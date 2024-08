Canva vs. Figma : Quelle est la meilleure application pour les designers ?

Il est impossible d'entamer une discussion sur le sujet les outils de conception sans prendre en compte Canva par rapport à Figma. Des posts sur les médias sociaux à la modification en cours des photos et à tout marketing numérique visuel, ces deux outils de conception graphique sont populaires pour une raison.

Ils sont si populaires, en fait, qu'il existe des listes entières de Les alternatives à Canva et Alternatives Figma au cas où vous ne seriez pas satisfait de l'un ou l'autre des outils de conception graphique.

Pour être clair, les deux ne sont pas identiques. L'un est un outil de conception optimisé pour les graphiques simples, tandis que l'autre est plus proche d'un outil de prototypage pour la conception de sites Web et d'autres conceptions complexes. Mais ils partagent tout de même suffisamment de partages pour que la question de Canva vs Figma soit pertinente et mérite d'être explorée.

Alors, dans la lutte pour les outils avancés destinés à faciliter votre processus de conception, lequel des deux l'emporte ? Comment faire la différence entre Canva et Figma, et quelle application choisir en fin de compte ?

Qu'est-ce que Canva ?

Via Canva Canva est un logiciel de logiciel de collaboration visuelle qui aide les designers et les non-designers à créer des projets imprimés et numériques.

Contrairement aux outils de modification en cours de photo avancés comme Photoshop, il ne nécessite pas que les designers professionnels repartent de zéro pour chaque nouveau projet. Au lieu de cela, une vaste bibliothèque de modèles intégrés facilite la création d'éléments de conception propres et convaincants pour les plateformes de médias sociaux, les sites Web, les documents imprimés et bien plus encore.

Canva gagne également grâce à son interface conviviale qui évite une courbe d'apprentissage abrupte et à ses fonctionnalités collaboratives qui permettent à votre équipe de travailler ensemble pour créer des designs complexes. Parmi les autres fonctionnalités, citons un outil de tableau blanc pour collaboration en temps réel des possibilités de modification en cours des images et une version gratuite pour évaluer ses fonctionnalités.

Fonctionnalités de Canva

Via Canva

Canva est un outil sophistiqué doté de fonctionnalités avancées telles que des capacités de modification en cours, enveloppées dans une interface intuitive conçue pour améliorer le processus créatif, même pour les non-designers. Pour les besoins de cette comparaison, nous nous concentrerons plus particulièrement sur ses outils de collaboration, ses capacités de tableau blanc et ses modèles préconçus.

1. Fonctionnalités de collaboration

La plupart des équipes modernes, qu'il s'agisse de designers professionnels ou non, travaillent dans des paramètres distribués. Elles ont donc besoin d'outils de collaboration, en particulier de logiciels de conception graphique, qui leur permettent de travailler ensemble rapidement et efficacement.

Canva répond à cette attente en proposant des outils de collaboration de qualité professionnelle. Vous pouvez inviter plusieurs utilisateurs à collaborer sur l'éditeur par glisser-déposer, avec des rôles d'utilisateur tels que l'éditeur, le spectateur et le commentateur qui maintiennent la hiérarchie de conception en place. Il est ainsi facile de créer ensemble des visuels captivants sans craindre de perdre en qualité à cause du phénomène "trop de cuisiniers".

Et ce n'est pas tout. Combinez vos propres éléments de conception dans des modèles préconçus que toute l'équipe pourra utiliser. Enregistrez des polices, des images et des couleurs dans un kit de marque pour développer votre outil de conception. Créez des dossiers d'équipe en plus de vos dossiers personnels illimités.

2. Capacités du Tableau blanc

Avec Canva, la collaboration ne s'arrête pas à la construction de graphiques pour les médias sociaux. Vous pouvez également utiliser la plateforme pour que votre équipe planifie ensemble, grâce à un outil de Tableau blanc qui vous permet de construire n'importe quoi, des maquettes de sites Web aux parcours utilisateurs pour votre conception UX.

Travaillez avec votre équipe pour faire circuler vos idées. Des outils de dessin étendus et un système de grille avancé permettent à l'équipe de rester sur la bonne voie. Travaillez vos idées en atelier selon les meilleurs principes de conception possibles, puis visualisez-les à l'aide d'IA et de graphiques et d'images importés.

3. Modèles professionnels

Enfin, Canva s'est fait un nom grâce à sa bibliothèque étendue de modèles prédéfinis. Allant des posts sur les médias sociaux aux présentations PowerPoint, en passant par les cartes postales et les brochures de plusieurs pages, ces modèles font de Canva le logiciel de conception de supports marketing préféré des petites équipes qui ne disposent pas forcément d'une expertise approfondie.

Canva brille également par la facilité avec laquelle votre équipe peut transformer ces modèles en une capacité à concevoir des supports personnalisés. L'accès gratuit à des images de stock et l'intégration de conceptions vidéo, associés à des capacités de modification en cours, permettent à votre équipe d'ajouter suffisamment d'éléments graphiques pour s'approprier la conception.

Ajoutez à cela la possibilité de créer vos propres modèles personnalisés, et vous comprendrez aisément pourquoi il s'agit de l'un des outils de conception graphique les plus populaires du marché.

Prix de Canva

Forfait Free

Canva Pro: 14,99 $/mois pour un utilisateur

14,99 $/mois pour un utilisateur Canva pour Teams: $29.99/mois pour les cinq premiers utilisateurs

$29.99/mois pour les cinq premiers utilisateurs Enterprise: Contact pour les tarifs

Qu'est-ce que Figma ?

Via Figma Canva et Figma comptent parmi les outils de dessin les plus populaires qui soient. Figma se distingue toutefois par le fait qu'il se concentre davantage sur le système et les fondements qui seront à l'origine de votre conception graphique.

Certes, il s'agit toujours d'un logiciel de collaboration visuelle. Mais il est aussi souvent cité parmi les meilleurs logiciels de Tableau blanc en raison de sa capacité à créer des graphiques vectoriels et des prototypes qui vont au-delà des simples images.

Pour être clair, il s'agit toujours d'un outil de conception graphique par nature. Mais c'est un outil de conception conçu pour le brainstorming plus que pour la livraison finale et la collaboration précoce. L'intégration avec Unsplash vous permet d'ajouter des images de stock à vos conceptions et tableaux blancs, et des outils de modification en cours sont toujours disponibles pour affiner vos prototypes et les rendre présentables.

Fonctionnalités de Figma

Via Figma

Figma propose deux gammes de produits de base : sa plateforme de conception native tout-en-un et FigJam, une solution de tableau blanc intégrée. Ensemble, ils constituent un outil basé sur le cloud avec des fonctionnalités orientées UX qui peuvent devenir inestimables pour votre équipe à exploiter.

1. Collaboration en temps réel

Canva et Figma sont similaires en ce sens qu'ils sont tous deux conçus pour la collaboration. Pour Mon travail, cela se traduit par la possibilité de travailler ensemble en temps réel. La suite de conception propose un outil de stylo qui affiche les curseurs de tous les utilisateurs du logiciel à un moment donné, ce qui permet à tous les membres de l'équipe de savoir exactement sur quoi ils travaillent.

En outre, Figma offre une fonctionnalité de branche intuitive qui permet aux membres de l'équipe de travailler sur leurs propres idées liées à un concept plus large sans qu'une courbe d'apprentissage abrupte ne soit nécessaire. C'est un outil qui permet d'explorer facilement différents courants de pensée tout en permettant aux utilisateurs de fusionner plusieurs idées lorsqu'ils sont prêts. Une telle flexibilité devient inestimable lors du travail sur des conceptions et des prototypes plus complexes.

Enfin, Figma offre d'autres outils de collaboration qui sont quelque peu uniques dans l'espace. Par exemple, cette plateforme de conception graphique intègre des commentaires et des discussions audio, ce qui permet à votre équipe d'être facilement sur la même page.

2. Capacités du Tableau blanc

Canva et Figma proposent des tableaux blancs, mais Figma a ramifié sa solution de tableau blanc pour lui accorder l'attention qu'elle mérite. Grâce à plus de modèles préconstruits, il est facile d'utiliser cette fonctionnalité pour tout, des organigrammes aux agendas des réunions d'équipe, en passant par les feuilles de route, les échéanciers et bien plus encore.

Figma intègre également l'IA dans ses tableaux blancs, avec des invitations simples permettant à votre équipe de créer facilement de nouvelles toiles pour n'importe quel objectif possible. En quelques secondes, une invite textuelle peut conduire à un diagramme de Gantt, un échéancier visuel, une analyse du même secteur d'activité que le vôtre, et bien plus encore.

Enfin, les possibilités de collaboration offertes par Figma s'étendent également à ses solutions de tableau blanc. Avec une courbe d'apprentissage quasi inexistante, votre équipe peut travailler sur des tableaux blancs, utiliser des discussions en direct audio et texte pour exprimer leurs opinions et réagir aux idées et aux options avec de simples émojis. Le mode Spotlight guide les membres de l'équipe vers les domaines dont ils souhaitent le plus discuter, ce qui permet de maintenir la productivité à un niveau maximal.

3. Base de données de modèles

Enfin, Figma propose des modèles pour les tableaux blancs et les prototypes dans une bibliothèque de plus de 300 fichiers - sans compter les options d'invitations illimitées de son outil IA. Ces modèles s'appliquent aussi bien aux tableaux blancs qu'aux prototypes, ce qui réduit les risques de devoir repartir de zéro pour un nouveau projet ou concept.

Prix de Figma

Forfait Free

Figma Professional: 12 $/mois par utilisateur

12 $/mois par utilisateur Figma Organization: 45 $/mois par utilisateur

45 $/mois par utilisateur Figma Enterprise: 75 $/mois par utilisateur

75 $/mois par utilisateur FigJam Starter: Forfait Free

Forfait Free FigJam Professional: 3$/mois par utilisateur

3$/mois par utilisateur FigJam Organization: 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur FigJam Enterprise: 5$/mois par utilisateur

Figma vs Canva : Comparaison des fonctionnalités

Canva et Figma partagent de nombreuses fonctionnalités. Mais si vous comparez les deux, il est utile de comprendre comment même ces fonctionnalités partagées diffèrent les unes des autres. Si vous envisagez de comparer Canva et Figma, tenez compte de ces points de différence :

Fonctionnalité #1 : Collaboration

Canva et Figma offrent tous deux une solide fonction de collaboration. Le choix entre les deux se résume à ce que vous recherchez :

Figma gagne si vous avez une équipe de concepteurs professionnels travaillant sur la conception de sites Web ou d'autres prototypes complexes grâce à son mode focus ainsi qu'à ses discussions audio et en direct

Canva l'emporte si vous souhaitez que votre équipe utilise des designs adaptés à la marque pour des projets plus simples, grâce à ses modèles personnalisables et aux restrictions disponibles sur les polices, les couleurs et la modification en cours des images

Via Canva

Fonctionnalité #2 : Tableau blanc

La discussion entre Canva et Figma est en partie convaincante en raison de leurs fonctionnalités similaires. C'est particulièrement vrai lorsqu'on considère leurs capacités de tableau blanc.

En fait, les deux outils sont presque impossibles à distinguer dans ce domaine. Les tableaux blancs diffèrent légèrement, comme la capacité de Figma à assister les CSS en important et en exportant des variables CSS à partir de vos prototypes. Mais bien que cela puisse faire de Figma un meilleur outil de conception web mais ce n'est pas suffisant pour l'aider à se démarquer en tant que suite de tableau blanc plus complète.

Fonctionnalité #3 : Bibliothèque de modèles

Canva et Figma proposent des bibliothèques de modèles, mais Canva doit être déclaré vainqueur sur cette fonctionnalité. Il offre des milliers de modèles préconstruits pour chaque type de collatéral et chaque industrie. Mais elle offre également la possibilité de créer facilement les vôtres, ce qui facilite la création de graphiques propres à votre marque pour vos canaux de marketing.

À l'évidence, Figma ne fait pas non plus figure de mauvais élève en ce qui concerne cette fonctionnalité. Mais il est difficile de rivaliser avec le logiciel qui s'est spécifiquement fait connaître par le nombre de designs proposés aux non-designers.

Canva vs. Figma sur Reddit

Voilà pour la comparaison des fonctionnalités. Passons à Reddit pour voir ce que de vrais utilisateurs ont à dire dans la discussion Canva vs. Figma.

Le consensus tend à être que Canva a des fonctionnalités plus conviviales, tandis que Figma est conçu pour les professionnels plus avancés avec des fonctionnalités plus avancées :

"C'est la différence entre le design graphique et le design d'interface. L'une est destinée à être statique et a ses racines dans l'imprimerie. L'autre est destinée à être interactive et trouve ses racines dans les logiciels. Figma est un outil beaucoup plus adapté à la conception d'interface utilisateur."

D'autres utilisateurs sont d'accord, pointant Figma comme une alternative plus viable à Photoshop et à la conception graphique professionnelle, qui comprend des intégrations de conception web hand-off. Canva, quant à lui, a été salué pour ses fonctionnalités qui font de la la conception d'un graphique simple et rapide :

" Je suis designer professionnel depuis près de 20 ans, et j'aime la façon dont Canva a simplifié certaines choses qui, franchement, avaient besoin d'être simplifiées. C'est également un programme bien pensé avec la façon dont il gère les actifs de la marque, l'assistance à l'insertion sans douleur des polices, des types de médias, etc. Il emprunte même un grand nombre de combinaisons clés et de principes à des applications plus musclées. Il est parfait pour gérer et transmettre des blocs de construction à des collaborateurs pour les médias sociaux, les impressions simples, etc."

Rencontrez ClickUp : La meilleure alternative à Canva et Figma

Communiquer sur et entre les projets de conception grâce aux outils de conception, de gestion de projet et d'orientation des tâches de ClickUp

En fin de compte, chacun des deux outils peut fonctionner mieux en fonction de vos besoins et de vos préférences. Mais choisir uniquement entre Canva et Figma est également une fausse dichotomie. Nous nous en voudrions de ne pas mentionner une troisième option à considérer.

Voici ClickUp.

C'est bien plus qu'un simple outil de conception graphique. Il s'agit plutôt d'un outil permettant d'organiser l'ensemble de votre équipe de conception, avec des fonctionnalités avancées de gestion de projet et même des Outils d'IA pour les concepteurs pour simplifier le travail et le rendre plus stratégique.

En d'autres termes, ClickUp va plus loin que ne le pourraient Figma ou Canva. Les fonctionnalités flexibles et la collaboration en temps réel peuvent devenir inestimables dans le stress quotidien des équipes de conception et de création. Et, avec une solution complète de tableau blanc intégrée, vous pouvez toujours faire du brainstorming et rester sur la même page lorsque vous envoyez vos équipes faire du bon travail.

Collaboration entre équipes de conception

Collaborez avec les membres de l'équipe dans ClickUp Docs pour personnaliser les caractères, ajouter des relations entre les tâches ou créer des liens vers les tâches directement dans le document - avant, pendant et après les réunions de conception

Accélérez votre productivité en matière de conception graphique grâce à ClickUp pour les équipes de conception . Dans les projets, vous pouvez cartographier les échéanciers des projets et d'assigner des tâches individuelles. Par ailleurs, un affichage intégré de la ligne de discussion permet à chacun de rester connecté.

Et ce n'est qu'un début. Avec ClickUp Docs et Tableau blanc (plus d'informations ci-dessous), vous pouvez vous assurer que toute votre équipe travaille avec les mêmes informations lorsqu'elle se plonge dans la conception d'un projet donné. Des flux de travail naturels et automatisés facilitent le déplacement des prototypes tout au long du processus et la réception des commentaires.

Vous pouvez toujours tirer parti des fonctionnalités de conception pure d'une application comme Figma grâce à l'intégration Figma de ClickUp. Cela permet de connecter la productivité à la créativité, en faisant avancer votre équipe vers de grandes conceptions.

Capacités de Tableau blanc

Générez plus d'idées pour vos projets de design avec les Tableaux blancs ClickUp

Dans un Tableau blanc ClickUp tout le monde au sein de l'équipe peut ajouter des notes et apporter sa contribution en temps réel. L'intégration d'organigrammes est aussi simple que l'ajout d'images ou de liens. Et si cela ne suffit pas, la possibilité de lier des objets entre eux permet aux équipes de créer des concepts visuels spatiaux qui aboutissent en fin de compte à de meilleurs projets.

Et, bien sûr, la solution de tableau blanc de ClickUp est directement liée à ses projets. Cela signifie que l'attribution des tâches et le passage du brainstorming à l'exécution sont un jeu d'enfant, ce qui permet à l'ensemble de votre équipe de conception d'améliorer son efficacité dans le processus.

Modèles de conception étendus

Explorez notre centre de modèles pour trouver toutes les premières étapes dont votre équipe de conception a besoin

Enfin, ne sous-estimez pas la puissance de ClickUp dans son modèles de conception graphique . Mon travail consiste à proposer un large intervalle de modèles spécialement conçus pour aider votre équipe créative à mieux travailler ensemble.

Pour être clair, il ne s'agit pas des mêmes modèles que ceux que vous pouvez trouver dans Canva. Au lieu de cela, comme le montrent les Modèle ClickUp Creative & Design les modèles de tâches et de projets ClickUp Creative & Design sont conçus pour améliorer votre flux de travail créatif. Utilisez-les pour créer des portfolios de design, établir la bonne commande et le bon timing pour les tâches individuelles, et bien plus encore.

Transformez votre créativité en allant au-delà des outils de conception

En fin de compte, il peut être difficile de choisir entre Canva et Figma, surtout s'il existe un outil qui pourrait être encore mieux adapté à votre équipe créative. Si vous êtes à la recherche d'un outil plus efficace gestion de projet de conception clickUp doit être en tête de votre liste de priorités.

Utilisez ClickUp pour un tableau blanc efficace et une collaboration en matière de conception. Et tout comme Canva et Figma, les modèles peuvent vous éviter de repartir de zéro à chaque fois. Mais surtout, la capacité de ClickUp à faciliter le processus plus large de gestion des tâches et des projets peut s'avérer inestimable lorsque vous jonglez avec plusieurs projets, partenaires et échéances. Créez votre compte ClickUp gratuit pour commencer !