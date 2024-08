Comment une courbe en S peut-elle être utile à votre équipe de gestion de projet ?

En tant que gestionnaire de projet, comment faites-vous pour savoir si vous progressez comme prévu ? D'une part, en comparant la progression au forfait et, d'autre part, en comparant le forfait aux points de référence. La courbe en S est un moyen simple, efficace et visuel d'atteindre ces deux objectifs.

Entrons dans les détails !

Qu'est-ce qu'une courbe en S dans la gestion de projet ?

Une courbe en S, comme son nom l'indique, est un graphique mathématique en forme de S qui représente des points de données cumulées sur les axes X et Y.

Par exemple, si vous reportez la durée cumulée du projet (quotidienne/hebdomadaire/mensuelle) sur l'axe X et les tâches cumulées que vous avez exécutées sur l'axe Y, vous obtiendrez un graphique dont la forme ressemble vaguement à celle de la lettre S.

Courbe en S de la longueur du gazoduc national aux États-Unis de 1970 à 2015 \N-[ Source ]

Une courbe en S comporte deux points d'inflexion. La croissance d'un projet est généralement lente dans les premières étapes parce que les équipes s'habituent à l'industrie ou comprennent les exigences.

Ces difficultés initiales sont résolues au premier point d'inflexion et le projet s'accélère, créant une pente ascendante. Au deuxième point d'inflexion, le projet arrive à maturité, ce qui a pour effet d'aplanir la progression.

La courbe en S n'est pas conçue ou imposée ; il s'agit simplement de la progression naturelle d'un projet. La seule chose que vous pouvez peut-être influencer est l'endroit où les inflexions se produisent.

Importance des courbes en S pour la prise de décision

La courbe en S est l'un des outils les plus simples à la disposition du gestionnaire de projet, mais elle offre des avantages considérables. La courbe en S affiche une vue d'ensemble du projet, devenant ainsi un élément important du processus de prise de décision processus de prise de décision . Voici comment.

Suivre la progression avec les courbes en S

Au début du projet, tous les gestionnaires font des projections sur la durée du projet, le nombre de personnes dont ils ont besoin, les autres ressources nécessaires, le coût, etc.

L'utilisation la plus courante d'une courbe en S consiste à planifier ces projections en fonction de la progression du projet, ce qui constitue un excellent outil de suivi rapport sur le statut du projet . Les gestionnaires de projet peuvent visualiser les variations en superposant le graphique de la performance actuelle à la courbe de la projection.

Si vous prenez l'exemple de la courbe en S du National Gas Pipeline ci-dessus, la ligne orange correspond à la projection et la ligne bleue à la progression. Vous verrez que de 1870 à 1985, les performances ont dépassé les projections.

Pour un gestionnaire de projet, cela peut être un bon signe, compte tenu des coûts et des conséquences associés.

Prévoir les besoins du projet

Une courbe en S est également un excellent moyen de prévoir le moment où le projet aura besoin d'un maximum de ressources ou d'investissements. Par exemple, dans un projet de développement de logiciel, l'étape du produit minimum viable (MVP) ne nécessitera pas autant de ressources que lorsque le client accepte le MVP et met le produit en service.

En planifiant le point d'inflexion (acceptation du MVP), les gestionnaires de projet peuvent prévoir à quel moment des membres supplémentaires de l'équipe seront nécessaires. Ils peuvent également prévoir l'évolution nécessaire du système tout au long du cycle de vie du projet, ce qui permet de créer des plans de sauvegarde.

Planification de scénarios

En faisant varier les entrées de la courbe en S, il est possible de forfaiter des scénarios potentiels. Par exemple, vous pouvez voir si les coûts diminuent lorsque vous prolongez la durée du projet. Vous pouvez également augmenter la taille de l'équipe du projet pour déplacer le premier point d'inflexion vers la gauche.

De cette manière, vous pouvez forfaiter et visualiser diverses possibilités et prévoir raisonnablement les résultats.

Gérer les flux de trésorerie

Tout gestionnaire cherche à achever le projet dans le cadre du budget qui lui a été alloué. Pourtant, presque tous les 60 % des organisations dépassent leurs budgets. Cela se produit progressivement et par petites touches, sans que l'on s'en aperçoive.

Une courbe en S permet d'éviter cela. Les gestionnaires de projet peuvent établir des prévisions de flux de trésorerie en superposant les dépenses prévues sur une courbe en S avec l'échéancier de déblocage des fonds (qui figure dans le modèle de budget de votre projet).

En cas de dépassement, ils peuvent renégocier le budget ou réduire la portée du projet. S'ils sont en dessous du budget, ils peuvent ajouter des ressources ou faire des économies.

Types de courbes en S

Si la courbe en S est un terme générique qui englobe plusieurs graphiques ayant la forme de la lettre, tous ne sont pas égaux. Plusieurs types de courbes en S répondent à des objectifs différents, proposés par diverses entreprises outils de visualisation de données . Voici les plus courants.

Courbe en S de référence

Il s'agit du forfait/de la projection établi par le gestionnaire du projet dès le début. En règle générale, ce calendrier de projet décrit l'effort, le coût et la séquence du travail à fournir.

Il paramètre tout le travail à venir, d'où son nom. Bien qu'il ne soit généralement pas modifié, des changements inévitables dans la portée ou le calendrier peuvent parfois amener les gestionnaires à modifier la courbe en S de référence.

Courbe en S cible

Cette courbe est utilisée pour suivre la progression du projet au fur et à mesure. Elle planifie les différents éléments du projet sur la base de données réelles, souvent en temps réel. Si la courbe en S cible croise la courbe en S de référence, votre projet est en bonne forme, c'est-à-dire qu'il progresse comme prévu.

Toute variation peut nécessiter des interventions, telles que l'allocation de ressources supplémentaires ou l'ajout d'investissements.

Courbe de la banane

Une courbe banane consiste à tracer deux courbes en S sur le même graphique. Par exemple, lors de la planification d'un projet, vous pouvez prendre en compte les dates de début et de fin précoces et les dates de début et de fin tardives et les cartographier sur un graphique.

Les courbes en S qui se croisent prennent la forme d'une banane, ce qui vous permet de connaître les chemin critique et le degré de flottaison/liberté dont vous disposez.

Cas d'utilisation de la courbe en S

Bien qu'il soit possible de créer des courbes en S pour n'importe quels paramètres liés, voici ceux que les gestionnaires de projet trouvent les plus utiles.

Courbe en S du coût par rapport au temps : Planifie le temps sur l'axe horizontal et le coût d'exécution du projet sur l'axe vertical. Cette courbe en S permet de suivre les coûts tout au long du cycle de vie d'un projet

: Planifie le temps sur l'axe horizontal et le coût d'exécution du projet sur l'axe vertical. Cette courbe en S permet de suivre les coûts tout au long du cycle de vie d'un projet Courbe en S des équipes commerciales en fonction du temps : Planifie les données projetées pour les équipes commerciales au fil du temps. Cette courbe en S permet d'identifier le seuil de rentabilité et le retour sur investissement potentiel

: Planifie les données projetées pour les équipes commerciales au fil du temps. Cette courbe en S permet d'identifier le seuil de rentabilité et le retour sur investissement potentiel Courbe en S des heures de travail en fonction du temps : Planifie le temps nécessaire pour achever le projet à travers les différentes phases. Cette courbe en S aide à l'estimation et à l'évaluation du projetl'allocation des ressources Si les courbes en S sont flexibles et utiles dans tous les scénarios, elles ont aussi leurs propres limites.

Limites des courbes en S

La forme de la courbe en S elle-même n'est pas des plus instructives, si ce n'est qu'elle constitue un constat sur l'évolution naturelle d'une situation. Cumulés, la plupart des points de données sont susceptibles de prendre une forme en S lorsqu'ils sont tracés.

Par extension, une courbe en S ne suggère pas les mesures à prendre au-delà de ce que des fonds ou des ressources supplémentaires peuvent faire. Cela limite la créativité dans la résolution des problèmes.

Une courbe en S ne tient pas compte des circonstances imprévues ou des facteurs externes, tels qu'une pandémie ou le lancement d'un produit similaire par un concurrent. Il s'agit d'un graphique d'évènements où tout reste constant.

Elle ne fait pas non plus apparaître l'évolution dynamique du marché. La courbe en S pourrait se limiter à la prise de décisions pour être compétitif sur un marché en constante évolution.

Ces limites sont similaires à celles de tout outil ou cadre conçu dans un but précis. En fonction de l'usage que vous en faites, les courbes en S peuvent s'avérer extrêmement pratiques. Voici comment.

Pour créer une courbe en S, tout ce dont vous avez besoin, ce sont des données. Une fois que vous avez des données, vous pouvez créer une courbe en S sur n'importe quelle feuille de calcul ou sur n'importe quel ordinateur logiciel de cartes mentales .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/clickup-mind-map.png carte mentale ClickUp /$$$img/

Créez des cartes mentales dans ClickUp pour décomposer les principales idées

1. Rassemblez vos données

Pour les courbes en S de la gestion de projet de base, vous avez besoin de données sur le temps passé, les coûts impliqués, les ressources nécessaires, les opportunités de revenus, etc. Rassemblez toutes ces données sur une échelle standard.

Si vous optez pour une courbe en S du temps par rapport à x, vous voudrez peut-être aussi inclure des jalons. Par instance, s'il s'agit d'un projet de développement de produit logiciel, les jalons seraient le prototype, les tests utilisateurs, le lancement du MVP, le lancement de la bêta, etc. Les planifier permet d'établir une corrélation entre les points d'inflexion naturels et les jalons de votre projet. Si vous utilisez déjà un système de logiciel de gestion de projet visuel comme ClickUp, vous aurez probablement collecté ces données au fil du temps.

Facilitez la compréhension de l'échéancier de votre projet grâce à un diagramme de réseau, au diagramme de Gantt de ClickUp ou à une autre méthode

2. Sélectionnez les données dont vous avez besoin

Lors de la gestion de vos projets sur ClickUp, il est probable que vous disposiez d'une grande variété d'informations :

Tâches

Jalons

Échéanciers

Priorités

Dates d'échéance et dates de livraison réelles

Estimation de la durée et suivi du temps réel

Charges de travail pour chaque membre de l'équipe

Sélectionnez les données dont vous avez besoin en fonction de l'analyse que vous souhaitez effectuer. Il peut s'agir de données cumulées en temps réel. Le Tableau blanc ClickUp est un excellent moyen de visualiser les flux de travail, de combiner tous ces éléments et de les voir en un seul endroit.

Faites un brainstorming, ajoutez des notes et rassemblez vos meilleures idées avec les Tableaux blancs ClickUp

3. Tracez votre courbe en S

Une fois que vous avez sélectionné les deux points de données avec lesquels vous souhaitez dessiner une courbe en S, vous êtes prêt à les tracer ! Par exemple, si vous souhaitez créer une diagramme de consommation d'énergie le tableau de bord de ClickUp vous permet de les créer automatiquement.

Diagramme d'épuisement sprint widget dans le tableau de bord

Le diagramme de flux cumulatif peut également vous aider à suivre la progression réelle de votre projet par rapport à la progression prévue sur une courbe en S. Au fur et à mesure de la progression de votre projet, vous pouvez créer des widgets pour tous les points de données dont vous avez besoin. Vous pouvez même personnaliser la source de données pour obtenir des rapports granulaires permettant de mesurer la progression.

4. Passez à l'action avec votre courbe en S

Une fois que votre graphique est prêt, utilisez le Tableau blanc de ClickUp comme environnement de travail pour donner du sens à l'information. Ajoutez des formes, des diagrammes et d'autres éléments visuels à votre courbe en S pour présenter un contexte achevé.

Ouvrir Cartes mentales ClickUp pour comprendre les connexions entre les éléments, les tâches et les projets. Vous pouvez également utiliser nos modèles de diagrammes de flux de données pour visualiser comment vos décisions sur un paramètre peuvent en influencer d'autres. Optimiser les flux de travail et prenez de meilleures décisions sur la base des graphiques et diagrammes axés sur les données dont vous disposez.

Remonter la courbe en S avec ClickUp

La réussite d'un gestionnaire de projet se définit par le respect des délais et du budget Le plus grand défi auquel les gestionnaires de projet sont confrontés pour y parvenir est le manque de visibilité. Souvent, ils sont trop concentrés sur les arbres et ne voient pas la forêt, même si c'est par inadvertance.

L'outil de ClickUp outil de gestion de projet est conçu pour éviter cela. Avec ClickUp, vous pouvez obtenir des détails précis sur n'importe quel aspect d'un projet, comme les tâches, les sous-tâches, les checklists, etc.

Vous pouvez également, tout aussi facilement, faire un zoom arrière et voir le tableau de bord dans son ensemble, chaque jour, mis à jour en temps réel.

La courbe en S n'est qu'un des dizaines de diagrammes et de graphiques auxquels vous pouvez accéder sur ClickUp. Les tableaux Kanban, les échéanciers, les vues Tableau, les Objectifs, le suivi du temps et les dizaines d'intégrations externes vous donnent tout ce dont vous avez besoin pour progresser comme prévu.