10 meilleures applications de suivi du kilométrage en 2024 (avis et prix)

Les professionnels en déplacement peuvent parcourir des centaines, voire des milliers de kilomètres liés à leur travail au cours de l'année. Pour les employés conventionnels, il s'agit de coûts non durables que vous pouvez récupérer par l'intermédiaire du service des comptes annuels de votre entreprise. Pour les entrepreneurs et les propriétaires d'entreprise, ces kilomètres sont des dépenses professionnelles déductibles.

Mais vous ne pouvez récupérer cet argent ou ces économies d'impôt que si vous disposez d'un moyen pratique et fiable de suivre vos kilomètres au cours de l'année. Les applications de suivi des kilomètres d'aujourd'hui facilitent le suivi automatique de votre distance, de vos destinations et des trajets qui peuvent être considérés comme des dépenses d'entreprise.

Trouvez la bonne application avec les bonnes fonctionnalités pour que le suivi du kilométrage soit une victoire facile au lieu d'une corvée fastidieuse. Identifiez les fonctionnalités incontournables que l'on retrouve dans les apps de suivi de kilométrage en 2024, puis comparez les apps de suivi populaires de cette liste pour trouver votre préférée.

Que faut-il rechercher dans les applications de suivi des kilomètres ?

Les meilleures applications de suivi du kilométrage sont conçues pour les utilisateurs Business - mieux encore, les bonnes applications de suivi seront construites en pensant aux professionnels de votre secteur d'activité. Les chauffeurs de covoiturage, les agents immobiliers et les fondateurs de startups conduisent pour des raisons professionnelles différentes, et vous avez besoin d'un outil qui s'aligne sur vos besoins.

Lorsque vous comparez les différentes options, assurez-vous que ces fonctionnalités indispensables sont disponibles dans la version gratuite ou premium :

Automatisation: Il n'y a rien de plus frustrant que d'arriver à une destination lointaine et de réaliser que vous n'avez pas démarré votre outil de suivi du kilométrage. Évitez cela en choisissant des applications qui suivent automatiquement tous vos kilomètres. Les applications intelligentes peuvent deviner quels trajets sont liés à l'entreprise, de sorte que vous n'avez pas à faire un tas de travail manuel, ce qui vous permet d'économiser du temps et de l'argentla gestion de la charge de travail plus facile

Exportabilité et intégrations: En fin de compte, vos données de suivi du kilométrage doivent passer de l'application aux formulaires de l'IRS ou aux rapports de dépenses de l'entreprise. Recherchez des applications qui peuvent partager les informations avec les outils financiers que vous (ou votre comptable) utilisez déjà

De nombreuses fonctionnalités de catégorisation et d'étiquette: Les bonnes applications de suivi du kilométrage vous permettent d'indiquer en détail le type de déplacement professionnel de chaque trajet. Vous pourriez avoir besoin de champs de données comme des dates ou des fonctions supplémentaires pour faire la distinction entre les appels de service sur le terrain et les évènements de réseautage et suivre les voyages pour différentes applications de concerts

Fonctions supplémentaires: Si elles répondent aux besoins de votre entreprise, recherchez des applications intégréeslogiciel de gestion des tâchesun suivi des dépenses,outils de gestion du tempsetmodèles de Relevé de temps *Instructions financières: Recherchez des applications qui calculent vos dépenses totales en déplacement, vos économies d'impôts et les tendances en matière de conduite

Commodité et fiabilité: Les meilleures applications sont celles que vous n'avez pas à vérifier chaque fois que vous montez dans la voiture. Comparez donc vos applications favorites en fonction de leur temps de fonctionnement, des pannes, des erreurs et de la facilité d'utilisation

En recherchant la qualité et la commodité, il est beaucoup plus probable que vous aurez des enregistrements précis et un moyen facile de récupérer votre argent pour les miles d'entreprise.

Les 10 meilleurs outils de suivi des kilomètres à utiliser en 2024

Comparez ces meilleures applications de suivi de kilométrage disponibles en 2023. Chacune offre une technologie de suivi facile à utiliser avec des fonctionnalités uniques.

Suivez le temps, les données de kilométrage et plus encore par projet ou par employé individuel dans ClickUp pour obtenir plus d'informations pour votre équipe

ClickUp n'est pas un suivi du kilométrage en temps réel - c'est tout ce dont vous avez besoin pour gérer vos déplacements personnels et professionnels. Les professionnels indépendants, les propriétaires de petites entreprises et les équipes Business l'utilisent pour importer leurs données de suivi kilométrique et créer un hub d'informations centralisé.

De là, les professionnels en déplacement peuvent transférer les données dans des modèles de notes de frais ou les ajouter à leur liste de dépenses d'entreprise exonérées d'impôts. Les managers peuvent analyser les déplacements de l'équipe afin de déceler les inefficacités ou de s'assurer que le budget est sur la bonne voie pour couvrir les kilomètres. Les comptables et les équipes financières peuvent également accéder aux données pour gérer les paiements et les déclarations fiscales.

Que vous souhaitiez un calendrier contenant toutes vos données de voyage ou un tableau indiquant le nombre de kilomètres parcourus chaque semaine par votre équipe, ClickUp affiche des vues polyvalentes et des informations sur les frais de déplacement outils de gestion de projet pour vous assister dans vos efforts. Vous pouvez également utiliser des modèles spécialisés tels que le Modèle de Relevé de temps pour les services ClickUp pour suivre le kilométrage dans le cadre des heures de travail.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Agréger et suivre les kilomètres parcourus par les différents employés et équipes dans l'espace de travailVue Tableur pour un aperçu et un suivi rapides

Utilisez les modèles et les formulaires de ClickUp pour ajouter les données des applications de suivi des kilomètres aux rapports, aux formulaires de dépenses et à d'autres documents

Joindre les informations de kilométrage à des projets ou tâches spécifiques pour faciliter la budgétisation et les prévisions

Logiciel de base de données gratuit fonctionnalité pour un suivi approfondi et la création de rapports à l'aide demodèles de base de données* Ajoutez des tâches pour les chauffeurs, les comptables ou vous-même (avec vos multiples casquettes) afin d'analyser les données kilométriques et de les mettre au travail

Combinez le suivi des kilométrages avec d'autres outilssuivi du temps du projet pour savoir où sont utilisées les ressources de votre entreprise

Communiquez avec les fonctionnalités de notes et de DM de ClickUp pour que tout le monde reçoive ses données à temps

Les limites de ClickUp

ClickUp n'offre pas de suivi du temps en temps réel ; vous devrez choisir un outil de suivi du temps et l'intégrer à ClickUp pour ajouter les données à vos processus de gestion de projet

L'application mobile offre moins de fonctionnalités que l'application de bureau. Traitez les tâches quotidiennes sur votre téléphone, puis passez à votre ordinateur pour les analyses plus poussées

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contact pour les prix

Contact pour les prix ClickUp AI est disponible à l'achat sur tous les forfaits payants au prix de 5$ par membre de l'environnement de travail et invité interne par mois

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. Solo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Screens-of-scheduled-and-guaranteed-earnings-through-Solos-mileage-tracking-app.png Écrans des gains programmés et garantis via l'application de suivi des kilomètres de Solo /$$img/

Via Solo Le suivi du temps et le suivi des kilomètres sont des exigences professionnelles fastidieuses si vous travaillez dans la gig economy. Mais Solo simplifie le travail grâce au suivi automatique du kilométrage et des dépenses. Utilisez cette application pour intégrer toutes vos applications sur un seul tableau de bord afin de forfaiter vos déplacements, de suivre les kilomètres et de voir combien vous avez gagné à la fin de la journée.

Solo est bien plus qu'un simple outil de suivi du kilométrage. Il vous offre un seul endroit pour gérer toutes vos tâches provenant de différentes plateformes, apps de covoiturage et apps de livraison. Mieux encore, elle prévoit combien d'argent vous gagnerez chaque jour - et vous verse la différence si elle surestime vos revenus quotidiens. De nombreux chauffeurs ambulants utilisent cette application pour la tenue de leurs dossiers, l'élaboration de leurs itinéraires et le suivi de leurs finances.

Solo meilleures fonctionnalités

Intégrations avec des applications populaires comme Instacart, Doordash et Uber

Plusieurs outils de suivi du kilométrage, du temps et du revenu prévisionnel

Une garantie pour votre salaire journalier

Limites de Solo

Le suivi manuel peut être peu fiable, selon certains utilisateurs

Le texte peut être petit et difficile à lire

Prix de Solo

Basic: 10$/mois

10$/mois Pro: 15$/mois

15$/mois Pro Plus: 20$/mois

G2: Pas de commentaires disponibles

Pas de commentaires disponibles Capterra: Pas de commentaires disponibles

3. Stride (foulée)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Mileage-tracking-dashboard-on-Stride.png Tableau de bord de suivi du kilométrage sur Stride /$$img/

Via Stride Stride est une application gratuite de suivi des kilomètres parcourus. Les utilisateurs peuvent suivre automatiquement les kilomètres pour tous leurs déplacements. Elle aide également les utilisateurs Business à trouver des déductions fiscales et des opportunités d'économies grâce à un tableau de bord utile pour le suivi des économies, des coûts et des options.

Les utilisateurs s'en servent également pour leur vie personnelle, car l'application propose des outils de budgétisation et de suivi des dépenses personnelles. La conception de l'application est facile et intuitive, de sorte que son utilisation n'est jamais une corvée.

Les meilleures fonctionnalités de Stride

Suivi du temps et du kilométrage dès l'écran d'accueil de l'application

Fonctionnalités budgétaires pour une gestion de l'argent en un coup d'œil

Distinction facile entre les déplacements personnels et les déplacements d'entreprise

Suggestions pour trouver et utiliser les déductions fiscales

Limites de Stride

Notifications incohérentes

Certains utilisateurs signalent des problèmes liés à l'exactitude du kilométrage et de l'itinéraire

Prix de Stride

Free

G2: Pas de commentaires disponibles

Pas de commentaires disponibles Capterra: Pas de commentaires disponibles

Bonus:_

il n'y a pas d'autres possibilités que d'obtenir une primelogiciel de gestion des voyages !

4. MileIQ

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Users-dashboard-for-tracking-and-monitoring-mileage-with-MileIQ-1400x820.jpg Tableau de bord des utilisateurs pour le suivi et le contrôle du kilométrage avec MileIQ /$$img/

Via MileIQ Distinguez les voyages personnels des voyages d'entreprise d'un simple geste du poignet lorsque vous utilisez MileIQ pour suivre vos miles. L'application suit automatiquement tous vos déplacements, et vous pouvez glisser vers la gauche ou vers la droite pour désigner le type de voyage dont il s'agit pour chaque déplacement.

L'application est conçue pour les entreprises qui travaillent beaucoup, dans pratiquement tous les secteurs d'activité. Vous pouvez suivre les miles (et les économies) au fil du temps, activer les heures de travail afin d'avoir moins de voyages à trier, et obtenir des rappels si vous avez des tâches en attente dans l'application.

Les meilleures fonctionnalités de MileIQ

Le tableau de bord de MileIQ facilite le balayage et le classement des trajets

Les outils de suivi vous montrent les économies et les déductions au fil du temps

Téléchargez facilement les rapports mensuels de kilométrage sous forme de fichiers CSV ou PDF

Limites de MileIQ

L'interface de l'application peut être lente lorsque vous effectuez des modifications en cours ou des ajustements manuels

La version gratuite limite le nombre de trajets suivis par mois

Prix de MileIQ

Free

Unlimited: 5,99 $/mois par utilisateur

5,99 $/mois par utilisateur Teams: 8$/mois par utilisateur

8$/mois par utilisateur Teams Pro: 10$/mois par utilisateur

MileIQ évaluations et critiques

G2: 4.2/5 (66+ commentaires)

4.2/5 (66+ commentaires) Capterra: 5.0/5 (1+ avis)

5. Suivi du kilométrage par Everlance

Via Everlance Everlance met les fonctions de rapports au premier plan avec son application de suivi des kilomètres. Au fur et à mesure du suivi des kilomètres, elle calculera les déductions et les dépenses quotidiennes, mensuelles et annuelles. Les utilisateurs peuvent filtrer les données pour se concentrer sur différentes périodes et exporter facilement les données vers leurs applications financières et de gestion de projet préférées.

L'application présente des fonctionnalités conformes aux normes IRS et permet de créer de nombreux documents. Elle peut répondre aux besoins de pratiquement toutes les politiques d'entreprise en matière de rapports de dépenses, de suivi et de vérification.

Les meilleures fonctionnalités d'Everlance

Suivi automatique avec des fonctionnalités de modification permettant de revenir en arrière et de reclasser les voyages ou de les diviser en trajets plus petits

Bonnes options de génération de rapports et de documentation

Hebdomadaire, mensuel etjournal quotidien pour faciliter l'analyse et la surveillance

Interface propre et facile à naviguer

Limites d'Everlance

Les fonctionnalités gratuites ne permettent pas toujours de classer les trajets dans la bonne catégorie et d'écraser les données

Il se peut que les trajets ne soient pas enregistrés si la batterie du téléphone est faible

Prix d'Everlance

Free (pour les particuliers et les entreprises)

Premium (particulier): 5 $/mois

5 $/mois Premium Plus (particulier): 10 $/mois

10 $/mois Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Programme CPM (entreprises): 10 $/mois par utilisateur

10 $/mois par utilisateur Programme AFVR (entreprises): 33 $/mois par utilisateur

G2: 4.3/5 (100+ reviews)

4.3/5 (100+ reviews) Capterra: 4.4/5 (64+ commentaires)

6. SherpaShare - Chauffeur de covoiturage

Via SherpaShare SherpaShare est conçu spécialement pour les conducteurs de véhicules de covoiturage. Intégrez vos applications à SherpaShare pour forfaiter vos itinéraires, obtenir des recommandations pour optimiser votre trajet et suivre les kilomètres parcourus dans le cadre de votre entreprise.

L'application premium offre des fonctionnalités supplémentaires aux utilisateurs pour maximiser leurs revenus quotidiens avec des insights comme les heatmaps et les hotspots. L'application propose également des économies et des coupons pour les utilisateurs de SherpaShare.

Les meilleures fonctionnalités de SherpaShare

Les fonctionnalités d'analyse en temps réel aident les chauffeurs à forfaiter leurs itinéraires pour être mieux payés

Fonction discuter construite pour la communauté des conducteurs de covoiturage

Limites de SherpaShare

L'onglet des économies et des offres peut être distrayant

Certains utilisateurs trouvent que l'application est difficile à utiliser

Toutes les permissions sont nécessaires pour que l'application fonctionne correctement

Prix de SherpaShare

Mensuel: 5,99 $/mois

5,99 $/mois Super Premium: 10$/mois

G2: Pas de commentaires disponibles

Pas de commentaires disponibles Capterra: Pas de commentaires disponibles

7. Hurdlr

Via Hurdlr Hurdlr est conçu pour les utilisateurs indépendants. Il ne se contente pas de suivre les kilomètres parcourus et les économies potentielles, il suit également les coûts et les économies par rapport aux bénéfices et aux revenus de l'entreprise. Vous pouvez consulter les économies réalisées au fil du temps, les rapports sur les bénéfices et les pertes, et obtenir des mises à jour en temps réel sur votre kilométrage.

Les utilisateurs peuvent également suivre les dépenses de l'entreprise en dehors de la conduite grâce à Hurdlr. Capturez les reçus, enregistrez les dépenses et consultez le solde bancaire de votre entreprise au sein d'une seule et même application.

Les meilleures fonctionnalités de Hurdlr

Suivi intégré des revenus, des dépenses et des taxes sur l'écran d'Accueil

Intégrations avec des milliers de banques différentes, ainsi qu'avec des outils de paiement, des applications de covoiturage et des outils de comptabilité populaires

Offre des dizaines de modèles de rapports différents

Suivi illimité du kilométrage

Limites de Hurdlr

Certains utilisateurs ont constaté des lacunes dans le suivi et les fonctions

Les virements bancaires peuvent être comptabilisés deux fois, ce qui rend les rapports de dépenses inexacts

Prix de Hurdlr

Free

Premium: 10 $/mois

10 $/mois Pro: $16.67/mois (facturé annuellement)

$16.67/mois (facturé annuellement) Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.3/5 (23+ commentaires)

4.3/5 (23+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (11+ commentaires)

8. Gridwise (en anglais)

Via En grille Gridwise est conçu pour deux publics : les travailleurs itinérants qui cherchent un moyen centralisé de suivre les concerts et les entreprises qui veulent commercialiser auprès des travailleurs itinérants. Les travailleurs itinérants peuvent synchroniser leurs applications, obtenir des recommandations personnalisées et établir des forfaits stratégiques pour les heures de pointe. Les entreprises peuvent placer des annonces, contacter les chauffeurs et analyser les résultats de leurs campagnes.

Les meilleures fonctionnalités de Gridwise

L'interface facilite la préparation des informations fiscales et le suivi des déductions

Les utilisateurs peuvent synchroniser leurs applications de concerts et de covoiturage pour forfaiter leur journée

Les outils d'analyse de données créent des statistiques et des recommandations personnalisées

Limites de Gridwise

Les données de mobilité de Gig sont partagées avec les annonceurs

La version gratuite a des rappels d'évènements et des aperçus d'aéroports limités

Prix de Gridwise

Free

Plus: $9.99/mois

G2: Pas de commentaires disponibles

Pas de commentaires disponibles Capterra: Pas de commentaires disponibles

9. QuickBooks Indépendants

Via QuickBooks Self-Employed QuickBooks offre une suite achevée d'outils pour les professionnels indépendants et les petites entreprises, y compris une application de suivi du kilométrage. Les utilisateurs peuvent générer des rapports, consulter des estimations d'économies et transférer facilement leurs données vers TurboTax. Le transfert et le partage des données sont faciles parce que tant de programmes sont sous ce parapluie.

Cette application brille lorsqu'il s'agit d'impôts et de forfaits financiers. Si vous souhaitez donner la priorité aux déductions fiscales et à une comptabilité claire, QuickBooks offre différents affichages, rapports et fonctionnalités pour s'adapter à votre flux de travail préféré.

Meilleures fonctionnalités de QuickBooks Self-Employed

Robuste intégréoutils de rapports pour des informations approfondies

Fonctions d'estimation des taxes et de déclaration de revenus conçues pour les utilisateurs indépendants

Offre le suivi du kilométrage, le suivi des dépenses et l'organisation des reçus en un seul endroit

Limites de QuickBooks Self-Employed

De nombreux utilisateurs trouvent que le service personnalisé laisse à désirer

L'application mobile est beaucoup moins conviviale que la version bureau

Prix de QuickBooks Self-Employed

Auto-Entrepreneur: 20$/mois

20$/mois Offre groupée d'impôt pour les travailleurs autonomes: 30 $/mois

30 $/mois Offre groupée d'impôt en direct pour les travailleurs autonomes: 40 $/mois

G2: 4.0/5 (3,100+ reviews for QuickBooks)

4.0/5 (3,100+ reviews for QuickBooks) Capterra: 3.9/5 (95+ avis)

10. TripLog

Via Triplog Triplog offre des fonctionnalités pour les professionnels indépendants et les entreprises. Il s'intègre aux logiciels d'entreprise les plus courants, notamment QuickBooks, SAP Concur et Sage, pour s'adapter à toutes les technologies. Les utilisateurs et les gestionnaires peuvent suivre les déplacements dans le temps et identifier les domaines dans lesquels ils peuvent améliorer leur efficacité grâce à un système complet de gestion des déplacements logiciel de suivi des employés .

TripLog propose différentes options pour les principaux secteurs verticaux de l'industrie afin de servir tout le monde, des conducteurs de covoiturage indépendants aux grandes équipes de construction. Les particuliers peuvent forfaiter leurs itinéraires et classer les trajets pour les rapports fiscaux. Les entreprises peuvent suivre automatiquement les déplacements et assurer la maintenance de leurs équipes sur le terrain.

Les meilleures fonctionnalités de TripLog

Intégration avec les principales plateformes et API pour les fonctions personnalisées

Suivi en temps réel des déplacements, du carburant et des dépenses connexes

Matériel optionnel pour le suivi du kilométrage par GPS ou par Bluetooth afin d'optimiser le suivi automatique du kilométrage

Alogiciel de gestion du temps de travail et des logiciels de suivi des dépenses

Limites de TripLog

La fonctionnalité de paiement automatisé peut rencontrer des erreurs lors de l'installation

Les rapports du service d'assistance sont apparemment lents

Prix de TripLog

Lite: Gratuit

Gratuit Premium: 5,99 $/mois

5,99 $/mois Teams: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Enterprise: $15/mois par utilisateur

G2: 4.7/5 (56+ commentaires)

4.7/5 (56+ commentaires) Capterra: 4.1/5 (75+ avis)

Suivez vos miles là où vous le faites déjà Gérez vos finances et vos tâches dans ClickUp

Le suivi de vos miles peut permettre à votre entreprise d'économiser des centaines ou des milliers de dollars en impôts ou en dépenses non effectuées. Mais si vous comptez sur des outils manuels, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Choisir la bonne application de suivi des miles fait toute la différence.

Choisir la bonne application logiciel de gestion de projet gratuit et l'application de suivi collaboratif comptent tout autant. ClickUp peut lire les données de votre application de suivi du temps pour générer des rapports, suivre les tendances au fil du temps et faciliter les rapports ou la documentation des frais kilométriques.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour votre Compte ClickUp Free Forever gratuit et commencez le suivi !