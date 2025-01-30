Des solutions RH plus intelligentes : 10 meilleures alternatives à Deel en 2025

Pour les entreprises, le recrutement de talents à l'échelle mondiale s'apparente à un véritable labyrinthe. Vous devez jongler avec des lois du travail différentes d'un pays à l'autre, assurer la conformité fiscale pour différents niveaux de revenus et veiller à ce que les employés soient payés dans leur devise locale. C'est un tourbillon de pièces en mouvement qui demandent de l'attention. 🌪️

C'est là que Teams intervient en tant qu'Employeur de référence (EOR) mondial, en aidant les entreprises à simplifier l'installation de leurs équipes internationales. Cependant, Deel a son lot d'inconvénients, comme les retards de paie et les erreurs de système, ce qui invite les utilisateurs à chercher d'autres solutions.

Dans cet article, nous allons explorer le top 10 Deel alternatives, en soulignant leurs meilleures fonctionnalités, leurs limites et leurs coûts pour vous aider à trouver le remplaçant idéal. Allons-y ! 🔨

Qu'est-ce que Deel ?

Deel offre aux entreprises des outils pour gérer l'embauche et le paiement des employés du monde entier. Il aide les entreprises à à gérer les travailleurs à distance les entrepreneurs et les travailleurs indépendants, en particulier lorsqu'ils sont recrutés dans des pays où ils n'ont pas de présence légale. 👩‍⚖️

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/step-1-Copy-1-1400x709.png Tableau de bord de Deel /$$img/

via Deel En tant qu'Employeur officiel (EOR), Deel assure une intégration en douceur et contribue à la maintenance de bonnes relations entre employeurs et employés. Vous pouvez embaucher dans plus de 150 pays en toute simplicité.

Deel s'occupe de la conformité mondiale, de la paie et des tâches RH, ce qui vous permet de vous concentrer sur le développement de votre entreprise. De plus, tout est accessible via un tableau de bord convivial.

Pour les entreprises, les entrepreneurs indépendants ou les employés, Deel aide à :

Respecter les lois internationales en matière d'embauche, y compris les formulaires fiscaux et les contrats localisés

Gérer les calendriers de paiement et les relevés de temps

Gérer divers modes de paiement dans plus de 100 devises

Assurer la conformité de la fourniture d'équipement aux employés

Création automatique de factures

La distribution de fonds à l'aide de virements bancaires locaux, PayPal, Payoneer, SWIFT, Wise, etc.

Que devez-vous rechercher dans les alternatives à Deel ?

Si vous êtes à la recherche d'une plateforme comme Deel ou si vous envisagez de passer de votre plateforme actuelle à une autre, vous devriez vous poser des questions sur les alternatives à Deel Logiciel RH voici les facteurs clés à prendre en compte :

Interface utilisateur: Optez pour une plateforme au design simple et convivial. Elle doit permettre à vos employés de l'utiliser efficacement, en augmentant leur productivité Caractéristiques et fonctions: Trouvez une alternative qui s'aligne avec aux besoins de votre organisation comme le traitement des salaires, la gestion des sous-traitants les tâches administratives et les services d'immigration

Optez pour une plateforme au design simple et convivial. Elle doit permettre à vos employés de l'utiliser efficacement, en augmentant leur productivité Assistance client: La réactivité du service client est cruciale, en particulier pour un EOR ou une plateforme de gestion des contractants. L'équipe d'assistance doit être proactive et prompte à résoudre les problèmes dans toutes les fonctions RH

La réactivité du service client est cruciale, en particulier pour un EOR ou une plateforme de gestion des contractants. L'équipe d'assistance doit être proactive et prompte à résoudre les problèmes dans toutes les fonctions RH Coût et tarification: Assurez-vous que les coûts correspondent à votre budget. Il est utile de comprendre la structure de paiement - la plupart des plateformes fonctionnent sur la base d'un modèle d'abonnement, avec des intervalles de prix allant de 29 $ à plus de 500 $

Assurez-vous que les coûts correspondent à votre budget. Il est utile de comprendre la structure de paiement - la plupart des plateformes fonctionnent sur la base d'un modèle d'abonnement, avec des intervalles de prix allant de 29 $ à plus de 500 $ Évolutivité et portée mondiale: Vérifiez que l'évolutivité de la plateforme correspond à vos forfaits de croissance. Si vous visez une expansion mondiale, assurez-vous que l'alternative s'adapte à des opérations dans plusieurs pays et qu'elle offre une assistance dans différentes devises et langues

Les 10 meilleures alternatives à Deel pour rationaliser les RH au niveau mondial

À faites-vous que l'interface de Deel est compliquée, ou que son prix ne correspond pas à votre budget ? Nous avons rassemblé les meilleures alternatives à Deel qui non seulement offrent des fonctionnalités similaires mais apportent des avantages uniques au tableau.

Prêt à explorer ? Découvrez leurs forces, leurs faiblesses et les détails de leurs prix ! 🧐

1. À distance

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Remote.png Tableau de bord EOR à distance /$$$img/

Via : A distance Remote est une plateforme d'embauche qui rationalise l'embauche internationale, la gestion des entrepreneurs et la paie. Elle est idéale pour les entreprises de taille moyenne et les entreprises de taille moyenne gérer les employés à distance à travers le monde. 🌎

Qu'est-ce qui différencie Remote ? Eh bien, son système de paie multi-pays rivalise avec les capacités de Deel, mais avec une portée plus large, couvrant environ 180 pays !

La plateforme se démarque encore plus en offrant des consultations avec leurs experts RH et juridiques internes - ce qui change la donne pour les entreprises ayant besoin de conseils pour naviguer dans les complexités du travail télétravail à travers différents pays.

Le forfait entrepreneur de Remote est un autre point fort, disponible dans plus de 150 pays. Il rationalise l'intégration, simplifie l'approbation des paiements et gère les factures récurrentes, réduisant ainsi les tâches récurrentes. De plus, le système génère des contrats localisés, vérifiés sur le plan juridique afin de garantir le respect des lois locales en matière de fiscalité et d'emploi, ce qui allège le fardeau de la conformité pour les entreprises.

Remote meilleures fonctionnalités

Gestion des salaires

Avantages spécifiques à chaque pays

Conformité mondiale

Rapports personnalisés sur les employés

Protection IP à distance

Limites à distance

Le dépôt des relevés de temps pourrait être plus convivial

Le délai fixe pour le paiement des factures peut être trop court pour certains utilisateurs

Tarification à distance

HRIS: Gratuit

Gratuit Gestion des sous-traitants: 29 $/mois par sous-traitant

29 $/mois par sous-traitant Employeur de référence: à partir de 599 $/mois

à partir de 599 $/mois Paie globale: 50 $/mois par employé

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.5/5 (900+ commentaires)

4.5/5 (900+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (40+ avis)

2. Blue Marble Payroll

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Blue-Marble-Payroll.png Blue Marble Payroll WebGlobe /$$$img/

Via : Blue Marble Payroll Blue Marble Payroll est une solution de paie mondiale qui opère dans plus de 145 pays et propose un intervalle de services, notamment en matière de comptabilité, de RH, de fiscalité et de finance. 💰

WebGlobe, sa plateforme basée sur le cloud, permet aux entreprises de contrôler leur paie internationale. Elle offre un accès en temps réel aux données de la paie dans le monde entier, des rapports mensuels sur mesure et des outils pour assurer la conformité avec les lois fiscales et sociales locales. Le logiciel minimise le risque d'amendes ou de pénalités en garantissant la conformité de la paie en utilisant des ressources dédiées et une technologie de pointe.

Blue Marble fournit des rapports consolidés sur les coûts salariaux dans de nombreux pays. Accédez à un réseau de consultants internationaux de confiance qui vous aident à accomplir des tâches telles que l'enregistrement de la société et le recrutement de talents, la performance des employés et les processus du système d'information sur les ressources humaines (SIRH) au niveau mondial.

Blue Marble Payroll meilleures fonctionnalités

Garantie de conformité des salaires à l'échelle mondiale

Services de gestion de trésorerie et de discussion des devises

Agrégation des rapports de paie mondiaux

Calendrier pour la paie multinationale

Plate-forme basée sur le cloud

Limites de Blue Marble Payroll

La navigation entre les fiches de paie étrangères n'est pas tout à fait rationalisée

L'installation peut prendre plus de temps pour certains pays

Prix de Blue Marble Payroll

Disponible sur contact

G2: 4.3/5 (15+ commentaires)

3. Ondulation

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Rippling-2.png Rapports sur la force mondiale de l'ondulation /$$img/

Via : Ondulation Rippling est une plateforme tout-en-un couvrant les RH, l'informatique et la finance, avec des services de paie et d'embauche à l'échelle mondiale couvrant plusieurs pays. Elle excelle dans la gestion de la conformité, des taxes et des contrats pour ses clients. 📝

Si Rippling gère les salaires dans un peu plus de 50 pays (contre plus de 100 pays pour Deel), son avantage réside dans l'administration des avantages sociaux. Il excelle dans la centralisation de tous les avantages sociaux - assurance maladie, forfaits 401(k) et autres - au sein d'un système unifié.

Les utilisateurs ont accès à plus de 4 000 forfaits proposés par les meilleurs assureurs, ce qui facilite la comparaison, l'obtention de devis et l'inscription. Pour plus de conseils, les utilisateurs peuvent intégrer leur courtier préféré.

Les meilleures fonctionnalités de Rippling

Permissions automatisées et flexibles basées sur les rôles

Services EOR équilibrés

Suivi des recommandations

Dépenses des employés

Contrôle de l'inventaire

Limites de l'ondulation

La fonction de recherche du logiciel n'est pas aussi avancée

Le service client pourrait être amélioré par rapport aux autres alternatives Deel de cette liste

Prix de Rippling

Disponible sur contact

Evaluations et critiques de Rippling

G2: 4.8/5 (2,000+ reviews)

4.8/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.9/5 (2,000+ reviews)

4. BambooHR

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/BambooHR.png Embauche BambooHR /$$$img/

Via : BambooHR BambooHRsimplifie toutes vos tâches RH dans une seule plateforme conviviale. Il couvre les salaires, la gestion du temps les employés doivent être informés de leurs droits, de leurs avantages, de leurs processus d'embauche et de leur intégration dans l'entreprise, évaluation des performances et les rapports.

Vous avez besoin de trouver, d'embaucher et d'intégrer en douceur les meilleurs talents ? BambooHR vous soutient avec un robuste système de suivi des candidats et des outils d'onboarding proactifs. Cela garantit une expérience remarquable pour les candidats et un meilleur départ pour les nouveaux employés.

En tant qu'outil complet de gestion des données, il offre des rapports instantanés, des flux de travail automatisés et des analyses détaillées. Il s'agit de votre ressource de référence pour gérer efficacement les informations et faire avancer les choses.

BambooHR vous offre également des outils pour recueillir des commentaires pour améliorer la satisfaction des employés, et favoriser l'épanouissement professionnel au sein de votre équipe. 🌱

Les meilleures fonctionnalités de BambooHR

Rapports de données tout au long du cycle de vie de l'employé

Onboarding facile pour la gestion des employés

plus de 125 intégrations comme Slack et Checkr

Suivi des candidats pour faciliter la gestion des ressources humaines

Application mobile

Limites de BambooHR

Les annonces pourraient bénéficier de plus d'options de personnalisation

Certains utilisateurs trouvent que l'application mobile est difficile à naviguer

Prix de BambooHR

Disponible sur demande

G2: 4,5/5 (plus de 1 500 commentaires)

4,5/5 (plus de 1 500 commentaires) Capterra: 4.6/5 (2500+ avis)

5. Gusto

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Gusto.png Gusto Talent Management /$$img/

Via : Gusto Bien que Gusto ne fonctionne pas comme un EOR comme Deel, il se distingue en tant que logiciel RH très apprécié et convivial. Utilisez-le pour gérer tous les aspects de votre équipe -embauche, paiements et gestion - dans une plateforme unifiée. Il est doté de plusieurs outils d'automatisation qui rationalisent la paie, ce qui permet aux entreprises d'économiser du temps, des efforts et des risques potentiels. ⚠️

Gusto synchronise et calcule en toute transparence les heures de travail, les congés payés et les vacances de votre équipe directement dans votre système de paie. En outre, il aide à maintenir la conformité en fournissant des alertes et en intégrant diverses solutions logicielles.

Au-delà de la paie, le logiciel offre des fonctionnalités RH adaptées à toutes les tailles d'entreprise. Celles-ci comprennent le suivi du temps, l'administration des avantages sociaux et la gestion des talents et des performances. Il offre également des avantages supplémentaires tels que l'identification des crédits d'impôt cachés pour donner aux entreprises un avantage financier.

Gusto meilleures fonctionnalités

Options de libre-service pour les employés

Système d'alerte pour la conformité

Gestion de l'assurance maladie

Suivi du temps pour les équipes internes ou distantes

Génération de processus de paie, de rapports sur les congés et de gestion de la conformité pour les employés à temps partiel ou à temps plein

Impôts sur les salaires et logiciel de comptabilité pour les besoins de la gestion financière

Les limites de Gusto

Certains utilisateurs rencontrent des difficultés lorsqu'ils se connectent à l'application

La saisie de l'historique des processus de paie et des informations peut s'avérer délicate

Prix de Gusto

Simple: 40 $/mois plus 6 $/mois par utilisateur

40 $/mois plus 6 $/mois par utilisateur Plus: 80$/mois plus 12$/mois par utilisateur

80$/mois plus 12$/mois par utilisateur Premium:Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.5/5 (plus de 1 500 commentaires)

4.5/5 (plus de 1 500 commentaires) Capterra: 4.7/5 (3 500+ commentaires)

6. Workday Human Capital Management

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Workday-Human-Capital-Management.png Workday HCM Gestion des ressources humaines /$$$img/

Via : Workday Human Capital Management Workday Human Capital Management (HCM) automatise la rémunération, la paie, la planification, le suivi du temps et les avantages sociaux, et rassemble des données intelligentes sur les compétences. Le logiciel intègre le Workday Skills Cloud, employant l'apprentissage automatique pour aligner les talents avec les opportunités adéquates. Les organisations peuvent ainsi favoriser l'agilité de leur main-d'œuvre à plus grande échelle. 🏇

Le logiciel ne se limite pas à la gestion des données - il vise à créer une main-d'œuvre heureuse. Il facilite l'écoute des commentaires des employés et l'élaboration d'expériences qui résonnent avec eux. Les analyses augmentées au sein de la plateforme mettent en évidence les idées tirées de vastes ensembles de données, en présentant les tendances et les forces qui les sous-tendent.

Les outils de rémunération et d'avantages sociaux sont flexibles, ce qui vous permet de créer des forfaits adaptés à différents types de travailleurs.

Les meilleures fonctionnalités de Workday HCM

Automatisations rationalisées

Forfaits stratégiques pour les équipes internes et distantes

Traitement des salaires

Analyse des tendances

Limites de Workday HCM

Les rapports bénéficieraient d'options de personnalisation pour ses fonctionnalités de gestion des RH

Le chargement de grands ensembles de données peut prendre un certain temps par rapport à d'autres solutions Deel

Prix de Workday HCM

Disponible sur contact

G2: 4/5 (1,000+ reviews)

4/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (1,000+ reviews)

7. Sage

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Wise.png Application Wise /$$img/

Via : Sage Wise, anciennement connu sous le nom de TransferWise, est une plateforme en ligne conçue pour gérer de l'argent au-delà des frontières. Elle fait office de compte sur lequel vous pouvez envoyer de l'argent à l'international et recevoir des paiements dans différentes devises. 💲

Lorsque vous transférez de l'argent à l'étranger, vous initiez la transaction en versant votre devise locale sur le compte local de Wise. Ensuite, le compte Wise correspondant dans le pays du destinataire envoie l'argent dans sa devise locale.

La plateforme propose différentes options de compte d'entreprise, destinées aux entrepreneurs individuels, aux petites et moyennes entreprises et aux entreprises. En outre, les comptes d'entreprise de Wise s'intègrent de manière transparente dans le système de paiement en ligne du logiciel de compte en ligne Xero pour ceux qui visent à rationaliser les tâches administratives.

Les meilleures fonctionnalités de Wise

Solution axée sur la paie

Assistance pour de nombreuses devises

Transferts internationaux simples

Pas de frais cachés

Transfert d'argent rapide

Limites de Wise

L'interface peut être difficile à naviguer

Le transfert de fonds n'est pas toujours rapide

Prix Wise

Gratuit

G2: 4/5 (60+ commentaires)

4/5 (60+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (30+ commentaires)

8. Omniprésent

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Omnipresent.png Tableau de bord d'Omnipresent /$$$img/

Via : Omniprésent La plateforme numérique d'Omnipresent rationalise la conformité, la paie et les avantages obligatoires pour les équipes à distance couvrant plus de 160 pays ! 🌐

La plateforme simplifie l'embauche de télétravailleurs dans le monde entier, en leur offrant l'accès aux avantages locaux comme les soins de santé et les cotisations sociales, tout en travaillant au sein d'une équipe mondiale. Ses services couvrent l'onboarding des nouveaux embauchés, l'offboarding, l'assistance RH et la gestion de la paie la gestion des salaires pour les équipes internationales.

Au cœur de leur offre se trouve la OmniPlatform, une solution RH conçue pour l'intégration et la gestion des talents internationaux. Il s'agit d'une solution globale de logiciel de gestion des employés qui recueille les informations nécessaires, stocke les documents essentiels, approuve les dépenses et gère les congés.

Les meilleures fonctionnalités d'Omnipresent

Assistance RH

Conformité réglementaire

Gestion des salaires

Embarquement et débarquement faciles

Navigateur d'embauche mondial

Limites de l'omniprésence

Pas d'option pour afficher les paiements programmés (comme les primes) en dehors du salaire standard

La communication peut être plus lente dans certains pays

Prix d'Omnipresent

Premium: À partir de 499 $/mois par employé

À partir de 499 $/mois par employé **A partir de 399 $/mois par employé

Solution sur mesure: Contacter pour les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.6/5 (150+ avis)

4.6/5 (150+ avis) Trustpilot: 4.7/5 (10+ avis)

9. Justworks

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Justworks.png Rapports Justworks /$$$img/

Via : Travaux d'utilité publique Justworks allège la charge de travail des managers et de l'équipe RH. La plateforme offre des services de paie et des fonctionnalités d'automatisation, couvrant les avantages sociaux, les salaires, les congés et les aspects connexes. Justworks assure des paiements invités, instructions et précis pour tous les types d'employés, y compris à temps plein, à temps partiel, les clients, les vendeurs et les fournisseurs. 🚚

Vous pouvez établir des politiques d'employésconformes aux règlements et aux normes de conformité de votre entreprise en matière de congés, de temps libre, de vacances et de jours fériés. De plus, vos employés bénéficient de tableaux de bord personnalisés où ils peuvent accéder à leur profil et aux indicateurs de performance, mais aussi afficher les détails de leurs paiements, demander des congés et s'inscrire aux programmes de l'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Justworks

Embarquement rapide

Automatisations

Tableaux de bord pour chaque employé

Rapports transparents

Assistance RH

Limites de Justworks

La fonctionnalité de rapports dédiés à la paie pourrait être améliorée

L'ajout de plus d'intégrations et de partenaires serait bénéfique

Prix de Justworks

Basic: 59$/mois par employé

59$/mois par employé Plus:99$/mois par employé

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.6/5 (400+ commentaires)

4.6/5 (400+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (700+ commentaires)

10. Papaye Global

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Papaya-Global.png Papaye Global /$$img/

Via : Papaye Global Papaya Global propose des outils d'analyse complets, fournissant aux entreprises des informations basées sur les données pour une prise de décision éclairée dans les opérations de paie et de RH.

La plateforme intègre Des outils d'automatisation pilotés par l'IA pour garantir la précision et réduire les risques dans les procédures de paie et de conformité. Au sein d'une solution unique et conviviale, les organisations peuvent exécuter en toute transparence les tâches liées à la paie, traiter les paiements, générer des rapports et superviser les procédures d'intégration et d'embauche. 💼

Papaya Global met l'accent sur des services de conformité adaptés au pays de chaque travailleur. Son équipe d'experts en poste dans le monde entier offre des conseils en temps réel et une assistance juridique.

Les meilleures fonctionnalités de Papaya Global

Alertes de conformité

Permissions des utilisateurs, flux de travail et chaînes d'approbation personnalisables

Paiements automatisés en devise locale

Facilite le paiement des taxes par des tiers

Assistance à la gestion des salaires dans plus de 160 pays

Limites de Papaya Global

La navigation et l'optimisation du site web pourraient être améliorées

La documentation relative à la facturation pourrait être plus détaillée

Prix de Papaya Global

Service complet de paie: à partir de 12 $/mois par employé

à partir de 12 $/mois par employé **Licence de la plateforme de paie : à partir de 3 $/mois par employé

**Licence de la plateforme de données et d'informations : à partir de 150 $/mois par emplacement

Paiements en tant que service: à partir de 3 $$$$a par employé

à partir de 3 $$$$a par employé Employeur officiel: À partir de 650 $/mois par employé

À partir de 650 $/mois par employé Gestion des sous-traitants: À partir de 2 $/mois par employé

À partir de 2 $/mois par employé Services d'expertise globale: À partir de 190 $/mois par employé

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.4/5 (20+ commentaires)

4.4/5 (20+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (20+ commentaires)

Autres outils RH

Si Deel et ses alternatives apportent généralement une assistance en matière de paie multi-pays et de conformité, ils ne prennent pas forcément en charge toutes les fonctions RH.

Vous avez besoin de plateformes de gestion de projet comme ClickUp pour une assistance de bout en bout dans des domaines tels que la planification des ressources RH, la gestion des documents, l'intégration des employés et le suivi des performances. Découvrons comment cette plateforme rationalise vos opérations RH pour faciliter la vie au travail ! ✌

ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Views-to-Plan-Track-and-Manage-Work.gif Affiches ClickUp pour le forfait, le suivi et la gestion du travail /%img/

Améliorez votre productivité en rationalisant les tâches et en utilisant les ClickUp Views adaptables pour organiser et contrôler tous les types de travail

Rationalisez sans effort votre KPI RH et les opérations avec ClickUp HR Teams clickUp HR Teams, révolutionne la façon dont vous gérez l'embauche, l'intégration et le développement des employés. Plongez dans une expérience transparente alors que vous suivez et améliorez la performance et l'engagement des employés grâce à des affichages personnalisés et adaptables. 📖

Personnalisez vos affichages avec Champs personnalisés les champs personnalisés vous permettent de suivre les détails et les documents relatifs aux employés. Créez des flux de travail avec des statuts personnalisés pour obtenir un aperçu clair de chaque étape - embauche, onboarding et développement. Assurez une séquence structurée de toutes les étapes en paramétrant les dépendances des tâches.

Utiliser automatisations des tâches pour réduire le travail manuel et gagner du temps grâce à des modèles préconçus permettant de rationaliser les processus RH, par exemple l'intégration des employés et développement des talents .

Améliorez la précision et rationalisez vos processus de paiement grâce à l'application Modèle de rapport de paie ClickUp . Cet outil simplifie la collecte et le stockage de détails cruciaux sur les employés, tels que leur nom, leur numéro d'identifiant, leur rôle, leurs coordonnées, leurs crédits PTO et leurs retenues fiscales. ✅

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Payroll-Report-Template.jpg Modèle de rapport de paie ClickUp /$$img/

Utilisez le modèle de rapport de paie ClickUp pour créer des rapports de paie avec une précision accrue, sans effort

Personnalisez ce modèle gratuit pour les RH pour l'aligner sur votre période de paie préférée - hebdomadaire, bihebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Mon travail consiste à utiliser la fonction de suivi du temps intégrée pour enregistrer la durée des tâches pendant les heures de travail. Ces données sont intégrées de manière transparente dans votre rapport de paie, ce qui accélère le processus de paiement.

Pour un référentiel centralisé des données de paie, tirez parti de l'application Modèle de rapport résumé de la paie ClickUp . Ce modèle de document vous permet de suivre facilement les paiements depuis le début de l'année, de contrôler les crédits PTO disponibles et d'inclure des remarques pour des situations spécifiques ou des problèmes de paiement antérieurs. 💸

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/ClickUp-Payroll-Summary-Report-Template.png Modèle de rapport résumé de la paie ClickUp /$$img/

Utilisez le modèle de rapport de synthèse des salaires ClickUp pour documenter toutes les informations relatives aux salaires des employés dans un hub centralisé

ClickUp vous permet également de planifier des entretiens, des réunions et des entretiens individuels grâce à un calendrier flexible synchronisé avec Google, Outlook et Zoom. De plus, vous pouvez améliorer la communication entre la direction, le management et les équipes en utilisant les commentaires sur les tâches, les mentions et la Affiche de discussion .

ClickUp meilleures fonctionnalités

plus de 1 000 modèles préconstruits

Automatisation des tâches récurrentes

Paramètres d'objectifs professionnels avec Objectifs ClickUp Assistant alimenté par l'IA pour rationaliser les processus RH

15+ personnalisables Affichages ClickUp comme la Liste, le tableau Kanban, le diagramme de Gantt, etc.

S'intègre à plus de 1 000 outils

Tableaux de bord ClickUp pour le suivi des performances des employés

Suivi facile des tâches

Approfondissement des rapports et des informations sur les équipes Limites de ClickUp

L'application mobile ne dispose pas de toutes les fonctionnalités disponibles sur la version bureau

L'étendue des fonctionnalités peut sembler insurmontable au début

Prix ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.7/5 (8,000+ reviews)

4.7/5 (8,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,000+ commentaires)

Trouvez votre alternative idéale à Deel et optimisez les équipes RH en utilisant ClickUp

La liste des 10 meilleures alternatives à Deel peut sembler difficile, mais notre liste est à la hauteur de la tâche. Une fois que vous aurez trouvé votre option préférée, pourquoi ne pas donner un coup de pouce à ClickUp ? En tant que solution tout-en-un, elle rationalise les opérations RH et la gestion des tâches et facilite plus que jamais l'embauche, l'intégration et l'engagement des employés ! 💖