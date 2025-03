Nous avons passé en revue les meilleurs outils de test d'e-mail en 2025

Des études récentes montrent que l'on pourrait voir une de près de 36 $ pour chaque dollar dépensé dans une campagne d'e-mail marketing. Bien que ce chiffre représente une opportunité incroyable, il est loin de correspondre aux résultats de la plupart des campagnes d'e-mail marketing.

C'est là qu'interviennent les outils de test d'e-mail. Ces outils peuvent réduire l'écart et vous rapprocher de la réalisation du retour sur investissement souhaité. Grâce à un outil de test d'e-mails, vous pouvez créer des campagnes d'e-mails performantes, esthétiques et qui contournent les filtres anti-spam.

Les outils de test d'e-mail les plus répandus aujourd'hui offrent de nombreux avantages. Ils aident non seulement à gérer votre boîte de réception mais aussi de créer un contenu attrayant, de tester des lignes d'objet et de concevoir des e-mails qui sortent du lot. Ils peuvent également vous aider à trouver l'e-mail parfait modèles de lettres d'information .

Dans ce billet, nous allons passer en revue les 10 meilleurs outils de test d'e-mail disponibles en 2024. Nous allons nous plonger dans le vif du sujet.

Que faut-il rechercher dans les outils de test d'e-mail ?

Lors de l'évaluation des outils de test d'e-mail, voici certaines fonctionnalités clés à rechercher :

Compatibilité et rendu: Choisissez un outil de test d'e-mail qui montre comment votre e-mail se présentera sur différents clients et appareils. Ceci est crucial car les e-mails provenant de fournisseurs de services d'e-mail populaires tels que Gmail, Outlook, ou d'appareils mobiles peuvent apparaître différemment sur différents clients d'e-mail

Sélectionnez un outil qui prend en compte tous les facteurs ci-dessus, ou du moins la plupart d'entre eux, et vous serez sur la bonne voie pour créer des campagnes d'e-mails très efficaces.

Les 10 meilleurs outils de test d'e-mails à utiliser en 2024

La concurrence entre les logiciels de test d'e-mails sera rude en 2024. Néanmoins, nous avons déniché 10 des meilleurs outils de test d'e-mails sur le marché aujourd'hui.

1. Litmus

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-514.png Litmus /$$$img/

via Litmus Litmus propose un logiciel d'e-mail marketing convivial doté de puissantes fonctionnalités de test. Il permet de prévisualiser la façon dont vos e-mails apparaissent dans la boîte de réception d'un destinataire à travers 90 applications et appareils afin que vous puissiez identifier et rectifier toute incohérence d'affichage. Il fournit également des conseils pour envoyer des e-mails sans erreur.

Litmus simplifie également l'assurance qualité en vérifiant automatiquement les liens, les images et les éléments clés pour une présentation quasi irréprochable.

De plus, Litmus vérifie l'accessibilité de votre contenu, en s'assurant qu'il est navigable pour tous les utilisateurs, y compris ceux souffrant d'un handicap.

Les meilleures fonctionnalités de Litmus

Prévisualisez les e-mails sur différentes plateformes et appareils

Automatisation des contrôles de qualité pour les liens et les images

Assurer l'accessibilité du contenu des e-mails

Effectuer des tests avancés de spam pour améliorer la délivrabilité des e-mails

L'intégrer de manière transparente à d'autres outils de marketing

Les limites de Litmus

L'application peut être difficile à utiliser dans Chrome

Seuls les forfaits payants sont disponibles

Prix de Litmus

Litmus Basic : 99 $/mois par utilisateur

: 99 $/mois par utilisateur Litmus Plus : 199 $/mois pour 5 utilisateurs

: 199 $/mois pour 5 utilisateurs Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (380+ commentaires)

4.6/5 (380+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (30+ commentaires)

2. Testeur de courrier

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-515.png Testeur de courrier /$$$img/

via Testeur de courrier Mail-Tester est un outil de test d'e-mail gratuit que vous pouvez utiliser pour tester la délivrabilité de vos e-mails. Pour utiliser cet outil de prévisualisation des e-mails, il vous suffit d'envoyer vos e-mails à une adresse désignée fournie par Mail-Tester. L'outil analyse ensuite divers aspects de votre e-mail, notamment le contenu du message, le serveur de messagerie et l'IP d'envoi, afin d'évaluer son score de spam.

Une fois l'analyse achevée, vous recevez un rapport détaillé mettant en évidence les zones de configuration appropriées et suggérant des améliorations le cas échéant. Cet outil convivial améliore efficacement la distribution de vos e-mails dans les boîtes de réception des utilisateurs, réduisant ainsi le risque qu'ils soient signalés comme spam ou relégués dans le dossier indésirable.

En outre, Mail-Tester est utile pour vérifier le statut de vos enregistrements SPF (Sender Policy Framework) et DKIM (Domain Keys Identified Email), pour effectuer des tests sur votre serveur de messagerie et votre adresse IP, et pour identifier tout contenu lié au spam qui pourrait avoir un impact négatif sur la distribution de vos e-mails.

Mail-Tester meilleures fonctionnalités

Testez vos enregistrements SPF et DKIM pour une authentification optimale des e-mails

Vérifiez l'intégrité de votre adresse IP et garantissez la sécurité de vos e-mails

Effectuez des tests approfondis sur votre serveur de messagerie afin d'optimiser ses performances

Recevez des rapports de configuration détaillés afin d'identifier et de mettre en œuvre des améliorations

Collaborer de manière transparente avec SpamAssassin pour améliorer la détection et la prévention des spams dans vos e-mails en utilisant les fonctionnalités de Mail-Tester

Limites de Mail-Tester

Les utilisateurs ne peuvent effectuer que 3 tests gratuits dans les 24 heures

Prix du Mail-Tester

50 €: 500 tests

500 tests 80 €: 1 000 tests

1 000 tests 250 €: 5 000 tests

5 000 tests 700 €: 20 000 tests

20 000 tests 2 500 €: 100 000 tests

100 000 tests 20 000 €: 5000 tests

5000 tests 200 €: 1.000.000 de tests

Évaluations et critiques de Mail-Tester

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Vermoulu

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-511.png Wormly /$$$img/

via Vermoulu Wormly propose une approche sans fioritures des tests d'e-mails. Sa plateforme de test d'e-mails se concentre sur la surveillance du temps de fonctionnement et le suivi des indicateurs afin de réduire les temps d'arrêt et d'améliorer ainsi le potentiel de revenus.

Elle offre une surveillance haute résolution par intervalles de 5 secondes pour détecter rapidement les problèmes. De plus, les indicateurs avancés de l'outil pour des services tels que Nginx, Apache, PHP-APC et Postfix sont très appréciés des utilisateurs.

Wormly délivre des notifications d'échec rapides via différents canaux, notamment les SMS et Slack, afin que vous puissiez répondre rapidement aux problèmes.

Lorsque vous effectuez des tests de délivrabilité des e-mails, cet outil de test des e-mails simplifie le processus en vous demandant de saisir des détails de base tels que le nom d'hôte ou l'IP de votre fournisseur de services de messagerie, l'adresse e-mail et le port TCP pour lancer les tests. Cette approche simple vous aide à surveiller et à maintenir votre infrastructure d'e-mail en toute simplicité.

Les meilleures fonctionnalités de Wormly

Surveillez différents protocoles, notamment HTTPS, IPv6, SMTP, POP3, IMAP, FTP, etc. pour une couverture complète

Recevez des alertes de défaillance instantanées par SMS, Slack, Telegram, appels vocaux, etc.

Créez plusieurs comptes utilisateurs pour l'ensemble de votre équipe

Empêchez les alertes en cascade et maintenez une alerte précise grâce à la dépendance de l'hôte

Générez des rapports détaillés sur le temps de fonctionnement avec des indicateurs SLA pour le suivi des performances

Limites de Wormly

Peut avoir des limites de ressources sur les forfaits de niveau inférieur

Nécessite plus de connaissances techniques pour l'installation et la personnalisation, ce qui peut être un obstacle pour les utilisateurs moins avertis

Prix de Wormly

Démarrage : 44$/mois par utilisateur

: 44$/mois par utilisateur Agence : 107$/mois pour 3 utilisateurs

: 107$/mois pour 3 utilisateurs DevOps : 221 $/mois pour 10 utilisateurs

: 221 $/mois pour 10 utilisateurs Enterprise : 562 $/mois pour 50 utilisateurs

NA

4. L'e-mail sous acide

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-516.png E-mail sur l'acide /$$img/

via E-mail sur l'acide Email on Acid est également un outil pratique pour tester et affiner vos e-mails marketing. Il vous permet de prévisualiser vos e-mails et d'identifier les éléments conduisant aux filtres anti-spam.

La plateforme conviviale comprend plusieurs fonctionnalités intuitives que vous pouvez utiliser pour perfectionner vos e-mails. Ainsi, vous pouvez partager vos e-mails de test avec d'autres personnes, recueillir des approbations et des commentaires en un seul endroit, faisant des tests d'e-mails un processus collaboratif.

De plus, Email on Acid va au-delà de la simple vérification du contenu de vos e-mails. Il inclut des fonctionnalités permettant de vérifier si votre domaine figure sur une liste de blocage, ce qui vous permet de vous assurer que vos e-mails n'atterrissent pas dans le dossier spam.

De plus, cet outil de test d'e-mails offre des analyses utiles comme les temps de lecture, les cartes thermiques d'engagement, les appareils des destinataires, etc. afin que vous puissiez optimiser davantage vos campagnes. La plateforme vous aide également à vérifier la présentation visuelle des e-mails sur différents appareils et plateformes. Par conséquent, les e-mails auront l'apparence prévue, quel que soit l'endroit où ils sont ouverts.

Enfin, Email on Acid simplifie les flux de travail des campagnes d'e-mail grâce à des fonctionnalités telles que le contrôle préalable des campagnes, la validation des URL et l'optimisation des images, afin d'accélérer l'envoi des e-mails.

Les meilleures fonctionnalités d'Email on Acid

Assurer la cohérence de l'apparence des e-mails sur différents appareils et plateformes

Validez les URL et optimisez les images pour améliorer les performances des e-mails

Exécuter des checklists essentielles, y compris la validation UTM et la conformité ADA également

Améliorer la délivrabilité des e-mails avec des contrôles de spam et l'accès aux domaines sur liste noire

Faciliter la vérification des listes d'e-mails par rapport à plus de 20 filtres anti-spam populaires

Limites de l'e-mail sur Acid

Pas de version Free

Le rendu peut être incohérent

Prix de l'e-mail sur Acid

Basic: $74/mois par utilisateur

$74/mois par utilisateur Premium: $134/mois pour 3 utilisateurs

$134/mois pour 3 utilisateurs Enterprise: Tarification personnalisée

E-mail sur les évaluations et les critiques Acid

G2: 4.5/5 (40+ reviews)

4.5/5 (40+ reviews) Capterra: 4.4 (25+ avis)

5. Brevo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-506.png Brevo /$$img/

via Brevo Brevo, anciennement Sendinblue, est une plateforme de marketing par e-mail qui intègre diverses fonctionnalités essentielles à une gestion efficace des campagnes d'e-mail. Cependant, ses fonctions principales sont la création, l'envoi et le suivi des campagnes d'e-mail.

L'interface utilisateur de Brevo est conçue pour faciliter la navigation, avec une disposition épurée qui vous donne accès aux contacts, aux campagnes et aux discussions. L'éditeur d'e-mails par glisser-déposer de la plateforme simplifie encore le processus de création d'e-mails.

Brevo propose également plus de 40 modèles d'e-mails réactifs, ce qui facilite la conception d'e-mails d'aspect professionnel. En outre, la plateforme permet une personnalisation détaillée des éléments de l'e-mail, y compris le texte, les polices, les couleurs et les liens.

L'un des atouts clés de Brevo est la délivrabilité des e-mails. À cette fin, Brevo déploie diverses méthodes, y compris la navigation dans le filtre anti-spam et le maintien de la réputation de l'expéditeur, qui garantissent que vos e-mails atteignent la boîte de réception principale.

Brevo assiste également la segmentation des listes d'e-mails pour des efforts de marketing ciblés et offre des fonctionnalités d'automatisation pour une gestion plus efficace des campagnes

Les meilleures fonctionnalités de Brevo

Exécutez des campagnes d'e-mail multicanal avec une segmentation avancée

Envoyez des e-mails avec des taux de délivrabilité élevés

Explorez un large intervalle de personnalisations et de fonctionnalités d'e-mail marketing

Travaillez efficacement grâce à son tableau de bord convivial et à ses modèles prêts à l'emploi

Limites de Brevo

Intégrations limitées par rapport à certains concurrents

Peut être difficile à paramétrer pour certains utilisateurs

Prix de Brevo

Free Forever pour toujours

Débutant: 25$/mois

25$/mois Business: 65$/mois

65$/mois BrevoPlus:Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (680+ commentaires)

4.5/5 (680+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (1,920+ commentaires)

6. GlockApps

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-509.png GlockApps /$$$img/

via GlockApps GlockApps est une plateforme sophistiquée de test et d'analyse des e-mails qui améliore la délivrabilité des e-mails et la réputation des expéditeurs.

Conçu spécialement pour les spécialistes du marketing, les professionnels de l'informatique et les responsables de campagnes d'e-mailing, cet outil fournit des informations détaillées sur la façon dont les e-mails sont traités par les différents fournisseurs d'accès à Internet (FAI) et les clients d'e-mailing.

GlockApps identifie les problèmes potentiels de délivrabilité en simulant l'envoi d'e-mails, ce qui permet aux utilisateurs de les résoudre de manière préventive avant de lancer des campagnes en direct. La simulation identifie les déclencheurs de spam, fournit des évaluations de score de spam et analyse également le contenu des e-mails pour les éléments ayant un impact sur la délivrabilité.

En outre, GlockApps surveille la réputation de l'expéditeur - un facteur crucial dans la délivrabilité des e-mails - et offre un retour d'information complet sur les protocoles d'authentification tels que SPF, DKIM et DMARC.

Avec son interface intuitive et ses analyses robustes, GlockApps est un outil de test d'e-mails essentiel pour optimiser les campagnes d'e-mails.

Les meilleures fonctionnalités de GlockApps

Évaluer les performances des e-mails sur différents fournisseurs d'e-mails

Détecter et corriger les éléments dans les e-mails qui peuvent déclencher des filtres anti-spam

Obtenez des informations sur la façon d'optimiser le contenu des e-mails afin d'augmenter les taux d'ouverture et de clics

Recevoir des notifications sur les problèmes de délivrabilité sur Slack et par e-mail

Maintenir une solide réputation d'expéditeur pour une meilleure délivrabilité des e-mails à long terme

Limites de GlockApps

Prix relativement plus élevés, ce qui pourrait être un obstacle pour les petites entreprises ou les utilisateurs individuels

Certains utilisateurs s'attendent à plus de granularité dans le placement de la boîte de réception de Gmail

Prix de GlockApps

Free Forever pour toujours

Essentiel : 85$/mois

: 85$/mois Croissance : 142 $/mois

: 142 $/mois Entreprise : 185 $/mois

GlockApps évaluations et critiques

G2: 4/5 (10+ commentaires)

4/5 (10+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (35+ avis)

7. Stripo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-512.png Stripo e-mail /$$img/

via Stripo Stripo est une plateforme dynamique de conception d'e-mails adaptée aux équipes qui cherchent à concevoir des e-mails réactifs sans effort, quelle que soit leur expertise en HTML.

Au cœur de cette plateforme se trouve un éditeur convivial de modèles d'e-mails par glisser-déposer, complété par des blocs de base préconstruits pour créer des e-mails attrayants sans avoir à coder. En outre, Stripo a été parmi les premiers à adopter la technologie AMP pour les e-mails, améliorant ainsi ses capacités d'e-mail interactif.

Stripo rationalise également le processus de création d'e-mail processus de conception avec des flux de travail automatisés et des bibliothèques de modules personnalisés.

Il offre également des options de personnalisation étendues, y compris du HTML personnalisé pour plus d'interactivité. En outre, il assiste l'exportation d'e-mails, le suivi des discussions et l'intégration transparente avec plus de 60 ESP/CRM.

Grâce à cette polyvalence, les utilisateurs peuvent intégrer les e-mails dans les systèmes d'automatisation d'un simple clic.

Les meilleures fonctionnalités de Stripo

Utilisation de la modification par glisser-déposer et des blocs de base pour une création d'e-mails facile et sans code

Mise en œuvre d'AMP for Email pour un contenu d'e-mail plus engageant et dynamique

Testez et prévisualisez vos e-mails sur plus de 90 plateformes

Intégrer un code HTML personnalisé et accéder à plus de 1 000 modèles gratuits, réactifs et prêts à l'emploi pour des expériences d'e-mail sur mesure

Connexion avec plus de 60 ESP/CRM pour une automatisation et un suivi efficaces des e-mails

Limites de Stripo

Vous avez besoin d'un accès premium pour utiliser plusieurs modèles

Aucun aperçu en mode sombre n'est disponible

Prix de Stripo

Free Forever pour toujours

Basic: $15/mois par utilisateur

$15/mois par utilisateur Premium: $45/mois pour 3 utilisateurs

$45/mois pour 3 utilisateurs Pro: 95$/mois pour 10 utilisateurs

G2: 4.8/5 (130+ commentaires)

4.8/5 (130+ commentaires) Capterra: 4.9/5 (70+ avis)

8. Piège à courrier

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-513.png Mailtrap /$$$img/

via Piège à courrier Mailtrap est un bac à sable avancé conçu pour inspecter et déboguer les e-mails dans les environnements de test, de développement et d'assurance qualité. Cet outil permet de s'assurer que les e-mails sont examinés à la loupe et perfectionnés avant d'atteindre leurs destinataires finaux.

Cet outil de test d'e-mail est un terrain d'essai sécurisé permettant aux utilisateurs de prévisualiser les e-mails, de vérifier leur score de spam et de contrôler l'intégrité des HTML/CSS. La capacité de Mailtrap à afficher le rendu des e-mails sur différents clients de messagerie, notamment web, iOS et Android, est particulièrement bénéfique.

En intégrant un faux serveur SMTP, Mailtrap crée un environnement de test sûr afin d'éviter l'envoi involontaire d'e-mails à des clients réels. L'outil est également adapté à l'automatisation, ce qui simplifie le processus de test des e-mails dans les environnements de test.

De plus, son API de test robuste améliore sa fonction.

Mailtrap assiste l'automatisation de l'assurance qualité et propose des intégrations avec des langages de programmation populaires tels que Ruby, Python, PHP, Node.js et .Net. En outre, il offre plusieurs boîtes de réception pour différents projets et inclut des options complètes de gestion des utilisateurs et d'authentification unique (SSO).

Mailtrap meilleures fonctionnalités

Utilise un faux serveur SMTP pour tester les e-mails en toute sécurité

Vérifier et valider la cohérence du code HTML et du CSS

Identifier les e-mails susceptibles d'aller dans les dossiers de spam

Permettre des aperçus clairs des e-mails pour s'assurer de leur qualité avant de les envoyer

Intégration avec Ruby, Python, PHP, Node.js, .Net, etc

Limites de Mailtrap

N'est pas un bon choix pour les e-mails en masse car il peut ralentir le processus

Le prix est relativement élevé

Prix de Mailtrap

Free Forever pour toujours

Individuel: $14.99/mois par utilisateur

$14.99/mois par utilisateur Teams: $34.99/mois pour 20 utilisateurs

$34.99/mois pour 20 utilisateurs Business: $64.99/mois pour 40 utilisateurs

$64.99/mois pour 40 utilisateurs Premium: $129.99/mois pour 80 utilisateurs

$129.99/mois pour 80 utilisateurs Enterprise: $399.99/mois pour 999 utilisateurs

G2: 4.8/5 (55+ commentaires)

4.8/5 (55+ commentaires) Capterra: 5/5 (30+ avis)

9. Moosend

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-508.png Moosend /$$$img/

via Moosend Moosend, un service polyvalent de marketing par e-mail, propose divers outils pour créer, automatiser, tester et envoyer des campagnes d'e-mails.

Ce logiciel de test d'e-mails excelle dans la création d'e-mails, la génération de leads et la gestion de listes. Il se distingue également par ses capacités sophistiquées de test de conception et d'envoi. En outre, vous pouvez prévisualiser les e-mails sur différents appareils et évaluer les performances de vos e-mails par rapport aux filtres anti-spam les plus courants.

Avec des outils de test A/B et d'analyse intégrés, Moosend fournit des informations complètes sur les performances des campagnes d'e-mail, renforcées par des intégrations transparentes avec divers outils de test et de vérification d'e-mails.

Les meilleures fonctionnalités de Moosend

Testez et affichez les modèles d'e-mails sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles

Utilisez la fonctionnalité de test de spam du contenu pour évaluer la compatibilité de l'e-mail avec les filtres anti-spam les plus courants

Accédez à des analyses et indicateurs détaillés pour évaluer la réussite des campagnes d'e-mailing

Mettre en œuvre des outils de test A/B pour optimiser le contenu et la stratégie des e-mails

Connexion à divers outils de test et de vérification des e-mails pour améliorer l'efficacité des campagnes

Limites de Moosend

Pas de forfait Free

Interface utilisateur un peu plus lente que celle d'autres outils de test d'e-mails

Certains disent que Moosend a des capacités d'analyse limitées

Prix de Moosend

**Essai gratuit de 30 jours

Pro : 9$/mois

: 9$/mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (650+ commentaires)

4.6/5 (650+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (190 commentaires)

10. SocketLabs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-507.png SocketLabs /$$$img/

via SocketLabs SocketLabs est un moteur d'envoi d'e-mails robuste conçu pour rationaliser l'envoi d'e-mails marketing et transactionnels.

Il offre un service avancé d'envoi d'e-mails par le biais d'une API flexible compatible avec tous les langages de développement habituels. SocketLabs est un outil d'e-mail marketing convivial qui peut améliorer l'engagement des utilisateurs. Parmi ses fonctionnalités de base, on trouve une délivrabilité élevée et des performances fiables. En plus de l'analyse des e-mails et des alertes en temps réel, l'outil fournit un score de santé des e-mails à travers plus de 30 points de données.

SocketLabs se targue également d'une analyse robuste, permettant à diverses équipes de prendre des décisions basées sur des données. De plus, pour les entreprises qui doivent envoyer de gros volumes d'e-mails, ses solutions sur site offrent un mélange parfait de vitesse, de personnalisation et d'évolutivité, garantissant une livraison efficace des e-mails transactionnels.

Les meilleures fonctionnalités de SocketLabs

Sécurité et permissions des utilisateurs au niveau de l'entreprise

Envoyez des e-mails en toute sécurité et de manière évolutive grâce à une API flexible et avancée

Comprendre et optimiser les performances des e-mails avec StreamScore

Adapter les solutions sur site pour l'envoi de gros volumes d'e-mails évolutifs

Limites de SocketLabs

L'interface est complexe et ne permet pas un accès multi-utilisateurs

Selon certains utilisateurs, les rapports devraient être plus détaillés et montrer les livraisons et les échecs en temps réel

Prix de SocketLabs

Core: 39,95 $/mois

39,95 $/mois Pro: 79,95 $/mois

79,95 $/mois Enterprise: Prix personnalisé

Prix personnalisé Suite: Prix personnalisé

G2: 4.5/5 (40+ commentaires)

4.5/5 (40+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (10+ avis)

Autres outils de gestion des e-mails

Alors que ces plateformes se concentrent sur les tests d'e-mails et la livraison efficace, les outils de gestion des e-mails comme ClickUp offrent davantage de fonctionnalités alimentées par l'IA pour rationaliser votre flux de travail créatif, améliorer la collaboration et gérer les campagnes d'e-mails.

ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Accueil-view-simplified.png Affichez une vue d'ensemble pour mieux anticiper et organiser votre travail quotidien, vos rappels et les évènements de votre calendrier avec ClickUp Accueil https://clickup.com/features/tasks Essayez ClickUp /$$cta/

ClickUp est un outil de gestion de projet et de collaboration polyvalent et dynamique, adapté aux équipes de toutes tailles et de divers secteurs d'activité. Environnement de travail ClickUp intègre de manière unique la gestion des e-mails au sein de sa plateforme, ce qui permet aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir des e-mails directement, éliminant ainsi la nécessité de passer d'un outil à l'autre.

Pour ceux qui jonglent avec plusieurs projets - ce que les concepteurs d'e-mails et les spécialistes du marketing peuvent certainement comprendre - cela signifie moins de changements de contexte et, par conséquent, plus de productivité.

Vous pouvez également utiliser la fonction innovante ClickUp AI pour rédiger des e-mails engageants, créer des variations de copie pour les tests A/B, construire des questionnaires, et plus encore.

Que vous soyez un individu, une équipe ou une organisation entière, ClickUp peut être facilement personnalisé pour simplifier votre travail de stratégie et d'exécution des campagnes d'e-mail.

Maximiser la productivité de l'e-mail avec ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Inbox-view-simplified.png Abordez vos tâches avec la boîte de réception ClickUp remaniée, conçue pour vous permettre de naviguer rapidement parmi vos priorités et de faire votre travail https://clickup.com/signup Gérer les tâches dans ClickUp /$$cta/

Mais ClickUp n'excelle pas seulement dans la gestion de projet. Nous comprenons que mener des campagnes d'e-mail signifie jongler avec de multiples éléments en mouvement. C'est pourquoi, ClickUp affiche vous permet de personnaliser vos flux de travail afin de gérer les tâches plus efficacement et d'augmenter la productivité.

Vous pouvez choisir parmi plus de 15 vues personnalisées pour organiser et afficher votre travail de la manière qui vous convient le mieux. Personnalisez chaque aspect de votre environnement de travail ClickUp avec les champs personnalisés pour obtenir ce dont vous avez besoin, qu'il s'agisse d'une campagne d'e-mail à 50 personnes ou à 5000. La gestion de projet e-mail de ClickUp de ClickUp associe de manière transparente la correspondance par e-mail à la gestion globale du projet. Avec une transition fluide entre la gestion des e-mails et la supervision des tâches du projet, ClickUp est un excellent choix pour les équipes à la recherche d'une solution tout-en-un.

De plus, il s'agit de l'un des meilleures alternatives à l'e-mail qui vous permet de communiquer plus rapidement avec votre équipe sans quitter votre plateforme de travail. Vous pouvez commencer à discuter avec une ou plusieurs personnes, échanger instantanément des messages, partager rapidement des mises à jour en temps réel, lier des ressources et consolider la communication de l'équipe en un seul endroit.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Envoyez des e-mails et des pièces jointes directement à partir de ClickUp

Recevoir des e-mails dans ClickUp, les lier à des tâches et notifier ou assigner des membres de l'équipe

Automatisation des e-mails en fonction d'évènements spécifiques, de champs et d'envois de formulaires

Promouvoir la collaboration et la communication en temps réel entre les membres de l'équipe

S'intégrer de manière transparente à un vaste tableau d'applications, telles que Google Drive, Slack, Hubspot, OneDrive, Dropbox, etc

Utiliser l'automatisation pré-construite pour rationaliser les tâches répétitives et maintenir des processus cohérents

Tirez parti de ClickUp AI pour générer des e-mails sans erreur, imaginer des stratégies de campagne et automatiser les réponses

Choisissez parmi plus de 1 000 modèles de productivité personnalisables adaptés à diverses équipes et scénarios

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs signalent une courbe d'apprentissage en raison du nombre de fonctionnalités disponibles

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain: L'IA peut être ajoutée à n'importe quel environnement de travail pour 5 $ par membre

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (6,000+ reviews)

4.7/5 (6,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,000+ reviews)

Le test des e-mails est une priorité absolue

L'e-mail reste l'un des canaux de marketing les plus performants. Mais s'il est mal terminé, c'est un véritable gâchis pour votre budget marketing. C'est pourquoi vous avez besoin d'une solution complète qui aide votre équipe à concevoir, créer et suivre un contenu d'e-mail attrayant que vos clients apprécient et auquel ils répondent. ClickUp est cette solution.

Négliger un logiciel de test d'e-mails approprié peut avoir des conséquences négatives, allant de l'absence d'indicateurs clés de la stratégie marketing à des problèmes juridiques potentiels.

Cependant, un outil comme ClickUp offre une approche holistique de la gestion des e-mails. La polyvalence de ClickUp et ses fonctionnalités de gestion efficace de la boîte de réception vous aident à optimiser vos flux de travail de gestion des e-mails pour une efficacité maximale. Inscrivez-vous à ClickUp pour un essai gratuit aujourd'hui.