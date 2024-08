Evernote vs. Todoist : Quel est le meilleur outil en 2024 ?

Nous savons que votre cerveau déborde d'idées, de tâches et d'éclats de génie. Vous jonglez avec les forfaits de voyage, les objectifs d'épargne, les échéances des projets, et bien plus encore ! Vous méritez un peu d'aide.

Vous avez sûrement pensé à la prise de notes et à la applications de gestion des tâches qui s'avèrent pratiques lorsque vous travaillez sur plusieurs choses dans votre vie.

D'excellentes applications de prise de notes sont disponibles sur le marché, mais choisir celle qui correspond à vos besoins peut demander du temps et des efforts. Chacun d'entre nous est unique - il faut donc les essayer dans le cadre de votre routine quotidienne pour voir dans quelle mesure elles s'intègrent à votre flux actuel.

Des outils populaires comme Evernote et Todoist apparaissent comme des choix faciles. Mais nous comprenons que vous souhaitiez faire un choix éclairé.

Alors préparez-vous à l'épreuve de force de la prise de notes : Todoist contre Evernote. Vous découvrirez une représentation détaillée de leurs fonctionnalités, de leurs tarifs, de leur assistance, et bien plus encore.

Vers la fin, nous présenterons également un autre concurrent qui pourrait vous surprendre.

Qu'est-ce qu'Evernote ?

via Evernote Evernote est une application polyvalente de prise de notes et de gestion des tâches. Conçue pour l'archivage, elle permet de créer des notes enrichies de photos, de clips audio et de contenus web sauvegardés.

Evernote dispose d'une base impressionnante de 250 millions d'utilisateurs, dont 10 % sont des utilisateurs payants. Connue pour sa polyvalence en matière de prise de notes, c'est une plateforme tout-en-un qui permet d'organiser et de capturer des idées.

Cette plateforme permet de prendre des notes et d'organiser les idées prise de notes est une solution parfaite pour ceux qui utilisent plusieurs appareils. Elle vous permet d'organiser vos notes dans des carnets virtuels, de les étiqueter, d'ajouter des annotations et d'effectuer facilement des recherches, des modifications ou des exportations.

Elle permet aux utilisateurs de collaborer et de partager des connaissances en temps réel dans un contexte personnel ou professionnel.

Voici un bref aperçu de ses fonctionnalités les plus remarquables :

Notes quotidiennes

via Evernote Dans Evernote, vous pouvez capturer des idées sous différents formulaires. Vous pourrez utiliser du texte simple, des images, des enregistrements audio ou même des clips web pour créer des notes diverses et multimédias selon vos besoins.

Vous pouvez organiser les notes dans des carnets pour divers besoins et utiliser les options de mise en forme pour les rendre présentables.

En outre, il synchronise toutes vos notes sur tous vos appareils afin que vous puissiez y accéder à tout moment, même hors ligne.

Collaboration

via Evernote Evernote est très efficace lorsqu'il s'agit de renforcer l'esprit d'équipe. Il vous permet de travailler et de partager des informations avec d'autres membres de l'équipe sans effort. La fonctionnalité de synchronisation automatique permet de suivre la progression et de s'assurer que tout le monde reste sur la même page.

Evernote facilite le partage des notes. Qu'il s'agisse d'agendas de réunion, d'idées de conception, de forfaits de voyage, de rapports ou de listes de tâches, vous pouvez les partager sans effort.

Lorsqu'une note est partagée dans Evernote, les destinataires peuvent y accéder directement depuis la section " Partagé avec moi " de l'application, ce qui garantit des mises à jour en temps réel pour la version la plus récente chaque fois qu'ils l'ouvrent.

Compatibilité multiplateforme

via Evernote Vous pouvez travailler sur différentes plateformes, notamment Windows, macOS, iOS, Android et les navigateurs web. Vous pouvez ainsi accéder aux informations et aux notes où et quand vous le souhaitez, quel que soit votre appareil.

Vous pouvez également utiliser Evernote pour la gestion de projet puisqu'il s'intègre à vos outils existants, améliorant ainsi la productivité sans effort. Liez-vous directement à Google Agenda, Slack et Microsoft Teams pour une expérience améliorée.

Organisation personnalisée

via Evernote Avec Evernote, vous pouvez créer des carnets de notes pour catégoriser votre contenu à l'aide de leur fonctionnalité d'étiquettes. Vous pouvez ainsi accéder rapidement aux informations lorsque vous en avez besoin, ce qui rend votre prise de notes efficace.

Dans Evernote, les étiquettes sont comme des mots-clés pour vos notes, ce qui permet de les retrouver facilement. Utilisez les étiquettes lorsqu'une note entre dans plusieurs catégories ou si vous souhaitez filtrer les résultats d'un carnet spécifique par un mot-clé. C'est pratique pour associer des notes à des catégories, des souvenirs ou des emplacements.

Les avantages d'Evernote

Fonctionnalité de recherche intuitive alimentée par l'IA pour vous aider à obtenir les bonnes informations de vos notes rapidement et de manière fiable

Il fournit de multiplesmodèles personnalisables et vous permet même de créer votre modèle à partir de zéro

Les inconvénients d'Evernote

Les performances sont affectées par un décalage occasionnel

Qu'est-ce que Todoist ?

via Todoist Todoist est un service de application de gestion des tâches conçue pour que les utilisateurs puissent organiser et forfaiter leurs activités quotidiennes. Contrairement aux outils traditionnels de liste à faire, elle offre un service basé sur le cloud, plus facile d'accès et de gestion et des tâches sur plusieurs appareils.

L'application possède une structure de conception minimaliste qui adopte une interface conviviale. Vous pouvez définir des dates d'échéance et attribuer des priorités pour mieux gérer votre charge de travail.

Plongeons dans quelques-unes de ses fonctionnalités clés :

Création de tâches

via Todoist Todoist peut vous aider à noter rapidement vos tâches. Saisissez n'importe quoi dans le champ des tâches de Todoist et découvrez son système unique de reconnaissance du langage naturel : votre liste de choses à faire s'en trouve instantanément remplie.

Todoist classe automatiquement vos tâches dans les affichages Aujourd'hui, Prochainement et Filtre personnalisé, ce qui vous permet de hiérarchiser votre travail.

Vous pouvez gérer efficacement de nombreuses tâches en en sélectionnant plusieurs à la fois. Cela permet de les replanifier rapidement, de définir des paramètres de priorité, de les déplacer ou de les modifier en cours, ce qui vous permet de vous concentrer sur des tâches plus importantes.

Il vous permet également de créer des tâches à l'aide de votre ordinateur, de votre téléphone ou de tout autre appareil.

Intégrations logicielles

via Todoist Todoist assiste de nombreuses intégrations logicielles pour connecter l'application à d'autres outils. Ces intégrations permettent de rationaliser les flux de travail.

Elle vous permet de collaborer plus efficacement en transformant les messages de vos dans les favoris outils de communication d'équipe en tâches réalisables sans passer d'une application à l'autre.

Parmi les exemples d'intégration, citons PomoDone, Slack, Time Doctor, Timetrap, Zapier et Zendesk. Vous pouvez même personnaliser Todoist avec des fonctionnalités supplémentaires dans l'application.

Dépendances

via Todoist Les dépendances sont une autre fonctionnalité utile de la gestion de projet que Todoist propose si vous utilisez une intégration telle que Ganttify. Elle vous permet de voir plusieurs projets au sein d'un même diagramme de Gantt, d'établir des dépendances entre les tâches et de définir des dates de début et de fin pour chaque tâche.

Lorsqu'une tâche est retardée, vous pouvez ajuster la date dans le diagramme de Gantt et toutes les tâches dépendantes seront mises à jour en conséquence. En paramétrant les dépendances entre les tâches, vous pouvez achever les tâches dans la bonne commande, en veillant à ce que les tâches incomplètes ne vous bloquent pas.

Vos diagrammes de Gantt et vos projets Todoist restent constamment à jour grâce à la synchronisation bidirectionnelle. Vous pouvez partager instantanément un échéancier en lecture seule avec des clients ou des collègues pour communiquer le statut et la progression d'un projet.

L'utilisation d'un diagramme de Gantt avec Todoist constitue un moyen précieux de consolider plusieurs projets et d'en obtenir un aperçu complet.

Budgétisation

via Todoist Todoist a collaboré avec la célèbre application de budgétisation YNAB (You Need a Budget) pour élaborer un modèle détaillé.

Ce modèle vous guide pour organiser les finances, réduire les dettes, atteindre les objets d'épargne et cultiver une habitude budgétaire durable.

Vous pouvez également paramétrer des budgets pour des tâches ou des projets et suivre régulièrement les dépenses par rapport aux budgets pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie.

Todoist pros

Langage intuitif et naturel pour créer, planifier et hiérarchiser les tâches

Le forfait gratuit offre suffisamment de fonctionnalités pour la gestion de projet

Todoist contre

Nécessite une connexion internet stable

Quelles sont les différences entre Evernote et Todoist ?

Evernote est principalement utilisé pour la prise de notes, tandis que Todoist est une application multiplateforme de liste de tâches. Mais au final, elles font des choses similaires, ce qui peut prêter à confusion au moment d'en choisir une. Nous avons donc analysé les différences pour vous :

1. Facilité d'utilisation

Lorsque vous utilisez un outil de gestion de projet, la dernière chose que vous souhaitez est une interface utilisateur encombrante. Faisons une rapide comparaison entre ces deux applications.

Evernote

Evernote est très simple à comprendre. Vous pouvez cliquer sur " Ajouter une note " pour commencer et commencer à taper ou à ajouter une photo, un clip audio ou une vidéo. Vous trouverez une barre de navigation en bas qui vous aidera à créer une checklist et des modèles prêts à l'emploi pour commencer. Le processus est très facile et direct.

L'entreprise a récemment donné une nouvelle image à son tableau de bord. Le tableau de bord semble maintenant encombré avec toutes vos notes au même endroit. Mais l'application garde vos notes connectées en synchronisant plusieurs appareils et d'autres applications.

Todoist

Todoist veut que vous excelliez dès que vous commencez. Ils ont intégré un guide étape par étape qui vous guidera à travers tout ce que vous devez savoir.

Il fournit des informations perspicaces sur la création de projets, de calendriers, de sous-tâches et de tâches récurrentes. Il propose également une grande variété de modèles pour répondre à vos besoins.

À l'instar d'Evernote, il s'intègre parfaitement à d'autres applications. Si vous êtes un utilisateur premium, vous serez averti par e-mail et par téléphone à temps.

Point bonus : Lorsque vous achevez des tâches ou des projets spécifiques, Todoist vous récompense à l'aide de son système de récompense intégré, Karma ! Les propriétaires de l'application reconnaissent que le cerveau humain gravite vers l'achèvement de leurs tâches s'il est récompensé. Ces points de Karma vous aident à mieux suivre votre productivité.

2. Accessibilité

Un outil de productivité doit être accessible et à portée de main, où que vous alliez ! Voyons comment ces outils font à cet égard.

Evernote

Evernote est facilement accessible, et vous pouvez accéder à vos notes en utilisant n'importe quel appareil - web, Android ou iOS. Mais il est limitatif, car vous ne pouvez utiliser deux appareils que si vous utilisez leur forfait de base.

Todoist

Todoist se concentre sur l'application mobile, la rendant accessible pour les appareils iOS et Android. Il intégrera des rappels avec votre téléphone, et vous serez notifié au fur et à mesure des besoins.

3. Tarification

Quelles que soient les fonctionnalités souhaitées, vous devez respecter votre budget. Pour choisir le bon outil, il est essentiel que les fonctionnalités les plus recherchées restent dans les limites de votre budget.

Evernote

Evernote propose un forfait gratuit, vous permettant de prendre autant de notes que possible. Cependant, vous ne pourrez pas utiliser les tâches, et l'utilisation sera limitée à seulement deux appareils.

Leurs coûts professionnels sont un peu plus élevés par rapport à Todoist, mais ils se situent dans l'intervalle des prix abordables.

Free

Personnel: $14.99/mois

$14.99/mois Professionnel: $17.99/mois

Todoist

Vous pouvez utiliser Todoist sans dépenser un seul centime.

Débutant: Gratuit

Gratuit Pro: 4$/mois

4$/mois Business: 6$/mois par membre

Ils offrent une réduction impressionnante de 70% aux éducateurs et aux étudiants.

Evernote Vs. Todoist : À faire ?

Todoist et Evernote sont des types d'applications bien distincts : le premier vous permet de rester à la tâche, tandis que le second vous aide à vous souvenir. Les deux sont des apps hautement qualifiées, disponibles avec des versions gratuites, et bien équipées pour une utilisation quotidienne.

À l'issue d'une confrontation, Todoist fait remarquablement bien, grâce à sa facilité d'utilisation, à son accessibilité et à son prix plus avantageux.

Evernote Vs. Todoist sur Reddit

Nous avons pris Reddit pour comprendre ce que les utilisateurs pensent de l'utilisation de ces applications de productivité. Beaucoup de ces utilisateurs ont clarifié leur préférence pour l'utilisation de Todoist.

"Todoist a des dizaines de fonctionnalités supplémentaires, robuste, facile à utiliser, facile à reprogrammer les journées chargées, facile à prioriser, utilise un langage simple, comprend les projets, les sous-tâches, les alertes personnalisables... Evernote permet de faire des tâches uniques, pas de planifier et d'exécuter le plan."

"_J'utilise Todoist et Todoist est beaucoup plus sophistiqué et puissant. J'ai des filtres avancés pour que certaines tâches avec des libellés spécifiques n'apparaissent que. EN est très simple en comparaison

Mais nous avons également trouvé des utilisateurs qui sont satisfaits d'Evernote :

"Le plus intéressant avec Evernote, c'est que ses outils peuvent être modifiés et utilisés comme chacun le souhaite. Il offre également une forme dynamique de flux de travail, pour aider les utilisateurs à modifier leur flux de travail, s'ils trouvent quelque chose de plus utile et productif, plutôt que de les lier à des flux de travail spécifiques..." _

La meilleure alternative à Evernote Vs. Todoist : ClickUp

Evernote et Todoist sont parfaits pour prendre des notes et gérer des tâches. Mais vous venez de voir que même avec certaines similitudes, chaque outil répond à des besoins très spécifiques et limités.

Nous allons vous présenter un outil qui peut faire bien plus que de la prise de notes et de la gestion de tâches.

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un qui vous permet de gérer des projets, de prendre des notes et de suivre la progression. Elle convient parfaitement aux étudiants, aux propriétaires de petites entreprises et aux employés de grandes entreprises.

Alors qu'Evernote et Todoist mettent tous deux l'accent sur la simplicité, ClickUp se distingue par ses nombreuses fonctionnalités et options de personnalisation. Cela en fait un bon Evernote et Alternative à Todoist .

Il s'agit de l'un des outils de gestion de projet les plus puissants, bien que son vaste paramètre de fonctionnalités et son interface dense puissent submerger certains utilisateurs.

Voyons comment ClickUp vous aide dans votre travail :

Collaborer avec votre équipe Documents ClickUp vous permet de

modifier n'importe quel document avec votre équipe , avec plusieurs personnes modifiant en cours un document simultanément.

Assignez des actions aux membres de l'équipe par un simple commentaire. Transformez le texte du document en actions et assignez-les à des personnes.

Collaborez sur des documents avec votre équipe, ajoutez des commentaires et assignez des tâches à vos membres directement dans votre ClickUp Doc

Partagez sans effort votre document par le biais d'une URL et gérez facilement les permissions de modification en cours pour l'équipe ou les invités.

Pour une délégation et une gestion des tâches efficaces, il suffit de lier vos documents à des tâches. Améliorez les flux de travail en ajoutant des widgets, le tout sans effort dans l'éditeur du document.

Créer et gérer des tâches

Utiliser Tâches ClickUp pour visualiser et organiser les tâches par statut, priorité ou département.

Il vous permet d'attribuer des tâches à plusieurs personnes, d'ajouter des commentaires et de convertir des commentaires en tâches. Et si vous devez expliquer quelque chose de complexe, joignez un enregistrement d'écran, le tout en un seul endroit.

Créez, gérez et visualisez des tâches à l'aide de ClickUp Tasks

Obtenez une visibilité claire de vos projets grâce à plusieurs affichages, et s'il existe des tâches connexes, mettez-les également en évidence, de sorte que vous n'ayez pas à chercher les connexions.

Simplifiez votre flux de travail

ClickUp propose également de nombreux modèles que vous pouvez personnaliser en fonction de vos besoins. Modèle de gestion des tâches de ClickUp est un outil qui vous aide à gérer les tâches de chaque équipe. Tout ce que vous avez à faire, c'est de remplir les détails.

Il fournit une visibilité claire sur les projets et comprend des champs personnalisés prédéfinis pour chaque tâche. Il organise vos tâches en trois listes : Éléments d'action, Idées et Backlog. Vous pouvez ainsi désencombrer votre écran et vous concentrer sur les tâches d'une même catégorie.

Visualisez et organisez efficacement les tâches avec le modèle de gestion des tâches de ClickUp

Cet outil est pratique pour optimiser vos flux de travail et garder une trace de vos tâches, des dates d'échéance, des assignés et de leur progression.

Créez votre hub de connaissances

Que votre document soit simple ou complexe, ClickUp Docs vous couvre.

Grâce aux liens automatiques générés à chaque fois qu'une personne mentionne un contenu connexe, vous pouvez facilement explorer toutes les connexions et le contenu connexe à partir de la barre latérale, dans la section dédiée aux relations et aux liens.

Après avoir rédigé vos notes, profitez d'une structure organisée d'idées interconnectées, en vous assurant que chaque note est liée à des sujets spécifiques.

Créez des résumés, des tâches et des brainstormings à l'aide de ClickUp AI

En outre, utilisez ClickUp AI , l'un des meilleurs outils d'écriture IA , pour vous aider à mieux écrire en générant du contenu utile, en étant votre éditeur personnel et en mettant parfaitement en forme votre contenu. Il génère également des résumés et crée des tâches en fonction du contexte.

En cas de baisse de régime de votre créativité, faites confiance à ClickUp AI pour vous accompagner dans vos brainstormings.

ClickUp est un outil beaucoup plus riche en fonctionnalités que Todoist ou Evernote, car il assiste d'autres cas d'utilisation que la gestion des tâches et la prise de notes, est plus personnalisable et offre des fonctionnalités avancées l'automatisation du flux de travail capacités

Plus de choses à aimer dans ClickUp

ClickUp vous aidera à faire bien d'autres choses encore :

Intégration: Intégrez facilement d'autres applications tierces et liez des notes ou des documents à des tâches

Intégrez facilement d'autres applications tierces et liez des notes ou des documents à des tâches Notifications: Mentionnez ou appelez des personnes dans la section des commentaires et envoyez-leur des notifications pour les mises à jour et autres informations critiques

Mentionnez ou appelez des personnes dans la section des commentaires et envoyez-leur des notifications pour les mises à jour et autres informations critiques Personnalisation: Personnalisez votre espace de travail en créant des espaces et des dossiers qui vous permettent d'organiser les notes et les documents en fonction des projets et des équipes

Personnalisez votre espace de travail en créant des espaces et des dossiers qui vous permettent d'organiser les notes et les documents en fonction des projets et des équipes Pièces jointes: Joignez facilement des fichiers ou des éléments multimédias à vos notes

Joignez facilement des fichiers ou des éléments multimédias à vos notes Accès mobile: AccessClickUp sur les applications mobiles et sur le site web de l'entreprisemodifier votre document en déplacement

Prix ClickUp