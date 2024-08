Résumé du Club 5AM : Comment atteindre des niveaux de performance d'élite en se levant tôt

L'auteur et conférencier Robin Sharma, connu pour sa fable sur les entreprises, Le moine qui vendit sa Ferrari, nous propose une nouvelle aventure dans Le club des 5 heures du matin. Il ne s'agit pas d'un simple livre de développement personnel - il contient des leçons précieuses sur l'utilisation des ressources cognitives dont nous disposons pour réaliser des choses extraordinaires.

Nous avons entendu à maintes reprises que 5 heures du matin est l'"heure de gloire" pour travailler de manière productive mais cela en vaut-il vraiment la peine, surtout lorsque l'alternative est un sommeil doux et agréable ?

Il est tout à fait normal qu'un esprit avisé se demande si le fait de se lever tôt fait une réelle différence ou s'il s'agit simplement d'une de ces lubies passagères de milliardaires. C'est exactement ce à quoi notre Résumé du Club des 5 heures va répondre. 🕔

Nous allons explorer les raisons pour lesquelles ce livre défend les heures matinales, en résumant sa philosophie, ses citations impactantes et ses enseignements clés pour vous.

Le Club 5AM Résumé du livre en un coup d'œil

Via : Amazon Auteur(s): Robin Sharma

Nombre de pages: 336 (longueur d'impression)

Année de publication: 2018

Temps de lecture estimé : 7-12 heures

Le Club des 5AM utilise une histoire attachante pour établir comment une personne moyenne peut faire plus dans sa vie quotidienne en commençant sa journée à 5 heures du matin. Il tourne autour de trois caractères principaux :

L'entrepreneur désabusé L'artiste en difficulté Le milliardaire chaleureux et accueillant (mentor)

Le trio fait une rencontre inattendue lors d'une conférence, et le milliardaire demande aux deux autres protagonistes de passer du temps avec lui dans sa maison sur la plage à l'île Maurice. Le seul hic ? Ils doivent arriver à cinq heures du matin. 😅

En échange, le milliardaire leur révélera les conseils de son gourou. Comme vous pouvez probablement le deviner, l'essentiel du conseil consiste à se réveiller à 5 heures du matin et à créer un emploi du temps pour terminer ses tâches quotidiennes sans aucune distraction .

Le raisonnement de Sharma est le suivant : se lever tôt permet de disposer des ressources cognitives nécessaires pour entreprendre des activités de réflexion personnelle, de santé physique et d'épanouissement personnel. Ce raisonnement est étayé par la science : nous sabotons de nombreux efforts d'amélioration personnelle à cause de notre "cerveau ancien", qui anticipe le danger et nous maintient dans un état de peur, nous poussant à nous laisser distraire et à éviter d'agir.

Toutefois, le cortex préfrontal de notre cerveau, responsable de la résolution des problèmes et du traitement des émotions, nous aide à lutter contre ce comportement par une action rationnelle. À 5 heures du matin, notre cerveau est câblé pour être dans un état plus calme, ce qui nous permet de dépasser le stress et l'anxiété induits par la peur et de prendre des étapes mesurables vers la construction d'une vie réussie.

Au fil du livre, Sharma explore de nombreux thèmes pour faire passer son message. Examinons quelques-unes des discussions les plus marquantes :

Quatre empires intérieurs

Sharma encourage la pratique de la maîtrise personnelle en soignant nos quatre empires intérieurs, à savoir :

Mindset: Nos pensées et nos croyances, la qualité de notre discours sur nous-mêmes et notre attitude face aux défis forment notre réalité Espaces du cœur: Pratiquer la gratitude pour nourrir la croissance personnelle, car un espace du cœur alourdi par des émotions douloureuses ne nous mène nulle part La santé: Une bonne santé physique vous donne la vitalité et la liberté nécessaires pour saisir les opportunités de croissance L'âme: Nous nourrissons notre âme en étant spirituels dans nos activités, souvent par la méditation et la contemplation

Règle du 20/20/20

Le Club 5AM s'attaque à l'éléphant dans la pièce : Que faire après s'être levé à cinq heures du matin ? Ce n'est pas comme si nous pouvions nous enfoncer la tête dans des écrans si tôt, n'est-ce pas ?

C'est ici que Sharma expose sa prochaine idée indigène - la règle des 20/20/20 pour une routine matinale révolutionnaire. Vous divisez la première heure - le temps entre 5 et 6 heures, également appelé heure de la victoire - en trois parties égales.

Les 20 premières minutes : Une activité physique intense fait baisser le taux de cortisol, l'hormone de la peur. Profitez-en pour transpirer un bon coup : cela libère du BDNF (facteur neurotrophique dérivé du cerveau) qui aide votre cerveau à former de nouvelles voies neuronales et à se rétablirà faire l'expérience de la neuroplasticité2. Next 20 minutes: Une fois que vous avez terminé d'achever quelques exercices de cardio, changez de vitesse et prenez le temps de respirer pour méditer. Vous pouvez, par exemple, faire une introspection sur votre journée à venir Dernières 20 minutes: Pour la dernière partie, absorbez des connaissances qui favorisent votre développement personnel. Par exemple, vous pouvezlire un livre ou écouter une émission des podcasts productifs L'idée est de créer une routine matinale qui vous prépare à être le plus performant possible tout au long de la journée.

$$$a$ Maintien d'un cycle de haute performance

Un cycle de haute performance exige que votre corps soit bien reposé, ce qui ne peut être obtenu que par une bonne nuit de sommeil. Le livre insiste sur les effets néfastes du manque de sommeil et encourage les lecteurs à bénéficier d'un sommeil de qualité qui répare les cellules du cerveau et améliore les connexions neuronales. D'une manière générale, vous avez toutes les chances de bénéficier d'un cycle de récupération profonde pendant votre sommeil :

En évitant de passer du temps devant un écran pendant la dernière heure de la journée avant le coucher

Dormant dans une pièce sombre

Les clés du Club des 5 heures du matin de Robin Sharma

Si vous êtes du genre à vouloir approfondir les choses, voici cinq points clés du livre que vous pourriez vouloir intégrer dans votre vie quotidienne. Jetez un coup d'œil !

1. Créer une routine matinale est douloureux mais gratifiant

Le plus grand obstacle à l'activité matinale ? Notre cerveau se révolte.

Imaginez que l'on vous dise que vous ne pouvez pas toucher à votre téléphone pendant une semaine. Vous commencerez probablement à faire face à des symptômes de sevrage ! Votre cerveau n'est pas habitué à ce changement et vous mettra mal à l'aise à tous points de vue, grâce à de nouvelles voies synaptiques, mais c'est cette douleur qui vous aidera à long terme.

Selon Sharma, un Protocole d'installation d'habitudes peut vous aider - il faut partir du principe qu'il vous faudra environ 66 jours pour vous ancrer dans l'habitude. ⚓

Les premiers jours, vous devez vous forcer à vous présenter à votre routine matinale. Vers la mi-parcours (après une vingtaine de jours), vous aurez l'impression d'être à votre limite et que rien de tout cela ne vous aidera, mais Sharma appelle cette période le moment où vous commencez réellement à changer. Vers la fin, vous ferez l'expérience du point d'automatisme, où votre cerveau s'est enfin acclimaté au nouvel emploi du temps.

Ce protocole peut assister n'importe quel changement de mode de vie, et vous serez heureux d'avoir poussé jusqu'au bout. 💪

2. Vous voulez vivre comme les 5 % les plus riches ? À faire ce que les 95 % ne font pas !

Le conseil le plus élémentaire et pourtant sous-évalué pour changer sa vie est de valider les transformations que la plupart des gens évitent.

l'idée de se lever à 5 heures du matin vous paraît-elle fatigante ?

Pas pour les 5 % de personnes les plus performantes.

Sharma pense que lorsque vous commencez à vivre différemment, d'une manière que la plupart ne font pas, les gens peuvent vous traiter de fou. Cependant, ce libellé est exactement ce qu'il mentionne comme étant le "prix" de la grandeur.

Si vous validez des objectifs de productivité pour une vie meilleure, vous devez rester concentré sur les changements que vous devez opérer, quelles que soient les attentes de la société. Disons que vous passez vos week-ends à monter une entreprise parallèle au lieu de vous détendre au bar. C'est une voie peu orthodoxe, mais elle montre que vous êtes prêt à faire un changement inconfortable pour améliorer vos finances.

3. Veillez à votre bien-être émotionnel

Un point étonnant mis en évidence dans The 5AM Club est le travail de l'ego humain et de la société. Par exemple, lorsque nous sommes gênés devant un groupe, notre ego agit et pollue le cœur avec des sentiments nauséabonds d'amertume, de honte et de colère.

Sharma insiste sur l'importance d'un cœur léger. Nous devons faire un effort conscient pour maîtriser notre ego et être plus conscients de nos propres déclencheurs de stress, de nos mauvaises habitudes et de nos mécanismes d'adaptation. L'autorégulation nous aide à nous investir dans le développement personnel à partir d'un lieu d'authentification et à être plus résilients face aux défis.

N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin d'être le meilleur au monde ; il vous suffit de vous présenter avec votre **meilleur vous-même chaque jour !

4. Exprimez vos talents

Dans le livre, le milliardaire donne d'excellents conseils aux deux autres protagonistes : Si vous avez un talent, exprimez-le, même s'il a le pouvoir de travailler contre vous

Ne prenez jamais votre talent pour acquis. C'est votre devise naturelle dans ce monde et quelque chose qui doit être capitalisé. Continuez à apprendre et à explorer les risques potentiels et les opportunités qui en découlent. Le livre offre des conseils supplémentaires pour être un génie tout au long de la vie, tels que :

Tirer parti de l'"Université du trafic", c'est-à-dire utiliser votre temps de trajet banal pour découvrir de nouveaux livres ou podcasts

Consacrer quelques minutes de votre journée à l'affinement de vos compétences

5. Construisez votre réseau d'assistance

Tout le monde a le potentiel créatif et productif nécessaire pour affiner sa concentration mentale et mener une vie réussie, mais que se passe-t-il s'il est entouré de personnes qui ne font que le décourager ?

L'artiste de ce livre en est un bon exemple. Ses amis se moquaient de son art et le traitaient de tous les noms. Son échec est dû au fait qu'il a fréquenté le mauvais groupe de personnes.

Vous devenez les personnes que vous fréquentez, alors reconsidérez les personnes auxquelles vous vous exposez. Il est préférable de passer du temps avec des personnes partageant les mêmes idées, qui vous chérissent et vous assistent. Apprenez à travailler en réseau et à trouver des personnes et des communautés qui peuvent être votre système d'assistance. 🌻

High-Impact The 5AM Club Quotes

Le Club des 5 heures contient de nombreuses citations dignes d'intérêt. Découvrez nos favorites :

Extrait #1

notre culture nous incite à rechercher des titres et des babioles, des applaudissements et des acclamations, de l'argent et des manoirs. C'est très bien - vraiment - tant que vous ne subissez pas un lavage de cerveau qui vous pousse à définir votre valeur en tant qu'être humain en fonction de ces choses. Appréciez-les, mais ne vous y attachez pas. Ayez-les, mais ne fondez pas votre identité sur elles. Appréciez-les, mais n'en avez pas besoin

Dans le livre, le milliardaire passe en revue les normes matérialistes de la société moderne. Tout le monde fait la course pour acheter ce qu'il y a de mieux, et non pour être le meilleur.

Il affirme qu'il n'est pas mauvais de vouloir des cadeaux mondains, à condition de ne pas les laisser définir sa véritable valeur

Lorsque vous transformez le want en need, le matériel devient votre source temporaire de force. Vous vous retrouvez faible au moment même où vous perdez l'un de vos trésors terrestres. Au lieu de compter sur le matériel pour définir notre identité, nous devrions nous concentrer sur le développement de l'énergie mentale et de l'intégrité du caractère.

Extrait #2

si vous voulez diriger votre champ $$$a, devenez un artiste et une personne de profondeur. Validez le fait d'être un être humain hautement inhabituel au lieu d'une de ces âmes timides qui se comportent comme tout le monde, vivant une vie bâclée au lieu d'une vie magnifique, une vie dérivée au lieu d'une vie originale._##

Le milliardaire fait des remarques virulentes sur les environnements de travail modernes et sur la façon dont tout le monde privilégie la quantité à la qualité. De nombreux travailleurs n'ont pas la passion ou la validation nécessaire pour mener des avancées révolutionnaires et se contentent de trouver le moyen le plus facile de s'en sortir.

Extrait #3

parce que la plupart d'entre nous, aujourd'hui, souhaiteraient avoir plus de temps. Pourtant, nous gaspillons le temps dont nous disposons. En pensant à la mort, vous vous concentrerez davantage sur ce qui compte le plus. Vous cesserez de laisser les distractions numériques, les cyberdétournements et les nuisances en ligne vous voler les heures irremplaçables de cette bénédiction qu'est votre vie. On ne récupère jamais ses jours, vous savez ?

M. Riley, le milliardaire, fait l'une de ses déclarations les plus fortes au chapitre 10 : "Les 4 centres d'intérêt des faiseurs d'histoire". Il détaille comment la simple pensée de la mort peut aider un individu à s'éloigner des distractions numériques floconneuses et à vivre pleinement sa vie. 🌷

Appliquez les enseignements du Club 5AM et pratiquez la maîtrise personnelle avec ClickUp

