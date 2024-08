10 meilleurs outils de gestion de projet Waterfall en 2024

Il existe de nombreuses façons de gérer un projet, de l'approche Agile à l'approche Lean, en passant par Scrum et Kanban. Chacune a ses points forts, mais l'une des méthodologies de gestion de projet les plus populaires est le modèle en cascade.

Cette approche privilégie une planification et une recherche minutieuses afin de garantir la réussite du projet. Pour ce faire, les équipes de projet ont besoin d'un logiciel conçu pour ce modèle, avec des fonctionnalités qui s'alignent sur les étapes d'un projet.

Il existe de nombreux logiciels de gestion de projets en cascade logiciel de gestion de projet mais lesquels sont les meilleurs ?

Plongeons dans le vif du sujet ! 🏊‍♀️

Qu'est-ce qu'un outil de gestion de projet en cascade ?

la méthodologie de gestion de projet en cascade se concentre sur un chemin linéaire du début à la fin, avec la prochaine étape du projet du projet ne commençant qu'une fois la phase précédente achevée. Elle est idéale pour les projets complexes comportant de nombreuses tâches. ✅

Les différents éléments de la méthodologie en cascade

Logiciel de gestion de projets en cascade et outils de planification de sprint permettent aux équipes de projet et de développement de logiciels de planifier facilement les projets selon cette méthodologie.

Ce type de gestion de projet est généralement divisé en cinq étapes distinctes :

Exigences du projet Phase: collecte des connaissances et des données nécessaires à la réalisation du projetla portée du projet au début du projet

collecte des connaissances et des données nécessaires à la réalisation du projetla portée du projet au début du projet Phase de conception : la phase de conception technique d'un produit ou d'une solution

la phase de conception technique d'un produit ou d'une solution Phase de mise en œuvre : l'étape où un produit est codé ou construit

l'étape où un produit est codé ou construit Phase de vérification ou de test : le processus de test rigoureux avant qu'un produit ne soit mis à la disposition des utilisateurs finaux

: le processus de test rigoureux avant qu'un produit ne soit mis à la disposition des utilisateurs finaux Phase de déploiement et de maintenance : la maintenance continue et le déploiement des mises à jour dans le cadre du processus de développement

L'une des principales caractéristiques de la gestion de projet en cascade est une planification intensive en amont afin d'éviter les difficultés potentielles en aval. Comme la planification est un élément crucial, les meilleurs logiciels de gestion de projets en cascade comprennent des fonctionnalités qui soutiennent et rationalisent ce processus - comme la gestion des tâches, les bibliothèques de documents, les diagrammes de Gantt et les calendriers de projet. 📚

Que faut-il rechercher dans un outil de gestion de projets en cascade ?

Avec autant d'étapes distinctes, les équipes de projet ont besoin d'une plateforme logicielle conçue pour le modèle de la chute d'eau.

Au moment de choisir l'outil qui conviendra le mieux à votre méthodologie de gestion de projet en cascade, réfléchissez aux points suivants :

Fonctionnalités: Le logiciel possède-t-il les fonctionnalités de gestion de projet dont vous avez besoin ?

Le logiciel possède-t-il les fonctionnalités de gestion de projet dont vous avez besoin ? Convivialité: Est-il facile à utiliser ? Tous les membres de votre équipe peuvent-ils apprendre à l'utiliser efficacement ?

Est-il facile à utiliser ? Tous les membres de votre équipe peuvent-ils apprendre à l'utiliser efficacement ? Personnalisation: Pouvez-vous personnaliser l'expérience en fonction de vos besoins ?

Pouvez-vous personnaliser l'expérience en fonction de vos besoins ? Tarification : Existe-t-il un plan gratuit ? Le prix mensuel est-il abordable ?

Existe-t-il un plan gratuit ? Le prix mensuel est-il abordable ? Intégration: L'outil s'intègre-t-il à d'autres outils ? S'intègre-t-il à vos outils existants ?

L'outil s'intègre-t-il à d'autres outils ? S'intègre-t-il à vos outils existants ? croissance: Le logiciel s'adaptera-t-il à votre croissance ? Pourrait-il remplacer certains de vos autres outils ?

Pour trouver le meilleur outil de gestion de la chute d'eau outil de gestion de projet pour votre équipe ou votre entreprise, réfléchissez à vos objectifs et aux facteurs les plus importants pour vous. Déterminez si le coût est un facteur clé ou si vous êtes prêt à investir davantage pour un outil plus complet comprenant l'optimisation du flux de travail recommandations. Demandez-vous si vous n'avez besoin que de fonctions de gestion de projet ou si le logiciel pourrait remplacer d'autres aspects de votre boîte à outils.

Les 10 meilleurs outils de gestion de projet Waterfall à utiliser en 2024

Il existe une grande variété de solutions de gestion de projet pour la méthode Waterfall. Certaines se concentrent sur un domaine, comme la planification de projet, tandis que d'autres pourraient remplacer plusieurs de vos autres outils. Voici notre liste des meilleurs outils de gestion de projets en cascade outils de gestion de projet à essayer en 2024.

Suivez votre projet en cascade sur un diagramme de Gantt avec ClickUp

Lorsqu'il s'agit de gestion de projet il n'y a pas de meilleur outil que ClickUp. Ceci plateforme logicielle de gestion visuelle de projets est hautement personnalisable, ce qui signifie que vous pouvez l'utiliser pour n'importe quelle méthode de gestion de projet, y compris la gestion de projet Agile et la gestion de projet en cascade méthodologie d'amélioration des processus .

Visualisez l'ensemble de votre flux de travail en un coup d'œil et de différentes manières avec Vues ClickUp . Utilisez un diagramme de Gantt pour visualiser la chronologie de votre projet, parcourez vos tâches dans la vue Liste ou utilisez notre vue Tableau pour voir rapidement quelles tâches appartiennent à quelle étape du processus. Utilisez notre puissante vue Formulaire pour transformer les soumissions de bogues en tâches exploitables. ClickApps vous permettent d'établir des relations entre les tâches, de définir des jalons, de gérer et de décomposer des sprints de projet. Ou commencez tout de suite avec l'application de conception experte Modèle de gestion de la chute d'eau par ClickUp .

Collaborer avec les membres de l'équipe en temps réel avec ClickUp Chat . Partagez des ressources, mettez en commun des idées et relevez des défis d'une manière plus efficace qu'en envoyant des courriels ou des messages dans les deux sens.

Connectez ClickUp à plus de 1 000 outils de travail par le biais de Intégrations ClickUp avec un mélange d'intégrations natives et prises en charge par Zapier - y compris des outils comme GitHub, Bitbucket, Figma et Sentry. 🧰

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Visualisez votre projet, organisez les backlogs et surveillez les tâches du projet à travers plusieurs vues, y compris les diagrammes de Gantt et les tableaux

Créez des relations et des dépendances entre les tâches pour structurer votre flux de travail

Utilisez ClickUp en tant queoutil de déploiement continu pour publier des mises à jour dans le cadre de l'étape finale du modèle de la chute d'eau

Construire des rapports de projet avecDocs ClickUp et facilement avec les membres de l'équipe et les parties prenantes

EnsembleObjectifs ClickUp pour suivre l'avancement du projet etmotiver votre équipe vers le succès

Trouvez l'inspiration et des solutions pratiques dans notreBibliothèque de modèlesdontmodèles d'agenda quotidien pour la gestion des tâches quotidiennes

Limites de ClickUp

ClickUp offre de nombreuses options de personnalisation, mais les nouveaux utilisateurs risquent de se sentir dépassés au début

ClickUp AI est une nouvelle fonctionnalité, et d'autres fonctionnalités axées sur la gestion de projet suivront à l'avenir

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

Illimité: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Entreprise: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp AI est disponible sur tous les plans payants pour 5$ par espace de travail

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,800+ reviews)

2. Jira

via JiraJira est un outil de gestion de projet privilégié par les équipes qui suivent la méthodologie Agile, mais il peut également être adapté au modèle Waterfall. Jira permet aux équipes de développement de planifier facilement des projets, de suivre les tâches, de consigner les problèmes et de déployer des mises à jour tout au long du cycle de vie du projet. 📊

Les meilleures fonctionnalités de Jira

Visualisez l'ensemble de votre progression sur un calendrier de projet

Suivez le déroulement du projet du début à la fin, conformément à la méthodologie de la chute d'eau

Interdiction des transitions ouvertes, de sorte que les étapes doivent être achevées avant de passer à l'étape suivante

Limites de Jira

Certains utilisateurs signalent que Jira n'est pas facile à utiliser pour les nouveaux venus

Il est difficile de personnaliser les rapports intégrés sans utiliser des applications tierces

Prix de Jira

**Gratuit

Standard: $8.15/mois par utilisateur

$8.15/mois par utilisateur Premium: $16/mois par utilisateur

$16/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour les tarifs

Jira ratings and reviews

G2: 4.3/5 (5,500+ reviews)

4.3/5 (5,500+ reviews) Capterra: 4.4/5 (13,500+ avis)

3. Asana

via AsanaAsana est un outil de gestion de projet populaire qui permet aux équipes de réduire l'effet de silo, de coordonner et de lancer des projets et de gérer des campagnes de toute taille. Il est également utile aux équipes de gestion de projet pour suivre les étapes, surveiller les objectifs et gérer les nouveaux déploiements. 🎯

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Visualisez les tâches en cascade dans une vue chronologique

Consultez le chemin critique de votre projet pour surveiller les étapes clés

Affichez les tâches incomplètes par étape, afin de repérer les obstacles

Limites d'Asana

Vous ne pouvez affecter qu'un seul membre de l'équipe par sous-tâche, ce qui peut rendre la tâche difficile à gérer si plusieurs personnes en sont responsables

Certains utilisateurs trouvent que le nombre de notifications pour les tâches est trop important

Prix d'Asana

**Gratuit

Premium: 10,99 $/mois par utilisateur

10,99 $/mois par utilisateur Entreprise: 24,99 $/mois par utilisateur

G2: 4.3/5 (9,500+ reviews)

4.3/5 (9,500+ reviews) Capterra: 4,5/5 (12 200+ avis)

4. Microsoft Project

via Projet MicrosoftProjet Microsoft est un outil de gestion de projet en ligne dont les fonctions intégrées ont été conçues en tenant compte de la méthodologie de la chute d'eau, comme les tableaux d'avancement et la possibilité de voir le chemin critique de votre calendrier. Grâce à ce logiciel, les équipes de projet resteront sur la bonne voie du début à la fin. 🙌

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Project

Visualisez les données clés en un coup d'œil grâce à des modèles personnalisables

Mettez à jour les tâches et les jalons et communiquez les changements à votre équipe instantanément

Identifiez les imprévus et surveillez votre chemin critique

Limites de Microsoft Project

Le logiciel est conçu pour les projets à grande échelle, un autre logiciel peut donc être plus accessible pour les petits projets en cascade ou pour les nouveaux chefs de projet

Certains utilisateurs signalent que les possibilités de personnalisation de l'expérience sont limitées

Prix de Microsoft Project

Project Plan 1: 10 $/mois par utilisateur

10 $/mois par utilisateur Plan de projet 3: 30 $/mois par utilisateur

3: 30 $/mois par utilisateur Plan de projet 5: 55 $/mois par utilisateur

5: 55 $/mois par utilisateur Projet Standard 2021: 679,99 $ achat unique

679,99 $ achat unique Projet Professionnel 2021: $1,129.99 achat unique

Microsoft Project ratings and reviews

G2 : 4/5 (1,600+ reviews)

Capterra : 4.4/5 (1 700+ avis)

Check out these Microsoft Project alternatives !

5. Nifty

via NiftyNifty est un outil de gestion de projet basé sur le cloud qui fonctionne pour les équipes qui souhaitent utiliser le modèle de la chute d'eau. Les fonctionnalités de Nifty permettent aux chefs de projet de surveiller l'avancement du projet, de suivre l'utilisation des ressources, de rester en contact avec l'équipe et de télécharger des rapports d'avancement hebdomadaires. 📝

Les meilleures fonctionnalités de Nifty

Rassemblez des idées, des commentaires et des données pour vous aider à planifier votre projet ou vos développements

Visualisez votre projet à travers une vue chronologique en cascade ou un diagramme de Gantt

Gérer les fichiers et les actifs du projet en un seul endroit

Limitations de Nifty

Certains utilisateurs signalent que certaines fonctions clés de la gestion de projet, telles quel'allocation des ressources et le suivi des coûts, ne sont pas incluses

Le nombre d'intégrations est limité, ce qui rend difficile la connexion avec d'autres outils que vous utilisez déjà

Prix de Nifty

**Gratuit

Débutant: 9$/mois par utilisateur

9$/mois par utilisateur Pro: 16$/mois par utilisateur

16$/mois par utilisateur Entreprise: 25$/mois par utilisateur

25$/mois par utilisateur Entreprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (400+ avis)

4.7/5 (400+ avis) Capterra: 4.7/5 (400+ avis)

6. Trello

via Trello Trello est un outil de projet généralement utilisé pour les tableaux Kanban, mais il est suffisamment polyvalent pour être utilisé également pour l'approche de gestion de projet en cascade. Le choix d'options d'affichage et les automatisations de flux de travail du logiciel le rendent utile pour les équipes de projet qui souhaitent rationaliser leurs flux de travail. 🙌

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Utilisez la vue chronologique pour visualiser comment les étapes de votre projet s'imbriquent les unes dans les autres

Activez des fonctions d'automatisation pour déplacer des tâches ou des étapes en fonction de déclencheurs

Obtenez des informations utiles sur les goulots d'étranglement et les problèmes à partir de votre tableau de bord

Limites de Trello

Certains utilisateurs trouvent le nombre de notifications frustrant

Les possibilités de personnalisation sont limitées par rapport à d'autres outils de gestion de projets en cascade, comme ClickUp

Prix de Trello

**Gratuit

Standard: 5 $/mois par utilisateur

5 $/mois par utilisateur Premium: 10 $/mois par utilisateur

10 $/mois par utilisateur **A partir de 17,50 $/mois par utilisateur

G2: 4.4/5 (13,400+ reviews)

4.4/5 (13,400+ reviews) Capterra: 4.5/5 (22,900+ commentaires)

7. Smartsheet

via Feuille de calculFeuille de calcul est une alternative contemporaine au célèbre Microsoft Excel, mais les équipes de projet peuvent également trouver ce logiciel utile pour gérer des projets en accord avec l'approche de la chute d'eau. Collaborer avec les membres de l'équipe en temps réel pour la planification, la gestion, la livraison et le reporting des projets. 📈

Les meilleures caractéristiques de Smartsheet

Construire des plans de projet avec des diagrammes de Gantt pour visualiser les différentes étapes

Décomposer les projets en tâches, sous-tâches, jalons et chemins critiques

Créez des processus et des modèles standard et répétez-les pour les projets futurs

Limites de Smartsheet

Certains utilisateurs expriment leur frustration de devoir créer tous les projets dans une seule feuille ou de les avoir tous complètement séparés

Certains utilisateurs trouvent la courbe d'apprentissage abrupte

Prix de Smartsheet

**Gratuit

Pro: 7 $/mois par utilisateur

7 $/mois par utilisateur Business: $25/mois par utilisateur

$25/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.4/5 (14,800+ reviews)

4.4/5 (14,800+ reviews) Capterra: 4.5/5 (3,000+ reviews)

8. MindManager

via MindManager MindManager diffère des autres outils de cette liste car il s'agit d'un outil de logiciel de cartographie mentale au lieu d'un logiciel de gestion de projet plus traditionnel. MindManager permet aux équipes de projet de planifier visuellement le calendrier de leur projet, de créer des organigrammes et de lancer des idées au stade de la planification. 🧠

Les meilleures caractéristiques de MindManager

Faire un brainstorming sur le développement et le lancement de produits

Créez des organigrammes de gestion des processus pour indiquer à votre équipe la marche à suivre

Visualisez les étapes de votre projet et suivez les progrès réalisés à l'aide de diagrammes de Gantt et de calendriers

Limites de MindManager

Les intégrations avec des logiciels tiers sont limitées et ne permettent pas d'obtenir des fonctionnalités supplémentaires

Certains utilisateurs estiment qu'il est difficile d'aligner les boîtes pour que les cartes mentales aient l'air organisées

Prix de MindManager

Essentiel: 99 $/an pour 1 utilisateur

99 $/an pour 1 utilisateur Professionnel: À partir de 179 $/an pour 1+ utilisateurs

À partir de 179 $/an pour 1+ utilisateurs Entreprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.5/5 (100+ avis)

4.5/5 (100+ avis) Capterra: 4.6/5 (60+ avis)

9. Wrike

via WrikeWrike est un outil de gestion de projet en ligne qui se prête bien à l'alignement sur le modèle de la chute d'eau. L'outil permet aux membres de l'équipe de planifier et de gérer facilement les projets, et il comprend des dépendances de tâches détaillées qui soutiennent la méthodologie des projets en cascade. 🌻

Les meilleures caractéristiques de Wrike

Utilisez un diagramme de Gantt pour visualiser le flux de travail de votre projet en cascade

Créez des dépendances qui vous empêchent de passer à autre chose tant qu'une tâche n'est pas terminée

Recevoir des notifications par courriel lorsqu'une tâche doit commencer

Limites de Wrike

Certaines fonctionnalités attendues de la gestion de projet manquent, comme la prise en compte du coût des matériaux

Certains utilisateurs mentionnent que les fonctions d'automatisation sont moins avancées que celles d'autres outils de gestion de projet

Prix de Wrike

**Gratuit

Équipe: $9.80/mois par utilisateur

$9.80/mois par utilisateur Entreprise: $24.80/mois par utilisateur

$24.80/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs Pinnacle: Contacter pour les prix

Wrike ratings and reviews

G2: 4.2/5 (3,400+ reviews)

4.2/5 (3,400+ reviews) Capterra: 4.3/5 (2,500+ reviews)

10. Ruche

via RucheRuche est un logiciel de gestion de projet conçu pour que l'expérience soit transparente. Le logiciel comprend le suivi des objectifs et des étapes, des mises à jour et des alertes, le suivi du temps et des ressources, et des tableaux de bord personnalisables pour le suivi. ⚒️

Les meilleures caractéristiques de Hive

Création, attribution et suivi de l'avancement des tâches

Suivi du temps passé sur des tâches spécifiques

Voir d'un coup d'œil quelles tâches sont en attente de l'achèvement de tâches précédentes

Limitations de Hive

Selon les utilisateurs, les fonctionnalités de l'application mobile sont plus limitées que celles de la version web

Certains utilisateurs souhaiteraient que la façon dont les hiérarchies de projets sont organisées et visualisées soit plus conviviale

Prix de Hive

**Gratuit

Équipes: 12 $/mois par utilisateur

12 $/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.6/5 (400+ commentaires)

4.6/5 (400+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (100+ avis)

Donnez à votre équipe les moyens d'une meilleure solution

Bien que des méthodologies telles que Scrum et Agile soient plus souvent évoquées, la gestion de projet en cascade reste le modèle de référence pour de nombreuses équipes de projet. L'outil de gestion de projet en cascade idéal devrait inclure plusieurs options de visualisation, la gestion des tâches et la possibilité d'établir des règles sur le moment où les tâches peuvent ou ne peuvent pas progresser, comme de nombreux outils de cette liste.

Si vous décidez d'opter pour un outil de gestion de projet de type cascade et plus encore, essayez ClickUp gratuitement . ClickUp est l'outil tout-en-un que vous pouvez utiliser pour la gestion des projets, des tâches et des ressources, et bien plus encore. ✨