10 outils de rédaction d'aide pour les rédacteurs techniques en 2024

En tant que rédacteur technique, votre tâche consiste à fournir des informations essentielles dans un texte clair et facile à lire. La mise en forme à elle seule peut prendre des heures.

Que vous rédigiez des manuels d'utilisation, des fichiers d'aide ou des FAQ en ligne, les outils de création d'aide (HAT) sont indispensables. Avec le bon logiciel dans votre coin, vous aurez plus de facilité à créer, gérer et distribuer de la documentation en ligne à la vitesse de la lumière. ⚡

Dans ce guide, nous expliquerons ce que sont les outils de création d'aide et pourquoi vous en avez besoin le plus rapidement possible. Nous partagerons également quelques fonctionnalités HAT indispensables et nos 10 solutions logicielles préférées pour la rédaction d'aide.

Qu'est-ce qu'un outil de création d'aide (HAT) ?

Les outils de création d'aide sont des logiciels spécialisés que les rédacteurs techniques utilisent pour produire de la documentation d'aide. Ces outils sont généralement dotés d'un éditeur WYSIWYG (What You See Is What You Get) qui vous permet de vous concentrer sur le contenu tandis que le logiciel se charge de la mise en forme et de l'indexation. Les HAT produisent même des copies dans différents formats de sortie, notamment HTML, CHM, ePub, XML et RTF. 📚

Bien sûr, il est possible de rédiger des textes techniques sans HAT, mais envisagez d'en adopter un :

Gagner du temps grâce aux modèles et aux styles préformatés

Créer du contenu une seule fois et le partager sur toutes les plateformes et dans tous les formats

Indexer et organiser automatiquement vos textes

Localiser le texte grâce à des outils de gestion de la traduction intégrés

Caractéristiques à rechercher dans un outil de création d'aide

Chaque HAT est un peu différent, mais nous recommandons un outil doté de fonctionnalités telles que :

Une interface conviviale : Plus la courbe d'apprentissage est réduite, plus vous pourrez commencer à écrire rapidement

Plus la courbe d'apprentissage est réduite, plus vous pourrez commencer à écrire rapidement Une source unique : cette fonctionnalité permet de gagner du temps. Elle vous permet de créer du contenu une seule fois et de le publier dans plusieurs formats en un seul clic

: cette fonctionnalité permet de gagner du temps. Elle vous permet de créer du contenu une seule fois et de le publier dans plusieurs formats en un seul clic Modèles : Les modèles préconçus accélèrent le processus de rédaction et confèrent à votre texte une apparence et une convivialité cohérentes

Les modèles préconçus accélèrent le processus de rédaction et confèrent à votre texte une apparence et une convivialité cohérentes Intégration : Un bon outil de création d'aide doit s'intégrer aux autres outils que vous utilisez déjà, comme les documents Microsoft Word ou les outils SaaS les plus répandus

Un bon outil de création d'aide doit s'intégrer aux autres outils que vous utilisez déjà, comme les documents Microsoft Word ou les outils SaaS les plus répandus Contrôle de version : Suivez les modifications, collaborez avec les membres de l'équipe et gérez les différentes versions du document sans perdre de travail

Suivez les modifications, collaborez avec les membres de l'équipe et gérez les différentes versions du document sans perdre de travail Gestion de projet : L'organisation du contenu, l'attribution des tâches aux membres de l'équipe et le suivi de l'avancement des travaux sont grandement facilités par l'intégration d'un flux de travail

L'organisation du contenu, l'attribution des tâches aux membres de l'équipe et le suivi de l'avancement des travaux sont grandement facilités par l'intégration d'un flux de travail **Un système de gestion de contenu par composants (CCMS) vous permet de construire des textes sous forme de bribes modulaires faciles à ajuster et à réutiliser dans une base de connaissances. Cela change la donne si votre documentation comporte beaucoup de textes répétitifs

10 meilleurs outils de création d'aide de 2024

Vous êtes un expert dans la traduction du charabia technique en guides d'utilisation clairs et concis. Concentrez-vous sur le contenu et appuyez-vous sur l'un des 10 meilleurs logiciels de rédaction d'aide pour tout le reste.

1.

Cliquez sur l'icône

Utilisation de ClickUp AI pour générer un article de blog dans ClickUp Docs à partir d'une simple invite à ajouter des détails et d'autres aspects importants

Avez-vous déjà souhaité pouvoir agiter une baguette magique et rassembler votre travail, vos communications et vos documents en un seul endroit ? 🧙

La plateforme de gestion de projet préférée de l'univers est également l'un des meilleurs outils de rédaction d'aide.

Elle combine votre travail, vos fichiers et vos données en un seul endroit pour une expérience entièrement personnalisable.

Nous savons que vous êtes un pro de l'écriture, mais

ClickUp AI

donne un coup de pouce aux écrivains. Cette

Outil d'écriture alimenté par l'IA

vérifie rapidement les fautes de frappe, met en forme les textes et les résume.

Il fonctionne avec tous les projets, tâches, Docs, modèles et plus encore. 🦾

ClickUp Docs

est un traitement de texte basé sur le cloud, parfait pour les rédacteurs techniques distants et hybrides. En tant qu'outil de rédaction d'aide, il se connecte à vos flux de travail, de sorte que vous n'avez pas besoin d'un système distinct pour la gestion des copies et des tâches.

Si vous travaillez en équipe, réunissez tout le monde en temps réel avec l'éditeur Docs - vous n'en perdrez pas une miette.

Vous devez probablement jongler avec plusieurs projets et documents. Gardez le contrôle de tout grâce à

Gestion de projet ClickUp

. Créez des projets et des tâches et reliez-les à vos communications, fichiers et notes. Littéralement, tout est au même endroit - plus besoin de chercher des données ou des fichiers.

ClickUp meilleures caractéristiques

Découvrez les modèles qui permettent de gagner du temps, comme le modèle Modèle de directives d'écriture ClickUp qui établit des normes en matière de langue, de formatage, de ton, etc

Faites un brainstorming avec votre équipe en temps réel grâce à Tableaux blancs ClickUp

Vous avez de grands objectifs ? Reliez-les à votre travail quotidien avec Objectifs ClickUp

Passez à Vue du chat pour afficher toutes vos conversations en un seul endroit

Limites de ClickUp

ClickUp AI n'est disponible que pour les plans payants

ClickUp a beaucoup de fonctionnalités, donc la plateforme peut sembler énorme au début

Prix de ClickUp

**Gratuit pour toujours

Illimité: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Business Plus: $19/mois par utilisateur

$19/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp AI est disponible sur tous les plans payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail par mois

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,800+ reviews)

2. Helpjuice

via

Helpjuice

Helpjuice est un logiciel basé sur la connaissance pour la rédaction et la mise en forme du contenu. Si vous êtes curieux de savoir combien de personnes lisent réellement votre documentation, les analyses de Helpjuice comptabilisent le nombre de personnes qui s'intéressent à votre texte.

Le système de gestion de contenu du composant conserve également un solide historique des articles - et vous permet de publier plusieurs versions en même temps - afin que vous n'ayez jamais à vous soucier de la perte de votre travail.

Les meilleures caractéristiques de Helpjuice

Il s'intègre à Slack , Google, Salesforce zapier, et plus encore

Contrôlez qui voit quoi grâce à des autorisations hiérarchisées

Copier-coller des images, des captures d'écran ou du texte d'un document Word directement dans le traitement de texte Helpjuice

Relier facilement les articles d'aide grâce à l'outil de création automatique de liens

Limitations de Helpjuice

Helpjuice ne propose pas d'outils de gestion de projet

Certains utilisateurs signalent des problèmes avec l'UI/UX

Prix de Helpjuice

Démarrage: 120$/mois pour 4 utilisateurs

120$/mois pour 4 utilisateurs **200$/mois pour 16 utilisateurs

Premium Limited: $289/mois pour 60 utilisateurs

$289/mois pour 60 utilisateurs Premium Unlimited: 499 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

G2: 4.5/5 (29 commentaires)

4.5/5 (29 commentaires) Capterra: 4.7/5 (90+ commentaires)

3. Auteur-it

via

Auteur-it

Author-it se présente comme un outil tout-en-un pour les rédacteurs techniques. Ses outils de création d'aide offrent un CCMS modulaire qui vous permet de changer et d'ajuster un grand nombre de contenus en même temps, d'un simple clic.

Publiez sur plusieurs canaux et formats web sans aucun formatage.

Les meilleures caractéristiques d'Author-it

La gestion des variantes permet d'ajuster la copie en fonction de l'équipe, du rôle et de la localisation du lecteur

Les flux de travail de révision et d'approbation garantissent que seule la copie approuvée est diffusée

Utiliser Author-it pour la traduction de documents techniques

Collaborez avec d'autres rédacteurs et experts en la matière

Limites de Author-it

Plusieurs utilisateurs disent que l'interface utilisateur d'Author-it est un peu désuète et pas très intuitive

D'autres disent que les coûts de licence sont assez élevés

Prix de Author-it

Contact pour les prix

G2: 4/5 (30+ commentaires)

4/5 (30+ commentaires) Capterra: 4/5 (2 commentaires)

4. Adobe RoboHelp

via

Adobe RoboHelp

C'est bien cela : La société qui vous a apporté Photoshop dispose également d'outils de création d'aide. RoboHelp est un

outil de rédaction technique

conçu dans un souci de conformité et d'accessibilité. Si vous travaillez dans un domaine fortement réglementé, il pourrait s'agir d'un excellent HAT pour ce travail.

RoboHelp comprend un correcteur orthographique, un contenu conditionnel, des fonctions de réutilisation du contenu et une fonction de micro-rédaction du contenu.

Les meilleures caractéristiques de RoboHelp

Intégration avec SharePoint Online, Git, etc

RoboHelp est disponible sur Windows et Mac

RoboHelp a simplifié les importations de Microsoft Word, HTML et Markdown

La révision en ligne permet d'ajuster ou d'approuver facilement la copie avant qu'elle ne soit diffusée dans le monde entier

Limitations de RoboHelp

Certains utilisateurs disent que RoboHelp est plus adapté aux PME qu'aux grandes entreprises

D'autres disent qu'il est difficile d'exporter des fichiers RoboHelp vers d'autres plates-formes et dans d'autres formats

Prix de RoboHelp

Contact pour les prix

RoboHelp ratings and reviews

G2: 4/5 (30+ commentaires)

4/5 (30+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (140+ commentaires)

5. Document360

via

Document360

Document360 est un

Outil de création de contenu alimenté par l'IA

pour les modes opératoires normalisés, la documentation produit, les wikis de la base de connaissances et les manuels. Créez un portail de base de connaissances interne personnalisé, avec des outils d'analyse, pour créer de la documentation d'aide avec votre équipe.

Vous pouvez ensuite marquer un site de base de connaissances interne ou externe pour partager des informations à la vitesse de la lumière. ✨

Document360 meilleures caractéristiques

Créez des widgets intégrables reliant les pages web à votre base de connaissances

Document360 inclut des outils de documentation pour les développeurs

Essayez l'IA de Document360 de Document360 eddy, pour la recherche assistée, les recommandations d'articles et les résumés

Créez jusqu'à six catégories de contenu pour organiser rapidement les documents connexes

Limites de Document360

Document360 n'a pas d'application mobile

Plusieurs utilisateurs auraient souhaité que les fichiers vidéo et image plus volumineux soient pris en charge

Prix de Document360

**Gratuit

Standard: 149 $/mois pour 3 utilisateurs, facturé annuellement

149 $/mois pour 3 utilisateurs, facturé annuellement Professionnel: $299/mois pour 5 utilisateurs, facturé annuellement

$299/mois pour 5 utilisateurs, facturé annuellement Business: 399 $/mois pour 5 utilisateurs, facturation annuelle

399 $/mois pour 5 utilisateurs, facturation annuelle Entreprise: 599 $/mois pour 10 utilisateurs, facturation annuelle

G2: 4.7/5 (370+ commentaires)

4.7/5 (370+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (190+ avis)

6. Flare Madcap

via

Flare Madcap

Madcap est une suite de solutions logicielles, mais son produit Flare est une option de choix en matière d'outils de création d'aide. Utilisez Flare pour importer, rédiger, réviser, traduire et publier du contenu.

Si vous êtes curieux de connaître l'utilisation post-production, consultez les analyses en temps réel de Flare pour voir dans quelle mesure les gens trouvent votre contenu en libre-service utile.

Les meilleures caractéristiques de Flare

Flare est livré avec une version d'essai gratuite de 30 jours

Importation depuis Word, Excel, FrameMaker, Confluence, RoboHelp, DITA, Markdown, etc

Utilisez l'éditeur WYSIWYG et les barres de structure pour rédiger des textes propres et organisés en moins de temps

Si vous connaissez un peu de code, utilisez l'éditeur à vue fractionnée avec la vue du code XML

Limitations de Flare

Certains utilisateurs disent que la plateforme est lente ou comporte des bogues

D'autres disent que le processus de révision est un peu lourd

Prix de Flare

Madcap Flare : 182$/mois par utilisateur, facturé annuellement

182$/mois par utilisateur, facturé annuellement Madcap Central: 311$/mois, facturé annuellement

Flare ratings and reviews

G2: 4.4/5 (420+ reviews)

4.4/5 (420+ reviews) Capterra: 4/5 (17 commentaires)

7. ProProfs

via

ProProfs

ProProfs propose de nombreuses fonctionnalités, mais en tant que rédacteur technique, vous tirerez le meilleur parti de son logiciel de base de connaissances. Créez des manuels d'utilisation, une base de connaissances interne pour vos employés ou un site d'aide à la clientèle pour le grand public en toute simplicité.

Ses outils de rédaction sont idéaux pour les équipes qui créent du contenu en plusieurs langues.

Les meilleures caractéristiques de ProProfs

La base de connaissances ProProfs est 100% personnalisable

Utilisez des modèles prédéfinis ou créez les vôtres

ProProfs se connecte à plus de 100 autres applications

Attribuez des rôles et des permissions et gérez le feedback avec des commentaires internes

Limitations de ProProfs

Plusieurs utilisateurs souhaiteraient que ProProfs ait plus de modèles

D'autres disent que ProProfs a souvent des problèmes

Prix de ProProfs

Gratuit: jusqu'à 25 articles

jusqu'à 25 articles Entreprise: 19,99 $/mois pour 100 articles, facturé annuellement

ProProfs ratings and reviews

G2: 4.5/5 (35 commentaires)

4.5/5 (35 commentaires) Capterra: 4.8/5 (53 commentaires)

8. HelpNDoc

via

HelpNDoc

HelpNDoc est un outil de création d'aide avec plus de huit

documentation du projet

formats. Générez des sites web HTML, des PDF, des livres électroniques Kindle, des fichiers CHM ou DocX pour pratiquement tous les cas d'utilisation.

En termes d'outils de création d'aide, l'interface n'est peut-être pas la plus moderne, mais HelpNDoc intègre des tonnes de fonctionnalités telles qu'une bibliothèque de contenu, un éditeur de mots-clés, un éditeur de table des matières, et bien plus encore.

Les meilleures caractéristiques de HelpNDoc

Exportation du contenu dans plusieurs formats à la fois

Vous devrez savoir coder, mais la plateforme est livrée avec le code source complet de tous les modèles

Créer des sites web HTML5 réactifs qui fonctionnent sur tous les appareils

Automatiser les tâches répétitives grâce à l'éditeur de scripts

Limitations de HelpNDoc

Il n'y a pas beaucoup de commentaires

Vous devez savoir coder pour utiliser de nombreuses fonctionnalités de HelpNDoc

L'interface utilisateur est un peu désuète

Prix de HelpNDoc

Standard: 99€ ($104.39)

99€ ($104.39) Professionnel: 299€ ($315.29)

299€ ($315.29) Ultimate: 499€ ($526.19)

G2: 4/5 (15 commentaires)

4/5 (15 commentaires) Capterra: N/A

9. Confluence

via ConfluenceConfluence combine la gestion des connaissances et la collaboration au sein d'un projet en une seule plateforme. Il s'agit principalement d'une base de connaissances, mais il fonctionne également comme un outil de rédaction d'aide.

Organisez des séances de brainstorming avec votre équipe dans les tableaux blancs de Confluence, créez des espaces pour des projets distincts ou corédigez du contenu en temps réel avec votre équipe.

Les meilleures caractéristiques de Confluence

Convertir le contenu de Confluence enJira questions

Construire des arbres de contenu pour simplifier la recherche avancée

Confluence est livré avec plus de 75 modèles personnalisables

Il s'intègre facilement avec Jira etTrello Limites de Confluence

Certains utilisateurs disent qu'il est difficile d'intégrer Confluence à une plateforme qui n'appartient pas à Atlassian

Il ne s'intègre pas avec des solutions de collaboration populaires comme Microsoft Teams

Prix de Confluence

Gratuit: jusqu'à 10 utilisateurs

jusqu'à 10 utilisateurs Standard: $6.05/utilisateur par mois (réductions après 100 utilisateurs)

$6.05/utilisateur par mois (réductions après 100 utilisateurs) Premium: $11.55/utilisateur par mois (réductions après 100 utilisateurs)

$11.55/utilisateur par mois (réductions après 100 utilisateurs) Entreprise: après 801 utilisateurs, contactez-nous pour connaître les tarifs

Confluence ratings and reviews

G2: 4.1/5 (3,600+ reviews)

4.1/5 (3,600+ reviews) Capterra: 4.5/5 (3,100+ reviews)

10. ClickHelp

via Aide au clic ClickHelp est un portail tout-en-un pour la création, l'hébergement et le partage de documentation technique. Présent dans plus de 90 pays, ClickHelp convient parfaitement aux entreprises multinationales qui ont besoin d'une gestion des traductions.

Ses outils de création d'aide vous permettent de personnaliser le portail à votre guise et de collaborer avec vos collègues en temps réel.

Les meilleures caractéristiques de ClickHelp

ClickHelp s'intègre à MadCap Flare, RoboHelp, MS Word, Confluence, et plus encore

Visualisez rapidement tous les statuts, commentaires et tâches par sujet

ClickHelp prend en charge le single-sourcing pour rationaliser la réutilisation du contenu

Générer des documents publics ou protégés par mot de passe

Limitations de ClickHelp

Certains utilisateurs font état d'une mauvaise expérience en matière d'assistance à la clientèle

D'autres disent que la plateforme est un peu chère

Prix de ClickHelp

Démarrage: 175$/mois pour 2 utilisateurs (8$/mois par utilisateur après 2)

175$/mois pour 2 utilisateurs (8$/mois par utilisateur après 2) Croissance: $285/mois pour 5 utilisateurs ($10/mois par utilisateur après 5)

$285/mois pour 5 utilisateurs ($10/mois par utilisateur après 5) Professionnel: $580/mois pour 10 utilisateurs ($12/mois par utilisateur après 10)

ClickHelp ratings and reviews

G2: 4.8/5 (60+ reviews)

4.8/5 (60+ reviews) Capterra: 4.7/5 (19 commentaires)

Écrire un meilleur contenu avec moins de soucis

Les outils de création d'aide robustes ne sont pas un luxe pour les rédacteurs techniques - ils sont indispensables.

Des fonctions d'IA avancées aux modèles permettant de gagner du temps, le bon HAT rationalise l'ensemble du processus de documentation afin que vous puissiez rédiger de meilleurs guides en moins de temps.

Si vous souhaitez simplifier votre flux de travail et offrir à l'utilisateur final une expérience exceptionnelle, choisissez ClickUp comme outil de rédaction d'aide. Nous combinons la gestion de projet, les Docs, l'IA, les modèles et bien plus encore pour donner un sérieux coup de pouce à votre rédaction technique. 🤩

Essayez-le et voyez si vous l'appréciez : Créez votre espace de travail ClickUp gratuit dès maintenant .