10 outils d'aide à la rédaction pour les rédacteurs techniques en 2025

En tant que rédacteur technique, votre travail consiste à fournir des informations essentielles dans un texte clair et facile à lire. La mise en forme à elle seule peut prendre des heures.
Que vous rédigiez des manuels d'utilisateur, des fichiers d'aide ou des FAQ en ligne, les outils de création d'aide (HAT) sont indispensables. Avec le bon logiciel dans votre coin, vous aurez plus de facilité à créer, gérer et distribuer de la documentation en ligne à la vitesse de la lumière. ⚡
Dans ce guide, nous expliquerons ce que sont les outils de création d'aide et pourquoi vous en avez besoin le plus rapidement possible. Nous partagerons également quelques fonctionnalités incontournables des outils de rédaction d'aide et nos 10 solutions logicielles préférées pour la rédaction d'aide.
Qu'est-ce qu'un outil de création d'aide (HAT) ?
Les outils d'aide à la rédaction sont des logiciels spécialisés que les rédacteurs techniques utilisent pour produire de la documentation d'aide. Ces outils sont généralement dotés d'un éditeur WYSIWYG (What You See Is What You Get) qui vous permet de vous concentrer sur le contenu tandis que le logiciel se charge de la mise en forme et de l'indexation. Les HAT produisent même des copies dans différents formats de sortie, notamment HTML, CHM, ePub, XML et RTF. 📚
Bien sûr, il est possible de rédiger des textes techniques sans HAT, mais envisagez d'en adopter un :
- Gagner du temps grâce aux modèles et au style préformaté
- Créer du contenu une seule fois et le partager sur toutes les plateformes et dans toutes les formes
- Indexer et organiser automatiquement vos textes
- Localiser le texte grâce à des outils de gestion de la traduction intégrés
Fonctionnalités à rechercher dans un auteur d'aide
Chaque outil de création d'aide est un peu différent, mais nous recommandons d'en choisir un qui offre des fonctions telles que :
- Une interface conviviale : Plus la courbe d'apprentissage est réduite, plus vous pourrez commencer à écrire rapidement
- Une source unique Auteur: Cette fonctionnalité est un véritable gain de temps. Elle vous permet de créer du contenu une seule fois et de le publier dans plusieurs formes en un seul clic
- Modèles : Les modèles préconçus accélèrent le processus de rédaction et confèrent à votre texte une apparence cohérente
- Intégration : Un bon auteur d'aide devrait s'intégrer aux autres outils que vous utilisez déjà, comme les documents Microsoft Word ou les outils SaaS les plus répandus
- Contrôle de version : Suivez les modifications, collaborez avec les membres de l'équipe et gérez les différentes versions du document sans perdre de travail
- Gestion de projet : L'organisation du contenu, l'attribution des tâches aux membres de l'équipe et le suivi de la progression sont grandement facilités par un flux de travail intégré
- **Un système de gestion de contenu par composants (CCMS) vous permet de construire des textes sous forme de bribes modulaires faciles à ajuster et à réutiliser dans une base de connaissances. Cela change la donne si votre documentation comporte beaucoup de textes répétitifs
10 meilleurs outils de création d'aide de 2024
Vous êtes un expert pour traduire le charabia technique en guides utilisateurs clairs et concis. Concentrez-vous sur le contenu et appuyez-vous sur l'une des 10 meilleures options de logiciels de rédaction d'aide pour tout le reste.
1.
ClickUp
Utilisation de l'IA de ClickUp pour générer un article de blog dans ClickUp Docs à partir d'une simple invite à ajouter des détails et d'autres aspects importants
Avez-vous déjà souhaité pouvoir agiter une baguette magique et rassembler votre travail, vos communications et vos documents en un seul endroit ? 🧙
La plateforme de gestion de projet la plus favorite de l'univers est également l'un des meilleurs outils de création d'aide.
Elle réunit votre travail, vos fichiers et vos données en un seul endroit pour une expérience entièrement personnalisable.
Nous savons que vous êtes un pro de la rédaction, mais ClickUp AI donne un coup de pouce aux écrivains. Cette Outil d'écriture alimenté par l'IA vérifie rapidement les fautes de frappe, met en forme les textes et les résume.
Il travaille avec tous les projets, tâches, Docs, modèles et plus encore. 🦾 ClickUp Documents est un traitement de texte basé sur le cloud parfait pour les rédacteurs techniques distants et hybrides. En tant qu'outil de rédaction d'aide, il se connecte à vos flux de travail afin que vous n'ayez pas besoin d'un système distinct pour la gestion des copies et des tâches.
Si vous travaillez en équipe, réunissez tout le monde en temps réel avec l'éditeur Teams - vous n'en manquerez pas une miette.
Vous devez probablement jongler avec plusieurs projets et documents. Gardez le contrôle de tout grâce à La gestion de projet ClickUp . Créez des projets et des tâches liés à vos communications, fichiers et notes. Littéralement, tout est au même endroit - plus besoin de chercher des données ou des fichiers.
ClickUp meilleures fonctionnalités
- Découvrez les modèles qui permettent de gagner du temps, comme le modèleModèle de directives d'écriture ClickUpqui établit des normes en matière de langue, de mise en forme, de ton, etc
- Faites un brainstorming avec votre équipe en temps réel grâce àTableaux blancs ClickUp
- Vous avez de grands objectifs ? Connectez-les à votre travail quotidien grâce aux tableaux blancs ClickUpObjectifs ClickUp
- Passez àAfficher le chat pour afficher toutes vos discussions en un seul endroit
Limites de ClickUp
- ClickUp AI n'est disponible que pour les forfaits payants
- ClickUp a beaucoup de fonctionnalités, de sorte que la plateforme peut sembler beaucoup au début
Prix de ClickUp
- Free Forever (gratuit pour toujours)
- Unlimited: 7$/mois par utilisateur
- Business: 12$/mois par utilisateur
- Business Plus: $19/mois par utilisateur
- Enterprise: Contacter pour les tarifs
- ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois
ClickUp évaluations et critiques
- G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)
- Capterra: 4.7/5 (3,800+ reviews)
2. Helpjuice
via Helpjuice Helpjuice est un service de logiciel basé sur la connaissance pour l'auteur et la mise en forme du contenu. Si vous êtes curieux de savoir combien de personnes lisent réellement votre documentation, les analyses de Helpjuice comptabilisent le nombre de personnes qui s'intéressent à votre texte.
Le système de gestion de contenu du composant conserve également un solide historique des articles - et vous permet de publier plusieurs versions à la fois - afin que vous n'ayez jamais à vous soucier de la perte de votre travail.
Les meilleures fonctionnalités de Helpjuice
- Il s'intègre àSlack, Google,Salesforcezapier, etc
- Contrôlez qui voit quoi avec des permissions à plusieurs niveaux
- Copier-coller des images, des captures d'écran ou du texte d'un document Word directement dans le traitement de texte Helpjuice
- Relier facilement les articles d'aide entre eux grâce à son outil d'auto-liaison
Limites de Helpjuice
- Helpjuice ne propose pas d'outils de gestion de projet
- Certains utilisateurs signalent des problèmes avec l'interface utilisateur
Prix de Helpjuice
- Démarrage: 120$/mois pour 4 utilisateurs
- **200$/mois pour 16 utilisateurs
- Premium Limité: $289/mois pour 60 utilisateurs
- Premium Unlimited: 499 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs
Helpjuice évaluations et commentaires
- G2: 4.5/5 (29 commentaires)
- Capterra: 4.7/5 (90+ commentaires)
3. Auteur-it
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Author-it.jpg Outils d'auteur d'aide : Affichage de l'éditeur de Author-it /$$img/
via Auteur-it Author-it se présente comme un outil tout-en-un pour les rédacteurs techniques. Ses outils d'auteur d'aide offrent un CCMS modulaire qui vous permet de changer et d'ajuster un grand nombre de contenus en même temps, d'un simple clic.
Publiez sur plusieurs canaux et formats web sans aucune mise en forme.
Meilleures fonctionnalités d'Auteur-it
- La gestion des variantes permet d'adapter le texte en fonction de l'équipe, du rôle et de l'emplacement du lecteur
- Les flux de travail de révision et d'approbation garantissent que seule la copie approuvée est publiée
- Utiliser Author-it pour la traduction de documents techniques
- Collaborez avec d'autres rédacteurs et experts en la matière
Limites de Author-it
- Plusieurs utilisateurs affirment que l'interface utilisateur d'Author-it est un peu désuète et pas très intuitive
- D'autres disent que les coûts de licence sont assez élevés
Prix de Author-it
- Contact pour les prix
Evaluations et commentaires sur Author-it
- G2: 4/5 (30+ commentaires)
- Capterra: 4/5 (2 commentaires)
4. Adobe RoboHelp
via Adobe RoboHelp C'est bien cela : La société qui vous a apporté Photoshop dispose également d'outils de création d'aide. RoboHelp est un outil de création d'aide en ligne outil de rédaction technique conçu dans un souci de conformité et d'accessibilité. Si vous travaillez dans un champ fortement réglementé, il pourrait s'agir d'un excellent HAT pour le travail.
RoboHelp comprend un correcteur orthographique, du contenu conditionnel, des fonctionnalités de réutilisation du contenu et de micro-rédaction de contenu.
Les meilleures fonctionnalités de RoboHelp
- Intégration avec SharePoint Online, Git, etc
- RoboHelp est disponible sur Windows et Mac
- RoboHelp a simplifié les importations de Microsoft Word, HTML et Markdown
- La révision en ligne permet d'ajuster ou d'approuver facilement la copie avant qu'elle ne soit diffusée dans le monde entier
Les limites de RoboHelp
- Certains utilisateurs affirment que RoboHelp convient mieux aux PME qu'aux grandes entreprises
- D'autres disent qu'il est difficile d'exporter les fichiers RoboHelp vers d'autres plates-formes et dans d'autres formes
Prix de RoboHelp
- Contact pour les prix
RoboHelp évaluations et commentaires
- G2: 4/5 (30+ commentaires)
- Capterra: 4.6/5 (140+ commentaires)
5. Document360
via Document360 Document360 est un Outil de création de contenu alimenté par l'IA pour les procédures opératoires normalisées, la documentation produit, les wikis de la base de connaissances et les manuels. Achevé de créer un portail de base de connaissances interne personnalisé avec des outils d'analyse pour créer de la documentation d'aide aux côtés de votre équipe.
Vous pouvez ensuite marquer un site de base de connaissances interne ou externe pour partager des informations à la vitesse de la lumière. ✨
Document360 meilleures fonctionnalités
- Créez des widgets intégrables connectant des pages web à votre base de connaissances
- Document360 inclut des outils de documentation pour les développeurs
- Essayez l'IA de Document360de Document360eddy, pour la recherche assistée, les recommandations d'articles et les résumés
- Créez jusqu'à six catégories de contenu pour organiser rapidement les documents connexes
Limites de Document360
- Document360 n'a pas d'application mobile
- Plusieurs utilisateurs auraient souhaité que les vidéos et les images de plus grande taille soient assistées
Prix de Document360
- Free
- Standard: 149 $/mois pour 3 utilisateurs, facturé annuellement
- Professionnel: $299/mois pour 5 utilisateurs, facturation annuelle
- Business: 399 $/mois pour 5 utilisateurs, facturation annuelle
- Enterprise: $599/mois pour 10 utilisateurs, facturation annuelle
Document360 évaluations et commentaires
- G2: 4.7/5 (370+ commentaires)
- Capterra: 4.7/5 (190+ avis)
6. Flare Madcap
via Flare Madcap Madcap est une suite de solutions logicielles, mais son produit Flare est une option de choix en matière d'outils d'auteur d'aide. Utilisez Flare pour importer, rédiger, réviser, traduire et publier du contenu.
Si vous êtes curieux de connaître l'utilisation post-production, consultez les analyses en temps réel de Flare pour savoir dans quelle mesure les gens trouvent votre contenu en libre-service utile.
Les meilleures fonctionnalités de Flare
- Flare est proposé avec un essai gratuit de 30 jours
- Importation depuis Word, Excel, FrameMaker, Confluence, RoboHelp, DITA, Markdown, etc
- Utilisez l'éditeur WYSIWYG et les barres de structure pour rédiger des textes propres et organisés en moins de temps
- Si vous connaissez un peu de code, utilisez l'éditeur à vue fractionnée avec l'affichage du code XML
Limites de Flare
- Certains utilisateurs affirment que la plate-forme est lente ou comporte des bugs
- D'autres disent que le flux de travail de révision est un peu lourd
Prix de Flare
- Madcap Flare : 182$/mois par utilisateur, facturé annuellement
- Madcap Central: 311$/mois, facturé annuellement
Flare évaluations et commentaires
- G2: 4.4/5 (420+ reviews)
- Capterra: 4/5 (17 commentaires)
7. ProProfs
via ProProfs ProProfs possède de nombreuses fonctionnalités, mais en tant que rédacteur technique, vous tirerez une grande valeur de son logiciel de base de connaissances. Créez des manuels d'utilisateur, une base de connaissances interne pour vos employés ou un site d'aide à la clientèle pour le grand public en toute simplicité.
Ses outils d'auteur sont idéaux pour les équipes qui créent du contenu en plusieurs langues.
Les meilleures fonctionnalités de ProProfs
- La base de connaissances ProProfs est 100% personnalisable
- Utilisez des modèles prédéfinis ou créez les vôtres
- ProProfs se connecte à plus de 100 autres applications
- Attribuez des rôles et des permissions et gérez le feedback avec des commentaires internes
Les limites de ProProfs
- Plusieurs utilisateurs souhaiteraient que ProProfs ait plus de modèles
- D'autres disent que ProProfs a souvent des problèmes
Prix de ProProfs
- Free: jusqu'à 25 articles
- Business: $19.99/mois pour 100 articles, facturé annuellement
Evaluations et critiques de ProProfs
- G2: 4.5/5 (35 commentaires)
- Capterra: 4.8/5 (53 commentaires)
8. HelpNDoc
via HelpNDoc HelpNDoc est un outil d'auteur d'aide avec plus de huit documentation de projet en formes. Générez des sites web HTML, des PDF, des livres électroniques Kindle, des fichiers CHM ou DocX pour pratiquement tous les cas d'utilisation.
En termes d'outils de création d'aide, il ne s'agit peut-être pas de l'interface la plus moderne, mais HelpNDoc intègre des tonnes de fonctionnalités telles qu'une bibliothèque de contenu, un éditeur de mots-clés, un éditeur de table des matières, et bien plus encore.
Meilleures fonctionnalités de HelpNDoc
- Exportation du contenu dans plusieurs formes à la fois
- Vous devrez savoir comment coder, mais la plateforme fait avec le code source complet pour tous les modèles
- Montez des sites Web HTML5 réactifs qui fonctionnent sur n'importe quel appareil
- Automatisation des tâches répétitives grâce à l'éditeur de scripts
Limites de HelpNDoc
- Il n'y a pas beaucoup de commentaires
- Vous devez savoir coder pour utiliser de nombreuses fonctionnalités de HelpNDoc
- L'interface utilisateur est un peu désuète
Prix de HelpNDoc
- Standard: 99€ ($104.39)
- Professionnel: 299€ ($315.29)
- Ultimate: 499€ ($526.19)
HelpNDoc évaluations et commentaires
- G2: 4/5 (15 commentaires)
- Capterra: N/A
9. Confluence
via ConfluenceConfluence combine la gestion de la connaissance et la collaboration de projet en une seule plateforme. Il s'agit avant tout d'une base de connaissances, mais elle fonctionne également comme un outil d'auteur d'aide.
Organisez des séances de remue-méninges avec votre équipe dans les tableaux blancs de Confluence, créez des espaces pour des projets distincts ou corédigez du contenu en temps réel avec votre équipe.
Les meilleures fonctionnalités de Confluence
- Convertir le contenu de Confluence enJira problèmes
- Construire des arbres de contenu pour simplifier la recherche avancée
- Confluence est livré avec plus de 75 modèles personnalisables
Il s'intègre facilement avec Jira etTrello
Limites de Confluence
- Certains utilisateurs disent qu'il est difficile d'intégrer Confluence à une plateforme qui n'appartient pas à Atlassian
- Confluence ne s'intègre pas aux solutions de collaboration les plus populaires comme Microsoft Teams
Prix de Confluence
- Free: jusqu'à 10 utilisateurs
- Standard: $6.05/utilisateur par mois (réductions après 100 utilisateurs)
- Premium: $11.55/utilisateur par mois (réductions après 100 utilisateurs)
- Enterprise: après 801 utilisateurs, contactez-nous pour connaître les tarifs
Confluence évaluations et commentaires
- G2: 4.1/5 (3,600+ reviews)
- Capterra: 4.5/5 (3,100+ reviews)
10. ClickHelp
via Aide au clic ClickHelp est un portail tout-en-un pour la création, l'hébergement et le partage de documentation technique. Présent dans plus de 90 pays, ClickHelp convient parfaitement aux entreprises multinationales qui ont besoin d'une gestion des traductions.
Ses outils d'auteur d'aide vous permettent de personnaliser le portail à votre guise et de collaborer avec vos collègues en temps réel.
Les meilleures fonctionnalités de ClickHelp
- ClickHelp s'intègre à MadCap Flare, RoboHelp, MS Word, Confluence, et plus encore
- Affichez rapidement tous les statuts des sujets, les commentaires et les tâches par sujet
- ClickHelp assiste le single-sourcing pour rationaliser la réutilisation du contenu
- Générer des documents publics ou protégés par mot de passe
Limites de ClickHelp
- Certains utilisateurs font état d'une assistance client médiocre
- D'autres disent que la plateforme est un peu chère
Prix de ClickHelp
- Démarrage: 175$/mois pour 2 utilisateurs (8$/mois par utilisateur après 2)
- Croissance: $285/mois pour 5 utilisateurs ($10/mois par utilisateur après 5)
- Professionnel: $580/mois pour 10 utilisateurs ($12/mois par utilisateur après 10)
évaluations et commentaires sur ClickHelp
- G2: 4.8/5 (60+ reviews)
- Capterra: 4.7/5 (19 commentaires)
Écrire un meilleur contenu avec moins d'efforts
Les outils d'aide à la rédaction robustes ne sont pas un luxe pour les rédacteurs techniques - ils sont indispensables.
Des fonctionnalités IA avancées aux modèles permettant de gagner du temps, le bon HAT rationalise l'ensemble du processus de documentation afin que vous puissiez rédiger de meilleurs guides en moins de temps.
Si vous souhaitez simplifier votre flux de travail et offrir à l'utilisateur final une expérience exceptionnelle, choisissez ClickUp comme outil de création d'aide. Nous combinons la gestion de projet par l'IA, les modèles et bien plus encore pour donner un sérieux coup de pouce à votre rédaction technique. 🤩
Faites un essai et voyez comment vous l'appréciez : Créez votre environnement de travail ClickUp gratuit maintenant .