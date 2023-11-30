10 meilleures lettres d'information sur l'IA auxquelles s'abonner ces derniers temps

L'IA (intelligence artificielle) se développe à une vitesse fulgurante - ce qui était révolutionnaire il y a un an à peine est aujourd'hui une vieille nouvelle. Si vous voulez prendre le train de l'IA et y rester tout au long du trajet, vous devez vous immerger dans le champ et vous tenir au courant des derniers développements en matière d'IA.

L'une des meilleures façons de le faire est de consulter les lettres d'information sur l'IA. Elles offrent des informations curées et détaillées sur les développements les plus récents de l'IA, vous assurant de rester à la pointe du paysage technologique en constante évolution. 🤖

Cependant, avec l'essor rapide du secteur, les newsletters axées sur l'IA ont proliféré, ce qui rend difficile de discerner le fil à suivre pour obtenir les informations les plus précises et les plus fraîches.

Dans cet article, nous aborderons les 10 meilleures newsletters sur l'IA pour vous aider à trouver une source fiable des dernières nouvelles et évolutions du secteur.

Les meilleures lettres d'information sur l'IA pour se tenir au courant des dernières tendances

Après avoir épluché des dizaines de newsletters, nous avons présélectionné les 10 meilleures qui dévoilent les événements les plus récents dans le monde de l'IA. Elles sont faciles à lire et attrayantes, même si vous n'êtes pas un grand amateur de newsletters. Jetez-y un coup d'œil et choisissez votre source privilégiée d'informations sur l'IA. 🥰

1. L'essentiel

Via : Le résumé Rundown est une newsletter quotidienne (elle atterrit dans votre boîte de réception en semaine) qui offre des aperçus rapides, concis et généraux -_rundowns_des dernières nouvelles sur l'IA.

La lettre d'information compte 350 000+ abonnés dans le monde et aborde plusieurs sujets liés à l'IA. Elle aborde l'actualité générale du monde de l'IA, se concentre sur les derniers outils et propose des tutoriels étape par étape pour l'utilisation de différentes plateformes basées sur l'IA.

Si vous souhaitez vous familiariser avec le monde de l'IA sans pour autant approfondir, The Rundown est un excellent choix. Il n'entre pas trop dans les détails, mais propose tout de même des informations pertinentes et attrayantes, vous donnant ainsi une base solide pour explorer plus avant les sujets qui vous intriguent. En revanche, si vous êtes un véritable passionné d'IA et que vous souhaitez en savoir le plus possible, The Rundown risque d'être trop superficiel.

Pour vous abonner à The Rundown, rien de plus simple : entrez votre adresse e-mail, appuyez sur Subscribe, et une lettre d'information vous attendra dans votre boîte de réception tous les jours ouvrables.

2. Gros cerveau

Via : Gros cerveau Big Brain est une excellente ressource pour ceux qui souhaitent s'immerger progressivement dans l'IA en consacrant quelques minutes quotidiennes à l'examen des dernières nouvelles. Chaque lettre d'information qui arrive sur votre e-mail est un plaisir à lire parce qu'elle est divisée en sections comme les nouvelles de l'IA, les carrières de l'IA et les outils d'IA. Vous pouvez ainsi passer directement à la partie la plus intéressante et gagner du temps. ⏰

De nombreuses personnes apprécient Big Brain en raison de son langage naturel et convivial. La newsletter couvre un large intervalle de sujets mais décompose même les plus complexes d'une manière facile à lire, ce qui la rend adaptée aux néophytes et aux vétérans de l'IA.

La lettre d'information met l'accent sur les carrières dans l'IA. Elle aborde les tendances en matière d'emplois dans l'IA et offre souvent de précieux conseils sur la manière de réussir dans ce domaine.

Vous pouvez rejoindre la communauté Big Brain, qui compte plus de 100 000 abonnés, en indiquant votre adresse e-mail sur le site web de la lettre d'information.

3. Petit-déjeuner IA

Via : IA Petit déjeuner Que vous soyez entrepreneur, chercheur, scientifique ou que vous cherchiez simplement à commencer à utiliser des outils IA, le petit-déjeuner de l'IA peut s'intégrer à votre routine matinale ! ☕

Il est publié tous les lundis pour vous présenter l'actualité hebdomadaire de l'IA. Sa fonctionnalité distinctive est qu'elle fait le pont entre la théorie et la pratique. Contrairement à de nombreuses autres lettres d'information sur l'IA, IA Breakfast aborde d'abord la partie théorique, puis explique comment appliquer ces connaissances dans la vie réelle. Vous obtiendrez souvent des informations précieuses sur l'utilisation d'un outil particulier et profiterez même de tutoriels étape par étape.

Par exemple, si le bulletin traite d'un outil de productivité basé sur l'IA, il en présentera les fonctionnalités, puis vous montrera comment les utiliser à bon escient et en faire plus en moins de temps.

IA Breakfast couvre également les dernières études dans le champ de l'IA, c'est pourquoi il est particulièrement attrayant pour les scientifiques et les chercheurs.

Le bulletin d'analyse hebdomadaire est gratuit, mais si vous vous abonnez pour $$$a, vous obtiendrez des avantages comme :

Des e-mails supplémentaires les mercredis et vendredis pour ceux qui veulent en savoir plus

Des réductions sur les outils d'IA et les conférences, ce qui peut s'avérer pratique si vous souhaitez ajouter de nouvelles plateformes à vos flux de travail ou élargir votre groupe de pairs

Consultation sur la mise en œuvre d'outils d'IA dans votre vie privée ou professionnelle (30 minutes)

L'eBook de la plateforme Decoding IA : A Non-Technical Explanation of Artificial Intelligence (en anglais)

4. La révolution de l'IA

Via : La révolution de l'IA Deux types de personnes s'intéressent à l'IA. Le premier groupe s'intéresse à un créneau spécifique de l'IA, qu'il s'agisse de plateformes de productivité basées sur l'IA, de développements de pointe ou d'études intéressantes. Le second type ne veut pas se concentrer sur quoi que ce soit en particulier, mais souhaite goûter à tout, et c'est le groupe cible de la lettre d'information La révolution de l'IA.

Cette lettre d'information analyse plus de 1 000 ressources sur l'IA pour vous fournir gratuitement des informations sur les derniers événements dans le monde de l'IA ! Chaque lettre d'information est bien organisée et visuellement attrayante, vous n'aurez donc aucun mal à vous y retrouver. De plus, le langage utilisé dans les lettres d'information est simple, et même les sujets les plus complexes sont faciles à comprendre.

Le meilleur atout de La révolution de l'IA ? Il n'y a aucune publicité ou distraction qui pourrait nuire à votre expérience de lecture.

De nombreux utilisateurs qui viennent d'entrer dans le monde de l'IA choisissent cette lettre d'information comme leur source de référence pour obtenir les dernières informations. Cependant, si vous êtes un expert en technologie ou si vous en savez beaucoup sur l'IA, vous risquez de trouver son contenu trop général.

5. Invitation, instructions Daily

Via : Neatprompts Si vous n'êtes pas familier avec le terme, l'ingénierie des invites est l'art de créer des entrées que les modèles basés sur l'IA peuvent comprendre et utiliser comme base pour effectuer différentes actions. En termes simples, vous utilisez des invites pour "parler" à des outils tels que ChatGPT et déclencher des réponses adéquates.

Le Prompt Engineering Daily est une excellente lettre d'information qui fournit des invites quotidiennes de premier ordre sur l'IA et vous montre comment les utiliser dans des scénarios de la vie réelle. En outre, elle fournit des informations précieuses sur le champ en rapportant les dernières actualités en matière d'apprentissage automatique et en analysant les outils les plus innovants basés sur l'IA.

L'abonnement à la newsletter est gratuit. Après avoir saisi votre e-mail et appuyé sur Subscribe, vous devez indiquer votre nom et répondre à quelques questions concernant votre emploi, votre secteur d'activité, votre entreprise et votre fuseau horaire. Ces informations aident le système de distribution à comprendre vos préférences et à vous envoyer les newsletters au bon moment.

Une fois que vous serez abonné, Prompt Engineering Daily vous enverra un cadeau - une ressource appelée Ultimate Guide to IA and ChatGPT (Guide ultime de l'IA et du ChatGPT).

6. TheSequence

Via : LaSéquence Si vous voulez savoir tout ce qui se passe dans le monde de l'IA, avec un accent particulier sur l'apprentissage automatique (ML), TheSequence est la voie à suivre ! Cette communauté compte plus de 160 000+ abonnés et propose deux newsletters à choisir en fonction de vos intérêts.

TheSequence Scope est une newsletter hebdomadaire gratuite. Elle est publiée tous les dimanches et se concentre principalement sur les derniers documents de recherche, les communiqués et les investissements liés à l'IA. Il faut environ cinq minutes pour lire la newsletter, ce qui est particulièrement pratique si vous n'avez pas beaucoup de temps gratuit mais que vous souhaitez rester informé.

TheSequence Edge est une newsletter premium publiée les mardis et jeudis. La lettre d'information du mardi est entièrement consacrée à l'apprentissage automatique : elle aborde ses concepts clés, présente les articles les plus récents dans le champ et suggère les cadres et les plates-formes que vous devriez connaître.

La lettre d'information du jeudi approfondit la recherche - vous pouvez vous attendre à une analyse complète d'un article ou d'un cadre chaque semaine. Pour recevoir TheSequence Edge dans votre boîte de réception, vous devez souscrire un forfait d'abonnement mensuel de 6 $ ou payer 50 $ pour l'année entière.

TheSequence propose du contenu gratuit supplémentaire pour les passionnés d'IA. Lisez les interviews de chercheurs et d'entrepreneurs remarquables dans le champ de la ML et obtenez de précieuses informations sur l'IA dans TheSequence Chat, qui paraît un mercredi sur deux. Vous pouvez également lire TheSequence Guest Post, qui est publié un vendredi sur deux et se concentre sur les défis de l'apprentissage automatique et la façon de les surmonter.

7. Le Neuron

Via : TheNeuronDaily Si vous cherchez à profiter des avantages de l'IA et à l'intégrer dans votre Business, mais que vous ne savez pas trop comment vous y prendre, The Neuron peut vous aider. Cette newsletter quotidienne au logo de chat mignon est diffusée du lundi au vendredi à 8 heures (ET) et contient des mises à jour sur les dernières tendances en matière d'IA et des conseils sur leur utilisation au travail. 🐱

L'une des raisons pour lesquelles la popularité de la newsletter est montée en flèche peu après son lancement est sa structure simple et compacte. La première chose que vous verrez est, bien sûr, le titre. Ensuite, vous avez une courte liste à puces résumant les principales mises à jour de la journée. La liste est suivie de plusieurs titres fournissant des fournisseurs, prestataires. Chaque section contient des informations rapides sur ce que vous pouvez vous attendre à lire pour rendre la navigation encore plus facile.

La dernière section vous fera sourire : le chat du Neuron laisse un commentaire engageant sur le caractère amusant de la lettre d'information ! Outre le contenu informatif, ces éléments d'humour font du Neuron une lecture amusante et légère.

La lettre d'information est gratuite, rapide à lire (environ trois minutes) et compte plus de 150 000 abonnés.

8. Dossier sur l'éthique de l'IA

Via : Montrealethics Alors que l'IA fait des vagues à l'échelle mondiale, les préoccupations concernant son éthique sont plus fréquentes que jamais. Si vous vous inquiétez de l'équité, de la partialité, de la confidentialité, de l'impact économique et de la transparence des systèmes d'IA, il est toujours bon de se plonger dans les recherches disponibles et de se forger une opinion éclairée. Le dossier sur l'éthique de l'IA vous aide à le faire !

Selon les auteurs de la lettre d'information sur l'IA, la mission est de démocratiser la connaissance de l'éthique de l'IA en fournissant des connaissances précieuses et détaillées à un large public. La lettre d'information hebdomadaire aborde différentes réglementations et préoccupations éthiques en matière d'IA afin de faire la lumière sur l'utilisation appropriée et sûre des systèmes et outils basés sur l'IA. 📣

Chaque bulletin d'information discute et résume plusieurs études liées à un sujet pour vous aider à comprendre le contexte et à vous former une opinion. Une autre section attrayante est le Dictionnaire vivant - chaque semaine, vous verrez une définition d'un nouveau terme lié à l'éthique de l'IA, ce qui vous aidera à élargir vos connaissances.

La lettre d'information est gratuite, mais si vous souhaitez assister le travail des auteurs, vous pouvez devenir un abonné payant ou faire un don.

9. AlphaSignal

Via : AlphaSignal Êtes-vous un chercheur, un développeur ou un professionnel avisé de la technologie à la recherche d'une lettre d'information technique qui approfondit la recherche et les développements liés à l'IA ? Si c'est le cas, jetez un coup d'œil à AlphaSignal, une lettre d'information hebdomadaire qui compte plus de 150 000 abonnés.

La newsletter résume les principales actualités, les référentiels, les projets et les articles dans le champ de l'IA pour vous aider à rester dans la boucle. La plateforme utilise des modèles d'IA avancés pour parcourir arXiv, GitHub, Google Scholar et Open Review et analyser les blogs, les réseaux sociaux, la presse, les opinions et les interviews d'experts de l'industrie. C'est une option fantastique pour ceux qui n'ont pas assez de temps pour faire la recherche eux-mêmes, mais qui veulent avoir accès aux derniers développements dans le paysage de l'IA.

AlphaSignal couvre un large intervalle de sujets liés à l'IA, mais se concentre sur l'apprentissage automatique, alors demandez-vous s'il correspond à vos préférences.

Il convient de noter que la newsletter n'est pas destinée à ceux qui découvrent le paysage de l'IA. Elle aborde généralement des sujets techniques et utilise des conditions d'utilisation que vous devez connaître pour bien comprendre les informations présentées.

10. Surhumain

Via : Surhumain Superhuman est l'une des newsletters sur l'IA les plus populaires, avec plus de 450.000 abonnés ! Elle vous aide à devenir un surhomme (figurativement) en exploitant l'IA pour améliorer la productivité et exceller au travail. 🦸

La newsletter observe les dernières avancées de l'IA dans divers secteurs, de la technologie à l'art en passant par le sport. Superhuman utilise un langage facile à comprendre, même pour ceux qui découvrent le champ.

L'une des raisons de la popularité de la newsletter est qu'elle propose du contenu curaté qui s'aligne sur vos préférences. Après vous être abonné à la lettre d'information, vous serez invité à remplir un formulaire concernant votre nom, votre niveau de poste, votre fonction, votre secteur d'activité, la taille de votre entreprise et votre emplacement.

Superhuman utilise ces informations pour vous présenter le contenu gratuit le plus pertinent axé sur ChatGPT, les invites d'écriture, la science et l'analyse des données, la recherche d'emploi en IA et les outils d'IA gratuits. Vous recevrez également un e-mail sur les meilleures plateformes d'IA à explorer.

