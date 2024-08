10 meilleures alternatives à Google Trends pour les spécialistes du marketing en 2024

Il est difficile de suivre l'évolution des sujets émergents et de prédire ce que les gens aimeront ensuite.

Google Trends est idéal pour trouver des mots-clés essentiels. Il aide à repérer les tendances et montre les hauts et les bas des sujets d'actualité, ce qui facilite le forfait d'une campagne d'information calendrier du contenu pour votre marque.

Cependant, Google Trends a ses limites. Vous devrez souvent l'associer à d'autres logiciels tels que des outils de référencement et des recherches de tendances marketing pour obtenir des données plus complètes, diverses informations sur les mots clés et les sujets en vogue sur différentes plates-formes et dans différents secteurs d'activité.

Vous devez reconnaître la recherche de mots clés ou les sujets tendance pour construire une stratégie de marketing solide. Il est essentiel de ne pas se contenter de Google Trends pour couvrir tous les aspects de votre forfait marketing.

Voici notre liste des 10 meilleures alternatives à Google Trends pour les spécialistes du marketing en 2023. Nous les avons soigneusement examinées en termes de prix, de fonctionnalités, d'avis et de précision.

Que rechercher dans les alternatives à Google Trends ?

Lorsque vous choisissez une alternative à Google Trends, tenez compte de ces facteurs clés. Voici un guide détaillé à prendre en considération :

Diversité des données: Recherchez des plateformes qui vont au-delà des tendances de recherche de base, offrant des aperçus de diverses sources à travers plusieurs plateformes et industries

Mises à jour en temps réel: Recherchez des outils qui offrent des données en temps réel ou fréquemment mises à jour pour suivre l'évolution rapide des tendances et des intérêts du public

Analyses approfondies: Optez pour des solutions qui fournissent des analyses approfondies, vous permettant d'analyser les données, d'identifier des modèles et de prévoir les tendances

Options de personnalisation: Choisissez des plateformes qui permettent la personnalisation, ce qui vous permet d'adapter les recherches et les analyses à vos besoins spécifiques

Exactitude et fiabilité: Assurez-vous que l'alternative fournit des données Google Trends exactes et fiables, minimisant ainsi les inexactitudes potentielles dans l'analyse des tendances

Les 10 meilleures alternatives à Google Trends

1. Mentions.com

via Mentions Mention.com est un outil de suivi en temps réel parfait pour suivre des mots-clés spécifiques sur diverses plateformes de médias sociaux, forums, blogs et sites d'information.

Il permet de suivre la notoriété de la marque, le sentiment des clients et l'engagement pour des mots-clés et des sujets spécifiques. Outre le suivi, Mention.com vous aide à établir une connexion avec votre public sur les médias sociaux et à publier du contenu pour renforcer votre présence sociale.

Les meilleures fonctionnalités de Mention :

Données en temps réel à travers une variété d'indicateurs: Surveillez et suivez les hauts et les bas soudains des mentions de mots clés à travers le web et obtenez des aperçus sur l'engagement des utilisateurs et la présence dans les médias sociaux

Surveillez et suivez les hauts et les bas soudains des mentions de mots clés à travers le web et obtenez des aperçus sur l'engagement des utilisateurs et la présence dans les médias sociaux Analyse de la concurrence: Comprenez les stratégies employées par vos rivaux et obtenez des informations sur leur présence et leur engagement dans les médias sociaux afin de rester en tête du jeu grâce à une analyse détaillée de la concurrence

Comprenez les stratégies employées par vos rivaux et obtenez des informations sur leur présence et leur engagement dans les médias sociaux afin de rester en tête du jeu grâce à une analyse détaillée de la concurrence Gestion des canaux sociaux : Organisez, planifiez et analysez vos canaux sociaux sans effort à l'aide d'un calendrier éditorial multicanal

: Organisez, planifiez et analysez vos canaux sociaux sans effort à l'aide d'un calendrier éditorial multicanal **Surveillance de la marque en ligne : utilisez la fonction de Mentiongestion de la marque pour mesurer les indicateurs de réputation, repérer les collaborations avec les médias, surveiller et gérer les crises de manière proactive et renforcer votre image de marquestratégie de marque Mentions limites :

Certaines fonctionnalités standard sont manquantes : Des fonctionnalités telles que la capture de données historiques après la création d'une recherche booléenne sont introuvables

: Des fonctionnalités telles que la capture de données historiques après la création d'une recherche booléenne sont introuvables La recherche est limitée : En raison de configurations de recherche inadéquates, il y a un risque important de passer à côté de mentions cruciales

: En raison de configurations de recherche inadéquates, il y a un risque important de passer à côté de mentions cruciales Interface obsolète : les utilisateurs trouvent l'interface maladroite par rapport aux standards d'aujourd'hui

Prix des mentions :

Forfait individuel: 49 $/mois par utilisateur

49 $/mois par utilisateur Forfait professionnel: 99 $/mois par utilisateur

99 $/mois par utilisateur Pro Plus: $179/ mois par utilisateur

$179/ mois par utilisateur Entreprise:Tarification personnalisée

Mentions évaluations et critiques :

G2: 4.3/5 (400+ commentaires)

4.3/5 (400+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (250+ avis)

2. Similarweb

via Similarweb Similarweb aide les entreprises, les analystes de marché et les spécialistes du marketing à découvrir des opportunités, à identifier les risques et à prendre des décisions fondées sur des données sans trop de difficultés.

Il permet de suivre le comportement des clients, analyse les tendances du marché et donne un aperçu de la stratégie marketing de vos concurrents. Il met même le doigt sur les mots-clés et les contenus qui surperforment.

La plateforme v3 récemment mise à jour améliore encore les performances, rendant l'analyse plus rapide et plus précise.

Les meilleures fonctionnalités de Similarweb :

Données de trafic étendues: Affichez les données de trafic de tous les sites Web qui enregistrent plus de 10 000 visites par mois. Affichez une vue d'ensemble des performances en ligne de votre site grâce à des indicateurs tels que le taux de rebond, le nombre de pages par visite et la durée moyenne des visites

Affichez les données de trafic de tous les sites Web qui enregistrent plus de 10 000 visites par mois. Affichez une vue d'ensemble des performances en ligne de votre site grâce à des indicateurs tels que le taux de rebond, le nombre de pages par visite et la durée moyenne des visites Analyse multiplateforme: Recevez une analyse approfondie du trafic classée par canal, y compris des diagrammes comparatifs comme l'e-mail par rapport aux publicités, le social par rapport à la recherche, et une segmentation basée sur la région, les groupes d'âge et les données démographiques

Recevez une analyse approfondie du trafic classée par canal, y compris des diagrammes comparatifs comme l'e-mail par rapport aux publicités, le social par rapport à la recherche, et une segmentation basée sur la région, les groupes d'âge et les données démographiques Extension Chrome: Affiche les données de trafic de n'importe quel site sur des périodes spécifiques et fournit des classements de pages ou de sites web en temps réel directement à partir de votre navigateur

Affiche les données de trafic de n'importe quel site sur des périodes spécifiques et fournit des classements de pages ou de sites web en temps réel directement à partir de votre navigateur Filtrage régional et indicateurs de croissance: Obtenez des informations sur les performances géographiques d'un site web et accédez à des statistiques détaillées sur les principales sources de trafic et les stratégies de croissance, représentées visuellement par des pourcentages, des graphiques et des diagrammes circulaires

Limites de Similarweb :

Fenêtre de données limitée: L'extension gratuite de Similarweb est limitée à l'affichage des données des six derniers mois

L'extension gratuite de Similarweb est limitée à l'affichage des données des six derniers mois La précision n'est pas la meilleure: Bien que ses indicateurs offrent une précision directionnelle, ils peuvent ne pas fournir des nombres de volumes absolus précis

Bien que ses indicateurs offrent une précision directionnelle, ils peuvent ne pas fournir des nombres de volumes absolus précis Des fonctionnalités verrouillées par palier: Plusieurs paramètres avancés sont verrouillés par les paliers les plus élevés

Prix Similarweb :

Forfait individuel: Gratuit

Gratuit Plan professionnel: Prix personnalisé

Prix personnalisé Formule Entreprise: Prix personnalisé

G2: 4.5/5 (900+ commentaires)

4.5/5 (900+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (250+ avis)

3. Buzzsumo

via BuzzSumo Buzzsumo est un outil polyvalent de outil de marketing de contenu qui vous aide à mettre en œuvre diverses stratégies de marketing, de la sensibilisation et de la découverte à la recherche et au suivi.

Tirez parti de sa base de données de journalistes complète de 700K professionnels actifs, avec 330K mises à jour de profil mensuelles, pour entrer en connexion avec des individus à fort impact affichant un fort engagement social.

Son outil d'accroche IA garantit des résultats de sujets plus nichés, ce qui vous permet de rédiger rapidement des accroches pertinentes. Vous pouvez accéder aux tendances en temps réel, aux histoires virales et à huit milliards d'articles dans le monde, ce qui facilite la génération d'idées de contenu et l'analyse approfondie sur une période allant de 15 minutes à cinq ans.

Les meilleures fonctionnalités de BuzzSumo :

Rédacteur alimenté par l'IA: Rédigez des pitchs percutants plus rapidement grâce à la technologie intégrée de BuzzsumoOutil d'IA pour la rédaction de pitchs pour développerprésenter des idées et générer des compositions qui trouvent un écho auprès de votre cible

Rédigez des pitchs percutants plus rapidement grâce à la technologie intégrée de BuzzsumoOutil d'IA pour la rédaction de pitchs pour développerprésenter des idées et générer des compositions qui trouvent un écho auprès de votre cible Options de découverte étendues: Accédez à une archive de plus de 8 milliards d'articles web pour trouver l'inspiration et des informations précieuses

Accédez à une archive de plus de 8 milliards d'articles web pour trouver l'inspiration et des informations précieuses Suivi approfondi: Utilisez les outils de suivi de Buzzsumo pour suivre avec précision les mentions, les tendances et les mises à jour et obtenir des informations sur les concurrents pour rester en tête de la course

Utilisez les outils de suivi de Buzzsumo pour suivre avec précision les mentions, les tendances et les mises à jour et obtenir des informations sur les concurrents pour rester en tête de la course Outils pour une meilleure stratégie de contenu et un meilleur forfait: Découvrez et filtrez le contenu en fonction de l'engagement de l'audience et des sujets tendance

Limites de BuzzSumo :

Structure tarifaire abrupte: Les utilisateurs trouvent Buzzsumo cher

Les utilisateurs trouvent Buzzsumo cher **La fonctionnalité Topic Explorer n'est ni utile ni précise car elle a tendance à afficher tous les mots dans un seul panneau

Des mentions parfois non pertinentes : Parfois, les mentions et les alertes fournies par Buzzsumo manquent de spécificité

Prix de BuzzSumo :

Particuliers: 199$/mois par utilisateur

199$/mois par utilisateur Pour les agences: $299/mois pour cinq utilisateurs

$299/mois pour cinq utilisateurs Suite: 499 $/mois pour 10 utilisateurs

499 $/mois pour 10 utilisateurs Enterprise: $999/mois pour 30 utilisateurs

G2: 4.5/5 (100+ commentaires)

4.5/5 (100+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (100+ avis)

4. Sujets explosifs

via Sujets explosifs Exploding Topics scrute le web pour trouver les tendances dans toutes les catégories. Découvrez les sujets à la mode et les produits à venir avant que le reste du marché ne s'en aperçoive.

Exploding Topics surpasse Google Trends en vous permettant de rechercher et de découvrir de nouvelles tendances que vous ne connaissez peut-être pas. Tout ce que vous avez à faire est de sélectionner un domaine d'intérêt et de laisser l'outil faire le reste.

Les meilleures fonctionnalités d'Exploding Topics :

Analyse intelligente des tendances: Découvrez les tendances à venir et à croissance rapide bien plus d'un an avant qu'elles n'arrivent sur le marché grâce à un algorithme intelligent de détection des tendances qui exploite des millions de points de données

Découvrez les tendances à venir et à croissance rapide bien plus d'un an avant qu'elles n'arrivent sur le marché grâce à un algorithme intelligent de détection des tendances qui exploite des millions de points de données Analyse approfondie: Découvrez les recherches, les discussions et les mentions les plus performantes sur Internet,

Découvrez les recherches, les discussions et les mentions les plus performantes sur Internet, Échéancier large: Accédez et analysez des données historiques couvrant jusqu'à 15 ans ou aussi récentes que trois mois, tout en recevant des alertes de tendances instantanées en temps réel

Accédez et analysez des données historiques couvrant jusqu'à 15 ans ou aussi récentes que trois mois, tout en recevant des alertes de tendances instantanées en temps réel Accès API: Plongez dans les tendances à venir dans divers secteurs tels que SaaS, finance, santé, business, DTC, edtech, CPG, et bien plus encore

Limites des sujets explosifs :

Parfois inexactes: Le taux de variance élevé entre les tendances conduit souvent à des indicateurs de croissance trompeurs

Le taux de variance élevé entre les tendances conduit souvent à des indicateurs de croissance trompeurs Pas de résumer : Ne montre que les tendances sans aucune information sur la tendance

: Ne montre que les tendances sans aucune information sur la tendance Pas de personnalisation : Les possibilités de personnalisation sont minimes et il n'y a pas d'intégration avec plusieurs solutions de pages d'accueil de navigateur

Prix de Exploding Topics :

Forfait individuel: 39$/mois par utilisateur

39$/mois par utilisateur Forfait investisseur: 99$/mois par utilisateur

99$/mois par utilisateur Forfait Business: $299/mois par utilisateur

Exploding Topics évaluations et critiques :

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Capterra: Pas assez d'évaluations

5. Keywordtool.io

via Outil de mots-clés Keywordtool est un outil astucieux qui trouve automatiquement les meilleurs mots-clés à l'aide de l'autocomplétion de Google.

C'est une alternative puissante à Google Trends et Google Keyword Planner, car la version gratuite de cet outil de mots clés peut générer plus de 750 suggestions de mots clés à longue traîne pour un seul terme de recherche. Il est inestimable pour les spécialistes du marketing de contenu et.. la création de contenu .

Les meilleures fonctionnalités de Keywordtool.io :

Pas de tracas pour s'inscrire : Passez directement à la génération de mots clés sans perdre de temps à créer un compte

Passez directement à la génération de mots clés sans perdre de temps à créer un compte La fiabilité comme point central: Concentrez-vous sur la génération de mots clés avec l'algorithme robuste de Keywordtool, qui fonctionne sans faille 99,9% du temps

Concentrez-vous sur la génération de mots clés avec l'algorithme robuste de Keywordtool, qui fonctionne sans faille 99,9% du temps Des résultats inégalés: Générez instantanément plus de 750 mots-clés de longue traîne. Accédez à des suggestions de mots-clés à partir de requêtes d'utilisateurs réels pour la création de contenu, l'optimisation des moteurs de recherche, la publicité au clic ou d'autres activités de marketing

Générez instantanément plus de 750 mots-clés de longue traîne. Accédez à des suggestions de mots-clés à partir de requêtes d'utilisateurs réels pour la création de contenu, l'optimisation des moteurs de recherche, la publicité au clic ou d'autres activités de marketing **Les forfaits payants couvrent tous les domaines et toutes les langues de Google, offrant des nombres exacts de volumes de recherche, des coûts par clic et des données sur la concurrence des annonces Google dans 192 pays assistés, 50 236 emplacements spécifiques et 46 langues

Limites de Keywordtool.io :

Pas les données les plus précises: La précision des données pourrait être améliorée car il y a des divergences occasionnelles entre les données de volume de recherche de Google et d'autres résultats de mots-clés

La précision des données pourrait être améliorée car il y a des divergences occasionnelles entre les données de volume de recherche de Google et d'autres résultats de mots-clés **Certaines fonctionnalités essentielles, telles que le volume de recherche, sont bloquées derrière les niveaux de prix les plus élevés

**Les forfaits payants ne sont pas les plus rentables du marché

Prix de Keywordtool.io :

Version Free: Disponible

Disponible Pro Plus: 79 $/mois par utilisateur

79 $/mois par utilisateur Pro Basic: $69/mois par utilisateur

$69/mois par utilisateur Pro Business: $159/mois pour 10 utilisateurs

Keywordtool.io évaluations et critiques :

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Capterra: 4.5/5 (30+ reviews)

6. Treendly

via Treendly Treendly est une autre entrée polyvalente et capable qui compile et fournit des aperçus détaillés sur les tendances nouvelles et curatées.

Il a toutes les fonctionnalités que vous attendez d'un outil d'analyse de mots clés en $$$a. Explorez instantanément les tendances et la saisonnalité de n'importe quel sujet ou mot-clé dans différentes régions.

Les études de cas accumulées par Treendly fournissent des indications précieuses sur la façon dont les tendances fonctionnent dans des industries spécifiques.

Les meilleures fonctionnalités de Treendly :

Curation de tendances: Créez et gérez votre collection exclusive de tendances sans effort dans le tableau de bord avec des mises à jour en temps réel

Créez et gérez votre collection exclusive de tendances sans effort dans le tableau de bord avec des mises à jour en temps réel Suivi de l'industrie: Identifiez les industries prospères et en déclin dans un délai spécifique pour prendre des décisions éclairées et fondées sur des données et affiner votre stratégie de référencement

Identifiez les industries prospères et en déclin dans un délai spécifique pour prendre des décisions éclairées et fondées sur des données et affiner votre stratégie de référencement Suggestions intelligentes de mots-clés connexes: Explorez les mots-clés connexes que les gens recherchent sur les sites Web populaires liés à n'importe quel sujet d'intérêt

Explorez les mots-clés connexes que les gens recherchent sur les sites Web populaires liés à n'importe quel sujet d'intérêt Prévisions de tendances: Utilisez des algorithmes prédictifs qui s'appuient sur la segmentation des sentiments des clients et l'analyse des tendances du marché pour prévoir avec précision les performances d'une tendance dans les mois à venir

Limites de Treendly :

Plan de démarrage limité: Le plan d'entrée de gamme offre des fonctionnalités limitées

Le plan d'entrée de gamme offre des fonctionnalités limitées Pas de possibilité d'accéder à des rapports personnalisés: Les utilisateurs de base n'ont aucun moyen d'accéder à des rapports personnalisés

Les utilisateurs de base n'ont aucun moyen d'accéder à des rapports personnalisés Prix élevé par rapport à la concurrence: Ce n'est pas l'option la plus avantageuse sur le marché

Prix de Treendly :

Forfait Free: Disponible

Disponible Forfait de démarrage: 49 $/mois par utilisateur

49 $/mois par utilisateur Forfait Enterprise: Prix personnalisé

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Capterra: Pas assez d'évaluations

7. Yandex

via Yandex Outil initialement destiné au public russe, Yandex s'est aujourd'hui emparé d'un marché mondial. Il étend les services de recherche de mots-clés et fournit des statistiques pour le mot-clé ou l'expression recherchée.

Yandex dresse également une liste des recherches similaires effectuées par d'autres personnes sur le même mot ou la même phrase. Il indique le nombre d'impressions qu'une marque peut recevoir en utilisant le mot comme mot-clé.

Les statistiques de Yandex sur les mots clés se distinguent par leur capacité à présenter des statistiques sur les mots clés dans toutes les régions.

Les meilleures fonctionnalités de Yandex :

Assistance multilingue: Yandex Search prend en charge plusieurs langues, ce qui permet aux utilisateurs d'effectuer des recherches dans différentes langues

Yandex Search prend en charge plusieurs langues, ce qui permet aux utilisateurs d'effectuer des recherches dans différentes langues **Suggestions de recherche : Yandex Search propose des résultats de recherche en temps réel au fur et à mesure que les utilisateurs saisissent leurs requêtes, améliorant ainsi le processus de recherche en accélérant et en affinant les résultats

Résultats spécifiques aux régions: Yandex propose des statistiques sur les mots clés dans les différentes régions, ce qui vous permet de cibler géographiquement vos clients de manière efficace

Yandex propose des statistiques sur les mots clés dans les différentes régions, ce qui vous permet de cibler géographiquement vos clients de manière efficace Algorithme d'indexation: Yandex utilise un algorithme d'indexation interne qui fournit des résultats plus pertinents, ce qui le paramètre par rapport aux autres outils de recherche de mots clés

Limites de Yandex :

Pas de confidentialité : Yandex ne dispose pas d'une option de mode privé, ce qui empêche les utilisateurs de garder leurs résultats de recherche confidentiels

: Yandex ne dispose pas d'une option de mode privé, ce qui empêche les utilisateurs de garder leurs résultats de recherche confidentiels Moins de pertinence : certains utilisateurs se plaignent que les résultats de la recherche de mots-clés de Yandex sont moins pertinents que ceux d'autres outils, tels que Google Trends

: certains utilisateurs se plaignent que les résultats de la recherche de mots-clés de Yandex sont moins pertinents que ceux d'autres outils, tels que Google Trends Moins convivial: Un autre inconvénient de l'utilisation de Yandex pour la recherche de mots-clés est son manque de convivialité par rapport à d'autres outils

Prix de Yandex :

Free

Évaluations et critiques de Yandex :

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Capterra: Pas assez d'évaluations

8. Chasseur de tendances

via Chasseur de tendances Trend Hunter se distingue par sa capacité à repérer les tendances actuelles, notamment en matière de produits physiques. Il vous permet de vous plonger dans les dernières tendances en ligne sur des plateformes telles que TikTok, Instagram et Twitter.

Contrairement à la recherche par mot-clé de Google Trends, Trend Hunter n'a pas une fonction similaire mais permet de rechercher les dernières tendances. Chaque jour, il propose de nombreuses idées innovantes, des nouvelles virales et des informations sur la culture pop.

Les meilleures fonctionnalités de Trend Hunter :

Identification des tendances: Identifiez et exploitez les dernières tendances pour les incorporer dans vos stratégies de marketing

Identifiez et exploitez les dernières tendances pour les incorporer dans vos stratégies de marketing Résultats multiplateformes: Trend Hunter identifie et met en valeur les tendances sur diverses applications telles qu'Instagram, Twitter, TikTok, etc

Trend Hunter identifie et met en valeur les tendances sur diverses applications telles qu'Instagram, Twitter, TikTok, etc Outil de découverte : Découvrez les tendances marketing populaires intégrées par différentes marques

Découvrez les tendances marketing populaires intégrées par différentes marques Énorme base de données de tendances : Équipez-vous d'une vaste base de données de tendances à travers le monde

Limites de Trend Hunter :

Pas de recherche par mot clé : Bien que considéré comme un remplaçant de Google Trends, il ne fait pas de recherche par mot clé pour identifier les termes clés

Bien que considéré comme un remplaçant de Google Trends, il ne fait pas de recherche par mot clé pour identifier les termes clés Pas de recherche spécifique: Trend Hunter vous permet uniquement de consulter les tendances générales du marché et non d'obtenir des statistiques détaillées sur les mots clés

Prix de Trend Hunter :

Format Free: Disponible

Disponible Pro: $199/ mois par utilisateur (facturé annuellement)

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Capterra: Pas assez d'évaluations

9. Semrush

Via Semrush Semrush est placé dans les favoris des spécialistes du marketing en ligne, salué comme une plateforme de marketing polyvalente vous donnant accès à divers outils de stratégie de contenu.

L'une des fonctionnalités les plus appréciées de Semrush est sa capacité de suivi, qui permet aux entreprises de surveiller le classement des pages et de suivre le contenu de leurs concurrents.

Semrush propose un intervalle de forfaits permettant d'accéder aux fonctionnalités les plus pertinentes.

Les meilleures fonctionnalités de Semrush :

Analyse des concurrents: Semrush se démarque en offrant un suivi des concurrents, fournissant des informations précieuses pour élaborer des stratégies de marketing efficaces

Semrush se démarque en offrant un suivi des concurrents, fournissant des informations précieuses pour élaborer des stratégies de marketing efficaces Forfaits personnalisés: Le logiciel propose également des forfaits personnalisés pour les entreprises ayant des besoins particuliers

Le logiciel propose également des forfaits personnalisés pour les entreprises ayant des besoins particuliers Suivi du classement: Surveillez le classement des pages et élaborez des stratégies de marketing efficaces grâce à la fonctionnalité de suivi du classement

Les limites de Semrush :

Complexité: Bien que convivial, Semrush pourrait potentiellement submerger les utilisateurs manquant de connaissances techniques en raison de son tableau de fonctionnalités

Bien que convivial, Semrush pourrait potentiellement submerger les utilisateurs manquant de connaissances techniques en raison de son tableau de fonctionnalités **Prix : Avec son extension de paramètres, Semrush peut conduire les personnes sans expertise technique à payer pour des paramètres qu'ils n'utiliseraient pas

Prix élevé par rapport à la concurrence: Semrush peut être un outil plus coûteux à utiliser par rapport à d'autres outils similaires disponibles à moindre coût

Prix de Semrush :

Pro: $129.95 par mois

$129.95 par mois Guru: $249.95 par mois

$249.95 par mois Business: $499.95 par mois (forfaits personnalisés disponibles)

Evaluations et critiques de Semrush :

G2: 4.5/5 (1800+ commentaires)

4.5/5 (1800+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (2100+ avis)

10. Insider Intelligence

via Renseignements d'initiés Alimenté par Business Insider et eMarketer, Insider Intelligence fournit des informations sur les tendances dans tous les secteurs d'activité. Il donne accès à des outils de projection des tendances et liste une bibliothèque de contenus englobant des interviews d'experts, des infographies, des articles et des rapports.

Insider Intelligence est une extraordinaire base de ressources dans laquelle vous pouvez puiser et utiliser des contenus qui répondent à vos besoins.

Les meilleures fonctionnalités d'Insider Intelligence :

Accès à des ressources riches: Accédez à une série de ressources et d'actualités

Accédez à une série de ressources et d'actualités Projections de tendances: En plus de fournir des bulletins d'information sur les tendances, cet outil présente également des projections de tendances que vous pouvez utiliser dans vos stratégies de marketing

En plus de fournir des bulletins d'information sur les tendances, cet outil présente également des projections de tendances que vous pouvez utiliser dans vos stratégies de marketing Mise à jour régulière: Insider Intelligence envoie chaque jour des stations de tendances pour vous tenir au courant des derniers changements

Insider Intelligence envoie chaque jour des stations de tendances pour vous tenir au courant des derniers changements Couverture complète: Il fournit des données affichant les dernières tendances à travers les industries et les catégories

Les limites d'Insider Intelligence :

Spécifique aux tendances : Insider Intelligence se concentre davantage sur les dernières tendances que sur les statistiques de recherche de mots-clés

: Insider Intelligence se concentre davantage sur les dernières tendances que sur les statistiques de recherche de mots-clés Parfois non pertinent : on ne peut pas nier le fait qu'Insider Intelligence peut fournir des résultats qui ne sont pas immédiatement pertinents par rapport aux résultats souhaités

: on ne peut pas nier le fait qu'Insider Intelligence peut fournir des résultats qui ne sont pas immédiatement pertinents par rapport aux résultats souhaités Coûteux : Les informations obtenues via Insider Intelligence peuvent être trouvées en utilisant d'autres sourcesoutils de ressources marketing à un coût relativement moins élevé

Insider Intelligence pricing :

Tarification personnalisée

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Capterra: Pas assez d'évaluations

Autres outils de planification du contenu

Les outils de référencement et d'analyse de marché sont sans aucun doute d'une valeur inestimable pour les marques. Cependant, avez-vous pensé à des plateformes telles que ClickUp ? ClickUp excelle dans les domaines suivants la gestion de projet et l'assistance de l'IA, stimulant considérablement les opérations et améliorant la productivité pour des entreprises comme la vôtre.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Visualize-and-Plan-ClickUp.gif ClickUp Gestion de projet GIF /$$img/

ClickUp rassemble vos équipes pour planifier, suivre et collaborer sur n'importe quel projet, le tout en un seul endroit.

Intégration de ClickUp AI dans Google Docs

Lors de l'utilisation de Google Docs, L'IA de ClickUp vous aide à affiner votre texte en fonction de vos besoins - en le simplifiant ou en le rendant plus complexe, en insérant du texte ou en réduisant le contenu selon les besoins.

En plus d'affiner les textes existants, ClickUp vous aidera à rédiger des projets d'e-mails et des blogs, ce qui vous fera gagner du temps.

ClickUp IA traduit également les langues, corrige les fautes d'orthographe et de grammaire, et génère des idées lucratives pour surmonter le bloc de la rédaction.

Utilisez ClickUp AI pour écrire plus vite, résumer et peaufiner un texte, générer des réponses aux e-mails, et plus encore

ClickUp Gestion de projet

ClickUp paramètre des tableaux de bord en direct et des flux de travail connectés pour une collaboration plus rapide et plus efficace. Il vous aide à rationaliser la planification et la gestion du contenu, en libérant du temps et en optimisant les tâches liées au contenu.

Organisez votre travail, gérez vos projets et automatisez vos tâches récurrentes avec ClickUp

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Assistance à l'IA: Générez du contenu de haute qualité avec l'utilisation de l'IA

Générez du contenu de haute qualité avec l'utilisation de l'IA Correcteur intégré: Activez les vérifications orthographiques, la grammaire et la traduction au sein de la plateforme ClickUp

Activez les vérifications orthographiques, la grammaire et la traduction au sein de la plateforme ClickUp Gestionnaire de contenu: Simplifiez la gestion de projet et la planification avec l'utilisation de l'IAGestion de contenu ClickUp *Assistance à la création: Fournissez des idées de contenu créatives et élaborez des stratégies

Simplifiez la gestion de projet et la planification avec l'utilisation de l'IAGestion de contenu ClickUp *Assistance à la création: Fournissez des idées de contenu créatives et élaborez des stratégies **Améliorer le contenu : peaufiner le texte écrit pour le rendre plus attrayant et simplifiéClickUp marketing

Élaborer une stratégie et l'exécuter campagnes de marketing avec ClickUp

Les limites de ClickUp

Temps d'apprentissage: Certains utilisateurs trouvent qu'il y a une courbe d'apprentissage abrupte pour utiliser les fonctions avancées

Prix ClickUp

Il existe quatre forfaits différents en fonction de la taille des équipes et des fonctionnalités requises :

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

Tarification personnalisée ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois/membre de l'environnement de travail

ClickUp évaluations et critiques :

G2 : 4.7/5 (8 000+ commentaires)

: 4.7/5 (8 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 000+ commentaires)

Révolutionnez votre flux de travail au-delà de Google Trends avec ClickUp

En explorant les diverses alternatives à Google Trends, ClickUp s'impose comme un outil puissant pour les spécialistes du marketing.

Ses capacités IA à multiples facettes redéfinissent la productivité, en offrant des suggestions de copie affinées, en aidant à la création de contenu et en rationalisant les flux de travail collaboratifs. ClickUp ne se contente pas de suivre le rythme ; il vous propulse vers des opérations rationalisées, une gestion efficace du contenu et une collaboration accélérée, pour finalement remodeler votre façon de naviguer et de conquérir la sphère numérique en 2023 et au-delà.