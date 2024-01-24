Résumé du livre : The Goal-A Process of Ongoing Improvement (L'objectif - un processus d'amélioration continue)

l'ouvrage The Goal d'Eliyahu M. Goldratt n'est pas un livre d'entreprise classique. Il s'agit d'une histoire captivante qui renferme un trésor de sagesse pour les managers et les professionnels de l'entreprise.

Ce n'est pas pour rien que ce livre s'est vendu à plus de 7 millions d'exemplaires dans le monde entier depuis sa publication en 1984 : Outre son style narratif unique - proche d'un roman à suspense moderne -, il présente des théories d'entreprise complexes de manière accessible et captivante.

Le thème principal du livre est l'amélioration continue. C'est pourquoi il est largement étudié dans les champs de la gestion d'entreprise et des opérations.

Les lecteurs découvrent les défis liés à la mise en œuvre des principes de la production allégée et de la révolutionnaire "théorie des contraintes" à travers une histoire simple, celle du parcours d'un directeur d'usine.

Ce roman d'affaires souligne l'importance de la pensée stratégique, de la collaboration et de la réflexion pour finir ce qui en vaut la peine, non seulement dans l'entreprise mais aussi dans la vie personnelle. Pour reprendre les mots de l'auteur lui-même, _"En fin de compte, l'important n'est pas le nombre de choses que l'on fait, mais ce que l'on arrive à faire"

💡📚 Bonus: Mais avant cela, si vous voulez lire plus de livres comme celui-ci, consultez notre collection de 25 Résumés de livres de productivité à lire absolument (y compris 'The Goal') en un seul endroit. Vous pouvez l'enregistrer, le modifier, le mettre en signet et même l'exporter.

via Amazon

Le but Résumé du livre en un coup d'œil

The Goal commence par la présentation d'un directeur d'usine, Alex Rogo, qui doit faire face à une crise dans son usine de fabrication en difficulté. Pour éviter une fermeture potentielle en raison de la baisse de ses performances, Alex doit trouver des solutions pour augmenter la production de 15 %.

Inquiet de savoir comment y parvenir, Alex tombe sur Jonah, un ancien mentor. Ce dernier deviendra son guide tout au long du récit. Après avoir écouté les problèmes d'Alex, Jonah l'initie à la théorie des contraintes (TOC), au lieu de lui donner des solutions. 💡

La théorie des contraintes de Goldratt est une méthode populaire pour trouver le problème principal d'un processus qui limite la productivité et la réalisation des objectifs. Une fois que vous avez trouvé ce goulot d'étranglement, vous pouvez y travailler systématiquement jusqu'à ce qu'il ne fasse plus obstacle à la réalisation de votre objectif.

C'est là que les choses deviennent intéressantes pour Alex. Grâce aux conseils de Jonas, Alex commence à voir l'usine et ses problèmes sous un nouvel angle.

Au lieu de considérer la plante comme des parties distinctes, Alex apprend à l'afficher comme un système connecté. Jonas insiste sur l'importance de comprendre l'ensemble de la division et les divers évènements dépendants - comment chaque processus influe sur les autres - et ce changement de perspective ouvre les yeux d'Alex.

Armé de ce nouvel état d'esprit, Alex commence à relever les défis de l'usine. Il commence par définir clairement l'objectif principal, puis obtient l'adhésion de son équipe principale. De cette façon, ils peuvent se concentrer sur les actions qui contribuent directement à l'objectif et à l'augmentation de la rentabilité.

Au fur et à mesure qu'il expérimente le COT, Alex introduit des changements tels que la réduction de la taille des lots, la rationalisation des flux de travail et la promotion d'une meilleure communication entre les départements en vue d'une amélioration continue. Ces stratégies visent à augmenter le débit, à éliminer les problèmes et à améliorer l'efficacité globale tout en gérant les contraintes et en augmentant simultanément les flux de trésorerie.

Et devinez quoi ? Elles le font !

L'usine commence à connaître des améliorations significatives : Les cycles de productivité deviennent plus rapides, les dépenses opérationnelles diminuent, les déchets sont réduits et la collaboration monte en flèche.

Grâce à ces changements positifs, Alex est reconnu au sein de l'entreprise. Ses pairs et ses dirigeants admirent sa capacité à générer des bénéfices nets et à créer de la valeur. Plus important encore, les principes de la TOC commencent à créer de la valeur.

Grâce aux conseils de Jonah, Alex considère désormais l'ensemble de l'usine comme une machine bien huilée. Il sait comment identifier les domaines à améliorer et mettre en œuvre les changements nécessaires à la réussite. Et il ne s'arrête pas là. Alex continue d'apprendre et d'appliquer les principes de la COT, apportant des changements positifs significatifs au sein de l'ensemble du système.

l'objectif ne consiste pas seulement à résoudre des problèmes. Il s'agit d'un plan d'optimisation de la productivité, de définition d'objectifs stratégiques et de promotion de l'amélioration continue en vue de la réussite de l'entreprise. Il présente des idées importantes pour rendre toute entreprise plus efficace et plus productive.

Tout au long de l'ouvrage, Goldratt fait référence à certains termes de gestion opérationnelle essentiels pour simplifier les processus de production. Par exemple ,

" Le débit est le taux auquel le système génère de l'argent par le biais des équipes commerciales." En d'autres termes, le débit est l'argent qui entre

est le taux auquel le système génère de l'argent par le biais des équipes commerciales." En d'autres termes, le débit est l'argent qui entre " L'inventaire est l'argent que le système a investi dans l'achat de produits qu'il a l'intention de vendre, ou l'argent qui se trouve actuellement dans le système

est l'argent que le système a investi dans l'achat de produits qu'il a l'intention de vendre, ou l'argent qui se trouve actuellement dans le système "Les dépenses d'exploitation représentent tout l'argent que le système dépense pour transformer les stocks en débit Il s'agit de l'argent que nous devons payer pour créer du débit

Selon Goldratt, pour la réussite de toute entreprise, le débit doit toujours augmenter et, simultanément, les stocks et les dépenses d'exploitation doivent diminuer.

Il précise également que pour atteindre cet objectif, nous devons constamment nous efforcer d'améliorer nos performances.

Goldratt décrit les cinq étapes de focalisation de l'amélioration, c'est-à-dire le processus d'amélioration continue (POOGI), afin de comprendre le chaos d'une usine et d'apprendre à améliorer ses processus de manière constante.

Voici les cinq étapes du processus d'amélioration continue :

Étape 1: Identifier les contraintes ou goulots d'étranglement du système

Identifier les contraintes ou goulots d'étranglement du système Étape 2 : Décider comment tirer le meilleur parti de ces goulets d'étranglement

Étape 3: Éviter de produire plus que ce que le goulet d'étranglement peut supporter - travailler autour du goulet d'étranglement

Éviter de produire plus que ce que le goulet d'étranglement peut supporter - travailler autour du goulet d'étranglement Étape 4: Éliminez les goulets d'étranglement du système ou augmentez la capacité en investissant davantage

Éliminez les goulets d'étranglement du système ou augmentez la capacité en investissant davantage Étape 5: Si, lors d'une étape précédente, un goulet d'étranglement a été éliminé, revenez à l'étape 1 et recommencez. Si le processus s'améliore et que le maillon le plus faible ne l'est plus, il faut s'attendre à ce qu'une autre contrainte apparaisse dans le processus

Goldratt insiste sur l'importance de suivre ces cinq étapes une à une et de ne pas passer à l'étape suivante sans avoir achevé la précédente.

7 Key Takeaways from The Goal by Eliyahu Goldratt

La liste ci-dessous présente quelques-uns des enseignements clés que nous avons tirés de l'ouvrage The Goal

1. Productivité vs. occupation

Ne confondez pas l'affairisme avec la productivité. Vous n'êtes pas productif si vos tâches ne vous rapprochent pas de votre objectif ou ne vous font pas gagner de l'argent.

2. Les liens faibles sont importants

La force de vos processus n'est pas liée à votre lien le plus fort ou le meilleur, mais à votre lien le plus faible. Identifiez et améliorez ce maillon faible pour une meilleure efficacité globale.

3. Améliorer le maillon le plus faible

Concentrez-vous sur l'amélioration de l'efficacité de votre maillon le plus faible ou de votre contrainte. Le maillon le plus lent paramètre la vitesse maximale de production et, par conséquent, le taux de rendement.

4. Taux de production sur les coûts

Pour atteindre vos objectifs, donnez la priorité à l'augmentation du rendement plutôt qu'à la réduction des coûts. C'est la clé de la croissance de votre entreprise.

5. Amélioration continue

L'entreprise est un processus d'amélioration continue. Lorsque de nouveaux goulets d'étranglement apparaissent, il faut s'y attaquer de front pour une amélioration durable.

6. Concentration sur la génération de bénéfices

L'objectif est de réaliser des bénéfices en augmentant le débit tout en réduisant les stocks et les dépenses opérationnelles.

7. Aligner le flux sur la demande

Au lieu d'équilibrer la capacité avec la demande, concentrez-vous sur l'alignement du flux de produits avec la demande du marché.

Populaire Le but Citations

Voici quelques-unes de nos citations favorites tirées du livre. Elles peuvent sembler simples, mais chacune d'entre elles contient une leçon puissante.

Chaque situation peut être améliorée de façon substantielle ; même le ciel n'est pas la limite.

Cette citation suggère que chaque circonstance peut être améliorée de manière significative, soulignant les possibilités illimitées d'amélioration. Elle montre qu'il n'existe pas de contraintes absolues et encourage une vision optimiste de la croissance et de la progression continues.

L'objectif n'est pas d'améliorer une mesure isolément. L'objectif est de réduire les dépenses opérationnelles et les stocks tout en augmentant le rendement.

Dans cette citation, Jonas explique que l'ensemble du système fonctionne comme une unité holistique, et non comme des parties déconnectées. L'objet n'est pas simplement d'améliorer une chose en soi. Il reflète une philosophie plus large qui s'applique à divers aspects de la vie, où l'harmonisation de différents éléments conduit à des progrès significatifs.

La productivité Fermé est l'action de rapprocher une entreprise de son objectif. Toute action qui rapproche une entreprise de son objectif est productive. Toute action qui ne fait pas avancer une entreprise vers son objectif n'est pas productive.

Dans son interprétation simple de la définition de la productivité, Jonah souligne que toute action contribuant à l'objectif d'une entreprise est productive. C'est un rappel universel que la véritable productivité implique des actions ciblées qui s'alignent sur l'objectif.

💡📚 La lecture de ce livre vous a plu ? Vous aimerez aussi notre collection de livres sur la productivité 25 Résumés de livres incontournables sur la productivité . Vous pouvez l'enregistrer, le modifier, le mettre en signet et même l'exporter.

Télécharger maintenant

Appliquer les principes de Le but avec ClickUp

Suivez les nombres de progression grâce au tableau de bord personnalisable de ClickUp

Nous comprenons qu'il peut être difficile de s'en tenir à ses objectifs. Nos niveaux de productivité fluctuent et cela a un impact sur le rythme auquel nous pouvons poursuivre et atteindre les objectifs. C'est pourquoi il est essentiel de mettre en place des systèmes. Cela permet de s'assurer que non seulement vous définissez et suivez vos objectifs, mais aussi que vous vous en rapprochez chaque jour.

Et c'est là que ClickUp entre en jeu.

ClickUp est l'outil tout-en-un dont vous avez besoin pour fixer des objectifs, améliorer votre productivité et assurer une gestion de projet irréprochable.

Définissez des objectifs et des tâches qui s'alignent sur les grands objets de l'organisation à l'aide de ClickUp Objectifs ClickUp est un outil complet d'aide à la décision de définition d'objectifs et de suivi fonctionnalité qui peut vous aider à définir, modifier et suivre vos objectifs personnels et professionnels.

Que vous ayez des objectifs à long terme ou à court terme objectifs individuels ou objectifs de l'équipe , l'ingénierie, le produit, ou objectifs de l'équipe commerciale cette fonctionnalité de la plateforme ClickUp vous permet de suivre, de gérer et d'atteindre facilement vos objectifs de vente objectifs grâce à ses tableaux de bord de suivi.

Vous pouvez définir des rappels, attribuer des tâches à d'autres membres de l'équipe, étiqueter des personnes et hiérarchiser les tâches si nécessaire.

Télécharger ce modèle

Si vous ne savez pas comment identifier ou fixer des objectifs, vous pouvez essayer de Le modèle d'objectifs SMART de ClickUp pour fixer des objectifs personnels réalistes ou d'atteindre plus rapidement vos objectifs d'entreprise .

Ce modèle de définition d'objectifs vous assiste dans la réalisation de vos objets en vous aidant à définir des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps (SMART). Il vous aide également à visualiser la progression pour rester motivé et à décomposer les tâches en éléments gérables afin de ne négliger aucun détail.

Grâce à son cadre structuré pour la définition et le suivi d'objectifs ciblés, ce modèle permet d'organiser vos efforts et de maintenir le cap vers les cibles souhaitées.

Utilisez les diagrammes de Gantt dans ClickUp pour suivre la productivité ainsi que les retards et les goulots d'étranglement Les diagrammes de Gantt de ClickUp vous affichent une vue d'ensemble amusante et simple de vos tâches. Vous pouvez planifier les tâches, gérer les goulots d'étranglement et garder une longueur d'avance sur les échéances d'un simple coup d'œil !

Avec ClickUp, les Champs personnalisés grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez saisir toutes les informations pertinentes pour vos objectifs, vos tâches et vos sous-tâches, exactement comme vous le souhaitez. L'outil travaille pour vous, et non l'inverse !

ClickUp dispose également d'une variété de modèles et de planificateurs pratiques pour différents types d'objectifs que vous pourriez avoir, personnellement et professionnellement. Que ce soit d'objectifs de productivité les objectifs de formation, objectifs du projet objectifs de santé, ou objectifs pour la gestion de projet , ces modèles de définition d'objectifs peuvent vous être d'une grande aide, à vous et à votre entreprise.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont ClickUp peut vous aider à fixer des objectifs productifs et réalisables cette année, vous pouvez nous contacter .

Faites de l'amélioration continue un mode de vie avec ClickUp

Le récit de Goldratt dans The Goal est un excellent moyen de découvrir les applications pratiques de la théorie des contraintes par le biais d'une histoire racontable. Il encourage les lecteurs à considérer les contraintes comme des opportunités de croissance et de profit, et non comme de simples problèmes.

$$$a sert également de guide pour les managers et les dirigeants, en soulignant l'importance d'aligner les actions sur les Objectifs de l'organisation.

Avec ClickUp comme partenaire, vous pouvez fixer des objectifs d'amélioration continue et gérer efficacement les problèmes dans n'importe quel environnement. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui.