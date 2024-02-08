Le résumé du "One Minute Manager" : les points forts du livre

Qu'est-ce qui paramètre un grand manager par rapport aux autres ? C'est ce que le protagoniste de The One Minute Manager tente de découvrir.

Une fois qu'il est tombé sur le manager d'une minute, il s'est rendu compte qu'il était possible de tout avoir - des résultats exceptionnels, des employés productifs et satisfaits, et une bonne santé financière l'équilibre entre le travail et la vie privée . Il fait appel au cerveau du manager pour savoir comment accomplir cette sainte trinité de l'excellence managériale, et c'est ce qui forme l'épine dorsale de ce livre. ⏱️

Écrite en 1982 par Ken Blanchard et Spencer Johnson, cette courte fiction révèle les techniques éprouvées des leaders d'exception, en mettant l'accent sur la manière de tirer le meilleur parti de son équipe avec un minimum de directives.

Si vous êtes pressé par le temps, lisez notre résumé de The One Minute Manager et découvrez ses principaux enseignements. Restez jusqu'à la fin et nous verrons également comment appliquer ces principes au sein de l'entreprise ClickUp , a solution gratuite de gestion de projet qui vous aide à aller de pair avec la philosophie du livre.

The One Minute Manager Résumé du livre en un coup d'œil

Via : Amazon Commençons par le tout début : L'histoire du One Minute Manager nous présente un jeune homme sur la voie de trouver un manager efficace et d'apprendre de lui. La plupart des managers qu'il connaissait étaient strictement axés sur les résultats ou se contentaient de gérer des personnes. Son objectif était de suivre la trace d'une personne qui concilie ces deux aspects et, plus important encore, qui est prête à partager ses connaissances.

Après être tombé sur un manager qui pourrait correspondre à cette description, il lui rend visite. Au début, le jeune homme est abasourdi par le comportement et les pratiques notablement étranges du manager. Par exemple, le directeur semblait sérieux et parlait rarement à ses employés. Pourtant, il parvenait à les contenter et à obtenir des résultats toujours positifs. 🤔

Pour le jeune homme, ce style de gestion ne semblait pas naturel. Ce n'est que plus tard, après avoir parlé à trois employés du directeur, que le jeune homme a compris pourquoi on l'appelle le "One Minute Manager" et ce qui le motive.

Chacun des employés a partagé un secret crucial du One Minute Manager, qui forme le cœur du livre. Décortiquons ces trois secrets - considérés comme les trois techniques d'un management efficace - ci-dessous :

1. Objectifs en une minute

Le premier membre du personnel auquel le jeune homme s'est adressé est M. Trenell. Il a révélé que le directeur s'assure toujours que tout le monde est sur la même page quand il s'agit de responsabilités. 📖

Après que le directeur et l'employé se sont mis d'accord sur ce qui doit être fait, ce dernier est chargé de rédiger les objectifs. Chaque objectif occupe au total une page et ne comprend pas plus de 250 mots, ce qui ne nécessite qu'une minute de lecture.

Pour déterminer les priorités dans le cadre de ce paramètre d'une minute, les employés et le manager utilisent la règle des 80-20 ou la règle du Principe de Pareto qui suggère que 80 % des résultats proviennent de 20 % de la contribution de l'équipe. L'objectif est de se concentrer sur ces 20 %, ce qui se traduit généralement par un nombre réduit d'objectifs de grande valeur dans un tableau désorganisé de tâches.

Les objectifs d'une minute fonctionnent parce que le manager fixe également des paramètres clairs pour la mesure des résultats les performances des employés . Cela ne laisse aucune place à l'incertitude et permet à chaque membre du personnel d'évaluer son rendement tout au long de la journée.

2. Des compliments d'une minute

Notre prochain employé est M. Levy. Il a partagé avec nous le fait que le directeur observe de près toute personne nouvellement embauchée dans l'entreprise. L'idée n'est pas de faire de la microgestion avec les membres du personnel, mais de permettre au directeur de les surprendre en train de faire quelque chose de bien et de les féliciter immédiatement.

Personne n'a besoin de perdre du temps à parler - un éloge d'une minute est concis et efficace. Le manager :

Prend quelques instants pour donner des détails spécifiques sur ce que l'employé a fait d'excellent

Partage les commentaires positifs sur la façon dont l'action offre un avantage durable à l'entreprise

Marque une légère pause pour laisser le compliment s'exprimer, afin d'éviter de paraître robotique ou insincère

Termine le compliment en encourageant l'employé à poursuivre son travail

À l'opposé, un manager habituel attendrait l'évaluation annuelle des performances pour faire part d'un retour d'information positif. Ce n'est pas aussi efficace, car l'employé risque d'oublier complètement l'action à renforcer. 😅

3. Réprimandes en une minute

La dernière personne avec laquelle l'homme s'est entretenu est Mme Brown, qui lui a expliqué l'importance des réprimandes d'une minute. La plupart des conseils concernant les félicitations d'une minute s'appliquent également dans ce cas.

Par exemple, l'employé sait que le manager va suivra sa progression et leur offre un retour d'information régulier. Les conséquences étant établies dès le départ, le manager réprimande les comportements négatifs dès qu'il s'en aperçoit. Il précise ce qui n'a pas fonctionné et ce qu'il en pense, ce qui permet au membre du personnel de bien comprendre sa position.

Dans la seconde partie de la réprimande d'une minute, le manager s'assure que la rencontre se termine sur une note positive. Il fait savoir à l'employé qu'il valorise son travail, même s'il ne travaille pas toujours à 100 %. Idéalement, les deux parties comprennent les sous-entendus et peuvent en rire à la fin de la discussion. 😄

Note: Pour adoucir le ton, le concept de One Minute Reprimands a été remplacé par One Minute Redirect dans les éditions ultérieures du livre, désormais appelé The New One Minute Manager.

Principaux enseignements : Le Manager en une minute de Ken Blanchard et Spencer Johnson

Grâce à son utilisation créative d'allégories et de récits racontables, le livre One Minute Manager fournit de nombreuses perles de sagesse managériale, toutes étayées par la science et applicables dans de nombreuses situations. 🦉

Découvrons quelques-uns des conseils les plus remarquables fournis dans le livre :

1. Utiliser un langage clair

Le livre utilise fréquemment l'expression "en termes clairs" lorsqu'il décrit la manière dont les managers doivent communiquer avec les employés qu'il s'agisse de leur donner des instructions, de les féliciter ou de les réprimander.

Selon l'ouvrage, le manager ne doit jamais présumer des connaissances des employés. Il doit présenter les informations dans un langage transparent pour faciliter la compréhension. De cette manière, les employés peuvent définir des objectifs clairs pour eux-mêmes et travaillent avec plus de précision et de confiance.

2. Veiller à ce que votre comportement corresponde à vos paroles

La plupart d'entre nous ont rencontré au moins un manager qui est un dur à cuire. Ils sont toujours en mode "hustle" et n'ont pas de temps à consacrer à la vulnérabilité ou aux émotions, même lorsque l'équipe n'est pas dans un espace mental idéal.

Le One Minute Manager recommande le contraire - un manager efficace est honnête sur ses sentiments et ses intentions. C'est le leader qui insuffle la confiance et la sécurité parmi les employés au lieu de les manipuler ou de leur mentir pour atteindre une réunion.

Grâce à cette approche sincère, les membres de l'équipe sont beaucoup plus motivés pour contribuer aux objectifs. Ils emboîtent même le pas et s'efforcent d'être authentiques dans leur communication.

3. Séparer le comportement indésirable de la personne

Le manager du livre insiste à plusieurs reprises sur le fait que lorsque fournir un feed-back négatif aux employés dans ce cas, l'accent doit être mis sur le comportement spécifique et non sur la valeur individuelle de l'employé. L'objectif est d'éliminer le comportement improductif ou négatif, et non la personne.

Pour la même raison, le manager d'une minute partage des mots gentils après avoir réprimandé l'employé pour lui faire savoir que ses efforts sont appréciés. Lorsqu'il a terminé son examen des performances de l'employé, il passe à autre chose, faisant confiance à la capacité de l'employé à assumer le compte rendu de l'échec et à rebondir dans la situation. 🏀

4. Faciliter l'indépendance

Le manager du livre interpelle les dirigeants qui supposent que les employés savent ce qu'ils font et les laissent se débrouiller seuls, pour les réprimander ensuite lorsque quelque chose ne va pas. Si les managers ne doivent pas microgérer les membres de leur personnel, ils doivent former leurs employés ou leur donner des instructions s'ils veulent les voir réussir de manière indépendante.

Pour montrer comment faire cela, le manager d'une minute évoque un concept psychologique bien connu- la forme . Au lieu d'attendre de l'employé qu'il achève une tâche parfaitement tout de suite, le manager le conditionne à identifier les comportements souhaitables et indésirables.

Au fil du temps, l'employé peut achever et même réviser la tâche par lui-même, ce qui réduit la nécessité d'une supervision managériale excessive.

5. Traiter chacun comme un gagnant potentiel

Le monde a tendance à libeller les individus en gagnants et en perdants. En règle générale, les managers ne veulent embaucher que des "gagnants", car ils pensent que ces personnes sont plus susceptibles d'apporter une contribution positive à l'entreprise objectifs de l'entreprise . Selon le One Minute Manager, il s'agit d'une approche limite et inutile.

Le One Minute Manager estime que tout le monde peut être gagnant si on lui en donne la possibilité. S'il est naturel de catégoriser, nous ne devons pas laisser cette tendance nous rendre inefficaces, en particulier lors de l'embauche. Au lieu de perdre du temps à chercher le candidat parfait, le manager devrait investir dans la formation des employés et les aider à devenir tous des membres d'équipes gagnantes. 🏆

6. Make people feel good

Si l'environnement de travail est hostile, avec trop d'incidents où le manager leur manque de respect, les employés se sentent anxieux et peu appréciés, et la productivité est la dernière chose à laquelle ils pensent. Mais l'une des grandes réussites du manager d'une minute est que ses employés semblent heureux au travail.

Un bon manager fait en sorte que ses employés se sentent bien. Il se soucie réellement de leur bien-être et les traite avec gentillesse. Cela peut ressembler à :

Respecter leur style de travail et leurs limites

Être à l'écoute de leurs préoccupations

Partager des mots gentils indépendamment des performances

Les dirigeants qui gèrent les personnes avec soin sont en mesure de parvenir à une collaboration transparente sur le lieu de travail et d'attirer des résultats favorables. 💗

7. Partager les connaissances

Dans le livre, chacun des trois employés avec lesquels le jeune homme s'est entretenu a déclaré qu'il était en train de devenir lui-même un manager d'une minute. Spoilers ahead: À la fin, le protagoniste adopte lui aussi le style de gestion en une minute - et écrit un livre pour transmettre la sagesse au collectif.

Cette partie du livre nous enseigne l'importance de la diffusion des connaissances pour atteindre des objectifs communs. En aidant ses employés à adopter son style de management, le manager a pu rationaliser les opérations et de faire gagner beaucoup de temps et d'efforts à son équipe.

Avec plus de temps et d'énergie à leur disposition, les employés ont réduit leur niveau de stress physique et émotionnel et sont devenus plus sûrs d'eux. Les problèmes tels que l'absentéisme et le taux de rotation élevé ont également été considérablement réduits.

Le manager en une minute : Citations populaires

Voici trois citations tirées de The One Minute Manager qui nous ont semblé particulièrement percutantes.

le retour d'information est le petit déjeuner des champions

Le One Minute Manager estime que le retour d'information positif est la principale source de motivation des personnes. Tout comme le petit-déjeuner fournit le carburant nécessaire pour commencer la journée, le retour d'information nous aide à examiner nos performances et à prendre des initiatives pour apprendre, s'adapter et devenir meilleurs dans ce que nous faisons. 🍳

nous ne sommes pas seulement notre comportement, nous sommes la personne qui gère notre comportement

Les managers doivent veiller à ce que leur comportement corresponde à leurs objectifs. Par exemple, même si vous surprenez des employés improductifs au travail, votre réaction ne doit pas être motivée par la colère, mais ancrée dans le fait que vous souhaitez favoriser un lieu de travail harmonieux et axé sur la croissance. 🌱

les objectifs sont à l'origine des comportements, les conséquences maintiennent les comportements

Cette citation, que le jeune homme a inventée à la fin, résume toute la philosophie du One Minute Manager. Lorsque les employés se fixent un objectif, ils définissent également la bonne direction à prendre. Et grâce à des félicitations et des réprimandes appropriées, ils peuvent rester sur la bonne voie et apprendre à atteindre le point final plus rapidement. 🏎️

Appliquer les principes et les enseignements du One Minute Manager avec ClickUp

Traduire les trois techniques du One Minute Manager de la théorie à la pratique n'est pas toujours facile car il est facile de se laisser submerger par les incertitudes et les craintes liées au lieu de travail. Par exemple, Comment faire en sorte que l'équipe se sente en sécurité lorsqu'elle est confrontée à un revers majeur ?

C'est exactement la raison pour laquelle vous avez besoin de d'outils de gestion de projet tels que ClickUp . Ce logiciel est doté de fonctionnalités axées sur la gestion qui vous permettent de rationaliser et de surveiller les opérations et d'avoir à tout moment une vue d'ensemble de vos objectifs. Ses fonctionnalités intégrées de productivité et de communication vous aident, vous et votre équipe gagner du temps , respecter les délais et relever les défis en toute transparence et confiance.🌹

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Docs\_Chat-view\_List-view\_Homepage-9-1400x1055.png ClickUp Document, vue Discussion, vue Liste, et Page d'accueil /$$img/

Appliquez les trois techniques de la gestion en une minute avec la suite de gestion de projet robuste de ClickUp

Si le manager d'une minute avait eu ClickUp à sa disposition dans les années 80, son titre aurait-il pu être le Manager d'une demi-minute ? Peut-être ! 😊

Explorons quelques-unes des principales fonctions de ClickUp qui vous aideront à mettre en œuvre les principes du One Minute Manager.

Centralisez votre base de connaissances et définissez vos attentes avec ClickUp Docs ClickUp Documents vous permet de créer un environnement de travail tout-en-un où chaque membre du personnel peut s'informer sur l'entreprise,

le portfolio des projets les rôles et les procédures opératoires normalisées. Au lieu de prendre des notes à n'en plus finir et d'envoyer des e-mails à leur supérieur, les employés consultent tout ce qui a trait à leur travail, qu'il s'agisse de tâches ou de documents, à l'aide d'un Recherche universelle fonctionnalité.

Affichez rapidement toutes vos sous-pages et relations connectées sur ClickUp Docs pour rester organisé et garder le travail connecté

En tant que gestionnaire, vous pouvez accélérer l'exécution de vos tâches à l'aide de ClickUp AI . Cet assistant IA natif vous offre des dizaines d'invites spécifiques à votre rôle pour générer des documents destinés aux employés et peaufiner ceux qui existent déjà pour en améliorer le ton et la clarté. Vos coéquipiers peuvent également tirer parti de l'outil IA pour résumer des textes et en extraire des éléments d'action.

Clarifiez l'emploi du temps de vos employés en en créant des tâches dans ClickUp -divisent leurs flux de travail en sous-tâches plus faciles à gérer et en tâches plus complexes checklists quotidiennes et ajoutez des assignés, des instructions, des étiquettes, et des des libellés de priorité . En cliquant sur une tâche, l'employé peut accéder à l'Affiche des tâches entièrement personnalisée et rassembler toutes les informations dont il a besoin pour l'exécution.

Dans une tâche ClickUp, créez et organisez facilement des Checklists détaillées avec des groupes d'éléments à faire qui peuvent même être assignés à d'autres utilisateurs

Et ce n'est pas tout : grâce à Automatisations ClickUp vous pouvez passer moins de temps sur les la gestion des tâches en automatisant les actions administratives telles que la modification du statut des tâches ou l'envoi d'e-mails. Vous pouvez également passer à de nombreux affichages pour différentes actions de gestion, telles que

Le suivi de la progression des tâches en fonction de leur phase, avec le classique Afficher le Tableau Vérification des membres de l'équipe surchargés de travail ou sous-utilisés sur l'écran Vue Charge de travail Planification des projets à l'aide de l'outil Vue Gantt Chart (diagramme de Gantt) /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Charge de travail-view-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Affiche de la charge de travail simplifiée /$$img/



Voir les charges de travail de l'équipe en un coup d'œil pour mieux déléguer ou réaffecter les tâches et comprendre rapidement qui est en sous ou en surcapacité

Fixer des objectifs et suivre la progression sans faire de micro-management

Vous souhaitez améliorer vos paramètres de fixation d'objectifs en une minute ? Avec Objectifs ClickUp grâce à ClickUp Goals, les managers et les employés peuvent définir leurs objets et les diviser en cibles plus petites qui sont plus faciles à examiner et à mesurer.

Organisez les objectifs en dossiers en fonction de ce que les différentes équipes de votre organisation travaillent indépendamment. ClickUp peut suivre votre progression automatiquement, en affichant tous les pourcentages en un seul endroit afin que vous puissiez toujours voir où vous en êtes.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Golas-simplified-1400x934.png Objectifs ClickUp /$$img/

Établir des objectifs mesurables pour les tâches et les projets avec une progression automatique pour atteindre plus efficacement les objets avec des échéanciers définis et des cibles quantifiables

Vous pouvez également construire un Tableau de bord ClickUp en utilisant l'une des plus de 50 cartes disponibles et créez un aperçu visuel du travail et des performances de votre équipe en temps réel. Cela vous permet d'identifier rapidement les points forts et les goulets d'étranglement et d'offrir des félicitations et des réorientations immédiates et efficaces.

Lorsque vous savez ce qui fonctionne, il est facile de normaliser les processus et optimiser les flux de travail avec une plus grande précision. Grâce aux outils de rapports natifs de ClickUp, vous pouvez même forfaiter des mesures correctives sur la base de rapports étayés par des données et maintenir votre équipe relativement stable pendant les périodes difficiles.

ClickUp 3.0 offre une vue Équipe simplifiée permettant de visualiser la charge de travail de l'ensemble de votre équipe ou d'un individu afin d'assurer la continuité du travail

Offrez un retour d'information significatif et collaborez de manière productive

Le manager d'une minute adorerait probablement la capacité de ClickUp à rationaliser les communications. La plateforme offre toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour fonctionner sainement boucles de retour d'information au sein de votre entreprise.

En tant que responsable, vous pouvez utiliser les commentaires pour passer en revue les tâches et vérifier des documents ou d'autres fichiers. Pour une discussion plus directe et plus personnelle, vous pouvez utiliser la fonction L'affichage ClickUp Chat pour partager des redirections ou des éloges d'une minute dans un espace plus détendu.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Chat-menu-expanded-1400x934.png Extension du menu de discussion de ClickUp 3.0 /$$img/

Rassemblez les communications d'équipe dans un seul espace avec ClickUp Chat et partagez les mises à jour, liez les ressources et collaborez sans effort

Nous aimons personnellement mentions dans ClickUp pour renforcer rapidement les comportements positifs qui ont tendance à être ignorés lors de l'évaluation annuelle des performances, en particulier pour les équipes éloignées.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Mentions-in-ClickUp.png Mentions dans ClickUp /$$$img/

Utilisez les @mentions pour attirer l'attention de vos coéquipiers sur des éléments dans les tâches, les affichages de Chat et les Documents

Montrez à votre équipe que vous accordez de la valeur à leur opinion en tant que leader lors de sessions de brainstorming efficaces. En plus d'un partage efficace du feedback, ClickUp sert également de plateforme de collaboration unique, grâce à des outils tels que Tableaux blancs et Cartes mentales où vous pouvez analyser les processus discuter des campagnes et travailler sur de nouvelles idées.

Bonus: Explorez les Galerie de modèles ClickUp pour télécharger des modèles prêts à l'emploi et conviviaux pour les gestionnaires.

Maîtriser le style de management en une minute avec ClickUp

Les résumés de livres suscitent notre intérêt, mais nous recommandons toujours une lecture complète de l'ouvrage principal. Le One Minute Manager ne compte que plus de 110 pages et ne devrait pas prendre plus de quelques heures à lire !

Ce livre offre des conseils pratiques pour tous les dirigeants, les aidant à devenir plus efficaces en termes de temps sans compromettre les résultats ou la satisfaction au travail. De plus, grâce à un un outil complet de gestion de projet tel que ClickUp, ces concepts précieux sont plus faciles à appliquer. S'inscrire aujourd'hui et paramétrez votre équipe pour qu'elle prenne de l'ampleur ! 🌾