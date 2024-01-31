Rôles managériaux : Définition, types et application

La gestion est une activité complexe qui implique des personnes, des processus et la résolution de problèmes. En une seule journée, vous pouvez être amené à forfaiter le prochain trimestre, à répartir des tâches ou du matériel, à négocier un budget supplémentaire et à gérer un client ou un membre du personnel mécontent. 🤹

Un manager efficace doit donc développer un large intervalle de compétences. Ces compétences peuvent être divisées en catégories connues sous le nom de rôles managériaux.

Dans ce guide, vous apprendrez ce qu'est un rôle managérial et comment les différents types de rôles sont classés. Vous découvrirez également comment utiliser ces définitions des rôles managériaux pour développer vos compétences en matière de gestion et augmenter vos chances de promotion. 🙌

Qu'est-ce que les rôles managériaux ? ?

Les rôles managériaux sont une manière de classer les différentes fonctions du management. Ces rôles ont été élaborés par un universitaire et auteur canadien, le professeur Henry Mintzberg, et publiés en 1989 dans son livre "Mintzberg on Management : Inside Our Strange World of Organizations"

Les rôles de gestion de Mintzberg aident à définir les compétences requises par les gestionnaires à différents niveaux de la structure organisationnelle.

Que vous occupiez déjà une position managériale ou que vous postuliez à une telle position, utilisez ces définitions des rôles managériaux pour clarifier votre description de poste et identifier les points à améliorer afin d'enrichir votre boîte à outils professionnelle. 🛠️

Common Rôles et responsabilités de l'encadrement

La théorie du management de Mintzberg décrit trois types différents de rôles managériaux : les rôles interpersonnels, les rôles informationnels et les rôles décisionnels. Chaque catégorie est ensuite divisée en plusieurs rôles managériaux spécifiques.

En raison de la nature du travail de gestion, vous devrez probablement faire appel à plusieurs de ces compétences, voire à toutes, à différents moments de votre journée de travail. 🕜

Rôles interpersonnels

Dans les rôles interpersonnels, le manager est chargé de fournir des idées et des informations. Il interagit avec d'autres personnes pour s'assurer que les choses se font dans le respect des objectifs de l'organisation. Cela inclut la communication au sein de l'organisation et à l'extérieur, par exemple avec les clients et les autres parties prenantes.

Communiquez efficacement avec votre équipe grâce aux fonctionnalités de collaboration de ClickUp

Interpersonnel Rôles managériaux : Figure de proue, leader et agent de liaison

Rôles informationnels::::::::::::::::::::::::::::::: :

Dans cette catégorie, le manager est chargé de générer ou de collecter des données, puis de traiter et de partager les informations avec les autres. Les données peuvent être collectées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise et il incombe au manager de les analyser et de veiller à ce qu'elles soient transmises à ceux qui en ont besoin.

Information rôles managériaux : Contrôleur, Diffuseur, Porte-parole

Rôles décisionnels::::::::::::::::::::::::::::::::: :

Dans ces rôles managériaux, le manager utilise les connaissances recueillies, ainsi que la prise de décision et la communication, pour faire avancer l'organisation vers ses objectifs. 🌈

Décisionnel Rôles managériaux : Entrepreneur, gestionnaire des perturbations, répartiteur des ressources et négociateur

Rôles managériaux Selon Henry Mintzberg

Maintenant que vous comprenez les catégories de rôles managériaux de Mintzberg, examinons plus en détail chacune des 10 définitions de rôles managériaux.

1. Figure de proue

Le rôle de figure de proue est associé à l'encadrement supérieur et est généralement investi d'une bonne dose d'autorité et de pouvoir, souvent en même temps que de responsabilités légales.

À ce niveau, les cadres représentent et promeuvent l'entreprise à l'extérieur lors de réunions avec les clients, de procédures judiciaires ou d'évènements sociaux. Ils ont également un rôle à jouer en interne, en servant de modèle et en inspirant les membres de l'équipe pour qu'ils continuent à progresser vers les objectifs de l'entreprise. ✨

2. Leader

Dans un rôle de leadership, les managers supervisent les performances d'une organisation, d'un département ou d'une équipe et veillent à ce que.. la dynamique de l'équipe restent positifs. Ils fixent des objectifs - comme un objectif de vente ou de projet - et les communiquent à tous les membres de l'équipe. 🎯

Créez des objectifs, assignez des cibles et partagez-les avec votre équipe pour que tout le monde soit aligné

Les dirigeants délèguent des tâches, vérifient la progression et fournissent un retour d'information, une assistance et une motivation en cas de besoin. Le rôle de leader peut également inclure certaines fonctions liées aux ressources humaines, comme le recrutement, la formation et l'évaluation du personnel.

3. Liaison

Le rôle de liaison consiste à développer et à maintenir des relations internes et externes. Il sert de pont entre les membres de différentes équipes ou à différents niveaux de la chaîne de commande, en communiquant et en établissant des connexions pour faire en sorte que le travail soit terminé. 🤝

Les agents de liaison peuvent également assurer la coordination avec des parties prenantes externes, telles que les réunions avec les clients pour comprendre leurs besoins ou travailler en réseau avec des partenaires et des fournisseurs pour faire avancer les objectifs de l'entreprise.

4. Monitorer

Dans un rôle de veille, les managers recherchent activement des informations pour évaluer l'efficacité de l'entreprise et identifier les problèmes et les opportunités. Par exemple, ils peuvent recueillir les commentaires des clients et découvrir un problème récurrent qui nécessite une action corrective - ou s'inspirer de nouveaux produits. 💡

Les moniteurs suivent également les tendances du secteur pour s'assurer que l'entreprise reste compétitive et s'aligne sur les changements réglementaires.

5. Disseminator

La fonction de ce rôle d'encadrement consiste à collecter des informations stratégiques et techniques auprès de différentes sources et à les transmettre aux personnes concernées. Il peut s'agir de problèmes soulevés lors de réunions individuelles ou d'équipes, ou d'idées de nouveaux produits ou services.

Créer des checklists avec des sous-tâches imbriquées pour une priorisation et une dépriorisation simples dans ClickUp

Les informations peuvent également être proposées à optimiser les processus en mettant en œuvre de nouvelles logiciel de gestion des opérations . Les initiatives peuvent nécessiter l'approbation de l'encadrement supérieur ou la diffusion auprès des employés. Cela peut se faire verbalement ou par écrit, soit directement auprès de la personne concernée, soit en remontant ou en descendant la chaîne de commande.

6. Porte-parole

Dans son rôle de porte-parole, le manager est le visage de son équipe ou de l'ensemble de son organisation. Par exemple, il peut présenter les résultats de l'équipe et les objectifs de l'entreprise pour l'année suivante à l'équipe de direction.

Un porte-parole peut également partager les résultats de l'entreprise lors d'une réunion d'actionnaires ou prendre la parole lors d'une conférence afin de renforcer la réputation de l'entreprise auprès des clients et des investisseurs actuels ou potentiels. 💰

7. Entrepreneur

Le rôle de l'entrepreneur est de créer le changement et l'innovation au sein de l'entreprise tout en gérant les processus de l'entreprise et en résolvant les problèmes. Il propose de nouvelles idées pour que l'entreprise reste compétitive - par exemple, il peut essayer de nouveaux produits qui sont à la mode. 📈

Les chefs d'entreprise décident des initiatives stratégiques, comme l'utilisation d'un nouveau canal de commercialisation ou le formulaire d'un partenariat d'entreprise. Ils mettent également en œuvre les ajustements organisationnels nécessaires, comme la restructuration d'un service, l'acquisition d'une autre entreprise ou la mise en place d'un système de gestion des risques la normalisation des processus .

8. Gestionnaire des perturbations

Dans ce rôle d'encadrement, le gestionnaire s'occupe des difficultés qui se présentent. Les gestionnaires de perturbations gèrent les problèmes et les résolvent afin de maintenir la productivité et d'assurer le bon déroulement des opérations.

Les perturbations peuvent être des problèmes internes, tels que la perte d'un employé précieux ou la nécessité de résoudre un conflit entre les membres de l'équipe. Le problème peut également être externe, comme la gestion d'un client mécontent ou la rupture d'un contrat par un fournisseur. 🪄

9. Allocateur de ressources

Dans le rôle d'affectateur de ressources, le manager décide de la meilleure façon d'allouer les ressources de l'organisation afin d'utiliser au mieux le temps et le budget disponibles. Exemples de ressources comprennent les membres du personnel, les installations, le matériel et l'équipement.

Rationaliser les rapports budgétaires avec ClickUp

L'allocation peut nécessiter des ressources d'ordonnancement en fonction de la charge de travail du projet, en répartissant les fonds entre les services sur la base des budgets, ou en affectant le matériel en fonction des besoins.

10. Négociateur

Le rôle du négociateur consiste à négocier au nom d'un service ou de l'ensemble de l'entreprise afin d'obtenir le meilleur résultat possible pour toutes les parties concernées. Par exemple, le manager peut être amené à négocier avec un employé sur son salaire, avec la direction sur le budget du département, ou avec un autre département pour obtenir l'accès à des membres de l'équipe possédant des compétences spécifiques. Il peut également négocier avec des clients ou des fournisseurs sur les produits à livrer, les dates d'échéance et les coûts. 💸

Maintenant que vous comprenez les différents rôles d'un manager et certains des principes du management, voyons comment vous pouvez utiliser ces connaissances pour améliorer votre propre paramètre.

Application du Modèle des rôles du manager sur le lieu de travail

Pour être un responsable vraiment accompli et réussi, vous devez être en mesure d'accéder à n'importe quel rôle managérial en cas de besoin. Réfléchissez à la façon dont vous utilisez chaque rôle dans votre position actuelle - ou faites des recherches pour savoir lesquels s'appliquent à l'emploi auquel vous aspirez.

Cela ne signifie pas que vous devez être aussi bon dans chacun de ces domaines - très peu de gens le sont. Mais il est judicieux de développer les domaines dans lesquels vous pourriez vous améliorer. 💪

L'une des façons de le faire est de tirer parti d'outils qui peuvent vous aider à dynamiser vos processus managériaux.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Views.gif Les rôles managériaux : différents ClickUp Views /$$img/

Explorez ClickUp pour gérer vos projets avec la puissance de l'IA, 15+ vues et des automatisations de tâches

ClickUp est un logiciel tout-en-un de productivité et de gestion de projets gestion de projet qui est idéal pour gérer votre équipe, améliorer vos compétences en matière de leadership et rationaliser les charges de travail. Utilisez-le pour identifier vos objectifs, établir votre forfait et suivre votre progression, tout en économisant du temps et des efforts à chaque étape. 🏆

Etape 1. Évaluez vos compétences actuelles

Pour chacune des définitions des rôles managériaux, évaluez votre niveau de compétences actuel sur une échelle de 1 à 10, 1 correspondant à "pas compétent" et 10 à "extrêmement compétent" Vous pouvez facilement faire cela dans une ClickUp Doc afin que vous puissiez toujours y revenir plus tard pour voir où vous en êtes.

Atteignez vos objectifs avec des échéanciers clairs grâce aux Objectifs de ClickUp

Utilisez cette évaluation pour décider des rôles que vous souhaitez améliorer. Déterminez avec précision ce que vous cherchez à atteindre et mettez en place des Objectifs ClickUp travailler dans le but d'atteindre un objectif. 📌

Etape 2. Forfaitiser votre développement

Utilisez l'un des outils de ClickUp outils de mappage de processus de ClickUp -comme Tableaux blancs ClickUp ou Cartes mentales ClickUp -pour forfaiter votre parcours. Pour chaque rôle sur lequel vous souhaitez travailler, mappez les compétences spécifiques que vous devez développer.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-60.png Visualisation d'un projet à l'aide de la carte mentale de ClickUp /$$img/

Utiliser les Tableaux blancs et les cartes mentales pour visualiser les projets et les fonctions de l'équipe

Par exemple, si vous avez décidé de vous améliorer en tant que leader et agent de liaison, le travail sur votre intelligence émotionnelle et vos compétences en communication serait un excellent point de départ.

Ou si vous vous concentrez sur le rôle de porte-parole, vous pourriez avoir besoin d'apprendre les techniques de présentation. D'autre part, vos compétences en matière de gestion des perturbations bénéficieraient probablement d'une formation à la résolution des problèmes et des conflits. 🌻

Etape 3. Identifier les possibilités d'apprentissage

Pour trouver le moyen le plus efficace de vous perfectionner, commencez par demander si votre lieu de travail propose des cours internes sur les compétences que vous aimeriez acquérir. Si ce n'est pas le cas, vous devrez peut-être vous inscrire à un programme externe. Demandez à vos collègues qui maîtrisent déjà ces compétences de vous recommander des livres, des podcasts et des blogs.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-notepad-2.gif Utilisation du bloc-notes de ClickUp /$$img/

Organisez vos notes, vos checklists et vos tâches en un seul endroit grâce au bloc-notes en ligne gratuit de ClickUp

Au fur et à mesure que vous apprenez, prenez des notes dans ClickUp Bloc-notes . Puis utilisez ClickUp AI pour résumer et mettre en forme vos notes afin que vous puissiez vous y référer rapidement lorsque vous en avez besoin - sans avoir à vous plonger dans vos gribouillis originaux. 📝

Etape 4. Programmer les tâches de développement

Lorsque vous réservez du temps pour quelque chose, vous avez beaucoup plus de chances de le faire. Extrayez des tâches spécifiques du forfait que vous avez élaboré à l'étape précédente et inscrivez-les dans votre Calendrier.

Générer un suivi Tâches ClickUp directement à partir de n'importe quel autre document ClickUp et ajouter un échéancier et une date d'échéance. Vous pouvez même lier ces tâches à des Objectifs ClickUp spécifiques.

Gérez toutes vos projets et tâches à partir d'un seul endroit avec le logiciel de gestion de projet ClickUp

Inscrivez les cours auxquels vous avez l'intention de participer dans votre Calendrier et bloquez du temps d'apprentissage pour lire ou écouter des podcasts. Utiliser Affichage du calendrier ClickUp pour obtenir une représentation visuelle pratique de votre forfait. 🗓️

Etape 5. Exploiter les outils en ligne

Une partie de la maîtrise des rôles managériaux consiste à exécuter vos tâches de la manière la plus efficace possible. Les outils en ligne font toute la différence à cet égard, en vous faisant gagner du temps sur les tâches banales afin que vous puissiez vous consacrer à ce qui compte vraiment. ⏱️

Des outils en ligne tels que les logiciels de gestion des employés et modèles de gestion de projet rationalisent les flux de travail des équipes, ce qui stimule la productivité et l'efficacité de tous.

Associés à des modèles tels que le Journal du gestionnaire ClickUp ils vous donnent toutes les informations dont vous avez besoin pour devenir un meilleur chef, un meilleur moniteur, un meilleur répartiteur de ressources et un meilleur gestionnaire des perturbations.

La communication est une tâche clé dans toutes les définitions du rôle de manager. Cette communication peut se faire avec votre propre équipe, d'autres départements, la direction générale ou des parties prenantes externes telles que les clients et les fournisseurs, prestataires de services. 💬

ClickUp vous facilite la tâche grâce à ses nombreux outils de communication. Partir commentaires dans ClickUp Docs en étiquetant des personnes ou des équipes avec des @mentions. Vous pouvez également envoyer un message à n'importe quel membre de votre équipe en temps réel à l'aide de la fonction Affichage du ClickUp Chat .

Accroître la productivité grâce à la collaboration gestion des tâches en assignant des tâches, en étiquetant des commentaires et en partageant des enregistrements d'écran dans une seule plateforme

ClickUp s'intègre également à des applications de communication courantes telles que Zoom et Microsoft Teams afin que vous puissiez démarrer une conférence téléphonique d'un simple clic sur un bouton.

Maître les rôles managériaux et booster votre carrière

La gestion d'une équipe ou d'une entreprise requiert un large intervalle de compétences. Henry Mintzburg a classé ces compétences en trois catégories : les rôles interpersonnels, informationnels et décisionnels. Celles-ci sont à leur tour divisées en un total de 10 rôles managériaux, que les managers utilisent largement tout au long de leur journée de travail.

Comprendre les rôles que vous jouez vous aide à définir votre travail et vous permet d'identifier facilement les domaines dans lesquels vous pouvez développer vos compétences. L'intervalle d'outils en ligne de ClickUp vous offre tout ce dont vous avez besoin pour ce processus de développement - et pour tous les autres aspects de votre travail. 🤩 S'inscrire gratuitement avec ClickUp dès aujourd'hui et préparez-vous à faire passer votre carrière (et votre équipe) au niveau supérieur.