10 Meilleures alternatives et concurrents d'Odoo en 2024

Qu'il s'agisse de facturation, de fabrication, de gestion de la relation client, de gestion de projet ou d'autres tâches, les logiciels vous aident à garder le cap.

Bien qu'Odoo soit un puissant outil de gestion d'entreprise à part entière, il n'est peut-être pas le mieux adapté à vos besoins. Peut-être souhaitez-vous un ensemble de fonctionnalités spécifiques, une solution plus économique ou une expérience utilisateur différente.

Quoi qu'il en soit, cela vous a amené à vous poser cette question : Quelles sont les meilleures alternatives à Odoo ?

Il s'avère que nous avons la réponse . 🤩

Nous avons fait des recherches et parcouru de multiples solutions logicielles pour compiler cette liste des 10 meilleures alternatives à Odoo afin que vous puissiez simplifier vos processus et vous mettre au travail.

Qu'est-ce qu'Odoo ?

Odoo est un outil de planification des ressources d'entreprise (ERP) conçu pour rationaliser chaque domaine des opérations de votre entreprise. Il est livré avec des pour la gestion de la relation client (CRM) les ressources humaines, les ventes, la comptabilité, le commerce électronique, etc.

Utilisez ClickUp pour gérer vos projets avec plus de 15 affichages, des modèles pré-conçus et de nombreuses fonctionnalités de collaboration efficaces

Déploiement : Cloud uniquement

ClickUp est un logiciel de gestion de projet tout-en-un de productivité conçue pour aider les petites et moyennes entreprises (PME) à gérer leurs activités principales. Avec plus de 15 champs et vues personnalisés (tels que Tableau, Kanban, Calendrier et Gantt), vous pouvez facilement adapter l'interface aux flux de travail de n'importe quel service de votre entreprise.

Gérer Flux de travail CRM est un jeu d'enfant avec ClickUp. Équipes commerciales peuvent utiliser Formulaires ClickUp pour capturer et suivre les pistes dans une équipe commerciale visuelle. Une fois les affaires fermées, vous pouvez passer en douceur à la gestion des comptes clients et des projets. 🙌

Créez des tâches, définissez des dates d'échéance et attribuez des rôles pour que chaque membre de l'équipe sache exactement ce qu'il a à faire. Vous n'avez pas besoin de répéter ces étapes à chaque fois - les automatisations de ClickUp peuvent se charger du travail fastidieux, ce qui vous permet de vous concentrer sur l'entreprise qui compte.

Et avec plus de 100 intégrations natives, vous pouvez vous connecter avec vos outils favoris et personnaliser entièrement vos flux de travail. ⚒️

Si vous cherchez une alternative abordable à Odoo avec des fonctionnalités avancées de CRM, d'équipe commerciale et de gestion de la relation client, nous vous recommandons d'opter pour Odoo gestion de projet fonctionnalités, passez à ClickUp.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp :

Créer et gérer des documents d'entreprise à l'intérieurClickUp Documents* UtiliserClickUp IA pour générer des descriptions de tâches, des résumés de documents et des éléments d'action à partir des notes

Collaborez avec votre équipe via les @mentions, les mentions et le chat

Accédez à ClickUp via le web, le bureau (Windows, macOS et Linux) et les appareils mobiles (Android et iOS)

Construisez des tableaux de bord personnalisés pour surveiller les projets, les performances de l'équipe et les indicateurs clés de l'entreprise et les KPI

plus de 1 000 intégrations pour apporter tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit pratique

Limites de ClickUp :

L'application mobile est dépourvue de certaines fonctionnalités présentes dans les versions web et bureau

Manque de fonctionnalités avancées de comptabilité, d'inventaire et de commerce électronique

Prix de ClickUp :

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois/membre de l'environnement de travail

ClickUp évaluations et critiques :

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,800+ commentaires)

2. Acumatica

via Acumatica Déploiement : Cloud ou on-premise

Acumatica est un ERP dans le cloud destiné aux moyennes et grandes entreprises qui cherchent à gérer les stocks, les points de vente (POS), le suivi du temps, la paie et les relations avec les clients. Vous pouvez choisir parmi ses cinq modifications en cours spécifiques à l'industrie : Business général, Fabrication, Distribution, Commerce de détail en ligne et Construction.

Comme Odoo, Acumatica vous permet de sélectionner uniquement les applications dont vous avez besoin. Mais au lieu de facturer par utilisateur, il facture en fonction des applications et de la capacité du système que vous utilisez. Cette tarification est idéale si vous possédez une entreprise en pleine croissance : vous ne paierez pas de supplément pour l'ajout d'utilisateurs. 💰

Les meilleures fonctionnalités d'Acumatica :

Accédez à Acumatica via ses applications mobiles iOS et Android

Générer des rapports financiers et opérationnels personnalisés aux formats HTML, PDF, Excel et Word

Envoyer automatiquement des factures et des relevés aux clients à intervalles réguliers

Connecter Acumatica avec plus de 100 applications tierces, notamment Shopify, Amazon, BigCommerce, Velixo et Avalara

Les limites d'Acumatica :

Il n'y a pas de forfait Free ou d'essai

La personnalisation des rapports avec leur concepteur de rapports est complexe

Prix d'Acumatica :

Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.4/5 (836 commentaires)

4.4/5 (836 commentaires) Capterra: 4.4/5 (100 commentaires)

3. Quickbooks en ligne

via Zoho One Déploiement : Cloud uniquement

Zoho One est un système de gestion d'entreprise destiné aux PME. Il compte plus de 40 applications pour vous aider à gérer vos ventes, votre marketing, vos RH, votre assistance, votre comptabilité et.. Opérations informatiques tout en assurant la fluidité des flux de données entre eux.

Vous payez un prix unique pour l'accès à toutes les applications. Comme pour Odoo, vous pouvez commencer avec quelques applications et en ajouter d'autres en fonction de vos besoins. Vous pouvez également attribuer des applications spécifiques aux employés et définir leurs rôles dans ces applications.

Si vous cherchez une alternative à Odoo avec un accès à de nombreuses applications mais à un prix beaucoup plus bas, Zoho One pourrait être la solution idéale pour vous.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho One :

Collaborez de façon transparente au sein deéquipes interfonctionnelles en discutant, en partageant l'écran et en organisant des visioconférences

Automatiser les processus de vente et de facturation tels que l'attribution de prospects, l'envoi d'e-mails de suivi et la création de devis et de factures

Donner aux clients l'accès à un portail pour les paiements et l'accès aux devis et factures antérieurs

Obtenez des informations complètes en rassemblant les données de toutes les applications Zoho et des applications tierces dans votre tableau de bord

les limites de Zoho One :

La plateforme est parfois lente et boguée

Certains utilisateurs font état d'une qualité d'assistance et d'un temps de réponse irréguliers

Prix de Zoho One :

Tous les employés Tarification : 35 $/mois par employé

35 $/mois par employé Utilisateur flexible tarification : $90/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Zoho One :

G2: 4.4/5 (18,400+ reviews)

4.4/5 (18,400+ reviews) Capterra: 4.2/5 (106 commentaires)

5. SAP Business One

via SAP Business One Déploiement : Cloud ou on-premise

SAP Business One est un système ERP destiné aux PME et doté de fonctions spécifiques aux secteurs de la production, des produits de consommation, des services professionnels, de la vente en gros et de la vente au détail.

Il comporte 15 modules couvrant la gestion de la relation client, les ventes, les services, la production et les stocks. De l'envoi d'alertes automatiques à la fourniture d'analyses avancées, cette alternative à Odoo vous offre tout ce dont vous avez besoin pour gérer et optimiser vos opérations. 🌻

Contrairement à Odoo, vous devrez acheter tous les modules. Ainsi, ce logiciel d'entreprise et système ERP est idéal pour les industries spécifiques qu'il cible.

Les meilleures fonctionnalités de SAP Business One :

Synchroniser l'inventaire entre plusieurs entrepôts pour une gestion précise des stocks

Connexion directe avec votre banque, suivi de toutes les transactions et automatisation des rapprochements

Recevez des notifications en cas d'écarts dans des domaines tels que la marge brute, la limite de crédit et le stock minimum via des alertes dans l'application, par e-mail ou par SMS

Personnalisez votre tableau de bord pour suivre les coûts, les performances commerciales, les revenus et les flux de trésorerie

Limites de SAP Business One :

Fonctionnalités RH et CRM limitées

Nécessité de faire appel à des consultants pour automatiser les rapports

Prix de SAP Business One :

Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.3/5 (505 commentaires)

4.3/5 (505 commentaires) Capterra: 4.3/5 (284 commentaires)

6. SuiteCRM

via SuiteCRM Déploiement : Cloud ou on-premise

SuiteCRM est un logiciel libre de gestion de la relation client destiné à rationaliser les ventes, CRM marketing et les processus d'assistance client. Il dispose de 26 modules pour la gestion des prospects, de modèles PDF pour les devis et les factures, Rapports CRM et bien d'autres choses encore. Ajoutez ou supprimez des modules, renommez-les et personnalisez leurs champs, leurs dispositions et leurs relations.

Alors que SuiteCRM est gratuit à télécharger et à utiliser sans limites, vous pouvez acheter SuiteCRM hébergé pour une version cloud. Si vous cherchez une alternative open-source à Odoo avec des fonctionnalités CRM complètes et des intégrations natives, SuiteCRM pourrait être la bonne solution. 🍬

Les meilleures fonctionnalités de SuiteCRM :

Planifier des réunions, enregistrer des appels et rédiger des e-mails directement depuis la plateforme

Affichez un échéancier de toutes les interactions qui se sont produites avec chaque compte dans votre..base de données personnalisée* Créez des rôles pour chaque utilisateur afin qu'il ne puisse voir que les informations pertinentes pour exécuter son travail

Connectez SuiteCRM avec plus de 120 applications, notamment Quickbooks, Xero, Twilio, WhatsApp et Telegram

Limites de SuiteCRM :

Documentation limitée sur les modules

Mon travail devient lent lors du travail avec de grandes bases de données

Prix de SuiteCRM :

Débutant: £95 ($117.59)/mois

£95 ($117.59)/mois Business: £332.50 ($411.55)/mois

£332.50 ($411.55)/mois Premium: £475 ($587.93) /mois

G2: 4.2/5 (88 commentaires)

4.2/5 (88 commentaires) Capterra: 4.1/5 (46 commentaires)

7. Microsoft Dynamics 365

via Microsoft Dynamics 365 Déploiement : Cloud ou on-premise

Microsoft Dynamics 365 est une solution de premier plan dans le domaine de la gestion de l'information Logiciel ERP pour les entreprises de taille moyenne à grande. Il couvre les finances, les ventes, l'entreposage, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la fabrication et la gestion de projet.

Dynamics 365 est hautement personnalisable pour diverses industries, en particulier l'industrie manufacturière, les services financiers, les soins de santé et le commerce de détail. Si vous faites partie d'une grande entreprise, vous trouverez probablement Dynamics 365 plus facile, plus rapide et plus abordable à déployer que les outils ERP similaires.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Dynamics 365 :

S'intégrer de manière transparente aux applications Microsoft 365, à Power BI et à LinkedIn

Prioriser les prospects en fonction de leur potentiel de revenus et assurer le suiviparcours client pour optimiser les renouvellements et les ventes incitatives 📈

Gérer et suivre les projets avec des feuilles de temps, des coûts avancés et des contrôles budgétaires pour assurer la rentabilité

Adapter les tableaux de bord pour afficher les activités et les indicateurs propres à chaque rôle

les limites de Microsoft Dynamics 365 :

L'intégration avec des systèmes tiers peut s'avérer difficile

L'application mobile ne dispose pas de toutes les fonctionnalités et présente parfois des pépins

Prix de Microsoft Dynamics 365 :

Business Central Essentials: à partir de 70 $/mois par utilisateur

à partir de 70 $/mois par utilisateur Business Central Premium: à partir de 100 $/mois par utilisateur

Microsoft Dynamics 365 évaluations et critiques :

G2: 3.8/5 (1,500+ reviews)

3.8/5 (1,500+ reviews) Capterra: 4.4/5 (5,200+ reviews)

8. Epicor Kinetic

via Epicor Kinetic Déploiement : Cloud ou on-premise

Epicor Kinetic est une autre solution ERP destinée aux secteurs de la fabrication, de la distribution et de la vente au détail. Elle excelle dans la gestion des flux de travail complexes de fabrication à la commande ou d'ingénieur à la commande.

Utilisez-le pour gérer les fonctions de l'entreprise telles que les finances, les relations avec les clients, la chaîne d'approvisionnement et la gestion des entrepôts. Il s'agit d'une excellente alternative à Odoo pour les moyennes ou grandes entreprises qui ont besoin d'aide pour les besoins de fabrication avancés plus que pour les RH et le CRM.

Epicor Kinetic meilleures fonctionnalités :

Facile d'accès sur mobile

Paramétrer le configurateur de produits pour collecter et gérer les commandes personnalisées des clients

Utiliser le texte, l'image et la saisie vocale pour récupérer les informations de la base de données et exécuter des actions (par exemple, convertir un devis en commande)

Connexion avec des plateformes populaires telles que BigCommerce, Quickbooks, Salesforce et Avalara

Limites d'Epicor Kinetic :

Installation et personnalisation complexes

Certains utilisateurs signalent une assistance client incohérente et tardive, en particulier pour les problèmes complexes

Prix d'Epicor Kinetic :

Contacter pour les prix

Evaluations et critiques d'Epicor Kinetic :

G2: 3.7/5 (423 commentaires)

3.7/5 (423 commentaires) Capterra: 3.8/5 (176 commentaires)

9. Sage 100

via Sage 100 Déploiement: On-premise only

Sage 100 est une solution de compte destinée aux petites et moyennes entreprises, en particulier celles des secteurs de la fabrication, de la distribution en gros, des services professionnels et de la construction. 👷

Outre la comptabilité, Sage 100 prend également en charge la paie, les relations avec les clients et la gestion des stocks. L'une de ses fonctionnalités clés est son suivi des stocks en temps réel et ses alertes de statut. Celles-ci permettent de maintenir des niveaux de stock cohérents et des opérations d'entrepôt fluides.

Bien que Sage 100 ne soit disponible que pour un déploiement sur site, la plateforme s'associe à des tiers pour vous aider à effectuer la transition vers le cloud si nécessaire.

Les meilleures fonctionnalités de Sage 100 :

Évaluez la rentabilité des projets et surveillez les budgets à l'aide de la fonctionnalité de calcul des coûts des travaux

Obtenez un aperçu des opérations et des performances de l'entreprise sur le tableau de bord

Automatisez les tâches répétitives telles que la génération de commandes et de rapports comptables

Enregistrez vos fonctions et rapports fréquemment utilisés en un seul endroit pour y accéder facilement

Les limites de Sage 100 :

Nécessite une tierce partie pour l'installation et les mises à jour

Intégrations natives limitées

Prix de Sage 100 :

Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 3.6/5 (193 commentaires)

3.6/5 (193 commentaires) Capterra: 4.1/5 (305 avis)

10. Oracle Netsuite

via Oracle Netsuite Déploiement : Cloud uniquement

Oracle NetSuite est un progiciel de gestion intégré dans le cloud conçu pour les startups et les PME. Il combine la gestion financière, la gestion de la relation client, le commerce électronique, la gestion des commandes et les ressources humaines sous un même toit.

Pour démarrer avec NetSuite, vous paierez la plateforme de base, les modules spécifiques à votre secteur d'activité dont vous avez besoin, le nombre d'utilisateurs et des frais d'installation uniques. Au fur et à mesure que votre entreprise se développe, vous pouvez ajouter des modules et des utilisateurs à ses outils de modélisation des processus d'entreprise. ✨

Si vous recherchez l'alternative Odoo la plus similaire pour les opérations complexes et que vous en avez les moyens, NetSuite pourrait vous convenir.

Oracle Netsuite meilleures fonctionnalités :

Gérer les opérations de plusieurs entités juridiques

Effectuer des recherches globales et enregistrer les recherches les plus fréquentes pour y accéder facilement

Créer des outils financiers et de gestion personnalisésrapports sur les équipes commerciales pour suivre les indicateurs de l'entreprise et les indicateurs clés de performance

Connexion avec des centaines d'applications externes dans les domaines du commerce électronique, de la gestion de la relation client, du service client, etc

Limites d'Oracle Netsuite :

Devient lent lors du chargement de nouvelles pages

La personnalisation est complexe et peut nécessiter le recours à un consultant

Prix d'Oracle Netsuite :

Contactez-nous pour connaître les prix

G2: 4.0/5 (2,700+ reviews)

4.0/5 (2,700+ reviews) Capterra: 4.1/5 (1,300+ reviews)

Améliorez les opérations de votre entreprise grâce à de meilleures options

Chacune de nos meilleures alternatives à Odoo a ses atouts clés et s'adresse à des tailles d'entreprises et des secteurs d'activité spécifiques. Évaluez-les attentivement pour trouver celui qui convient le mieux à votre entreprise. Le bon outil devrait résoudre vos besoins essentiels, faciliter le travail et assister votre croissance. 🌱

Si vous êtes à la recherche d'un outil intuitif et polyvalent pour gérer les opérations de votre petite ou moyenne entreprise, ne cherchez pas plus loin que ClickUp.

Vous n'avez pas besoin de réserver une démo ou d'ouvrir votre portefeuille. Créez un compte dès aujourd'hui et découvrez toutes les fonctionnalités de ClickUp gratuitement !