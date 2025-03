apps de gestion de projet iOS : 10 meilleures solutions pour des flux de travail rationalisés

La gestion de projet, c'est comme jongler avec une douzaine de balles à la fois. À moins d'avoir quelques talents magiques dans votre manche, c'est un véritable défi d'orchestrer les tâches, de garder un œil sur les calendriers et de gérer les équipes tout seul. 🤹

Heureusement, vous n'avez pas à le faire seul : les applications de gestion de projet peuvent vous aider à forfaiter, suivre et organiser toutes les parties mobiles de votre projet, pour qu'il fonctionne comme une machine bien huilée.

Si vous souhaitez une application de gestion de projet, vous pouvez utiliser une application de gestion de projet application de gestion de projet qui fonctionne bien avec les appareils iOS, allons-y ! Nous sommes ici pour vous présenter les 10 meilleures applications de gestion de projet pour iOS et vous dévoiler leurs avantages, leurs inconvénients et leurs prix. Plongeons dans l'aventure !

Que faut-il rechercher dans les applications de gestion de projet pour iOS ?

Lors de la sélection d'une application de gestion de projet, voici quelques facteurs clés à prendre en compte :

Interface simple : L'application doit avoir une interface intuitive et conviviale pour une navigation facile Gestion des tâches : L'appli doit assister la création, l'affectation et le suivi des tâches et vous permettre de paramétrer les dates d'échéance, les rappels, les priorités et les dépendances Fonctionnalités de collaboration : Elle devrait vous permettre de collaborer en temps réel, ainsi que de s'intégrer à des outils de messagerie et de communication tels que Slack et l'e-mail Visualisation du projet:Assurez-vous que l'application dispose de outils de visualisation de projet pour le forfait et le suivi de la progression, comme les diagrammes de Gantt et les tableaux Kanban Capacités d'intégration : Voyez si l'application s'intègre à d'autres outils utilisés par votre équipe, tels que le calendrier, le CRM et les outils de développement Personnalisation : L'application doit être personnalisable pour s'adapter à votre flux de travail spécifique grâce à des champs personnalisés, des libellés et des modèles de projet Évolutivité : L'application doit pouvoir gérer des projets plus importants et plus complexes à mesure que votre entreprise se développe

Les 10 meilleures applications logicielles de gestion de projet pour iOS à mettre en œuvre pour votre équipe

Nous avons cherché loin pour vous présenter la crème de la crème parmi les applications de gestion de projet pour iOS qui rationaliseront vos efforts. 💪

Nous allons vous présenter leurs fonctionnalités, leurs limites et leurs prix pour vous aider à trouver celle qui répondra parfaitement aux besoins de votre entreprise. Commençons !

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-2.gif ClickUp /$$$img/

Utilisez ClickUp pour gérer vos projets avec plus de 15 affichages, des modèles préconçus et de nombreuses fonctionnalités de collaboration efficaces

Rencontre avec ClickUp, un logiciel de gestion de projets compatible avec iOS logiciel de gestion de projet qui facilite la collaboration et la gestion des flux de travail en plusieurs étapes.

Son adaptabilité Hiérarchie du projet organise les projets les plus complexes en tâches et sous-tâches gérables. De plus, il permet aux équipes de passer d'une tâche à l'autre 15+ affichages de projets comme Board, Gantt et List, le tout au sein d'une plateforme unique et unifiée. 🎯

Une multitude de fonctionnalités personnalisables donne aux équipes les moyens de transformer leurs idées en tâches exploitables et de structurer les feuilles de route des projets en se concentrant sur les jalons clés. Tirez parti de nombreuses modèles de gestion de projet pour un lancement rapide et efficace et personnalisez les statuts pour que votre équipe soit informée de chaque étape du projet.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Screen-Shot-2023-04-17-at-4.42.27-PM-1400x755.png Modèle de rapport exécutif ClickUp sur le statut du projet /$$img/

Utiliser le modèle de rapport d'état de projet ClickUp Executive Rapport sur le statut du projet Modèle permettant de superviser plusieurs projets à l'aide de tableaux et de listes pratiques

Vous souhaitez obtenir un aperçu concis des multiples projets que vous supervisez ? Utilisez le Modèle de rapport exécutif ClickUp sur le statut des projets ! Ses champs personnalisés, tels que le champ d'application, l'état du budget et l'évaluation du projet, vous aident à présenter les données les plus importantes.

Obtenez des informations complètes sur l'ensemble de votre environnement de travail grâce à Tableaux de bord ClickUp . Ils sont parfaits pour La gestion de projet agile et le développement de produits, en affichant une vue à 360° des données critiques et en permettant une meilleure prise de décision. Grâce à des Widgets personnalisables, vous pouvez accéder à des informations cruciales sur les individus, les Sprints, les projets et les tâches.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/ClickUp-Dashboards-Project-Overview-List-Overview.png Tableau de bord ClickUp Aperçu du projet (Liste aperçu) /$$img/

Visualisez le travail de vos équipes en un coup d'œil en suivant ou en catégorisant la progression globale dans les tableaux de bord ClickUp

Stimulez votre gestion de projet et la vitesse d'exécution avec ClickUp AI qui vous aide à

Créer des ébauches de projet

Rédiger des documents

Générer des résumés de notes de réunion

Forcer la collaboration en temps réel en ajoutant des commentaires à n'importe quelle tâche ou document. Vous pouvez assigner des éléments d'action dans les commentaires, discuter en temps réel, partager des pièces jointes et rester informé grâce à des notifications complètes. Obtenez ClickUp pour les appareils iOS et faites l'expérience de ses performances transparentes sur mobile, bureau et même sur les Apple Watches, ce qui rend plus facile que jamais de rester productif en déplacement ! 🏃

ClickUp meilleures fonctionnalités

Collaboration visuelle simple avec Tableaux blancs ClickUp et Cartes mentales Widgets de suivi du temps et rapports pour la gestion des entreprises Rappels et notifications

Mises à jour instantanées de la progression avec Statuts personnalisés et projet Jalons Intuitif suivi des objectifs fonctionnalités

Paramètres de priorité des tâches faciles à définir

Tableaux de bord du projet pour un aperçu des tâches en un coup d'œil

Assistant d'écriture IA natif

Automatisations pour rationaliser les tâches de routine

Intégrations avec plus de 1 000 outils comme Slack, Google Drive, Figma et Loom

Limites de ClickUp

Son large tableau de fonctionnalités peut résulter en une courbe d'apprentissage abrupte

Vous devez être sur un niveau payant pour utiliser les fonctions IA

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 :4.7/5 (8,000+ reviews)

:4.7/5 (8,000+ reviews) Capterra:4.7/5 (3,000+ commentaires)

2. Casual.PM

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Casual.PM ClickUp_.png Flux de travail Casual.PM /$$$img/

Via : Casual.PM Casual.PM, également connu sous le nom de Casual, est un simple projet visuel et gestion de processus outil d'organisation des tâches sur mesure. Il vous permet d'afficher une vue à 360° de votre projet et d'en comprendre le flux de manière effacée. 🌊

Créez simplement des flux de travail à partir de zéro à l'aide de la fonctionnalité Canva en ajoutant des tâches et des dépendances entre elles. Si votre entreprise se nourrit de processus reproductibles, Casual.PM vous fera gagner du temps car vous pouvez facilement cloner et redémarrer chaque flux de travail que vous avez créé.

Vous pouvez également ajouter des membres de l'équipe à un projet pour attribuer des tâches, fixer des paramètres et suivre la progression au sein du flux de travail. L'application iOS affiche même un tableau de bord des tâches visuelles et de tous vos projets en cours.

Meilleures fonctionnalités de Casual.PM

Modèles de gestion de projet

affiche les projets à 360

Intégration avec des outils tels que Dropbox, Google Drive et Google Agenda

Clonage de projet

Planification et suivi visuels des tâches

Limites de Casual.PM

L'interface peut être trop complexe pour certains utilisateurs

Il pourrait bénéficier de plus d'options d'intégration

Prix de Casual.PM

Personnel : 10$/mois par utilisateur

: 10$/mois par utilisateur Démarrage : 25$/mois par utilisateur

: 25$/mois par utilisateur Teams : 50$/mois par utilisateur

: 50$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 :4.3/5 (Moins de 10 commentaires)

:4.3/5 (Moins de 10 commentaires) Capterra:4.8/5 (30+ avis)

3. MeisterTask

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/MeisterTask.png Tableau Kanban de MeisterTask /$$img/

Via : MeisterTask MeisterTask est une application de gestion de tâches et de projets qui fonctionne sans problème sur tous les appareils iOS. Elle vous permet de collaborer avec votre équipe et de suivre vos projets grâce à plusieurs vues pratiques.

Tirez parti de ses tableaux de projet Kanban pour numériser vos flux de travail et afficher une vue transparente de la progression des tâches. Ouvrez une vue tableau de bord pour une interface personnalisable qui vous permet de jeter un coup d'œil rapide aux notifications, aux projets et aux tâches à venir.

Grâce à la fonctionnalité Diagramme de Gantt Échéancier de MeisterTask, les gestionnaires de projet peuvent stimuler l'efficacité et assurer l'alignement de l'équipe. Attribuez et planifiez les tâches dans un affichage Calendrier, ce qui facilite l'identification des goulots d'étranglement et le respect des délais. De plus, vous pouvez automatiser les tâches récurrentes pour gagner du temps. ⏳

MeisterTask vous tient au courant grâce à des rappels et des notifications sur votre iPhone ou iPad et assiste même le travail hors ligne. La prochaine fois que vous serez de nouveau en ligne, tout votre travail se synchronisera sur son dernier état.

Meilleures fonctionnalités de MeisterTask

Automatisation des tâches

Modèles pour la gestion de projets et de tâches

Travail hors ligne

Affichages multiples des projets

Suivi du temps

Limites de MeisterTask

L'ajout d'un calendrier de flux de travail pourrait être bénéfique

Les notifications mobiles ne sont pas toujours fiables

Prix de MeisterTask

Basic :Free

:Free Pro : 6,50 $/mois par utilisateur

: 6,50 $/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 :4.6/5 (150+ commentaires)

:4.6/5 (150+ commentaires) Capterra:4.7/5 (1,000+ commentaires)

4. Semaine de l'équipe

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/TeamWeek.png Planification du projet TeamWeek /$$$img/

Via : Semaine de l'équipe TeamWeek (ou Toggl Plan) vous permet de créer des feuilles de route visuelles et de des calendriers de projet en un clin d'œil, grâce à ses échéanciers conviviaux par glisser-déposer. Et lorsque des obstacles inattendus surgissent ou que les forfaits changent, vous pouvez facilement procéder à des ajustements rapides.

Ajoutez des pièces jointes, des estimations et des commentaires à votre flux de travail et organisez-les en un seul endroit. De plus, vous ne perdrez jamais de vue vos tâches et vos forfaits, grâce aux mises à jour par e-mail et dans l'application. 📢

Besoin d'une perspective plus large ? Faites un zoom arrière pour voir vos forfait du projet et capacité de l'équipe pour le mois, le trimestre ou l'année à venir. De cette façon, vous pouvez sentir les défis potentiels à l'avance et les aborder de front.

Les meilleures fonctionnalités de TeamWeek

Échéanciers pouvant être partagés avec les clients

Cartes de tâches personnalisables

Interface glisser-déposer

Jalons avec code couleur pour le suivi des échéances

Notifications dans l'application

Limites de TeamWeek

L'apprentissage du logiciel prend du temps

Fonctions mobiles limitées

Prix de TeamWeek

Teams : 8$/mois par utilisateur

: 8$/mois par utilisateur Business : 13,35 $/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 :4.3/5 (30+ commentaires)

:4.3/5 (30+ commentaires) Capterra:4.5/5 (100+ commentaires)

5. Nifty

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Nifty.png Feuille de route Nifty /$$$img/

Via : Nifty Nifty est un environnement de travail conçu pour la planification de projets, la communication en équipe et les rapports de progression automatiques. Il trouve l'équilibre idéal entre la planification stratégique de haut niveau et la gestion de la collaboration au quotidien. 🤝

Définissez un calendrier visuel pour vos principaux objectifs et gardez votre équipe sur la même page en automatisant les mises à jour de progression au fur et à mesure que les tâches s'achèvent. Lorsqu'il s'agit de suivre les jalons, Nifty vous tient informé grâce à des mises à jour de statut en temps réel.

L'application vous permet d'organiser, de hiérarchiser et de suivre votre travail quotidien grâce à un éventail de vues telles que Kanban, Liste, Échéancier, Calendrier et Couloirs.

Votre équipe peut facilement partager des idées et recueillir des commentaires en temps réel grâce au chat intégré et aux visioconférences en un clic. De plus, vous pouvez créer des documents de projet, des notes et des wikis et les partager avec vos collègues.

Les meilleures fonctionnalités de Nifty

Intégration avec des outils tels que Zoom, Slack et Google Docs

Automatisation des flux de travail

Rapports de progression automatisés

Gestion facile des objectifs

Plusieurs affichages de projets

Les limites de Nifty

Certains utilisateurs peuvent trouver l'interface un peu envahissante

La fonction d'étiquette pourrait être plus souple

Prix de Nifty

Free Forever

Débutant : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Pro : 10$/mois par utilisateur

: 10$/mois par utilisateur Business : 16$/mois par utilisateur

: 16$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 :4.7/5 (400+ reviews)

:4.7/5 (400+ reviews) Capterra : 4.7/5 (400+ commentaires)

6. Trello

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Boards\_2x-1400x873.png Tableau de bord Trello /$img/

Via : TrelloTrello est le roi des tableaux Kanban ! Cet outil de gestion de projet visuel est comme un tableau d'épingles interactif qui révolutionne la façon dont vous organisez et gardez un onglet sur votre travail.

Sur Trello, les tâches sont des notes adhésives numériques appelées cartes. Par un simple glisser-déposer, vous pouvez les réorganiser sans effort, comme vous le feriez avec des éléments sur un tableau d'épingles virtuel. 📌

L'assistant d'automatisation sans code de Trello vous permet de créer des règles, des boutons et des commandes qui garantissent qu'aucune tâche répétitive ne passe à travers les mailles du filet. Il peut même identifier les processus récurrents et suggérer des solutions d'automatisation en un clic.

Utilisez la vue Tableau classique de Trello pour le suivi des tâches, un calendrier pour le suivi des échéances, un échéancier pour la planification, un tableau pour les données ou des cartes pour les tâches basées sur l'emplacement.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

plus de 100 modèles de gestion de projet

Assistant d'automatisation sans code

Tableaux Kanban à glisser-déposer

Listes de tâches faciles à créer

Collaboration par le biais de commentaires

Les limites de Trello

Nécessite plus de rapports et d'analyses intégrés

Travaille mieux pour les petites tâches impliquant jusqu'à cinq personnes

Prix de Trello

Free

Standard : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Premium : 10 $/mois par utilisateur

: 10 $/mois par utilisateur Enterprise : 17,50 $/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 :4.4/5 (13 000+ commentaires)

:4.4/5 (13 000+ commentaires) Capterra:4.5/5 (22,000+ commentaires)

7. Jira

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Jira.png Logiciel Jira /$$$img/

Via : Atlassian Jira d'Atlassian est le système d'assistance ultime pour les équipes Agile, propulsant leur efficacité et nourrissant la collaboration sur les projets.

Les Scrum boards de Jira décomposent les grands sprints en tâches gérables, aidant ainsi votre équipe à produire des résultats à la vitesse de l'éclair. Son Échéancier interactif est comme un canevas qui vous permet d'organiser les éléments de travail, d'ajouter des épiques, de définir des paramètres de publication et de suivre les dépendances.

Gardez facilement un onglet sur les missions et collaborez en créant, mettant à jour, modifiant, suivant et analysant les tâches en tant qu'équipe. Exploitez des rapports et des tableaux de bord prêts à l'emploi pour simplifier la prise de décision. 🔮

Et si vous cherchez à gagner du temps et de l'argent, vous pouvez utiliser le logiciel de gestion des ressources humaines rationaliser vos flux de travail jira propose des modèles qui couvrent différentes équipes, départements et catégories, de développement de logiciels au marketing et à la gestion des produits.

Les meilleures fonctionnalités de Jira

Collaboration transparente sur les tâches

Tableaux de bord pour un aperçu du projet à 360

Plus de 3 000 intégrations d'applications

Tableaux Scrum et échéanciers de projet

Rapports détaillés

Les limites de Jira

Les débutants peuvent avoir besoin d'une formation pour utiliser la plateforme

Davantage d'options de personnalisation des tableaux de bord pourraient être utiles

Prix de Jira

Free : jusqu'à 10 utilisateurs

: jusqu'à 10 utilisateurs Standard : 8,15 $/mois par utilisateur

: 8,15 $/mois par utilisateur Premium : 16 $/mois par utilisateur

: 16 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Jira évaluations et critiques

G2 :4.3/5 (5 500+ avis)

:4.3/5 (5 500+ avis) Capterra:4.4/5 (13 000+ avis)

8. Basecamp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Basecamp.png Tableau Kanban de Basecamp /$$img/

Via : Basecamp Basecamp est un logiciel de gestion de projet efficace et convivial. Il s'agit en quelque sorte d'un hub virtuel où l'ensemble de votre équipe peut stocker, collaborer, discuter et réaliser des tâches de projet sans effort.

Restez organisé et facilitez votre travail en gardant tous vos devoirs, projets et calendriers bien rangés sur un tableau de bord d'une page. Utilisez l'affichage LineUp pour obtenir un aperçu global de vos projets, du début à la fin.

Suivez facilement les tâches grâce aux listes À faire. En tant que gestionnaire de projet, il est formidable d'avoir la possibilité de créer autant de listes que vous le souhaitez, d'assigner des tâches et de rester au fait des échéances grâce à des notifications opportunes. 🔔

Exploitez le Tableau de messages comme une salle de réunion numérique où toutes vos discussions sur un sujet spécifique sont compilées sur une seule page. Et si vous avez besoin de réponses rapides ou si vous avez des questions brûlantes, le chat de groupe en temps réel est votre recours.

Et le plus beau, c'est que vous disposez d'un espace illimité Vous disposez d'un espace illimité pour chaque projet afin que tous vos documents, fichiers et images soient bien organisés et facilement accessibles.

Les meilleures fonctionnalités de Basecamp

Messagerie en temps réel

Plusieurs affichages dans l'application de gestion de projet

Assistance pour les fichiers cloud avec Figma, Dropbox, Airtable, etc.

Stockage illimité des données

Limites de Basecamp

La vidéo conférence pourrait être un ajout utile

Les intégrations avec d'autres outils peuvent être limitées

Prix de Basecamp

Basecamp : 15$/mois par utilisateur

: 15$/mois par utilisateur Basecamo Pro Unlimited : 299 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

\NTous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 :4.1/5 (5 000+ commentaires)

:4.1/5 (5 000+ commentaires) Capterra:4.3/5 (14 000+ avis)

9. QuickPlan

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/QuickPlan.png Tâches de QuickPlan /$$img/

Via : Plan rapide QuickPlan met la facilité et l'efficacité au premier plan lorsqu'il s'agit d'organiser et d'organiser des réunions le contrôle des projets , des forfaits et des objectifs sur les appareils iOS. Cette application a pour but de vous offrir l'expérience de forfait la plus efficace avec un minimum d'efforts et d'apprentissage requis.

L'application propose trois vues pour la maintenance des tâches : un schéma, un diagramme de Gantt et une vue inspecteur. Organisez facilement les tâches en groupes et sous-projets, affichez-les dans des cadres de groupe et déplacez plusieurs tâches à la fois. L'application propose également des champs de tâches supplémentaires tels que la couleur de la barre des tâches, l'icône de la tâche, le contact et les champs d'URL.

Grâce aux Gestes naturels, sa fonctionnalité phare, vous pouvez effectuer des actions courantes comme l'ajout, la modification en cours et le déplacement de tâches par de simples gestes tactiles. Vous pouvez également utiliser des raccourcis clavier pour effectuer des actions sans lever les doigts du clavier, ce qui garantit un flux de travail fluide. ⌨️

QuickPlan simplifie également le partage des projets. Importez des fichiers depuis l'application iOS Fichiers ou utilisez la fonctionnalité iOS Ouvrir dans pour copier des fichiers vers d'autres applications tierces comme Dropbox et iCloud Drive.

Meilleures fonctionnalités de QuickPlan

Gestes tactiles pour faciliter la gestion des tâches

raccourcis clavier iOS

Partage facile des projets

Plus facile pour la gestion de projets à travers différents affichages

Listes rapides prédéfinies

Limites de QuickPlan

L'assistance aux utilisateurs pourrait être meilleure

Prix de QuickPlan

Achat unique : $49.99

App Store:4.7/5 (300+ reviews)

10. Matrice des priorités

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Priority-Matrix.png Matrice des priorités sur Outlook /$$$img/

Via : Matrice de priorité La matrice des priorités d'Appfluence offre une solution complète pour la gestion des priorités, des tâches et des projets, en assurant la transparence, la responsabilité et l'efficacité. Grâce au cadre à 4 quadrants, vous pouvez suivre sans effort de nombreux projets et des centaines de tâches.

Catégorisez visuellement vos tâches à l'aide d'icônes et d'étoiles, ce qui vous permet d'identifier rapidement les tâches et de les classer par ordre de priorité. De plus, vous pouvez filtrer les tâches par collaborateur, ce qui vous permet de savoir à tout moment qui travaille sur quoi. Pour ne jamais perdre le fil d'une tâche, tirez parti de fonctionnalités telles que les étiquettes, les filtres, le tri et la recherche. 🧐

Priority Matrix vous permet de générer des rapports instantanés sur une base quotidienne, hebdomadaire ou temporelle afin de contrôler efficacement les équipes et les statuts des projets. Pour des rapports de performance complets, vous pouvez facilement produire des rapports individuels pour chaque membre de l'équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Priority Matrix

Partage de fichiers par glisser-déposer

Intégration avec Office 365, Outlook 365 et Microsoft Teams

Discussion dans l'application

Rapports instantanés

Options de filtrage multiples

Limites de la matrice des priorités

L'application bureau peut s'avérer encombrante par rapport à d'autres logiciels de gestion de projet de cette liste

Il pourrait utiliser plus d'automatisations de tâches pour gérer les projets

Prix de Priority Matrix

Pro : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Business : 24$/mois par utilisateur

: 24$/mois par utilisateur PM pour Office 365 : 9 $/mois par utilisateur

: 9 $/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour les tarifs

*Tous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 :4.7/5 (30+ reviews)

:4.7/5 (30+ reviews) Capterra : 4.6/5 (150+ commentaires)

Réaliser plus avec moins d'efforts en utilisant les meilleures applications de gestion de projet pour iOS

Améliorez l'efficacité de votre équipe grâce aux meilleures applications de gestion de projet présentées.Dites adieu au chaos sur le lieu de travail et accueillez une communication rationalisée, un suivi facile des tâches et une génération rapide de rapports.

Pour une solution tout-en-un pour tous vos besoins en matière de gestion de projet, essayez gratuitement ClickUp ! Avec plus de 1 000 modèles 15+ affichages, automatisation des tâches, collaboration en temps réel et de l'assistance de l'IA, votre la réussite de votre projet est à portée de main. 🙌