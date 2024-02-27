Comment améliorer les relations entre agences et clients pour croître en 2025

En matière d'entreprise, les partenariats sont tout ce qu'il y a de plus important. Mais l'un d'entre eux est souvent négligé : celui qui lie une agence à ses clients.

Cette relation est plus qu'une simple transaction, c'est une collaboration. Les deux parties unissent leurs forces pour atteindre un objectif commun, grâce à la confiance, au respect mutuel, à la transparence et à une vision partagée.

Mais il ne s'agit pas seulement de conclure une vente ou une affaire. Il s'agit de construire quelque chose de durable, une relation mutuellement bénéfique qui se développe et évolue. Les attentes des clients étant de plus en plus élevées, cela devient plus important que jamais.

Dans cet article, nous allons nous pencher sur les détails des relations entre les agences et les clients. Nous aborderons les bonnes pratiques pour cultiver une relation réussie, le rôle du marketing numérique pour la renforcer et la manière de surmonter les difficultés qui ne manquent pas de se présenter.

Nous examinerons également comment les outils modernes peuvent aider les agences et les clients à communiquer plus efficacement, ce qui se traduit par de meilleurs résultats pour toutes les parties concernées.

Les facettes des relations agence-client

Une bonne relation agence-client permet de combler le fossé entre les besoins du client et les capacités de l'agence. Elle s'appuie sur

1. Renforcer la confiance dans les relations avec les clients

La confiance est le fondement de toute relation saine entre une agence et ses clients. Vous pouvez gagner la confiance de vos clients en communiquant clairement, en faisant preuve de transparence et en tenant vos promesses.

Lorsque les clients font confiance à leur agence, ils sont plus enclins à partager des informations précieuses, à fournir un retour d'information constructif et à accepter de nouvelles idées. Cela permet à l'agence de mieux comprendre les besoins de ses clients et de créer des solutions plus efficaces.

2. Assurer la satisfaction des clients

La satisfaction du client est le pouls de la relation entre l'agence et le client. Elle indique dans quelle mesure l'agence répond aux besoins et aux attentes de ses clients. Des clients satisfaits sont plus susceptibles de rester fidèles et de recommander l'agence à d'autres personnes, ce qui se traduit par une augmentation des revenus et une excellente réputation.

3. Rétention des employés et réputation

Des employés heureux et engagés sont plus susceptibles de fournir un travail de qualité supérieure et un service exceptionnel, ce qui encourage des niveaux plus élevés de satisfaction et de fidélité des clients. Une réputation positive permet également d'attirer de nouveaux clients et de fidéliser les clients existants, ce qui confère à l'agence un avantage concurrentiel et une croissance durable.

4. Mesurer la qualité des relations

Pour évaluer la qualité d'une relation entre une agence et un client, il est essentiel d'utiliser des indicateurs clés de performance (ICP) et le taux de recommandation net (NPS). Les ICP sont des indicateurs spécifiques qui mesurent les performances d'une agence dans des domaines tels que la satisfaction des clients, la fidélisation des employés et la croissance du chiffre d'affaires. Le NPS mesure la probabilité qu'un client recommande l'agence à d'autres personnes.

Ces outils d'analyse offrent une visibilité sur la solidité des relations avec les clients et sur les points à améliorer.

Bonnes pratiques pour améliorer les relations entre les agences et les clients

Si vous souhaitez établir des relations durables et fructueuses avec vos clients, vous devez suivre certaines bonnes pratiques qui vous permettront de vous épanouir ensemble.

En voici quelques-unes :

1. Entretenir des canaux de communication ouverts

La communication est la clé de toute réussite. Vous devez rester en contact avec vos clients régulièrement, partager des mises à jour, poser des questions et aborder tous les problèmes. Vous pouvez utiliser des outils tels que Google Chat et Slack pour des discussions rapides ou les fonctionnalités de messagerie de ClickUp pour des discussions détaillées liées au projet. Affichage du chat de ClickUp est une excellente fonctionnalité pour améliorer la communication avec votre équipe dans le cadre d'un projet, sans passer de ClickUp à un autre outil.

Utilisez ClickUp Chat pour simplifier la communication avec votre équipe

ClickUp Chat vous permet de

Créer des vues de discussion pour n'importe quel niveau de travail, des mises à jour à l'échelle de l'entreprise à des équipes ou des projets spécifiques

Étiqueter et assigner des personnes, des tâches, des documents, des vues et des emplacements à l'aide de @mentions

Partager des pièces jointes, des liens, des embeds et des mises en forme de texte riche dans vos messages

S'intégrer à d'autres outils de communication tels que Google Chat, Slack et Microsoft Teams

Recevez des notifications pour toute mise à jour ou mention dans vos affichages de discussion

Vous pouvez également utiliser Le modèle de plan de communication de ClickUp pour simplifier le forfait de votre stratégie de développement d'entreprise.

Améliorez la collaboration et la communication au sein de votre équipe grâce au modèle de plan de communication de ClickUp

Ce modèle vous permet de créer facilement un forfait significatif et concret et d'assurer le suivi de votre plan de communication objectifs du projet et veillez à respecter toutes les échéances. Utilisez ce modèle pour

Forfaitiser votre stratégie de communication interne et externe

Adapter et affiner votre message en fonction de votre cible

Communiquer régulièrement avec vos clients et les parties prenantes concernées

2. Définir des objectifs et des attentes clairs

Rien ne rapproche autant les agences et les clients que des objectifs partagés. À vrai dire, lorsque l'entreprise de votre client se développe, la vôtre aussi. Et lorsque vous dépassez vos cibles, vous en profitez tous les deux.

Pour que ces scénarios de réussite soient réalisables, vous et vos clients devez avoir une vision claire des éléments suivants

ce que vous voulez réaliser, et

de la manière dont vous mesurerez votre progression

Avec l'aide de Objectifs ClickUp avec ClickUp Goals, vous pouvez définir, suivre et partager des objectifs spécifiques, mesurables et limités dans le temps qui correspondent aux objets de vos clients.

Restez sur le suivi de vos BHAGs (Big, Hairy, Audacious Objectifs) avec ClickUp Objectifs

Utilisez les Objectifs ClickUp pour

Créer des Objectifs à suivre en connexion avec votre travail. Définissez des échéances, des propriétaires et des permissions pour chaque Objectif, et surveillez le pourcentage de progression au fur et à mesure que vous achevez les cibles

Mesurez la réussite à l'aide de critères numériques, monétaires, vrai/faux ou de tâches. Créez des Objectifs de sprint, des Objectifs de ventes hebdomadaires, et plus encore en ajoutant des tâches de différentes équipes dans un Objectif

Ajoutez des cartes Objectifs aux tableaux de bord et visualisez la progression de vos Objectifs et d'autres indicateurs d'équipe en un seul endroit. Personnalisez l'apparence et la disposition de vos tableaux de bord en fonction de vos préférences

Vous pouvez également intégrer ClickUp à d'autres outils de gestion de projet et de gestion des ressources humaines gestion des clients des outils tels que Jira et Trello, en veillant à l'alignement entre les plateformes

3. Comprendre les opérations commerciales des uns et des autres

Pour proposer des solutions qui fonctionnent pour vos clients, vous devez comprendre leur entreprise de fond en comble. Cela signifie connaître leurs objectifs, leurs défis, leurs processus et leurs préférences, peut-être mieux qu'ils ne les connaissent eux-mêmes. Plus vous discutez et collaborez, mieux vous comprenez leurs besoins et leurs attentes et les transformez en résultats réussis.

4. Encourager un retour d'information et une communication ouverts

Le retour d'information est essentiel pour améliorer vos performances et maintenir la satisfaction de vos clients. Vous devez encourager vos clients à partager des opinions et des suggestions honnêtes tout au long de la relation.

Il s'agit d'une communication ouverte avec les clients vous aidera à identifier ce qui fonctionne bien et ce qui doit être amélioré. Vous devriez également prévoir des sessions régulières de contrôle ou de retour d'information pour discuter de ce qui va bien et de ce qui pourrait être amélioré.

5. Mettre en œuvre des processus d'intégration efficaces

Un bon processus d'intégration donne le ton pour le reste de la relation. Il doit fournir à vos clients toutes les informations et ressources dont ils ont besoin pour travailler avec vous en douceur. Il peut s'agir de choses comme des dossiers de bienvenue, des sessions de formation ou l'accès à des plateformes et à des outils. Un bon processus d'intégration vous aidera également à établir une relation de confiance avec vos clients dès le départ.

6. Tenir ses promesses de manière cohérente

Rien ne nuit plus à une relation que les promesses non tenues. Vous devez être fiable et digne de confiance, ce qui implique de respecter vos engagements et vos délais. Il est également important d'être transparent sur ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire et de gérer les attentes des clients en conséquence.

Ainsi, vous serez tous deux sur la même page et pourrez travailler ensemble pour résoudre les problèmes. Si vous rencontrez des problèmes ou des retards, vous devez en informer vos clients dès que possible et travailler ensemble pour trouver une solution.

Marketing numérique et relations agence-client

En tant que professionnel d'une agence ou spécialiste du marketing, vous savez à quel point il est important d'établir des relations durables avec vos clients. Mais comment faire à l'ère du numérique, où la communication et la collaboration sont plus complexes et dynamiques que jamais ? C'est là que le marketing numérique entre en jeu.

Outils de marketing numérique pour une meilleure communication

Les outils de marketing numérique gestion de projet client des plateformes et des solutions d'analyse pour logiciels de collaboration -ont changé la façon dont les agences et les clients communiquent et collaborent, améliorant ainsi l'efficacité et l'efficience des activités de l campagnes de marketing .

Ces outils peuvent vous aider à

créer des calendriers, des tâches et des discussions partagés, afin de s'assurer que tout le monde est aligné et sur la bonne voie

supprimer les silos grâce à la communication en temps réel et à l'accès partagé aux documents et aux ressources

garantir des instructions invisibles et un engagement proactif, afin de dépasser les attentes des clients

adapter la communication aux préférences des clients, afin de créer des connexions plus profondes

utiliser l'analyse pour prendre des décisions éclairées et gagner la confiance des clients

Stratégies de gestion des flux de travail d'approbation des médias sociaux

Vous vous demandez comment maintenir la cohérence de la marque et assurer la conformité avec les directives de la marque et les exigences réglementaires ? Des flux de travail d'approbation des médias sociaux efficaces peuvent vous aider.

Voici quelques conseils qui peuvent vous aider à mieux gérer les flux de travail d'approbation des médias sociaux :

Utilisez des plateformes de gestion des médias sociaux qui vous permettent de créer, de planifier et de publier vos messages sur les médias sociaux sur plusieurs plateformes

Créez des calendriers de contenu qui vous aident à forfaiter et à organiser votre contenu de médias sociaux à l'avance

Mettez en place des flux de travail d'approbation qui permettent à vos clients d'examiner et d'approuver vos paramètres de médias sociaux avant qu'ils ne soient mis en ligne

Utiliser des outils de conception qui vous aident à créer des contenus visuellement attrayants et engageants pour vos posts sur les médias sociaux

Assurer la cohérence de la marque et la conformité réglementaire grâce à des processus d'approbation rationalisés qui vérifient l'absence d'erreurs ou d'infractions

Le rôle de solides relations avec les clients dans l'amélioration de la communication marketing

Une relation client-agence solide est nécessaire à la réussite d'une campagne de communication marketing de la communication marketing et de l'assistance aux clients . Lorsque les agences et les clients entretiennent de solides relations, ils peuvent communiquer ouvertement, partager leurs idées et mieux collaborer, ce qui se traduit par des campagnes de marketing plus innovantes et plus percutantes.

Cela favorise également la confiance et la compréhension avec les nouveaux clients, ce qui permet aux agences de mieux comprendre la marque du client, sa cible et ses objets. Cela permet aux agences de créer des stratégies marketing plus adaptées et plus efficaces qui trouvent un écho auprès du public du client.

Surmonter les défis dans les relations client-agence

Une relation client-agence saine fait partie intégrante de la réussite de tout projet, mais elle s'accompagne souvent de ses propres défis. De l'élargissement du champ d'application aux pressions budgétaires, en passant par la gestion d'attentes contradictoires et la gestion du flux de travail, beaucoup de choses peuvent mal tourner.

Voici comment vous pouvez vous attaquer à ces problèmes de front :

1. La dérive de la portée

Le glissement de périmètre est l'extension progressive d'un projet au-delà de ses objets initiaux. Elle peut être due à diverses raisons, telles que l'évolution des besoins des clients, des exigences peu claires ou une mauvaise gestion de projet. Il peut entraîner des dépassements de budget, des délais non respectés et des relations tendues.

Pour prévenir l'élargissement du champ d'application,

Assurez-vous que les deux parties comprennent bien l'étendue du travail et ce qui est inclus ou exclu du projet

Mettre en place un processus de gestion du changement qui exige une approbation formelle pour toute modification de l'étendue des travaux

Maintenir une communication ouverte et transparente afin de traiter toute modification du champ d'application dès qu'elle survient et d'éviter qu'elle ne fasse dérailler le projet

2. Pressions budgétaires et ralentissement économique

Les pressions budgétaires peuvent provenir de diverses sources, notamment de dépenses imprévues, de conditions de marché fluctuantes ou d'un ralentissement économique. Ces facteurs peuvent avoir une incidence sur les finances et la faisabilité de votre projet et vous obliger à ajuster vos forfaits et vos attentes.

Pour relever ce défi,

Allouez une partie du budget aux dépenses imprévues

Concentrez-vous sur les tâches à fort impact qui correspondent aux objectifs du projet

Chercher à négocier de meilleurs accords ou conditions de paiement avec les fournisseurs et les vendeurs

3. Conflits et attentes floues

Des attentes contradictoires peuvent survenir lorsqu'il y a un décalage entre ce que le client ou le consommateur et ce que l'agence fournit. Cela peut être dû à une mauvaise communication, à un manque de clarté ou à des hypothèses irréalistes. Des attentes contradictoires conduisent à l'insatisfaction, à la frustration et aux litiges.

Pour résoudre ce problème,

Définir dès le départ les objectifs du projet, les résultats attendus, les échéanciers et les responsabilités

Prévoyez des contrôles périodiques pour vous assurer que les deux parties sont en phase sur les attentes et les cours

Conservez des comptes rendus détaillés des réunions, des accords et des communications afin d'éviter les malentendus

Il n'existe pas de solution unique pour résoudre les problèmes dans la relation client-agence, mais avec un peu de pratique et beaucoup de patience, vous pouvez contourner et désamorcer la plupart des situations.

$$$a Une relation agence-client réussie : Finastra et ClickUp

De nombreuses organisations à travers le monde adoptent ces bonnes pratiques pour améliorer leurs relations agence-client. L'une d'entre elles est Finastra, une société de technologie financière de premier plan qui fournit des solutions logicielles aux banques et aux institutions financières.

Finastra a été confrontée à des défis liés à la fragmentation de la planification de la mise sur le marché (GTM), ce qui a entraîné une incohérence dans l'exécution des campagnes et les parcours des clients. Ils avaient besoin d'une plateforme qui pourrait les aider à rationaliser leurs processus GTM, à améliorer leur collaboration et à améliorer leur expérience client.

C'est pourquoi ils ont choisi la puissante plateforme de gestion de projet de ClickUp, qui offre un intervalle de fonctionnalités et d'intégrations pour gérer tout type de projet. En utilisant ClickUp, l'équipe marketing de Finastra a atteint les objectifs suivants ,

Une augmentation de 30% de l'efficacité de la collaboration, car elle a pu mieux communiquer et se coordonner avec ses parties prenantes internes et externes

Une croissance de 40 % de l'efficacité totale du GTM, car elle a pu automatiser et optimiser ses flux de travail GTM, de la planification à l'exécution et à l'analyse

Une amélioration significative de leurs parcours clients, car ils ont été en mesure de créer des campagnes marketing plus innovantes et plus percutantes qui ont trouvé un écho auprès de leur cible

ClickUp a également fourni aux dirigeants de Finastra un accès en temps réel au statut et à la performance du projet, améliorant ainsi la communication et la transparence.

Des outils qui améliorent la communication entre l'agence et le client

Le bon ensemble d'outils peut vous aider considérablement à maintenir des relations solides avec vos clients et à assurer une communication à long terme avec eux la réussite des clients à long terme . Comment faire pour savoir ce qu'il faut rechercher ? Ces outils doivent mettre l'accent sur une communication efficace, une gestion rationalisée des tâches et la capacité à vous aider à répondre aux besoins des clients.

ClickUp est une plateforme qui peut faire tout cela. Et le meilleur ? ClickUp comprend que toutes les agences n'utilisent pas les mêmes outils de la même manière. Vous pouvez donc personnaliser à l'infini la plateforme de gestion de projet de ClickUp de la manière qui vous convient le mieux, à vous et à vos clients.

1. Visualiser la progression grâce à des tableaux de bord personnalisés

Utiliser Tableaux de bord ClickUp pour adapter vos flux de travail aux besoins de vos clients et mieux gérer tout, de la génération de leads à la gestion de projets la gestion des clients et la fidélisation des clients.

Améliorez la productivité et l'efficacité de votre agence grâce au logiciel de gestion de projet pour agences de création de ClickUp

Voici quelques-uns des avantages de l'utilisation de cet outil :

Centralisez votre communication avec vos clients en utilisant des affichages de discussion, des commentaires, des réactions et des approbations au sein de ClickUp

Invitez vos clients à rejoindre votre environnement de travail et à collaborer avec vous sur des tâches, des documents et des objectifs

Rationalisez vos flux de travail et bénéficiez d'une visibilité à chaque étape grâce à des fonctionnalités telles que les listes de tâches, les sous-tâches, les checklists, les dépendances, les statuts, les priorités, etc

Créez des flux de travail personnalisés qui répondent à vos besoins spécifiques, en utilisant l'automatisation, les modèles et les champs personnalisés

Intégrez ClickUp à d'autres outils, tels que l'e-mail, le Calendrier, la facturation, etc., pour rationaliser vos processus de travail

Améliorer la réussite des relations client-agence

Des relations stables et durables entre une agence et un client ne sont pas le fruit du hasard. Elles exigent des efforts conscients, de la compréhension et de l'investissement, de part et d'autre. Elles peuvent faire toute la différence entre la réussite et l'échec de votre agence.

ClickUp, avec son tableau de fonctionnalités telles que la collaboration en temps réel, les capacités CRM, les flux de travail personnalisables et l'intégration avec des outils tiers, offre une solution complète pour relever les défis couramment rencontrés dans la maintenance de relations agence-client durables.

En tirant parti de ClickUp, vous pouvez rationaliser vos opérations, améliorer la communication et, en fin de compte, fournir des résultats exceptionnels à vos clients. ClickUp peut être le ciment qui renforcera vos liens avec vos clients. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour essayer ClickUp gratuitement !

FAQ communes

1. À faire des relations client-agence ?

Il existe plusieurs façons d'établir et d'entretenir de solides relations entre les clients et les agences. Pour établir des partenariats solides et durables avec vos clients, vous devez

communiquer clairement

comprendre leurs besoins et leurs objectifs

fixer des paramètres réalistes et mutuellement acceptés

faire preuve de transparence et d'honnêteté concernant votre travail et vos cours

fournir de la valeur et de la qualité

être proactif et réactif

gérer les conflits ou les problèmes de manière professionnelle et respectueuse

Le développement d'une bonne relation agence-client peut être divisé en cinq étapes : découverte et compréhension, développement de la stratégie, exécution, évaluation et itération. À chaque étape, les deux parties doivent collaborer, communiquer, aligner leurs attentes et leurs objets et travailler ensemble à leur réalisation.

3. À faire de bonnes relations avec les clients ?

Pour établir de bonnes relations avec les clients, vous devez communiquer efficacement, tenir vos promesses, comprendre leur entreprise et leur public, apporter de la valeur et des solutions, être proactif et anticiper leurs besoins, être transparent et responsable, et gérer les conflits ou les retours d'information de manière professionnelle.