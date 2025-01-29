Les meilleures conférences sur le génie logiciel pour la croissance en 2025

En tant qu'ingénieur logiciel, vous connaissez la chanson : Suivre les dernières mises à jour de l'industrie ou se laisser distancer. 👀

L'une des façons de le faire est d'assister à des conférences sur le génie logiciel.

Les conférences sur le génie logiciel sont des rassemblements où les leaders d'opinion du secteur, les experts et les passionnés discutent des dernières tendances, technologies et bonnes pratiques en matière de logiciels. Ces discussions se déroulent sous différentes formes, notamment des conférences, des tables rondes, des ateliers, des expositions d'entreprises et des sessions de réseautage.

Que vous cherchiez à garder une longueur d'avance dans votre rôle actuel, à obtenir une nouvelle position ou que vous soyez simplement passionné par la technologie, ces évènements vous permettront d'alimenter votre croissance et de maintenir votre passion pour l'ingénierie logicielle en vie et en pleine forme. 🤩

Prêt à explorer ces opportunités ? Nous avons sélectionné les meilleures conférences sur le génie logiciel qui vous permettront non seulement de garder une longueur d'avance, mais aussi de vous amuser pendant que vous y êtes.

Que l'aventure technologique commence !

Liste des conférences sur le génie logiciel à venir dans le monde entier

Cette liste de conférences mondiales 2024 à venir est votre billet pour accéder aux dernières technologies, construire un réseau solide de personnes partageant les mêmes idées, et même contribuer à la croissance professionnelle de votre équipe en apprenant des connaissances techniques approfondies.

Nous avons un mélange d'événements en personne et virtuels pour les développeurs de logiciels et les ingénieurs logiciels, d'un seul jour et de plusieurs jours, et gratuits et payants. 💸

De cette façon, vous pouvez établir des priorités et assister à des conférences qui correspondent à votre emploi du temps, à vos préférences et à votre budget.

1. NDC London NDC Londres est un

développement de logiciels conférence couvrant un large intervalle de sujets allant des bases de données et du JavaScript au développement web et au DevOps. Les deux premiers jours proposent des ateliers interactifs, suivis de trois jours de conférences de 60 minutes données par plus de 110 experts de la tech.

Gardez l'œil ouvert pour des conférences intéressantes comme celle de Laila Bougria, "Debug your Thinking", qui examine comment votre façon de penser affecte votre travail. Si vous dirigez une équipe ou aspirez à le faire, Nelly Sattari, d'Atlassian, propose un atelier de deux jours sur l'intensification de l'esprit d'équipe productivité de vos équipes de développeurs . ⚡

Vous ne pouvez pas vous rendre à Londres ? Pas de problème. Ces autres évènements du NDC sont peut-être plus proches de chez vous :

NDC Sydney (12-16 février)

NDC Oslo (10-14 juin)

NDC TechTown (9-12 septembre)

NDC Porto (14-18 octobre)

Lieu et date

Queen Elizabeth II Centre, Londres, Royaume-Uni (29 janvier-2 février)

Coût

Passeport tout accès: £2,290

£2,290 Pass 3 jours: £1,590

£1,590 Passeport 2 jours: £1,490

£1,490 Passeport 1 jour: £1,390

2. QUE Conférence Conférence THAT est un camp d'été technologique de trois jours qui se tiendra au superbe Kalahari Resort and Waterpark. Les discours d'ouverture et les discussions entre experts porteront sur les technologies web, mobiles et cloud.

Vous entendrez des orateurs tels que Shaundai Person de Netflix, Danny Thompson d'AutoZone et Kelly Vaughn de Spot IA, et participerez à des ateliers et à des espaces ouverts.

Si la date du Texas ne vous convient pas, un second évènement aura lieu dans le Wisconsin du 29 juillet au 1er août qui pourrait correspondre à votre emploi du temps. 🗓️

Lieu et date

Round Rock, Texas, États-Unis (29-31 janvier)

En ligne (29-31 janvier)

Coût

Campeur sans nourriture: 599

599 Camping-car: 999

999 Famille de campeurs: $99

$99 **En ligne : Free

3. BASTA! BASTA ! est un évènement incontournable pour les développeurs .NET et tous ceux qui s'intéressent à la technologie Microsoft. Il comprend plus de 70 ateliers, sessions et discours d'ouverture couvrant tous les domaines, d'Agile et DevOps à .NET Framework et Azure.

Que vous décidiez d'y assister en personne ou d'en profiter depuis votre Accueil, BASTA ! s'assure que votre expérience se déroule sans encombre. La plateforme en ligne vous permet de vous inscrire, de regarder des sessions en direct et de créer des réseaux avec d'autres personnes. Et si vous y assistez en personne, vous pouvez bénéficier d'offres d'hôtel avantageuses, de repas et d'un certificat de participation. 👨‍🎓

Emplacement et date

Frankfurt Marriott Hotel, Francfort, Allemagne (12-16 février)

En ligne (12-16 février)

**Coût

Pass de 5 jours (sur site): €2,449

€2,449 Pass de 5 jours (à distance): €1,583

4. DeveloperWeek Semaine des développeurs offre un mélange unique d'évènements en personne et virtuels avec des keynotes, des sessions de conférence, des discussions ouvertes, des ateliers et des expositions. Vous aurez l'occasion d'explorer un intervalle de sujets, notamment la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle (IA), la blockchain, l'IoT, les API, le serverless et les microservices.

De plus, vous pourrez participer à des hackathons avec des centaines de participants, où vous pourrez montrer vos compétences et peut-être même gagner des prix. Si vous optez pour le pass Premium, vous aurez accès à l'évènement ProductWorld qui se tient au même endroit.

C'est l'occasion rêvée de rencontrer des personnalités de premier plan responsables de la productivité des entreprises de la Silicon Valley la gestion des produits apprenez les bonnes pratiques pour recueillir des informations sur les produits et les services de l'UE le retour d'information sur les produits et obtenir des recommandations pour le meilleurs livres sur le marketing produit . 📚

L'emplacement et la date

Oakland Convention Center, San Francisco Bay Area, USA (21-23 février)

En ligne (27-29 février)

Coût

Pass ouvert (accès en ligne limité): 100

100 Pass Pro (accès complet en ligne): 990

990 Pass Premium (accès complet en personne et en ligne): 1 590

5. ConFoo ConFoo est votre conférence de référence pour une plongée en profondeur dans l'architecture logicielle, la qualité et la sécurité des logiciels, l'IA et DevOps. Elle couvre également les derniers langages de programmation tels que PHP, Java, .Net, JavaScript et Python.

Vous avez un projet technologique intéressant ou des idées à partager ? Participez aux Lightning talks de ConFoo. Il s'agit de créneaux de cinq minutes au cours desquels vous pouvez parler de tout ce qui a trait au développement web. C'est un moyen amusant de faire connaître vos idées et peut-être même de donner un coup de fouet à votre carrière d'orateur. 👨‍🏫

Lieu et date

Hôtel Bonaventure, Montréal, Canada (21-23 février)

Coût

Billet d'entrée à la conférence: 1 200 $ CA

1 200 $ CA Ateliers (facultatifs): 700 à 1 200 $ CA

6. Conférence JSWorld Conférence JSWorld est le rendez-vous des fans de JavaScript ! Cet évènement de trois jours débute au Theater Amsterdam et se termine au RAI Amsterdam, réunissant plus de 2 000 développeurs JavaScript à travers plus de 50 pays. 🌍

La liste des conférenciers comprend Evan You (créateur de Vue et Vite), Ryan Dahl (créateur de Node.js) et Scott Chacon (cofondateur de GitHub). En plus d'absorber les connaissances de ces leaders de la tech, vous aurez la chance de participer à des ateliers pratiques comme la construction d'applications décentralisées avec Web5.js.

En outre, votre billet de trois jours pour JSWorld vous donne également accès à Vuejs Amsterdam, où vous pourrez en savoir plus sur Vue et Vite.

Lieu et date

Amsterdam, Pays-Bas (28 février-1er mars)

Coût

Billet de 3 jours: 999 €

999 € Billet 1 jour (1er mars): €399

7. Visual Studio Live!

Si vous souhaitez améliorer votre niveau de jeu avec les outils et plateformes de développement de Microsoft, VS Live ! est l'endroit où il faut être. Vous pouvez explorer tout ce qui concerne le cadre .NET et les dernières nouveautés de Visual Studio, OpenAI, ChatGPT, GitHub Copilot et Azure.

Mais il n'y a pas que de la technique et pas de jeu. Les organisateurs de VS Live ! pimentent les choses avec des évènements de réseautage amusants tels que la réception de bienvenue et le jeu-questionnaire, le mix and mingle, le déjeuner sur le thème de la table, et la sortie en ville dans le vieux Las Vegas.

Et si vous ne pouvez pas assister à cet évènement, n'hésitez pas à vous rendre aux autres évènements qui se tiendront à Chicago (29 avril-3 mai), au siège de Microsoft à Washington (5-9 août), et à Orlando (17-22 novembre).

Lieu et date

Paris Las Vegas Hotel & Casino, Las Vegas, États-Unis (3-8 mars)

**Coût

Pass 3 jours: 1 775

1 775 Pass 4 jours: 2 275

2 275 Passeport 5 jours: 2 775

2 775 Passeport 6 jours: 3 275

8. Oracle DevLive Oracle DevLive est votre billet pour augmenter vos compétences en matière de données et d'IA. Il est rempli de keynotes et de clouds par les meilleurs développeurs d'Oracle, explorant Java, MySQL, la base de données et Oracle Cloud Infrastructure.

L'inscription à DevLive signifie également que vous avez accès à la visite CloudWorld du 14 mars. Cet évènement gratuit est une bonne occasion d'obtenir des informations pratiques sur la résolution des défis d'entreprise et de nouer des contacts avec des partenaires potentiels. 🤝

Le plus intéressant ? DevLive et la visite CloudWorld ne vous coûteront pas un centime - il vous suffit de vous inscrire avec votre compte Oracle gratuit.

Outre Londres, Oracle DevLive sera organisé dans trois autres emplacements : São Paulo, Brésil (3 avril), Bengaluru, Inde (3-4 avril) et New York City, États-Unis (9 mai).

Lieu et date

ExCeL London, Londres, Royaume-Uni (12-13 mars)

Coût

Free

9. Conférence Nvidia GTC sur l'IA*

La Conférence Nvidia GTC sur l'IA est le point névralgique pour discuter de l'avenir de l'IA et de la tech. Cet évènement couvre tout, y compris l'IA générative, l'apprentissage profond, l'infographie, la robotique et l'informatique accélérée. Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, y prononcera une allocution.

Il y aura également plus de 40 intervenants, notamment Joelle Pineau de Meta, Bryan Goodman de Ford et Brad Lightcap d'OpenAI qui partageront leurs connaissances sur les dernières avancées en matière d'IA. 🦾

De plus, vous pourrez rejoindre la session " Connect with Experts " pour rencontrer les personnes à l'origine des produits de NVIDIA, découvrir leurs dernières technologies et poser toutes vos questions.

**Emplacement et date

San Jose McEnery Convention Center, San Jose, Californie, États-Unis (18-21 mars)

En ligne (18-21 mars)

**Coût

Pass de 4 jours (Conférence): 2,495

2,495 Pass de 4 jours (Conférence et formation): 2,695

2,695 En ligne: Gratuit

"Tendances émergentes dans le développement frontal et mobile" par William Martins (ingénieur Web/TV chez Netflix)

"Engineering Leadership for All" par Tanja Lichtensteiger (directrice de l'ingénierie produit à la BBC)

"ChatGPT, Bard, Llama, Claude : What's Next in GenAI and Large Language Models (LLMs)" par Hien Luu (Senior Engineering Manager chez DoorDash)

Si Londres n'est pas sur votre radar, il y a toujours la QCon San Francisco, prévue du 18 au 22 novembre.

Lieu et date

Queen Elizabeth II Centre, Londres, Royaume-Uni (8-10 avril)

Coût

£2,365

11. ICSE 2024

Le Conférence internationale IEEE/ACM sur le génie logiciel (ICSE) attire des professeurs et des chercheurs en logiciels pour discuter des tendances et partager leurs expériences dans le champ du génie logiciel.

Pour 2024, il y aura 18 pistes couvrant la recherche, les ateliers, les affiches, le génie logiciel dans la pratique, les ateliers de mentorat des étudiants et les concours de recherche des étudiants.

Il y aura aussi beaucoup de plaisir - avec des activités et des évènements comme la réception de bienvenue, le dîner de la conférence, le yoga, le football, le padel et le surf. 🏄

Emplacement et date

Centro Cultural de Belém, Lisbonne, Portugal (14-20 avril)

**Coût

Étudiants: à partir de 625 euros

à partir de 625 euros Participants réguliers: à partir de 1 000 euros

12. Open Source Summit North America Sommet Open Source Amérique du Nord , organisé par la Fondation Linux, est un évènement qui chapeaute 16 microconférences. Il s'agit notamment de CD Con, CloudOpen, ContainerCon, Open IA + Data Forum et LinuxCon.

Heureusement, il y a aussi un tas de choses amusantes et sociales - le déjeuner des femmes et des non-binaires dans l'Open Source, le déjeuner de la diversité Better Together, le Speed Mentoring & Networking, le petit-déjeuner des participants pour la première fois, et plus encore. 🎈

Et si vous ne pouvez pas vous rendre en Amérique du Nord, il y a aussi l'Open Source Summit Europe à Vienne, en Autriche, du 16 au 18 septembre.

Lieu et date

Seattle Convention Center, Seattle, États-Unis (16-18 avril)

Coût

TBD

13. Lambda Conf

A LambdaConf vous pourrez participer à des conférences, des ateliers et des tables rondes sur divers sujets, notamment la programmation fonctionnelle, l'apprentissage automatique, WebAssembly et l'IA, tous animés par des experts de l'industrie.

Outre la conférence principale, vous pourrez participer aux activités pré- et post-conférence suivantes :

Dégustation de bières artisanales et randonnée (4-5 mai)

Hackathon (8 mai)

Atelier Rust pour les débutants (9-10 mai)

Lieu et date

The Ridgeline Hotel Estes Park, Colorado, USA (6-7 mai)

**Coût

de 500 à 1 250

En outre, vous pouvez choisir d'assister à JS Nation 2024 (qui se concentre sur le développement JavaScript) moyennant un supplément. Cela se déroule un jour avant le sommet, avec l'évènement en personne le 13 juin et l'évènement à distance le 17 juin.

Emplacement et date

De Kromhouthal, Amsterdam, Pays-Bas (14 juin)

En ligne (18 juin)

**Coût

Réagir Sommet hybride (normal): €560

€560 Réagir Sommet + JSNation (Régulier): €790

€790 React Sommet + JSNation (VIP): 990

990 Réagir Sommet + JSNation (Hospitalité): €1,600

€1,600 Distribution Réaction Sommet: €220

€220 Télécommande Réaction Sommet + JS Nation: €180

15. Univers GitHub Univers GitHub est le lieu de rencontre des développeurs, des architectes logiciels et des dirigeants. Lors de cet évènement, vous découvrirez les derniers produits et fonctionnalités de GitHub.

De plus, l'équipe GitHub répondra à vos questions techniques. Si vous souhaitez rester à la pointe de GitHub, surveillez l'ouverture des inscriptions à Universe 2024. 🕵️‍♂️

Lieu et date

Fort Mason, San Francisco, États-Unis (29-30 octobre)

En ligne (29-30 octobre)

Coût

en personne : à déterminer

à déterminer En ligne: Gratuit

Avantages de la participation Génie logiciel Conférences

Bien sûr, les conférences sur le génie logiciel peuvent parfois être assez coûteuses, mais elles valent chaque centime pour votre carrière. Voici pourquoi :

**Les conférences sont idéales pour trouver des mentors, des collaborateurs et des opportunités d'emploi. Si vous êtes timide ou ne savez pas par où commencer, ne vous inquiétez pas : de nombreuses conférences organisent des activités sociales pour vous aider à démarrer. Les connexions que vous établissez peuvent ouvrir de nouvelles portes et opportunités pour votre carrière

Se tenir au courant des tendances et des pratiques du secteur: Le champ technologique évolue rapidement. Si vous voulez être au courant des dernières mises à jour technologiques et des normes industrielles avant qu'elles ne deviennent courantes, les conférences sont l'endroit où il faut aller. Cette visibilité précoce vous donne une longueur d'avance pour vous préparer à tout changement, en veillant à ce que vos compétences et vos méthodes restent pertinentes 💪

Le champ technologique évolue rapidement. Si vous voulez être au courant des dernières mises à jour technologiques et des normes industrielles avant qu'elles ne deviennent courantes, les conférences sont l'endroit où il faut aller. Cette visibilité précoce vous donne une longueur d'avance pour vous préparer à tout changement, en veillant à ce que vos compétences et vos méthodes restent pertinentes 💪 Apprentissage de nouvelles compétences et technologies: Grâce à des ateliers pratiques et à des hackathons, vous acquerrez de nouvelles compétences en partant de zéro ou explorerez de nouvelles façons d'appliquer ce que vous savez déjà. Ces sessions pratiques approfondissent votre expertise et vous laissent avec de nouvelles perspectives pour les projets existants et futurs

Grâce à des ateliers pratiques et à des hackathons, vous acquerrez de nouvelles compétences en partant de zéro ou explorerez de nouvelles façons d'appliquer ce que vous savez déjà. Ces sessions pratiques approfondissent votre expertise et vous laissent avec de nouvelles perspectives pour les projets existants et futurs Opportunités de développement de carrière: Se présenter aux participants à la conférence, présenter un article, participer à un hackathon ou prendre part à des discussions sont d'excellents moyens de montrer vos compétences et d'attirer l'attention d'employeurs potentiels. Et qui sait, l'emploi de vos rêves n'est peut-être qu'à un échange de cartes de visite...

Conseils pour tirer le meilleur parti d'une conférence

Pour tirer le meilleur parti de votre expérience lors d'une conférence et en retirer le maximum d'avantages, vous devez avoir un forfait pour vous-même et votre équipe l'équipe chargée du logiciel . Voici donc quelques conseils à garder dans votre poche.

Avoir des objets d'apprentissage clairs

Identifiez ce que vous voulez apprendre ou réaliser lors de la conférence. Qu'il s'agisse d'acquérir des connaissances sur une technologie spécifique ou d'améliorer une certaine compétence, ces objectifs guideront vos choix de sessions et d'interactions.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Golas-simplified-1400x934.png Conférences sur le génie logiciel : La page Golas de ClickUp /$$img/

Établir des objectifs mesurables pour les tâches et les projets avec une progression automatique pour atteindre plus efficacement les objets avec des échéanciers définis et des cibles quantifiables

Vous pouvez utiliser ClickUp pour définir vos objectifs et vos objets, et pour suivre votre progression tout au long de la conférence.

Planifiez votre emploi du temps

Avant la conférence, consultez l'agenda et cochez les sessions et les ateliers qui correspondent à vos intérêts et à votre parcours professionnel. Vous pouvez les programmer dans le calendrier ClickUp et définir des paramètres de rappel afin de ne jamais manquer une échéance. ⏰

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Calendrier-view-simplified.png Conférences sur le génie logiciel : Affichage du Calendrier de ClickUp /$$$img/

Gérer et organiser des projets, et planifier des tâches à travers l'affichage flexible du Calendrier pour garder les équipes synchronisées

Au fur et à mesure que vous tisserez des liens avec les participants à la conférence, vous accumulerez probablement une collection de cartes de visite. Mais les cartes de visite se perdent facilement et ne peuvent pas être recherchées.

Transférez plutôt les informations de chaque carte de visite dans ClickUp, ce qui vous permettra de garder une trace de toutes les personnes que vous rencontrerez et d'accéder à leurs coordonnées depuis n'importe où. Vous pouvez même enregistrer des notes sur vos discussions ou créer des tâches qui vous rappelleront de les relancer une fois la conférence terminée.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUps-Contact-List-Template.jpg Modèle de liste de contacts de ClickUp /$$img/

Gardez une trace de tous vos contacts avec ce modèle de liste de contacts ClickUp polyvalent et convivial pour les débutants

Le Modèle de liste de contacts ClickUp peut vous donner un point de départ rapide et facile.

Prendre des notes

En utilisant un outil numérique de prise de notes comme le Bloc-notes ClickUp permet d'établir facilement une checklist des choses à faire lors de la conférence, des points clés à retenir et des suivis à effectuer après l'évènement. Et comme ClickUp est un une application de gestion de projet vous pouvez même convertir ces informations en tâches, afin de vous assurer que vous agissez en fonction des nouvelles connaissances et compétences que vous avez acquises. 🛠️

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Notepad-feature-to-Capture-Ideas.gif Utilisation du bloc-notes de ClickUp /$$$img/

Capturez des notes sans effort, modifiez-les avec un formatage riche, et convertissez-les en tâches suivies accessibles de n'importe où dans le bloc-notes de ClickUp

Gérez vos tâches post-conférence

Maintenant que vous avez converti vos notes en tâches, quelle est la prochaine étape ? Utilisez le bloc-notes de ClickUp pour gérer vos tâches post-conférence de fixer des paramètres, suivre du temps déléguez certaines tâches à votre équipe de production et gardez un onglet sur la progression.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Task-view-Track-time.png Vérification du temps passé par les membres de l'équipe sur une tâche tout en affichant leur boîte de discussion dans la vue des tâches de ClickUp /$$$img/

Les assignés peuvent facilement suivre le temps passé sur une tâche, qui apparaît collectivement dans un simple menu déroulant

Et cela ne concerne pas uniquement les tâches liées à la conférence. Vous pouvez utiliser ClickUp pour l'ensemble de vos logiciels et les projets de vos équipes de développement de produits et des tâches.

ClickUp est entièrement personnalisable, mais si vous ne voulez pas partir de zéro, il y a des centaines de modèles d'ingénierie comme le ClickUp Software Gestion de projet Modèle avancé qui vous donnera une longueur d'avance.

Foire aux questions courantes

Voici quelques réponses aux questions les plus courantes concernant les conférences sur le génie logiciel.

Qu'est-ce que les conférences sur le génie logiciel?

Les conférences sur le génie logiciel sont l'occasion pour les professionnels de la technologie de se réunir pour discuter des dernières technologies, tendances et idées. Elles sont également parfaites pour les entreprises qui cherchent à recruter les meilleurs talents et pour vous qui souhaitez potentiellement décrocher un nouvel emploi.

Quelles sont les prochaines conférences sur le génie logiciel en 2024? ?

De nombreuses conférences sur les logiciels en 2024 sont prévues chaque mois, de janvier à décembre. Vous pouvez vous attendre à des conférences en personne, virtuelles et hybrides telles que NDC London (Royaume-Uni), DeveloperWeek (États-Unis), ConFoo (Canada), ICSE 2024 (Portugal) et React Summit (Pays-Bas).

**Quelles sont les meilleures conférences auxquelles assister en 2024 ?

Les meilleures conférences auxquelles assister en 2024 sont BASTA ! pour les dernières tendances .NET, Oracle DevLive pour un examen approfondi des données et de l'IA, et GitHub Universe pour découvrir les dernières mises à jour de GitHub.

Faites en sorte que chaque conférence compte avec ClickUp

Assister à des conférences sur le génie logiciel vous expose à de nouvelles idées, perspectives et opportunités qui contribuent à votre développement professionnel.

Les services de ClickUp gestion de programme les fonctionnalités de gestion de programme sont très utiles pour organiser les forfaits de votre conférence, qu'il s'agisse d'établir des calendriers et des checklists avant l'évènement, de stocker des contacts ou des notes pendant l'évènement ou de mettre en œuvre les idées clés après l'évènement.

Prêt à rendre vos visites de conférences plus productives et à maximiser les opportunités de croissance ? Créez un compte ClickUp gratuit aujourd'hui !