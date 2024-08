Conférences Fintech : Un guide des événements mondiaux en 2024

Hé, la famille de la finance ! Prêt à ajouter quelques conférences sur la fintech à votre calendrier cette année ? Nous avons tout ce qu'il vous faut.

Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour s'immerger dans la fintech. Le chiffre d'affaires du secteur mondial des technologies financières est en constante augmentation et des solutions innovantes arrivent en permanence sur le marché.

Les conférences sur la fintech offrent de fantastiques opportunités de connexion avec les leaders du secteur, les visionnaires et les perturbateurs afin que vous puissiez élargir votre réseau (et votre base de connaissances). Vous incuberez de nouvelles idées, de nouveaux partenariats et de nouvelles stratégies avant même de vous en rendre compte.

Cet article présente notre liste des meilleures conférences mondiales sur la fintech à garder à l'esprit en 2024. Nous nous pencherons également sur le pouvoir de transformation de ces évènements et sur la façon dont ils favorisent la transformation numérique de la finance telle que nous la connaissons.

Aperçu des Conférences fintech

Les conférences Fintech sont l'endroit où se réunissent les principaux fournisseurs de services financiers, les leaders d'opinion, les startups, les entrepreneurs, les décideurs et les régulateurs.

Ils se réunissent et explorent les dernières tendances et les défis de la technologie financière, offrant une compréhension complète de l'écosystème fintech et des sujets tels que :

L'intelligence artificielle

Le commerce des crypto-monnaies

La blockchain

Finance intégrée

Les participants obtiennent des informations sur les opportunités de marché, les avancées technologiques et les développements réglementaires grâce à des éléments tels que :

Des discours d'ouverture prononcés par des leaders de la fintech

Des ateliers pratiques sur des sujets tels que le Web3 (par exemple, la blockchain, les crypto-monnaies, les NFT)

Des tables rondes sur des sujets brûlants comme l'apprentissage automatique

Des démonstrations de technologies de pointeOutils d'IA et plus encore

Il s'agit de faciliter les possibilités de mise en réseau et d'échange de connaissances.

Les participants peuvent se connecter avec des professionnels partageant les mêmes idées, établir des partenariats et jeter les bases de collaborations qui stimuleront l'innovation et la croissance dans les années à venir.

Le partage collectif des idées lors des conférences sur la fintech contribue à l'élaboration de solutions innovantes, au suivi des critiques d'aujourd'hui financiers critiques d'aujourd'hui et de faire progresser l'industrie mondiale des services financiers.

Liste des meilleures conférences mondiales Fintech à laquelle assister en 2024

Avec des évènements de Londres à Dubaï et au-delà, 2024 est une année fantastique pour les conférences fintech. Voici les meilleurs évènements pour vous aider à suivre l'avenir de la fintech.

1. FinovateEurope

Quand: 27-28 février 2024

Where: Londres, Angleterre, U.K.

Coût: 2 790

Comment participer: En personne, numérique ou hybride FinovateEurope est l'une des plus grandes conférences sur la fintech en Europe pour 2024 ans. Les participants peuvent se connecter avec des dirigeants de centaines d'institutions financières mondiales, entendre les innovateurs fintech d'aujourd'hui et s'engager avec des dizaines de démonstrations fintech de pointe.

2. Fintech Meetup 2024

Quand: Du 3 au 6 mars 2024

Where: Las Vegas, Nevada, USA

Coût: 3 495

Comment participer: En personne Fintech Meetup est annoncé comme l'avenir des évènements fintech, avec des keynotes, des conférenciers et des démos explorant le titre de l'industrie. Les participants peuvent faire du réseautage, assister à des évènements situés au même endroit et apprendre de milliers de professionnels partageant les mêmes idées lors de cette conférence passionnante de trois jours.

3. MoneyLIVE Summit 2024

Quand: 6-7 mars 2024

**Où : Londres, Angleterre, Royaume-Uni

Coût: 2 799 $ (tarif préférentiel)

Comment participer: En personne

L'atelier Sommet MoneyLIVE est l'évènement européen le plus ancien dans le domaine des paiements et des services bancaires. Cette conférence fintech rassemble des leaders financiers et des experts de la banque numérique, créant une plateforme où des partenariats révolutionnaires sont forgés et des idées innovantes sont accélérées.

4. Future finance numérique

Quand: Les 2 et 3 avril 2024

Where: New Orleans, Louisiana, USA

Coût: 2 499

Comment participer: En personne La finance numérique de demain est une conférence fintech de taille moyenne destinée aux organisations de toutes tailles. Les participants peuvent assister à des études de cas, des présentations et des panels de cadres supérieurs et repartir avec les idées novatrices qui guideront leurs chemins jusqu'en 2024.

5. New York Fintech Week 2024

Quand: du 8 au 12 avril 2024

Où: New York City, New York, USA

Coût: Les prix varient en fonction de l'évènement

Comment participer: En personne Semaine Fintech de New York 2024 est une conférence inclusive avec des évènements allant de gratuits et ouverts à la communauté à des tables rondes sur invitation qui coûtent plus de 150 $. La série est conçue pour l'écosystème des startups et met en lumière les initiatives fintech d'aujourd'hui.

Vous pouvez profiter de la New York Fintech Week en choisissant des évènements individuels auxquels participer au lieu de faire le tour de la semaine. Pour ceux qui ne disposent que d'un jour ou deux en avril, nous avons sélectionné ci-dessous deux journées à ne pas manquer (dont l'une est gratuite).

6. Innovation bancaire et Fintech Table ronde 2024

Quand: 9 avril 2024

Où: New York City, New York, USA

Coût: Gratuit

Comment participer: En personne

Les Table ronde sur l'innovation bancaire et fintech 2024 est le premier évènement fonctionnalité de la New York Fintech Week. Ce forum d'une journée réunit des experts, des leaders d'opinion et des entrepreneurs pour favoriser la collaboration entre les professionnels et les institutions financières alors qu'ils tracent la voie vers 2024 et au-delà.

7. Empire Fintech Conference

Quand: 10 avril 2024

Where: New York City, New York, USA

Coût: 1 095 $ (prix très avantageux pour les réservations anticipées)

Comment participer: En personne

L'atelier Conférence Empire Fintech est notre deuxième fonctionnalité de la Fintech Week de New York. Il s'agit d'un rassemblement passionnant d'une journée des leaders actuels de la fintech qui discutent du titre du secteur et s'engagent par le biais de discussions au coin du feu, de discours captivants, de panels informatifs, de jeux télévisés (Fintech Family Feud, quelqu'un ?) et de débats.

8. Seamless Moyen-Orient

Quand: 14-15 mai 2024

Where: Dubai, UAE

Coût: 750 $ (tarif préférentiel)

Comment participer: En personne

L'événement Un Moyen-Orient sans coutures est depuis 24 ans le lieu de réunion des esprits les plus innovants à travers les industries de la fintech, des paiements, de la banque, de la vente au détail et du marketing numérique. Les participants profitent d'une conférence de trois jours avec plus de 500 experts qui discutent des dernières tendances, technologies et perturbateurs qui façonnent notre monde numérique.

9. Global RegTech Summit 2024

Quand: 16 mai 2024

Where: Londres, Angleterre, U.K.

Coût: 754 $ (prix très avantageux pour les réservations anticipées)

Comment participer: En personne

L'événement Sommet mondial RegTech est le rendez-vous incontournable pour tout ce qui concerne la fintech et la regtech (technologie réglementaire). Les participants peuvent se connecter avec un public mondial de leaders de la fintech, réseauter avec des pros de l'industrie de haut niveau et voir les dernières innovations dans les services financiers de première main.

10. FinovateSpring

Quand: 21-23 mai 2024

Where: San Francisco, California, USA

Coût: 2 498 $ (tarif préférentiel)

Comment participer: En personne, numérique ou hybride

Vous ne pouvez pas vous rendre à FinovateEurope ? Le titre est FinovateSpring finovateSpring est la conférence sur la fintech la plus importante de la côte ouest en 2024. Les participants obtiennent tout ce dont ils ont besoin pour rester en tête de la courbe avec un grand pool d'experts, des démonstrations pratiques et des évènements de réseautage pour se connecter avec les plus grands noms de la fintech.

11. Consensus 2024

Quand: Du 24 au 31 mai 2024

Where: Austin, Texas, USA

Coût: 1 399

Comment participer: En personne Consensus est le plus ancien rassemblement du monde de la blockchain, du Web3 et des crypto-monnaies. L'évènement promet d'avoir un impact avec des discussions significatives, des conférenciers visionnaires et des ateliers pratiques visant à résoudre les défis qui impactent l'industrie à l'aube de 2024.

12. 2024 Symposium Fintech américain

Quand: Du 4 au 6 juin 2024

Where: Chicago, Illinois, USA

Coût: 895 $ (tarif préférentiel)

Comment participer: En personne

La sixième conférence annuelle de l Symposium américain sur la fintech est l'un des évènements fintech les plus attendus en Amérique du Nord. Cette conférence révolutionne la façon dont les leaders de l'industrie fintech se connectent - avec des discussions significatives, des opportunités de réseautage et des panels.

13. Money 20 /20 Europe 2024

Quand: Du 4 au 6 juin 2024

Où: Amsterdam, Pays-Bas

Coût: 3 132 $ (prix très avantageux pour les réservations anticipées)

Comment participer: En personne Argent 20/20 est l'évènement phare de l'écosystème financier mondial, avec une fonctionnalité distinctive sur ce qui va suivre dans la fintech et les services financiers. Les participants peuvent prendre de l'avance grâce à des informations de classe mondiale, des opportunités de réseautage et des conférences.

14. Fintech + Insurtech Générations

Quand: 12-13 juin 2024

**Où : Charlotte, Caroline du Nord, États-Unis

Coût: 299

Comment participer: En personne Générations Fintech + Insurtech , alias Fintech Generations Insurtech, promet des discussions honnêtes sur des problèmes réels. Les participants entendront les plus grands noms de la fintech d'aujourd'hui sur les sujets qui sont sur toutes les lèvres et établiront des connexions durables avec les grands noms des industries de l'insurtech et de la fintech.

15. FinTech World Forum 2024

Quand: 20-21 juin 2024

Où: Londres, Angleterre, U.K.

Coût: 628 $ (tarif préférentiel)

Comment participer: En personne

L'événement Forum mondial FinTech est un rassemblement mondial de leaders de l'industrie et d'innovateurs avec des discussions qui façonneront l'avenir de la technologie financière. Les participants feront du réseautage avec des experts, se connecteront avec les meilleurs professionnels du secteur financier et exploreront l'impact de la fintech sur l'économie mondiale d'aujourd'hui.

16. FinTech Connect Asia 2024

Quand: 27-29 août 2024

Où: Raffles, Singapour

Coût: à confirmer

Comment participer: En personne

Le sommet annuel FinTech Connect Asia est LE lieu de réunion des principales institutions financières et des leaders d'Asie. C'est un évènement passionnant avec des keynotes inspirantes, des ateliers interactifs, des événements de réseautage amusants, et plus encore.

17. Troisième Forum annuel Innovation financière Forum

Quand: 19 septembre 2024

Where: Londres, Angleterre, U.K.

Coût: 756

Comment participer: En personne, virtuel ou hybride

Cette année Forum de l'innovation financière est une plateforme premium pour les experts de l'industrie financière afin de discuter des dernières bonnes pratiques, tendances, développements et considérations réglementaires dans le secteur de la fintech. Les participants bénéficient d'un forum interactif de décideurs et de leaders d'opinion qui cherchent à partager des idées et à se connecter avec d'autres experts.

18. Money 20 /20 USA 2024

Quand: 27-30 octobre 2024

Où: Las Vegas, Nevada, USA

Coût: 2 899 $ (prix très avantageux pour les réservations anticipées)

Comment participer: En personne

Vous ne pouvez pas vous rendre à Amsterdam cette année ? Allez voir du côté de Money 20/20 USA . Il s'agit de l'un des rassemblements les plus importants et les plus influents d'Amérique du Nord pour les leaders des services financiers et de la fintech. Les participants établiront de nouvelles connexions, obtiendront des points de vue essentiels pour les entreprises et découvriront les dernières innovations du secteur.

19. Fintech Talents Festival

Quand: 11-12 novembre 2024

**Où : Londres, Angleterre, Royaume-Uni

Coût: 381

Comment participer: En personne

Les Festival des talents Fintech est la conférence fintech la plus influente du Royaume-Uni en 2024. C'est un évènement incontournable de deux jours pour les visionnaires et les innovateurs afin de partager des idées et de résoudre des problèmes dans l'ensemble du secteur financier.

20. Fintech Retreat Europe

**Quand : TBA

Cost: TBA

Où: TBA

Comment: En personne

Si vous n'avez pas pu assister à la California Fintech Retreat cette année, rendez-vous à l'adresse suivante Retraite Fintech Europe à la fin de l'année 2024 pour profiter des possibilités d'innovation et de réseautage. Les détails concernant la date et le lieu de ce rassemblement sont encore en cours de travail, mais ils promettent de proposer des forums à vocation mondiale pour les leaders et les professionnels des technologies financières.

Tendances émergentes en Fintech discutées lors de conférences

Les conférences Fintech aident les participants à explorer et à comprendre les tendances du secteur au cours d'une année donnée.

Chaque conférence propose des discours d'ouverture, des panels, des forums, des discussions et bien d'autres choses encore sur différents sujets. Cependant, de nombreuses conférences 2024 se concentrent sur des sujets tels que :

L'intelligence artificielle et l'IA-poweredles outils d'automatisation des processus* Blockchain

Crypto-monnaie

Finance décentralisée (DeFi)

Apprentissage automatique

Vous verrez également des discussions sur les lois réglementaires, la normalisation des processus , la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la vérification de l'identité et l'intégration des devises numériques dans nos systèmes financiers.

En outre, vous pouvez vous attendre à des discussions sur le rôle du capital-risque dans la fintech, car il alimente l'innovation et stimule la croissance dans l'ensemble du secteur. Plusieurs conférences consacreront probablement du temps à l'exploration de son rôle dans la fintech et à la façon dont il façonne le paysage à l'échelle mondiale.

L'esprit d'innovation et de perturbation est un autre élément qui sera probablement mis en avant lors de la plupart des conférences sur la fintech en 2024. Cela inclut des discussions sur la façon dont les individus, les startups et les entrepreneurs peuvent tirer parti de la fintech pour développer des solutions inédites et créer de la valeur dans tout le paysage de la finance numérique.

D'autres sujets de discussion à attendre avec impatience pourraient inclure :

Le rôle des outils d'une fintech alimentés par l'IA dans le domaine de la finance numériquela rationalisation des processus à l'échelle de l'industrie

Comment la banque numérique et la banque ouverte rapprochent les banques et les fintechs

Tactiques de pointe en matière de cybersécurité pour prévenir les pertes financières et la fraude

CommentOutils d'IA pour la comptabilité et la finance peuvent améliorer la précision et fournir des informations précieuses

Gestion des ressources stratégies et outils pour les startups et les entrepreneurs

Le rôle des conférences sur la finance dans la forme de l'avenir de la finance

Les conférences Fintech forment l'avenir de la finance en favorisant l'innovation, la collaboration et l'échange de connaissances entre les leaders du secteur. Ces plateformes permettent aux leaders d'opinion, aux investisseurs, aux technologues et aux décideurs politiques d'explorer les tendances émergentes, de discuter des défis réglementaires et de présenter des solutions numériques de pointe.

Les conférences sur les fintechs influencent également de manière significative des évènements prestigieux tels que le Forum économique mondial (WEF), où les discussions et les points de vue issus des conférences sur les fintechs éclairent les décisions politiques, façonnent les agendas et mettent en évidence les priorités pertinentes dans le secteur.

Tips for Planning and Getting the Most Out of a Fintech Conference (Conseils pour planifier et tirer le meilleur parti d'une conférence sur les fintechs)

Les conférences sur la fintech ne se résument pas à une simple présence. Pour en tirer le meilleur parti, essayez de forfaiter ce que vous ferez avant, pendant et après votre participation à chaque évènement.

Foire aux questions courantes

1. Quelle est la signification de " fintech conference "? ?

Une conférence fintech rassemble les professionnels du secteur, les entrepreneurs, les investisseurs et les décideurs politiques lors d'un évènement qui présente et favorise les discussions sur les innovations, les tendances et les défis au sein du secteur. Ces conférences facilitent également la collaboration, la mise en réseau et le partage des connaissances pour façonner l'avenir de la finance.

2. Qu'est-ce qu'une expo fintech?

Une expo fintech est similaire à une conférence fintech (ou peut-être incluse dans le cadre d'une conférence). Ces expositions rassemblent des entreprises fintech, des startups, des investisseurs et d'autres parties prenantes qui souhaitent présenter leurs produits, services et innovations. Les expositions fintech comportent généralement des stands d'exposition, des démonstrations de produits, des discours d'ouverture, des événements de réseautage et des tables rondes.

3. Qu'est-ce qu'un sommet fintech? ?

Un sommet fintech est un rassemblement de haut niveau des leaders de l'industrie pour discuter des problèmes critiques, des tendances et des opportunités au sein du secteur. Contrairement à une conférence fintech traditionnelle, un sommet met généralement l'accent sur des discussions stratégiques avec un objectif final à l'esprit plutôt que de mettre en forme un format ouvert. Les sommets comportent aussi généralement des fonctionnalités de réseautage et des présentations de leadership éclairé.

