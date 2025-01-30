10 outils d'aide à la rédaction pour les rédacteurs techniques en 2025

En tant que rédacteur technique, votre travail consiste à fournir des informations essentielles dans un texte clair et facile à lire. La mise en forme à elle seule peut prendre des heures.

Que vous rédigiez des manuels d'utilisateur, des fichiers d'aide ou des FAQ en ligne, les outils de création d'aide (HAT) sont indispensables. Avec le bon logiciel dans votre coin, vous aurez plus de facilité à créer, gérer et distribuer de la documentation en ligne à la vitesse de la lumière. ⚡

Dans ce guide, nous expliquerons ce que sont les outils de création d'aide et pourquoi vous en avez besoin le plus rapidement possible. Nous partagerons également quelques fonctionnalités incontournables des outils de rédaction d'aide et nos 10 solutions logicielles préférées pour la rédaction d'aide.

Qu'est-ce qu'un outil de création d'aide (HAT) ?

Les outils d'aide à la rédaction sont des logiciels spécialisés que les rédacteurs techniques utilisent pour produire de la documentation d'aide. Ces outils sont généralement dotés d'un éditeur WYSIWYG (What You See Is What You Get) qui vous permet de vous concentrer sur le contenu tandis que le logiciel se charge de la mise en forme et de l'indexation. Les HAT produisent même des copies dans différents formats de sortie, notamment HTML, CHM, ePub, XML et RTF. 📚

Bien sûr, il est possible de rédiger des textes techniques sans HAT, mais envisagez d'en adopter un :

Gagner du temps grâce aux modèles et au style préformaté

Créer du contenu une seule fois et le partager sur toutes les plateformes et dans toutes les formes

Indexer et organiser automatiquement vos textes

Localiser le texte grâce à des outils de gestion de la traduction intégrés

Fonctionnalités à rechercher dans un auteur d'aide

Chaque outil de création d'aide est un peu différent, mais nous recommandons d'en choisir un qui offre des fonctions telles que :

Une interface conviviale : Plus la courbe d'apprentissage est réduite, plus vous pourrez commencer à écrire rapidement

Une source unique Auteur: Cette fonctionnalité est un véritable gain de temps. Elle vous permet de créer du contenu une seule fois et de le publier dans plusieurs formes en un seul clic

Modèles : Les modèles préconçus accélèrent le processus de rédaction et confèrent à votre texte une apparence cohérente

Intégration : Un bon auteur d'aide devrait s'intégrer aux autres outils que vous utilisez déjà, comme les documents Microsoft Word ou les outils SaaS les plus répandus

Contrôle de version : Suivez les modifications, collaborez avec les membres de l'équipe et gérez les différentes versions du document sans perdre de travail

Gestion de projet : L'organisation du contenu, l'attribution des tâches aux membres de l'équipe et le suivi de la progression sont grandement facilités par un flux de travail intégré

Un système de gestion de contenu par composants (CCMS) vous permet de construire des textes sous forme de bribes modulaires faciles à ajuster et à réutiliser dans une base de connaissances. Cela change la donne si votre documentation comporte beaucoup de textes répétitifs

10 meilleurs outils de création d'aide de 2024

Vous êtes un expert pour traduire le charabia technique en guides utilisateurs clairs et concis. Concentrez-vous sur le contenu et appuyez-vous sur l'une des 10 meilleures options de logiciels de rédaction d'aide pour tout le reste.

1.

ClickUp

Utilisation de l'IA de ClickUp pour générer un article de blog dans ClickUp Docs à partir d'une simple invite à ajouter des détails et d'autres aspects importants

Avez-vous déjà souhaité pouvoir agiter une baguette magique et rassembler votre travail, vos communications et vos documents en un seul endroit ? 🧙

La plateforme de gestion de projet la plus favorite de l'univers est également l'un des meilleurs outils de création d'aide.

Elle réunit votre travail, vos fichiers et vos données en un seul endroit pour une expérience entièrement personnalisable.

Nous savons que vous êtes un pro de la rédaction, mais ClickUp AI donne un coup de pouce aux écrivains. Cette Outil d'écriture alimenté par l'IA vérifie rapidement les fautes de frappe, met en forme les textes et les résume.

Il travaille avec tous les projets, tâches, Docs, modèles et plus encore. 🦾 ClickUp Documents est un traitement de texte basé sur le cloud parfait pour les rédacteurs techniques distants et hybrides. En tant qu'outil de rédaction d'aide, il se connecte à vos flux de travail afin que vous n'ayez pas besoin d'un système distinct pour la gestion des copies et des tâches.

Si vous travaillez en équipe, réunissez tout le monde en temps réel avec l'éditeur Teams - vous n'en manquerez pas une miette.

Vous devez probablement jongler avec plusieurs projets et documents. Gardez le contrôle de tout grâce à La gestion de projet ClickUp . Créez des projets et des tâches liés à vos communications, fichiers et notes. Littéralement, tout est au même endroit - plus besoin de chercher des données ou des fichiers.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Découvrez les modèles qui permettent de gagner du temps, comme le modèleModèle de directives d'écriture ClickUpqui établit des normes en matière de langue, de mise en forme, de ton, etc

Faites un brainstorming avec votre équipe en temps réel grâce à Tableaux blancs ClickUp Vous avez de grands objectifs ? Connectez-les à votre travail quotidien grâce aux tableaux blancs ClickUp Objectifs ClickUp Passez à Afficher le chat pour afficher toutes vos discussions en un seul endroit



Limites de ClickUp

ClickUp AI n'est disponible que pour les forfaits payants

ClickUp a beaucoup de fonctionnalités, de sorte que la plateforme peut sembler beaucoup au début

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Business Plus: $19/mois par utilisateur

$19/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,800+ reviews)

2. Helpjuice

via Helpjuice Helpjuice est un service de logiciel basé sur la connaissance pour l'auteur et la mise en forme du contenu. Si vous êtes curieux de savoir combien de personnes lisent réellement votre documentation, les analyses de Helpjuice comptabilisent le nombre de personnes qui s'intéressent à votre texte.

Le système de gestion de contenu du composant conserve également un solide historique des articles - et vous permet de publier plusieurs versions à la fois - afin que vous n'ayez jamais à vous soucier de la perte de votre travail.

Les meilleures fonctionnalités de Helpjuice

Il s'intègre à Slack , Google, Salesforce zapier, etc

Contrôlez qui voit quoi avec des permissions à plusieurs niveaux

Copier-coller des images, des captures d'écran ou du texte d'un document Word directement dans le traitement de texte Helpjuice

Relier facilement les articles d'aide entre eux grâce à son outil d'auto-liaison

Limites de Helpjuice

Helpjuice ne propose pas d'outils de gestion de projet

Certains utilisateurs signalent des problèmes avec l'interface utilisateur

Prix de Helpjuice

Démarrage: 120$/mois pour 4 utilisateurs

120$/mois pour 4 utilisateurs **200$/mois pour 16 utilisateurs

Premium Limité: $289/mois pour 60 utilisateurs

$289/mois pour 60 utilisateurs Premium Unlimited: 499 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

G2: 4.5/5 (29 commentaires)

4.5/5 (29 commentaires) Capterra: 4.7/5 (90+ commentaires)

3. Auteur-it

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Author-it.jpg Outils d'auteur d'aide : Affichage de l'éditeur de Author-it /$$img/

via Auteur-it Author-it se présente comme un outil tout-en-un pour les rédacteurs techniques. Ses outils d'auteur d'aide offrent un CCMS modulaire qui vous permet de changer et d'ajuster un grand nombre de contenus en même temps, d'un simple clic.

Publiez sur plusieurs canaux et formats web sans aucune mise en forme.

Meilleures fonctionnalités d'Auteur-it

La gestion des variantes permet d'adapter le texte en fonction de l'équipe, du rôle et de l'emplacement du lecteur

Les flux de travail de révision et d'approbation garantissent que seule la copie approuvée est publiée

Utiliser Author-it pour la traduction de documents techniques

Collaborez avec d'autres rédacteurs et experts en la matière

Limites de Author-it

Plusieurs utilisateurs affirment que l'interface utilisateur d'Author-it est un peu désuète et pas très intuitive

D'autres disent que les coûts de licence sont assez élevés

Prix de Author-it

Contact pour les prix

G2: 4/5 (30+ commentaires)

4/5 (30+ commentaires) Capterra: 4/5 (2 commentaires)

4. Adobe RoboHelp

via Adobe RoboHelp C'est bien cela : La société qui vous a apporté Photoshop dispose également d'outils de création d'aide. RoboHelp est un outil de création d'aide en ligne outil de rédaction technique conçu dans un souci de conformité et d'accessibilité. Si vous travaillez dans un champ fortement réglementé, il pourrait s'agir d'un excellent HAT pour le travail.

RoboHelp comprend un correcteur orthographique, du contenu conditionnel, des fonctionnalités de réutilisation du contenu et de micro-rédaction de contenu.

Les meilleures fonctionnalités de RoboHelp

Intégration avec SharePoint Online, Git, etc

RoboHelp est disponible sur Windows et Mac

RoboHelp a simplifié les importations de Microsoft Word, HTML et Markdown

La révision en ligne permet d'ajuster ou d'approuver facilement la copie avant qu'elle ne soit diffusée dans le monde entier

Les limites de RoboHelp

Certains utilisateurs affirment que RoboHelp convient mieux aux PME qu'aux grandes entreprises

D'autres disent qu'il est difficile d'exporter les fichiers RoboHelp vers d'autres plates-formes et dans d'autres formes

Prix de RoboHelp

Contact pour les prix

G2: 4/5 (30+ commentaires)

4/5 (30+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (140+ commentaires)

5. Document360

via Document360 Document360 est un Outil de création de contenu alimenté par l'IA pour les procédures opératoires normalisées, la documentation produit, les wikis de la base de connaissances et les manuels. Achevé de créer un portail de base de connaissances interne personnalisé avec des outils d'analyse pour créer de la documentation d'aide aux côtés de votre équipe.

Vous pouvez ensuite marquer un site de base de connaissances interne ou externe pour partager des informations à la vitesse de la lumière. ✨

Document360 meilleures fonctionnalités

Créez des widgets intégrables connectant des pages web à votre base de connaissances

Document360 inclut des outils de documentation pour les développeurs

Essayez l'IA de Document360 de Document360 eddy, pour la recherche assistée, les recommandations d'articles et les résumés

Créez jusqu'à six catégories de contenu pour organiser rapidement les documents connexes

Limites de Document360

Document360 n'a pas d'application mobile

Plusieurs utilisateurs auraient souhaité que les vidéos et les images de plus grande taille soient assistées

Prix de Document360

Free

Standard: 149 $/mois pour 3 utilisateurs, facturé annuellement

149 $/mois pour 3 utilisateurs, facturé annuellement Professionnel: $299/mois pour 5 utilisateurs, facturation annuelle

$299/mois pour 5 utilisateurs, facturation annuelle Business: 399 $/mois pour 5 utilisateurs, facturation annuelle

399 $/mois pour 5 utilisateurs, facturation annuelle Enterprise: $599/mois pour 10 utilisateurs, facturation annuelle

G2: 4.7/5 (370+ commentaires)

4.7/5 (370+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (190+ avis)

6. Flare Madcap

via Flare Madcap Madcap est une suite de solutions logicielles, mais son produit Flare est une option de choix en matière d'outils d'auteur d'aide. Utilisez Flare pour importer, rédiger, réviser, traduire et publier du contenu.

Si vous êtes curieux de connaître l'utilisation post-production, consultez les analyses en temps réel de Flare pour savoir dans quelle mesure les gens trouvent votre contenu en libre-service utile.

Les meilleures fonctionnalités de Flare

Flare est proposé avec un essai gratuit de 30 jours

Importation depuis Word, Excel, FrameMaker, Confluence, RoboHelp, DITA, Markdown, etc

Utilisez l'éditeur WYSIWYG et les barres de structure pour rédiger des textes propres et organisés en moins de temps

Si vous connaissez un peu de code, utilisez l'éditeur à vue fractionnée avec l'affichage du code XML

Limites de Flare

Certains utilisateurs affirment que la plate-forme est lente ou comporte des bugs

D'autres disent que le flux de travail de révision est un peu lourd

Prix de Flare

Madcap Flare : 182$/mois par utilisateur, facturé annuellement

182$/mois par utilisateur, facturé annuellement Madcap Central: 311$/mois, facturé annuellement

G2: 4.4/5 (420+ reviews)

4.4/5 (420+ reviews) Capterra: 4/5 (17 commentaires)

7. ProProfs

via ProProfs ProProfs possède de nombreuses fonctionnalités, mais en tant que rédacteur technique, vous tirerez une grande valeur de son logiciel de base de connaissances. Créez des manuels d'utilisateur, une base de connaissances interne pour vos employés ou un site d'aide à la clientèle pour le grand public en toute simplicité.

Ses outils d'auteur sont idéaux pour les équipes qui créent du contenu en plusieurs langues.

Les meilleures fonctionnalités de ProProfs

La base de connaissances ProProfs est 100% personnalisable

Utilisez des modèles prédéfinis ou créez les vôtres

ProProfs se connecte à plus de 100 autres applications

Attribuez des rôles et des permissions et gérez le feedback avec des commentaires internes

Les limites de ProProfs

Plusieurs utilisateurs souhaiteraient que ProProfs ait plus de modèles

D'autres disent que ProProfs a souvent des problèmes

Prix de ProProfs

Free: jusqu'à 25 articles

jusqu'à 25 articles Business: $19.99/mois pour 100 articles, facturé annuellement

Evaluations et critiques de ProProfs

G2: 4.5/5 (35 commentaires)

4.5/5 (35 commentaires) Capterra: 4.8/5 (53 commentaires)

8. HelpNDoc

via HelpNDoc HelpNDoc est un outil d'auteur d'aide avec plus de huit documentation de projet en formes. Générez des sites web HTML, des PDF, des livres électroniques Kindle, des fichiers CHM ou DocX pour pratiquement tous les cas d'utilisation.

En termes d'outils de création d'aide, il ne s'agit peut-être pas de l'interface la plus moderne, mais HelpNDoc intègre des tonnes de fonctionnalités telles qu'une bibliothèque de contenu, un éditeur de mots-clés, un éditeur de table des matières, et bien plus encore.

Meilleures fonctionnalités de HelpNDoc

Exportation du contenu dans plusieurs formes à la fois

Vous devrez savoir comment coder, mais la plateforme fait avec le code source complet pour tous les modèles

Montez des sites Web HTML5 réactifs qui fonctionnent sur n'importe quel appareil

Automatisation des tâches répétitives grâce à l'éditeur de scripts

Limites de HelpNDoc

Il n'y a pas beaucoup de commentaires

Vous devez savoir coder pour utiliser de nombreuses fonctionnalités de HelpNDoc

L'interface utilisateur est un peu désuète

Prix de HelpNDoc

Standard: 99€ ($104.39)

99€ ($104.39) Professionnel: 299€ ($315.29)

299€ ($315.29) Ultimate: 499€ ($526.19)

G2: 4/5 (15 commentaires)

4/5 (15 commentaires) Capterra: N/A

9. Confluence

via ConfluenceConfluence combine la gestion de la connaissance et la collaboration de projet en une seule plateforme. Il s'agit avant tout d'une base de connaissances, mais elle fonctionne également comme un outil d'auteur d'aide.

Organisez des séances de remue-méninges avec votre équipe dans les tableaux blancs de Confluence, créez des espaces pour des projets distincts ou corédigez du contenu en temps réel avec votre équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Confluence

Convertir le contenu de Confluence en Jira problèmes

Construire des arbres de contenu pour simplifier la recherche avancée

Confluence est livré avec plus de 75 modèles personnalisables

Il s'intègre facilement avec Jira et Trello Limites de Confluence

Certains utilisateurs disent qu'il est difficile d'intégrer Confluence à une plateforme qui n'appartient pas à Atlassian

Confluence ne s'intègre pas aux solutions de collaboration les plus populaires comme Microsoft Teams

Prix de Confluence

Free: jusqu'à 10 utilisateurs

jusqu'à 10 utilisateurs Standard: $6.05/utilisateur par mois (réductions après 100 utilisateurs)

$6.05/utilisateur par mois (réductions après 100 utilisateurs) Premium: $11.55/utilisateur par mois (réductions après 100 utilisateurs)

$11.55/utilisateur par mois (réductions après 100 utilisateurs) Enterprise: après 801 utilisateurs, contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.1/5 (3,600+ reviews)

4.1/5 (3,600+ reviews) Capterra: 4.5/5 (3,100+ reviews)

10. ClickHelp

via Aide au clic ClickHelp est un portail tout-en-un pour la création, l'hébergement et le partage de documentation technique. Présent dans plus de 90 pays, ClickHelp convient parfaitement aux entreprises multinationales qui ont besoin d'une gestion des traductions.

Ses outils d'auteur d'aide vous permettent de personnaliser le portail à votre guise et de collaborer avec vos collègues en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités de ClickHelp

ClickHelp s'intègre à MadCap Flare, RoboHelp, MS Word, Confluence, et plus encore

Affichez rapidement tous les statuts des sujets, les commentaires et les tâches par sujet

ClickHelp assiste le single-sourcing pour rationaliser la réutilisation du contenu

Générer des documents publics ou protégés par mot de passe

Limites de ClickHelp

Certains utilisateurs font état d'une assistance client médiocre

D'autres disent que la plateforme est un peu chère

Prix de ClickHelp

Démarrage: 175$/mois pour 2 utilisateurs (8$/mois par utilisateur après 2)

175$/mois pour 2 utilisateurs (8$/mois par utilisateur après 2) Croissance: $285/mois pour 5 utilisateurs ($10/mois par utilisateur après 5)

$285/mois pour 5 utilisateurs ($10/mois par utilisateur après 5) Professionnel: $580/mois pour 10 utilisateurs ($12/mois par utilisateur après 10)

G2: 4.8/5 (60+ reviews)

4.8/5 (60+ reviews) Capterra: 4.7/5 (19 commentaires)

Écrire un meilleur contenu avec moins d'efforts

Les outils d'aide à la rédaction robustes ne sont pas un luxe pour les rédacteurs techniques - ils sont indispensables.

Des fonctionnalités IA avancées aux modèles permettant de gagner du temps, le bon HAT rationalise l'ensemble du processus de documentation afin que vous puissiez rédiger de meilleurs guides en moins de temps.

Si vous souhaitez simplifier votre flux de travail et offrir à l'utilisateur final une expérience exceptionnelle, choisissez ClickUp comme outil de création d'aide. Nous combinons la gestion de projet par l'IA, les modèles et bien plus encore pour donner un sérieux coup de pouce à votre rédaction technique. 🤩

Faites un essai et voyez comment vous l'appréciez : Créez votre environnement de travail ClickUp gratuit maintenant .