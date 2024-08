10 Leading Time Doctor Alternatives & ; Concurrents en 2024

Si vous n'y prenez pas garde, le travail peut facilement prendre le dessus sur votre vie, surtout si vous travaillez à distance. Un nombre impressionnant de 56 % des employés travaillant à distance trouvent qu'il est difficile de se déconnecter à la fin de leur journée de travail ! Le pire, c'est que même les entreprises ont du mal à suivre la productivité de leurs employés.

C'est pourquoi les applications de suivi du temps comme Time Doctor entrent en jeu, bénéficiant à la fois à la gestion des tâches de l'entreprise et au bien-être personnel. Grâce à un suivi du temps précis, vous pouvez facturer et gérer vos clients de manière plus transparente .

Elle aide également à prédire le temps de validation des tâches futures, ce qui est particulièrement important pour les freelances et les entreprises qui suivent une structure de facturation à l'heure. Si une bonne application comme Time Doctora vous permet, à vous et à votre équipe, de mieux organiser son temps et d'être plus productif, cet outil n'est peut-être pas votre tasse de thé.

Dans cette optique, nous avons dressé une liste des 10 meilleures alternatives à Time Doctor qui vous aident à gérer les tâches, stimuler la productivité et trouver l'équilibre entre travail et vie privée comme un pro ! 🎉

Qu'est-ce que le Time Doctor ?

Via : Time Doctor Comme le dit l'adage, des employés heureux sont des employés productifs. Time Doctor vise à promouvoir le bonheur et l'équilibre entre le travail et la vie privée en permettant à un " travailler n'importe quand, n'importe où culture ", faciliter transparence totale et le compte rendu.

En surveillant automatiquement la façon dont le temps est passé, l'application vous aide à identifier les personnes les plus performantes et à savoir quand intervenir pour offrir de l'assistance, même pour les équipes à distance.

Le logiciel de suivi du temps est particulièrement fort lorsqu'il s'agit de fonctionnalités qui simplifient la facturation et la paie pour les équipes rémunérées à l'heure. Il ne se contente pas de suivre le temps passé sur les tâches, mais surveille également l'utilisation des sites web et des applications, ce qui aide à.. réduire les distractions .

Pour les équipes sur site, telles que les équipes de construction, Time Doctor propose un suivi GPS et des rappels si un membre de l'équipe s'éloigne de la zone qui lui a été attribuée.

Mon travail est axé sur la création d'un environnement de travail efficace et discipliné, certains utilisateurs peuvent avoir du mal à naviguer dans son interface ou ses fonctionnalités de surveillance .

Que vous soyez un freelance à la recherche d'une assistance à la facturation ou un manager cherchant à optimiser les performances d'une équipe à distance vous pouvez prendre en compte ces facteurs lorsque vous cherchez votre prochaine application de productivité :

Précision du suivi du temps : Choisissez une plateforme qui offre des capacités de suivi du temps précises, de préférence pour les tâches simultanées, afin de garantir une facturation et des estimations de projet équitables ⏳ Analyse de la productivité : Recherchez des fonctionnalités d'analyse approfondies qui aident à identifier les goulets d'étranglement de la productivité et à promouvoir des décisions éclairées dans l'ensemble de votre processus de gestion de projet Fonctionnalités d'automatisation : Une alternative idéale devrait offrir des fonctionnalités robustesdes fonctionnalités d'automatisation robustes pour l'attribution des tâches, les rappels et les rapports, réduisant ainsi l'effort manuel quotidien Intégrations tierces : Assurez-vous que la plateforme s'intègre bien avec les outils que vous utilisez déjà, comme par exlogiciel de gestion de projet,Systèmes de gestion de la relation client (CRM)et les logiciels de comptabilité Personnalisation : La flexibilité dans la création de rapports personnalisés, la définition de paramètres d'alerte ou la création d'installations de facturation et de paie uniques peuvent rendre vos flux de travail plus fluides Évolutivité : Choisissez une plateforme qui peut s'adapter à la croissance de votre entreprise, qu'il s'agisse de fonctionnalités supplémentaires, de places pour les utilisateurs ou de stockage de données

Améliorez votre gestion du temps : 10 meilleures alternatives à Time Doctor

Tout d'abord, ce sont vos besoins qui déterminent ce que vous recherchez. Peut-être avez-vous seulement besoin de savoir quand un employé pointe et quand il quitte son poste. Ou, s'il fait partie d'une équipe mobile, vous voudrez peut-être garder l'onglet sur les emplacements qu'il visite.

Quelle que soit votre intention, explorez notre sélection de alternatives à Time Doctor, et vous en trouverez une avec l'ensemble des paramètres que vous recherchez ! 🔍

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/ClickUp-Timer-Tracker-Timer-Manual-Rangge.png Fonctionnalité du chronomètre ClickUp /$$$img/

Enregistrez avec précision le temps passé sur plusieurs tâches et projets simultanément dans ClickUp

Si vous souhaitez une approche polyvalente pour suivi du temps du projet avec le suivi du temps natif de la plateforme, vous pouvez enregistrer le temps passé sur les tâches directement à partir de votre bureau, mobile ou navigateur Web, et aussi... paramétrer les estimations de durée et générer des rapports pour analyser la productivité. 📈

En outre, l'intégration avec d'autres outils de suivi du temps tels que Toggl , Harvest et Everhour vous permet d'ajouter les temps suivis en dehors de ClickUp et de maintenir des enregistrements complets. Cela simplifie les processus dispersés et permet une planification et des prévisions précises, un facteur essentiel pour atteindre les objectifs de l'entreprise les jalons du projet et la gestion des charges de travail .

Mais ClickUp ne se limite pas au suivi du temps - il permet également de gagner du temps en automatisation des activités de routine !

Créez des Automatisations personnalisées qui se déclenchent en fonction de déclencheurs et de conditions de votre choix dans ClickUp

Vous pouvez personnaliser Automatisations ClickUp pour répondre aux besoins uniques de votre équipe, en déclenchant des actions spécifiques basées sur des changements de statut, des dates d'échéance ou des champs personnalisés. Par exemple, vous pouvez affecter automatiquement des coéquipiers aux tâches suivantes tâches en fonction de leur statut de priorité .

ClickUp est l'outil d'aide à la décision de la la suite de gestion des tâches par excellence pour les freelances et les propriétaires de petites entreprises. La plate-forme vous permet de créer et de classer les tâches à l'aide d'étiquettes personnalisées et de différents codes de couleur niveaux de priorité . Définir les tâches en détail et les visualiser de multiples façons comme une liste, Tableau Kanban et Diagramme de Gantt teams, pour un suivi holistique de l'équipe !

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

Pour les entreprises très occupées, nous recommandons d'utiliser la fonction Modèle de calendrier de gestion du temps ClickUp -un outil puissant pour organiser votre journée et tenir le stress à distance. Ce modèle convivial pour les débutants vous guide tout au long du processus de la définition d'objectifs réalistes et des budgets, gérer les activités quotidiennes et les charges de travail des équipes et de veiller à ce que les calendriers de chacun soient alignés pour assurer la réussite collective.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Limites de ClickUp

Certaines automatisations peuvent être délicates à mettre en œuvre (mais ClickUp propose des tutoriels pour simplifier le processus)

Personnaliser l'application à votre convenance peut prendre du temps en raison de l'abondance des fonctionnalités

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

*Tous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (9 000+ commentaires)

: 4.7/5 (9 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 500+ commentaires)

2. Harvest

Via : Harvest Harvest se concentre sur trois domaines principaux :

Le suivi du temps Rapports et analyses Facturation et paiements

Conçu dans un souci de commodité pour l'utilisateur, il permet un suivi du temps en toute simplicité sur ordinateur de bureau, sur mobile et via un navigateur. Il va même plus loin en transformant le temps et les dépenses en factures, en simplifiant le processus de paiement et en rationalisant les tâches comptables. 💲

Dynamique rapports visuels c'est là que Harvest brille vraiment. Vous pouvez surveiller l'état de santé du projet de contrôler les budgets et de visualiser la répartition de la charge de travail au sein de l'équipe. En vous aidant à comprendre les coûts internes et en vous donnant un aperçu des tâches qui prennent du temps, Harvest vous aide à être le plus productif possible !

Harvest meilleures fonctionnalités

Rappels automatisés pour une saisie cohérente du temps de travail

Facturation simplifiée

Options de paiement en ligne via PayPal et Stripe

Suivi du budget en temps réel

Rapports de capacité pourune gestion plus facile de la charge de travail* plus de 50 intégrations

Alternative au Time Doctor gratuit

Les limites de Harvest

Peut être difficile à suivre et à gérer sur des périodes de temps plus importantes

Certains utilisateurs trouvent que la fonctionnalité de rapports est difficile à utiliser

Prix de Harvest

Free

Pro : 10,80 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

G2 : 4.3/5 (700+ commentaires)

: 4.3/5 (700+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (500+ commentaires)

3. Hubstaff

Via : Hubstaff Hubstaff se veut un guichet unique pour la gestion du temps, le suivi des employés et de la paie. Il propose des relevés de temps détaillés, des fonctions de paie automatisées et la facturation en ligne, ce qui facilite la gestion des employés en entreprise et des employés en dehors de l'entreprise teams virtuelles .

Vous gérez une équipe sur site ? Le suivi du temps basé sur l'emplacement, les géofences personnalisées et les fonctionnalités GPS mobiles de Hubstaff vous permettent de surveiller les allées et venues de vos employés hors ligne. 🗺️

Pour le suivi des activités en ligne, les captures d'écran personnalisables et le suivi des applications et des URL offrent un aperçu détaillé de la façon dont le temps est passé pendant les heures de travail. Badges virtuels de réussite peuvent être débloqués pour des taux de productivité élevés (basés sur l'utilisation de la souris et du clavier) - utilisez-les pour remonter le moral des coéquipiers !

Hubstaff meilleures fonctionnalités

Suivi du travail en ligne et par emplacement

Relevé de temps complet

Fonctionnalités d'automatisation de la paie

Gestion des horaires et des congés

plus de 30 intégrations

Les limites de Hubstaff

L'interface pourrait être plus conviviale par rapport à d'autres alternatives de Time Doctor

Les utilisateurs de téléphones Android peuvent rencontrer des lags ou des retards

Hubstaff pricing*

Starter : 4,99 $/mois par utilisateur

: 4,99 $/mois par utilisateur Grow : 7,50$/mois par utilisateur

: 7,50$/mois par utilisateur Teams : 10$/mois par utilisateur

: 10$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez Hubstaff pour connaître les tarifs

\NTous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.3/5 (400+ commentaires)

: 4.3/5 (400+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (1 400+ commentaires)

4. Productif

Via : Productif Développé en pensant aux agences , Productive offre une analyse détaillée des données pour optimiser la facturation et la gestion des ressources. L'objectif est de rendre vos opérations plus rentables.

La plateforme vous permet de lancer manuellement un chronomètre sur votre bureau lorsque vous commencez une tâche. Alternativement, vous pouvez utiliser le suivi automatique basé sur vos réservations de temps préprogrammées à partir du calendrier. 📆

Désignez les heures suivies comme "facturables" (facturables au client) ou "non facturables" (non facturables). Productive rationalise le processus de facturation en tirant automatiquement le temps total non facturé et en facturant les projets à l'heure en fonction de vos paramètres, ce qui vous permet d'économiser du temps et des efforts.

Les meilleures fonctionnalités de Productive

Suivi du temps manuel et automatique

Différenciation entre les heures facturables et non facturables

Automatisation de la facturation

Gestion intégrée des congés

Limites de la productivité

Pas encore d'intégration de l'e-mail

Flexibilité limitée en matière de personnalisation et de manipulation des données

Prix de la productivité*

Essentiel : 9$/mois par utilisateur

: 9$/mois par utilisateur Professionnel : 24 $/mois par utilisateur

: 24 $/mois par utilisateur Ultimate : Contacter pour les tarifs

: Contacter pour les tarifs Enterprise : Contacter pour les tarifs

\NTous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.6/5 (30+ commentaires)

: 4.6/5 (30+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (70+ commentaires)

5. Horlogerie

Via : Horlogerie Contrairement à certains de ses concurrents clockify peut continuer à suivre le temps même si vous perdez votre connexion Wi-Fi ou de données. Une fois que vous êtes de nouveau en ligne, il synchronise l'entrée de temps hors ligne avec l'enregistrement principal.

En plus du suivi du temps de base, cette plateforme offre un Chronomètre Pomodoro pour vous aider à travailler dans des intervalles prédéfinis avec des pauses, ce qui est un atout supplémentaire outil supplémentaire pour la concentration et la productivité . 🍅

Clockify détecte les moments où vous vous éloignez de votre ordinateur et vous permet de décider d'inclure ou non ce temps d'inactivité dans votre suivi du temps global. Toutes ces fonctionnalités sont disponibles sur le forfait Free, ce qui fait de Clockify un excellent choix pour les petites entreprises .

Les meilleures fonctionnalités de Clockify

Suivi du temps hors ligne

Chronomètre Pomodoro gratuit

Détection du temps d'inactivité à la discrétion de l'utilisateur

Relevés de temps auto-remplis avec des options de modification en cours

plus de 80 intégrations

Limites de Clockify

Fonctionnalités limitées de gestion de projet

Des inexactitudes dans le suivi du temps peuvent survenir après les intégrations

Clockify pricing*

Gratuit

Basic : 3,99 $/mois par utilisateur

: 3,99 $/mois par utilisateur Standard : $5.49/mois par utilisateur

: $5.49/mois par utilisateur Pro : 7,99 $/mois par utilisateur

: 7,99 $/mois par utilisateur Enterprise : 11,99 $/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.5/5 (150+ commentaires)

: 4.5/5 (150+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (4 500+ avis)

6. RescueTime

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/05kxQQcgdm0OyjOxoAWJYbq-11.fit\_lim.taille\_1050x.png Tableau de bord quotidien de RescueTime /$$img/

Via : RescueTime RescueTime se paramètre en aidant les utilisateurs à à améliorer leur concentration . Il vous permet de bloquer certains sites web pendant les heures de travail, vous prêtant ainsi une main secourable lorsque l'intention est forte mais la volonté faible. 😅

Cette plateforme a été l'une des premières à utiliser l'IA pour la création de relevés de temps. C'est particulièrement utile lorsque vous devez passer d'un projet ou d'un client à l'autre au cours d'une même journée de travail. RescueTime répartit automatiquement les entrées de temps entre ces catégories, vous épargnant ainsi des heures de travail administratif.

Autre fonctionnalité unique : les alertes en temps réel qui vous invitent, lorsque vous êtes distrait, à revenir à la tâche en cours. De plus, RescueTime surveille votre emploi du temps et vous envoie des rappels en temps voulu pour que vous ne manquiez pas de réunions ou de rendez-vous !

Les meilleures fonctionnalités de RescueTime

Blocage des sites web pour augmenter la productivité

Alertes intelligentes pour la redirection des tâches

Fonctions alimentées par l'IA

Suivi des objectifs pour une meilleure gestion du temps

Les limites de RescueTime

Certains utilisateurs n'aiment pas les mises à jour plus récentes du produit sur le logiciel de suivi du temps

Les fonctionnalités d'analyse et de rapports pourraient être améliorées par rapport aux autres alternatives de Time Doctor

Prix de RescueTime

À partir de 6,50 $/mois, facturé annuellement

Évaluations et critiques de RescueTime

G2 : 4.1/5 (80+ commentaires)

: 4.1/5 (80+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (130+ commentaires)

7. Wrike

Via : Wrike Wrike est une plateforme de gestion de projet robuste avec des capacités de suivi du temps, vous donnant une visibilité totale sur les flux de travail de l'équipe. Suivez en toute transparence et créez des rapports sur les heures facturables, qui sont utiles pour les consultants qui doivent préparer des factures justes et étayées par des données.

Il est intéressant de noter que le chronomètre de Wrike continue de fonctionner même si vous fermez la fenêtre de votre navigateur, ce qui garantit que chaque minute est comptée - jusqu'à ce que vous mettiez manuellement le chronomètre en pause ou que vous changiez de tâche. Le résultat ? Vous ne suivez le temps que pour une seule tâche à la fois, ce qui minimise les erreurs et les divergences.

Pour les équipes, Wrike affiche une vue complète du temps passé sur les tâches et les projets. Vous pouvez ainsi comparer les heures réellement travaillées avec les estimations prédéfinies, ce qui a pour résultat d'améliorer la qualité de votre travail gestion des ressources et les forfaits de rémunération.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Options d'enregistrement manuel et automatique de la durée enregistrée

Le chronomètre fonctionne en continu, même si le navigateur est fermé

Possibilité de mettre en pause ou de reprendre les chronomètres dans son logiciel de suivi du temps

plus de 400 intégrations

Limites de Wrike

Les capacités d'automatisation de la gestion de projet et de tâches pourraient être plus fortes

Les applications mobiles n'ont pas toutes les fonctionnalités requises

Wrike pricing*

Free

Teams : 9,80 $/mois par utilisateur

: 9,80 $/mois par utilisateur Business : 24,80 $/mois par utilisateur

: 24,80 $/mois par utilisateur Enterprise :Contactez Wrike pour connaître les tarifs

:Contactez Wrike pour connaître les tarifs Pinnacle:Contactez Wrike pour connaître les tarifs

*Tous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.2/5 (3 000+ commentaires)

: 4.2/5 (3 000+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (2 500+ commentaires)

8. VeriClock

Via : VeriClock VeriClock est un outil basé sur le cloud qui vous permet de suivre les employés travaillant dans des installations télétravail ou décentralisées. La plateforme permet à votre équipe de pointer par téléphone ou par Internet, ce qui vous aide à surveiller les coûts de main-d'œuvre en temps réel.

Il existe plusieurs moyens de vérifier si les employés pointent depuis l'endroit où ils sont censés se trouver, comme la vérification de l'identifiant de l'appelant ou de l'adresse IP et le suivi GPS. Il est donc difficile pour eux de faire l'école buissonnière. 😴

VeriClock peut également être utilisé pour d'autres fonctions telles que le suivi de la progression du travail, le calcul des heures supplémentaires, la prise de notes sur le terrain et l'envoi de messages aux employés.

Les meilleures fonctionnalités de VeriClock

Plusieurs méthodes de vérification de la saisie des temps dans l'ensemble du logiciel de suivi du temps

Suivi GPS pour surveiller les déplacements des employés

Notifications par e-mail pour des actions spécifiques de l'employé

Intégration avec les logiciels de comptabilité et de paie

Limites de VeriClock

Certains utilisateurs ne sont pas satisfaits du rapport coût/fonctionnalités

Time Doctor dispose d'une application mobile qui a tendance à épuiser la batterie du téléphone

Prix de VeriClock

10 $/mois pour le compte + 5 $/utilisateur

G2 : 4.8/5 (moins de 5 commentaires)

: 4.8/5 (moins de 5 commentaires) Capterra : 4.7/5 (30+ avis)

9. TimeCamp

Via : TimeCamp Vous souhaitez peut-être savoir non seulement quand vos employés travaillent, mais aussi sur quoi ils travaillent réellement. TimeCamp vous aide à comprendre comment ils passent leur temps en suivant les URL et les applications que votre équipe visite au cours de la journée.

De plus, si vous optez pour l'un des deux premiers niveaux de prix de TimeCamp, le logiciel offre un suivi encore plus détaillé en réalisant des captures d'écran des pages visitées, ainsi que de solides capacités de facturation.

TimeCamp est très polyvalent lorsqu'il s'agit de pousser à l'autodiscipline. Les membres de l'équipe qui souhaitent améliorer leurs habitudes de gestion du temps peuvent essayer sa fonction de définition d'objectifs individuels, avec des options de séparation entre le travail, les pauses et le temps privé.

Meilleures fonctionnalités de TimeCamp

Aperçu détaillé de l'utilisation des sites web et des applications

Captures d'écran des appareils pour le suivi des employés

Assistance à l'autocontrôle et à l'analyse de la consommation d'énergiela définition d'objectifs* plus de 100 intégrations avec ses fonctionnalités de suivi du temps

Limites de TimeCamp

Plus de personnalisations possibles

Les options de rapports pourraient être meilleures par rapport à certaines alternatives de Time Doctor

Prix de TimeCamp

Free (gratuit)

(gratuit) Débutant : 2,99 $/mois par utilisateur

: 2,99 $/mois par utilisateur Basic : 5,99 $/mois par utilisateur

: 5,99 $/mois par utilisateur Pro : 7,99 $/mois par utilisateur

: 7,99 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez TimeCamp pour connaître les tarifs

\NTous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (190+ commentaires)

: 4.7/5 (190+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (550+ commentaires)

10. QuickBooks Time

Via : QuickBooks (livres de poche) QuickBooks Time se concentre davantage sur le suivi des employés en déplacement, comme les techniciens de service sur le terrain, les représentants commerciaux ou les ouvriers du bâtiment. L'une de ses fonctionnalités phares est le suivi du temps mobile via l'application QuickBooks Workforce, qui permet aux utilisateurs de gérer les flux de travail liés au temps depuis pratiquement n'importe quel endroit.

Le logiciel intègre le suivi GPS afin que vous puissiez surveiller non seulement les heures pointées par les membres de votre équipe, mais aussi leur emplacement.

En outre, QuickBooks Time offre de précieux outils d'analyse. Il fournit des rapports personnalisables qui peuvent être utilisés pour un intervalle de décisions Business, telles que la prévision des coûts des travaux et la planification de la masse salariale. 📊

Les meilleures fonctionnalités de QuickBooks Time

Suivi du temps mobile

Suivi par GPS pour les équipes mobiles

Aperçu en temps réel des activités de l'équipe

Rapports de prévision des coûts des travaux et de planification des salaires

Intégrations avec les applications de comptabilité et de paie

Limites de QuickBooks Time

Des problèmes occasionnels peuvent résulter en la perte de données

Assistance client limitée par rapport aux autres solutions Time Doctor de cette liste

Prix de QuickBooks Time

Premium : 20$/mois + 8$/mois par utilisateur supplémentaire

: 20$/mois + 8$/mois par utilisateur supplémentaire Elite : 40$/mois + 10$/mois par utilisateur supplémentaire

QuickBooks Time évaluations et critiques

G2 : 4.5/5 (1 400+ commentaires)

: 4.5/5 (1 400+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (6 500+ commentaires)

Découvrez l'avantage ClickUp et faites en sorte que chaque seconde compte !

Bien qu'il existe de nombreuses alternatives et options Time Doctor pour le suivi du temps et de la productivité de votre équipe, ClickUp se distingue par sa polyvalence et ses fonctionnalités complètes de gestion du temps et des tâches.

Que vous soyez un propriétaire de petite entreprise à la recherche de rapports de temps détaillés ou un freelance souhaitant augmenter sa productivité et optimiser ses heures facturables, ClickUp ne vous aide pas seulement à suivre du temps, mais aussi à faire travailler le temps pour vous !

L'inscription est gratuite, et les avantages pour votre flux de travail pourraient être inestimables. S'inscrire et découvrez l'effet ClickUp dès aujourd'hui ! 🧚