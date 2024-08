Les 10 meilleurs outils d'assistance à la clientèle en 2024

Fournir un service client rapide est essentiel pour votre entreprise. Le bon logiciel de service client vous aidera à optimiser le support client, à faire une différence positive et à vous mettre sur la voie du succès.

Nous avons dressé une liste des meilleurs logiciels de service à la clientèle outils pour le support client pour faciliter votre recherche.

Ces outils vont de la gestion des tickets au chat en direct, en passant par l'assistance téléphonique base de connaissances de gestion. Que vous soyez une petite ou une grande entreprise, vous avez besoin d'un outil de support client qui réponde à vos besoins spécifiques.

La liste des logiciels de service à la clientèle que nous avons dressée facilitera votre choix. Choisissez celui qui vous aidera à fournir un service client exceptionnel, à suivre les performances de votre équipe et à établir des relations durables avec vos précieux clients.

**Qu'est-ce que vous devez rechercher dans les outils d'assistance à la clientèle ?

Lorsque vous commencerez à chercher des outils de support client, vous trouverez de nombreux choix disponibles, certains outils étant conçus pour répondre à des fonctions ou à des secteurs de marché particuliers. Pour trouver le meilleur logiciel de service client pour votre entreprise, commençons par comprendre ce que vous devez rechercher dans un outil de support client.

Facilité d'utilisation: L'outil de support client que vous choisissez doit être intuitif et convivial pour les agents de support et les clients. Une interface simple et intuitive vous permettra d'accélérer le temps de réponse et d'améliorer l'efficacité de votre équipe

L'outil de support client que vous choisissez doit être intuitif et convivial pour les agents de support et les clients. Une interface simple et intuitive vous permettra d'accélérer le temps de réponse et d'améliorer l'efficacité de votre équipe Support omnicanal: Recherchez des outils de support client qui prennent en charge différents canaux de communicationcommunication tels que le courrier électronique, le chat en direct, les médias sociaux, le téléphone et les applications de messagerie. Grâce à la disponibilité de plusieurs canaux, vous établirez des relations durables avec vos clients en les aidant sur le canal de leur choix

Recherchez des outils de support client qui prennent en charge différents canaux de communicationcommunication tels que le courrier électronique, le chat en direct, les médias sociaux, le téléphone et les applications de messagerie. Grâce à la disponibilité de plusieurs canaux, vous établirez des relations durables avec vos clients en les aidant sur le canal de leur choix **Les logiciels d'assistance à la clientèle offrent des capacités d'automatisation, des chatbots et des services d'aide à la décisionFonctionnalités basées sur l'IAles logiciels de support client offrent des capacités d'automatisation, des chatbots et des fonctionnalités /%href/95 pilotées par l'IA, qui gèrent les tâches de routine, fournissent des réponses instantanées et acheminent les demandes vers le bon service ou agent. Cela améliorera l'efficacité de l'assistance et réduira les temps de réponse

Ticketing: Un système robustesystème de billetterie permet d'organiser et de hiérarchiser les demandes des clients. L'outil que vous choisissez doit offrir des fonctionnalités telles que la catégorisation, l'affectation, le suivi et l'escalade des tickets

Un système robustesystème de billetterie permet d'organiser et de hiérarchiser les demandes des clients. L'outil que vous choisissez doit offrir des fonctionnalités telles que la catégorisation, l'affectation, le suivi et l'escalade des tickets Intégration : Choisissez un outil de support client qui s'intègre de manière transparente à votre CRM existant, à votre logiciel d'assistance et à d'autres applications essentielles que vous utilisez tous les jours

: Choisissez un outil de support client qui s'intègre de manière transparente à votre CRM existant, à votre logiciel d'assistance et à d'autres applications essentielles que vous utilisez tous les jours Rapports et analyses : recherchez des outils qui offrent des rapports et des analyses robustes. Des informations sur les interactions avec les clients, les temps de réponse, les taux de résolution et les indicateurs de satisfaction des clients vous aideront à identifier les tendances et les domaines d'amélioration

: recherchez des outils qui offrent des rapports et des analyses robustes. Des informations sur les interactions avec les clients, les temps de réponse, les taux de résolution et les indicateurs de satisfaction des clients vous aideront à identifier les tendances et les domaines d'amélioration Personnalisation et évolutivité : Choisissez des outils personnalisables qui s'adaptent aux besoins spécifiques de votre entreprise et qui évoluent en fonction de la croissance de votre clientèle

: Choisissez des outils personnalisables qui s'adaptent aux besoins spécifiques de votre entreprise et qui évoluent en fonction de la croissance de votre clientèle Sécurité et conformité : la sécurité des données et la conformité aux réglementations (telles que le GDPR) sont essentielles. Assurez-vous que l'outil adhère aux protocoles de sécurité standard de l'industrie et qu'il traite les informations sensibles des clients en toute sécurité

: la sécurité des données et la conformité aux réglementations (telles que le GDPR) sont essentielles. Assurez-vous que l'outil adhère aux protocoles de sécurité standard de l'industrie et qu'il traite les informations sensibles des clients en toute sécurité Commentaires et enquêtes des clients: Vérifiez si l'outil dispose de fonctions permettant de recueillir des informations sur les clientsle retour d'information des clients et de mener des enquêtes, car ces données fournissent des informations précieuses pour améliorer vos services et vos produits

Vérifiez si l'outil dispose de fonctions permettant de recueillir des informations sur les clientsle retour d'information des clients et de mener des enquêtes, car ces données fournissent des informations précieuses pour améliorer vos services et vos produits Coût et assistance : Examinez le coût de l'outil d'assistance à la clientèle par rapport à ses caractéristiques et à l'assistance fournie par le fournisseur. Assurez-vous qu'un support client fiable est disponible en cas de problème ou de question

Les 10 meilleurs outils de support client en 2024

Voici la liste des 10 meilleurs outils de support client pour offrir la meilleure expérience de support client en 2024. Nous aborderons leurs meilleures fonctionnalités, leurs limites, leurs prix et leurs évaluations.

1. ClickUp

Explorez ClickUp pour gérer votre support client avec la puissance de l'IA, plus de 15 vues et l'automatisation des tâches

ClickUp est un logiciel logiciel de gestion de projet tout-en-un . Il contient tout ce dont une organisation a besoin pour gérer efficacement les projets et aider les équipes à collaborer de manière transparente, y compris une solution d'assistance à la clientèle. Logiciel de service à la clientèle de ClickUp est une solution holistique d'assistance à la clientèle qui offre de solides capacités pour gérer l'assistance à la clientèle de bout en bout. La fonction d'assignation multiple de l'outil vous permet d'assigner plusieurs personnes à une tâche si vous avez besoin de l'avis de plusieurs personnes pour résoudre un problème.

Discutez des tickets entre les agents du service clientèle de différentes équipes, car cela permet d'accélérer le temps de résolution. Par exemple, si vous êtes une entreprise de matériaux de construction et que vous recevez une plainte d'un client concernant la qualité des matériaux, les retards de livraison et une facturation erronée.

ClickUp vous permet d'identifier rapidement les membres de l'équipe concernés - l'équipe de production pour les problèmes de qualité, la logistique pour les retards de livraison et le service financier pour les questions de facturation - afin de résoudre le problème.

L'outil d'assistance à la clientèle de ClickUp dispose de champs personnalisés pour suivre les tâches en fonction des problèmes et d'une solution native de gestion de la relation client (CRM) pour améliorer l'efficacité de l'assistance à la clientèle gestion de la relation client .

Capturez les informations importantes de vos clients grâce à un formulaire intégré de suivi des commentaires Modèle de support client de ClickUp permet d'améliorer la qualité de l'expérience client. Le modèle réduit les coûts du support client et offre des temps de réponse plus rapides grâce à des fonctionnalités telles que l'organisation et la hiérarchisation des demandes des clients.

Avec des éléments tels que les statuts personnalisés, les champs personnalisés, les vues personnalisées et la gestion de projet, le modèle de support améliore le service à la clientèle.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Créer une automatisation personnalisée pour des actions cohérentes

Ajoutez plusieurs destinataires aux tâches pour une résolution rapide

Définissez des champs personnalisés en fonction de vos besoins, par exemple en ajoutant des informations sur les clients et des champs numériques pour faciliter les calculs

Définir rapidement la priorité des tâches à l'intérieur d'une tâche afin de communiquer ce qui doit être traité en premier

Triez les tâches avec ClickUp Priorities à l'aide de quatre indicateurs - urgent, élevé, normal et faible - et concentrez-vous sur ce qui est important

Organisez les tâches à l'aide de balises personnalisées et appliquez des filtres pour ne pas perdre le fil

Limitations de ClickUp

Courbe d'apprentissage abrupte au début

Tarifs de ClickUp

Gratuit pour toujours

Illimité: $7 par utilisateur et par mois

$7 par utilisateur et par mois Entreprise: 12 $ par utilisateur et par mois

12 $ par utilisateur et par mois Entreprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Disponible sur tous les plans payants pour 5$/membre de l'espace de travail/mois

ClickUp ratings and reviews (en anglais)

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. LiveAgent

via LiveAgent LiveAgent a commencé comme un logiciel de chat en direct et est devenu un produit de support client multicanal.

La plateforme offre une boîte de réception omnichannel pour vous aider à trouver les conversations des clients de différents canaux en un seul endroit. LiveAgent propose également des options d'automatisation et d'intégration pour améliorer la productivité et l'expérience client.

Gérez les canaux de support par email, chat, téléphone et médias sociaux avec LiveAgent.

Les meilleures fonctionnalités de LiveAgent

130+ fonctionnalités de ticketing, 200+ intégrations

Améliore la productivité des agents

Vue unifiée des chats et des tickets en fonction du client

Limitations de LiveAgent

Ne dispose pas d'un chatbot

Les utilisateurs signalent des problèmes fréquents

Tarifs de LiveAgent

**Essai gratuit disponible

Petit: 9 $ par utilisateur et par mois

9 $ par utilisateur et par mois **Moyenne : 29 $ par utilisateur et par mois

Large: 49 $ par utilisateur et par mois

49 $ par utilisateur et par mois Entreprise: 69 $ par utilisateur et par mois

LiveAgent ratings and reviews (en anglais)

G2: 4.5/5 (1400+ commentaires)

4.5/5 (1400+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (1500+ avis)

3. Document360

via Document360 Document 360 est un logiciel de base de connaissances en libre-service qui rationalise le processus de création, d'organisation et de partage des connaissances au sein de votre organisation. Il s'agit d'une plateforme conviviale qui met l'accent sur la fourniture d'une assistance à la clientèle par le biais du libre-service.

La mise en œuvre d'un logiciel de service à la clientèle tel que Document 360 permet de réduire la charge de travail des équipes du service à la clientèle, d'améliorer le trafic sur le site web et d'améliorer le libre-service pour les clients.

Les meilleures caractéristiques de Document 360

Filtre le contenu pour afficher les informations pertinentes

Ajoute des domaines pour une sécurité accrue

Fournit une aide contextuelle à la demande aux clients

Contrôle des versions pour une gestion efficace du contenu

Limitations de Document360

L'intégration avec d'autres outils est délicate

Difficile à mettre en place

Pas d'application mobile

Tarifs de Document 360

**Gratuit pour toujours

Standard: 199 $ par projet et par mois

199 $ par projet et par mois Professionnel: 399 $ par projet et par mois

399 $ par projet et par mois Business: 529 $ par projet par mois

529 $ par projet par mois Entreprise: 799 $ par projet par mois

G2: 4.7/5 (300+ reviews)

4.7/5 (300+ reviews) Capterra: 4.7/5 (190+ avis)

4. Zendesk

via Zendesk Zendesk propose des solutions d'assistance aux entreprises de toutes tailles. L'offre d'assistance de Zendesk est divisée en plans d'assistance de base et en plans de suite Zendesk.

Les plans d'assistance de base comprennent une boîte de réception partagée et des outils de collaboration de base. Les plans de suite de Zendesk offrent des canaux supplémentaires comme la voix, le chat en direct, le libre-service, des capacités d'automatisation, des outils de productivité et des fonctionnalités avancées comme les chatbots.

Avec Zendesk, gérez efficacement les interactions avec les clients, automatisez les flux de travail et fournissez une assistance personnalisée.

Les meilleures fonctionnalités de Zendesk

plus de 100 intégrations prêtes à l'emploi

Support multicanal

Helpdesk et solution CRM

Rapports et analyses

Limitations de Zendesk

Interface primitive

Les fonctionnalités avancées ne sont disponibles que dans les plans supérieurs

Tarification de Zendesk

Essai gratuit disponible

disponible Support Team: $19 par agent/mois

$19 par agent/mois Support Professional: $55 par agent/mois

$55 par agent/mois Support Enterprise: $115 par agent/mois

Évaluations et critiques de Zendesk

G2: 4.3/5 (5500+ commentaires)

4.3/5 (5500+ commentaires) Capterra: 4.4/5(3500+ avis)

5. Hootsuite

via Hootsuite Hootsuite est une plateforme de marketing des médias sociaux qui vous permet de fournir un service client social. Hootsuite vous permet de dialoguer avec vos clients sur plusieurs canaux sociaux, de suivre les performances de vos campagnes et d'offrir un bon service à la clientèle.

Répondez aux demandes des clients, résolvez les problèmes et forgez de solides relations avec eux en rationalisant vos efforts sur les médias sociaux.

Les meilleures fonctionnalités de Hootsuite

Boîte de réception universelle pour les médias sociaux

Planifiez des posts sur plusieurs profils de médias sociaux à partir d'un seul endroit

Nombre de posts illimité avec tous les plans

Limitations de Hootsuite

Interface encombrée

L'écoute sociale pourrait être plus approfondie

Service client limité

Prix Hootsuite

**Essai gratuit disponible

Professionnel: 99 $ par mois

99 $ par mois Équipe : 249 $ par mois

Entreprise:Tarification personnalisée

G2: 4.1/5 (4000+ commentaires)

4.1/5 (4000+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (3500+ commentaires)

6. HiverHQ

via Hiver HiverHQ est un service d'assistance basé sur Gmail ; il s'agit d'un outil d'assistance à la clientèle qui combine le courrier électronique, le chat en direct, le service d'assistance et la communication vocale dans votre boîte de réception Gmail.

Installé dans Gmail, HiverHQ vous aide à répondre aux demandes des clients plus rapidement et avec plus de précision. Vos équipes de service clientèle n'ont plus à perdre de temps à passer d'une application à l'autre pour répondre à vos clients. HiverHQ intègre également WhatsApp.

Les meilleures fonctionnalités d'HiverHQ

Attribution automatique des chats en direct

Intégration avec Asana, Slack, Zapier, QuickBooks, Jira et Salesforce

Planifier l'exportation des données

Limitations d'HiverQ

Peut être coûteux pour les petites entreprises

Certains utilisateurs signalent de fréquents problèmes de décalage

Tarification de HiverHQ

Essai gratuit disponible

disponible Lite: 15 $ par mois

15 $ par mois Pro: 39 $ par mois

39 $ par mois Elite: 59 $ par mois

59 $ par mois Tarification personnalisée disponible sur demande pour les entreprises de plus de 50 utilisateurs

G2: 4.6/5(800+ commentaires)

4.6/5(800+ commentaires) Capterra: 4.6/5(150+ avis)

7. Freshdesk

via FreshDesk Freshdesk est un logiciel de service client de Freshworks basé sur le cloud qui offre une assistance omnicanale. Il est doté de fonctions de billetterie, d'automatisation, de libre-service, de personnalisation et de collaboration.

Tirez parti de Freshdesk pour aider vos clients sur le canal de leur choix.

Les meilleures fonctionnalités de Freshdesk

Support client alimenté par l'IA

Routage à la volée

Automatisation et reporting robustes

plus de 1000 intégrations

Limitations de Freshdesk

Les analyses ne sont disponibles que sur les plans haut de gamme

Tarification de Freshdesk

**Gratuit pour toujours

Croissance: $15 par agent/mois

$15 par agent/mois Pro: 49 $ par agent/mois

49 $ par agent/mois Entreprise: 79 $ par agent/mois

G2: 4.4(3000+ avis)

4.4(3000+ avis) Capterra: 4.5(3000+ avis)

8. Sprout Social

via Sprout Social Sprout Social est un outil de service à la clientèle destiné aux entreprises qui reçoivent des demandes d'assistance par le biais de canaux de médias sociaux. Utilisez Sprout Social pour gérer les demandes des clients provenant de tous vos canaux sociaux en un seul endroit.

La plateforme offre des fonctionnalités de planification, ce qui vous permet de planifier et de publier du contenu sur différentes plateformes de médias sociaux.

Les meilleures fonctionnalités de Sprout Social

Assistance de l'IA pour le ton et la longueur des réponses

Planification disponible pour des heures d'envoi optimales

Analyses et rapports

Limitations de Sprout Social

Coûteux

Profils de médias sociaux limités par plan

Courbe d'apprentissage abrupte

Prix Sprout Social

**Essai gratuit disponible

Standard: 249 $ par mois

249 $ par mois Professionnel: 399 $ par mois

399 $ par mois Avancé: 499 $ par mois

499 $ par mois Entreprise: Contacter pour les prix

G2: 4.4/5(2600+ commentaires)

4.4/5(2600+ commentaires) Capterra: 4.4/5(500+ avis)

9. Aide Scout

via Aide Scout Help Scout propose une boîte de réception partagée, un centre d'aide, un chat en direct, des fonctions d'intelligence artificielle, etc. Il propose des fonctionnalités telles que les flux de travail et les réponses enregistrées pour automatiser les tâches manuelles et faire gagner du temps à votre équipe.

Des outils de libre-service comme Beacon permettent aux clients de trouver des réponses de manière autonome, réduisant ainsi les volumes d'assistance. Help Scout propose également des rapports détaillés pour mieux comprendre les performances et améliorer l'expérience globale du client et de l'agent.

Les meilleures fonctionnalités de Help Scout

Des solutions de service à la clientèle pour stocker et gérer les données des clientsgérer les données des clients* 10 bases de connaissances pour organiser le contenu de l'aide

Flux de travail automatisé

Applications mobiles natives

Limitations de Help Scout

Les rapports sont lourds et difficiles à parcourir

Filtres anti-spam et options de recherche médiocres

Manque d'assistance téléphonique

Tarification Help Scout

**Essai gratuit disponible

Standard: 20 $ par utilisateur/mois

20 $ par utilisateur/mois Plus: 40 $ par utilisateur/mois

40 $ par utilisateur/mois Pro: 65 $ par utilisateur/mois

Help Scout ratings and reviews (en anglais)

G2: 4.4/5 (300+ avis)

4.4/5 (300+ avis) Capterra: 4.6/5 (200+ avis)

10. Interphone

via Interphone Intercom combine le live chat, l'AI chatbot, le helpdesk, le support proactif et une solution omnichannel en une seule plateforme.

Intercom vous aide à gérer les demandes des clients sur différents canaux à partir d'un seul endroit et à aider plusieurs clients simultanément. Ses solides capacités d'automatisation vous aideront à rationaliser les tâches répétitives et à engager les clients avec des messages ciblés.

Les meilleures caractéristiques d'Intercom

Assistant IA pour résumer les conversations, changer le ton et développer les réponses

Automatisation et analyse robustes

Assistance en libre-service dans plusieurs langues

Gérer toutcommunication avec les clients à partir d'une seule application

Limitations de l'intercom

La tarification par siège rend la solution plus coûteuse pour les petites entreprises et les modules complémentaires multiples

Les visites de produits sont délicates

Tarification de l'intercom

Essai gratuit disponible

disponible Essentiel: 39 $ par poste/mois

39 $ par poste/mois Avancé: 99 $ par poste/mois

99 $ par poste/mois **Expert : 139 $ par poste/mois

Cotes et avis d'intercoms

G2: 4.5/5 (2800+ avis)

4.5/5 (2800+ avis) Capterra: 4.5/5 (1000+ avis)

Choisir l'outil d'assistance à la clientèle qui vous convient le mieux

La liste des outils de service à la clientèle ci-dessus n'est pas exhaustive, mais se concentre sur un éventail d'outils qui conviendront aux entreprises de toutes tailles. Nous avons compilé ce guide pour vous aider à choisir les outils de support client qui conviennent le mieux à votre équipe et à vos besoins en matière de support client.

Avant de vous engager dans un outil, il est judicieux de l'essayer d'abord. Profitez des essais gratuits ou des démonstrations et évaluez si l'outil correspond aux besoins de votre entreprise. Consultez votre équipe de support et comprenez ses besoins et ses préférences pour faire un choix éclairé.

Si vous êtes à la recherche d'un guichet unique qui vous aidera à gérer vos projets, à collaborer et à assurer le support client, ClickUp est le meilleur choix. Le logiciel client ClickUp est intuitif et intelligent et permet une excellente collaboration entre les équipes.

Avec des fonctionnalités telles que l'automatisation, l'IA et des modèles prêts à l'emploi, ClickUp permet à votre équipe de support client d'aller plus loin et de résoudre les questions des clients plus rapidement.

ClickUp offre de multiples fonctionnalités pour aider vos clients et votre équipe de support, ainsi qu'une plateforme où toutes les équipes de votre organisation travailleront ensemble de manière efficace. S'inscrire pour découvrir d'autres avantages .