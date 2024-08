Comment utiliser les métriques DevOps pour mesurer la réussite d'un projet ?

Vous savez combien il est important de fournir rapidement des logiciels de haute qualité.

Mais comment faire pour mesurer l'efficacité de vos processus DevOps et les performances de votre équipe de développement logiciel ? C'est là que les indicateurs DevOps se révèlent très utiles.

Il existe de nombreux Outils DevOps et d'indicateurs clés de performance (KPI) parmi lesquels choisir. Mais un tas d'indicateurs clés de performance ne suffit pas. Vous devez savoir comment choisir ceux qui fonctionnent le mieux pour votre équipe et votre projet.

Pour ce faire, vous devrez comprendre chaque indicateur DevOps clé avant de l'utiliser. Cela peut représenter un certain défi. Mais ne vous inquiétez pas ! Nous avons tout ce qu'il vous faut.

Nous avons présenté tous les indicateurs DevOps qui peuvent vous aider à booster votre développement logiciel et à accélérer vos processus DevOps.

Que sont les indicateurs DevOps ?

Les indicateurs DevOps sont des mesures axées sur les données qui permettent de suivre les performances techniques et de processus des équipes impliquées dans le développement de logiciels. Ces points de données mesurent la performance, l'efficience et l'efficacité de vos pratiques DevOps.

Ils fournissent aux professionnels DevOps des indications sur la qualité et la rapidité de livraison des logiciels de leurs équipes. Le suivi et l'analyse des indicateurs DevOps sont essentiels pour optimiser et améliorer le pipeline de développement de l'équipe et résoudre les problèmes de livraison.

Les indicateurs DevOps ne sont pas isolés ou indépendants. Elles sont liées et influencées par divers facteurs, tels que la culture d'équipe, la collaboration, l'automatisation, le retour d'information et l'apprentissage.

Les indicateurs DevOps ne sont pas non plus à taille unique, car des équipes et des projets différents peuvent avoir des priorités et des domaines d'intérêt différents.

D'une manière générale, on peut les classer comme suit :

Indices de déploiement : Elles mesurent la vitesse, la fréquence et la réussite des déploiements de logiciels

: Elles mesurent la vitesse, la fréquence et la réussite des déploiements de logiciels Indicateurs de gestion du changement : Elles suivent la stabilité et l'efficacité de l'introduction de changements dans votre système

: Elles suivent la stabilité et l'efficacité de l'introduction de changements dans votre système Indicateurs de suivi et d'exploitation : Elles évaluent la santé, la performance et la disponibilité de vos logiciels et de votre infrastructure

Importance des indicateurs DevOps

DevOps consiste à automatiser et à intégrer les processus entre les équipes chargées de l'exploitation des logiciels et de l'informatique.

Les équipes logicielles qui peuvent fournir plus rapidement des builds et des déploiements plus fiables - sans faire de compromis sur les paramètres de qualité clés - ont plus de chances de réussir.

C'est parce qu'elles sont plus agiles et plus réactives aux commentaires des clients et aux demandes de fonctionnalités des parties prenantes internes et externes.

Cependant, la mise en œuvre d'indicateurs DevOps efficaces pour garantir l'agilité des logiciels n'est pas facile. Vous devez choisir les bons indicateurs pour votre équipe, collecter des données précises et opportunes, et analyser les résultats pour prendre des décisions éclairées.

Assurer la qualité et la cohérence des données est un défi pour toute organisation. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons quelques conseils et astuces pour vous aider à surmonter ces obstacles et à rationaliser vos processus DevOps.

Avant d'en arriver là, commençons par nous familiariser avec les quatre indicateurs DevOps de base.

Analyse détaillée des indicateurs DevOps de base

Il existe de nombreux indicateurs de performance que vous pouvez suivre, mais les métriques DevOps les plus importantes sont les quatre métriques DORA. DORA est l'acronyme de DevOps Research and Assessment (DORA), un programme de recherche de longue haleine qui a publié ces quatre indicateurs clés comme étant les marqueurs essentiels des performances de livraison de logiciels.

Examinons de plus près chacune d'entre elles.

1. Délai de production des modifications

Le délai de production des modifications mesure la durée qui s'écoule entre le moment où une modification du code est initiée et celui où elle est déployée avec succès dans la production. Toute demande de modification de code passe par plusieurs étapes : développement, tests, examen du code, construction et déploiement. Une fois déployée en production, une modification de code est vérifiée pour valider sa fonction prévue.

Les équipes qui réussissent mesurent les délais de production en heures, alors que les équipes relativement peu performantes les calculent en jours, en semaines ou en mois. Plus le délai de modification est court, plus la livraison du logiciel est efficace. Les experts DevOps préconisent généralement l'automatisation des tests, le développement basé sur le tronc et la construction par petits lots pour raccourcir le délai d'exécution.

Le délai de production des changements est un excellent indicateur pour repérer les éléments bloquants et les éliminer invite, instructions. En plus d'aider à une remédiation immédiate, l'optimisation du délai de production aide également les équipes à travailler continuellement à l'amélioration de leur processus de livraison de logiciels.

2. Fréquence de déploiement

La fréquence de déploiement mesure la fréquence à laquelle les modifications de code, les demandes de fonctionnalité et les mises à jour sont mises en production. Il s'agit d'un indicateur de performance clé de la capacité d'une organisation à fournir des changements et des mises à jour à ses logiciels et à ses systèmes.

Une fréquence de déploiement élevée est le signe d'une équipe efficace. L'utilisation d'outils d'automatisation pour assurer la cohérence des versions, une gestion efficace des versions, la mise en œuvre de pratiques de test automatisées et la garantie de l'efficacité du pipeline sont des moyens éprouvés de maintenir une fréquence de déploiement élevée.

Les équipes très performantes parviennent à déployer les modifications de code à la demande en l'espace d'une journée. Les équipes moyennement ou peu performantes réservent les modifications de code à une cadence hebdomadaire ou mensuelle plus longue.

La seule mise en garde est de ne pas perdre de vue les indicateurs de qualité en essayant de maximiser la fréquence de déploiement. Un déploiement réussi exige autant de fiabilité que de rapidité.

3. Taux d'échec des changements

Le taux d'échec des modifications évalue le pourcentage de modifications de code nécessitant une correction immédiate après leur déploiement en production. Ces modifications sont généralement signalées sous la forme de tickets de clients. Les corrections ou révisions qui font partie des tests ne sont pas prises en compte dans le calcul du taux d'échec des modifications.

Le taux d'échec des changements dans les équipes les plus performantes se situe entre 0 et 15 %. Il est important de faire régulièrement des rapports sur le taux d'échec des modifications afin de surveiller les bugs. Des pratiques telles que le développement basé sur le tronc et la construction par petits lots peuvent contribuer à rationaliser le taux d'échec des modifications. Les systèmes de surveillance et d'alerte en temps réel peuvent également aider à contrôler le taux d'échec des modifications.

4. Temps moyen de récupération

Le délai moyen de rétablissement, ou MTTR, est un indicateur essentiel qui permet de suivre le temps moyen nécessaire à une équipe de développement de logiciels pour se remettre d'une panne ou d'un incident. Il est important de minimiser le MTTR pour garantir une bonne expérience à l'utilisateur final. De nombreux accords de niveau de service (SLA) conclus avec les clients comportent des cibles de MTTR.

Les équipes d'ingénieurs les plus performantes mettent moins d'une heure à se remettre d'un incident. Cette rapidité réside dans leur capacité à résoudre de manière préventive les risques potentiels, à identifier automatiquement les marqueurs d'incidents et à mettre en place des paramètres d'alarme automatisés.

Une fois la résolution achevée, les équipes de développement logiciel efficaces procèdent à une analyse détaillée des causes profondes (RCA) afin d'éviter que des incidents similaires ne se reproduisent à l'avenir. La surveillance et l'optimisation du MTTR sont des éléments essentiels des pratiques DevOps.

Indicateurs DevOps supplémentaires : Suivi de la réussite

Outre les quatre indicateurs DORA de base, d'autres indicateurs DevOps peuvent vous aider à surveiller et à améliorer les performances de votre livraison de logiciels. Explorons quelques-uns de ces indicateurs de réussite DevOps supplémentaires et la manière de les suivre.

1. Durée du cycle

La durée du cycle fait référence à la durée nécessaire à l'équipe de développement pour clôturer un élément en vue de son expédition. Elle est mesurée à partir du moment où les développeurs valident le travail sur un élément. La durée du cycle est un indicateur clé qui contribue à la gestion de projet et les prévisions. Des éléments de cycle plus courts sont un indicateur de processus de livraison de logiciels productifs et efficaces.

2. Taux d'élimination des défauts

Aucun déploiement de logiciel n'est exempt d'erreurs. Cependant, en tant que professionnel DevOps, vous essayez de minimiser les défauts après la production. C'est là que le " taux d'échappement aux défauts " s'avère utile.

Il aide à mesurer la fréquence à laquelle les défauts sont découverts dans la phase de pré-production par rapport à la phase de production. Il est rapporté sous forme de pourcentage. Ces indicateurs vous aident à contrôler la qualité de la livraison de vos logiciels.

3. Utilisation de l'application et trafic

Nous souhaitons tous que notre logiciel rencontre le succès auprès de notre base d'utilisateurs cible et qu'il soit largement adopté. L'utilisation et le trafic des applications mesurent le nombre d'utilisateurs accédant à notre système en temps réel.

Le revers de la médaille d'une forte charge d'utilisateurs est le risque de défaillance du système. Les experts DevOps surveillent régulièrement les indicateurs d'utilisation des applications et de trafic pour éviter cela. Dès qu'ils repèrent un dépassement d'un certain seuil d'utilisation, ils maintiennent leurs équipes en veille pour dépanner et réagir rapidement en cas d'apparition de problèmes.

Une baisse soudaine de l'utilisation et du trafic est également un signe de problème. La surveillance et la notification du trafic aux équipes, de préférence en temps réel, les aident à résoudre les problèmes plus rapidement et à prévenir l'insatisfaction des utilisateurs.

4. Taux d'erreur

Le taux d'erreur mesure le nombre d'erreurs survenant dans un système dans un laps de temps donné. Cet indicateur est essentiel lors des phases de test de la qualité, de déploiement et d'exploitation. Un taux d'erreur élevé peut avoir un impact sur le niveau de satisfaction de vos clients.

La réduction des taux d'erreur est clé pour l'évaluation d'une culture de la qualité. Gardez un œil sur les bugs après le déploiement. Bien que quelques bugs ici et là soient normaux, surveillez les pics inhabituels et mettez immédiatement en œuvre les actions nécessaires avec l'aide de vos équipes.

Surmonter les difficultés liées au suivi des indicateurs DevOps

Le suivi des indicateurs DevOps peut s'avérer difficile pour de nombreuses raisons.

Les indicateurs ne valent que ce que valent les données qui les étayent. Les équipes DevOps doivent assurer un flux de données transparent après avoir identifié les bonnes sources et mis en œuvre des processus pour garantir l'exactitude des données. C'est la seule façon pour les indicateurs de mesurer la réussite de DevOps.

Un autre défi dans le suivi des indicateurs DevOps est la communication transparente. Il s'agit davantage d'un défaut culturel que d'une lacune technique. Les équipes DevOps négligent souvent l'importance de communiquer et de souligner la valeur des indicateurs clés aux équipes sur le terrain.

Les équipes doivent être bien informées de la manière dont chaque indicateur évalue leurs performances de développement. Elles doivent également être habilitées à accélérer ou à ajuster en fonction de l'évolution des indicateurs clés de performance.

Si ces défis rendent difficile l'atteinte de l'excellence en matière de livraison de logiciels, ils ne sont pas impossibles à surmonter. Heureusement, de l'aide est disponible sous la forme d'outils destinés aux équipes DevOps modernes.

ClickUp est une plateforme logicielle tout-en-un qui peut permettre à vos équipes d'expédier des logiciels de manière plus fiable, plus efficace et plus fréquente, tout en maintenant des normes de qualité.

Voyons comment ClickUp peut améliorer vos pratiques DevOps :

1. Construire des équipes de logiciels sans effort

Avec Gestion de projet de l'équipe logicielle de ClickUp de ClickUp, vous pouvez aider votre équipe à forfaiter, construire et expédier des projets logiciels de manière plus efficace.

Simplifiez le processus de développement DevOps avec un hub de travail tout-en-un grâce à l'outil de gestion de projet de l'équipe logicielle de ClickUp

Cet outil est conçu pour être une solution tout-en-un qui remplace de multiples outils et applications que les équipes logicielles utilisent généralement. Vous pouvez le personnaliser en fonction de vos besoins et préférences spécifiques et l'intégrer à d'autres plateformes.

Utilisez-le pour suivre les bugs et les problèmes avec des formulaires et les convertir en tâches pour faciliter la gestion et la visibilité. Il aide également à construire des flux de travail agiles pour vos backlogs de sprint. Lorsque trop d'incidents surviennent, il peut aider votre équipe à hiérarchiser les problèmes critiques et à prendre beaucoup moins de temps pour rétablir le service, en tenant tout le monde informé de la progression.

2. Suivez votre progression

Avec ClickUp, vous ne perdez pas de temps ni d'efforts à collecter des données à partir de sources et de systèmes multiples. Vous pouvez paramétrer vos données personnalisées Tableau de bord ClickUp qui récupère toutes les données de vos documents de projet, tâches et rapports en une seule fois, puis surveille quotidiennement tous vos indicateurs DevOps en temps réel.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-87-1400x933.png ClickUp Tracker /$$img/

Exploitez ClickUp comme source unique de vérité pour suivre tous vos indicateurs DevOps

Cela résout vos problèmes de qualité des données, car ClickUp devient votre source de vérité unique pour le statut de votre projet en cours. Vous pouvez également utiliser la même fonctionnalité à des fins de rapports pour tenir vos parties prenantes de l'entreprise à jour sur les performances de votre organisation.

3. Collaborer et croître plus rapidement La gestion de projet de ClickUp vous aident à garder le cap sur les objectifs de votre projet et à partager votre progression avec vos équipes en temps réel.

Planifiez et priorisez mieux vos projets grâce aux fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp Gestion de projet DevOps peut s'avérer accablante lorsqu'il s'agit de gérer des livrables complexes et à fort enjeu. ClickUp vous débarrasse du stress lié au suivi et à la collaboration afin que vous puissiez vous concentrer uniquement sur la réunion de votre ensemble identifié d'indicateurs DevOps autour de la vitesse et de la qualité.

ClickUp offre de nombreuses fonctionnalités qui peuvent aider à mettre en œuvre pratiques DevOps qui changent la donne et favoriser le sentiment de responsabilité des membres de votre équipe. Indicateurs clés de performance (ICP) ) et Objectifs et résultats clés (OKR) ne sont que des nombres tant que l'équipe ne les adopte pas et ne se les approprie pas.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-88.png Objectifs ClickUp /$$img/

Favorisez la transparence et la visibilité en temps réel sur les objectifs du projet avec ClickUp Objectifs

ClickUp vous permet également d'étiqueter et de notifier les individus de votre équipe pour qu'ils s'occupent des tickets clients, des incidents et des problèmes de manière automatisée. De cette façon, il vous aide à résoudre le problème de l'adoption des indicateurs DevOps par l'ensemble de l'équipe et permet une collaboration plus rapide.

Vous pouvez utiliser ClickUp pour stimuler l'esprit de faire les choses et de les faire terminées. Si vous êtes à la recherche d'inspiration autour de la définition d'objectifs pour votre équipe pour le trimestre à venir, ClickUp propose également des des modèles de définition d'objectifs .

Améliorez vos performances en matière de livraison de logiciels avec ClickUp

L'intégration et la livraison continues (CI/CD) sont au cœur du DevOps. Le suivi d'indicateurs DevOps efficaces vous aide à améliorer en permanence vos pratiques de développement logiciel.

C'est également essentiel pour piloter tout objectif et stratégie d'entreprise de plus grande envergure. Des KPI et des indicateurs effacés facilitent la collaboration interfonctionnelle et définissent des paramètres de qualité et de compétitivité sur le marché.

Le DevOps est un domaine en constante évolution dont l'avenir est formé par une automatisation accrue et des rapports perspicaces.

En tant que DevOps ou agile professionnel, vous pouvez utiliser une plateforme de gestion de projet logiciel robuste telle que ClickUp pour améliorer la productivité de vos équipes.

L'automatisation accrue et les rapports perspicaces dans le processus de livraison de logiciels façonneront l'avenir de DevOps. Et ClickUp est là pour vous aider à l'adopter.

Grâce à la capacité de ClickUp à attribuer, suivre et mesurer les indicateurs clés de performance, vos équipes d'exploitation peuvent livrer des logiciels de manière plus fiable, plus efficace et plus fréquente tout en maintenant les normes de qualité.

Ne nous croyez pas sur parole. S'inscrire à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui et faites-en l'expérience !

FAQ communes

1. Quels sont les indicateurs clés de DevOps ?

Les quatre indicateurs DevOps clés, également appelés indicateurs DORA, sont la fréquence de déploiement, le taux d'échec des changements, le délai de production des changements et le temps moyen de restauration des services. Ces indicateurs évaluent l'efficacité et les performances du développement de logiciels et des opérations informatiques.

D'autres indicateurs importants sont le taux d'élimination des défauts, la durée du cycle, la durée de fonctionnement, la rotation du code, le coût des retards, le temps de réponse aux incidents, etc. Le choix exact des indicateurs dépend du contexte organisationnel et de l'objectif principal du projet lui-même.

2. Quels sont les 4 principaux indicateurs de DevOps ?

Les quatre indicateurs clés de DevOps que les équipes utilisent pour mesurer les performances de leurs projets logiciels sont :

Fréquence de déploiement: La fréquence à laquelle les changements de code sont mis en production

La fréquence à laquelle les changements de code sont mis en production **Le délai d'exécution des changements : le temps écoulé entre l'initiation d'une tâche de développement et l'étape de son achevé et de sa diffusion dans l'environnement de productivité

Taux d'échec des modifications : Taux d'échec des changements : proportion des déploiements qui entraînent un échec, nécessitant des reconstructions ou des rectifications

: Taux d'échec des changements : proportion des déploiements qui entraînent un échec, nécessitant des reconstructions ou des rectifications Mean time to recover (MTTR): Le temps moyen nécessaire pour rebondir après un incident ou un problème dans l'environnement de production

3. Quels sont les indicateurs clés de performance (KPI) dans DevOps ?

Les indicateurs clés de performance ou KPI en DevOps désignent les indicateurs qui permettent de garder l'onglet sur le statut et la progression des projets logiciels critiques. Les KPI sont un excellent moyen d'obtenir un aperçu rapide de la progression de l'équipe sur les livrables logiciels et de prendre rapidement des mesures correctives, instructions.

Certains des KPI en DevOps qui sont les éléments clés pour définir la réussite de l'ensemble de l'équipe DevOps sont le délai d'exécution, le temps de cycle, le délai moyen de rétablissement (MTTR), la fréquence de déploiement, le taux d'échec des changements, le temps de fonctionnement, le travail en cours (WIP), le temps de progression (feedback), etc.

La sélection du bon ensemble d'indicateurs clés de performance aide les organisations à fournir rapidement et efficacement des logiciels de haute qualité.