10 alternatives à Accelo pour la gestion des clients et du travail en 2024

Ceux qui utilisent Accelo savent une chose : c'est un excellent logiciel pour rendre le travail productif et collaboratif, en particulier pour les rôles en contact avec les clients et en gestion de projet.

Avec ses capacités de suivi des ventes, des tickets et de la facturation, des réunions, des Relevés de temps et de la planification, Accelo automatise les tâches de routine pour vous faire gagner du temps. Et grâce à un large intervalle d'intégrations populaires, vous pouvez l'adapter pour en faire une plateforme capable de rationaliser les opérations de l'entreprise.

Mais un seul gant ne convient pas à toutes les mains ! 🧤

De nombreuses personnes recherchent des alternatives à Accelo parce qu'Accelo présente des lacunes dans certains domaines : Il peut être difficile à apprendre pour les équipes non techniques, il ne répond pas aux entreprises de niche, et beaucoup trouvent que ses outils et ses intégrations sont dépassés. De plus, l'augmentation des limites de stockage et l'accès à de nouvelles fonctionnalités entraînent des coûts supplémentaires.

Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe de nombreux autres outils de gestion de projet pourraient mieux répondre à vos besoins. Vous êtes prêt à les essayer ?

Que devez-vous rechercher dans les alternatives à Accelo ?

Une bonne automatisation des entreprises doit réunir les capacités analytiques d'un CRM et la flexibilité d'une suite de gestion de projet. Elle doit également prendre en charge l'ensemble du flux de travail de votre entreprise, de l'établissement d'un devis à la facturation.

Peu importe que vous soyez une entreprise de services professionnels, une entreprise manufacturière ou une agence de recrutement : les entreprises de tout type et de toute taille ont besoin d'une bonne solution logicielle pour rationaliser leurs tâches opérationnelles de base.

La plupart des alternatives Accelo offrent des fonctionnalités telles que l'intégration CRM, la génération de propositions, des portails clients et des outils de communication, mais le logiciel doit également posséder les capacités nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise.

Si vous envisagez une alternative à Accelo, recherchez certaines fonctionnalités et caractéristiques clés dans le logiciel. Voici quelques aspects à garder à l'esprit lors de la présélection d'alternatives à Accelo :

Interface intuitive: Optez pour une disposition claire et une navigation facile dans votre logiciel. Une bonne entreprise logiciel d'exploitation peut être utilisé de manière optimale par presque tout le monde

Optez pour une disposition claire et une navigation facile dans votre logiciel. Une bonne entreprise logiciel d'exploitation peut être utilisé de manière optimale par presque tout le monde Accessibilité mobile: Permettre l'accès et la gestion en déplacement grâce au mobile pour les équipes à distance ou le travail sur le terrain. Le travail télétravail et hybride devenant la norme et non l'exception, l'accessibilité mobile et hors ligne est un enjeu de taille pour les alternatives Accelo aujourd'hui

Permettre l'accès et la gestion en déplacement grâce au mobile pour les équipes à distance ou le travail sur le terrain. Le travail télétravail et hybride devenant la norme et non l'exception, l'accessibilité mobile et hors ligne est un enjeu de taille pour les alternatives Accelo aujourd'hui Options de personnalisation: Adaptez la plateforme à votre flux de travail spécifique et à vos préférences. Un degré élevé de personnalisation dans votre logiciel vous aide à utiliser l'outil exactement comme vous le souhaitez

Adaptez la plateforme à votre flux de travail spécifique et à vos préférences. Un degré élevé de personnalisation dans votre logiciel vous aide à utiliser l'outil exactement comme vous le souhaitez Intégration avec les outils existants: Chaque entreprise utilise plusieurs outils pour ses fonctions principales. Assurez-vous que les alternatives Accelo que vous avez présélectionnées peuvent s'intégrer facilement avec les CRM, les logiciels de comptabilité, les plateformes de communication et les autres outils essentiels que vous utilisez

Chaque entreprise utilise plusieurs outils pour ses fonctions principales. Assurez-vous que les alternatives Accelo que vous avez présélectionnées peuvent s'intégrer facilement avec les CRM, les logiciels de comptabilité, les plateformes de communication et les autres outils essentiels que vous utilisez Capacités de gestion de projet: Tenez compte de la complexité de vos projets, de la nécessité d'allouer des ressources, des outils de collaboration et des capacités de rapports avant de choisir l'outil

Tenez compte de la complexité de vos projets, de la nécessité d'allouer des ressources, des outils de collaboration et des capacités de rapports avant de choisir l'outil Suivi du temps et facturation: Assurez-vous que les alternatives Accelo sur votre liste offrent un suivi du temps précis, une facturation transparente dans différentes devises et taxes, et un traitement intégré des paiements

Assurez-vous que les alternatives Accelo sur votre liste offrent un suivi du temps précis, une facturation transparente dans différentes devises et taxes, et un traitement intégré des paiements Évolutivité: Choisissez un forfait Business qui assiste la croissance de votre entreprise, sans mises à jour fréquentes ni coûts supplémentaires importants

Choisissez un forfait Business qui assiste la croissance de votre entreprise, sans mises à jour fréquentes ni coûts supplémentaires importants Tarification transparente: Évitez les logiciels avec des frais cachés et des structures de prix complexes, qui peuvent entraîner des coûts inattendus

Les 10 meilleures alternatives d'Accelo à utiliser en 2024

Nous avons compilé une liste des 10 meilleures alternatives à Accelo à utiliser en 2024 optimiser votre flux de travail les solutions de gestion des ressources humaines permettent d'améliorer l'efficacité et la rentabilité de l'ensemble de l'organisation.

Voyons comment ils se positionnent les uns par rapport aux autres.

1. ClickUp

affichez une vue d'ensemble des statuts des projets et des tâches restantes au sein de votre équipe ou de votre département grâce aux tableaux de bord de ClickUp 3.0_

Si vous êtes à la recherche d'une plateforme super utilisable et hautement performante, choisissez ClickUp.

Grâce à ses fonctionnalités de pointe et à son interface intuitive, vous pouvez exploiter la puissance de ClickUp Le logiciel de gestion de projet de ClickUp de la manière suivante :

Simplifier la gestion des tâches: Déléguer le travail aux membres de votre équipe en temps réel Suivi du temps efficace: Mesurez le temps consacré à chaque tâche et accédez aux horaires de travail à l'échelle mondiale avecLes fonctionnalités de suivi du temps de ClickUp comme les feuilles de temps manuelles Flux de travail automatisés: Sélection parmi plus de 100 automatisations àgagner du temps et rationaliser les flux de travail, les tâches de routine et les transferts de projets Communication et collaboration: Donnez un retour d'information en temps réel et collaborez sur des documents. AvecClickUp Documentstous vos fichiers et documents sont regroupés en un seul endroit, avec un accès facile pour tous les membres de l'équipe. En outre, l'équipe peut communiquer efficacement grâce aux fonctionnalités intégrées de discussion et de commentaire. Personnalisation: Simplifiez vos tâches quotidiennes avec des affichages et des modèles personnalisés, et évitez de changer d'application avec plus de 200 intégrations natives pour des outils externes Flexibilité: UtilisezLes 15+ affichages hautement flexibles de ClickUp ettableaux de bord d'analyse en temps réel pour avoir une visibilité sur les projets en fonction de vos besoins

Le fonctionnement de l'entreprise est un jeu d'enfant grâce aux nombreux outils dont vous disposez avec Le CRM de ClickUp .

créez des feuilles de temps dans ClickUp pour collecter et visualiser le suivi du temps à travers les tâches et les emplacements pour un aperçu rapide de vos progrès

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Établissez une commande claire des opérations avec les dépendances des tâches en paramétrant les tâches comme "en attente" ou "bloquées" par d'autres

Intégrer la facturation et les rapports dans un flux de travail unique et transparent

Utiliser des modèles personnalisés tels queLe modèle de charte de projet de ClickUp pour définir l'objectif du projet, déléguer des tâches et gérer les délais

Simplifiez votre emploi du temps quotidien et prévoyez les réunions sur votre Calendrier pour améliorer votre productivité

Regroupez les entrées de temps, consultez les estimations et segmentez les entrées facturables et non facturables

Connectez plus de 1 000 outils et intégrations gratuitement, comme Asana, Trello, Slack, Zoom, Grammarly, etc

Limites de ClickUp

L'utilisation de l'outil à son plein potentiel peut s'avérer difficile pour les nouveaux utilisateurs

Toutes les fonctionnalités n'ont pas été intégrées à l'application mobile

Prix de ClickUp

Free Forever: gratuit pour toujours

gratuit pour toujours Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois/membre de l'environnement de travail

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,200+ reviews)

4.7/5 (9,200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,900+ reviews)

2. Scoro

via Scoro Scoro, une solution de gestion du travail basée sur le cloud, vise à rationaliser diverses parties de vos opérations et de vos flux de travail, pour finalement stimuler la rentabilité de votre entreprise et maintenir la satisfaction de vos clients.

Scoro est un hub central pour la gestion de tous les aspects de votre entreprise de services professionnels, qu'il s'agisse d'un cabinet de conseil, d'une agence, d'un freelance, etc. L'outil vous permet de gérer les finances, les clients et les projets en un seul endroit.

En outre, l'outil vous aide à suivre l'exécution du projet d'améliorer les interactions avec les clients et d'obtenir des informations cruciales grâce aux données. Tout cela contribue à améliorer les résultats de votre agence.

Scoro est la solution logiciel de gestion de projet pour les entreprises de taille moyenne.

Scoro meilleures fonctionnalités

Choisissez la fonctionnalité de rentabilité prédictive alimentée par l'IA pour analyser vos données historiques et prévoir la rentabilité des projets

Créez des propositions et des estimations, gérez les projets du devis à la trésorerie et suivez les tâches avec des délais et des dépendances

Maintenez une base de données centralisée pour les prospects et les clients, y compris les journaux de communication et l'historique des activités

Construire vos intégrations et les soumettre à Scoro Marketplace pour utilisation

Gérez vos acomptes avec le logiciel de gestion des acomptes pour le travail des clients récurrents

Limites de Scoro

Les utilisateurs signalent des limites dans la planification des ressources, la fonction dans les méthodologies agiles ou la gestion des dépendances pour les flux de travail complexes

L'application mobile n'est pas aussi riche en fonctionnalités que la version web

Les équipes axées sur les données sont confrontées à des options de personnalisation restreintes

Outils de gestion de projet limités pour les projets complexes ou de niche

Prix de Scoro

Essentiel: 28 $/mois par utilisateur

28 $/mois par utilisateur Standard: $42/mois par utilisateur

$42/mois par utilisateur Pro: 71$/mois par utilisateur

71$/mois par utilisateur Ultimate:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.5/5 (390+ commentaires)

4.5/5 (390+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (230+ commentaires)

3. Avaza

via Avaza Avaza est un système unifié de travail et d'information sur la santé logiciel de gestion des clients . Il offre des fonctionnalités de gestion des ressources, l'ordonnancement des ressources le suivi du temps et des dépenses, l'établissement de devis et de factures, et la possibilité de discuter en équipe.

Exploitez toutes les capacités d'Avaza pour améliorer la productivité de votre équipe et réduisez la courbe d'apprentissage grâce à l'assistance en ligne instantanée 24×7.

Alors que d'autres alternatives Accelo offrent des fonctions similaires, ce qui distingue Avaza, c'est l'accent mis sur l'IA générative, la communication contextuelle, les boucles de rétroaction des clients, la gestion financière en temps réel et les expériences personnalisées des clients.

Avaza simplifie l'interaction et la coopération entre les membres de l'équipe en permettant l'attribution de tâches, le partage de fichiers et les commentaires en temps réel. Vous pouvez recevoir un retour instantané sur les tâches et communiquer par le biais de discussions et d'e-mails en temps réel.

De plus, vous pouvez transformer les e-mails en tâches grâce à une intégration intelligente des e-mails. Cela permet également de maintenir tout le travail requis dans un seul emplacement pour les suivis.

Les meilleures fonctionnalités d'Avaza

Sélectionnez les personnes les plus appropriées pour chaque tâche grâce à la recommandation d'un algorithme alimenté par l'IA, qui prend en compte à la fois..exigences du projet et l'expertise individuelle

Lier les fils et les discussions à des éléments spécifiques du projet, afin de promouvoir une communication pertinente

Obtenir des informations en temps réel sur la rentabilité et la santé financière du projet

Créez des "salles de projet" personnalisées pour chaque client et offrez un accès sécurisé aux informations, aux mises à jour, aux documents et aux canaux de communication du projet

Inviter n'importe qui à suivre le temps, établir des paramètres par projet ou par utilisateur, et profiter d'une facturation et d'un suivi faciles

Limites d'Avaza

Fonctionnalités et options de personnalisation limitées par rapport à d'autres alternatives Accelo qui offrent des services dédiésgestion du flux de travail outils dédiés

Difficulté pour les utilisateurs non techniques de mettre en place une automatisation complexe ou conditionnelle

Les utilisateurs signalent des problèmes de performance et de stabilité avec de très grandes équipes ou lorsqu'ils gèrent de nombreux projets simultanément

Prix d'Avaza

Free

Démarrage: 11,95 $/mois

11,95 $/mois Basic: $23.95/mois

$23.95/mois Business: 47,95 $/mois

G2: 4.5/5 (290+ commentaires)

4.5/5 (290+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (410+ avis)

4. Wrike

via Wrike Wrike est une plateforme suprêmement polyvalente qui maximise les performances de votre équipe, accélère la croissance et améliore l'expérience client. Ses fonctionnalités de personnalisation uniques et étendues rendent également le travail moins fastidieux et plus amusant.

Que vous soyez une petite entreprise ou une grande Enterprise, Wrike peut être personnalisé pour répondre à vos besoins uniques.

Avec des outils de niche spécifiques à l'industrie, plus de 400+ intégrations d'applications populaires et une API ouverte en libellé blanc, Wrike est une solution de gestion de projet pour tous les types d'entreprises.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Personnalisez votre travail au-delà des tâches et des projets standard en visualisant les flux de travail, en identifiant la hiérarchie et en surveillant les objectifs de l'entreprise

Analysez l'activité de l'équipe et la distribution de la charge de travail pour identifier les goulets d'étranglement potentiels et suggérer des ajustements

Éliminez les lourds téléchargements de fichiers grâce à la modification en cours en temps réel

Travailler sur des projets avec des fichiers pré-construitsdes modèles personnalisés* Automatisation des tâches répétitives, création de processus reproductibles et standardisation des bonnes pratiques entre les projets

Limites de Wrike

Pas d'outils de prise de notes automatisés disponibles

Options limitées pour le visuelsuivi du projet comme les cartes mentales ou les vues personnalisées flexibles

Pas d'option de discussion pour une communication en temps réel

Les utilisateurs peuvent avoir besoin de surveiller leur boîte de réception car certaines intégrations ont des notifications retardées

Prix de Wrike

Free

Teams: $9.80/mois par utilisateur

$9.80/mois par utilisateur Business: $24.80/mois par utilisateur

$24.80/mois par utilisateur Enterprise: Prix personnalisé

Prix personnalisé Pinnacle: Tarification personnalisée

G2: 4.2/5 (3,500+ reviews)

4.2/5 (3,500+ reviews) Capterra: 4.3/5 (2,500+ reviews)

5. HubSpot

via HubSpot HubSpot est une suite de gestion de la relation client très populaire et très performante.

L'outil vous aide à connecter vos données, vos équipes et vos clients sur une plateforme unique qui évolue en même temps que votre entreprise. Il offre six produits de base et d'autres outils qui assistent différents départements : marketing, ventes, service, CMS, opérations et commerce. Il facilite la croissance de l'entreprise en se concentrant sur vos clients.

Vous pouvez choisir les produits dont vous avez besoin sur la plateforme HubSpot. Chaque produit de la plateforme est connecté à la même base de données CRM, ce qui vous donne un aperçu incroyable de chaque contact à chaque étape de votre entonnoir de vente.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot

Gérez les contacts, les affaires, les tâches et envoyez des e-mails avec un forfait CRM gratuit

Bénéficiez d'un partage transparent des données et d'un affichage global du parcours client grâce à un CRM central

Créez des sites web professionnels, publiez des articles de blog et gérez des pages d'atterrissage grâce à des outils de gestion de projet facilement accessibles tels que le constructeur de sites web et le système de gestion de contenu de HubSpot

Proposer différents canaux d'assistance client, notamment le chat en direct, l'e-mail et le téléphone, aux côtés d'une solide base de connaissances

Attirer les clients grâce à un contenu de valeur et à l'établissement de relations plutôt qu'à une approche froide

Les limites de HubSpot

Vous pouvez rencontrer des difficultés lors de la migration depuis d'anciennes plateformes CRM, ce qui entraîne des limites pour l'importation de notes, d'e-mails, de pièces jointes, d'activités sur l'échéancier, de contacts antérieurs et d'affaires

Moins de contrôle sur la restriction d'accès et l'attribution de permissions

Outils de rapports personnalisés limités

Absence d'outils natifs de suivi du temps

Prix de HubSpot

Outils gratuits

Débutant (équipe commerciale): 20$/utilisateur par mois

20$/utilisateur par mois Professionnel (Ventes): 500 $ par mois

500 $ par mois Enterprise (Ventes) : 1500 $ par mois, facturé annuellement

G2: 4.4/5 (10,600+ reviews)

4.4/5 (10,600+ reviews) Capterra: 4.5/5 (4,000+ reviews)

6. SuiteDash

via SuiteDash SuiteDash est un logiciel d'entreprise tout-en-un qui combine les éléments d'un logiciel de portail client, d'un CRM, d'une gestion de projet, d'une facturation, et plus encore.

Il s'agit d'un outil de gestion d'entreprise pour vos opérations internes et d'un portail orienté client pour la communication et la collaboration. Grâce à sa plateforme intégrée et automatisée, les entreprises peuvent gérer l'ensemble de leur flux de travail en matière de ventes et d'opérations à partir d'un seul tableau de bord, éliminant ainsi l'utilisation de plusieurs logiciels.

SuiteDash offre une combinaison de fonctions, telles qu'un générateur d'entonnoir de vente, des portails clients libellés en marque blanche, et même un système avancé de gestion des ventes automatisation du marketing ce qui ajoute à la saveur unique de l'offre.

Les meilleures fonctionnalités de SuiteDash

Concevez des entonnoirs à plusieurs étapes pour convertir les prospects en clients, automatisez l'inscription dans les processus d'onboarding et suivez la progression à chaque étape

Marquez le portail client de votre logo et de vos couleurs pour créer une expérience personnalisée pour vos clients

Configurez des flux de travail complexes avec une logique de branche et des déclencheurs conditionnels pour automatiser les approbations,les ajustements budgétaireset les mises à jour de données en fonction de critères spécifiques

Permettez à vos clients d'accéder aux informations, aux fichiers, aux mises à jour et aux factures du projet

Attribuez des tâches, fixez des paramètres et communiquez avec les membres de l'équipe par le biais de discussions et de chats intégrés

Limites de SuiteDash

Certains utilisateurs trouvent la plateforme riche en fonctionnalités intimidante au début

Les utilisateurs ont constaté un léger décalage lors du passage d'un outil à l'autre sur le logiciel

Prix de SuiteDash

Essai gratuit de 14 jours

Démarrage: 19 $/mois

19 $/mois Thrive: 49 $/mois

49 $/mois Pinnacle: 99$/mois

99$/mois Le VIP Power-Up est disponible avec tous les forfaits payants au prix de 50$/mois

G2: 4.8/5 (500+ commentaires)

4.8/5 (500+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (520+ avis)

7. Temps fort

via Temps fort Le logiciel BigTime est une plateforme d'automatisation des services professionnels (PSA) basée sur le cloud qui convient aux entreprises de toutes tailles. Il s'agit d'une solution de temps et de facturation en ligne conçue spécifiquement pour les besoins des entreprises de services professionnels comme les sociétés de conseil, les cabinets comptables, les équipes juridiques et les bureaux d'études.

BigTime se concentre sur la rationalisation des opérations, l'optimisation de l'utilisation des ressources et l'amélioration de la visibilité financière de ces entreprises. Grâce à ses fonctionnalités avancées, vous pouvez suivre et agir sur vos indicateurs opérationnels pour faire évoluer votre entreprise efficacement.

Les meilleures fonctionnalités de BigTime

Normaliser les processus de projets récurrents en créant des modèles et des playbooks réutilisables

Réduisez le temps de travail en vous concentrant sur la prévision de l'utilisation du personnel plutôt que sur l'historique des affectations

Obtenez une vue d'ensemble de la santé de l'entreprise avec une gestion complète des revenus, de la reconnaissance des revenus et des projets

Utilisez des outils de suivi du temps comme les Relevés de temps définis par la semaine de travail et rendez les heures d'envoi flexibles grâce à des fonctionnalités de verrouillage optionnelles

Limites de BigTime

La réactivité de l'assistance client peut être améliorée

Des utilisateurs ont signalé des problèmes avec certaines intégrations d'applications

Absence d'une fonctionnalité native de discussion en équipe

Aucun forfait Free n'est disponible

Prix de BigTime

Essentiel: 20 $/mois par utilisateur

20 $/mois par utilisateur Avancé: 35 $/mois par utilisateur

35 $/mois par utilisateur Premium: 45 $/mois par utilisateur

45 $/mois par utilisateur Projecteur: 60 $/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (1,300+ reviews)

4.5/5 (1,300+ reviews) Capterra: 4.6/5 (630+ commentaires)

8. SmartSuite

via SmartSuite SmartSuite, un logiciel de gestion du travail collaboratif répond aux besoins des différents services tels que la gestion de projet , les ventes, les RH et le recrutement, la gouvernance et la conformité aux risques, la réussite des clients, le marketing, etc.

SmartSuite s'intègre à plus de 5000 applications et outils populaires pour rationaliser votre flux de travail. Vous pouvez également générer des rapports et utiliser des modèles personnalisés pour présenter les rapports à vos clients.

Pour les petites et moyennes entreprises, SmartSuite propose des outils préconstruits. De même, les grandes entreprises peuvent bénéficier du logiciel d'exploitation de gestion du travail (Mon travail), qui comprend des outils de gestion de projet spécialisés.

Les meilleures fonctionnalités de SmartSuite

Travaillez plus efficacement grâce à l'environnement étroitement intégré de SmartSuite où les documents, les feuilles de calcul, les présentations, les calendriers et les e-mails s'intègrent de manière transparente

Créez des rapports, des propositions et des factures automatiques basés sur des modèles prédéfinis et des données en temps réel

Utiliser l'IA pour recommander les personnes les plus adaptées aux tâches en fonction de leurs compétences, de leur expertise et de leur capacité de travail

Limites de SmartSuite

Les grandes équipes ou les projets complexes avec une utilisation intensive des données peuvent rencontrer des problèmes de performance ou de surcharge du système

Les possibilités de formules sur les feuilles de calcul peuvent sembler restrictives pour les utilisateurs qui s'appuient sur des calculs complexes ou des manipulations de données avancées

Le forfait Free offre un accès limité à certaines fonctionnalités et données du projet

Prix de SmartSuite

Free

Teams: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Professionnel: 28$/mois par utilisateur

28$/mois par utilisateur Enterprise: 41$/mois par utilisateur

G2: 4.8/5 (30+ reviews)

4.8/5 (30+ reviews) Capterra: 5/5 (21+ commentaires)

9. Plutio

via Plutio Cet outil utilise l'automatisation, la collaboration et la gestion des documents pour améliorer l'efficacité et la productivité de votre équipe. Vous pouvez facilement consolider toute la communication de votre projet en un seul endroit. De plus, les processus avancés de Plutio vous aident à ajouter automatiquement les détails du projet tels que les URL, les dates, les cases à cocher, les évaluations et les membres de l'équipe.

Plutio est une plateforme de gestion de projet complète conçue pour rationaliser divers processus d'entreprise, notamment l'accueil des clients, la création de propositions, la gestion des contrats, les réunions de gestion de projet, la planification et la livraison du projet.

Grâce à son tableau de bord interactif personnalisable, vous pouvez rapidement obtenir des modèles préfabriqués pour divers besoins de planification et de gestion de projet.

Les meilleures fonctionnalités de Plutio

Gérez les processus en contact avec les clients, comme l'accueil, les propositions et les contrats

Utilisez le constructeur visuel de flux de travail pour créer des flux de travail personnalisés pour n'importe quel processus d'entreprise

Automatisez les tâches répétitives et personnalisez les déclencheurs pour les adapter à vos besoins uniques

Fournissez aux clients un accès sécurisé aux documents pertinents, aux mises à jour du projet et aux canaux de communication dans un portail de marque

Intégrer divers outils et services tels que le CRM, les logiciels de comptabilité et les plateformes de signature électronique, afin de rationaliser davantage votre flux de travail et d'éliminer les silos de données

Limites de Plutio

Les utilisateurs ont rencontré des problèmes dans la résolution des plaintes avec le service personnalisé

Absence de fonctionnalités de gestion des tâches

Fonctionnalités limitées pour le suivi du temps

Prix de Plutio

Solo: 19 $/mois

19 $/mois Studio: 39$/mois

39$/mois Agence: 99$/mois

G2: 4.4/5 (50+ reviews)

4.4/5 (50+ reviews) Capterra: 4.6/5 (155+ avis)

10. OmniFocus

via OmniFocus OmniFocus est un puissant logiciel de logiciel de gestion des tâches conçu pour les entreprises et les particuliers très occupés qui recherchent une approche très structurée et personnalisable de la gestion de leurs listes à faire.

Il s'adresse aux utilisateurs de Mac et d'iOS, avec une synchronisation transparente des plateformes et une expérience utilisateur unifiée pour la gestion du travail personnel.

OmniFocus meilleures fonctionnalités

Capturez et organisez toutes vos activités dans un système puissant et facile à maintenir

Paramétrez les éléments pour qu'ils se répètent selon des paramètres réels

Créez des étiquettes pour des éléments tels que l'emplacement, la personne, le niveau d'énergie, la priorité, etc

Les perspectives personnalisées s'adaptent à votre flux de travail, quelle que soit sa complexité

Protégez vos données personnelles grâce au cryptage de bout en bout

Ajoutez des notes à vos éléments pour disposer des informations dont vous avez besoin lorsque vous achevez une action

Limites d'OmniFocus

Pas d'outils de collaboration ou de gestion de projet pour les équipes

Ne convient pas à une utilisation en entreprise

Pas de fonctionnalités de suivi du temps

L'outil n'est compatible qu'avec les produits Apple

Prix d'OmniFocus

Essai gratuit de 14 jours

Abonnement : 9,99 $/mois (renouvellement automatique)

9,99 $/mois (renouvellement automatique) **OmniFocus pour le Web : 4,99 $/mois (renouvellement automatique)

Licence standard v4: 74,99 $ paiement unique

74,99 $ paiement unique Licence Pro v4: 149,99 $ (paiement unique)

G2: 4.6/5 (50+ reviews)

4.6/5 (50+ reviews) Capterra: 4.7/5 (70+ avis)

Trouvez votre parfaite alternative à Accelo

Ces dix options peuvent mettre fin à votre recherche d'alternatives à Accelo pour rationaliser et améliorer les opérations de votre entreprise. Bien que chaque outil de cette liste soit performant s'il est adapté aux besoins de l'entreprise, vous ne pouvez pas vous tromper avec un outil tout-en-un puissant - ClickUp !

ClickUp vous aide à intégrer les fonctions de CRM, d'automatisation du travail, de gestion du temps, de rapports et de communication sur une seule et même plateforme. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui pour rationaliser les processus de travail, améliorer la productivité et renforcer la collaboration au sein des équipes.