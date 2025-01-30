Les 10 meilleurs outils d'assistance client en 2025

La fourniture d'un service prestataire invite, instructions est essentielle pour votre entreprise. Le bon logiciel de service client vous aidera à optimiser l'assistance client, à faire la différence et à vous positionner sur la voie de la réussite.

Nous avons dressé une liste des meilleurs logiciels de service à la clientèle outils pour l'assistance client pour faciliter votre recherche.

Ces outils ont tout, de la gestion des tickets à la discussion en direct et.. base de connaissances la gestion. Qu'il s'agisse d'une petite entreprise ou d'une grande Enterprise, vous avez besoin d'un outil d'assistance client qui réponde à vos besoins spécifiques.

La liste des outils logiciels de service à la clientèle que nous avons dressée facilitera votre choix. Choisissez-en un qui vous aide à fournir un service client exceptionnel, à suivre les performances de l'équipe et à établir des relations durables avec vos précieux clients.

**Qu'est-ce que vous devez rechercher dans les outils d'assistance client ?

Lorsque vous commencerez à chercher des outils d'assistance client, vous trouverez un grand nombre de choix, certains outils étant conçus pour répondre à des fonctions ou à des secteurs de marché particuliers. Pour trouver le meilleur logiciel de service client pour votre Business, commençons par comprendre ce que vous devez rechercher dans un outil d'assistance client.

Facilité d'utilisation: L'outil d'assistance client que vous choisissez doit être intuitif et convivial pour les agents d'assistance et les clients. Une interface simple et intuitive vous permettra d'accélérer le temps de réponse et d'améliorer l'efficacité de votre équipe

L'outil d'assistance client que vous choisissez doit être intuitif et convivial pour les agents d'assistance et les clients. Une interface simple et intuitive vous permettra d'accélérer le temps de réponse et d'améliorer l'efficacité de votre équipe Assistance omnicanale: Recherchez des outils d'assistance client qui prennent en charge différents types de services communication canaux tels que l'e-mail, le chat en direct, les médias sociaux, le téléphone et les applications de messagerie. Grâce à la disponibilité de plusieurs canaux, vous établirez des relations durables avec vos clients en les assistant sur le canal de leur choix

Recherchez des outils d'assistance client qui prennent en charge différents types de services communication canaux tels que l'e-mail, le chat en direct, les médias sociaux, le téléphone et les applications de messagerie. Grâce à la disponibilité de plusieurs canaux, vous établirez des relations durables avec vos clients en les assistant sur le canal de leur choix Automatisation et IA: Les logiciels d'assistance client offrent des capacités d'automatisation, des chatbots et des Fonctionnalités pilotées par l'IA , qui traiteront les tâches de routine, fourniront des réponses instantanées et achemineront les requêtes vers le bon service ou agent. Cela permettra d'améliorer l'efficacité de l'assistance et de réduire les temps de réponse

Les logiciels d'assistance client offrent des capacités d'automatisation, des chatbots et des Fonctionnalités pilotées par l'IA , qui traiteront les tâches de routine, fourniront des réponses instantanées et achemineront les requêtes vers le bon service ou agent. Cela permettra d'améliorer l'efficacité de l'assistance et de réduire les temps de réponse Ticketing: Un système robuste de gestion de l'information système de billetterie permet d'organiser et de hiérarchiser les demandes des clients. L'outil que vous choisissez doit offrir des fonctionnalités telles que la catégorisation des tickets, l'affectation, le suivi et l'escalade

Un système robuste de gestion de l'information système de billetterie permet d'organiser et de hiérarchiser les demandes des clients. L'outil que vous choisissez doit offrir des fonctionnalités telles que la catégorisation des tickets, l'affectation, le suivi et l'escalade Intégration : Choisissez un outil d'assistance client qui s'intègre de manière transparente à votre CRM existant, à votre logiciel d'assistance et à d'autres applications essentielles que vous utilisez tous les jours

: Choisissez un outil d'assistance client qui s'intègre de manière transparente à votre CRM existant, à votre logiciel d'assistance et à d'autres applications essentielles que vous utilisez tous les jours Rapports et analyses : recherchez des outils qui offrent des rapports et des analyses robustes. Des aperçus des interactions avec les clients, des temps de réponse, des taux de résolution et des indicateurs de satisfaction des clients vous aideront à identifier les tendances et les domaines d'amélioration

: recherchez des outils qui offrent des rapports et des analyses robustes. Des aperçus des interactions avec les clients, des temps de réponse, des taux de résolution et des indicateurs de satisfaction des clients vous aideront à identifier les tendances et les domaines d'amélioration Personnalisation et évolutivité : Choisissez des outils personnalisés pour vous adapter aux besoins spécifiques de votre entreprise et évoluer en fonction de la croissance de votre clientèle

: Choisissez des outils personnalisés pour vous adapter aux besoins spécifiques de votre entreprise et évoluer en fonction de la croissance de votre clientèle Sécurité et conformité : la sécurité des données et la conformité aux réglementations (telles que le GDPR) sont essentielles. Assurez-vous que l'outil adhère aux protocoles de sécurité standard de l'industrie et qu'il traite les informations sensibles des clients de manière personnalisée

: la sécurité des données et la conformité aux réglementations (telles que le GDPR) sont essentielles. Assurez-vous que l'outil adhère aux protocoles de sécurité standard de l'industrie et qu'il traite les informations sensibles des clients de manière personnalisée Rétroaction des clients et sondage: Vérifiez si l'outil dispose de fonctionnalités permettant de recueillir des informations sur les clients les commentaires des clients et de réaliser des sondages, car ces données fournissent des informations précieuses pour améliorer vos services et vos produits

Vérifiez si l'outil dispose de fonctionnalités permettant de recueillir des informations sur les clients les commentaires des clients et de réaliser des sondages, car ces données fournissent des informations précieuses pour améliorer vos services et vos produits Coût et assistance : Examinez le coût de l'outil de service client par rapport à ses fonctionnalités et à l'assistance fournie par le fournisseur. Assurez-vous qu'une assistance client fiable est disponible en cas de problèmes ou de requêtes

Les 10 meilleurs outils d'assistance client en 2024

Voici la liste des 10 meilleurs outils d'assistance client pour fournir la meilleure expérience d'assistance client en 2024. Nous couvrirons leurs meilleures fonctionnalités, leurs limites, leurs prix et leurs évaluations.

1. ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Views.gif ClickUp affiche /$$$img/

Explorez ClickUp pour gérer votre assistance client avec la puissance de l'IA, 15+ vues et des automatisations de tâches

ClickUp est un logiciel populaire de gestion de la relation client logiciel de gestion de projet tout-en-un très populaire . Il contient tout ce dont une organisation a besoin pour gérer efficacement les projets et aider les équipes à collaborer de manière transparente, y compris une solution d'assistance client. Le logiciel de service à la clientèle de ClickUp est une solution holistique d'assistance à la clientèle qui offre des fonctionnalités personnalisées pour gérer le service client de bout en bout. La fonctionnalité d'assignés multiples de l'outil vous permet d'affecter plusieurs personnes à une tâche si vous avez besoin de l'avis de plusieurs personnes pour résoudre un problème.

Discutez des tickets entre les agents du service client de différentes équipes, car ils permettent d'accélérer le temps de résolution. Par exemple, si vous êtes une entreprise de matériaux de construction et que vous recevez une plainte d'un client concernant la qualité des matériaux, des retards de livraison et une facturation erronée.

ClickUp vous permet d'étiqueter rapidement les membres de l'équipe concernés - l'équipe de production pour les problèmes de qualité, la logistique pour les retards de livraison et les finances pour les requêtes de facturation - afin de résoudre le problème.

L'outil d'assistance client de ClickUp dispose de champs personnalisés permettant de suivre les tâches en fonction des problèmes et d'une solution native de gestion de la relation client (CRM) permettant d'améliorer la gestion de la relation client .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/customer-support-template-by-clickup-1400x860.png clickUp modèle d'assistance client /$$$img/

Capturez les informations importantes de vos clients avec un formulaire intégré pour suivre les commentaires Modèle d'assistance client de ClickUp contribue à une expérience client de qualité. Le modèle réduit les coûts d'assistance client et offre des temps de réponse plus rapides grâce à des fonctionnalités telles que l'organisation et la hiérarchisation des requêtes des clients.

Avec des éléments tels que les statuts personnalisés, les champs personnalisés, les vues personnalisées et la gestion de projets, le modèle d'assistance améliore le service client.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Créez une automatisation personnalisée pour des actions cohérentes

Ajoutez plusieurs assignés aux tâches pour une résolution rapide

Définissez des champs personnalisés en fonction de vos besoins, par exemple en ajoutant des informations sur les clients et des champs numériques pour faciliter les calculs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Setting-Task-Priority.png ClickUp 3.0 Paramétrage de la priorité des tâches /$$img/

Définir rapidement la priorité des tâches au sein d'une tâche afin de communiquer ce qui doit être traité en premier

Triez les tâches avec ClickUp Priorities à l'aide de quatre indicateurs - urgent, élevé, normal et faible - et concentrez-vous sur ce qui est important

Organisez les tâches à l'aide d'étiquettes personnalisées et appliquez des filtres pour ne pas perdre le fil

Limites de ClickUp

Courbe d'apprentissage abrupte au début

Tarifs de ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7 par utilisateur et par mois

$7 par utilisateur et par mois Business: 12 $ par utilisateur et par mois

12 $ par utilisateur et par mois Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois/membre de l'environnement de travail

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. LiveAgent

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/LiveAgent.jpg Capture d'écran des tickets de LiveAgent /$$$img/

via LiveAgent LiveAgent a commencé comme un logiciel de discussion en direct et est devenu un produit d'assistance client multicanal.

La plateforme offre une boîte de réception omnichannel pour vous aider à trouver les conversations des clients de divers canaux en un seul endroit. LiveAgent propose également des options d'automatisation et d'intégration pour améliorer la productivité et l'expérience client.

Gérez les canaux d'assistance par e-mail, discussion, téléphone et médias sociaux avec LiveAgent.

Les meilleures fonctionnalités de LiveAgent

130+ fonctionnalités de ticketing, 200+ intégrations

Améliore la productivité des agents

Affichage unifié des discussions et des tickets en fonction du client

Les limites de LiveAgent

À ne pas faire de chatbot

Les utilisateurs signalent des problèmes fréquents

Tarifs de LiveAgent

Essai gratuit disponible

disponible Petit: 9 $ par utilisateur et par mois

9 $ par utilisateur et par mois Medium: 29 $ par utilisateur et par mois

29 $ par utilisateur et par mois Large: 49 $ par utilisateur et par mois

49 $ par utilisateur et par mois Enterprise: 69 $ par utilisateur et par mois

G2: 4.5/5 (1400+ commentaires)

4.5/5 (1400+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (1500+ avis)

3. Document360

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Document360-software-documentation-tool-1400x788.png Outil de documentation du logiciel Document360 /$$$img/

via Document360 Document 360 est un logiciel de base de connaissances en libre-service qui rationalise le processus de création, d'organisation et de partage des connaissances au sein de votre organisation. Il s'agit d'une plateforme conviviale qui met l'accent sur la fourniture d'une assistance client par le biais du libre-service.

La mise en œuvre d'un logiciel de service à la clientèle tel que Document 360 permet de réduire la charge de travail des équipes du service à la clientèle, d'améliorer le trafic sur le site web et de renforcer le libre-service pour les clients.

Les meilleures fonctionnalités de Document 360

Filtre le contenu pour afficher les informations pertinentes

Ajoute des domaines pour une sécurité accrue

Fournit une aide contextuelle à la demande aux clients

Contrôle de version pour une gestion efficace du contenu

Limites de Document360

L'intégration avec d'autres outils est délicate

Difficile à paramétrer

Pas d'application mobile

Tarifs de Document 360

Free Forever pour toujours

Standard: 199 $ par projet et par mois

199 $ par projet et par mois Professionnel: 399 $ par projet et par mois

399 $ par projet et par mois Business: 529 $ par projet et par mois

529 $ par projet et par mois Enterprise: $799 par projet par mois

Évaluations et critiques de Document 360

G2: 4.7/5 (300+ reviews)

4.7/5 (300+ reviews) Capterra: 4.7/5 (190+ avis)

4. Zendesk

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/uc\_sample\_ticket\_ocr\_sc-1400x706.png Tableau de bord Zendesk /$$img/

via Zendesk Zendesk propose des solutions d'assistance aux entreprises de toutes tailles. L'offre d'assistance de Zendesk est divisée en forfaits d'assistance de base et en forfaits de suite Zendesk.

Les forfaits d'assistance de base comprennent une boîte de réception partagée et des outils de collaboration de base. Les forfaits de suite de Zendesk offrent des canaux supplémentaires comme la voix, le chat en direct, le libre-service, des capacités d'automatisation, des outils de productivité et des fonctionnalités avancées comme les chatbots.

Avec Zendesk, gérez efficacement les interactions avec les clients, automatisez les flux de travail et fournissez une assistance personnalisée.

Les meilleures fonctionnalités de Zendesk

plus de 100 intégrations prêtes à l'emploi

Assistance multicanal

Helpdesk et solution CRM

Rapports et analyses

Limites de Zendesk

Interface primitive

Les fonctionnalités avancées ne sont disponibles que dans les forfaits supérieurs

Tarification de Zendesk

Essai gratuit disponible

disponible Équipe d'Assistance: $19 par agent/mois

$19 par agent/mois Assistance Professional: $55 par agent/mois

$55 par agent/mois Assistance Enterprise: $115 par agent/mois

Évaluations et critiques de Zendesk

G2: 4.3/5 (5500+ commentaires)

4.3/5 (5500+ commentaires) Capterra: 4.4/5(3500+ avis)

5. Hootsuite

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/254401d0-cfae-4237-9c26-d7d56ee58949\_rw\_1920-1400x854.png Tableau de bord Hootsuite /$$img/

via Hootsuite Hootsuite est une plateforme de marketing des médias sociaux qui vous permet de fournir un service client social. Engagez-vous avec vos clients sur plusieurs canaux sociaux, suivez les performances de vos campagnes et offrez un service client de qualité en utilisant Hootsuite.

Répondez aux demandes des clients, résolvez les problèmes et forgez de solides relations avec les clients en rationalisant vos efforts sur les médias sociaux.

Les meilleures fonctionnalités de Hootsuite

Boîte de réception universelle pour les médias sociaux

Planifiez des posts sur plusieurs profils de médias sociaux à partir d'un seul endroit

Messages illimités avec tous les forfaits

Limites de Hootsuite

Interface encombrée

L'écoute sociale pourrait être plus approfondie

Service personnalisé limité

Prix Hootsuite

Essai gratuit disponible

disponible Professionnel: 99 $ par mois

99 $ par mois Teams: 249 $ par mois

249 $ par mois Enterprise:Tarification personnalisée

G2: 4.1/5 (4000+ commentaires)

4.1/5 (4000+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (3500+ commentaires)

6. HiverHQ

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/HiverHQ-Dashboard.png HiverHQ Tableau de bord /$$$img/

via Hiver HiverHQ est un service d'assistance basé sur Gmail ; c'est un outil d'assistance client qui combine l'e-mail, le chat en direct, le service d'assistance et la communication vocale dans votre boîte de réception Gmail.

Installé dans Gmail, HiverHQ vous aide à répondre aux requêtes de vos clients de manière plus rapide et plus précise. Vos équipes d'assistance ne perdent plus de temps à passer d'une application à l'autre pour assister vos clients. HiverHQ intègre également WhatsApp.

Les meilleures fonctionnalités d'HiverHQ

Attribution automatique des discussions en direct

Intégration avec Asana, Slack, Zapier, QuickBooks, Jira et Salesforce

Planifier l'exportation des données

Limites d'HiverQ

Pourrait être coûteux pour les petites entreprises

Certains utilisateurs signalent des problèmes fréquents de décalage

Tarification de HiverHQ

Essai gratuit disponible

disponible Lite: 15 $ par mois

15 $ par mois Pro: 39 $ par mois

39 $ par mois Elite: 59 $ par mois

59 $ par mois Tarification personnalisée disponible sur demande pour les entreprises de plus de 50 utilisateurs

Évaluations et critiques d'HiverHQ

G2: 4.6/5(800+ commentaires)

4.6/5(800+ commentaires) Capterra: 4.6/5(150+ avis)

7. Freshdesk

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/FreshDesk-Platform-example.png Exemple de plateforme FreshDesk /$$$img/

via FreshDesk Logiciel de service client basé sur le cloud de Freshworks, Freshdesk offre une assistance omnicanale. Il est livré avec des fonctionnalités de billetterie, d'automatisation, de libre-service, de personnalisation et de collaboration.

Tirez parti de Freshdesk pour assister vos clients sur le canal de leur choix.

Les meilleures fonctionnalités de Freshdesk

Assistance client optimisée par l'IA

Routage à la volée

Automatisation et rapports robustes

plus de 1000 intégrations

Limites de Freshdesk

Les analyses ne sont disponibles que sur les forfaits haut de gamme

Tarification de Freshdesk

**Free Forever : 15$ par agent/mois

Croissance: $15 par agent/mois

$15 par agent/mois Pro: 49 $ par agent/mois

49 $ par agent/mois Enterprise: $79 par agent/mois

Évaluations et critiques de Freshdesk

G2: 4.4(3000+ avis)

4.4(3000+ avis) Capterra: 4.5(3000+ avis)

8. Sprout Social

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Homepage_Header-Listening.png Tableau de bord de Sprout Social /$$img/

via Sprout Social Sprout Social est un outil de service client destiné aux entreprises qui reçoivent des demandes d'assistance par le biais des canaux de médias sociaux. Utilisez Sprout Social pour gérer les demandes des clients provenant de tous vos canaux sociaux en un seul endroit.

La plateforme offre des fonctionnalités de planification, ce qui vous permet de planifier et de publier du contenu sur différentes plateformes de médias sociaux.

Les meilleures fonctionnalités de Sprout Social

Assistance de l'IA pour le ton et la longueur des réponses

Planification disponible pour des heures d'envoi optimales

Analyses et rapports

Limites de Sprout Social

Coûteux

Profils de médias sociaux limités par forfait

Courbe d'apprentissage abrupte

Prix Sprout Social

Essai gratuit disponible

disponible Standard: 249 $ par mois

249 $ par mois Professionnel: 399 $ par mois

399 $ par mois Avancé: 499 $ par mois

499 $ par mois Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et critiques de Sprout Social

G2: 4.4/5(2600+ commentaires)

4.4/5(2600+ commentaires) Capterra: 4.4/5(500+ avis)

9. Aide Scout

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/SharedInbox-chat-and-inbox-video-poster-b4990803a01d8d7bde79bef072263899.png Tableau de bord Help Scout /$$img/

via Aide Scout Help Scout propose une boîte de réception partagée, un centre d'aide, un chat en direct, des fonctionnalités IA, et bien plus encore. Il propose des fonctionnalités telles que les flux de travail et les réponses enregistrées pour automatiser les tâches manuelles et faire gagner du temps à votre équipe.

Les outils de libre-service comme Beacon permettent aux clients de trouver des réponses de manière autonome, ce qui réduit les volumes d'assistance. Help Scout offre également des rapports robustes pour obtenir des informations sur les performances et améliorer l'expérience globale des clients et des agents.

Les meilleures fonctionnalités de Help Scout

Solutions de service à la clientèle pour stocker et gérer les données personnalisées 10 bases de connaissances pour organiser le contenu de l'aide

Flux de travail automatisé

Applications mobiles natives

Les limites de Help Scout

Les rapports sont lourds et difficiles à parcourir

Filtres anti-spam et options de recherche médiocres

Absence d'assistance téléphonique native

Tarification Help Scout

Essai gratuit disponible

disponible Standard: 20 $ par utilisateur/mois

20 $ par utilisateur/mois Plus: 40 $ par utilisateur/mois

40 $ par utilisateur/mois Pro: 65 $ par utilisateur/mois

G2: 4.4/5 (300+ avis)

4.4/5 (300+ avis) Capterra: 4.6/5 (200+ avis)

10. Intercom

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Screen_Shot\_2021-12-01\_at\_12.29\_1.png Tableau de bord Intercom /$$img/

via Intercom Intercom combine le live chat, le chatbot IA, le helpdesk, l'assistance proactive et une solution omnicanale en une seule plateforme.

Intercom vous aide à gérer les requêtes des clients sur différents canaux à partir d'un seul endroit et à aider plusieurs clients simultanément. Ses solides capacités d'automatisation vous aideront à rationaliser les tâches répétitives et à engager les clients avec des messages ciblés.

Les meilleures fonctionnalités d'Intercom

Assistant IA pour résumer les discussions, changer le ton et développer les réponses

Automatisation et analyses robustes

Assistance en libre-service dans plusieurs langues

Gérer tout communication avec les clients à partir d'une seule application

Limites de l'Intercom

La tarification à la place la rend plus coûteuse pour les petites entreprises et les modules complémentaires multiples

Les visites de produits sont délicates

Tarification des intercoms

Essentiel: 39 $ par poste/mois

39 $ par poste/mois Essentiel: 39 $ par place/mois

39 $ par place/mois Avancé: 99 $ par place/mois

99 $ par place/mois Expert: $139 par place/mois

Évaluations et revues d'Intercom

G2: 4.5/5 (2800+ avis)

4.5/5 (2800+ avis) Capterra: 4.5/5 (1000+ avis)

Choisir l'outil d'assistance client qui vous convient le mieux

La liste d'outils de service client ci-dessus n'est pas exhaustive mais se concentre sur un tableau d'outils qui conviendra aux entreprises de toutes tailles. Nous avons élaboré ce guide pour vous aider à choisir les outils d'assistance à la clientèle qui conviennent le mieux à votre équipe et à vos besoins en matière d'assistance à la clientèle.

Avant de valider un outil, il est judicieux de l'essayer. Profitez des essais gratuits ou des démos et évaluez si l'outil s'aligne sur les besoins de votre entreprise. Consultez votre équipe d'assistance et comprenez leurs besoins et leurs préférences pour faire un choix éclairé.

Si vous êtes à la recherche d'un guichet unique pour la gestion de projet, la collaboration et l'assistance client, ClickUp est le meilleur choix. Le logiciel client ClickUp est intuitif et intelligent et permet une excellente collaboration entre les équipes.

Avec des fonctionnalités telles que l'automatisation, l'IA et les modèles prêts à l'emploi, ClickUp permet à votre équipe d'assistance à la clientèle d'aller plus loin et de résoudre les requêtes des clients plus rapidement.

ClickUp offre de multiples fonctionnalités pour aider vos clients et votre équipe d'assistance, ainsi qu'une plateforme où chaque équipe de votre organisation travaillera efficacement ensemble. S'inscrire pour découvrir d'autres avantages .