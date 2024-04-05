Les meilleurs cours sur l'IA pour développer vos connaissances en la matière en 2025

L'intelligence artificielle (IA) est la simulation de l'intelligence humaine capable d'effectuer des tâches et des processus qui nécessitaient auparavant une intervention humaine.

L'IA peut lire, écrire, créer, analyser et discuter avec vous.

Si vous ne connaissez pas encore l'IA, voici ce qu'il en est.

L'intelligence artificielle comprend des branches comme l'apprentissage automatique et le Big Data. Apprentissage automatique permet aux ordinateurs d'apprendre à partir de données et d'améliorer leurs performances sans programmation explicite (directe).

Pendant ce temps, le Big Data fait référence à de grands paramètres d'information que les systèmes IA examinent pour trouver des modèles et des idées.

L'IA forte et l'IA faible sont également issues de la même branche. L'IA forte est capable d'une cognition de type humain, et l'IA faible est conçue pour effectuer des tâches spécifiques avec une contribution humaine.

Il peut sembler difficile de suivre les progrès de l'IA. Mais ne vous inquiétez pas : il existe des cours spécialisés en intelligence artificielle qui vous aideront à comprendre ces concepts.

Cet article vous présentera les 10 meilleurs cours qui vous permettront de vous familiariser avec l'intelligence artificielle et ses diverses applications.

Cours d'IA à suivre en 2024

Les cours d'intelligence artificielle (IA) véhiculent des connaissances approfondies sur l'intelligence artificielle, ses applications, les considérations éthiques et les conseils de carrière.

Ci-dessous, nous avons trié sur le volet les meilleurs cours d'IA pour les débutants, les intermédiaires et les experts en 2024.

1. Introduction à l'intelligence artificielle

source : "L'Intelligence Artificielle" ResearchGate Les introduction à l'intelligence artificielle le cours est autodidacte et offre un aperçu détaillé de l'IA, couvrant ses principes fondamentaux, ses applications et ses impacts sociétaux. Le cours vous éduque dans un langage simple sur des termes tels que l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond et les réseaux neuronaux.

Vous aurez également accès à des cas d'utilisation réels de l'IA et à la façon dont l'intelligence artificielle remodèle diverses industries - des soins de santé à la finance. Vous apprendrez les préoccupations éthiques de l'IA, telles que les préjugés dans les algorithmes, les problèmes de confidentialité et l'impact sur l'emploi.

Dans ce cours, vous obtiendrez également des conseils sur la façon de commencer une carrière dans l'IA. À la fin du cours, vous comprendrez mieux l'intelligence artificielle, ses concepts et ce qu'elle signifie pour l'avenir.

Principaux enseignements

Analyse achevée de* Terminologie de l'IA *concepts et applications

Des explications accessibles sur l'apprentissage automatique et les réseaux neuronaux

Cas concrets d'utilisation de l'intelligence artificielle dans tous les secteurs d'activité

Des conseils d'experts sur les carrières pour les passionnés de l'IA

Exploration des considérations éthiques et de l'impact de l'IA

À qui s'adresse-t-il ?

Les professionnels de l'informatique et du marketing

Les instructeurs et les éducateurs en IA qui essaient d'utiliser l'IA pour des tâches répétitives telles que..le forfait de cours Détails du cours

Evaluation: 4.7 (12,000+ reviews)

4.7 (12,000+ reviews) Niveau du cours: Débutant

Débutant Durée: 8 heures

8 heures Prix: Inscription gratuite

2. Certificat professionnel IBM Applied IA

Le

Le certificat professionnel de l'IA appliquée de l'IBM vous apprend à créer des chatbots IA et des assistants virtuels pour les sites web sans écrire une seule ligne de code.

vous apprend à créer des chatbots IA et des assistants virtuels pour les sites web sans écrire une seule ligne de code.

Le cours d'intelligence artificielle commence par une introduction à l'ingénierie prompte de base, puis plonge profondément dans la construction de solutions IA à l'aide des services IBM Watson IA, des API et de Python avec un minimum de codage ou sans codage.

Grâce à des exercices pratiques, le cours vous apprend également à appliquer des techniques de vision par ordinateur à l'aide de Python, OpenCV et Watson pour construire et déployer des modèles de classification d'images personnalisés sur le cloud.

Ce cours est axé sur l'apprentissage et la progression de carrière. Avec une formation de niveau professionnel directement dispensée par IBM (une autorité en matière d'IA), les étudiants peuvent créer des modèles personnalisés Outils d'IA personnalisés en fonction de leur vitesse d'apprentissage et de leurs besoins afin d'améliorer leur expérience d'apprentissage.

À la fin du cours, vous obtiendrez un accès exclusif à des ressources de carrière, comme des commentaires personnalisés sur les CV, des outils interactifs et des simulations d'entretien, ainsi qu'une assistance pratique en matière de carrière avec le guide de recherche d'emploi de Coursera.

Principaux enseignements

Introduction et applications de l'IA générative

Construire des chatbots alimentés par l'IA sans coder

Développer des applications IA avec Python et Flask

Maîtrise des techniques de vision par ordinateur

Création d'applications IA avec les API de Watson

À qui s'adresse ce cours ?

Les étudiants

Développeurs

Professionnels de l'informatique

Consultants en technologie

Passionnés d'IA

Détails du cours

Ratings: 4.6 (6,500+ reviews)

4.6 (6,500+ reviews) Niveau: Débutant

Débutant Temps: 3 mois à raison de 10 heures par semaine

3 mois à raison de 10 heures par semaine Prix: $32.75/mois

3. Spécialisation en apprentissage automatique

La Spécialisation en apprentissage automatique est un programme de spécialisation en 3 cours créé en collaboration entre DeepLearning.IA et Stanford Online.

Le cours fournit une large introduction à l'apprentissage automatique moderne - de la création de modèles d'apprentissage prédictifs à l'aide de NumPy et sci-kit-learn à la formation de réseaux neuronaux avec TensorFlow. Le cours couvre également les arbres de décision et les méthodes d'ensemble.

Cependant, vous devez avoir des compétences de base en codage pour suivre ce cours. Le programme de spécialisation est divisé en trois cours :

Cours 1: Apprentissage automatique supervisé : Régression et classification

Apprentissage automatique supervisé : Régression et classification **Cours 2 : Algorithmes d'apprentissage avancés

Cours 3: Apprentissage non supervisé, recommandations, apprentissage par renforcement

À la fin de cette spécialisation, vous aurez une compréhension approfondie des concepts et techniques clés de l'apprentissage automatique, avec des compétences pratiques que vous acquerrez et qui sont prêtes à être mises en œuvre dans des scénarios du monde réel.

Principaux enseignements

Comprendre comment construire des modèles prédictifs avec NumPy et sci-kit-learn

Construire et entraîner des réseaux neuronaux pour la classification des données avec TensorFlow (un outil populaire pour l'apprentissage profond)

Apprendre à utiliser les arbres de décision et les méthodes d'ensemble

Explorer les bonnes pratiques et les techniques de développement ML

À qui s'adresse-t-il ?

Les étudiants qui poursuivent des études en science des données ou en apprentissage automatique

Les professionnels qui souhaitent améliorer leurs compétences en apprentissage automatique

Les personnes intéressées par la modélisation prédictive et l'analyse de données

Détails du cours

Evaluation: 4.9 (19,000+ reviews)

4.9 (19,000+ reviews) Niveau: Débutant

Débutant Durée: 3 mois à raison de 9 heures par semaine

3 mois à raison de 9 heures par semaine Prix: $32.75/mois

4. Spécialisation en apprentissage profond

Vous apprendrez à construire et à entraîner des réseaux neuronaux avancés en spécialisation en apprentissage profond. Le cours vous aidera à comprendre comment ajuster les paramètres nécessaires pour de meilleures performances et à appliquer ces techniques dans des situations pratiques.

Le cours enseigne les réseaux neuronaux récurrents (RNN), le traitement du langage naturel (NLP) et les embeddings de mots, vous permettant de travailler avec des données textuelles de manière efficace.

Ensuite, il approfondit les techniques avancées telles que l'utilisation des jetons HuggingFace et des modèles de transformation pour des tâches telles que la reconnaissance des entités nommées (NER) et la réponse aux questions.

Vous découvrirez comment améliorer la précision de vos modèles en utilisant TensorFlow. Ce cours d'intelligence artificielle (IA) est conçu pour vous donner une solide compréhension de l'apprentissage profond avec beaucoup d'expérience pratique.

Principaux enseignements

Construire et former des réseaux neuronaux artificiels avancés

Application pratique des techniques d'apprentissage profond

Mon travail avec des données de texte, y compris le PNL et les enchâssements de mots

Utilisation des tokenizers et des modèles transformateurs de HuggingFace

Amélioration de la précision des modèles avec TensorFlow

À qui s'adresse ce cours ?

Le cours s'adresse aux passionnés de Deep learning ayant des compétences intermédiaires en Python et des notions d'algèbre linéaire et de ML

Détails du cours

Evaluation: 4.9 (132,000+ reviews)

4.9 (132,000+ reviews) Niveau: Intermédiaire

Intermédiaire Durée: 3 mois à raison de 12 heures par semaine

3 mois à raison de 12 heures par semaine Prix: $32.75/mois

5. Python pour la science des données, l'IA et le développement

Le cours explique les concepts de programmation fondamentaux tels que les variables, les structures de données et les fonctions - essentiels pour tout projet Python. Vous apprendrez également les techniques de scraping web à l'aide d'API et d'outils comme Beautiful Soup.

En outre, le cours propose plus de 20 évaluations et quiz pour que les participants puissent s'engager dans la théorie de l'apprentissage cognitif. À la fin du cours, vous saurez utiliser les bibliothèques Python telles que Pandas et NumPy - des outils essentiels de manipulation et d'analyse des données.

Principaux enseignements

Maîtriser les fondamentaux de Python pour la science des données et l'intelligence artificielle (IA)

Explorer les techniques de web scraping avec Beautiful Soup

Comment utiliser Pandas et NumPy pour la manipulation de données

Apprendre à développer du code en utilisant Jupyter Notebooks

Appliquer la logique de programmation Python Variables, structures de données, branchements, boucles, fonctions, objets et classes

A qui s'adresse ce cours ?

Les débutants ayant un intérêt pour l'informatique

Ceux qui aspirent à travailler dans la science des données et à acquérir des compétences essentielles en matière d'intelligence artificielle

Les développeurs souhaitant apprendre Python pour les tâches liées aux données

Détails du cours

Evaluation: 4.6 (34,800+ reviews)

4.6 (34,800+ reviews) Niveau: Débutant

Débutant Durée: 26 heures environ

26 heures environ Prix: Inscription gratuite

6. Certificat professionnel d'ingénierie de l'IA d'IBM

ce cours vous aidera à comprendre les principes fondamentaux de l'apprentissage automatique et de l'apprentissage profond. Vous apprendrez à déployer des algorithmes et des pipelines d'apprentissage automatique sur Apache Spark pour un traitement évolutif.

De plus, vous découvrirez des frameworks populaires comme Keras, PyTorch et TensorFlow et comment ils vous aident à construire des modèles d'apprentissage profond et des réseaux neuronaux. Ce cours vous équipera de toutes les compétences essentielles pour l'ingénierie de l'IA.

Principaux enseignements

Comprendre les fondamentaux de l'apprentissage automatique et de l'apprentissage profond

Déployer des algorithmes d'apprentissage automatique sur Apache Spark

Construire des modèles d'apprentissage profond avec Keras, PyTorch et TensorFlow

Compétences essentielles pour l'ingénierie de l'IA

À qui s'adresse cette formation ?

Pour ceux qui s'intéressent à l'intelligence artificielle (IA) et à la ML, en particulier s'ils débutent ou veulent s'améliorer

Détails du cours

Rating: 4.5 (5,500+ reviews)

4.5 (5,500+ reviews) Niveau: Intermédiaire

Intermédiaire Durée: 3 mois à raison de 9 heures par semaine

3 mois à raison de 9 heures par semaine Prix: $32.75/mois

7. Spécialisation en gestion de produits IA

Enseigné par Jon Reifschneider, le directeur des études de master pour l'IA, ce cours se concentre sur l'application des principes de conception centrée sur l'humain pour développer des produits d'IA qui donnent la priorité à la confidentialité et adhèrent aux normes éthiques.

L'ensemble du cours est divisé en trois mini-cours :

Cours 1: Machine Learning Foundation for Product Managers (Fondation de l'apprentissage automatique pour les gestionnaires de produits)

Machine Learning Foundation for Product Managers (Fondation de l'apprentissage automatique pour les gestionnaires de produits) **Cours 2 : Gestion des projets d'apprentissage automatique

**Cours 3 : Facteurs humains dans l'IA

À la fin de cette spécialisation, vous aurez un aperçu de la conduite de projets d'apprentissage automatique en utilisant les processus et les bonnes pratiques de la science des données standard de l'industrie.

Principaux enseignements

Identifier les solutions d'apprentissage automatique pour les problèmes du monde réel

Aperçu des processus de science des données standard de l'industrie

Atténuer les risques liés à la confidentialité et à l'éthique dans les projets d'IA

Appliquer les principes de conception centrée sur l'humain au développement de produits d'IA

À qui s'adresse ce cours ?

Les chefs de produit

Professionnels des entreprises

Dirigeants

Professionnels de l'informatique

Détails du cours

Évaluation: 4.7 (300+ commentaires)

4.7 (300+ commentaires) Niveau: Débutant

Débutant Durée: 3 mois à raison de 4 heures par semaine

3 mois à raison de 4 heures par semaine Prix: $26.07/mois

8. Certificat professionnel Google Data Analytics

Ce cours vous aide à maîtriser des compétences analytiques essentielles telles que le nettoyage, l'analyse et la visualisation des données à l'aide d'outils populaires tels que les feuilles de calcul, SQL, la programmation R et Tableau.

Vous apprendrez à nettoyer et à organiser efficacement les données pour l'analyse et à visualiser les résultats à l'aide de tableaux de bord et de présentations.

Les projets prêts pour le portfolio vous aideront à démontrer votre compétence à des employeurs potentiels et à obtenir un certificat de Google reconnu par l'employeur, vous qualifiant pour des titres d'emploi très demandés tels que Data Analyst, Junior Data Analyst, ou Associate Data Analyst.

Principaux enseignements

Comprendre les pratiques et les processus utilisés par les analystes de données dans le cadre de leur travail

En sachant et en maîtrisant les compétences analytiques clés telles que le nettoyage, l'analyse et la visualisation des données, ainsi que les outils tels que SQL, la programmation R, Tableau, etc

Apprendre à visualiser et à présenter les résultats des données dans des tableaux de bord et des outils de visualisation couramment utilisés comme Tableau

À qui s'adresse ce cours ?

Les personnes qui cherchent à faire la transition vers des rôles tels que l'analyste de données ou l'analyste de données junior

Les personnes intéressées par la maîtrise d'outils tels que SQL, R et Tableau pour l'analyse des données

Détails du cours

Evaluation: 4.8 (130k+ reviews)

4.8 (130k+ reviews) Niveau: Débutant

Débutant Durée: 3 mois à raison de 15 heures par semaine

3 mois à raison de 15 heures par semaine Prix: $9.36/mois

9. Fondements de l'IA pour tous Spécialisation

Le cours est autodidacte pour les personnes ayant peu ou pas de connaissances en IA. Le cours vise à fournir une compréhension solide de l'IA, de ses applications et des termes critiques tels que l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond et les réseaux neuronaux.

L'expérience pratique avec les services d'IA IBM Watson vous aidera à créer des assistants virtuels pour différents objectifs. Vous développerez et mettrez en œuvre avec succès un chatbot IA sur un site Web sans codage à la fin du cours.

Principaux enseignements

Solide compréhension des concepts et des applications de l'IA

Explorer les applications réelles de l'IA générative

Apprendre et pratiquer inviter, instructions dans les modèles génératifs d'IA

Construire des chatbots alimentés par l'IA sans une seule ligne de programmation

À qui s'adresse-t-il ?

Pour tous ceux qui sont curieux de l'IA malgré leur expertise technique et qui veulent explorer ses applications sans avoir besoin de compétences en programmation

Détails du cours

Evaluation: 4.7 (2400+ reviews)

4.7 (2400+ reviews) Niveau: Débutant

Débutant Durée: 3 mois à raison de 3 heures par semaine

3 mois à raison de 3 heures par semaine Prix: $32.75/mois

10. Spécialisation IA pour les entreprises

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/AI-For-Business-Specialization.png IA pour la spécialisation Business /$$$img/

dispensé par l'Université de Pennsylvanie vous forme aux fondamentaux de l'IA et du Machine Learning et à l'utilisation de ces technologies pour diverses applications dans votre entreprise.

Des sujets tels que l'éthique et les risques de l'IA, la conception de cadres de gouvernance équitables pour son utilisation et la gestion des personnes au sein des fonctions RH axées sur l'apprentissage automatique sont largement couverts dans ce cours.

À la fin de ce cours, vous obtiendrez un certificat de carrière de l'Université de Pennsylvanie et serez bien équipé avec de précieux outils pour réussir dans le monde de l'entreprise.

Principaux enseignements

Apprendre les principes fondamentaux de l'IA et de l'apprentissage automatique pour les entreprises

Explorer les cas d'utilisation de l'IA dans le marketing et la finance

Développer des stratégies de déploiement pour l'IA, la ML et le Big Data

Comprendre l'éthique, les risques, et cadres de gouvernance dans l'IA Explorer les stratégies de gestion pour les fonctions RH pilotées par l'apprentissage automatique



À qui cela s'adresse-t-il ?

Les dirigeants d'entreprises

Managers dans divers secteurs d'activité

Professionnels des ressources humaines

Analystes de données

Détails du cours

Evaluation: 4.8 (400+ reviews)

4.8 (400+ reviews) Niveau: Débutant

Débutant Durée: 3 mois à raison de 3 heures par semaine

3 mois à raison de 3 heures par semaine Prix: $52.80/mois

Autres outils d'IA pour développer votre carrière

Au fur et à mesure que vous développez vos compétences en IA, l'exploration de divers Outils d'IA peuvent considérablement améliorer vos perspectives de carrière. ClickUp Brain est l'un de ces outils qui mérite d'être pris en considération. ClickUp Brain est le premier réseau neuronal au monde qui connecte les tâches, les documents, les personnes et les connaissances de votre entreprise avec l'IA. Il est conçu pour permettre à tous les membres de votre organisation de communiquer, de travailler ensemble et de trouver plus facilement les informations nécessaires.

FAQ communes

1. Quel est le meilleur cours pour l'IA ?

Le cours qui vous convient le mieux dépend de vos objectifs d'apprentissage, de vos antécédents et de vos préférences. Chaque cours offre un contenu unique et se concentre sur différents aspects de l'IA.

Par exemple, si vous êtes novice en matière d'IA et que vous souhaitez une introduction générale, les Fondations de l'IA pour tous ou l'IA pour les entreprises sont d'excellents cours.

De même, si vous êtes intéressé par l'apprentissage profond, la spécialisation Deep Learning devrait être votre choix de prédilection. Mais là encore, vous devez tenir compte de vos intérêts, de votre niveau d'expertise et des résultats souhaités pour sélectionner le cours qui vous convient le mieux.

Les cours en ligne sont le meilleur moyen d'apprendre l'intelligence artificielle. Recherchez et comprenez quels sont les cours en ligne qui vous conviennent le mieux. Voyez ce qui correspond à votre budget et choisissez le programme idéal.

Entraînez-vous à coder en Python ou en R et engagez-vous avec des communautés d'IA pour obtenir de l'assistance. Travaillez sur des projets pour appliquer vos compétences en IA et explorer des domaines spécialisés comme le traitement du langage naturel.

**3. Qu'est-ce que l'IA et que font les cours d'IA ?

L'intelligence artificielle (IA) utilise l'intelligence humaine dans les systèmes informatiques. Les cours d'IA couvrent l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond et le traitement du langage naturel.

Les cours d'IA vous forment à la création de systèmes d'IA capables d'apprendre à partir de données, de comprendre le langage humain et de prendre des décisions. En suivant des cours d'IA, vous pouvez acquérir des compétences précieuses pour une carrière dans l'IA et être prêt à travailler sur des projets dans divers secteurs.