Les 10 meilleurs outils d'assistance client en 2025

La fourniture d'un service prestataire invite, instructions est essentielle pour votre entreprise. Le bon logiciel de service client vous aidera à optimiser l'assistance client, à faire la différence et à vous positionner sur la voie de la réussite.
Nous avons dressé une liste des meilleurs logiciels de service à la clientèle outils pour l'assistance client pour faciliter votre recherche.
Ces outils ont tout, de la gestion des tickets à la discussion en direct et.. base de connaissances la gestion. Qu'il s'agisse d'une petite entreprise ou d'une grande Enterprise, vous avez besoin d'un outil d'assistance client qui réponde à vos besoins spécifiques.
La liste des outils logiciels de service à la clientèle que nous avons dressée facilitera votre choix. Choisissez-en un qui vous aide à fournir un service client exceptionnel, à suivre les performances de l'équipe et à établir des relations durables avec vos précieux clients.
**Qu'est-ce que vous devez rechercher dans les outils d'assistance client ?
Lorsque vous commencerez à chercher des outils d'assistance client, vous trouverez un grand nombre de choix, certains outils étant conçus pour répondre à des fonctions ou à des secteurs de marché particuliers. Pour trouver le meilleur logiciel de service client pour votre Business, commençons par comprendre ce que vous devez rechercher dans un outil d'assistance client.
- Facilité d'utilisation: L'outil d'assistance client que vous choisissez doit être intuitif et convivial pour les agents d'assistance et les clients. Une interface simple et intuitive vous permettra d'accélérer le temps de réponse et d'améliorer l'efficacité de votre équipe
- Assistance omnicanale: Recherchez des outils d'assistance client qui prennent en charge différents types de servicescommunication canaux tels que l'e-mail, le chat en direct, les médias sociaux, le téléphone et les applications de messagerie. Grâce à la disponibilité de plusieurs canaux, vous établirez des relations durables avec vos clients en les assistant sur le canal de leur choix
- Automatisation et IA: Les logiciels d'assistance client offrent des capacités d'automatisation, des chatbots et des Fonctionnalités pilotées par l'IA, qui traiteront les tâches de routine, fourniront des réponses instantanées et achemineront les requêtes vers le bon service ou agent. Cela permettra d'améliorer l'efficacité de l'assistance et de réduire les temps de réponse
- Ticketing: Un système robuste de gestion de l'informationsystème de billetterie permet d'organiser et de hiérarchiser les demandes des clients. L'outil que vous choisissez doit offrir des fonctionnalités telles que la catégorisation des tickets, l'affectation, le suivi et l'escalade
- Intégration : Choisissez un outil d'assistance client qui s'intègre de manière transparente à votre CRM existant, à votre logiciel d'assistance et à d'autres applications essentielles que vous utilisez tous les jours
- Rapports et analyses : recherchez des outils qui offrent des rapports et des analyses robustes. Des aperçus des interactions avec les clients, des temps de réponse, des taux de résolution et des indicateurs de satisfaction des clients vous aideront à identifier les tendances et les domaines d'amélioration
- Personnalisation et évolutivité : Choisissez des outils personnalisés pour vous adapter aux besoins spécifiques de votre entreprise et évoluer en fonction de la croissance de votre clientèle
- Sécurité et conformité : la sécurité des données et la conformité aux réglementations (telles que le GDPR) sont essentielles. Assurez-vous que l'outil adhère aux protocoles de sécurité standard de l'industrie et qu'il traite les informations sensibles des clients de manière personnalisée
- Rétroaction des clients et sondage: Vérifiez si l'outil dispose de fonctionnalités permettant de recueillir des informations sur les clients les commentaires des clients et de réaliser des sondages, car ces données fournissent des informations précieuses pour améliorer vos services et vos produits
- Coût et assistance : Examinez le coût de l'outil de service client par rapport à ses fonctionnalités et à l'assistance fournie par le fournisseur. Assurez-vous qu'une assistance client fiable est disponible en cas de problèmes ou de requêtes
Les 10 meilleurs outils d'assistance client en 2024
Voici la liste des 10 meilleurs outils d'assistance client pour fournir la meilleure expérience d'assistance client en 2024. Nous couvrirons leurs meilleures fonctionnalités, leurs limites, leurs prix et leurs évaluations.
1. ClickUp
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Views.gif ClickUp affiche /$$$img/
Explorez ClickUp pour gérer votre assistance client avec la puissance de l'IA, 15+ vues et des automatisations de tâches
ClickUp est un logiciel populaire de gestion de la relation client logiciel de gestion de projet tout-en-un très populaire . Il contient tout ce dont une organisation a besoin pour gérer efficacement les projets et aider les équipes à collaborer de manière transparente, y compris une solution d'assistance client. Le logiciel de service à la clientèle de ClickUp est une solution holistique d'assistance à la clientèle qui offre des fonctionnalités personnalisées pour gérer le service client de bout en bout. La fonctionnalité d'assignés multiples de l'outil vous permet d'affecter plusieurs personnes à une tâche si vous avez besoin de l'avis de plusieurs personnes pour résoudre un problème.
Discutez des tickets entre les agents du service client de différentes équipes, car ils permettent d'accélérer le temps de résolution. Par exemple, si vous êtes une entreprise de matériaux de construction et que vous recevez une plainte d'un client concernant la qualité des matériaux, des retards de livraison et une facturation erronée.
ClickUp vous permet d'étiqueter rapidement les membres de l'équipe concernés - l'équipe de production pour les problèmes de qualité, la logistique pour les retards de livraison et les finances pour les requêtes de facturation - afin de résoudre le problème.
L'outil d'assistance client de ClickUp dispose de champs personnalisés permettant de suivre les tâches en fonction des problèmes et d'une solution native de gestion de la relation client (CRM) permettant d'améliorer la gestion de la relation client .
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/customer-support-template-by-clickup-1400x860.png clickUp modèle d'assistance client /$$$img/
Capturez les informations importantes de vos clients avec un formulaire intégré pour suivre les commentaires Modèle d'assistance client de ClickUp contribue à une expérience client de qualité. Le modèle réduit les coûts d'assistance client et offre des temps de réponse plus rapides grâce à des fonctionnalités telles que l'organisation et la hiérarchisation des requêtes des clients.
Avec des éléments tels que les statuts personnalisés, les champs personnalisés, les vues personnalisées et la gestion de projets, le modèle d'assistance améliore le service client.
ClickUp meilleures fonctionnalités
- Créez une automatisation personnalisée pour des actions cohérentes
- Ajoutez plusieurs assignés aux tâches pour une résolution rapide
- Définissez des champs personnalisés en fonction de vos besoins, par exemple en ajoutant des informations sur les clients et des champs numériques pour faciliter les calculs
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Setting-Task-Priority.png ClickUp 3.0 Paramétrage de la priorité des tâches /$$img/
Définir rapidement la priorité des tâches au sein d'une tâche afin de communiquer ce qui doit être traité en premier
- Triez les tâches avec ClickUp Priorities à l'aide de quatre indicateurs - urgent, élevé, normal et faible - et concentrez-vous sur ce qui est important
- Organisez les tâches à l'aide d'étiquettes personnalisées et appliquez des filtres pour ne pas perdre le fil
Limites de ClickUp
- Courbe d'apprentissage abrupte au début
Tarifs de ClickUp
- Free Forever
- Unlimited: $7 par utilisateur et par mois
- Business: 12 $ par utilisateur et par mois
- Enterprise: Contacter pour la tarification
- ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois/membre de l'environnement de travail
ClickUp évaluations et critiques
- G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)
- Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)
2. LiveAgent
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/LiveAgent.jpg Capture d'écran des tickets de LiveAgent /$$$img/
via LiveAgent LiveAgent a commencé comme un logiciel de discussion en direct et est devenu un produit d'assistance client multicanal.
La plateforme offre une boîte de réception omnichannel pour vous aider à trouver les conversations des clients de divers canaux en un seul endroit. LiveAgent propose également des options d'automatisation et d'intégration pour améliorer la productivité et l'expérience client.
Gérez les canaux d'assistance par e-mail, discussion, téléphone et médias sociaux avec LiveAgent.
Les meilleures fonctionnalités de LiveAgent
- 130+ fonctionnalités de ticketing, 200+ intégrations
- Améliore la productivité des agents
- Affichage unifié des discussions et des tickets en fonction du client
Les limites de LiveAgent
- À ne pas faire de chatbot
- Les utilisateurs signalent des problèmes fréquents
Tarifs de LiveAgent
- Essai gratuit disponible
- Petit: 9 $ par utilisateur et par mois
- Medium: 29 $ par utilisateur et par mois
- Large: 49 $ par utilisateur et par mois
- Enterprise: 69 $ par utilisateur et par mois
LiveAgent évaluations et commentaires
- G2: 4.5/5 (1400+ commentaires)
- Capterra: 4.7/5 (1500+ avis)
3. Document360
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Document360-software-documentation-tool-1400x788.png Outil de documentation du logiciel Document360 /$$$img/
via Document360 Document 360 est un logiciel de base de connaissances en libre-service qui rationalise le processus de création, d'organisation et de partage des connaissances au sein de votre organisation. Il s'agit d'une plateforme conviviale qui met l'accent sur la fourniture d'une assistance client par le biais du libre-service.
La mise en œuvre d'un logiciel de service à la clientèle tel que Document 360 permet de réduire la charge de travail des équipes du service à la clientèle, d'améliorer le trafic sur le site web et de renforcer le libre-service pour les clients.
Les meilleures fonctionnalités de Document 360
- Filtre le contenu pour afficher les informations pertinentes
- Ajoute des domaines pour une sécurité accrue
- Fournit une aide contextuelle à la demande aux clients
- Contrôle de version pour une gestion efficace du contenu
Limites de Document360
- L'intégration avec d'autres outils est délicate
- Difficile à paramétrer
- Pas d'application mobile
Tarifs de Document 360
- Free Forever pour toujours
- Standard: 199 $ par projet et par mois
- Professionnel: 399 $ par projet et par mois
- Business: 529 $ par projet et par mois
- Enterprise: $799 par projet par mois
Évaluations et critiques de Document 360
- G2: 4.7/5 (300+ reviews)
- Capterra: 4.7/5 (190+ avis)
4. Zendesk
/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/uc\_sample\_ticket\_ocr\_sc-1400x706.png Tableau de bord Zendesk /$$img/
via Zendesk Zendesk propose des solutions d'assistance aux entreprises de toutes tailles. L'offre d'assistance de Zendesk est divisée en forfaits d'assistance de base et en forfaits de suite Zendesk.
Les forfaits d'assistance de base comprennent une boîte de réception partagée et des outils de collaboration de base. Les forfaits de suite de Zendesk offrent des canaux supplémentaires comme la voix, le chat en direct, le libre-service, des capacités d'automatisation, des outils de productivité et des fonctionnalités avancées comme les chatbots.
Avec Zendesk, gérez efficacement les interactions avec les clients, automatisez les flux de travail et fournissez une assistance personnalisée.
Les meilleures fonctionnalités de Zendesk
- plus de 100 intégrations prêtes à l'emploi
- Assistance multicanal
- Helpdesk et solution CRM
- Rapports et analyses
Limites de Zendesk
- Interface primitive
- Les fonctionnalités avancées ne sont disponibles que dans les forfaits supérieurs
Tarification de Zendesk
- Essai gratuit disponible
- Équipe d'Assistance: $19 par agent/mois
- Assistance Professional: $55 par agent/mois
- Assistance Enterprise: $115 par agent/mois
Évaluations et critiques de Zendesk
- G2: 4.3/5 (5500+ commentaires)
- Capterra: 4.4/5(3500+ avis)
5. Hootsuite
/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/254401d0-cfae-4237-9c26-d7d56ee58949\_rw\_1920-1400x854.png Tableau de bord Hootsuite /$$img/
via Hootsuite Hootsuite est une plateforme de marketing des médias sociaux qui vous permet de fournir un service client social. Engagez-vous avec vos clients sur plusieurs canaux sociaux, suivez les performances de vos campagnes et offrez un service client de qualité en utilisant Hootsuite.
Répondez aux demandes des clients, résolvez les problèmes et forgez de solides relations avec les clients en rationalisant vos efforts sur les médias sociaux.
Les meilleures fonctionnalités de Hootsuite
- Boîte de réception universelle pour les médias sociaux
- Planifiez des posts sur plusieurs profils de médias sociaux à partir d'un seul endroit
- Messages illimités avec tous les forfaits
Limites de Hootsuite
- Interface encombrée
- L'écoute sociale pourrait être plus approfondie
- Service personnalisé limité
Prix Hootsuite
- Essai gratuit disponible
- Professionnel: 99 $ par mois
- Teams: 249 $ par mois
- Enterprise:Tarification personnalisée
Évaluations et commentaires sur Hootsuite
- G2: 4.1/5 (4000+ commentaires)
- Capterra: 4.4/5 (3500+ commentaires)
6. HiverHQ
/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/HiverHQ-Dashboard.png HiverHQ Tableau de bord /$$$img/
via Hiver HiverHQ est un service d'assistance basé sur Gmail ; c'est un outil d'assistance client qui combine l'e-mail, le chat en direct, le service d'assistance et la communication vocale dans votre boîte de réception Gmail.
Installé dans Gmail, HiverHQ vous aide à répondre aux requêtes de vos clients de manière plus rapide et plus précise. Vos équipes d'assistance ne perdent plus de temps à passer d'une application à l'autre pour assister vos clients. HiverHQ intègre également WhatsApp.
Les meilleures fonctionnalités d'HiverHQ
- Attribution automatique des discussions en direct
- Intégration avec Asana, Slack, Zapier, QuickBooks, Jira et Salesforce
- Planifier l'exportation des données
Limites d'HiverQ
- Pourrait être coûteux pour les petites entreprises
- Certains utilisateurs signalent des problèmes fréquents de décalage
Tarification de HiverHQ
- Essai gratuit disponible
- Lite: 15 $ par mois
- Pro: 39 $ par mois
- Elite: 59 $ par mois
- Tarification personnalisée disponible sur demande pour les entreprises de plus de 50 utilisateurs
Évaluations et critiques d'HiverHQ
- G2: 4.6/5(800+ commentaires)
- Capterra: 4.6/5(150+ avis)
7. Freshdesk
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/FreshDesk-Platform-example.png Exemple de plateforme FreshDesk /$$$img/
via FreshDesk Logiciel de service client basé sur le cloud de Freshworks, Freshdesk offre une assistance omnicanale. Il est livré avec des fonctionnalités de billetterie, d'automatisation, de libre-service, de personnalisation et de collaboration.
Tirez parti de Freshdesk pour assister vos clients sur le canal de leur choix.
Les meilleures fonctionnalités de Freshdesk
- Assistance client optimisée par l'IA
- Routage à la volée
- Automatisation et rapports robustes
- plus de 1000 intégrations
Limites de Freshdesk
- Les analyses ne sont disponibles que sur les forfaits haut de gamme
Tarification de Freshdesk
- **Free Forever : 15$ par agent/mois
- Croissance: $15 par agent/mois
- Pro: 49 $ par agent/mois
- Enterprise: $79 par agent/mois
Évaluations et critiques de Freshdesk
- G2: 4.4(3000+ avis)
- Capterra: 4.5(3000+ avis)
8. Sprout Social
/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Homepage_Header-Listening.png Tableau de bord de Sprout Social /$$img/
via Sprout Social Sprout Social est un outil de service client destiné aux entreprises qui reçoivent des demandes d'assistance par le biais des canaux de médias sociaux. Utilisez Sprout Social pour gérer les demandes des clients provenant de tous vos canaux sociaux en un seul endroit.
La plateforme offre des fonctionnalités de planification, ce qui vous permet de planifier et de publier du contenu sur différentes plateformes de médias sociaux.
Les meilleures fonctionnalités de Sprout Social
- Assistance de l'IA pour le ton et la longueur des réponses
- Planification disponible pour des heures d'envoi optimales
- Analyses et rapports
Limites de Sprout Social
- Coûteux
- Profils de médias sociaux limités par forfait
- Courbe d'apprentissage abrupte
Prix Sprout Social
- Essai gratuit disponible
- Standard: 249 $ par mois
- Professionnel: 399 $ par mois
- Avancé: 499 $ par mois
- Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs
Évaluations et critiques de Sprout Social
- G2: 4.4/5(2600+ commentaires)
- Capterra: 4.4/5(500+ avis)
9. Aide Scout
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/SharedInbox-chat-and-inbox-video-poster-b4990803a01d8d7bde79bef072263899.png Tableau de bord Help Scout /$$img/
via Aide Scout Help Scout propose une boîte de réception partagée, un centre d'aide, un chat en direct, des fonctionnalités IA, et bien plus encore. Il propose des fonctionnalités telles que les flux de travail et les réponses enregistrées pour automatiser les tâches manuelles et faire gagner du temps à votre équipe.
Les outils de libre-service comme Beacon permettent aux clients de trouver des réponses de manière autonome, ce qui réduit les volumes d'assistance. Help Scout offre également des rapports robustes pour obtenir des informations sur les performances et améliorer l'expérience globale des clients et des agents.
Les meilleures fonctionnalités de Help Scout
- Solutions de service à la clientèle pour stocker etgérer les données personnalisées
- 10 bases de connaissances pour organiser le contenu de l'aide
- Flux de travail automatisé
- Applications mobiles natives
Les limites de Help Scout
- Les rapports sont lourds et difficiles à parcourir
- Filtres anti-spam et options de recherche médiocres
- Absence d'assistance téléphonique native
Tarification Help Scout
- Essai gratuit disponible
- Standard: 20 $ par utilisateur/mois
- Plus: 40 $ par utilisateur/mois
- Pro: 65 $ par utilisateur/mois
Les évaluations et les commentaires de Help Scout
- G2: 4.4/5 (300+ avis)
- Capterra: 4.6/5 (200+ avis)
10. Intercom
/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Screen_Shot\_2021-12-01\_at\_12.29\_1.png Tableau de bord Intercom /$$img/
via Intercom Intercom combine le live chat, le chatbot IA, le helpdesk, l'assistance proactive et une solution omnicanale en une seule plateforme.
Intercom vous aide à gérer les requêtes des clients sur différents canaux à partir d'un seul endroit et à aider plusieurs clients simultanément. Ses solides capacités d'automatisation vous aideront à rationaliser les tâches répétitives et à engager les clients avec des messages ciblés.
Les meilleures fonctionnalités d'Intercom
- Assistant IA pour résumer les discussions, changer le ton et développer les réponses
- Automatisation et analyses robustes
- Assistance en libre-service dans plusieurs langues
- Gérer toutcommunication avec les clients à partir d'une seule application
Limites de l'Intercom
- La tarification à la place la rend plus coûteuse pour les petites entreprises et les modules complémentaires multiples
- Les visites de produits sont délicates
Tarification des intercoms
- Essentiel: 39 $ par poste/mois
- Essentiel: 39 $ par place/mois
- Avancé: 99 $ par place/mois
- Expert: $139 par place/mois
Évaluations et revues d'Intercom
- G2: 4.5/5 (2800+ avis)
- Capterra: 4.5/5 (1000+ avis)
Choisir l'outil d'assistance client qui vous convient le mieux
La liste d'outils de service client ci-dessus n'est pas exhaustive mais se concentre sur un tableau d'outils qui conviendra aux entreprises de toutes tailles. Nous avons élaboré ce guide pour vous aider à choisir les outils d'assistance à la clientèle qui conviennent le mieux à votre équipe et à vos besoins en matière d'assistance à la clientèle.
Avant de valider un outil, il est judicieux de l'essayer. Profitez des essais gratuits ou des démos et évaluez si l'outil s'aligne sur les besoins de votre entreprise. Consultez votre équipe d'assistance et comprenez leurs besoins et leurs préférences pour faire un choix éclairé.
Si vous êtes à la recherche d'un guichet unique pour la gestion de projet, la collaboration et l'assistance client, ClickUp est le meilleur choix. Le logiciel client ClickUp est intuitif et intelligent et permet une excellente collaboration entre les équipes.
Avec des fonctionnalités telles que l'automatisation, l'IA et les modèles prêts à l'emploi, ClickUp permet à votre équipe d'assistance à la clientèle d'aller plus loin et de résoudre les requêtes des clients plus rapidement.
ClickUp offre de multiples fonctionnalités pour aider vos clients et votre équipe d'assistance, ainsi qu'une plateforme où chaque équipe de votre organisation travaillera efficacement ensemble. S'inscrire pour découvrir d'autres avantages .