10 Meilleures alternatives et concurrents d'OBS en 2025

La vidéo est un élément clé de toute stratégie de communication d'entreprise. Vous pourriez vouloir partager et enregistrer votre écran pour montrer des processus de travail, créer des tutoriels et des ressources utiles pour les clients ou renforcer la base de connaissances de votre organisation.
Ou encore, les vidéos font partie de votre produit principal et un logiciel d'enregistrement vidéo de qualité est nécessaire pour votre entreprise, votre chaîne YouTube ou votre hobby de diffusion en direct.
Open Broadcast Software (OBS) est un choix populaire pour la diffusion en direct et l'enregistrement de jeux, mais il comporte de nombreuses fonctionnalités complexes et une courbe d'apprentissage abrupte, ce qui le rend impraticable pour de nombreux utilisateurs. Il existe des dizaines d'alternatives à OBS qui offrent des interfaces plus conviviales pour les débutants, des temps d'adoption plus rapides et une entrée plus douce dans la diffusion en direct.
Dans ce guide, nous examinons les dix meilleures alternatives à OBS en 2024 afin que vous puissiez comparer leurs fonctionnalités et trouver celle qui vous convient.
Que sont les alternatives à OBS ?
Les alternatives OBS sont des options logicielles d'enregistrement de jeu et de diffusion en direct qui possèdent un grand nombre de fonctionnalités et de capacités identiques à celles d'OBS. Ces programmes alternatifs peuvent fournir des flux de travail, une assistance et des fonctions qui répondent mieux à vos besoins.
Les logiciels d'enregistrement et de diffusion en direct peuvent enregistrer votre écran et vous pouvez vous filmer pour créer des séquences de vos réactions en temps réel. Le programme doit également proposer des outils de modification en cours et de finition pour créer une vidéo finale soignée à des fins de publication ou de partage.
Les alternatives OBS de haute qualité fourniront les mêmes fonctions d'enregistrement et de modification en cours tout en améliorant l'expérience utilisateur, en préservant la qualité vidéo et en offrant une plateforme plus conviviale pour les débutants. La meilleure alternative OBS pour vous est celle qui s'adapte à votre flux de travail, à votre budget et à votre expérience.
Que rechercher dans les alternatives OBS ?
Les différentes options logicielles peuvent offrir une myriade de fonctionnalités, d'outils, de bande passante et de prix. Avant de commencer à chercher des alternatives à OBS, déterminez ce qui compte le plus. Tenez compte de ces exigences lorsque vous recherchez le bon substitut d'OBS :
- Capacités d'enregistrement d'écran double: Le logiciel doit vous permettre d'enregistrer facilement votre écran, vous-même, ou les deux. Idéalement, le logiciel s'adaptera simultanément à plusieurs plates-formes
- Tableau blanc et outils d'édition: Des fonctionnalités d'édition de base sont indispensables. Les alternatives OBS doivent au minimum disposer d'outils de coupe et de modification en cours pour la vidéo et l'audio et inclure la mise en évidence etlogiciel de Tableau blanc fonctionnalités
- Pas de filigrane ni de limite de temps gênante: Certains logiciels freemium ajouteront des filigranes lorsque vous exporterez les séquences, et d'autres limiteront la durée de chaque vidéo. Recherchezdes enregistreurs d'écran sans filigrane ou d'incrustations perturbatrices
- Facilité d'utilisation: OBS est riche en fonctionnalités mais trop complexe pour de nombreux utilisateurs. Les bonnes alternatives à OBS auront une interface intuitive que les nouveaux utilisateurs pourront facilement comprendre, y compris des options de diffusion en direct qui peuvent simplifier l'exportation du contenu pour le télécharger sur des plateformes populaires
- Des flux vidéo et audio de haute qualité: Des fichiers effacés sont essentiels pour votre marque et votre chaîne. Choisissez un logiciel qui ne lésine pas sur les moyens et qui dispose d'un enregistrement audio multipiste
Les 10 meilleures alternatives à OBS Studio en 2024
Connaître les options les plus populaires sur le marché peut vous aider à sélectionner les meilleures alternatives à OBS en 2024. Notre liste de logiciels de streaming en direct et d'enregistrement d'écran détaille les avantages et les inconvénients, les prix et les critiques des dix meilleures alternatives OBS disponibles.
1. ClickUp : Le meilleur pour l'enregistrement d'écran
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif afficher les tâches d'un projet OBS à travers différents types de vues sur ClickUp /$$img/
Organiser les tâches de production vidéo dans ClickUp, avec ses 15 affichages dynamiques, pour une meilleure gestion du projet vidéo
Les chaînes vidéo réussies nécessitent plus que de belles séquences. Le tout-en-un de ClickUp logiciel de gestion de projet et de production vidéo permet de créer, modifier en cours et publier vos vidéos.
Avec ClickUp Clips avec ClickUp Clips, vous pouvez enregistrer votre écran, ajouter du son à partir de votre microphone et partager des clips vidéo à l'aide d'un lien. Ensuite, créez facilement des messages, lancez des idées et communiquez instantanément avec votre équipes interfonctionnelles .
Pour plus de commodité, utilisez le nom de ClickUp l'extension Chrome d'enregistrement d'écran de ClickUp pour les messages et les séquences de productivité, commencez à faire du brainstorming et de l'idéation de manière plus efficace avec notre plateforme modèles de storyboard et utilisez les affichages de gestion de projet pour attribuer des tâches à chaque projet de production. Vous pouvez même créer et réviser des flux de travail internes avec la fonction Des modèles de procédures opératoires normalisées qui aident chacun à achever ses tâches de productivité plus rapidement.
Prêt à expérimenter des outils de création de contenu fondés sur l'intelligence artificielle (IA) ? Commencez à explorer vos options et guidez votre IA en utilisant ClickUp pour générer des invitations, des directives de marque et tout ce qui se trouve entre les deux pour enregistrer des tutoriels vidéo.
Les meilleures fonctionnalités de ClickUp
- Qualité vidéo et audio de niveau professionnel
- Pas de limite de temps ni de filigrane sur vos enregistrements d'écran
- Partage facile du contenu grâce à des liens sécurisés
- Intégration avec Achevélogiciel de gestion de projet complet pour des calendriers de production plus rapides et plus cohérents
- Enregistreur d'écran léger qui ne provoque pas de décalage de l'écran de l'ordinateur
Limites de ClickUp
- Les forfaits Free Forever ne disposent que de 100 Mo de stockage
- La multitude de fonctionnalités peut constituer une courbe d'apprentissage pour les utilisateurs novices en matière de production vidéo
Prix de ClickUp
- Free Forever
- Unlimited : 7 $/mois par utilisateur
- Business : 12$/mois par utilisateur
- Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs
- ClickUp AI : Disponible à l'achat sur tous les forfaits payants au prix de 5 $ par membre de l'environnement de travail et par invité interne par mois
Évaluations et commentaires sur ClickUp
- G2 : 4.7/5 (2,000+ reviews)
- Capterra : 4.7/5 (2,000+ avis)
2. Camtasia : le meilleur pour créer des vidéos de formation
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Using-Camtasia-to-assemble-and-edit-video-clips.jpg Utilisation de Camtasia pour assembler et modifier des clips vidéo /$$$img/
Via TechSmith La vidéo permet de communiquer de nombreuses informations plus clairement que le texte seul. Camtasia peut intégrer les enregistrements d'écran et les notes vidéo dans vos stratégies de communication interne et de formation.
Ce logiciel tout-en-un est idéal pour les débutants, avec des fonctionnalités qui facilitent l'enregistrement, la modification en cours et les effets. Cette alternative à OBS Studio vous permet d'enregistrer des séquences brutes, de les modifier et de les télécharger instantanément sur YouTube, les intranets et d'autres plateformes.
Camtasia meilleures fonctionnalités
- Fonctionnalités complètes pour couper, découper, déplacer et réenregistrer des séquences
- Bibliothèque d'éléments libres de droits pour les effets
- Processus de téléchargement facile vers Vimeo, YouTube, etc
- Logiciel de streaming simple, idéal pour les débutants
Limites de Camtasia
- Les mises à jour peuvent être soudaines et perturbantes
- Le traitement des vidéos est lent
Prix de Camtasia
- Abonnement individuel : 179,88 $/an
- Licence perpétuelle : 299,99 $ (une seule fois)
évaluations et commentaires sur Camtasia
- G2 : 4,6/5 (plus de 1 000 commentaires)
- Capterra : 4.6/5 (300+ commentaires)
3. Streann Studio : Le meilleur pour créer et partager des vidéos en direct en ligne
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/example-of-compiling-two-video-feeds-in-Streann-Studio-1400x833.png exemple de compilation de deux flux vidéo dans Streann Studio /$$img/
Via Studio Streann Streann Studio est un logiciel complet basé sur un navigateur qui permet de créer des vidéos et des flux en direct sur les plateformes les plus courantes. Le tableau de bord facile à utiliser simplifie l'enregistrement et comprend même des fonctions de modification en cours et d'édition en direct outils de conception pour personnaliser vos flux en direct à la volée.
Streann Studio propose également des options d'enregistrement, de modification en cours et de publication de vidéos préenregistrées. C'est un excellent choix pour les influenceurs et les gameplay live streamers qui doivent créer de manière fiable des vidéos visuellement attrayantes.
Les meilleures fonctionnalités de Streann Studio
- Options de diffusion directe sur YouTube, Facebook et Twitch
- Capacités de partage d'écran
- Enregistrement facile de l'audio et de la vidéo
- Vidéo de haute qualité avec outils d'effets en direct
Limites de Streann Studio
- Insertion d'un filigrane sur le forfait Free
- Limite le nombre d'invités, même sur les forfaits Premium
- Limite la diffusion en continu sur le forfait gratuit
Prix de Streann Studio
- Basic : Free
- Argent : 19 $/mois ou 150 $/an
- Or : 29$/mois ou 230$/an
- Platine : 99 $/mois ou 950 $/an
- Prosumer (5 licences) : 395 $/mois ou 3 950 $/an
Streann Studio évaluations et commentaires
- G2 : 4.8/5 (2 commentaires)
- Capterra : Pas d'avis
4. XSplit : Le meilleur pour les flux en direct de haute qualité
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Creating-an-ecoaching-video-in-XSplit-1400x838.png Création d'une vidéo d'écoaching dans XSplit /$$img/
Via XSplit XSplit Broadcaster est une centrale dans l'espace de streaming en direct et de gameplay. Il offre une capture d'écran complète, y compris des fonctionnalités d'enregistrement pour les appels Zoom et Discord. Il peut diffuser des vidéos sur les principales plateformes avec des plugins natifs et enregistrer plusieurs sorties vidéo et audio simultanément.
XSplit propose également des fonctionnalités et des effets pour la tenue de sandwichs virtuels, y compris la possibilité de personnaliser des écrans de remerciement et d'éloignement pour mettre en valeur les mécènes et les donateurs.
XSplit meilleures fonctionnalités
- Effets pour les évènements virtuels dynamiques et les flux en direct
- Options de personnalisation pour les plateformes de diffusion, les sorties et les modifications en cours
- Animations, effets et outils de modification en cours dans une interface puissante
Limites de XSplit
- A un niveau de complexité élevé comparable à celui d'OBS
- Utilise beaucoup de puissance de traitement lors de la diffusion en continu
Prix de XSplit
- VCam Premium : 30 $/an
- Broadcaster Premium : 60 $/an
- Offre groupée Premium : 70 $/an
XSplit évaluations et commentaires
- G2 : 3.9/5 (20+ commentaires)
- Capterra : 4.1/5 (50+ commentaires)
5. Wave.video : Le meilleur pour créer et partager des vidéos attrayantes en ligne
/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Adding-style-elements-to-a-video-in-Wave.video\_-1400x785.jpg Ajout d'éléments de style à une vidéo dans Wave.video /$$img/
Via Wave.vidéo Wave.video offre de nombreuses fonctionnalités conviviales pour les débutants afin de diffuser en direct et de créer des vidéos attrayantes. L'interface est facile à explorer et à utiliser, et comprend des outils pour les effets, les dispositions personnalisées et les modifications en cours, avec des raccourcis clavier pour les utilisateurs avancés. Les fonctionnalités de diffusion en direct de Wave.video sont toutes basées sur le web, de sorte qu'aucun téléchargement n'est nécessaire, et il peut prendre en charge la diffusion en continu sur plusieurs canaux.
Meilleures fonctionnalités de Wave.vidéo
- Outils de modification en cours et d'effets simples
- Capacités d'hébergement d'invités faciles à mettre en œuvre
- Hébergement et modification en cours sur le web
- Bibliothèque d'effets sonores, d'images et de clips vidéo
Limites de Wave.vidéo
- Limites importantes sur les forfaits gratuits
- Décalage occasionnel de la vidéo ou de l'audio
- Fonctionnement parfois lent
Prix de Wave.video
- Free
- Streamer : 16$/mois
- Créateur : 24$/mois
- Business : 48$/mois
Évaluation et commentaires sur Wave.vidéo
- G2 : 4.6/5 (80 commentaires)
- Capterra : 4.6 (370+ commentaires)
6. Wirecast : Le meilleur pour des flux en direct de haute qualité, personnalisables et interactifs
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/editing-a-news-report-video-in-Wirecast.jpg modification en cours d'une vidéo de reportage dans Wirecast /$$img/
Via Wirecast Wirecast est une plateforme professionnelle de diffusion en direct et de modification en cours de vidéo. Elle offre des fonctions complètes d'enregistrement et de modification en cours, y compris l'enregistrement multipiste et le mixage sur la plateforme. Vous pouvez connecter des sources illimitées (y compris l'enregistrement par webcam), mixer jusqu'à huit pistes audio dans la vidéo et utiliser des commandes et des fonctionnalités de modification en cours. Ce logiciel permet de créer des flux en direct très attrayants et interactifs.
Wirecast meilleures fonctionnalités
- Prise en charge de flux et d'exigences audio complexes
- Facilite la diffusion en direct sur les principales plateformes
- Offre des conférences peer-to-peer pour les évènements et les podcasts
Limites de Wirecast
- Les différentes fonctionnalités rendent la plateforme complexe
- Le forfait standard n'autorise que deux invités
- Le prix peut être élevé pour les débutants
Prix de Wirecast
- Wirecast Studio : 35 $/mois
- Wirecast Pro : 46 $/mois
Wirecast évaluations et commentaires
- G2 : 4.2/5 (36 commentaires)
- Capterra : 4.6/5 (14 commentaires)
7. Bandicam : Le meilleur pour créer des vidéos de qualité professionnelle
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Editing-video-files-in-Bandicams-Bandicut-tool.png Modification en cours de fichiers vidéo dans l'outil Bandicut de Bandicam /$$img/
Via Bandicam L'alternative suivante à OBS est Bandicam, un outil d'enregistrement d'écran pour débutants, facile à utiliser du début à la fin. Vous pouvez faire des captures d'écran, enregistrer votre écran et ajouter de la vidéo et de l'audio à partir de votre webcam ou de votre microphone.
Il s'agit d'un outil simple et dépouillé qui offre tout ce dont vous avez besoin pour capturer, mettre en évidence et annoter vos enregistrements. Créez des vidéos YouTube ou des vidéos de formation interne de qualité professionnelle pour faciliter la communication.
Bandicam meilleures fonctionnalités
- Des fonctionnalités et des outils incroyablement simples
- Options d'enregistrement étendues pour les webinaires et les évènements de longue durée
- Outils de dessin et de saisie en temps réel pour les tutoriels et les guides pratiques
Limites de Bandicam
- Bandicam n'est disponible que pour les utilisateurs de Microsoft Windows
- Il n'y a pas de fonctionnalités de modification en cours
Prix de Bandicam
- Une licence : 39,95 $ (une seule fois)
- Deux licences : $59.96 (une seule fois)
Bandicam évaluations et commentaires
- G2 : 4.4/5 (32 commentaires)
- Capterra : 4.5/5 (100+ commentaires)
8. Lightstream : Business pour créer des flux en direct plus percutants pour les entreprises, les podcasters, les animateurs de talk-show et les joueurs de console
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Creating-a-slideshow-in-Lightsream-1400x786.jpg Création d'un diaporama dans Lightsream /$$img/
Via Lightstream Lightstream est une plateforme de diffusion audio et vidéo en direct. Elle fonctionne dans le cloud, ce qui vous permet de diffuser facilement des évènements en direct depuis n'importe quel emplacement. Vous pouvez diffuser sur YouTube, Twitch et Facebook via la plateforme, et elle propose des intégrations tierces pour des outils de modification en cours et d'interaction avancés.
Les enregistrements vidéo et audio sont de haute qualité, même à travers la version mobile. Les opérateurs expérimentés peuvent facilement inviter des invités, personnaliser la vidéo et diffuser directement aux abonnés.
Les meilleures fonctionnalités de Lightstream
- Heures de streaming illimitées
- Interface conviviale
- Fonctionnement pratique entièrement dans le cloud
- Diffusion en direct native vers YouTube et d'autres grandes plateformes
Limites de Lightstream
- Le niveau de tarification détermine le nombre d'images par seconde (ips)
- Le programme limite le nombre d'invités par production
Prix du Lightstream
- Joueur : 8-16 $/mois
- Créateur : 25-50 $/mois
Évaluations et commentaires sur Lightstream
- G2 : 4.7/5 (20+ avis)
- Capterra : 5/5 (4 commentaires)
9. ScreenPal : Le meilleur pour enregistrer des tutoriels, des démonstrations et des webcams
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Using-the-video-editing-tool-menu-in-ScreenPal-1400x989.png Utilisation du menu d'outils de modification en cours de vidéo dans ScreenPal /$$img/
Via ScreenPal Lorsque vous souhaitez un outil de capture d'écran simple pour enregistrer et communiquer des idées, ScreenPal offre une interface épurée et intuitive. Il est disponible pour les appareils Windows, les Mac et les Chromebooks, et vous n'avez pas besoin d'un compte pour commencer à l'utiliser.
Vous connaissez peut-être ScreenPal sous son ancien nom, Screencast-O-Matic. Si c'est le cas, la version actuelle offre toujours les mêmes fonctionnalités, une modification en cours facile et des options gratuites. Elle dispose de tous les outils nécessaires pour enregistrer des didacticiels et des démonstrations de base pour YouTube ou les communications internes de l'entreprise.
Meilleures fonctionnalités de ScreenPal
- Inclut plusieurs outils et produits, tels que l'enregistrement d'écran, l'édition vidéo, les captures d'écran et la création d'histoires
- Propose des fonctions de synthèse vocale et de conversion d'image en texte assistées par l'IA
- Fournit une bibliothèque d'images, de musique et de clips vidéo gratuits
Limites de ScreenPal
- Problèmes de chargement occasionnels nécessitant une réinstallation
- Crashs imprévisibles lors de projets complexes
Prix de ScreenPal
- Deluxe : 3$/mois (annuel)
- Premier : 6$/mois (annuel)
- Max : 10$/mois (annuel)
Évaluation et commentaires sur ScreenPal
- G2 : 4.3/5 (80 commentaires)
- Capterra : 4.4/5 (57 commentaires)
10. Flutin : Le meilleur pour la diffusion multiple de vidéos en direct
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Adding-layers-to-a-video-segment-on-Flutin.png Ajout de couches à un segment vidéo sur Flutin /$$$img/
Via Flutin Flutin est une plateforme web de live-streaming qui propose plus de 30 destinations de streaming, dont Instagram. Les joueurs peuvent héberger des parties en multistream, et les créateurs de contenu peuvent accueillir plusieurs invités ou enregistrer des évènements en direct. Vous pouvez personnaliser l'image de marque, ajouter des arrière-plans et personnaliser la vidéo facilement. La diffusion multiple de vidéos en direct est simple avec ce studio de modification en cours.
Flutin meilleures fonctionnalités
- Capacités de multistreaming sur plusieurs plateformes populaires
- Sortie vidéo et audio de haute qualité
- Plusieurs types de productions, notamment des talk-shows, des podcasts, des webinaires et des flux en direct
- Options de monétisation, y compris les pourboires, les requêtes payées et les équipes commerciales
Limites de Flutin
- Problèmes occasionnels et blocage de l'écran
- Options limitées de passerelle de paiement pour la monétisation sur la plateforme
- Nombre limité d'heures de streaming, de chaînes et d'invités à l'écran en fonction du forfait
Prix de Flutin
- Forfait Free
- Basic : 12,50 $/mois (forfait annuel)
- Advance : 32,50 $/mois (forfait annuel)
- Agence : 65,80 $/mois (forfait annuel)
Flutin évaluations et commentaires
- G2 : 4.6/5 (45 commentaires)
- Capterra : 4.6/5 (42 commentaires)
Alimentez votre diffusion en direct et votre enregistrement vidéo avec des solutions logicielles modernes
Faites de la production vidéo et de l'enregistrement d'écran une partie intégrante de votre flux de travail grâce à des alternatives OBS robustes. Votre contenu s'améliore et la communication interne devient plus facile lorsque l'enregistrement vidéo de haute qualité et sans filigrane est à portée de clic.
Vous pouvez utiliser la vidéo pour développer votre marque et votre audience en toute simplicité, outils collaboratifs et des processus. Si vous recherchez des fonctions de diffusion en direct et d'enregistrement vidéo intégrées à votre hub de gestion de projet, pensez à ClickUp. S'inscrire à un compte gratuit et commencez à créer dès aujourd'hui.