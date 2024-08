10 Best Doodle Alternatives & ; Competitors for Professional Scheduling

Il est indéniable que la téléphonie mobile ou numérique applications de calendrier ont fait leur apparition au cours de la dernière décennie. A de la plateforme de communication ECAL a révélé que 70 % des personnes utilisent un calendrier numérique pour gérer leur emploi du temps quotidien. Mais lorsqu'il s'agit d'outils de planification de réunions, Doodle s'est taillé une place de choix !

En tant qu'outil gratuit de planification de réunions, Doodle rationalise efficacement les rendez-vous quotidiens et les événements d'équipe. Ses rappels pratiques et ses intégrations favorisent des conversations ciblées.

Aussi bon soit-il, Doodle n'est peut-être pas le choix de prédilection de nombreuses entreprises. Certains utilisateurs, par exemple, trouvent l'interface de la plateforme lourde et souhaitent une solution plus conviviale.

Pour vous aider à trouver l'outil de planification adapté à vos besoins, nous avons dressé une liste des 10 meilleures alternatives et concurrents de Doodle. Nous couvrirons tout, des principales fonctionnalités et limitations aux prix et aux évaluations de chaque plateforme ! 💯

Qu'est-ce que Doodle ?

Via : Gribouille Doodle est un outil de planification qui vous aide à organiser des rencontres individuelles et des réunions de groupe. Grâce à une page de réservation, les utilisateurs peuvent organiser des réunions en fonction de leurs disponibilités.

La plateforme crée automatiquement des liens de vidéoconférence pour chaque session et aide à planifier des réunions sur plusieurs fuseaux horaires.

Doodle permet de créer des sondages sur les événements afin d'inviter les personnes à voter pour leurs disponibilités, éliminant ainsi le besoin de rattraper les courriels pour planifier les réunions. Ses principales fonctionnalités vous permettent de mettre en place des rappels automatisés ou des échéances pour s'assurer que tout le monde répond. 😏

Bien qu'il dispose d'un ensemble de fonctionnalités décentes, Doodle pourrait être amélioré grâce à un système de gestion du temps fonctionnalité de planification plus fluide et moins encombrante. En outre, l'outil de planification en ligne a une conception générale et un processus de notification qui peuvent ne pas convenir à toutes les équipes ou à l'ensemble de votre flux de travail.

Que devez-vous rechercher dans les alternatives à Doodle ?

Voici quelques caractéristiques à garder à l'esprit lors de l'exploration des alternatives à Doodle :

**Le logiciel doit vous aider à planifier des réunions pour n'importe quel objectif et être riche en fonctionnalités telles que les rappels, les invitations automatisées, les sondages, et plus encore Intégration: Il est préférable de choisir un outil qui peut s'intégrer aux outils de vidéoconférence ou d'audioconférence, ainsi qu'aux autres outils de travail que vous utilisez Convivialité: Il n'est pas utile de faire desd'obtenir une application de planification si son utilisation prend du temps Disponibilité mobile: Il ne s'agit pas d'un obstacle, mais le fait de disposer d'une application mobile vous aidera à planifier des réunions à tout moment et en tout lieu, ce qui renforcera votre efficacité Abordable: Une application de planification ne doit pas vous coûter les yeux de la tête ! Trouvez une alternative qui offre les fonctionnalités souhaitées à un prix raisonnable Modèles: C'est un avantage supplémentaire si l'outil fournit des modèles pour différents types de réunions internes et externes tels quela planification du sprint oulancement du projet7. Soutien à l'IA: Quoi de mieux que de bénéficier d'une aide supplémentaire pour transcrire des réunions ou résumer des notes ? Essayez de trouver une plateforme qui fournitFonctionnalités d'IA pour les réunions ## Planifier des réunions comme un pro avec ces 10 alternatives à Doodle

Utilisez les meilleures fonctionnalités présentées ci-dessus comme point d'ancrage pendant que vous naviguez dans notre liste des 10 alternatives Doodle les plus appréciées - couvrant à la fois les schedulers et les outils d'enquête/sondage. Lisez nos critiques et jetez votre dévolu sur celui qui vous conviendra le mieux ! ❣️

Définissez des tâches récurrentes pour rationaliser votre travail en choisissant l'horaire de votre réunion et en le prévoyant dans votre calendrier dans ClickUp

ClickUp est réputé pour être une solution de gestion de projet qui aide les individus et les équipes à gérer les tâches, les projets et les processus. Lorsqu'il s'agit de planifier et de gérer des réunions, préparez-vous à un voyage en douceur ! 🚗

Avec la Réunions ClickUp avec la suite ClickUp Meetings, vous pouvez organiser des réunions ponctuelles ou récurrentes en un clin d'œil. La plateforme est livrée avec un Vue du calendrier pour vous aider à planifier des réunions et des événements internes et externes de manière exhaustive. Glissez-déposez n'importe quel élément dans le calendrier et le tour est joué !

Oubliez l'envoi répété d'e-mails pour rappeler aux participants les réunions à venir. Rappels ClickUp sont faciles à mettre en place et permettent aux équipes de ne pas perdre de vue leur emploi du temps, quel que soit l'appareil utilisé (navigateur, ordinateur de bureau ou smartphone).

Outre la planification de réunions, ClickUp peut vous aider à recueillir facilement des commentaires et des réponses à l'aide de la fonction Vue du formulaire . Créez des enquêtes ou des questions avec des champs personnalisables et voyez si vous avez besoin de réponses descriptives ou objectives de la part d'employés, de clients ou d'autres collaborateurs.

ClickUp offre une multitude de modèles de réunion pour répondre à différents scénarios. Voici quelques avis que vous allez adorer :

Si vous avez l'impression que votre notes de réunion sont éparpillées, utilisez ClickUp AI pour mettre de l'ordre ! L'assistant IA peut résumer n'importe quel contenu pour vous et même en extraire des informations éléments d'action des notes de réunion !

Résumez les notes de réunion en quelques secondes avec ClickUp AI

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Les fonctionnalités d'IA ne sont pas disponibles dans la version gratuite

La courbe d'apprentissage est longue pour la plupart des utilisateurs, car il faut du temps pour explorer toutes les fonctionnalités

Prix de ClickUp

**Gratuit pour toujours

illimité : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Entreprise: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp AI est disponible sur tous les plans payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail par mois

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.7/5 (9,100+ reviews)

4.7/5 (9,100+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. Espace de travail Google

Via : Espace de travail Google Google Workspace est une solution logicielle innovante qui n'a plus besoin d'être présentée ! En plus d'offrir une messagerie électronique personnalisée à votre entreprise, il vous permet d'augmenter votre productivité grâce à des réunions bien coordonnées.

Vous pouvez organiser des sessions virtuelles à l'aide de l'option Réunion de la plateforme. Ajoutez des personnes à vos appels en partageant un code ou un lien. Si vous diffusez un flux en direct, vous pouvez ajouter jusqu'à 100 000 spectateurs dans votre domaine.

Les administrateurs peuvent configurer les paramètres de l'espace de travail pour faire de Google Meet la solution de visioconférence par défaut dans Google Agenda. Les équipes peuvent ajouter leur programme quotidien, le partager avec d'autres et recevoir des rappels de réunions/événements sur leurs comptes Gmail respectifs.

Google Workspace propose également des outils tels que Sheets, Docs et Chat, qui facilitent la collaboration et l'échange d'informations entre les membres de l'équipe gestion de la charge de travail plus efficace.

Les meilleures caractéristiques de Google Workspace

Google Meet pour la tenueréunions en ligne* Liste étendue d'outils de collaboration

Calendrier numérique facile à utiliser

Prise en charge des flux en direct

Possibilité de partager les calendriers

Limites de l'espace de travail Google

Les nouveaux utilisateurs peuvent trouver cette alternative à Doodle difficile à naviguer

Les fonctionnalités ont tendance à être supprimées sans préavis

Prix de l'espace de travail Google

Business Starter: 6 $/mois par utilisateur

6 $/mois par utilisateur Business Standard: 12 $/mois par utilisateur

12 $/mois par utilisateur Business Plus: 18 $/mois par utilisateur

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.5/ 5 (40,600+ reviews)

4.5/ 5 (40,600+ reviews) Capterra : 4.7/5 (1 500+ avis)

3. Calendly

Via : Calendly Calendly est un logiciel de planification en ligne qui aide les gens à fixer des rendez-vous réunions virtuelles en quelques minutes. Les utilisateurs peuvent partager leurs calendriers et demander aux invités de choisir la date et l'heure en fonction de leur disponibilité.

Une fois la date choisie, vous pouvez automatiser l'envoi d'un courrier électronique aux invités contenant des informations complémentaires sur la réunion, telles que des liens d'invitation à Google Meet. Nous vous recommandons d'ajouter des titres pertinents à vos appels et de configurer des alertes pour vous préparer avant une réunion.

Calendly propose des solutions de planification personnalisées pour quatre domaines :

Technologie L'éducation Services financiers Services professionnels

L'excellente gestion administrative du logiciel vous aide à vous adapter à la croissance de votre organisation, grâce à un tableau de bord concis permettant de déléguer des tâches, de gérer des groupes d'utilisateurs et d'appliquer en masse les modifications apportées aux réunions.

Les meilleures caractéristiques de Calendly

Fonctionnalités de planification pratiques et basiques

Envoi d'e-mails automatisés aux destinataires

Partage du calendrier

Notifications/alertes pour les réunions

Gestion administrative complète

Intégration de Calendly avec de multiples plateformes, telles que Salesforce et Zoom

Limites de Calendly

Les principales fonctionnalités n'offrent pas le niveau de flexibilité requis par certaines entreprises

Il est difficile de créer des flux de travail complexes impliquant la prise de plusieurs rendez-vous à la fois

Prix de Calendly

**Gratuit

Standard : 10$/mois par utilisateur

: 10$/mois par utilisateur Teams: $16/mois par utilisateur

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.7/5 (1,900+ reviews)

4.7/5 (1,900+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,000+ reviews)

4. SurveyMonkey

Via : SurveyMonkey Si vous utilisez Doodle pour vos sondages, SurveyMonkey est une alternative intéressante. En tant qu'outil SaaS (Software-as-a-Service), il offre des options de collaboration et de création de sondages pour aligner les horaires, les événements et les rotations de travail.

Créez des sondages pour savoir combien de participants potentiels sont disponibles et choisissez une heure à laquelle tout le monde peut participer. SurveyMonkey vous permet d'envoyer des rappels automatisés aux participants attendus, pour les inciter à répondre à l'invitation. Si vous pensez que les notifications par courrier électronique sont généralement ignorées, vous pouvez également envoyer des invitations à des sondages par le biais de liens ou de messages sur les médias sociaux.

De plus, la plate-forme fournit des modèles qui vous font gagner du temps et que vous pouvez utiliser pour créer des formulaires avec des questions prérédigées, mais que vous pouvez toujours adapter à votre situation.

Les meilleures caractéristiques de SurveyMonkey

Création de formulaires avec des questions personnalisables

Programmation rapide des sondages

Possibilité d'envoyer des invitations via des liens et des médias sociaux

Modèles de formulaires pratiques

Limitations de SurveyMonkey

Certains utilisateurs ont signalé des problèmes potentiels liés à la confidentialité des données

Certains utilisateurs souhaiteraient que la plateforme offre une synchronisation en temps réel avec d'autres outils

Prix de SurveyMonkey

Avantage équipe: 25 $/mois par utilisateur

25 $/mois par utilisateur Avantage individuel: 39 $/mois

39 $/mois Équipe Premier: 75 $/mois par utilisateur

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.4/5 (18 000+ commentaires)

4.4/5 (18 000+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (9 800+ commentaires)

5. Acuity Scheduling

Via : Acuity Scheduling Acuity Scheduling est un logiciel de planification et de gestion des ressources humaines outil de gestion des tâches qui vous aide à automatiser vos flux de travail et à fixer des rendez-vous rapides. Il vous suffit de proposer à vos invités des créneaux horaires à des jours précis, et ils peuvent choisir l'heure qui leur convient. Mettez en place des messages de rappel automatisés qui serviront de notifications de réunion.

Vous pouvez également afficher vos disponibilités à vos clients en temps réel. Cela permet une prise de rendez-vous automatisée, car ils peuvent facilement annuler ou reprogrammer des rendez-vous.

Acuity Scheduling aide les professionnels à créer des formulaires avec des questions personnalisées pour capturer le feedback ou stimuler l'engagement des utilisateurs. Vous pouvez facilement accepter des paiements nationaux ou internationaux en ligne en utilisant des processeurs de paiement de confiance.

Les meilleures caractéristiques d'Acuity Scheduling

Réservation complète de réunions et de rendez-vous

Synchronisation de plusieurs calendriers

Rappels automatisés

Formulaires avec questions personnalisées

Prise en charge des paiements internationaux

Limites d'Acuity Scheduling

Les tutoriels vidéo pourraient être utiles pour les nouveaux utilisateurs

Personnalisation limitée de la page d'atterrissage par rapport à d'autres alternatives de Doodle

Prix d'Acuity Scheduling

En phase d'émergence: 16$/mois

16$/mois En croissance: 27$/mois

27$/mois Powerhouse: $49/mois

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.7/5 (390+ avis)

4.7/5 (390+ avis) Capterra: 4.8/5 ( 5,000+ reviews)

6. YouCanBookMe

Via : YouCanBookMe YouCanBookMe est une alternative simple à Doodle qui vous aide à créer des pages de rendez-vous personnalisées pour une planification sans friction à travers les fuseaux horaires. Utilisez des couleurs, des délais, des textes et des logos personnalisés pour que votre page de réservation représente votre marque et offre une expérience agréable à vos clients et aux membres de votre équipe.

En plus de permettre des réunions individuelles ou de groupe, la plateforme automatise également les processus de suivi. Par exemple, lorsque quelqu'un ne se présente pas, vous n'avez pas besoin d'envoyer un courrier électronique pour lui demander pourquoi il n'a pas pu venir : l'outil de planification peut le faire automatiquement pour vous.

Nous avons apprécié les fonctions de sécurité de YouCanBookMe, comme la protection par mot de passe des pages de réservation et les réservations sur demande uniquement.

Les meilleures fonctionnalités de YouCanBookMe

Pages de rendez-vous personnalisables

Prise en charge de la planification de groupe

Automatisation des suivis et des rappels

Pages de réservation protégées par mot de passe

Détecte les fuseaux horaires

Limites de YouCanBookMe

Son calendrier mis à jour peut rencontrer des problèmes d'intégration

Peut être difficile à configurer au départ par rapport à d'autres alternatives de Doodle

Prix de YouCanBookMe

**Gratuit

Plan payant : 10,80 $/mois

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.7/5 (1,900+ reviews)

4.7/5 (1,900+ reviews) Capterra: 4.6/5 (320+ commentaires)

7. HubSpot

Via : HubSpot Plus connu pour ses capacités CRM, HubSpot est livré avec un planificateur de réunions intégré pour aider les prospects à réserver des créneaux de réunion. Les réservations sont automatiquement ajoutées à votre agenda, le tout synchronisé à la perfection avec Office 365 et Agenda Google .

Si vous êtes un utilisateur existant de HubSpot, chaque nouveau prospect qui prend rendez-vous est ajouté de manière transparente à votre base de données. Cette plateforme surpasse Doodle en prenant en charge la planification round-robin qui permet aux prospects de rencontrer n'importe quel représentant disponible. 👥

HubSpot permet d'intégrer votre calendrier sur votre site web principal afin d'indiquer les dates disponibles aux prospects. Vous pouvez également partager directement le lien de votre calendrier.

Les meilleures caractéristiques de HubSpot

Intégration et synchronisation avec Office 365 et Google Calendar

Les prospects sont ajoutés au CRM lorsqu'ils prennent rendez-vous

Calendrier intégrable

Planification à la ronde

Limites de HubSpot

Nécessite des contrats annuels, ce qui empêche les entreprises d'annuler en cours de route

Peut être trop cher et trop compliqué à utiliser pour les startups par rapport à d'autres alternatives de Doodle

Prix de HubSpot

La plateforme a plusieurs niveaux de prix pour différentes suites - explorez le site web pour plus de détails

G2: 4.5/5 (1,500+ reviews)

4.5/5 (1,500+ reviews) Capterra: 4.5/5 (3,900+ reviews)

8. Ralliement

Via : Ralliement Rally est un autre outil de planification et de collaboration qui facilite l'organisation d'événements et de réunions. Il vous aide à créer des rendez-vous avec des dates personnalisées, tandis que le tableau de bord des rendez-vous vous permet de voir la disponibilité de tous les participants.

Les utilisateurs peuvent également ajouter des commentaires contenant des notes importantes avant la réunion. Vous pouvez envoyer toutes vos invitations Rallly via un seul lien.

La plateforme rend les sondages de réunion très intuitifs - une fois que tous les participants ont voté sur le sondage créé, vous pouvez rapidement finaliser la date et l'heure de la réunion en quelques clics classer les réunions par ordre de priorité doivent être menées en premier.

Les meilleures caractéristiques de Rallly

Outils de création et de programmation d'événements faciles à utiliser

Fonction de vote simple pour les grands groupes

Intégration de Zapier pour connecter Rallly à des outils de calendrier populaires

Pages d'événements partagées

Limitations de Rallly

Prise en charge limitée des flux de travail complexes pour les réunions

Pas de fonctionnalités CRM - bien que de nombreuses alternatives à Doodle dans cette liste n'en incluent pas

Prix de Rallly

**Gratuit

Pro: 3,5$/mois

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

TrustPilot: 4.3/5 (Moins de 10 avis)

9. Jotform

Via : Jotform Jotform est une autre excellente alternative à Doodle qui vous permet de créer des formulaires personnalisés pour de nombreux cas d'utilisation, y compris des sondages pour des réunions. Vous pouvez accéder à un créateur de sondage personnalisé et personnaliser des aspects tels que les lieux, les horaires, les activités et les menus de l'événement. Examinez toutes les données soumises dans les Tableaux Jotform.

Vous pouvez créer des formulaires de réunion à partir de votre appareil mobile ou de votre ordinateur de bureau. L'outil de planification en ligne prend en charge la création de formulaires hors ligne, synchronisant automatiquement vos progrès lorsque vous êtes de nouveau en ligne. Concevez des formulaires avec d'autres membres de l'équipe et personnalisez les pages de remerciement à votre guise.

Jotform propose une gamme intéressante de modèles de formulaires de réunion, y compris des options pour les réunions de débriefing et des feuilles de présence.

Les meilleures caractéristiques de Jotform

Constructeur de formulaires sans code

S'intègre à plus de 100 applications

Prise en charge de l'encaissement des paiements en ligne sur les formulaires

Large gamme de personnalisations

Construction de formulaires hors ligne

Limitations de Jotform

Les intégrations peuvent parfois être boguées

Flexibilité de conception limitée pour la planification des réunions

Prix de Jotform

Débutant: Gratuit

Gratuit Bronze: 34 $/mois

34 $/mois Argent: 39$/mois

39$/mois Or : 99$/mois

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.6/5 (4,700+ reviews)

4.6/5 (4,700+ reviews) Capterra: 4.7/5 (1,600+ reviews)

10. SurveySparrow

Via : SurveySparrow SurveySparrow vous aide à créer des enquêtes personnalisées pour tous les besoins de votre entreprise. Qu'il s'agisse de recueillir l'avis des clients ou d'organiser des réunions, SurveySparrow est là pour vous aider.

Grâce à la fonction Enquêtes récurrentes de l'outil, vous pouvez facilement mettre en place des formulaires pour les réunions récurrentes. Vous pouvez également personnaliser le moment où les rappels doivent être envoyés aux utilisateurs.

Les formulaires sont hautement personnalisables et, si nécessaire, vous pouvez les configurer pour qu'ils soient multilingues afin de répondre aux besoins d'un public international. Vous pouvez partir de zéro ou choisir parmi la liste de plus de 500 modèles de SurveySparrow.

Survey Sparrow permet de créer plusieurs sous-comptes pour les agences clientes, ce qui permet de centraliser la facturation et la gestion des données des flux de communication plus fluides .

Les meilleures caractéristiques de SurveySparrow

Enquêtes récurrentes

Sous-comptes pour les clients

Prise en charge des formulaires multilingues

Envoi de rappels

Limites de SurveySparrow

Peut être parfois lent par rapport à d'autres outils de planification en ligne

Un guide technique peut être nécessaire pour aider les nouveaux utilisateurs

Prix de SurveySparrow

Contact pour les prix

G2: 4.4/5 (1,800+ commentaires)

4.4/5 (1,800+ commentaires) Capterra: 4.8/ 5 (80+ commentaires)

Découvrez ClickUp comme l'alternative parfaite à Doodle

Les alternatives à Doodle que nous avons couvertes sont toutes créées de manière réfléchie pour réduire le bavardage des rappels par e-mail et les conflits de réunions de Google Agenda.

Si vous cherchez un outil de planification tout-en-un avec des fonctionnalités clés pour la planification de réunions, la création de formulaires et la gestion de la relation client, pensez à ClickUp ! Grâce à ses fonctionnalités étendues, vous pouvez obtenir des capacités impressionnantes de planification et de gestion de projet sur une seule plateforme. 🥳