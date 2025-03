10 Best Whatfix Alternatives in 2025 (Reviews & ; Pricing)

Un bon logiciel n'est bon que si les gens l'utilisent. Et c'est là qu'une excellente plateforme d'adoption numérique (DAP) peut être utile. Une plateforme d'adoption numérique peut aider les nouveaux utilisateurs à apprendre à utiliser les nouveaux produits numériques, notamment les applications et les sites web.

Les organisations peuvent utiliser une DAP pour créer des guides étape par étape, des tutoriels interactifs et une assistance en temps réel. Avec une plateforme d'adoption numérique, vous pouvez aider à réduire le temps d'onboarding, à augmenter la productivité des utilisateurs et à améliorer l'engagement.

L'une des plateformes d'adoption numérique les plus populaires est Whatfix. Mais ce n'est pas le seul nom dans le jeu. Bien qu'elle puisse être une bonne option pour certains, le coût et la complexité de Whatfix peuvent amener certaines équipes à chercher des alternatives à Whatfix. Si c'est votre cas, voici les dix meilleures alternatives à Whatfix que vous devriez envisager d'utiliser en 2024.

Que rechercher dans les alternatives à Whatfix ?

Vous êtes à la recherche d'une plateforme d'adoption numérique adaptée à votre organisation ? Il y a quelques questions clés à se poser lors de l'examen des différentes PAA existantes :

**De nombreuses alternatives à Whatfix permettent aux utilisateurs ayant peu de connaissances techniques de créer des guides et des tutoriels. Recherchez une plateforme d'adoption numérique dotée d'un générateur de glisser-déposer et d'une interface intuitive pour mettre en œuvre le DAP sans trop de code

**Vous devez vous assurer que la plateforme d'adoption numérique peut offrir les fonctionnalités dont vous avez besoin, telles que des explications interactives, des conseils intégrés à l'application ou des listes de tâches intégrées à l'application. Vérifiez qu'il existe de nombreuses options de personnalisation afin que vous puissiez adapter le DAP à votre flux de travail

L'un des aspects les plus bénéfiques du travail avec un DAP réside dans les rapports et les analyses que vous pouvez en tirer. L'analyse des utilisateurs peut vous indiquer les difficultés rencontrées par les utilisateurs dans le processus d'adoption et comment vous pourriez les résoudre améliorer l'accueil des utilisateurs * Est-ce qu'elle s'intègre aux outils existants ? Plus une plateforme d'adoption numérique s'intègre aux autres outils de votre pile technologique, mieux c'est. Cela peut vous aider à vous connecter avec vos CRM, vos outils marketing et vos applications de communication. Recherchez des API avec des intégrations prédéfinies ou une API flexible

De nombreuses alternatives à Whatfix offrent des forfaits échelonnés en fonction du nombre d'utilisateurs mensuels. Assurez-vous de connaître le coût total de l'utilisation de la plateforme d'adoption numérique et vérifiez qu'il correspond à votre budget. Tenez compte de la croissance prévue, ainsi que de la façon dont cela pourrait affecter les forfaits à l'avenir

De nombreuses alternatives à Whatfix sur la liste suivante offrent des périodes d'essai ou des démonstrations gratuites. Profitez de ces offres lorsque vous le pouvez. C'est un excellent moyen de tester une plateforme d'adoption numérique et de voir si elle sera le bon outil d'onboarding des utilisateurs pour votre organisation.

Les 10 meilleures alternatives à Whatfix à utiliser en 2024

1. Guide de l'utilisateur

Via Guide de l'utilisateur UserGuiding est une plateforme d'onboarding utilisateur et d'adoption numérique qui aide les organisations à améliorer l'adoption par les utilisateurs de leurs applications et sites web. La plateforme sans code vous permet de créer rapidement des tutoriels, et les organisations peuvent personnaliser le contenu avec leur marque. Dans l'ensemble, UserGuiding est une DAP conviviale et riche en fonctionnalités qui convient aux organisations de toutes tailles.

Meilleures fonctionnalités de UserGuiding

Les analyses en temps réel vous montrent comment les utilisateurs s'engagent avec vos documents d'accueil, de sorte que vous pouvez facilement suivre les indicateurs tels que les taux d'achèvement des utilisateurs, le temps passé sur la page et d'autres comportements des utilisateurs afin d'améliorer l'expérience d'accueil

Le contenu dynamique vous permet de personnaliser les expériences d'onboarding des utilisateurs en fonction de facteurs tels que l'emplacement, l'appareil ou même le titre du poste de l'utilisateur

Une application mobile pratique qui vous permet de créer et de gérer des sites internes ou des sites de référence l'onboarding des clients des flux en déplacement

Limites du guide de l'utilisateur

Si vous n'avez pas beaucoup d'expérience dans le domaine des logiciels, la courbe d'apprentissage peut être abrupte lors de la mise en œuvre

Prix de UserGuiding

Forfait de base: 89 $/mois facturés annuellement

89 $/mois facturés annuellement Forfait professionnel: 389 $/mois facturés annuellement

389 $/mois facturés annuellement Forfait Entreprise: 689$/mois et plus facturés annuellement

G2: 4.6/5 (160+ commentaires)

4.6/5 (160+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (50+ avis)

2. Pilote utilisateur

Via Pilote utilisateur Userpilot est un autre DAP doté d'un excellent intervalle de fonctionnalités pour aider les organisations à améliorer l'adoption des logiciels et à surveiller le comportement des utilisateurs sur les sites web. Ce DAP flexible facilite le développement de contenu pour plusieurs produits. Vous pouvez également créer des matériaux d'onboarding pour les utilisateurs grâce à ses fonctions de constructeur.

Userpilot meilleures fonctionnalités

La conception mobile-first garantit que l'expérience d'onboarding des utilisateurs est optimisée pour les utilisateurs mobiles, ce qui est parfait pour ceux qui créent des flux d'onboarding pour les applications et les appareils mobiles

D'excellentes capacités de test A/B vous permettent de créer des segments d'utilisateurs de base et de développer différents flux d'onboarding pour voir ce qui fonctionne le mieux pour différents clients

Des options d'intégration faciles à utiliser pour que vous puissiez vous connecter à votre logiciel de gestion de la relation client préféré. Affichez une vue globale de l'expérience client afin d'identifier rapidement les points de douleur et les risques de désabonnement

Limites de Userpilot

Les options d'intégration et de personnalisation sont limitées, assurez-vous donc qu'elles fonctionnent avec votre stack technologique avant de valider

Prix de Userpilot

Démarrage: 299$/mois

299$/mois Croissance: 499$/mois

499$/mois Enterprise: Contacter pour des informations sur les prix

G2: 4.6/5 (220+ commentaires)

4.6/5 (220+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (50+ commentaires)

3. WalkMe

Via WalkMe WalkMe est une alternative complète à Whatfix qui peut aider à stimuler l'adoption par les utilisateurs de nouvelles applications logicielles et de nouveaux sites web. Vous pouvez créer des guides interactifs pour aider les utilisateurs à effectuer des tâches spécifiques ou à découvrir les fonctions d'une application.

WalkMe peut également servir de base de connaissances en libre-service, permettant aux utilisateurs de trouver des solutions à leurs problèmes de manière autonome, sans que votre équipe d'assistance client ne soit débordée.

Les meilleures fonctionnalités de WalkMe

Les lanceurs et les superpositions permettent aux utilisateurs d'accéder rapidement aux présentations, bases de connaissances et aux options d'assistance sans avoir à naviguer dans plusieurs écrans

S'intègre à des outils populaires tels que les applications CRM, les outils de marketing, et plus encore, afin que vous puissiez échanger des données de manière transparente et mieux gérer les interactions avec les utilisateurs

Les visites interactives intelligentes peuvent être personnalisées pour l'utilisateur, en fonction de son rôle spécifique ou de ce qu'il veut faire au sein de la plateforme

Limites de WalkMe

Les rapports sont limités par rapport à d'autres options

Prix de WalkMe

Contact pour des informations sur les prix

G2: 4.5/5 (340+ commentaires)

4.5/5 (340+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (60+ avis)

4. Présentation de js

Via Présentation de js Présentation de js est l'une des seules alternatives open-source à Whatfix. C'est une alternative légère à certaines options plus volumineuses de cette liste.

Intro.js est largement utilisé par les développeurs et les équipes de production pour créer des visites interactives des produits et des applications web. Mieux encore, Présentation de js est l'une des solutions d'adoption numérique les plus rentables qui peuvent vous aider à améliorer la productivité et l'engagement des utilisateurs.

Les meilleures fonctionnalités de Présentation de js

Alternative Whatfix super personnalisable, vous pouvez donc facilement modifier l'aspect et la convivialité des visites pour qu'elles correspondent à l'image de marque de votre organisation

Excellent pour créer du contenu d'onboarding pour les utilisateurs sur les appareils mobiles, car il s'adapte facilement aux appareils et aux écrans de toutes tailles

Permet de créer des visites interactives avec des éléments animés, des infobulles, des hotspots, et plus encore, afin d'aller au-delà d'une superposition statique pour capter l'attention de l'utilisateur et stimuler son engagement

Limites de Présentation de js

N'offre pas les mêmes fonctionnalités que les autres plateformes d'adoption numérique de cette liste

Courbe d'apprentissage énorme si vous n'êtes pas à l'aise avec les langages de codage

Prix de Présentation de js

Free pour une application personnelle, mais vous devez acheter une licence commerciale pour les applications, les sites web et les plugins

Débutant: 9,99 $ pour une licence à vie sur un projet

9,99 $ pour une licence à vie sur un projet Business: 49,99 $ pour une licence à vie sur cinq projets

49,99 $ pour une licence à vie sur cinq projets Premium: $299.99 pour une licence à vie sur un nombre illimité de projets

N/A

5. Appcues

Via Appcues Appcues est une alternative à Whatfix basée sur le cloud, qui convient parfaitement aux équipes distantes et aux équipes situées dans des emplacements différents. Il offre un constructeur drag-and-drop pour créer des flux d'onboarding des employés et des processus d'onboarding des utilisateurs sans connaissances en codage.

Appcues offre également d'excellentes fonctionnalités d'analyse approfondie pour suivre l'engagement des utilisateurs, l'adoption des fonctionnalités et l'utilisation du produit. L'expérience personnalisée du produit fait également beaucoup de travail pour garder les utilisateurs engagés et aider à réduire leur temps d'onboarding.

Les meilleures fonctionnalités d'Appcues

Il déclenche des expériences produit basées sur le comportement de l'utilisateur, comme les pages affichées, les actions ou les attributs de l'utilisateur, pour s'assurer que les utilisateurs reçoivent les flux d'onboarding pertinents quand ils en ont besoin

Des capacités d'analyse avancées vous permettent de suivre l'engagement des utilisateurs et d'identifier la façon dont ils interagissent avec votre produit, ce qui peut vous aider à prendre des décisions plus intelligentes basées sur les données à l'avenir

De superbes outils tels que les diaporamas, les infobulles et les hotspots peuvent rendre les utilisateurs plus engagés et leur apprendre les nouvelles fonctionnalités et options de votre plateforme

Tout est adapté aux mobiles

Limites d'Appcues

La documentation sur l'onboarding est limitée, il se peut donc que vous deviez chasser pour trouver des réponses

Prix d'Appcues

Essentials: $249/mois payé annuellement

$249/mois payé annuellement Croissance: 879$/mois payé annuellement

879$/mois payé annuellement Enterprise:Contactez-nous pour plus d'informations sur les prix

G2: 4.6/5 (280+ avis)

4.6/5 (280+ avis) Capterra: 4.8/5 (100+ avis)

6. Stonly

Via Stonly Stonly est une solution d'intégration des employés et d'adoption numérique axée sur l'accompagnement et l'assistance personnalisés. La plateforme s'appuie sur Outils d'IA pour aider les organisations à créer des flux d'onboarding plus efficaces. Avec un constructeur drag-and-drop et une approche mobile-first, c'est une solution polyvalente pour la formation des employés et l'adoption des produits.

Stonly meilleures fonctionnalités

L'interface utilisateur intuitive facilite la création d'expériences produit et de flux d'onboarding visuellement attrayants

Les insights alimentés par l'IA analysent le comportement des utilisateurs et donnent un retour d'information étayé par des données pour optimiser votre stratégie d'adoption numérique

Les capacités d'analyse prédictive peuvent vous aider à repérer les domaines dans lesquels les utilisateurs pourraient éprouver des difficultés avec votre produit afin que vous puissiez créer des guides proactifs pour prévenir la frustration

Les limites de Stonly

Manque d'options de personnalisation que certains utilisateurs pourraient trouver essentielles

Prix de Stonly

Small Business: $249/mois

$249/mois Enterprise: Contact pour des informations tarifaires personnalisées

G2: 4.8/5 (110+ commentaires)

4.8/5 (110+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (10+ avis)

7. Espace utilisateur

Via Domaine de l'utilisateur Userlane est une plateforme d'adoption de produits conviviale. Elle adopte une approche axée sur les données pour l'adoption par les utilisateurs. À l'aide de nudges et d'invitations intelligentes, Userlane crée des conseils in-app pour enseigner aux utilisateurs les fonctionnalités et les flux de travail. En tant que l'une des meilleures alternatives à $$$a, c'est un outil pratique pour la formation des utilisateurs et le guidage à l'écran.

Meilleures fonctionnalités de Userlane

Le guidage proactif à l'écran permet d'identifier les obstacles potentiels ou les domaines dans lesquels les utilisateurs ont toujours eu des difficultés. Il peut ensuite fournir des conseils pour aider à réduire les frustrations potentielles

Userlane crée des informations exploitables à partir de données en temps réel, afin que vous sachiez où vous devez améliorer l'expérience d'accueil et optimiser votre stratégie d'adoption numérique

Peut facilement évoluer avec la croissance de l'entreprise, c'est donc une excellente option pour les entreprises de toutes tailles qui se concentrent sur la stimulation de la réussite des clients sur le long terme

Limites de Userlane

Les options de rapports et d'analyses sont limitées

Prix de Userlane

Contact pour des informations tarifaires personnalisées

G2: 4.7/5 (80+ commentaires)

4.7/5 (80+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (45+ commentaires)

8. Intercom

Via Intercom Intercom est une plateforme d'onboarding des utilisateurs axée sur le service client conversationnel alimenté par l'IA. Les fonctionnalités d'assistance conversationnelle permettent aux organisations de délivrer des messages personnalisés aux utilisateurs en fonction de leurs besoins, ce qui améliore la réussite des clients et réduit les coûts d'assistance. C'est un excellent moyen d'aider les utilisateurs à résoudre leurs problèmes sans solliciter les systèmes internes.

Intercom meilleures fonctionnalités

Configurez les notifications en fonction du contexte et des invitations de l'utilisateur, en adoptant une approche proactive de l'assistance client et en réduisant le taux de désabonnement potentiel

Les informations exploitables vous donnent des commentaires de clients en temps réel et des données d'utilisateurs afin que vous puissiez répondre aux problèmes plus rapidement et optimiser l'embarquement des utilisateurs

S'intègre à de nombreuses applications et programmes déjà présents dans votre pile technologique pour vous permettre de partager des données et d'afficher une vision plus globale du parcours client

Limites d'Intercom

Les utilisateurs indiquent qu'ils aimeraient disposer de plus de moyens pour trier et gérer plusieurs discussions

Prix d'Intercom

Essentiel: 39 $ par place et par mois

39 $ par place et par mois Avancé: 99 $ par place et par mois

99 $ par place et par mois Expert: $139 par place et par mois

G2: 4.5/5 (2,900+ reviews)

4.5/5 (2,900+ reviews) Capterra: 4.5/5 (1,000+ reviews)

9. Pendo

Via Pendo Pendo se distingue des autres alternatives Whatfix par sa capacité à unifier l'onboarding des utilisateurs et l'assistance technique. Le DAP aide les organisations à comprendre le comportement des utilisateurs et facilite l'adoption par les utilisateurs grâce à des conseils dans l'application, des capacités d'analyse et la collecte de commentaires des utilisateurs.

Pendo meilleures fonctionnalités

Pendo vous permet de créer un guidage in-app robuste, y compris des messages in-app, des parcours et des infobulles pour aider les nouveaux utilisateurs à naviguer dans les fonctionnalités de votre plateforme numérique

L'excellente collecte de commentaires aide les organisations à recueillir des idées et des suggestions de la part des utilisateurs, ce qui, combiné à l'analyse des produits, peut vous aider à prendre des décisions plus éclairées sur le développement futur des produits

Permet de segmenter les utilisateurs en fonction de leur comportement ou de leurs attributs, afin de leur adresser des messages ciblés en fonction de leurs besoins

Les limites de Pendo

Peut être l'une des options les plus chères de cette liste

Prix du Pendo

Free jusqu'à 500 utilisateurs actifs mensuels

Contact pour des informations tarifaires personnalisées

G2: 4.4/5 (1,300+ reviews)

4.4/5 (1,300+ reviews) Capterra: 4.5/5 (210+ commentaires)

10. Vue d'ensemble

Via Vue d'ensemble Gainsight est un DAP qui se concentre sur l'intégration de la gestion de la relation client (CRM). Cette intégration vous permet d'afficher l'expérience client de manière holistique, en suivant les interactions et les tendances pour mieux informer vos équipes de réussite client. Grâce à ses excellentes analyses, Gainsight peut vous aider à prédire le comportement des utilisateurs, à répondre aux problèmes de manière proactive et à stimuler l'adoption et la rétention des logiciels.

Meilleures fonctionnalités de Gainsight

Automatisez l'engagement des clients en envoyant des recommandations de produits personnalisées, en déclenchant des nudges in-app ou en automatisant les interactions d'assistance

La fonctionnalité d'analyse comportementale vous fournit des données en temps réel sur les utilisateurs, aidant les organisations à identifier des modèles, puis à segmenter les utilisateurs en fonction de leurs besoins, en personnalisant leurs fonctionnalités et expériences d'onboarding

L'intégration transparente avec les plateformes CRM populaires vous aide à suivre les interactions avec les clients du début à la fin et à comprendre comment atteindre et assister au mieux vos clients

Limites de Gainsight

La création de rapports n'est pas très intuitive, ce qui peut prendre du temps pour obtenir les données dont vous avez besoin

Prix de Gainsight

Contact pour des informations tarifaires personnalisées

G2: 4.4/5 (1,300+ reviews)

4.4/5 (1,300+ reviews) Capterra: 4.4/5 (40+ avis)

Autres outils d'intégration

Renforcez votre Onboarding : Procédures opératoires normalisées, tâches et formulaires simplifiés par ClickUp ClickUp Cherchez-vous d'autres alternatives à Whatfix ? Ajoutez ClickUp à la liste.

Bien que mieux connu comme un outil de gestion de projet complet, ClickUp offre des fonctionnalités puissantes que vous pouvez utiliser pour améliorer l'expérience d'accueil des utilisateurs. Vous pouvez l'utiliser dans toutes vos entreprises comme substitut ou complément à Logiciel de documentation informatique , forfait communication et bien d'autres choses encore. Documents ClickUp peut vous aider à créer un hub de connaissances centralisé pour les documents d'intégration. Vous pouvez créer, stocker et gérer Procédures opératoires normalisées (SOP) pour votre plateforme numérique ou gérez une solide documentation logicielle bibliothèque. Partagez vos procédures opératoires normalisées avec les nouveaux utilisateurs ; ils auront toujours accès aux informations les plus récentes en cas de besoin.

Veillez à ce que tout le monde soit sur la bonne voie avec Tâches ClickUp . Utilisez des tâches pour construire des flux d'onboarding personnalisés qui guident les nouveaux utilisateurs à travers votre site web ou votre application, étape par étape.

Vous pouvez assigner des tâches à des utilisateurs spécifiques et paramétrer les tâches pour qu'elles s'achèvent automatiquement en fonction d'actions particulières. C'est un excellent moyen de s'assurer que les nouveaux utilisateurs sont sur la bonne voie et que rien n'est oublié.

Améliorez votre collecte d'informations grâce à l'outil Affichage du formulaire ClickUp . Créez des formulaires personnalisés à l'intention des nouveaux utilisateurs afin de recueillir des données sur leur expérience d'accueil. C'est un moyen utile d'identifier les zones de confusion ou de déterminer comment affiner le processus d'accueil et s'assurer que vous l'adaptez aux besoins de vos clients.

Vous êtes prêt à découvrir comment ClickUp peut vous aider dans l'intégration de vos utilisateurs ? Commencez par le test gratuit de Modèle d'accueil du client (Customer Onboarding) .

Personnalisez votre flux de travail et créez un processus d'adoption numérique qui améliore l'onboarding. Avec un meilleur onboarding, vous pouvez obtenir des taux d'adoption plus rapides, une satisfaction accrue des utilisateurs et une meilleure utilisation des produits.

Équipez vos clients des connaissances dont ils ont besoin pour utiliser votre produit avec succès. Commencez dès aujourd'hui en vous inscrivant à votre compte ClickUp gratuit .