Loom vs Zoom : quel outil vidéo est le meilleur en 2024 ?

Les réunions en face à face ne sont pas toujours pratiques, en particulier pour les équipes distantes ou hybrides. Heureusement, la bonne combinaison d'outils de communication numérique comble les lacunes, vous permettant de rester en contact avec votre patron, vos collègues et vos clients d'une simple pression sur un bouton.

Le problème, c'est qu'il existe une multitude d'outils de vidéoconférence. Quelle est la meilleure option ?

Si vous êtes à la croisée des chemins, vous devrez peut-être choisir entre Loom et Zoom. Ces deux plates-formes vous offrent l'avantage de la vidéoconférence et de l'enregistrement d'écran, ainsi que d'autres avantages intéressants. Que vous ayez besoin d'un outil pour réunions professionnelles ou l'école, ou simplement pour rester en contact avec les amis et la famille, il est bon de comprendre les forces et les faiblesses de Loom par rapport à Zoom afin de trouver la meilleure option.

Dans ce guide, nous expliquons le fonctionnement de chaque plateforme, nous comparons leurs caractéristiques et nous vous présentons une alternative pas si secrète qui surpasse Zoom et Loom.

***Qu'est-ce que Zoom ? Zoom a débuté comme outil de vidéoconférence, mais aujourd'hui, il gère un large éventail de fonctionnalités, depuis les réunions en ligne et les webinaires jusqu'aux appels vidéo et aux sessions vidéo en direct.

Zoom est une plateforme conviviale que les gens utilisent pour leur communication personnelle et professionnelle. Elle propose principalement des vidéoconférences, qui vous permettent de vous connecter en temps réel avec d'autres personnes, quel que soit le fuseau horaire. Toutefois, elle propose également des fonctionnalités telles que le partage d'écran, les tableaux blancs les services d'enregistrement et même de transcription.

Zoom caractéristiques

Zoom offre un peu de tout, il n'est donc pas étonnant que la plateforme soit l'outil de vidéoconférence le plus utilisé au monde. Découvrez les fonctionnalités les plus utiles de Zoom.

1. Vidéoconférence

Via Zoom Zoom se présente comme une plateforme de communication unifiée tout-en-un. Bien sûr, les réunions virtuelles sont son pain et son beurre, mais elle propose également des planificateurs de rendez-vous, des téléphones VoIP et des outils de chat. Disponible sur Windows, Mac, iOS et Android, vous pouvez créer, rejoindre et planifier des réunions sur n'importe quel appareil.

Si vous vous inquiétez de l'explosion de Zoom, sachez que Zoom prend la sécurité au sérieux. Toutes les réunions sont cryptées. La plateforme offre également une sécurité basée sur les rôles, des codes d'accès et des salles d'attente pour éviter que des inconnus n'assistent à vos réunions.

2. Outils de collaboration

Via Zoom

Zoom a ajouté de nombreuses fonctions de collaboration, comme le chat en équipe, les enregistrements vidéo et les tableaux blancs, pour que les équipes professionnelles restent sur la bonne voie. Les fonctions les plus remarquables sont le partage d'écran et les tableaux blancs de Zoom, qui sont très utiles pour les présentations, les démonstrations et les sessions de collaboration. Les utilisateurs peuvent également partager leur écran en temps réel et interagir de manière dynamique pendant les vidéoconférences. Si quelqu'un ne peut pas assister à la réunion, utilisez la fonction d'enregistrement ou de transcription pour faciliter le partage de la réunion après coup.

Et si vous souhaitez agrémenter vos réunions Zoom, la plateforme propose également des arrière-plans virtuels et des émojis. Ce ne sont pas nécessairement des incontournables, mais ils rendent les réunions plus amusantes ! 🎉

3. Intégrations

Passer de Zoom à Slack, de Gmail à Microsoft Excel n'est pas une partie de plaisir. Heureusement, Zoom s'intègre à de nombreux outils de travail populaires. Il se peut que vous deviez encore passer d'une plateforme à l'autre, mais les intégrations de Zoom simplifieront certainement vos flux de travail.

4. AI

Via Zoom

Le compagnon IA de Zoom est une nouvelle fonctionnalité qui a du punch. Demandez à l'IA de Zoom de :

Traiter les enregistrements à l'aide d'analyses, d'indicateurs de sujets et de chapitres intelligents

Générer desles ordres du jour des réunions et des résumés

Obtenir des informations sur les présentations

Traduire automatiquement 32 langues

Rédiger des réponses de chat

Résumer les fils de discussion

Rédiger des e-mails et des descriptions d'événements pour Zoom Events

Créer du contenu pour les tableaux blancs

Le compagnon AI de Zoom est gratuit avec tous les plans Zoom payants, alors pourquoi ne pas l'essayer ?

Zoom prix

Basic: Gratuit

Gratuit Pro: 13,33 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

13,33 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Business: 18,33 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

18,33 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Business Plus: $22.49/mois par utilisateur, facturé annuellement

$22.49/mois par utilisateur, facturé annuellement Entreprise: Contacter pour la tarification

***Qu'est-ce que Loom ? Loom est surtout connu comme un outil d'enregistrement d'écran, mais il a ajouté de nombreuses fonctions utiles que les équipes à distance apprécieront. Avec Loom, vous enregistrez des vidéos de votre écran (avec, en option, des séquences filmées par votre webcam) et générez un lien que vous pouvez partager instantanément avec votre équipe, vos clients, etc. Contrairement aux plateformes de vidéoconférence traditionnelles telles que Zoom, Loom est asynchrone, ce qui signifie que vous n'interagissez pas en temps réel avec d'autres personnes.

Loom caractéristiques

Vous ne pourrez peut-être pas organiser de réunions en direct avec Loom, mais cette plateforme reste un choix populaire pour le partage d'instructions, de commentaires ou d'explications que le destinataire peut regarder encore et encore. Ouvrons le capot et examinons les fonctionnalités les plus populaires de Loom.

1. Enregistrements d'écran

Via Loom La caractéristique principale de Loom est la possibilité d'enregistrer et de partager des des enregistrements d'écran en quelques clics. Comme vous pouvez enregistrer à la fois votre écran et votre webcam, Loom facilite la création d'une expérience asynchrone plus personnelle et plus engageante. Vous pouvez même ajouter des tâches, des appels à l'action, des commentaires et des émojis pour rendre les vidéos encore plus attrayantes.

Honnêtement, la version gratuite de Loom est assez robuste. Si vous souhaitez un outil d'enregistrement d'écran de base, il est accessible aux particuliers et aux petites équipes. Bien sûr, vous pouvez toujours payer plus cher si vous voulez des fonctionnalités plus avancées, mais la version gratuite de Loom est très intéressante outil d'enregistrement d'écran gratuit est un argument de vente important.

Loom est également disponible via une application de bureau, une application mobile ou une extension Chrome, ce qui vous permet d'enregistrer et de partager des informations où que vous travailliez.

À l'instar de Zoom, Loom offre également une sécurité de haute qualité, digne d'une entreprise. Il vous permet de personnaliser les paramètres de conservation des données et de confidentialité, ainsi que de mettre en place une connexion unique et d'autres mesures de sécurité.

2. Édition et personnalisation

Via Loom

Si votre enregistrement n'est pas parfait du premier coup, ne vous en faites pas. Loom est doté de fonctions d'édition permettant de supprimer les bêtisiers, d'assembler des clips ou même de personnaliser la vidéo avec des logos et des vignettes. Vous pouvez même éditer des vidéos comme des documents écrits grâce à la fonction d'édition par transcription, ce qui permet de gagner beaucoup de temps.

3. Intégrations

Qui a le temps de quitter Google Docs, d'enregistrer un Loom, puis de le recoller dans sa solution de gestion des ressources humaines ? Personne ne veut faire cela, alors tirez parti des intégrations de Loom pour intégrer ou partager des Looms avec vos collègues en quelques clics.

4. AI

Via Loom

Loom se lance également dans l'aventure de l'intelligence artificielle pour faire de l'informatique un outil d'aide à la décision travailler plus vite et plus facilement. Avec Loom AI, les utilisateurs génèrent des titres et des résumés en un seul clic. L'IA génère une transcription de la vidéo et l'analyse pour :

Rédiger des e-mails

Intégrer automatiquement des CTA

Supprimer les mots de remplissage et les pauses gênantes

Générer automatiquement des tâches à partir de transcriptions ou denotes de réunion* Convertir un Loom en variations personnalisées

Traduire plus de 50 langues

L'inconvénient est que Loom AI n'est pas inclus dans votre abonnement mensuel. Loom facture 4 $/mois par utilisateur, facturés annuellement, pour l'accès à l'IA. 🤖

Loom prix

**Démarrage : gratuit

Entreprise: 12,50 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

12,50 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Entreprise: Contacter pour la tarification

Loom vs Zoom : Comparaison des fonctionnalités

Les gens aiment mettre Zoom et Loom dans la même catégorie, mais ils ne sont pas tout à fait identiques. La principale différence réside dans le fait que Zoom est une plateforme synchrone où toutes les interactions ont lieu en temps réel, tandis que Loom est une plateforme asynchrone où vous préenregistrez des messages, les éditez et les partagez avec votre équipe pour la postérité.

Mais ce ne sont pas les seules différences. Comparons les fonctionnalités de Loom et de Zoom pour voir où chaque solution se distingue.

AI

Zoom et Loom proposent tous deux des fonctionnalités basées sur l'IA, bien que l'utilité et le coût de ces fonctionnalités diffèrent. L'IA de Zoom traduit 32 langues, tandis que Loom peut en traduire plus de 50. Zoom et Loom AI créent tous deux des courriels, rédigent des chats et génèrent des indicateurs.

Cependant, nous devons donner le "W" à Loom. La capacité de l'IA à supprimer les mots de remplissage, à générer des messages personnalisés à partir d'une seule vidéo et à créer des tâches la rend plus intéressante que l'IA de Zoom. L'accès à l'IA de Loom est payant, mais de nombreux utilisateurs estiment que le jeu en vaut la chandelle.

Gagnant: Loom

Outils d'engagement et de collaboration

Nous savons déjà que Zoom est meilleur pour les réunions vidéo en direct, tandis que Loom est meilleur pour l'enregistrement d'écran. Ils offrent tous deux des outils d'engagement et de collaboration, bien qu'à des fins différentes, de sorte qu'il s'agit de déterminer les fonctionnalités qui conviennent le mieux à votre style de travail. 🛠️

Zoom propose des outils interactifs tels que des tableaux blancs, des sondages et des salles de réunion qui sont parfaits pour impliquer les spectateurs dans des réunions en temps réel. Loom facilite l'engagement, mais surtout par le biais de commentaires, de réactions et de feedbacks enregistrés. Les utilisateurs ont ainsi le temps d'interagir avec le contenu à leur propre rythme. C'est l'idéal pour tous ceux qui ont peur de faire une erreur L'étiquette du zoom faux pas.

Aucune option n'est meilleure que l'autre ; tout dépend de votre cas d'utilisation et de ce que vous attendez de l'outil.

Gagnant: Zoom pour la collaboration en direct ; Loom pour le travail asynchrone ou le retour d'information documenté

Tarification

Si l'on considère uniquement les prix, Zoom est plus cher que Loom. Son niveau Pro est environ 1 $ plus cher que Loom. Cependant, si vous payez le supplément de 4 $/mois par utilisateur pour l'IA de Loom, Zoom est moins cher.

Zoom et Loom remplissant deux fonctions distinctes, il ne s'agit pas exactement d'une comparaison "pommes pour pommes". Les deux outils proposent des plans gratuits de base, alors essayez les deux plateformes pour trouver celle qui vous convient le mieux.

En fin de compte, Loom semble être le meilleur rapport qualité-prix, compte tenu du coût plus élevé des plans Business et Business Plus de Zoom.

Gagnant: Loom

Zoom vs Loom sur Reddit

Zoom et Loom ont leurs avantages et leurs inconvénients. Nous vous recommandons d'écouter les utilisateurs quotidiens pour déterminer quelle plateforme convient le mieux à votre cas d'utilisation. Un utilisateur de Reddit a estimé que Loom changeait la donne pour le support client, en déclarant : " Je viens d'abonner toute mon équipe à Loom. Je pense que c'est un outil génial pour s'engager avec les clients d'une nouvelle manière."

Cependant, tout le monde n'aime pas Loom. Un autre utilisateur de Reddit déclare : "Suis-je le seul à mépriser Loom ? Pourquoi dois-je sortir mes écouteurs et regarder une vidéo dans laquelle vous décrivez quelque chose que vous auriez facilement pu dire en une seule phrase ? Ou suis-je simplement trop vieux pour comprendre ?"

Les utilisateurs professionnels préfèrent largement Zoom pour la communication synchrone, surtout par rapport à des solutions comme Microsoft Teams. Un utilisateur a déclaré zoom, contrairement aux équipes, fonctionne tout simplement. Nous travaillons avec Zoom depuis 3 ans et n'avons jamais reçu de ticket ou de demande d'aide de la part d'un utilisateur. Nous utilisons également leur système téléphonique, c'est donc une application tout-en-un", ont-ils déclaré, "très utile pour nos utilisateurs"

Meet ClickUp - La meilleure alternative à Loom vs Zoom

Zoom et Loom sont populaires pour une bonne raison, mais ces outils de communication ne peuvent pas tout gérer. Zoom ne dispose pas d'une gestion de projet complète, tandis que Loom est toujours à la traîne en matière de communication et d'engagement.

ClickUp est la réponse facile au débat Zoom vs Loom. Non seulement nous nous intégrons des outils comme Zoom mais nous proposons également une collaboration de bout en bout en un seul endroit. Enfin, une solution tout-en-un pour planifier, communiquer et exécuter le travail.

Enregistrements d'écran faciles

Partagez des enregistrements d'écran pour transmettre votre message avec précision sans avoir besoin d'une chaîne de courriels ou d'une réunion en personne avec Clip by ClickUp

ClickUp n'offre pas de vidéoconférence de manière native, mais nous nous intégrons à des plateformes comme Zoom pour faciliter la planification de chats vidéo en direct avec vos collègues.

Cependant, l'outil Clip ClickUp la fonction Clip de ClickUp remplace facilement des solutions comme Loom. Enregistrez votre écran ou votre onglet de navigateur, ajoutez de la voix avec votre microphone, partagez instantanément les vidéos avec vos collègues et créez des tâches à partir des enregistrements. ClickUp étant avant tout une solution de gestion de projet, vous ajouterez du contexte aux messages à la vitesse d'un clic.

Collaboration tout-en-un

Rassemblez les communications de l'équipe dans un seul espace avec ClickUp Chat et partagez les mises à jour, liez les ressources et collaborez sans effort

Nous aimons Zoom, mais la plupart des flux de travail actuels se déroulent de manière asynchrone. ClickUp prend en charge la communication asynchrone avec Vue du chat qui vous donne l'historique complet des discussions pour un seul projet ou une seule tâche - vous n'aurez plus jamais à basculer entre Slack et vos tâches. Pour les collaborateurs visuels, Tableaux blancs ClickUp permettent une collaboration en temps réel pour le brainstorming, la cartographie des processus et bien d'autres choses encore.

Outil d'IA permettant de gagner du temps

Utilisez l'IA de ClickUp pour écrire plus vite et peaufiner votre texte, vos réponses aux courriels, etc ClickUp AI est l'outil d'IA qui les remplacera tous. Dites à notre IA quel est votre rôle professionnel et elle personnalisera les suggestions pour vous faire gagner le plus de temps possible. Non seulement elle sert de chatbot utile pour trouver des personnes, des tâches et des documents dans ClickUp, mais l'IA automatise également les transferts, crée des modèles, génère des transcriptions, et bien plus encore.

Partagez des vidéos en moins de temps dans ClickUp

Les vidéos Zoom sont idéales pour imiter les conversations en face à face en ligne, tandis que les professionnels utilisent les vidéos Loom pour partager leurs commentaires dans les espaces de travail numériques. Ces deux outils ont leur place et leur utilité, mais ils sont loin d'être parfaits.

Gagnez du temps et arrêtez de passer d'une plateforme de communication à l'autre. ClickUp s'intègre à Zoom pour les messages vidéo en temps réel et offre des enregistrements simples, en un clic, qui ajoutent du contexte à n'importe quel projet.

Faites un essai avec ClickUp pour vous rendre compte par vous-même de nos capacités de collaboration. Créez votre espace de travail ClickUp gratuit maintenant .