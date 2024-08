10 meilleures alternatives à SugarCRM pour gérer et développer les relations avec les clients

Comme toute autre relation humaine, les relations avec les clients demandent du temps et des efforts constants pour être construites et maintenues. Elles impliquent de multiples interactions et points de contact qui doivent être suivis et contrôlés tout au long du parcours client.

C'est là que les outils de gestion de la relation client (CRM) s'avèrent utiles, et l'un des noms les plus connus dans ce champ est SugarCRM. Il fournit une plateforme consolidée pour l'organisation des informations sur les clients, le suivi des prospects tout au long de l'entonnoir des ventes et l'automatisation de diverses activités liées aux ventes et au marketing.

Bien que SugarCRM soit efficace, il doit une grande partie de ses fonctions à sa nature complexe, et il est donc judicieux d'explorer d'autres outils de gestion des ventes Logiciels de CRM avant d'opter pour l'un ou l'autre.

Nous avons dressé une liste des 10 meilleures alternatives à SugarCRM et présenté leurs fonctionnalités clés et quelques inconvénients afin que vous puissiez décider de celle qui vous convient le mieux.

Qu'est-ce que SugarCRM ?

Via : SugarCRM SugarCRM est un puissant outil de gestion de la relation client (CRM) qui aide les entreprises à à gérer les relations avec leurs clients automatiser les équipes commerciales, et obtenir des informations précieuses sur les indicateurs de performance.

La plateforme offre trois catégories de solutions - Vendre, Servir et Commercialiser - pour rationaliser les différentes opérations, de la gestion des campagnes à la prévision des ventes et à l'évaluation de la qualité des produits à la gestion des devis .

En outre, SugarCRM exploite l'IA pour fournir des perspectives et des prédictions sur la prospection des prospects et l'analyse des données clés. Cela stimule l'efficacité et se traduit par des taux de conversion et des revenus plus élevés.

Que devez-vous rechercher dans les alternatives à SugarCRM ?

Bien que SugarCRM soit sans aucun doute un excellent outil, il présente une courbe d'apprentissage assez raide en raison de ses diverses fonctionnalités et fonctions. Il est également plus coûteux, ce qui explique pourquoi il n'est peut-être pas la meilleure option pour les nouvelles entreprises ou les petites entreprises.

Avec les limites ci-dessus à l'esprit, voici quelques fonctionnalités et qualités que vous devriez surveiller lors de la recherche d'alternatives à SugarCRM :

Facilité d'utilisation: Votre outil de gestion de la relation client doit avoir une interface intuitive qui est facile à naviguer sans formation excessive Lead andgestion des contacts: Il devrait vous permettre de gérer efficacementgérer les prospects et les contacts grâce à des fonctionnalités telles quela segmentation automatisée et l'évaluation des prospects Capacités commerciales et marketing: Votre alternative à SugarCRM devrait proposer des fonctionnalités telles quel'e-mail marketing et automatisation des ventes pour dialoguer avec les clients et développer votre entreprise Rapports et analyses: Des analyses robustes permettant de suivre les performances et de prendre des décisions étayées par des données sont des qualités essentielles à rechercher Sécurité et conformité: Le logiciel doit utiliser des mesures de cryptage et se conformer aux réglementations pertinentes pour protéger les données des clients Personnalisation: Vous devez être en mesure d'adapter l'outil à vos besoins spécifiques en matière de gestion de la relation client Intégrations: Le logiciel devrait s'intégrer de manière transparente à votre écosystème d'applications existant

10 Superbes alternatives à SugarCRM à utiliser en 2024

Maintenant que nous avons exposé les qualités qu'un outil CRM devrait avoir pour être une alternative SugarCRM digne de ce nom, passons à notre liste de 10 excellents outils de gestion des leads et des clients. Nous explorerons leurs fonctionnalités phares et leurs options de tarification et mettrons en évidence quelques lacunes, alors restez à l'écoute ! 📻

Gérer les données des clients, les tâches personnelles et la communication dans ClickUp à partir de n'importe quel appareil

ClickUp associe son système de gestion de la relation client (CRM) à son système de gestion de la relation client (CRM) gestion de projet et des fonctionnalités de collaboration avec de solides Solutions CRM pour accélérer la satisfaction et la croissance des clients.

Il s'agit d'une solution tout-en-un pour la gestion et le suivi des données clients de manière centralisée et la rationalisation des flux de travail par l'automatisation de divers processus marketing et commerciaux.

En ce qui concerne les ventes, ClickUp dispose d'un ensemble complet de fonctionnalités pour vous aider à visualiser les pipelines, à suivre les prospects et les clients potentiels, et à les nourrir au fur et à mesure qu'ils progressent dans votre entonnoir. Plus encore, ClickUp Ventes fait la collaboration interfonctionnelle sur les comptes et les affaires est un jeu d'enfant grâce aux fonctionnalités de création de tâches, de discussions et de documents collaboratifs. 📄

Utilisation du modèle CRM de ClickUp pour mapper un flux de travail de Flux de travail CRM automatisation dans les Tableaux blancs ClickUp

Le plus beau ? Vous pouvez adapter toutes les fonctionnalités de ClickUp aux besoins de votre équipe. Le logiciel dispose d'une interface simple et intuitive et d'une large sélection de modèles personnalisables qui facilitent la prise en main.

Au fur et à mesure que votre équipe s'agrandit, vous pouvez ajouter ou supprimer des membres, ajuster les permissions et profiter de fonctionnalités plus avancées comme les rapports avancés grâce à la fonction Tableaux de bord ClickUp . Toutes ces fonctionnalités sont utiles quel que soit votre secteur d'activité- agents immobiliers , organismes , Sociétés SaaS et bien d'autres bénéficient de l'utilisation d'un CRM.

Enfin, Automatisations ClickUp peuvent rendre la vie beaucoup plus facile aux équipes commerciales en minimisant les risques d'erreur l'entrée des données et de conclure des affaires plus rapidement. Vous pouvez attribuer automatiquement des tâches aux membres de votre équipe commerciale en fonction de l'activité des clients et mettre à jour les priorités afin que votre équipe sache sur quoi se concentrer ensuite pour une efficacité maximale.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Limites de ClickUp

Peut être difficile pour les nouveaux utilisateurs de s'approprier les nombreuses fonctionnalités

Les fonctionnalités de l'application mobile sont limitées

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

: Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $/membre de l'espace de travail/mois

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,000+ commentaires)

2. Salesforce

Via : Salesforce Salesforce est une puissante plateforme de gestion de la relation client qui fournit des solutions prestataires pour aider les utilisateurs à gérer les ventes, le marketing et tout ce qui se trouve entre les deux ! 🤓

L'une des fonctionnalités qui distingue Salesforce de ses alternatives est Einstein, un Assistant IA qui rationalise les tâches comme la génération d'e-mails. Vous pouvez également l'utiliser pour obtenir des informations et des prédictions précieuses afin de stimuler la fidélisation des clients ou d'identifier les comptes clés et de les engager en conséquence.

Notamment, Salesforce propose des produits marketing qui permettent d'exécuter des campagnes marketing et de conserver des enregistrements de données clients afin d'offrir à chacun une expérience personnalisée.

En outre, Salesforce s'intègre à divers systèmes de cloud, de collaboration et de gestion de l'information outils de gestion de projet pour vous aider à rendre votre équipe commerciale beaucoup plus efficace. Il s'agit notamment d'outils tels que Slack, Google Cloud et LinkedIn.

Les meilleures fonctionnalités de Salesforce

Large intervalle de solutions CRM pour les équipes commerciales, marketing et de service à la clientèle

Gestion des pipelines, des comptes et des prospects

Rapports et prévisions

Analyse et assistance IA grâce à Einstein

Intégrations robustes avec les médias sociaux, les outils de collaboration et de marketing

Limites de Salesforce

L'interface peut être encombrée et difficile à utiliser

Courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs

Prix de Salesforce

Débutant: 25 $/mois

25 $/mois **Professionnel : 80 $/mois

**Enterprise : 165 $/mois

Unlimited: 330 $/mois

330 $/mois Unlimited+: 500 $/mois

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.3/5(18,000+ reviews)

4.3/5(18,000+ reviews) Capterra: 4.4/5 (18 000+ avis)

3. LeadSquared

Via : LeadSquared Comme son nom l'indique, LeadSquared est une plateforme de CRM et d'automatisation des ventes qui vous aide à évaluer et à identifier soigneusement les prospects prometteurs, à superviser.. les communications avec les clients et des opportunités, et surveillez votre entonnoir de vente.

Intuitive et très efficace, la fonctionnalité Converse de LeadSquared vous permet d'avoir des discussions en temps réel sur des plateformes comme WhatsApp sans passer d'une application à l'autre.

Le chatbot IA de LeadSquared va encore plus loin en s'engageant avec les clients et en répondant rapidement à leurs questions par lui-même, ce qui permet à vos agents de gagner un temps précieux. Le bot peut également constituer une bibliothèque centralisée de documents clients à laquelle votre équipe peut accéder en cas de besoin. 📖

Les meilleures fonctionnalités de LeadSquared

Gestion complète des leads, scoring et prospection

Intégrations d'applications avec différentesCRM marketing et des outils de planification en ligne

Facilite la discussion avec les prospects grâce à la fonctionnalité Converse

Aperçus et rapports axés sur les données

Chatbot pour la communication avec les clients

Affichages intelligents et automatisations

Limites de LeadSquared

Les rapports ne sont pas très optimisés pour les entreprises individuelles

Certains utilisateurs signalent des erreurs techniques

Prix de LeadSquared

Lite: 25 $/mois

25 $/mois Pro: 50$/mois

50$/mois Super: 100$/mois

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.8/5 (200+ commentaires)

4.8/5 (200+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (100+ avis)

4. Zoho CRM

Via : Zoho Zoho CRM est un outil performant qui aide les équipes en contact avec la clientèle à exécuter leurs stratégies de vente, de marketing et de service à la clientèle. En rationalisant leurs processus, les entreprises peuvent améliorer leurs relations avec les clients et accroître leur productivité globale.

La plateforme vous aide également à créer des flux de travail automatisés qui garantissent des opérations sans faille dans votre chaîne client. Les flux de travail sont construits sur des conditions spécifiées paramétrées pour déclencher des actions telles que des contacts avec des prospects, des suivis ou des paramètres d'alerte. 🚨

Zia, l'assistant IA de Zoho, peut optimiser vos équipes commerciales en analysant les données sur les clients et en créant des rapports de gestion de la relation client perspicaces . En outre, vous pouvez exploiter les capacités génératives de Zia pour créer des e-mails, des posts et des textes marketing pour stimuler les ventes.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho CRM

Automatisation du flux de travail commercial

Assistant marketing IA

CommandCenter pour planifier les parcours des clients

Capacités d'analyse et de rapports étendues

Outils de collaboration entre les équipes

Limites de Zoho CRM

Courbe d'apprentissage abrupte pour les utilisateurs débutants

Intégrations limitées

Prix de Zoho CRM

Standard : 14$/mois par utilisateur

: 14$/mois par utilisateur Professionnel l : 23$/mois par utilisateur

l : 23$/mois par utilisateur Enterprise : 40 $/mois par utilisateur

: 40 $/mois par utilisateur Ultime : 52 $/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4/5 (2,000+ reviews)

4/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.3/5 (6,000+ reviews)

5. Odoo

Via : Odoo Odoo est une plateforme CRM open-source qui vous aide à organiser et à suivre les pipelines de clients afin de cibler les équipes commerciales lucratives.

Une gestion efficace des leads est une partie cruciale du processus commercial, et Odoo vous paramètre avec des fonctionnalités pour générer, évaluer et prioriser les leads, ainsi que pour gérer les contacts des leads et d'autres informations pertinentes. La notation prédictive des leads est utilisée pour affecter les leads aux membres de l'équipe en fonction de la probabilité de conversion.

De plus, Odoo vous permet de créer bases de données personnalisées pour stocker et analyser leurs activités et l'historique de leur correspondance. Grâce à Partner Achevé, vous pouvez développer ces données automatiquement et obtenir des informations plus pertinentes sur l'entreprise/le client.

Odoo facilite constituer des équipes interfonctionnelles grâce à sa fonctionnalité Sales Teams. Elle vous permet de créer des équipes pour différents pipelines de clients et de les configurer en fonction des e-mails, des cibles de facturation et des domaines de filtrage.

Les meilleures fonctionnalités d'Odoo

Gestion et maturation des prospects

Création d'équipes interfonctionnelles

Analyse des clients et des opportunités

Base de données personnalisée

Modèles d'e-mail et automatisation

Limites d'Odoo

L'interface utilisateur n'est pas optimisée pour une navigation aisée

Options de personnalisation limitées

Prix d'Odoo

Free

Standard: 31,10 $/mois par utilisateur

31,10 $/mois par utilisateur Personnalisé: $46.80/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4/5 (100+ commentaires)

: 4/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.1/5 (700+ avis)

6. HubSpot

Via : HubSpot HubSpot est une plateforme CRM qui vous aide à intégrer et à centraliser vos processus de marketing, de gestion de projet commercial et de service à la clientèle. Il existe une solution pour chaque équipe, des outils gratuits pour démarrer à une suite de fonctionnalités plus avancées. ⚒️

Les fonctionnalités de segmentation de la plateforme vous aident à désigner les prospects et les clients en fonction de facteurs clés tels que l'âge, le niveau de revenu, le sexe et même des segments comportementaux tels que les visites de sites Web. Cela vous permet de mieux comprendre vos clients et de développer des stratégies de communication ciblées.

De plus, vous pouvez créer des liens de paiement et des pages de paiement pour recevoir les paiements de vos clients en toute transparence. Les données de paiement sont également synchronisées avec votre CRM pour vous aider à les suivre dans l'application.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot

Intègre les opérations de vente, de marketing et de service à la clientèle

Modèles d'e-mails et intégrations

Personnalisation des messages par le biais de différents canaux tels que les SMS et WhatsApp

Système de paiement intégré

Fonctionnalités de gestion des tâches pour organiser la communication avec les leads/prospects, planifier des réunions et créer des flux de travail

Les limites de HubSpot

Fonctionnalités limitées sur l'application mobile

Les fonctionnalités de rapports ne sont pas optimisées

Prix de HubSpot

Free

Débutant: 20$/mois

20$/mois Professionnel: 1 600 $/mois

1 600 $/mois **Enterprise : à partir de 5 000 $/mois

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.4/5 (10 000+ commentaires)

: 4.4/5 (10 000+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (3 000+ avis)

7. Agile

Via : Agile Nimble est une solution spécifiquement orientée vers les petites entreprises qui offre des fonctions de gestion des contacts, des e-mails et de suivi des médias sociaux. Elle fournit une plateforme centrale pour accéder et gérer vos contacts d'e-mails et de médias sociaux afin de mieux les optimiser à des fins commerciales et marketing. 📩

Nimble s'intègre à Microsoft 365 et aux applications Google pour vous aider à suivre vos tâches et vos calendriers et à accéder facilement à vos contacts, calendriers et e-mails en un seul endroit.

En s'intégrant aux plateformes de médias sociaux, Nimble vous aide à gérer vos comptes et à afficher les interactions et les engagements qui s'y trouvent. Il s'agit notamment de plateformes telles que Twitter, Instagram et LinkedIn.

Les meilleures fonctionnalités de Nimble

Plus de 100 intégrations avec les médias sociaux, les e-mails et les outils de productivité

Flux de travail et modèles

Gestion complète des comptes

Rapports et analyses détaillés

Assistance à la collaboration entre les équipes

Les limites de Nimble

Options de personnalisation limitées

Les utilisateurs signalent des difficultés à fusionner les contacts

Prix de Nimble

29,90 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

G2: 4.5/5 (1,000+ reviews)

4.5/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.4/5 (1,000+ reviews)

8. Pipedrive

Via : Pipedrive Pipedrive est une autre plateforme CRM populaire qui offre un intervalle de fonctionnalités d'automatisation des ventes et du marketing pour des opérations commerciales et une gestion du pipeline de vente sans effort.

L'une des fonctionnalités les plus remarquables de Pipedrive sont ses tableaux de bord personnalisables qui fournissent un aperçu de vos performances grâce à des rapports visuels sur la progression des affaires, les conversions et les prévisions de revenus.

Enfin, la fonctionnalité Smart Contact Data de Pipedrive permet de recueillir des informations sur vos leads à partir du web, ce qui vous aide à identifier les opportunités et à prioriser les efforts commerciaux.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

Interface fluide et intuitive

Tableaux de bord personnalisables

Assistant commercial IA

Automatisation des ventes

Données de contact intelligentes

Limites de Pipedrive

Les utilisateurs signalent des crashs de l'application

L'intégration des e-mails n'est pas optimisée

Prix de Pipedrive

Essentiel : 9,90 $/mois par utilisateur

: 9,90 $/mois par utilisateur Avancé : 19,90 $/mois par utilisateur

: 19,90 $/mois par utilisateur Professionnel: $39.90/mois par utilisateur

$39.90/mois par utilisateur Power: $49.90/mois par utilisateur

$49.90/mois par utilisateur Enterprise: $59.90/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4/5 (plus de 1 000 commentaires)

4/5 (plus de 1 000 commentaires) Capterra: 4.5 (2,000+ reviews)

9. Dynamics 365 Sales

Via : Dynamics 365 Dynamics 365 Sales est le logiciel CRM propriétaire de Microsoft qui fournit des solutions de vente, de marketing, de finance, ainsi que de gestion de la chaîne d'approvisionnement alimentées par l'IA. Il combine donc CRM et Produits ERP (planification des ressources de l'entreprise) .

La fonctionnalité Conversation Intelligence de la plateforme utilise l'IA pour analyser et recueillir des informations à partir des interactions avec les clients. Cela aide les équipes commerciales à mieux comprendre les besoins et les préférences spécifiques des clients, à y répondre efficacement et, en fin de compte, à améliorer l'expérience globale des clients.

Dynamics 365 Sales s'intègre à d'autres applications de la suite Office, telles que Microsoft Teams, ce qui permet de partager les données entre les différentes plateformes.

Les meilleures fonctionnalités de Dynamics 365 Sales

Outils de gestion des leads et de priorisation

Aperçus et prédictions alimentés par l'IA

Conseils automatisés en matière d'équipe commerciale

Intégration avec d'autres applications Microsoft 365 telles que Teams et Copilot

Limites de Dynamics 365 Sales

Il faut un certain temps pour que les nouveaux utilisateurs apprennent à utiliser la plateforme

Les personnalisations ne sont pas faciles à mettre en œuvre

Prix de Dynamics 365 Sales

Microsoft Sales Copilot : 40$/mois par utilisateur

: 40$/mois par utilisateur Professiona l : 65 $/mois par utilisateur

l : 65 $/mois par utilisateur Enterprise : 95 $/mois par utilisateur

: 95 $/mois par utilisateur Premium : 135 $/mois par utilisateur

: 135 $/mois par utilisateur Microsoft Relationship Sales : 162 $/mois par utilisateur

G2: 4/5 (1 500+ avis)

4/5 (1 500+ avis) Capterra: 4.3/5 (5 000+ avis)

10. Freshsales

Via : Freshworks (site en anglais) Freshsales est un outil de CRM qui aide les entreprises à gérer et à rationaliser leurs processus de vente grâce à la gestion des prospects, au suivi des communications et à des informations précieuses.

Pour se connecter avec les prospects et les clients, Freshsales fournit des fonctionnalités d'appel et de messagerie auxquelles vous pouvez accéder dans l'application et gérer les interactions et les communications en un seul endroit.

IntelliAssign est une fonctionnalité qui attribue des conversations à des membres particuliers de l'équipe en fonction de leur niveau de compétence et de leur charge de travail. Des analyses sont également fournies sur les indicateurs clés pour mesurer la réussite et la performance.

Les meilleures fonctionnalités de Freshsales

Outils d'automatisation et de gestion des ventes

Fonctionnalités de paramétrage et de suivi des objectifs

Génération de factures et de devis

Personnalisation des comptes

Assistance pour l'application mobile

Limites de Freshsales

Les utilisateurs signalent des pépins dans le système de notifications

Longue période d'intégration (onboarding)

Prix de Freshsales

Gratuit

Croissance : 15$/mois par utilisateur

: 15$/mois par utilisateur Pro: 39$/mois par utilisateur

39$/mois par utilisateur Enterprise: $69/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.5/5 (7 000+ avis)

4.5/5 (7 000+ avis) Capterra: 4.5/5 (500+ avis)

Construire des relations personnalisées avec la meilleure alternative à SugarCRM

Ce qui distingue ClickUp des autres alternatives à SugarCRM, c'est son exhaustivité qui vous permet de faire bien plus que de gérer les relations avec vos clients. Il est conçu pour rationaliser tout type de travail et suralimenter la productivité et la collaboration dans une seule plate-forme.

Donc, si vous avez besoin d'un outil pour optimiser vos opérations CRM (ou tout autre), créez un compte ClickUp gratuit et voyez-le en action ! 🏃