La liste ultime des 10 influenceurs incontournables de la productivité [Édition 2024]

Les réseaux de médias sociaux continuent d'attirer un nombre record d'utilisateurs ( 4.9 milliards en 2023 -soit plus de 60 % de la population mondiale !). Des plateformes comme Facebook, Instagram et TikTok ont jeté les bases d'une autre niche lucrative- le marketing d'influence . Avec plus de 50 millions d'influenceurs dans le monde, le secteur devrait atteindre 24 milliards de dollars d'ici à la fin de 2024.

Alors que les gens du monde entier se livrent à une course contre la montre pour jongler avec le travail, la famille, les amis et les tâches ménagères, un groupe d'influenceurs est devenu particulièrement populaire : les influenceurs de la productivité.

Ces influenceurs proposent des conseils et astuces en matière de productivité sur l'organisation de votre emploi du temps et sur la façon de surmonter les distractions pour devenir la version la plus efficace de vous-même. Mais avec des centaines d'influenceurs de la productivité autour, quels sont ceux qui méritent que vous les suiviez ?

Dans cet article, nous allons vous présenter 10 influenceurs de la productivité qui diffusent un contenu de qualité qui inspire d'innombrables personnes à développer des habitudes positives et à améliorer leur équilibre entre travail et vie privée. ⏰

La montée en puissance des influenceurs de la productivité sur les plateformes de médias sociaux

les influenceurs de la productivité et les entrepreneurs vous aident à repérer et à éliminer les obstacles qui se dressent sur votre chemin pour développer votre productivité. Leurs conseils pratiques, leurs expériences personnelles et leur assistance sont explicitement adaptés à notre mode de vie dépendant du numérique.

Ces influenceurs se concentrent souvent sur les défis à relever dans l'environnement de travail moderne. Bien que nous disposions de technologies et d'outils astucieux pour encourager la collaboration, la communication et l'efficacité au travail, les défis, tels que le multitâche fréquent, le changement de contexte, les réunions excessives et l'épuisement professionnel, peuvent s'avérer assez frustrants.

Il est impossible d'ajouter des heures à votre journée ou de vous cloner, mais vous pouvez apprendre à organiser votre temps et à rester motivé pour accomplir tout ce qui figure sur votre liste À faire. Les influenceurs de la productivité apportent des idées en or pour vous aider à surmonter les défis modernes et à réussir professionnellement et personnellement.

Parmi les thèmes de contenu communs auxquels vous pouvez vous attendre de la part de ces influenceurs, citons :

La maintenance de la concentration tout en travaillant à domicile

Minimalisme numérique ou désintoxication numérique

Le bien-être mental et l'autogestion de la santé

Le forfait et la planification personnaliséesystèmes de priorisation* À faire

Maîtrise des émotions

10 grands influenceurs de la productivité à suivre en 2024

Nous avons dressé une liste des 10 meilleurs influenceurs de la productivité sur les plateformes de médias sociaux populaires en fonction de critères tels que la qualité du contenu, l'engagement de la communauté et le nombre d'abonnés. Commençons ! 🍀

1. Tim Ferriss

Via : LinkedIn Avec cinq best-sellers du New York Times et du Wall Street Journal, un podcast à succès et plus de 1,5 million d'abonnés Instagram, Tim Ferriss est un influenceur superstar de la productivité !

Ferriss est un investisseur, un entrepreneur et un gourou du style de vie très populaire pour sa série de livres de développement personnel 4-Hour. Ses livres vous aident à être plus productif dans différentes sphères de la vie, comme le travail, l'alimentation et l'exercice. Par exemple, The 4-Hour Workweek explique comment abandonner le mode de vie traditionnel de 9 à 5, travailler moins et gagner plus. 💸

Ferris a publié deux autres livres sur la productivité , Tools of Titans et Tribe of Mentors, qui sont des recueils d'habitudes, de croyances et de conseils positifs émanant de personnes très performantes du monde entier. Leurs expériences encouragent les individus à améliorer leur état d'esprit en matière de productivité et à pousser vers des objectifs ambitieux.

Vous n'avez pas le temps de lire des livres ? Vous trouverez de nombreux conseils et astuces liés à la productivité sur le profil Instagram de Ferriss-plus de 2 000 posts traitent de thèmes tels que l'efficacité, la créativité et la lutte contre la procrastination. Le compte aborde les problèmes d'efficacité au travail et partage des conseils pour mener un mode de vie sain et donner la priorité au bien-être physique et mental.

Si vous êtes fan de contenu audio, consultez le podcast business de l'influenceur, The Tim Ferriss Show, où vous pourrez écouter de nombreuses réussites motivantes. Toutes les transcriptions des podcasts sont disponibles sur Site web de Ferriss .

Médias sociaux

Via : X Un ancien médecin et l'un des influenceurs de productivité les plus populaires au monde, Ali Abdaal a commencé sa carrière en 2017 lorsqu'il a commencé à publier des vidéos YouTube dans l'espace de la santé et de la productivité. Aujourd'hui, la chaîne YouTube d'Ali compte plus de cinq millions d'abonnés, et il a également une fanbase Instagram massive de plus de 700 000 abonnés !

Son contenu est un must pour tous ceux qui veulent développer la conscience de soi et être plus productifs. Dans ses vidéos et ses posts, il aborde la manière d'obtenir plus tout en travaillant moins et apporte un éclairage sur l'amélioration de la discipline et la gestion de l'anxiété.

Abdaal, ancien élève de l'Université de Cambridge, s'entretient souvent avec des entrepreneurs à succès et des collègues influenceurs dans ses podcasts et creuse les stratégies de productivité qui permettent d'atteindre les objectifs professionnels et de mener une vie personnelle plus épanouie.

L'influenceur a publié un livre intitulé Feel-Good Productivity, dans lequel il aborde une approche scientifique de la réussite et souligne que le secret de la productivité n'est pas la corvée, mais davantage le fait de se sentir bien. 🥰

Sites de médias sociaux

Via : Facebook Personne ne comprend mieux que les parents l'importance de la gestion du temps. Vous jonglez entre les enfants, les tâches ménagères, le travail, les devoirs, les entraînements sportifs et la cuisine, et vous êtes censés trouver le temps de socialiser et de vous détendre. 🥵

Les hacks de maman et les habitudes de productivité de Sierra Honeycutt (comme elle le dit dans sa bio Instagram) peuvent vous faciliter la vie ! C'est une maman de deux enfants qui a décidé de partager sa sagesse et ses hacks de productivité avec le monde entier. Son compte Instagram se concentre principalement sur les posts relatifs à la parentalité et au style de vie-vous trouverez des recommandations pour des activités amusantes avec les enfants, la création de routines rajeunissantes pour le coucher et les soins de la peau, ainsi que des idées de repas.

Sierra s'attaque également à l'organisation de l'Accueil et de la cuisine et propose des conseils de nettoyage et de productivité. Vous obtiendrez des informations précieuses sur la façon d'établir et de respecter des routines et de maximiser votre temps gratuit pour des exercices de bien-être et des relations personnelles.

Le compte Instagram de Sierra compte actuellement plus de 1 000 posts et plus de 20 highlights bien organisés, vous avez donc beaucoup de matière à explorer.

Poignées de médias sociaux

Via : Laura Vanderkam Le profil Instagram de Laura Vanderkam compte environ 15 000 abonnés, et une grande partie de ses posts mettent en avant ses cinq enfants, ses vacances, sa famille et ses amis. Un coup d'œil à son profil ne suffit pourtant pas à raconter ses fantastiques réalisations - Laura a publié neuf livres et a animé trois podcasts !

Si vous avez du mal à gérer votre temps, son livre 168 Hours est à lire absolument - il explique les avantages d'optimiser le temps que vous consacrez chaque semaine à vos tâches. Les 168 heures dont vous disposez chaque semaine peuvent être largement suffisantes pour faire ce que vous voulez sans compromettre le soin de soi ou le bien-être général. Ce guide pratique partage l'expérience de personnes qui ont réussi à faire exactement cela !

Une autre publication qui peut vous aider à être plus productif est Off the Clock. Laura y explique comment un changement de votre perception du temps peut mener à une vie à la fois productive et agréable. 😀

Réseaux sociaux

Via : Effacées James Effacées est l'auteur du best-seller du New York Times Atomic Habits : An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones (Les habitudes atomiques : une méthode simple et éprouvée pour acquérir de bonnes habitudes et se débarrasser des mauvaises). Ce livre s'est vendu à plus de 15 millions d'exemplaires dans le monde entier !

Ce livre promeut une philosophie simple - de petits changements dans votre routine peuvent transformer vos habitudes et les transformer en résultats exceptionnels. Il vous apprend à vous améliorer de 1 % chaque jour, à éviter les erreurs courantes dans votre quête de productivité et à surmonter le manque de motivation.

Ce livre est bien plus qu'une simple théorie : il présente des fonctionnalités concernant des médaillés d'or olympiques, des chefs d'entreprise et des artistes primés qui se sont appuyés sur de petites habitudes pour améliorer leur estime de soi et remodeler leur vie.

Il n'est pas nécessaire d'acheter le livre pour profiter de la sagesse de l'influenceur. Visitez son site web inscrivez-vous à la lettre d'information hebdomadaire 3-2-1 et rejoignez plus de trois millions d'abonnés heureux.

L'approche par étapes de James Effacées en matière de productivité a fait de lui une véritable célébrité - son profil Instagram compte plus de 1,5 million d'abonnés. Faites défiler son profil pour obtenir votre dose quotidienne de citations motivantes pour continuer à avancer.

Astuce : Consultez les points forts du profil Instagram d'Effacées - vous y trouverez un chapitre gratuit d'Habitudes atomiques. ⚛️

Poignées de médias sociaux

Via : X Une cause potentielle de faible productivité est l'espace même dans lequel vous vous trouvez - s'il est encombré ou chaotique, il peut vous détourner de vos objectifs et même induire de l'anxiété et du stress.

Marie Kondo, connue sous le pseudonyme de Konmari, peut vous aider à dire adieu au désordre et à créer un espace dans lequel vous vous sentez motivé et inspiré. Elle est l'une des expertes en rangement les plus populaires au monde, connue pour sa technique d'organisation unique : La méthode KonMari. Son approche est la suivante : au lieu de se concentrer sur le fait de jeter les choses dont on n'a pas besoin, on se concentre sur le fait de ne garder que les choses qui nous font plaisir, même si elles ne sont pas absolument nécessaires.

Si vous êtes particulièrement intéressé par le désencombrement de votre espace de travail, consultez le livre Joy at Work de Marie, qui offre des conseils pratiques pour mettre de l'ordre dans votre bureau et dans votre esprit et pour adopter la productivité.

**Marie est la star de la série de télé-réalité Netflix Tidying Up With Marie Kondo, alors voici votre prochain marathon de binge-watching ! 🍿

Réseaux sociaux

Via : Brian Tracy Conférencier motivateur et auteur bien établi avec plus de 70 livres à son actif, Brian Tracy est également un nom bien connu dans le champ de la productivité.

L'un de ses livres les plus célèbres est Eat That Frog! Dans cet ouvrage, il mentionne comment vous devriez vous attaquer en premier aux tâches les plus difficiles de votre liste à faire pour transformer la procrastination en exécution, stimuler la productivité et faire face à votre journée avec une confiance inébranlable. Tracy parle également de l'utilisation de la discipline, de la détermination et d'une prise de décision claire pour atteindre les objectifs plus rapidement.

Le profil Instagram de Tracy compte plus d'un million d'abonnés et se targue d'offrir une mine d'informations à tous ceux qui souhaitent améliorer leurs paramètres de définition d'objectifs. Vous découvrirez des astuces de productivité et apprenez comment :

Penser à long terme avecLa définition d'objectifs SMART* Utiliser des approches holistiques comme la pratique de la gratitude et des affirmations positives

Maintenir la motivation

Le profil de l'influenceur met également en lumière la façon dont les différentes techniques de gestion du temps peuvent avoir un impact significatif sur l'équilibre entre votre travail et votre vie privée et vous aider à répondre aux problèmes plus rapidement.

Sites de médias sociaux

Via : LinkedIn Marie Forleo est une auteure de best-sellers, coach d'entreprise, et, comme l'a dit Oprah Winfrey un leader d'opinion pour la prochaine génération. 🌱

Marie est connue pour son livre Everything is Figureoutable. Il se démarque dans l'espace de la productivité car il offre une solution durable pour maintenir l'efficacité : changer son état d'esprit.

Le livre offre des perspectives qui réentraînent votre cerveau à penser plus positivement et à surmonter les défis qui vous empêchent de réaliser vos rêves. Vous découvrirez des habitudes qui vous aideront à atteindre vos objectifs, à gérer les contraintes de temps et d'argent, à faire face aux critiques et à construire une solide.. éthique du travail .

Marie est active sur Instagram, où elle publie régulièrement des messages sur la réussite des entreprises par la productivité, sur la façon de surmonter l'accablement et les insécurités, et sur le travail en alignement avec notre âme ou notre système de guidage interne.

Elle anime l'émission hebdomadaire en ligne MarieTV et le podcast The Marie Forleo, tous deux remplis d'idées réalisables autour de l'entreprise, de l'organisation et de la productivité. 🤓

Médias sociaux

Via : Shawn Achor Shawn Achor est un influenceur, auteur et chercheur qui a une approche unique de la réussite - il l'observe du point de vue du bonheur. Selon lui, la réussite ne mène pas au bonheur, mais c'est l'inverse. 😍

Dans son livre, The Happiness Advantage, Shawn explique comment le fait de choisir consciemment le bonheur permet d'améliorer la productivité, de renforcer la créativité et la résolution de problèmes, et de réduire le stress. Ses enseignements tournent autour de l'adoption d'un état d'esprit positif à l'égard du travail et de la marche vers des objectifs ambitieux avec un leadership intentionnel. Comme le dit Shawn :

à ne pas avoir le pouvoir de contrôler le monde, mais à avoir le pouvoir de DÉFENDRE ce qu'il y a de bon en lui

Si l'adoption d'un nouvel état d'esprit vous semble soudainement impossible, consultez son livre Before Happiness (Avant le bonheur). Il propose des stratégies pratiques qui rendent le changement positif moins forcé et plus réalisable.

Vous voulez encore mieux comprendre la connexion entre votre projet de bonheur personnel et votre productivité ? Consultez le livre d'Achor TED talk qui a été affiché plus de 25 millions de fois !

Sites de médias sociaux

Via : X Si vous travaillez dans le domaine du marketing, vous devez suivre Seth Godin ! En tant qu'homme d'affaires et ancien dirigeant d'une entreprise point com, Seth Godin possède des décennies d'expérience dans le domaine du marketing, qu'il met à profit pour éduquer les autres.

Au fil des ans, Godin a écrit 21 best-sellers. Ses thèmes de discussion incluent différents aspects du marketing et du travail, avec de précieux conseils pour surmonter les obstacles grâce à la persévérance et à l'adaptation de l'état d'esprit afin d'élever votre niveau de créativité.

Godin est également l'auteur de l'un des blogs les plus populaires tournant autour du marketing, il vaut donc certainement la peine d'être consulté pour tous ceux qui s'intéressent à ce créneau.

Si vous souhaitez devenir un leader, vous pouvez explorer l'atelier altMBA de Godin. Vous apprendrez à accepter l'incertitude et à développer la confiance nécessaire à un leadership efficace.

Fait amusant: Seth Godin a été intronisé au sein de l'Ordre des ingénieurs de l'Union européenne Temple de la renommée du marketing en 2018.

Sites de médias sociaux

