Les meilleurs podcasts sur l'ingénierie pour les professionnels de la technologie en 2025

Si vous travaillez aujourd'hui dans le domaine de la technologie ou de l'ingénierie, vous savez à quel point l'apprentissage continu est important pour vous. Les processus et les technologies changent et s'améliorent constamment, et si vous voulez rester pertinent, vous devez rester au courant de tous les nouveaux développements et tendances dans votre champ.

Les communautés technologiques sont des sources de connaissances efficaces, mais il est peu probable que vous receviez une assistance structurée de la part de ces plateformes. La plupart de ces forums contiennent beaucoup d'informations éparses, ce qui signifie que c'est à vous que revient la tâche interminable de les passer au crible pour trouver des connaissances pertinentes.

En revanche, un podcast technologique est une source de connaissances plus attrayante et plus cohérente. De plus, il n'est pas nécessaire de parcourir de nombreux forums pour trouver des informations concrètes provenant d'experts du secteur, les dernières tendances et des secrets de gestion exploitables qui vous aideront à vous perfectionner.

Les ingénieurs, les étudiants en ingénierie et les passionnés d'ingénierie ont aujourd'hui accès à divers podcasts informatifs sur l'ingénierie afin de consolider leurs connaissances et d'apprendre des idées précieuses de la part de leaders d'opinion.

Choisir les meilleurs podcasts sur l'ingénierie peut s'avérer difficile, c'est pourquoi nous avons compilé une liste restreinte pour vous faciliter la tâche.

L'essor des podcasts dans l'ingénierie

Un podcast sur l'ingénierie est une source facilement accessible de connaissances et d'expertise en la matière. Il n'est donc pas étonnant qu'ils soient extrêmement populaires parmi les étudiants en ingénierie et les professionnels expérimentés de l'industrie.

Le marché mondial des podcasts est en pleine expansion marché du podcasting devrait atteindre 133,9 milliards de dollars d'ici 2032, et les podcasts d'ingénierie, grâce à leur contenu spécialisé, devraient contribuer à cette croissance.

Les podcasts sont d'excellentes ressources d'apprentissage pour les ingénieurs, qui peuvent ainsi continuer à se perfectionner et stimuler leur croissance professionnelle. Voici pourquoi :

Apprendre et intégrer des stratégies éprouvées et testées

Avant que les podcasts ne deviennent populaires, les ingénieurs et les étudiants devaient apprendre de manière autonome de nouveaux langages de programmation, l'analyse de données et d'autres techniques de résolution de problèmes. Bien que l'apprentissage par l'expérience soit louable, il s'agit d'un processus d'essais et d'erreurs qui prend du temps.

Pendant ce temps, un podcast propose des stratégies de résolution de problèmes éprouvées, car les animateurs interrogent des leaders technologiques influents et chevronnés pour discuter de leurs expériences. Vous atteindrez probablement vos objectifs rapidement et efficacement en apprenant et en incorporant ces stratégies dans votre travail.

Obtenir des conseils d'experts 24 heures sur 24

Les communautés d'ingénieurs sont réputées pour leur grande assistance. Si vous partagez une question technologique dans une communauté pertinente, vous obtiendrez forcément des réponses.

Toutefois, les membres de ces communautés étant dispersés sur différents fuseaux horaires, les réponses des membres à vos requêtes peuvent être retardées. En revanche, les podcasts sont préenregistrés et facilement accessibles à votre convenance.

En fonction du type d'obstacle auquel vous êtes confronté, vous pouvez trouver le podcast approprié, écouter les suggestions des experts et obtenir la réponse à vos requêtes en quelques minutes.

Conseil professionnel : maintenez un fichier de balayage des podcasts pour documenter les cas d'utilisation spécifiques des podcasts informatifs. Ajoutez des horodatages pour vos domaines d'intérêt afin de pouvoir y accéder rapidement la prochaine fois que vous aurez des requêtes similaires.

Parfois, il est plus facile d'écouter que de lire

Bien que vous trouviez des tonnes de blogs informatifs sur l'ingénierie, certains préfèrent consommer l'information sous forme audio plutôt qu'écrite.

De plus, les podcasts sont pratiques lorsque vous êtes multitâches. À l'inverse, les podcasts traitant de sujets tels que l'intelligence artificielle ou les plans de carrière pour les ingénieurs peuvent être écoutés en arrière-plan pendant que vous faites vos tâches quotidiennes.

Voici comment les podcasts aident les ingénieurs en herbe à garder une étape d'avance :

Les animateurs de podcasts sur l'ingénierie sont généralement des experts techniques qui vous aident à suivre l'évolution des tendances dans l'industrie technologique mondiale

Les podcasts constituent une communauté instantanée - considérez-les comme des espaces privés où vous pouvez interagir avec les animateurs de podcasts et les conférenciers invités, jeter un coup d'œil dans les coulisses et établir des connexions avec d'autres auditeurs

Les podcasts sur l'ingénierie sont rentables et ne feront pas de trou dans votre poche, contrairement à certains cours de perfectionnement

Top Podcasts sur l'ingénierie pour faire évoluer votre carrière

Après avoir écouté des dizaines de podcasts sur l'ingénierie, nous avons dressé une liste des meilleurs podcasts disponibles aujourd'hui.

99% InVision

Le premier podcast de notre liste est 99% InVision . Animé par Roman Mars, ancien conférencier Ted, ce podcast met en lumière des faits surprenants jamais révélés ou des domaines inexploités dans le monde de l'ingénierie. Le podcast a plus de dix ans et compte près de 500 millions d'auditeurs sur iTunes, Pandora, Stitcher et d'autres plateformes.

Vous pouvez explorer le processus et le pouvoir du design et de l'architecture à travers huit catégories, notamment l'histoire, la technologie, les villes, les objets, les sons et plus encore. Chaque épisode aborde des sujets intéressants qui ne nécessitent pas que vous soyez un expert en la matière.

Le podcast dispose également d'une communauté Discord permettant aux auditeurs de discuter d'idées et d'interagir les uns avec les autres.

Épisodes à écouter absolument

Ce que les auditeurs disent

Ces podcasts me font poser des questions importantes sur la vie et notre monde

Les héros de l'ingénierie

Lancé en 2018 par Melanie et son mari Dom, Héros de l'ingénierie traite principalement des défis et de la santé technologique future des étudiants en ingénierie dans la société moderne.

Actuellement hors antenne, ce podcast invitait des ingénieurs chevronnés issus de différents secteurs et domaines d'expertise à discuter des dernières tendances et défis en matière d'ingénierie, des compétences non techniques dans le domaine de l'ingénierie, des frustrations communes à la plupart des ingénieurs et des différentes manières d'améliorer la qualité de vie des étudiants en ingénierie manager d'équipes d'ingénieurs .

Bien que le dernier épisode du podcast Engineering Heroes ait été diffusé en mai 2021, il reste pertinent pour les ingénieurs du monde entier en raison de ses discussions honnêtes sur des aspects critiques de la profession d'ingénieur.

Épisodes à écouter absolument:

**Ce que disent les auditeurs

J'ai aimé ce podcast ! Un style rafraîchissant qui met l'accent sur les personnes qui réussissent en silence dans la société

The Engineering Career Coach Podcast

Anthony Fasano et Jeff Perry, ingénieurs chevronnés, ont commencé à travailler dans le domaine de l'ingénierie Le coach de carrière en ingénierie a fait l'objet d'une évaluation lorsqu'il s'est rendu compte que le taux d'attrition élevé dans le secteur technologique pouvait être attribué à l'absence d'un cadre structuré pour le développement professionnel dans la plupart des entreprises technologiques.

Avec plus de 2,3 millions de téléspectateurs, le podcast The Engineering Career Coach vise à aider les étudiants en ingénierie en leur donnant de précieux conseils sur leur carrière. Le podcast comporte une série dédiée à chaque catégorie d'ingénieurs et présente des invités qui discutent de leurs apprentissages, de leurs stratégies et de leurs expériences.

Les animateurs encouragent les auditeurs à soumettre des questions, dont ils discutent avec les invités dans les prochains épisodes du podcast.

Épisodes à écouter absolument:

**Ce que disent les auditeurs

Ce podcast est exactement ce dont les ingénieurs ont besoin en ce moment. Avec un intervalle de sujets couvrant le développement personnel et professionnel, ils fournissent la valeur prestataire nécessaire pour construire et influencer la communauté des ingénieurs.

The Engineering Leadership Podcast (ELC)

Dans le cadre de la communauté ELC pour les leaders de la technologie, le podcast Podcast sur le leadership en ingénierie (ELC) invite chaque semaine des leaders technologiques accomplis à partager leurs expériences et des leçons de leadership exploitables. Animé par Patrick Gallagher, ELC est disponible sur les principales plateformes de podcast, notamment Apple, Spotify et Google.

L'ELC dispose d'une communauté solide avec plus de 9000 ingénieurs logiciels en exercice, les plus grands directeurs d'ingénierie du monde et des leaders. Le podcast est idéal pour les passionnés qui cherchent à apprendre les concepts et stratégies d'ingénierie de base et avancés utilisés par les leaders mondiaux de l'ingénierie.

Épisodes à écouter absolument:

**Ce que disent les auditeurs

Continuez à faire ça ! Superbe discussion et très instructif

Software Engineering Daily

Un autre excellent podcast que vous devez ajouter à votre liste de surveillance est le Software Engineering Daily podcast. Chaque épisode présente un leader technologique qui discute des solutions logicielles qui changent le monde et qui sont le moteur de la révolution technologique en constante évolution et des innovations en matière d'ingénierie.

Avec une évaluation de 4,4 sur Apple Podcasts, Software Engineering Daily est un podcast d'ingénierie inspirant. Il vous fait découvrir les phases de la carrière d'ingénieurs logiciels renommés et partage de nombreuses leçons exploitables sur la façon dont ils abordent le développement de produits et la résolution de problèmes.

Il est intéressant de noter que ce podcast accepte également les candidatures de professionnels de la technologie expérimentés pour animer un épisode en tant qu'invité.

Épisodes à écouter absolument:

Ce que les auditeurs disent

L'un des meilleurs podcasts de génie logiciel disponibles.

The Backend Engineering Show avec Hussein Nasser

Hussein Nasser, ingénieur produit chez Esri, a lancé le programme Salon de l'ingénierie backend pour discuter de tout ce qui a trait au développement du backend. Dans son podcast perspicace, Nasser dissèque l'architecture backend d'applications populaires, partage des conseils pour devenir un ingénieur backend performant et discute des dernières tendances en matière de génie logiciel.

Ce podcast est une ressource précieuse pour les étudiants en ingénierie en herbe et les professionnels, car il offre des possibilités de perfectionnement et de révision des concepts fondamentaux.

Épisodes à écouter absolument:

Ce que les auditeurs disent

Dire les choses telles qu'elles devraient être dites!

Top podcasts sur le génie civil

Vous cherchez le meilleur podcast sur le génie civil ? Voici nos recommandations : Le podcast sur le génie civil : Anthony Fasano anime ce podcast sur le génie civil, qui partage les réussites et les conseils de carrière de certains des ingénieurs civils les plus performants au monde.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/The-Civil-Engineering-Podcast.png Podcast sur le génie civil /$$img/

Must-listen episodes:

Ce que les auditeurs disent

Je recommande vivement ce podcast à toute personne impliquée/intéressée par l'ingénierie. Il fait un excellent travail en équilibrant les informations techniques et les compétences non techniques avec des histoires personnelles ASCE Plot Points : Lancé en 2018, le podcast de l'ASCE sur l'ingénierie structurelle Plot Points s'adresse aux ingénieurs structurels du nouvel âge et aux étudiants en ingénierie désireux d'en savoir plus sur des histoires informatives sur l'ingénierie de la construction et sur les tendances techniques changeantes qui redéfinissent le génie civil.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/ASCE-Plot-Points-Podcast.png Podcast ASCE Plot Points /$$img/

Must-listen episodes:

**Ce que disent les auditeurs

Un trésor de ressources pour les professionnels de l'ingénierie Changement d'ingénierie : Yvette E. Pearson a lancé le podcast Engineering Change pour redéfinir la manière dont les ingénieurs civils devraient être formés. Ce podcast se concentre sur la formation des ingénieurs civils d'aujourd'hui avec des pratiques de génie civil plus durables et inclusives.

Must-listen episodes:

**Ce que disent les auditeurs

Je ne saurais trop le recommander, en particulier à la communauté des concepteurs d'ingénierie

Intéressé par le génie civil ? Voici quelques certifications dans le domaine de la construction que vous devriez connaître.

Principaux podcasts sur l'électricité et l'électronique

Si vous êtes ingénieur en électricité ou en électronique et que vous cherchez à vous perfectionner et à faire évoluer votre carrière, voici les meilleurs podcasts pour vous : The Amp Hour Electronics Podcast : Ce podcast sur l'électronique de Dave Jones et Chris Gammell adopte une approche ludique pour expliquer les dernières tendances et les bonnes pratiques de l'évolution de l'ingénierie électronique.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/The-Amp-Hour-Podcast.png The Amp Hour Podcast /$$img/

Must-listen episodes:

Ce que les auditeurs disent

Je l'écoute depuis des années. Si vous êtes ingénieur électricien et que vous n'êtes pas encore abonné, vous ratez quelque chose Lobby de Moore : Dans ce podcast bimensuel, l'animateur Daniel Bogdanoff partage certaines des histoires et des tendances les plus inspirantes liées à l'industrie mondiale de l'ingénierie électronique. Les thèmes peuvent aller de la conception des puces à l'IA et tout ce qui se trouve entre les deux.

Must-listen episodes:

**Ce que disent les auditeurs

Ce podcast vous aide vraiment à passer du temps mentalement avec des ingénieurs. L'engrenage : Andru Edwards, critique technique chevronnée, et Todd Bishop, journaliste technique, coaniment le podcast Geared Up. Les épisodes, très amusants, sont consacrés aux fonctionnalités des gadgets technologiques les plus récents et les plus excitants. Les animateurs discutent des différentes fonctionnalités des produits technologiques grand public les plus récents et aident les utilisateurs à prendre des décisions éclairées lorsqu'ils achètent des produits technologiques.

Must-listen episodes:

**Ce que disent les auditeurs

J'écoute geared up depuis que c'est une émission de radio, elle s'est beaucoup améliorée depuis Le podcast d'Electropages : Ce podcast interroge chaque semaine les plus grands experts en ingénierie, les gestionnaires de projet et les leaders d'opinion du monde entier. Les invités partagent leurs connaissances en ingénierie et leurs prévisions sur les dernières tendances en matière d'ingénierie électronique. Vous y trouverez des informations sur l'industrie et des discussions sur les dernières innovations en matière de matériaux.

Must-listen episodes:

**Ce que disent les auditeurs

Les discussions à bâtons rompus avec les leaders de l'industrie rendent l'écoute très intéressante

Podcasts remarquables pour les ingénieurs en logiciel et en informatique

Si vous êtes un(e) ingénieur logiciel avec des objectifs de carrière, ces podcasts vous aideront à acquérir les compétences les plus récentes et les plus commercialisables en matière d'ingénierie et de gestion : Le Changelog : The Changelog invite des leaders d'opinion dans le domaine de la technologie à plonger dans le monde des logiciels libres. Animé par Adam Stacoviak et Jerod Santo, ce podcast est très bien évalué en raison des fonctionnalités qu'il propose, à savoir des interactions honnêtes et pertinentes entre les animateurs et les invités. Faut-il s'étonner que le podcast ait déjà franchi le cap des 500 épisodes ?

Must-listen episodes:

Ce que disent les auditeurs

Ce podcast est un guichet unique pour des mises à jour très pertinentes dans l'écosystème technologique. Dev Interrupted : Ce podcast vise à améliorer l'expérience des développeurs et invite des ingénieurs renommés de géants de la technologie tels qu'Atlassian et Drata à recueillir des informations exploitables sur les technologies de génie logiciel.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Dev-Interrupted.png Dev Interrupted /$$img/

Must-listen episodes:

**Ce que disent les auditeurs

Mon dans les favoris est que Conor apporte les favoris de quelqu'un qui a travaillé dans une industrie autre que la technologie avant de se concentrer sur la technologie actuelle CodeNewbie : Ce podcast sur le génie logiciel, qui porte bien son nom, se concentre sur le parcours de codage des meilleurs ingénieurs logiciels. C'est un podcast adapté aux débutants qui sert de guide aux futurs étudiants en ingénierie et à ceux qui débutent dans le codage.

Must-listen episodes:

**Ce que disent les auditeurs

À$$$a, si vous vous lancez dans le monde du code, faites-vous une faveur... écoutez ce podcast

Si vous avez aimé ces suggestions, jetez un coup d'œil à nos suggestions de podcasts podcasts sur la gestion de projet et podcasts sur la productivité aussi !

FAQ

**Pourquoi les ingénieurs devraient-ils écouter des podcasts ?

Tous les ingénieurs, actuels et futurs, devraient écouter des podcasts afin d'acquérir des conseils et des stratégies exploitables et de se tenir au courant de l'évolution des tendances dans leurs entreprises liées à l'ingénierie.

**Quels sont les meilleurs podcasts que les étudiants devraient écouter pour améliorer l'expérience des étudiants en ingénierie ?

Parmi les meilleurs podcasts pour les étudiants, citons 99% InVision, Software Engineering Daily et The Engineering Career Coach Podcast.

**Quel podcast sur l'ingénierie est bénéfique pour les enthousiastes ?

Parmi les podcasts dédiés aux passionnés d'ingénierie, on trouve le podcast Engineering Reimagined, The Amp Hour, Software Engineering Daily et The Backend Engineering Show.