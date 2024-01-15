Analyse SOAR : Un forfait complet pour une planification stratégique réussie en 2025

Votre forfait stratégique est-il entravé par les limites des méthodes traditionnelles ? SWOT traditionnelles ? Ne vous contentez plus de coller aux faiblesses et aux menaces - il est temps de vous envoler !

Alternative puissante au SWOT, le cadre SOAR s'appuie sur une approche axée sur l'avenir et les forces, propulsant votre organisation vers des objectifs ambitieux. 📈

SOAR est un cadre qui exploite les forces d'une organisation, identifie les opportunités, définit les aspirations collectives et guide l'ensemble de l'organisation vers l'obtention de résultats mesurables.

Le mantra est simple : Une perspective positive, prête pour l'avenir et proactive peut débloquer la croissance de l'organisation.

Voyons comment.

Qu'est-ce que l'analyse SOAR ?

L'analyse SOAR, alias le cadre SOAR, est une méthode de outil de planification stratégique qui identifie les forces et le potentiel d'une organisation pour saisir les opportunités de croissance à l'avenir.

L'acronyme s'étend à Forces, Opportunités, Aspirations et Résultats.

Les forces sont les facteurs internes qui confèrent à votre entreprise un avantage concurrentiel, tels qu'une solide réputation de marque, une main-d'œuvre talentueuse, l'efficacité opérationnelle, etc

Les opportunités sont les facteurs externes que votre entreprise peut explorer et exploiter à son avantage, tels que les marchés émergents, les nouvelles technologies et l'évolution des tendances de consommation

Les aspirations définissent les objectifs et la vision à long terme de l'organisation, par exemple devenir le leader du marché dans une catégorie de produits spécifique, avec une part de marché accrue et une plus grande satisfaction de la clientèle

Les résultats sont les résultats mesurables de vos efforts stratégiques. C'est là que la réussite est quantifiée. Parmi les exemples de résultats, citons l'augmentation des recettes perçues et la mise en place d'un modèle d'entreprise durable

Les professionnels de la stratégie d'entreprise visualisent généralement le cadre SOAR de leur organisation sur une grille 2×2, à l'instar d'un tableau SWOT. Ils dressent la liste des caractéristiques qui définissent les points forts de l'organisation, puis la liste des opportunités disponibles pour canaliser ces points forts. 💪🏼

L'une des fonctionnalités de ce cadre est qu'il prend en compte les objectifs collectifs de l'organisation - la "vue d'ensemble" - et qu'il les décompose en résultats tangibles qui orienteront les décisions et les actions.

Cette approche tournée vers l'avenir permet aux stratèges d'entreprise de créer un forfait structuré pour atteindre leurs objets.

C'est pourquoi Les modèles SOAR sont également utiles. Ces grilles préconstruites et prêtes à être lancées aident les stratèges à créer une feuille de route pour mener une analyse SOAR. Les modèles SOAR sont utiles aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs.

Obtenez une grille d'analyse SOAR prête à l'emploi avec le modèle d'analyse SOAR de ClickUp

Analyse SWOT vs. analyse SOAR

L'analyse SWOT est un outil de planification stratégique courant dans les grandes organisations structurées - en particulier celles qui souhaitent prendre des étapes pour conserver leur position et se développer de manière régulière et prudente. En revanche, le cadre SOAR est particulièrement populaire auprès des organisations plus petites et plus agiles qui souhaitent exploiter les opportunités de croissance rapide.

Les deux approches présentent des similitudes, mais aussi des différences.

Similarités entre SWOT et SOAR

SWOT et SOAR sont toutes deux des approches de réflexion stratégique visant à améliorer les processus actuels pour obtenir de meilleurs résultats à l'avenir.

Remise à niveau des paramètres

SWOT et SOAR sont votre boussole et votre plan. Ces deux approches aident les organisations à comprendre leur emplacement actuel (forces, faiblesses) et à diagrammer une trajectoire vers la destination souhaitée (opportunités, aspirations).

Un objectif unifié

L'objectif ultime de SWOT et de SOAR est le même : révéler la voie à suivre pour une prise de décision éclairée. Les deux méthodes d'analyse fournissent des informations précieuses qui vous donnent les moyens de relever les défis.

Des forces internes, des horizons différents

Les deux cadres approfondissent les capacités essentielles de l'organisation (les points forts), ce qui permet une connaissance critique de soi. Cependant, lorsqu'ils s'aventurent à l'extérieur, leur objectif diverge.

En exploitant la puissance combinée du réalisme ancré de SWOT et de la vision partagée de SOAR, les organisations peuvent surmonter les obstacles et travailler à la réalisation de leurs objectifs.

Différences entre SWOT et SOAR

SWOT et SOAR vous aident tous deux à diagrammer le chemin vers la réussite de votre organisation, mais les perspectives et les objectifs sont différents.

Focus

SWOT passe la réalité au crible : Les forces et les faiblesses sont examinées à la loupe, tandis que les menaces se cachent à la périphérie

SOAR met en valeur le potentiel : Les forces et les opportunités occupent l'étape centrale, créant un environnement propice à la réalisation d'objectifs ambitieux

Temps de déplacement

SWOT est ancré dans le présent : Il analyse les forces et les faiblesses telles qu'elles existent aujourd'hui, ce qui permet de prendre des décisions immédiates

SOAR s'élance vers l'avenir : Il paramètre les objectifs et élabore des stratégies pour les atteindre, inspirant ainsi une vision à long terme

Approche

SWOT fait preuve de flexibilité : Il n'y a pas d'approche unique, ce qui permet d'adapter les analyses à des situations spécifiques

SOAR bénéficie d'une structure : Des modèles standardisés guident souvent l'analyse, ce qui simplifie le processus et accroît l'efficacité

Quand utiliser SOAR ou SWOT ?

Cas d'utilisation de l'analyse SOAR

Créer une nouvelle vision : L'analyse SOAR peut aider à élaborer une vision inspirante pour une nouvelle startup, une initiative ou une direction organisationnelle en se concentrant sur les forces, les opportunités, les aspirations et les résultats

: L'analyse SOAR peut aider à élaborer une vision inspirante pour une nouvelle startup, une initiative ou une direction organisationnelle en se concentrant sur les forces, les opportunités, les aspirations et les résultats Le forfait annuel : L'analyse SOAR annuelle permet de définir des objectifs et une base de référence pour mesurer la progression lors de l'élaboration du forfait de l'année suivante

: L'analyse SOAR annuelle permet de définir des objectifs et une base de référence pour mesurer la progression lors de l'élaboration du forfait de l'année suivante Gestion du changement : Il est plus facile d'accompagner les gens dans le changement lorsqu'ils se connectent à une vision positive. L'analyse SOAR favorise l'adhésion et l'alignement autour d'un changement

Cas d'utilisation de l'analyse SWOT

Entrée sur le marché : Avant de lancer un nouveau produit ou de pénétrer un nouveau marché, l'analyse SWOT permet d'évaluer les forces, les faiblesses, les concurrents, les risques réglementaires et d'autres facteurs externes

: Avant de lancer un nouveau produit ou de pénétrer un nouveau marché, l'analyse SWOT permet d'évaluer les forces, les faiblesses, les concurrents, les risques réglementaires et d'autres facteurs externes Fusions et acquisitions : SWOT fournit une analyse objective lorsqu'on envisage des fusions, des acquisitions ou des désinvestissements afin de s'assurer qu'il s'agit d'un alignement stratégique

: SWOT fournit une analyse objective lorsqu'on envisage des fusions, des acquisitions ou des désinvestissements afin de s'assurer qu'il s'agit d'un alignement stratégique Le forfait stratégique : Une analyse SWOT annuelle ou trimestrielle éclaire les priorités stratégiques en révélant les réalités internes et externes actuelles auxquelles l'organisation doit répondre

En résumé, l'analyse SOAR adopte une approche plus ambitieuse tandis que l'analyse SWOT analyse les circonstances actuelles. L'analyse SWOT a tendance à précéder l'analyse SOAR dans le processus de forfait.

N'oubliez pas qu'aucun des deux outils n'existe en vase clos. En exploitant les points forts des deux SWOT et SOAR, les organisations peuvent élaborer une feuille de route complète pour une croissance durable.

Un guide en 5 étapes pour une analyse SOAR réussie

Avant de plonger dans les cinq étapes d'une analyse SOAR réussie, gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un cadre positif et tourné vers l'avenir. Il vous permet de préparer l'étape qui permettra à votre Business de tirer parti de ses forces internes, de saisir les opportunités externes, de définir des aspirations ambitieuses et, en fin de compte, d'obtenir des résultats quantifiables, mesurables et durables pour toutes les parties prenantes concernées.

Suivez cette méthode en 5 étapes pour une analyse SOAR fructueuse :

1. Rassemblez votre équipe et creusez en profondeur

La première étape d'une analyse SOAR réussie consiste à rassembler les idées de votre organisation. Comprenez les forces que vous détenez et les opportunités qui se présentent à vous.

La meilleure façon de le faire est d'avoir un esprit d'ouverture session de brainstorming ouverte avec vos collègues. L'idée est d'évaluer objectivement l'état actuel de vos capacités.

Identifiez les capacités qui ont collé aux résultats dans le passé et les innovations dont vous êtes sûr. Dressez la liste de ces points forts, tels que des revenus fiables ou croissants provenant de produits ou de fonctions spécifiques, une vitesse de production élevée, une portée et une distribution étendues, et une forte influence, selon votre domaine spécifique. Utilisez des données pour valider vos hypothèses.

Remplissez ensuite le premier des quatre quadrants, celui des points forts.

Une fois les forces identifiées, l'étape suivante consiste à déterminer les opportunités que vous pouvez saisir. Renseignez-vous sur ce que pensent vos clients et sur le titre du marché. Approfondissez les domaines que vous n'avez pas encore explorés.

Par exemple, si la portée des médias sociaux est un point fort, vérifiez s'il est possible d'améliorer l'engagement, les références et le partage. Ou si un nouveau marché s'est ouvert, vérifiez si votre vitesse de production et votre chaîne d'approvisionnement peuvent servir ce marché aussi bien que celui dans lequel vous opérez.

Ces éléments entrent dans le deuxième quadrant - Opportunités. Soyez réaliste et cherchez à obtenir une validation à chaque étape.

Utilisez les outils personnalisables de ClickUp Modèle SOAR à cette étape. Les stratégies SOAR ont tendance à évoluer avec le temps et, grâce à ce modèle, vous pouvez mettre à jour le diagramme et partager des informations pertinentes en toute tranquillité.

Personnalisez votre grille d'analyse SOAR comme vous le souhaitez sur les Tableaux blancs de ClickUp

2. Paramétrer une cible SMART

Une fois vos forces et opportunités listées, vous pouvez passer aux troisième et quatrième quadrants : Aspirations et Résultats. 🎯

Les aspirations sont au cœur de cette méthodologie tournée vers l'avenir. Demandez-vous, ainsi qu'aux membres de votre équipe, quelle est la situation dans son ensemble.

Commencez par les questions suivantes :

À faire de l'organisation un titre ?

Qu'est-ce qui permettrait à l'organisation de connaître une véritable réussite ?

Quels sont les garde-fous sur le chemin de la réalisation de ces objectifs ?

À quoi ressemble l'avenir de l'organisation ?

Selon l'entreprise, il peut s'agir d'exercer une influence par le biais de la portée, de construire un modèle de flux de trésorerie positif, de posséder une chaîne d'approvisionnement sans faille, d'atteindre un nombre spécifique de revenus, et ainsi de suite.

Les aspirations peuvent être ambitieuses sans être irréalistes. Essayez de trouver le juste milieu qui vous permettra de faire évoluer votre entreprise tout en maintenant cette position à long terme.

Une fois les aspirations notées, définissez les résultats qui signifieront objectivement la réussite. Vous pouvez utiliser Le modèle d'objectifs SMART de ClickUp pour dresser la liste des résultats clés, en veillant à ce qu'ils soient spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps.

Les deux premières étapes étant achevées, les trois suivantes s'enchaînent naturellement : Préparer une stratégie, agir et mesurer les résultats.

Mappez votre stratégie et mettez en œuvre votre forfait stratégique à l'aide des cartes interactives de ClickUp

3. Préparez une stratégie avec le SOAR en vue

Vous pouvez maintenant commencer à créer une forfait stratégique -une feuille de route ou un forfait qui aborde tous les points de votre matrice SOAR. Appuyez-vous sur vos points forts pour saisir les meilleures opportunités en premier, et veillez à ce que ces opportunités contribuent aux résultats. Les résultats, à leur tour, doivent être des étapes dans la direction des aspirations de votre organisation.

Le brainstorming est une chose ; traduire les idées en actions en est une autre. Cartes mentales dans ClickUp comblent le fossé. Chaque branche des cartes mentales que vous créez peut être transformée en projet, achevé avec des échéances, des assignés et des dépendances.

En décomposant la stratégie en projets dotés d'objectifs spécifiques, vous pouvez travailler à rebours pour définir des tâches réalisables. A outil de gestion de projet comme ClickUp vous aidera, vous et les équipes du projet, à suivre leur progression.

Utiliser Automatisation du ClickUp pour automatiser la liste des tâches pour vos projets lors de la mise en place de la stratégie

4. Exécuter les projets et fixer des échéanciers

Une analyse SOAR ne se limite pas à faire émerger les idées de votre équipe. Une fois le forfait mis en place, commencez à lancer les projets et à fixer des échéanciers pour leur achèvement.

L'exécution de la stratégie nécessitera une approche méticuleuse et une planification précise des projets. Utilisez votre outils et solutions de planification stratégique à mesure que vous le faites.

Une communication efficace est primordiale au cours de cette phase. Assurez-vous que toutes les personnes impliquées dans ces projets comprennent clairement leurs responsabilités et s'approprient les résultats.

Vous devez suivre de près la progression et procéder à des ajustements pour rester sur la bonne voie. Il est également important de faire preuve d'agilité et d'adaptabilité, surtout si des défis et des changements inattendus se présentent.

Au fur et à mesure de la progression de ces projets, vous pouvez continuer à mettre à jour le diagramme SOAR. Trouvez de nouvelles opportunités, relevez les défis et optimisez les processus au fur et à mesure.

5. Mesurez les résultats et procédez à des ajustements au fur et à mesure de l'exécution

Tout au long de la phase d'exécution, vous devez garder un œil sur les nombres de performances.

Grâce au cadre SOAR, il est plus facile de mesurer des résultats précis. Une fois les objectifs fixés et la stratégie mise en place, commencez à collecter des données dès la phase d'exécution.

Avec SOAR, vous suivez généralement les indicateurs en fonction des résultats qui permettent d'atteindre les objectifs fixés : Portée et pénétration du marché, retour sur investissement, bénéfices, marges brutes, croissance du chiffre d'affaires, etc.

L'évaluation des performances au cours de l'étape d'exécution vous permet d'évaluer l'efficacité de la stratégie SOAR. En outre, vous pouvez rapidement identifier les domaines susceptibles d'être améliorés.

Cette approche analytique est un aspect fondamental de la planification de la stratégie SOAR et de la prise de décision au sein des entreprises.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-191.png Tableau de bord ClickUp /$$img/

Gardez un œil sur les indicateurs critiques grâce au tableau de bord unifié de ClickUp Tableau de bord ClickUp . Évaluez votre stratégie et apportez des changements à la volée

Avantages et limites de l'analyse SOAR

L'analyse SOAR permet aux entreprises d'identifier et d'exploiter efficacement les points forts des parties prenantes internes et externes. Les cinq principaux avantages de l'analyse SOAR sont les suivants

Alors que les analyses SWOT sont excellentes pour reconnaître les faiblesses, l'analyse SOAR inverse le scénario en posant la question suivante : "Qu'est-ce qui nous fait briller ?" C'est comme une chasse au trésor à la recherche de vos forces cachées, de vos capacités non réalisées et de vos opportunités inexploitées SOAR permet une collaboration entre les équipes, ce qui fait disparaître les cloisonnements au sein de votre organisation. Imaginez des ingénieurs qui réfléchissent avec le marketing, les ventes et les finances, chacun apportant son point de vue unique et renforçant la stratégie globale et l'évaluation des risques SOAR favorise le travail d'équipe, en encourageant une discussion dynamique autour de vos aspirations et des opportunités qui s'offrent à vous. Les interactions au sein de l'équipe deviennent un forum dynamique où la voix de chacun est entendue et où la propriété devient un acte collectif SOAR est un cadre dynamique qui met à jour votre analyse au fur et à mesure que vous apprenez et évoluez. Il s'agit d'un document vivant, qui évolue en fonction des nouvelles connaissances, des changements du marché et des tendances des clients. Plus besoin de se démener pour rattraper le changement Mieux que de naviguer à l'instinct ou au feeling, SOAR vous guide grâce à la sagesse des données, en veillant à ce que vos décisions se traduisent par des résultats percutants. Suivez la progression de vos objectifs, identifiez les besoins d'ajustement et adaptez votre stratégie

L'analyse SOAR présente également quelques limites. Mais l'arsenal d'outils de ClickUp peut y remédier :

Une analyse SOAR brillante mérite une exécution sans faille. Si l'analyse SOAR offre des perspectives, leur mise en œuvre peut nécessiter des efforts considérables. Vous pouvez rationaliser ce processus avec La gestion des tâches ClickUp fonctionnalités Le marché est dynamique et votre analyse SOAR doit être mise à jour en temps réel pour rester pertinente. La plateforme intuitive de ClickUp vous permet d'actualiser facilement votre stratégie à mesure que les circonstances changent L'analyse SOAR se concentre sur l'avenir, ce qui est important pour la vision stratégique. Cependant, de précieuses informations se cachent dans vos performances passées. La plateforme complète de ClickUpd'analyse de données de ClickUp vous permettent d'exploiter les données historiques et d'identifier des modèles SOAR met en évidence vos forces internes, ce qui est fantastique ! Cependant, le paysage extérieur peut également présenter des défis imprévus Traduire les objectifs ambitieux de SOAR en étapes réalisables peut constituer un obstacle. Objectifs ClickUp comble cette lacune en vous permettant de décomposer vos aspirations en objectifs plus petits et réalisables avec une précision de laser

Bonnes pratiques pour l'analyse SOAR

Fixez des objectifs pour chaque fonction critique de votre organisation grâce aux modèles SMART de ClickUp

L'analyse SOAR et la stratégie qui en résulte auront un impact sur l'ensemble de votre structure organisationnelle. C'est pourquoi vous devez procéder à l'analyse de manière à minimiser les erreurs et les angles morts.

Voici cinq bonnes pratiques à garder à l'esprit.

1. Faites un brainstorming avec chaque équipe et chaque fonction de votre organisation

L'identification des opportunités est une étape essentielle de la réalisation du potentiel de croissance. Par exemple, en tant que petite entreprise sur un marché concurrentiel, votre équipe commerciale sur le terrain peut découvrir des niches qui n'ont pas été exploitées ou qui ont connu une hausse de la demande. Ce sont vos opportunités.

Vous pouvez vous attendre à des idées inattendues de la part des équipes une fois qu'elles sont dans la même pièce que vous.

Les fonctionnalités collaboratives de ClickUp permettent de réunir facilement tout le monde, en favorisant les discussions en temps réel et les idées partagées

Utilisez Les tâches ClickUp personnalisables et les commentaires pour s'assurer que la voix de chacun est entendue et que les contributions sont valorisées

2. Fixer des objectifs SMART pour vos équipes

Tout comme votre cible, adoptez le cadre SMART pour fixer des objectifs aux unités fonctionnelles de votre organisation. Les objectifs SMART sont clairs, ce qui aide les membres de l'équipe à comprendre exactement comment poursuivre ces objectifs.

En outre, vous disposerez d'un point de référence qui vous aidera à évaluer la progression de leurs projets et à mesurer l'impact de votre stratégie.

Transformez vos objectifs en étapes concrètes grâce aux Objectifs de ClickUp. Alignez vos objectifs sur votre analyse SOAR, en garantissant la progression vers les résultats que vous souhaitez obtenir

3. Passez d'un état d'esprit axé sur les problèmes à un état d'esprit axé sur les opportunités

L'état d'esprit est aussi important que la stratégie dans une organisation. Passez d'une approche axée sur les problèmes à une approche axée sur les opportunités.

Au lieu de lutter continuellement contre les incendies, cet état d'esprit encourage vos équipes de projet à trouver et à utiliser le potentiel inexploité et à transformer ces problèmes en opportunités.

Lancez le changement d'état d'esprit avecLe modèle d'analyse SOAR de ClickUp ### 4. Intégrer SWOT dans votre analyse SOAR

Fusionnez votre stratégie SOAR avec l'analyse SWOT pour tirer parti des opportunités potentielles tout en atténuant les risques. En combinant les deux, vous pouvez acquérir une compréhension globale des facteurs internes et externes qui influencent la stratégie de votre organisation.

Au final, une analyse combinée vous aidera à prendre des décisions éclairées et intelligentes.

UtiliserLe modèle d'analyse SWOT de ClickUp ainsi que la grille SOAR habituelle sur votre Tableau blanc

5. Examinez et révisez votre stratégie et laissez-la évoluer

L'analyse SOAR n'est pas un exercice ponctuel. Prévoyez des révisions régulières pour réexaminer votre analyse, ajuster le cap si nécessaire et vous adapter à l'évolution de la dynamique.

La possibilité de créer et de mettre à jour facilement des stratégies vous aide à acquérir de nouvelles connaissances et garantit que votre stratégie SOAR reste pertinente et efficace.

ClickUp offre plusieurs possibilités modèles pour l'élaboration de stratégies et de créer des feuilles de route pour l'ensemble de votre organisation. Connectez ces feuilles de route à des forfaits de projet et de la documentation, qui vous aideront à effectuer une analyse globale de l'évolution nécessaire de votre stratégie

Utiliser ClickUp pour les analyses SOAR

Alors que SWOT met l'accent sur une approche prudente de la stratégie organisationnelle, SOAR se concentre sur l'exploitation des forces inhérentes d'une organisation afin de saisir les opportunités et d'obtenir des résultats significatifs.

Alors que le paysage des entreprises évolue vers plus de complexité et de compétitivité, il est clair que s'appuyer uniquement sur l'analyse SWOT traditionnelle peut ne pas suffire. L'accent mis par SOAR sur l'utilisation de vos forces pour saisir les opportunités est une alternative rafraîchissante.

Une analyse SOAR ne se contente pas de reconnaître le présent, elle pousse les organisations vers des objectifs ambitieux avec un état d'esprit positif et agile.

Faites de ClickUp votre partenaire stratégique pour l'analyse SOAR.

Son interface intuitive et ses fonctionnalités puissantes vous permettent de mener des analyses SOAR efficaces et de traduire les idées en actions significatives. Essayez ClickUp dès aujourd'hui !