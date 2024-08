ServiceNow vs. SalesForce : Quel est le meilleur CRM en 2024 ?

À faites-vous que la réussite de votre entreprise dépende uniquement de la qualité de votre produit ou de votre service ? Certes, un produit exceptionnel génère des recettes, des profits et du bouche à oreille, mais il suffit rarement à catapulter votre entreprise sur la voie de la gloire.

Vous devez également consacrer du temps et de l'attention à l'établissement et au maintien de relations avec vos clients. Après tout, ce sont eux qui achètent ce que vous vendez, qui font la queue pour renouveler leurs achats et qui convainquent d'autres personnes de faire de même.

Mais maintenir ces relations lorsque vous avez des centaines et des milliers de clients n'est pas une mince affaire. Vous ne pouvez pas le faire manuellement, ni sans enthousiasme.

C'est là qu'interviennent les plateformes de gestion de la relation client (CRM) telles que ServiceNow et Salesforce. Elles aident les entreprises, grandes et petites, à établir des connexions authentiques, à comprendre les besoins des clients et à leur offrir une expérience attrayante. Elles sont dotées de fonctionnalités personnalisées et d'un système d'automatisation qui simplifient la gestion de la relation client et la rendent plus efficace.

C'est là qu'interviennent les plateformes de gestion de la relation client (CRM) telles que ServiceNow et Salesforce.

Qu'est-ce que ServiceNow ?

via ServiceNow ServiceNow est une plateforme de gestion de la relation client (CRM) au niveau de l'entreprise, axée sur la gestion des services informatiques (ITSM) et la gestion des opérations informatiques (ITOM). Elle aide les organisations à automatiser et à simplifier leurs processus informatiques, en facilitant la gestion des incidents, des problèmes, des changements et de la maintenance les demandes de service .

ServiceNow a étendu ses capacités pour fournir une approche automatisée et intégrée de la gestion des services de l'entreprise. Ses produits de base comprennent désormais la gestion du service à la clientèle, les ressources humaines, etc., en plus de la gestion des services informatiques, de la gestion des opérations informatiques et de la gestion de l'entreprise informatique.

La plateforme vise à consolider et à automatiser les flux de travail dans l'ensemble d'une organisation grâce à une architecture unifiée.

Il permet aux entreprises de simplifier la gestion des relations avec les clients et les consommateurs en optimisant leurs processus d'entreprise internes pour une efficacité accrue et une croissance à long terme.

Fonctionnalités de ServiceNow

ServiceNow offre diverses fonctionnalités qui aident les entreprises à intégrer les processus internes et externes, à mieux comprendre leurs clients et à gérer facilement les flux de travail à l'échelle de l'entreprise en un seul endroit.

Voici quelques fonctionnalités clés des capacités CRM de ServiceNow :

Plate-forme unifiée pour un CRM holistique

via ServiceNow Imaginez que vous ayez tout en un seul endroit, des outils de gestion du service à la clientèle à la gestion des processus opérationnels.

C'est ce que fait ServiceNow grâce à sa plateforme unifiée qui utilise un modèle de données unique pour tous les produits, de sorte que les données sont partagées de manière transparente.

Elle élimine les silos de données et garantit un flux d'informations cohérent entre les différents services.

Cela améliore la collaboration et facilite une approche holistique de la gestion de la relation client, permettant aux entreprises d'obtenir des informations à partir de processus interconnectés pour une prise de décision plus éclairée.

Affichage du client à 360 degrés

ServiceNow offre une vue exhaustive à 360 degrés des interactions avec les clients, de leurs préférences et de leurs données historiques. Pour obtenir cette perspective, il agrège des données provenant de différents points de contact tout au long du cycle de vie du client, notamment les interactions avec le service client, l'historique des achats et les boucles de rétroaction.

Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez mieux comprendre le comportement des clients et adapter les produits, les services et les stratégies de communication avec plus de précision et de pertinence.

Automatisation et flux de travail pour une meilleure efficacité

via ServiceNow Les capacités d'automatisation de ServiceNow vont au-delà de l'accélération des tâches ; elles sont conçues de manière réfléchie pour optimiser les processus de gestion de la relation client.

L'automatisation dans ServiceNow n'est pas une solution à taille unique, mais plutôt une boîte à outils personnalisable. Vous pouvez concevoir des flux de travail adaptés à vos besoins, en automatisant les tâches de routine telles que la résolution des cas et les abonnements.

Cela permet d'accélérer les temps de réponse et de minimiser les erreurs humaines, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle dans le cadre du CRM.

Portails en libre-service pour l'autonomisation des clients

via ServiceNow ServiceNow responsabilise les clients en leur proposant des portails en libre-service, qui sont des interfaces structurées et intuitives permettant de résoudre les problèmes de manière autonome.

Ces portails ne sont pas de simples référentiels d'informations, mais des plateformes interactives qui guident les utilisateurs dans la résolution des problèmes et leur donnent accès à des ressources d'assistance pertinentes.

Les entreprises peuvent réduire le nombre de tickets d'assistance et améliorer la satisfaction globale des clients en leur permettant de résoudre les problèmes de manière autonome.

Les portails en libre-service de ServiceNow sont conçus en tenant compte de l'expérience utilisateur, ce qui garantit l'accessibilité et la facilité de navigation pour diverses catégories d'utilisateurs.

Prix de ServiceNow

Tarification personnalisée

Qu'est-ce que Salesforce ?

via Salesforce Salesforce est le leader mondial du SaaS pour les entreprises, spécialisé dans la gestion de la relation client à travers les flux de travail des ventes, des services, du marketing et du commerce. Il a été le premier à proposer un modèle de livraison dans le cloud pour les applications de gestion de la relation client et les entreprises.

Elle fournit Des modèles de gestion de la relation client (CRM) la plateforme de gestion de la relation client (CRM) est un ensemble d'outils et de services qui vous aident à gérer les interactions avec vos clients, les processus de vente et les efforts de marketing. Vous pouvez accéder à la plateforme par l'intermédiaire d'un navigateur web sans avoir besoin d'installer du matériel ou des logiciels sur site.

La plateforme est hautement personnalisable, et les entreprises l'adaptent souvent à leurs besoins et flux de travail spécifiques. Ses solutions sont axées sur les ventes, le service à la clientèle et l'automatisation du marketing, la segmentation de la clientèle et bien d'autres choses encore.

Fonctionnalités de Salesforce

Salesforce est l'une des principales plateformes de gestion de la relation client au niveau mondial, fournissant aux services des entreprises de nombreuses fonctionnalités pour simplifier leurs opérations. Voici quelques-unes des offres clés de Salesforce en matière de gestion de la relation client :

Customer 360

via Salesforce La fonctionnalité Customer 360 de Salesforce est au cœur de ses fonctionnalités de gestion de la relation client.

Elle vous permet de consolider les données des clients à partir de différents points de contact, offrant ainsi un affichage holistique de chaque client.

Cette vue unifiée affiche des informations sur les leads, les contacts, les opportunités et les interactions. La centralisation de ces données peut améliorer votre compréhension des préférences, de l'historique et des besoins des clients, permettant ainsi des engagements plus personnalisés et plus ciblés.

Sales Cloud (en anglais)

via Salesforce Sales Cloud fournit des fonctionnalités de gestion des prospects, de suivi des opportunités et de prévision des ventes.

Cet outil permet aux équipes commerciales de gérer efficacement leurs pipelines, de hiérarchiser les leads et de collaborer de manière transparente.

L'intégration de Sales Cloud avec d'autres composants Salesforce garantit également un flux d'informations fluide dans l'ensemble de l'organisation, ce qui permet aux équipes commerciales de prendre des décisions fondées sur des données et de conclure des affaires plus efficacement.

Service Cloud

via Salesforce Service Cloud est la solution de Salesforce pour le service client et l'assistance.

Elle comprend des fonctionnalités telles que la gestion des cas, une base de connaissances et des portails en libre-service pour les clients.

Service Cloud permet aux entreprises de fournir une assistance client efficace et personnalisée, en améliorant les délais de résolution des cas et la satisfaction des clients.

Grâce à une plateforme unifiée pour tous les outils de service client, les demandes de service et les relations, vous pouvez fournir une assistance cohérente sur différents canaux, ce qui permet de renforcer les relations avec les clients.

Prix de Salesforce CRM

Démarrage: 25 $/utilisateur par mois (facturé mensuellement ou annuellement)

25 $/utilisateur par mois (facturé mensuellement ou annuellement) Professionnel: 80 $/utilisateur par mois (facturation annuelle)

80 $/utilisateur par mois (facturation annuelle) Enterprise: 165 $/utilisateur par mois (facturation annuelle)

165 $/utilisateur par mois (facturation annuelle) Unlimited: $330/utilisateur par mois (facturé annuellement)

$330/utilisateur par mois (facturé annuellement) Unlimited + : 500$/utilisateur par mois (facturé annuellement)

ServiceNow Vs. Salesforce : Comparaison des fonctionnalités

Le choix entre ServiceNow et Salesforce dépend des besoins de votre organisation.

ServiceNow est un choix judicieux pour les entreprises fortement investies dans la gestion des services informatiques et les flux de travail à l'échelle de l'entreprise. En revanche, Salesforce est une solution de choix pour les entreprises principalement axées sur les ventes, le marketing et le service client.

Tenez compte des exigences spécifiques de votre organisation pour déterminer quelle plateforme de gestion de la relation client et des incidents s'aligne le mieux sur vos objectifs.

Pour vous aider à prendre votre décision, voici une comparaison des fonctionnalités de ServiceNow et de Salesforce en matière de gestion de la relation client :

Assistance pour l'ITSM

ServiceNow dispose de capacités natives plus solides pour les flux de travail de gestion des services informatiques tels que la gestion des incidents, la gestion des problèmes, la gestion des changements, la gestion des connaissances, etc. Cela inclut les bonnes pratiques et les modèles prêts à l'emploi.

ServiceNow pourrait être préférable si votre organisation s'appuie fortement sur l'ITSM et souhaite disposer d'une plateforme unifiée pour l'informatique et le service à la clientèle. Bien que robuste en matière de CRM, Salesforce peut nécessiter des efforts d'intégration supplémentaires pour atteindre un niveau de cohésion similaire avec les processus informatiques.

Ecosystème numérique

La place de marché AppExchange de Salesforce offre un vaste écosystème d'applications et d'intégrations tierces qui peuvent étendre les fonctions de la plateforme. Cette place de marché étendue vous permet de personnaliser et d'améliorer votre implémentation CRM en fonction de vos besoins uniques. La facilité d'intégration et la personnalisation déclarative favorisent également la croissance de l'écosystème.

ServiceNow dispose d'un écosystème plus petit mais en pleine expansion, stimulé par les capacités de sa plateforme Now. Salesforce conserve toutefois l'avantage en termes d'applications disponibles et de partenaires d'intégration.

Personnalisation et flexibilité

Les deux plateformes permettent une personnalisation et une configuration importantes. ServiceNow est souvent préféré pour sa flexibilité et sa facilité de personnalisation. La plateforme ServiceNow peut être plus accommodante si vous avez besoin de solutions hautement personnalisées pour répondre à des besoins spécifiques de votre entreprise.

Toutefois, le modèle de personnalisation déclaratif sans code/à faible code de Salesforce offre aux utilisateurs de l'entreprise et aux non-développeurs une plus grande flexibilité pour adapter les applications à leurs besoins sans codage en dur. La plateforme Lightning et le flux de travail visuel donnent également les moyens d'effectuer des personnalisations par pointer-cliquer.

$$$a Une plateforme unifiée pour des processus multiples

ServiceNow est conçu comme une plateforme de gestion des services d'entreprise, englobant divers processus d'entreprise au-delà du CRM et de l'ITSM. Il fournit un environnement unifié pour la gestion des flux de travail, l'automatisation des processus et la prise en charge des différents besoins en matière de services. Cela permet des flux de travail interdépartementaux plus transparents et un affichage "à panneau de verre unique".

Salesforce a besoin de plus d'intégration et de logiciels intermédiaires pour unifier les données et les flux de travail dans ses différents produits cloud.

Fonctionnalités commerciales et marketing

Salesforce est connu pour ses fonctionnalités de vente et de marketing, notamment ses puissantes fonctions d'automatisation, de gestion des opportunités, de prévision des ventes, d'automatisation du marketing, de gestion des campagnes, de notation des prospects, de segmentation des clients et d'analyse.

Si votre organisation met fortement l'accent sur l'optimisation des processus de vente et de marketing, le CRM de Salesforce peut être considéré comme plus riche en fonctionnalités et bien adapté à ces fonctions spécifiques. La suite complète d'outils de Salesforce peut assister les entreprises dans la gestion de leurs équipes commerciales et dans les domaines suivants campagnes de marketing effectivement.

Capacités d'intégration

ServiceNow et Salesforce excellent tous deux en termes de capacités d'intégration. ServiceNow offre de solides fonctionnalités d'intégration, en particulier dans le domaine informatique, tandis que Salesforce propose des options d'intégration étendues par le biais de sa place de marché AppExchange, qui assiste une connexion transparente avec des applications tierces.

L'ancienneté de Salesforce sur le marché lui confère des avantages en matière d'intégration, mais ServiceNow rattrape son retard.

Interface utilisateur

Les deux plateformes disposent d'interfaces modernes et conviviales. L'interface de ServiceNow est principalement conçue pour faciliter la navigation, tandis que Salesforce offre une interface propre et intuitive, notamment dans sa Lightning Experience, améliorant ainsi l'adoption et la productivité des utilisateurs.

Dévouement à l'excellence CRM

Salesforce est réputé pour être un pionnier et un leader du marché de la gestion de la relation client (CRM). La plateforme est spécifiquement conçue et dédiée aux fonctions CRM, fortement axée sur les ventes, le marketing et le service client.

Les organisations qui privilégient une solution CRM complète avec un riche écosystème d'applications et d'intégrations trouveront peut-être Salesforce plus en phase avec leurs besoins.

comparaison des fonctionnalités CRM : ServiceNow vs. Salesforce_

ServiceNow vs. Salesforce sur Reddit

Pour mieux comprendre comment ServiceNow et Salesforce se positionnent l'un par rapport à l'autre, nous avons parcouru les discussions sur Reddit. Nous nous sommes rapidement rendu compte que Salesforce s'impose souvent comme le choix privilégié parmi les utilisateurs en raison de ses fonctionnalités CRM complètes, de son écosystème solide et de son interface conviviale.

Voici un utilisateur de Reddit qui partage son expérience après avoir utilisé ServiceNow et Salesforce :

"J'ai travaillé sur ServiceNow pendant un certain temps et je ne pense pas qu'il se rapproche de Salesforce. Il vous permettra de faire votre travail, mais c'est à peu près tout. Le Front end est comme si vous utilisiez quelque chose construit par Microsoft. L'interface utilisateur est quelque chose dont vous ne voudrez pas parler lorsque vous traiterez avec ServiceNow."_

Les utilisateurs de Redditors ont salué Salesforce pour ses fonctionnalités avancées de gestion des prospects, de suivi des opportunités et d'automatisation du marketing, qui constituent une solution globale pour la gestion de la relation client.

De nombreux utilisateurs apprécient également l'interface propre et intuitive de Salesforce, en particulier dans sa Lightning Experience, ce qui contribue à une expérience utilisateur globale positive.

Rencontre avec ClickUp - La meilleure alternative à ServiceNow vs. Salesforce

Nous savons que Salesforce et ServiceNow font partie des logiciels de gestion de la relation client les plus populaires. Mais avez-vous déjà envisagé d'utiliser ClickUp avec d'autres outils ?

Pour commencer, ClickUp est la destination unique pour remplacer la plupart des logiciels que vous avez utilisés pour votre entreprise. Il met le service client au premier plan, offrant des fonctionnalités uniques telles que la délégation facile, les flux de travail personnalisés et la priorisation simple des tâches.

Grâce à une automatisation astucieuse et à des intégrations fluides, ClickUp facilite également la gestion des relations avec les clients, ce qui en fait la plateforme de référence pour la collaboration au sein de l'équipe.

Les paramètres suivants distinguent ClickUp de ses concurrents :

Plateforme CRM ClickUp CRM est personnalisé pour aider les entreprises à gérer et à améliorer les relations avec leurs clients. Il accélère

la croissance des clients et la satisfaction, en permettant aux utilisateurs de visualiser leur pipeline, de rationaliser les flux de travail des clients et de collaborer de manière transparente avec leurs équipes.

Avec un intervalle diversifié de 10+ affichages très flexibles, les utilisateurs peuvent facilement superviser les pipelines de vente, gérer l'engagement des clients et surveiller les commandes.

Utilisé par plus de 800 000 équipes hautement productives, il peut être facilement essayé en utilisant un forfait Free Forever gratuit. Aucune carte de crédit n'est requise.

S'engager dans les Vues CRM de ClickUp, en naviguant à travers des fonctionnalités interactives pour une gestion efficace de la relation client Tableaux de bord ClickUp comportent plus de 50 fonctionnalités permettant d'analyser les données afin d'obtenir des informations précieuses sur les clients, ce qui permet la création de vues d'ensemble pour afficher des indicateurs tels que la valeur à vie des clients et la taille moyenne des transactions.

Explorez les tableaux de bord de ClickUp, qui analysent visuellement les indicateurs afin d'améliorer et d'optimiser les performances globales de l'entreprise

En utilisant La gestion des e-mails de ClickUp la fonctionnalité de gestion des e-mails de ClickUp vous permet d'envoyer des e-mails à partir de ClickUp. Cela vous permet de collaborer sur des affaires, d'envoyer des mises à jour sur des projets et d'intégrer des clients par le biais d'un hub d'e-mails unifié.

Utilisez les outils de gestion des e-mails de ClickUp, en organisant et en classant les communications par ordre de priorité, afin de rationaliser le traitement des e-mails et de le rendre plus efficace

ClickUp Relations crée une base de données clients optimale, permettant aux utilisateurs de stocker et d'analyser les contacts, les clients et les affaires. Vous pouvez faire tout cela tout en établissant des liens entre les tâches et les documents pour un suivi facile.

Favorisez les connexions grâce aux fonctionnalités de gestion des relations de ClickUp, garantissant des relations solides et durables avec les clients et les contacts

Les fonctionnalités Automatisation et Formulaires de la plateforme permettent d'automatiser l'attribution des tâches, de déclencher des mises à jour de statut et de hiérarchiser les activités en fonction de conditions personnalisées, rationalisant ainsi la gestion du pipeline.

Rationalisez les tâches avec l'Automatisation et les formulaires de ClickUp, en automatisant les processus et en créant des formulaires personnalisables pour un flux de travail efficace

La gestion des comptes est facilitée par la hiérarchie évolutive des dossiers et des listes de ClickUp. Utilisez des paramètres organisés pour partager des projets avec des clients et définir des permissions d'accès en toute transparence.

Naviguer à travers les outils de gestion de compte de ClickUp, garantissant une gestion organisée et efficace de l'entreprise

Vous êtes préoccupé par l'alignement de votre écosystème CRM existant avec ClickUp ?

Ne vous inquiétez pas ! ClickUp s'intègre sans effort avec d'autres outils CRM, devenant ainsi un hub pour toutes vos applications essentielles.

Les utilisateurs peuvent démarrer leur parcours CRM avec le modèle prêt à l'emploi de Modèle de service client ClickUp et fournit une base solide pour des opérations de gestion de la relation client efficaces et personnalisées.

Et ce n'est pas tout. ClickUp offre également une formation gratuite et une assistance 24 heures sur 24, tout en accordant la priorité à la sécurité et à la confidentialité et en maintenant les plus hauts niveaux de disponibilité.

Cela vous semble intéressant ? Voyons maintenant de plus près les capacités de ClickUp en matière de gestion de la relation client !

Service à la clientèle La solution de service à la clientèle de ClickUp assiste la réussite des clients grâce à des flux de travail organisés et efficaces. Déléguez efficacement grâce à la solution

la fonctionnalité "assignés multiples" de ClickUp et discuter des tickets en collaboration.

Il simplifie la personnalisation du flux de travail avec des champs personnalisés dans ClickUp en fonction des problèmes liés au projet, des clients ou des types de tickets.

Adapter les flux de travail de manière transparente en utilisant les fonctionnalités de personnalisation de ClickUp Les priorités de ClickUp de ClickUp vous permet de ne jamais perdre le suivi de ce qui est important et de décider facilement sur quoi travailler ensuite.

Concentrez-vous sur ce qui compte le plus en définissant des paramètres avec les outils intuitifs de ClickUp

La plateforme facilite également la résolution des problèmes en utilisant des étiquettes pour signaler les problèmes communs et lier les tâches entre les projets.

Rationalisez la catégorisation en utilisant les Étiquettes de ClickUp pour une gestion organisée des problèmes

Pour réunir tous les éléments essentiels de la gestion de la relation client, ClickUp s'intègre à divers outils tels que Google Agenda , Slack , Google Drive , Dropbox et bien d'autres choses encore.

Mieux encore, ClickUp propose des modèles et des fonctionnalités propriétaires pour améliorer encore la productivité.

Modèles de CRM

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-491.png Améliorez votre efficacité avec le modèle CRM de ClickUp pour une gestion rationalisée de la relation client https://app.clickup.com/signup?template=t-6331882 Télécharger ce modèle /$$cta/ Modèle de CRM de ClickUp offre des outils efficaces pour le suivi des prospects, l'organisation centralisée des données de contact et la hiérarchisation des tâches en fonction des étapes commerciales. Il simplifie la gestion de la relation client pour les entreprises de toutes tailles.

Le modèle apporte des avantages tels que la communication simplifiée, l'automatisation des tâches et des informations exploitables à partir des données clients.

Avec Statuts personnalisés ClickUp clickUp Custom Statuses permet de marquer la progression d'une tâche. ClickUp propose 8 champs personnalisés, dont le type d'élément CRM, le nom du contact, l'e-mail, le secteur d'activité et le titre du poste.

Personnaliser suivi du projet en personnalisant les statuts des tâches avec les statuts personnalisés de ClickUp.

Êtes-vous préoccupé par la visibilité de vos données CRM ? ClickUp vous permet d'accéder à toutes les informations grâce à quatre affichages différents. Vous pouvez également améliorer vos flux de travail CRM grâce aux rappels, à l'automatisation, aux dépendances des tâches, etc.

L'utilisation du modèle CRM de ClickUp est également très simple.

Tout d'abord, vous devez collecter des données sur les clients à l'aide de Tableaux de bord ClickUp . Ensuite, vous devez définir des tâches et des objectifs pour chaque client en fonction de ses besoins, en utilisant les paramètres de gestion des tâches de ClickUp.

Vous pouvez ensuite suivre la progression de votre pipeline à l'aide de la fonction La vue diagramme Gantt de ClickUp .

Planifiez et suivez les tâches efficacement en utilisant la vue diagramme Gantt de ClickUp pour des échéanciers de projet clairs

Vous pouvez le faire rapidement sans compromettre l'efficacité en automatisant les processus et les notifications grâce à L'automatisation de ClickUp .

Enfin, en utilisant l'option Vue Tableur dans ClickUp vous permet d'obtenir des informations sur le comportement des clients et d'éclairer vos stratégies marketing et commerciales.

Analysez les données personnalisées sans effort avec la vue Tableur de ClickUp pour une gestion structurée de l'information

ClickUp pricing

Free Forever :::::::::::::::::: :

:::::::::::::::::: : Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp n'est pas une plateforme CRM comme les autres, c'est une solution qui transforme la façon dont vous travaillez et gérez les relations avec vos clients. Que vous soyez une petite entreprise ou une grande entreprise, ClickUp s'adapte à vos besoins, en fournissant une plateforme facile à utiliser qui simplifie la gestion de la relation client et augmente l'efficacité de votre travail. Contactez nous maintenant parce que pourquoi se contenter du bon quand on peut avoir l'exceptionnel ?