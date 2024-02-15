Les experts sont d'accord : ClickUp Brain est un puissant outil d'IA pour accélérer votre travail

Que se passe-t-il lorsque vous réunissez certains des plus éminents experts en IA pour un évènement virtuel qui les laisse en admiration devant votre produit ?

C'est ce que nous appelons une soirée de lancement réussie de ClickUp Brain !

Notre incroyable panel était composé de fonctionnalités telles que Riley Brown, cofondateur de Visionairy qui a testé ClickUp Brain pour débloquer toutes les possibilités de l'IA dans son environnement de travail.

D'autres experts comme Devin Reed, responsable du contenu chez Clari shakira Floyd, responsable du marketing à l'Office de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Union européenne Satori Ops et Jonathan Maxim, fondateur et PDG de Lancement d'une application virale les membres de l'équipe de ClickUp Brain ont tous partagé une réaction d'admiration lorsqu'ils ont vu ClickUp Brain à l'œuvre.

Ce qui distingue ClickUp Brain, c'est qu'il ne s'agit pas d'un simple outil génératif de plus pour créer et modifier du contenu ou cracher quelques blagues. Il s'agit d'une puissante solution IA qui fonctionne comme un réseau neuronal qui connecte les tâches, les documents, les personnes et toutes les connaissances de votre entreprise pour un accès immédiat aux réponses.

Lors de notre évènement, les intervenants du panel ont partagé leurs expériences avec la pénibilité du travail manuel. Plus précisément, Riley Brown a expliqué qu'il fallait rattraper les modifications en cours des vidéos, mais qu'il s'enlisait souvent dans l'opérationnel.

Trouver le temps de travailler sur le travail le plus impactant - qui ne peut pas être fait par l'IA - est un sentiment commun à la plupart des professionnels du travail. Mais lorsqu'il s'agit d'aligner les équipes, d'obtenir des mises à jour rapides sur les projets, d'éviter les changements de contexte et de localiser ce type d'information une aiguille dans la botte de foin, disposer d'un outil comme ClickUp Brain change la donne pour gagner du temps, accroître l'efficacité et faire en sorte que le travail soit terminé plus rapidement.

Nous passerons ici en revue les principales fonctionnalités présentées lors de notre soirée de lancement et répondrons à certaines de vos questions urgentes sur le produit.

Les fonctionnalités de ClickUp Brain qui ont marqué les esprits

Nous avons passé en revue une tonne de fonctionnalités impressionnantes pour vous montrer comment ClickUp Brain s'intègre non seulement dans votre travail quotidien, mais l'améliore de manière significative et vous fait gagner du temps. Voici quelques-unes des fonctionnalités que nous avons présentées lors de notre soirée de lancement :

Accéder à ClickUp Brain depuis n'importe où

Notre outil IA n'est pas caché, au lieu de cela, la nouvelle expérience de discussion IA est accessible partout où vous en avez besoin dans votre environnement de travail. C'est une passerelle en libre-service pour rechercher des réponses et maintenir votre équipe dans un état de flux ininterrompu.

Avec l'accès à un partage d'informations en continu, la concentration individuelle et la collaboration d'équipe bénéficient de moins de perturbations. Lorsque les équipes mettent à jour leurs tâches ou collaborent sur des livrables, un simple tapotement convoque l'IA pour que chacun puisse référencer les décisions et les données documentées existantes.

Quelles sont les tâches les plus populaires dans votre environnement de travail ?

Vous arrive-t-il de commencer la journée en ayant besoin de savoir quelle tâche est la plus importante et la plus impactante ?

Avec ClickUp Brain, vous pouvez saisir des questions pour voir quelles tâches de votre espace de travail ont le plus d'activité, afin de prioriser le travail qui doit vraiment être fait tout de suite. Consultez facilement les résumés d'activité des tâches pour rattraper votre retard et mettre fin au défilement interminable des mises à jour.

Recherche d'informations précises dans les documents de la base de connaissances

Si vous êtes comme nous chez ClickUp, nous avons tous les documents de la base de connaissances de notre entreprise au sein de notre plateforme pour y accéder à tout moment. Cependant, ces documents peuvent contenir des dizaines de pages alors que tout ce dont nous avons besoin est de trouver rapidement une information comme "ClickUp observe-t-il le jour du président ?" ou "Quel est le montant de l'allocation de bien-être de ClickUp ?"

Produire un compte rendu d'une tâche sur un nombre de jours paramétré afin d'indiquer rapidement les mises à jour, les tâches à effectuer et les goulots d'étranglement

Imaginez que vos entretiens individuels, vos réunions d'équipe et vos rétrospectives se déroulent simultanément. Les standups quotidiens alimentés par ClickUp IA offrent une visibilité en temps réel, ce qui vous permet de rester agile tout en répondant à des objectifs plus larges tels que la définition d'objectifs.

Pour les jours où vous avez besoin d'un aperçu rapide de la progression pour continuer sur votre lancée, ouvrez la carte StandUp pour inviter, tout au long de la semaine, les informations qui comptent le plus pour vous.

FAQ sur la sécurité, les produits et les performances de ClickUp Brain

_En tant que propriétaire d'un environnement ClickUp travail, serais-je en mesure d'extraire des données de documents privés ?

Réponse courte : Personne ne peut accéder aux documents privés sans en avoir reçu la permission.

Bien que nous soyons fiers de la transparence de la plateforme ClickUp, nous avons une priorité encore plus grande pour assurer la sécurité de vos données et de vos connaissances organisationnelles.

Nos fonctions de recherche IA dépendent entièrement des permissions, de sorte que les données privées que vous fournissez à votre environnement ClickUp - ou ce qui est publiquement partagé avec vous - sont uniquement ce que vous verrez.

Posez à ClickUp Brain des questions d'ordre général, des spécificités sur votre espace de travail, ou même comment utiliser ClickUp Brain

_Quelle est la limite de l'IA ? Par exemple, ChatGPT a une limite sur le nombre de fois que vous pouvez l'utiliser dans une fenêtre de 3 heures

Réponse courte : Utilisation illimitée sur nos forfaits payants

Il n'y a pas de limite à vos entrées ClickUp Brain sur nos forfaits payants, à l'exception d'un éventuel étranglement qui proviendrait de l'API de ChatGPT si des quantités massives (nous parlons de centaines de milliers) d'entrées étaient utilisées en très peu de temps.

En outre, vous pouvez être assuré que nous n'avons pas accès au contenu des utilisateurs, de sorte que vos données IA au sein de ClickUp sont sécurisées et privées.

Pour ceux qui veulent d'abord **ESSAYER CLICKUP AI GRATUITEMENT très bien ! Vous devriez probablement le faire dès maintenant. À notre essai gratuit, nous faisons cependant des limites d'entrée, mais cela prend fin avec un abonnement payant.

Pour rappel, ClickUp Brain est disponible pour $$$a par utilisateur, ce qui est une aubaine quand on sait que le coût de ChatGPT4 est de $19.99/mois.

_Pourrons-nous utiliser ClickUp AI pour extraire des données des tableaux de bord ?

Réponse courte : Pas encore

Nous travaillons déjà d'arrache-pied sur l'avenir de ClickUp Brain et cela signifie s'assurer que les clients disposent des meilleures fonctionnalités IA à utiliser dans leur environnement de travail. L'extraction de données à partir des tableaux de bord est sur notre liste, alors restez à l'écoute pour plus de détails bientôt !

_Pouvez-vous donner à l'IA l'accès à ClickUp Docs pour la fonctionnalité de génération de contenu ? (c.-à-d. utiliser les documents pour former l'IA à votre image de marque ou à votre style)

Réponse courte : Pas encore, mais les wikis seront bientôt disponibles

Les wikis figurent sur notre feuille de route des fonctionnalités de l'IA et seront bientôt disponibles. À faire ?

Les wikis agiront comme un moyen de classer des documents spécifiques plus haut dans votre recherche IA, ce qui vous permettra de prioriser un contenu spécifique. Ce serait un exemple parfait d'inclure des Wikis pour votre image de marque ou votre style, de sorte que notre recherche IA sache qu'il faut regarder là en premier.

_Pouvez-vous enregistrer automatiquement vos entrées précédentes dans ClickUp AI ?

Réponse courte : Seules vos cinq entrées précédentes sont accessibles

À l'heure actuelle, ClickUp Brain ne peut enregistrer automatiquement que vos cinq dernières entrées. Cependant, nous avons reçu de nombreux commentaires sur cette fonctionnalité spécifique, c'est pourquoi nous envisageons de l'ajouter à l'avenir.

À quelle vitesse ClickUp Brain apprend-il le contexte ? Si je charge 50 tâches, à quelle vitesse fera-t-il l'apprentissage contextuel des données ?

Réponse courte : Dès que les données sont disponibles

ClickUp Brain est conçu pour comprendre et utiliser le contexte de votre environnement de travail le plus rapidement possible. Cela inclut l'assistance pour les tâches, les documents, les tableaux de bord et autres requêtes de type Q&A.

Les réponses de ClickUp Brain sont simplement basées sur les données et les interactions disponibles dans votre environnement de travail, de sorte qu'il peut s'adapter aux nouvelles informations dès qu'elles sont incluses.

J'utilise OtterAI, qui est synchronisé avec mon Calendrier, prend des notes, transcrit les réunions et résume les points clés. La fonctionnalité de transcription par IA de ClickUp est-elle comparable ? J'aimerais bien tout consolider dans ClickUp!##

Réponse courte : ClickUp n'est pas une alternative directe, mais il existe des solutions de contournement simples

Même si ClickUp Brain n'est pas une alternative directe à IA mais vous faites la possibilité d'intégrer ClickUp avec Otter ou Zoom IA (qui est disponible gratuitement dans tous les forfaits payants de Zoom).

Une fois la transcription ou le notes de réunion sont dans ClickUp, le contenu peut être mis en forme comme vous le souhaitez et est bien sûr accessible via ClickUp Brain.

_Question bonus du sondage : Quel est votre niveau de confort avec l'IA ?

Lors de notre soirée de lancement, nous avons réalisé un sondage pour connaître votre expérience de l'IA, et disons-le, vous avez tous l'air de pros ! Voici les résultats :

67 % ont déclaré qu'ils utilisaient activement l'IA

23 % ont déclaré qu'ils l'utilisaient, mais qu'ils tâtaient le terrain

10 % ont indiqué qu'ils n'avaient pas encore essayé mais qu'ils étaient intéressés

Si vous n'êtes pas encore convaincu de la puissance de l'IA et de ClickUp Brain, vous devez les voir opérer leur magie dans votre propre environnement de travail. Ces fonctionnalités débloquent véritablement l'efficacité pour vous aider à réduire le travail manuel et à vous concentrer sur ce qui compte le plus

