10 Meilleures alternatives et concurrents d'OBS en 2025

La vidéo est un élément clé de toute stratégie de communication d'entreprise. Vous pourriez vouloir partager et enregistrer votre écran pour montrer des processus de travail, créer des tutoriels et des ressources utiles pour les clients ou renforcer la base de connaissances de votre organisation.

Ou encore, les vidéos font partie de votre produit principal et un logiciel d'enregistrement vidéo de qualité est nécessaire pour votre entreprise, votre chaîne YouTube ou votre hobby de diffusion en direct.

Open Broadcast Software (OBS) est un choix populaire pour la diffusion en direct et l'enregistrement de jeux, mais il comporte de nombreuses fonctionnalités complexes et une courbe d'apprentissage abrupte, ce qui le rend impraticable pour de nombreux utilisateurs. Il existe des dizaines d'alternatives à OBS qui offrent des interfaces plus conviviales pour les débutants, des temps d'adoption plus rapides et une entrée plus douce dans la diffusion en direct.

Dans ce guide, nous examinons les dix meilleures alternatives à OBS en 2024 afin que vous puissiez comparer leurs fonctionnalités et trouver celle qui vous convient.

Que sont les alternatives à OBS ?

Les alternatives OBS sont des options logicielles d'enregistrement de jeu et de diffusion en direct qui possèdent un grand nombre de fonctionnalités et de capacités identiques à celles d'OBS. Ces programmes alternatifs peuvent fournir des flux de travail, une assistance et des fonctions qui répondent mieux à vos besoins.

Les logiciels d'enregistrement et de diffusion en direct peuvent enregistrer votre écran et vous pouvez vous filmer pour créer des séquences de vos réactions en temps réel. Le programme doit également proposer des outils de modification en cours et de finition pour créer une vidéo finale soignée à des fins de publication ou de partage.

Les alternatives OBS de haute qualité fourniront les mêmes fonctions d'enregistrement et de modification en cours tout en améliorant l'expérience utilisateur, en préservant la qualité vidéo et en offrant une plateforme plus conviviale pour les débutants. La meilleure alternative OBS pour vous est celle qui s'adapte à votre flux de travail, à votre budget et à votre expérience.

Que rechercher dans les alternatives OBS ?

Les différentes options logicielles peuvent offrir une myriade de fonctionnalités, d'outils, de bande passante et de prix. Avant de commencer à chercher des alternatives à OBS, déterminez ce qui compte le plus. Tenez compte de ces exigences lorsque vous recherchez le bon substitut d'OBS :

Capacités d'enregistrement d'écran double: Le logiciel doit vous permettre d'enregistrer facilement votre écran, vous-même, ou les deux. Idéalement, le logiciel s'adaptera simultanément à plusieurs plates-formes

Le logiciel doit vous permettre d'enregistrer facilement votre écran, vous-même, ou les deux. Idéalement, le logiciel s'adaptera simultanément à plusieurs plates-formes Tableau blanc et outils d'édition: Des fonctionnalités d'édition de base sont indispensables. Les alternatives OBS doivent au minimum disposer d'outils de coupe et de modification en cours pour la vidéo et l'audio et inclure la mise en évidence et logiciel de Tableau blanc fonctionnalités

Des fonctionnalités d'édition de base sont indispensables. Les alternatives OBS doivent au minimum disposer d'outils de coupe et de modification en cours pour la vidéo et l'audio et inclure la mise en évidence et logiciel de Tableau blanc fonctionnalités Pas de filigrane ni de limite de temps gênante: Certains logiciels freemium ajouteront des filigranes lorsque vous exporterez les séquences, et d'autres limiteront la durée de chaque vidéo. Recherchez des enregistreurs d'écran sans filigrane ou d'incrustations perturbatrices

Certains logiciels freemium ajouteront des filigranes lorsque vous exporterez les séquences, et d'autres limiteront la durée de chaque vidéo. Recherchez des enregistreurs d'écran sans filigrane ou d'incrustations perturbatrices Facilité d'utilisation: OBS est riche en fonctionnalités mais trop complexe pour de nombreux utilisateurs. Les bonnes alternatives à OBS auront une interface intuitive que les nouveaux utilisateurs pourront facilement comprendre, y compris des options de diffusion en direct qui peuvent simplifier l'exportation du contenu pour le télécharger sur des plateformes populaires

OBS est riche en fonctionnalités mais trop complexe pour de nombreux utilisateurs. Les bonnes alternatives à OBS auront une interface intuitive que les nouveaux utilisateurs pourront facilement comprendre, y compris des options de diffusion en direct qui peuvent simplifier l'exportation du contenu pour le télécharger sur des plateformes populaires Des flux vidéo et audio de haute qualité: Des fichiers effacés sont essentiels pour votre marque et votre chaîne. Choisissez un logiciel qui ne lésine pas sur les moyens et qui dispose d'un enregistrement audio multipiste

Les 10 meilleures alternatives à OBS Studio en 2024

Connaître les options les plus populaires sur le marché peut vous aider à sélectionner les meilleures alternatives à OBS en 2024. Notre liste de logiciels de streaming en direct et d'enregistrement d'écran détaille les avantages et les inconvénients, les prix et les critiques des dix meilleures alternatives OBS disponibles.

1. ClickUp : Le meilleur pour l'enregistrement d'écran

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif afficher les tâches d'un projet OBS à travers différents types de vues sur ClickUp /$$img/

Organiser les tâches de production vidéo dans ClickUp, avec ses 15 affichages dynamiques, pour une meilleure gestion du projet vidéo

Les chaînes vidéo réussies nécessitent plus que de belles séquences. Le tout-en-un de ClickUp logiciel de gestion de projet et de production vidéo permet de créer, modifier en cours et publier vos vidéos.

Avec ClickUp Clips avec ClickUp Clips, vous pouvez enregistrer votre écran, ajouter du son à partir de votre microphone et partager des clips vidéo à l'aide d'un lien. Ensuite, créez facilement des messages, lancez des idées et communiquez instantanément avec votre équipes interfonctionnelles .

Pour plus de commodité, utilisez le nom de ClickUp l'extension Chrome d'enregistrement d'écran de ClickUp pour les messages et les séquences de productivité, commencez à faire du brainstorming et de l'idéation de manière plus efficace avec notre plateforme modèles de storyboard et utilisez les affichages de gestion de projet pour attribuer des tâches à chaque projet de production. Vous pouvez même créer et réviser des flux de travail internes avec la fonction Des modèles de procédures opératoires normalisées qui aident chacun à achever ses tâches de productivité plus rapidement.

Prêt à expérimenter des outils de création de contenu fondés sur l'intelligence artificielle (IA) ? Commencez à explorer vos options et guidez votre IA en utilisant ClickUp pour générer des invitations, des directives de marque et tout ce qui se trouve entre les deux pour enregistrer des tutoriels vidéo.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Qualité vidéo et audio de niveau professionnel

Pas de limite de temps ni de filigrane sur vos enregistrements d'écran

Partage facile du contenu grâce à des liens sécurisés

Intégration avec Achevé logiciel de gestion de projet complet pour des calendriers de production plus rapides et plus cohérents

Enregistreur d'écran léger qui ne provoque pas de décalage de l'écran de l'ordinateur

Limites de ClickUp

Les forfaits Free Forever ne disposent que de 100 Mo de stockage

La multitude de fonctionnalités peut constituer une courbe d'apprentissage pour les utilisateurs novices en matière de production vidéo

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12$/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp AI : Disponible à l'achat sur tous les forfaits payants au prix de 5 $ par membre de l'environnement de travail et par invité interne par mois

G2 : 4.7/5 (2,000+ reviews)

Capterra : 4.7/5 (2,000+ avis)

2. Camtasia : le meilleur pour créer des vidéos de formation

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Using-Camtasia-to-assemble-and-edit-video-clips.jpg Utilisation de Camtasia pour assembler et modifier des clips vidéo /$$$img/

Via TechSmith La vidéo permet de communiquer de nombreuses informations plus clairement que le texte seul. Camtasia peut intégrer les enregistrements d'écran et les notes vidéo dans vos stratégies de communication interne et de formation.

Ce logiciel tout-en-un est idéal pour les débutants, avec des fonctionnalités qui facilitent l'enregistrement, la modification en cours et les effets. Cette alternative à OBS Studio vous permet d'enregistrer des séquences brutes, de les modifier et de les télécharger instantanément sur YouTube, les intranets et d'autres plateformes.

Camtasia meilleures fonctionnalités

Fonctionnalités complètes pour couper, découper, déplacer et réenregistrer des séquences

Bibliothèque d'éléments libres de droits pour les effets

Processus de téléchargement facile vers Vimeo, YouTube, etc

Logiciel de streaming simple, idéal pour les débutants

Limites de Camtasia

Les mises à jour peuvent être soudaines et perturbantes

Le traitement des vidéos est lent

Prix de Camtasia

Abonnement individuel : 179,88 $/an

Licence perpétuelle : 299,99 $ (une seule fois)

G2 : 4,6/5 (plus de 1 000 commentaires)

Capterra : 4.6/5 (300+ commentaires)

3. Streann Studio : Le meilleur pour créer et partager des vidéos en direct en ligne

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/example-of-compiling-two-video-feeds-in-Streann-Studio-1400x833.png exemple de compilation de deux flux vidéo dans Streann Studio /$$img/

Via Studio Streann Streann Studio est un logiciel complet basé sur un navigateur qui permet de créer des vidéos et des flux en direct sur les plateformes les plus courantes. Le tableau de bord facile à utiliser simplifie l'enregistrement et comprend même des fonctions de modification en cours et d'édition en direct outils de conception pour personnaliser vos flux en direct à la volée.

Streann Studio propose également des options d'enregistrement, de modification en cours et de publication de vidéos préenregistrées. C'est un excellent choix pour les influenceurs et les gameplay live streamers qui doivent créer de manière fiable des vidéos visuellement attrayantes.

Les meilleures fonctionnalités de Streann Studio

Options de diffusion directe sur YouTube, Facebook et Twitch

Capacités de partage d'écran

Enregistrement facile de l'audio et de la vidéo

Vidéo de haute qualité avec outils d'effets en direct

Limites de Streann Studio

Insertion d'un filigrane sur le forfait Free

Limite le nombre d'invités, même sur les forfaits Premium

Limite la diffusion en continu sur le forfait gratuit

Prix de Streann Studio

Basic : Free

Argent : 19 $/mois ou 150 $/an

Or : 29$/mois ou 230$/an

Platine : 99 $/mois ou 950 $/an

Prosumer (5 licences) : 395 $/mois ou 3 950 $/an

G2 : 4.8/5 (2 commentaires)

Capterra : Pas d'avis

4. XSplit : Le meilleur pour les flux en direct de haute qualité

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Creating-an-ecoaching-video-in-XSplit-1400x838.png Création d'une vidéo d'écoaching dans XSplit /$$img/

Via XSplit XSplit Broadcaster est une centrale dans l'espace de streaming en direct et de gameplay. Il offre une capture d'écran complète, y compris des fonctionnalités d'enregistrement pour les appels Zoom et Discord. Il peut diffuser des vidéos sur les principales plateformes avec des plugins natifs et enregistrer plusieurs sorties vidéo et audio simultanément.

XSplit propose également des fonctionnalités et des effets pour la tenue de sandwichs virtuels, y compris la possibilité de personnaliser des écrans de remerciement et d'éloignement pour mettre en valeur les mécènes et les donateurs.

XSplit meilleures fonctionnalités

Effets pour les évènements virtuels dynamiques et les flux en direct

Options de personnalisation pour les plateformes de diffusion, les sorties et les modifications en cours

Animations, effets et outils de modification en cours dans une interface puissante

Limites de XSplit

A un niveau de complexité élevé comparable à celui d'OBS

Utilise beaucoup de puissance de traitement lors de la diffusion en continu

Prix de XSplit

VCam Premium : 30 $/an

Broadcaster Premium : 60 $/an

Offre groupée Premium : 70 $/an

G2 : 3.9/5 (20+ commentaires)

Capterra : 4.1/5 (50+ commentaires)

5. Wave.video : Le meilleur pour créer et partager des vidéos attrayantes en ligne

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Adding-style-elements-to-a-video-in-Wave.video\_-1400x785.jpg Ajout d'éléments de style à une vidéo dans Wave.video /$$img/

Via Wave.vidéo Wave.video offre de nombreuses fonctionnalités conviviales pour les débutants afin de diffuser en direct et de créer des vidéos attrayantes. L'interface est facile à explorer et à utiliser, et comprend des outils pour les effets, les dispositions personnalisées et les modifications en cours, avec des raccourcis clavier pour les utilisateurs avancés. Les fonctionnalités de diffusion en direct de Wave.video sont toutes basées sur le web, de sorte qu'aucun téléchargement n'est nécessaire, et il peut prendre en charge la diffusion en continu sur plusieurs canaux.

Meilleures fonctionnalités de Wave.vidéo

Outils de modification en cours et d'effets simples

Capacités d'hébergement d'invités faciles à mettre en œuvre

Hébergement et modification en cours sur le web

Bibliothèque d'effets sonores, d'images et de clips vidéo

Limites de Wave.vidéo

Limites importantes sur les forfaits gratuits

Décalage occasionnel de la vidéo ou de l'audio

Fonctionnement parfois lent

Prix de Wave.video

Free

Streamer : 16$/mois

Créateur : 24$/mois

Business : 48$/mois

G2 : 4.6/5 (80 commentaires)

Capterra : 4.6 (370+ commentaires)

6. Wirecast : Le meilleur pour des flux en direct de haute qualité, personnalisables et interactifs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/editing-a-news-report-video-in-Wirecast.jpg modification en cours d'une vidéo de reportage dans Wirecast /$$img/

Via Wirecast Wirecast est une plateforme professionnelle de diffusion en direct et de modification en cours de vidéo. Elle offre des fonctions complètes d'enregistrement et de modification en cours, y compris l'enregistrement multipiste et le mixage sur la plateforme. Vous pouvez connecter des sources illimitées (y compris l'enregistrement par webcam), mixer jusqu'à huit pistes audio dans la vidéo et utiliser des commandes et des fonctionnalités de modification en cours. Ce logiciel permet de créer des flux en direct très attrayants et interactifs.

Wirecast meilleures fonctionnalités

Prise en charge de flux et d'exigences audio complexes

Facilite la diffusion en direct sur les principales plateformes

Offre des conférences peer-to-peer pour les évènements et les podcasts

Limites de Wirecast

Les différentes fonctionnalités rendent la plateforme complexe

Le forfait standard n'autorise que deux invités

Le prix peut être élevé pour les débutants

Prix de Wirecast

Wirecast Studio : 35 $/mois

Wirecast Pro : 46 $/mois

G2 : 4.2/5 (36 commentaires)

Capterra : 4.6/5 (14 commentaires)

7. Bandicam : Le meilleur pour créer des vidéos de qualité professionnelle

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Editing-video-files-in-Bandicams-Bandicut-tool.png Modification en cours de fichiers vidéo dans l'outil Bandicut de Bandicam /$$img/

Via Bandicam L'alternative suivante à OBS est Bandicam, un outil d'enregistrement d'écran pour débutants, facile à utiliser du début à la fin. Vous pouvez faire des captures d'écran, enregistrer votre écran et ajouter de la vidéo et de l'audio à partir de votre webcam ou de votre microphone.

Il s'agit d'un outil simple et dépouillé qui offre tout ce dont vous avez besoin pour capturer, mettre en évidence et annoter vos enregistrements. Créez des vidéos YouTube ou des vidéos de formation interne de qualité professionnelle pour faciliter la communication.

Bandicam meilleures fonctionnalités

Des fonctionnalités et des outils incroyablement simples

Options d'enregistrement étendues pour les webinaires et les évènements de longue durée

Outils de dessin et de saisie en temps réel pour les tutoriels et les guides pratiques

Limites de Bandicam

Bandicam n'est disponible que pour les utilisateurs de Microsoft Windows

Il n'y a pas de fonctionnalités de modification en cours

Prix de Bandicam

Une licence : 39,95 $ (une seule fois)

Deux licences : $59.96 (une seule fois)

G2 : 4.4/5 (32 commentaires)

Capterra : 4.5/5 (100+ commentaires)

8. Lightstream : Business pour créer des flux en direct plus percutants pour les entreprises, les podcasters, les animateurs de talk-show et les joueurs de console

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Creating-a-slideshow-in-Lightsream-1400x786.jpg Création d'un diaporama dans Lightsream /$$img/

Via Lightstream Lightstream est une plateforme de diffusion audio et vidéo en direct. Elle fonctionne dans le cloud, ce qui vous permet de diffuser facilement des évènements en direct depuis n'importe quel emplacement. Vous pouvez diffuser sur YouTube, Twitch et Facebook via la plateforme, et elle propose des intégrations tierces pour des outils de modification en cours et d'interaction avancés.

Les enregistrements vidéo et audio sont de haute qualité, même à travers la version mobile. Les opérateurs expérimentés peuvent facilement inviter des invités, personnaliser la vidéo et diffuser directement aux abonnés.

Les meilleures fonctionnalités de Lightstream

Heures de streaming illimitées

Interface conviviale

Fonctionnement pratique entièrement dans le cloud

Diffusion en direct native vers YouTube et d'autres grandes plateformes

Limites de Lightstream

Le niveau de tarification détermine le nombre d'images par seconde (ips)

Le programme limite le nombre d'invités par production

Prix du Lightstream

Joueur : 8-16 $/mois

Créateur : 25-50 $/mois

G2 : 4.7/5 (20+ avis)

Capterra : 5/5 (4 commentaires)

9. ScreenPal : Le meilleur pour enregistrer des tutoriels, des démonstrations et des webcams

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Using-the-video-editing-tool-menu-in-ScreenPal-1400x989.png Utilisation du menu d'outils de modification en cours de vidéo dans ScreenPal /$$img/

Via ScreenPal Lorsque vous souhaitez un outil de capture d'écran simple pour enregistrer et communiquer des idées, ScreenPal offre une interface épurée et intuitive. Il est disponible pour les appareils Windows, les Mac et les Chromebooks, et vous n'avez pas besoin d'un compte pour commencer à l'utiliser.

Vous connaissez peut-être ScreenPal sous son ancien nom, Screencast-O-Matic. Si c'est le cas, la version actuelle offre toujours les mêmes fonctionnalités, une modification en cours facile et des options gratuites. Elle dispose de tous les outils nécessaires pour enregistrer des didacticiels et des démonstrations de base pour YouTube ou les communications internes de l'entreprise.

Meilleures fonctionnalités de ScreenPal

Inclut plusieurs outils et produits, tels que l'enregistrement d'écran, l'édition vidéo, les captures d'écran et la création d'histoires

Propose des fonctions de synthèse vocale et de conversion d'image en texte assistées par l'IA

Fournit une bibliothèque d'images, de musique et de clips vidéo gratuits

Limites de ScreenPal

Problèmes de chargement occasionnels nécessitant une réinstallation

Crashs imprévisibles lors de projets complexes

Prix de ScreenPal

Deluxe : 3$/mois (annuel)

Premier : 6$/mois (annuel)

Max : 10$/mois (annuel)

G2 : 4.3/5 (80 commentaires)

Capterra : 4.4/5 (57 commentaires)

10. Flutin : Le meilleur pour la diffusion multiple de vidéos en direct

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Adding-layers-to-a-video-segment-on-Flutin.png Ajout de couches à un segment vidéo sur Flutin /$$$img/

Via Flutin Flutin est une plateforme web de live-streaming qui propose plus de 30 destinations de streaming, dont Instagram. Les joueurs peuvent héberger des parties en multistream, et les créateurs de contenu peuvent accueillir plusieurs invités ou enregistrer des évènements en direct. Vous pouvez personnaliser l'image de marque, ajouter des arrière-plans et personnaliser la vidéo facilement. La diffusion multiple de vidéos en direct est simple avec ce studio de modification en cours.

Flutin meilleures fonctionnalités

Capacités de multistreaming sur plusieurs plateformes populaires

Sortie vidéo et audio de haute qualité

Plusieurs types de productions, notamment des talk-shows, des podcasts, des webinaires et des flux en direct

Options de monétisation, y compris les pourboires, les requêtes payées et les équipes commerciales

Limites de Flutin

Problèmes occasionnels et blocage de l'écran

Options limitées de passerelle de paiement pour la monétisation sur la plateforme

Nombre limité d'heures de streaming, de chaînes et d'invités à l'écran en fonction du forfait

Prix de Flutin

Forfait Free

Basic : 12,50 $/mois (forfait annuel)

Advance : 32,50 $/mois (forfait annuel)

Agence : 65,80 $/mois (forfait annuel)

G2 : 4.6/5 (45 commentaires)

Capterra : 4.6/5 (42 commentaires)

Alimentez votre diffusion en direct et votre enregistrement vidéo avec des solutions logicielles modernes

Faites de la production vidéo et de l'enregistrement d'écran une partie intégrante de votre flux de travail grâce à des alternatives OBS robustes. Votre contenu s'améliore et la communication interne devient plus facile lorsque l'enregistrement vidéo de haute qualité et sans filigrane est à portée de clic.

Vous pouvez utiliser la vidéo pour développer votre marque et votre audience en toute simplicité, outils collaboratifs et des processus. Si vous recherchez des fonctions de diffusion en direct et d'enregistrement vidéo intégrées à votre hub de gestion de projet, pensez à ClickUp. S'inscrire à un compte gratuit et commencez à créer dès aujourd'hui.