10 meilleurs outils d'enseignement en ligne pour l'apprentissage en ligne en 2025

Les outils d'enseignement en ligne sont devenus un moyen essentiel pour les enseignants et les élèves de combler les lacunes en classe. Ces outils permettent de réduire la charge de travail des enseignants, de maintenir l'intérêt des élèves et de créer des leçons interactives qui transmettent efficacement les points clés de l'apprentissage.

Si vous êtes un enseignant à la recherche des meilleurs outils en ligne pour améliorer votre expérience en classe, nous vous proposons 10 options intéressantes que vous voudrez découvrir !

Qu'est-ce qu'un outil d'enseignement en ligne ?

Les outils d'enseignement en ligne sont des applications ou des sites Web qui donnent aux éducateurs les moyens d'agir, facilitent la communication avec les élèves ou aident à atteindre les objectifs d'apprentissage. Les enseignants et les étudiants peuvent désormais accéder à une grande variété d'outils pédagogiques en ligne qui améliorent l'expérience d'enseignement et d'apprentissage.

En tant que tels, ces outils jouent un rôle de plus en plus important dans l'éducation moderne.

Par exemple, si vous avez du mal à créer des présentations qui suscitent l'intérêt de vos sessions de cours à distance, vous pourriez tirer profit de l'utilisation d'un tableau blanc numérique.

De même, si vos élèves ont du mal à se concentrer sur des sujets spécifiques, vous pourriez intégrer des activités ludiques, telles que des jeux ou des activités interactives, afin d'augmenter leur niveau d'engagement.

Que faut-il rechercher dans les outils d'enseignement en ligne ?

Tous les outils en ligne que vous utilisez doivent avoir une utilité et résoudre un problème. En outre, vos outils et ressources d'enseignement en ligne doivent être.. :

Facile à utiliser: Que vous soyez l'enseignant ou l'élève, l'outil en ligne doit être facile à utiliser afin de s'intégrer naturellement dans l'extension de la classe. Si un outil en ligne est source de distraction ou prend un temps excessif à configurer et à utiliser, il ne vaut probablement pas la peine que vous y consacriez du temps et de l'énergie

Sécurisé: L'outil que vous choisissez doit offrir des mesures de sécurité complètes pour garantir la conformité à la réglementation sur les données et la confidentialité des élèves

Abordable: Il est peu probable que le budget de votre classe vous permette de vous abonner à de nombreux outils d'enseignement en ligne. Recherchez des licences abordables ou des outils en ligne gratuits

Vos outils d'enseignement en ligne favoris seront probablement ceux qui disposent d'une communauté en ligne active. Ces communautés peuvent vous donner des conseils pour optimiser le potentiel de l'outil et résoudre les problèmes. Elles constituent une ressource précieuse pour découvrir les outils d'enseignement en ligne et la manière de les utiliser.

Les 10 meilleurs outils d'enseignement à distance à utiliser en 2024

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif Vues ClickUp /$$$img/

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

ClickUp est une puissante plateforme de gestion de projet, un assistant d'enseignement en ligne et un classeur d'enseignement virtuel. Il propose une multitude d'outils pour vous aider à gérer des documents, à créer des présentations, à mapper des forfaits de cours et à gérer la communication avec les élèves.

Commencez par ClickUp Clip , a outil d'enregistrement d'écran gratuit sans filigrane. Cette fonctionnalité vous permet de capturer une vidéo de votre écran et de la partager avec vos élèves, ce qui facilite le partage des mises à jour de notes, montre aux élèves comment naviguer sur un site web ou les aide à faire un devoir en ligne. C'est beaucoup plus facile que le partage d'écran et vous pouvez partager les vidéos avec tous ceux qui en ont besoin, ce qui vous fait gagner du temps.

Ensuite, mettez Documents ClickUp pour travailler. Plus qu'un traitement de texte, ClickUp Docs vous permet de créer des documents avec des pages imbriquées et de les lier d'une manière qui vous convient. Grâce à l'outil Docs, vous pouvez créer des wikis de classe, élaborer des formulaires de permission et créer des forfaits de cours avec tout votre matériel d'apprentissage.

ClickUp est achevé et personnalisable, ce qui vous permet de créer toutes les ressources dont vous avez besoin pour votre classe. L'outil en ligne comprend de nombreux modèles gratuits pour La productivité vidéo la gestion de la salle de classe, listes à faire et bien d'autres choses encore.

Vous voulez l'améliorer encore ? Optez pour un forfait payant et vous aurez accès à ClickUp AI qui vous aide à rédiger des e-mails, à développer des idées de forfaits de cours et même à résumer des documents les notes de réunion d'un simple clic de souris. C'est un excellent moyen d'accroître votre productivité et de vous laisser plus de temps pour faire ce que vous aimez dans votre travail.

ClickUp meilleures fonctionnalités

La plateforme facile à utiliser contient des tonnes d'outils gratuits pour aider les enseignants à gérer leurs classes, notamment des modèles de plannings quotidiens des documents imbriqués et des enregistreurs d'écran

La plateforme s'intègre à toutes vos applications et programmes favoris, tels que Google Slides et Slack, ce qui facilite la création, l'utilisation et le partage de vos ressources

Une assistance ClickUp très réactive est disponible, avec des temps de réponse typiques d'une journée pour tous les problèmes ou questions que vous avez

Limites de ClickUp

ClickUp IA est un outil formidable, mais il n'est pas disponible dans la version gratuite de la plateforme

Prix de ClickUp

Free Forever : gratuit

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12$/mois par utilisateur

Enterprise : contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp AI est disponible à l'achat sur tous les forfaits payants au prix de 5 $ par membre de l'environnement de travail et invité interne par mois

G2 : 4.7/5 (8,900+ reviews)

Capterra : 4.7/5 (3,800+ commentaires)

2. Google Classroom

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Using-Google-Classroom-to-create-and-organize-assignments.png Utiliser Google Classroom pour créer et organiser des devoirs /$$$img/

Via Google pour l'éducation Google Classroom est une plateforme d'enseignement en ligne proposée par Google, l'équipe qui a créé votre moteur de recherche préféré. Il s'agit d'une plateforme populaire offrant diverses fonctionnalités aux éducateurs, aux étudiants et à toute personne travaillant dans l'environnement de la classe numérique.

Les meilleures fonctionnalités de Google Classroom

Des outils de gestion de cours complets permettent aux enseignants d'organiser des cours en ligne, de créer des leçons, de distribuer des devoirs et d'accepter les envois des élèves

Les outils de communication en classe facilitent l'envoi d'annonces ou de messages privés aux élèves

Intégration avec d'autres produits Google, tels que Gmail, Google Docs, Google Drive et d'autres applications Google

Limites de Google Classroom

Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles sur les appareils mobiles, et les intégrations ne sont pas toujours possibles en dehors de l'écosystème Google

Prix de Google Classroom

Version gratuite disponible

Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.5/5 (plus de 1 400 commentaires)

Capterra : 4.6/5 (2 300+ avis)

3. Kahoot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/c7frlTRpTyeU93uyoHImZA-sSsQhyvBQvuCATgLEkzRnA-app-JwMxA7bcRbOXPccmkej-gg-HkU7oOj7TNe-hRteKrtlow.png Kahoot ! Tableau de bord /$$img/

Via Kahoot ! Kahoot est une plateforme en ligne qui vous permet de gamifier le contenu de votre classe. Originaire de Norvège, elle propose un intervalle de jeux éducatifs et d'activités de quiz interactives et est rapidement devenue un outil de classe populaire dans le monde entier.

Les meilleures fonctionnalités de Kahoot

L'interface conviviale vous permet de concevoir rapidement des quiz ou de créer des présentations interactives avec vos forfaits de cours

Les jeux et les quiz en direct stimulent l'engagement de la classe et suscitent l'enthousiasme des élèves pour le sujet traité

Des rapports détaillés et des analyses vous permettent de suivre les performances des élèves, et les données peuvent être intégrées dans vos outils de notation favoris

Limites de Kahoot

Les élèves ont besoin de leur propre appareil pour participer aux évènements en direct, ce qui peut ne pas convenir aux écoles qui ne fournissent pas de tablettes

Prix du Kahoot

Kahoot!+ Start pour les enseignants : 3,99 $ par enseignant et par mois

Kahoot!+ Premier pour les enseignants : 7,99 $ par enseignant et par mois

Kahoot!+ Max pour les enseignants : 9,87 $ par enseignant et par mois

G2 : 4.6/5 (380+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (2,700+ commentaires)

4. Zoom

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/A-teachers-Zoom-meeting-with-optional-apps-available.png Réunion Zoom d'un enseignant avec les applications optionnelles disponibles /$$$img/

Via Zoom Zoom a fait son entrée dans le monde de la technologie moderne et y est resté grâce à ses fonctionnalités de vidéoconférence de classe mondiale. Les enseignants peuvent utiliser Zoom pour organiser un cours en ligne, mettre en place une classe virtuelle ou participer à une réunion individuelle avec les parents sans attendre la soirée de rentrée scolaire.

Les meilleures fonctionnalités de Zoom

La fonctionnalité de sondage permet aux enseignants de recueillir des commentaires sur des sujets, de tester les connaissances de la classe et de créer des quiz pour les classes virtuelles

Les icônes permettent aux étudiants de communiquer avec l'enseignant sans se sentir gênés à l'écran, par exemple en levant la main, en demandant à l'enseignant de ralentir ou en indiquant qu'ils comprennent la matière

Les salles de réunion vous permettent de diviser les participants à la vidéoconférence en petits groupes pendant les projets de groupe, tout en vous permettant de rendre visite aux individus et aux groupes pour voir la progression de leurs projets

Limites de Zoom

Excellent pour communiquer avec les étudiants, mais vous aurez besoin d'outils supplémentaires pour gérer l'administrateur de la salle de classe

Prix de Zoom

De base : gratuit

Réunions : 1 800 $/compte (jusqu'à 300 participants)

Webinaire : 3 400 $/an par utilisateur (jusqu'à 1 000 participants à un webinaire)

Téléphone : 180 $/an par utilisateur

Salles : 499 $/an par utilisateur

G2 : 4.5/5 (53,600+ avis)

Capterra : 4.6/5 (13,600+ avis)

5. Visme

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Visme-Dashboard.jpeg Tableau de bord de Visme /$$img/

Via Visme Visme aide les éducateurs à rendre leur contenu plus attrayant visuellement avec des présentations, des infographies et des bulletins scolaires. C'est également un excellent moyen pour les étudiants de faire de cet ennuyeux rapport scientifique un chef-d'œuvre éducatif époustouflant.

Les meilleures fonctionnalités de Visme

Des tonnes de modèles vous aident à créer des documents visuellement attrayants en quelques minutes grâce à une interface glisser-déposer facile à utiliser

Les outils de collaboration permettent à des groupes d'éducateurs ou d'étudiants de travailler simultanément sur le même projet

Les analyses vous indiquent qui a affiché votre matériel et comment il est utilisé, ce qui est idéal pour suivre qui lit réellement le dernier bulletin de classe

Limites de Visme

Les documents imprimés sont souvent de moins bonne qualité que ce que l'on voit à l'écran, c'est pourquoi il est préférable de ne l'utiliser que pour les documents en ligne

Prix de Visme

Basic : gratuit

Starter : 12,25 $/mois facturés annuellement

Pro : 24,75 $/mois facturé annuellement

Visme pour Teams : contactez-nous pour obtenir des informations sur les prix

G2 : 4.5/5 (350+ commentaires)

Capterra : 4.5/5 (640+ commentaires)

6. Apprendre activement

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Organizing-history-reading-material-on-Actively-Learn.png Organisation du matériel de lecture en histoire sur Actively Learn /$$$img/

Via Apprendre activement Actively Learn est une sorte de lecteur électronique très performant. Cet outil d'apprentissage en ligne encourage la lecture active en rendant le texte plus interactif. Les élèves peuvent laisser des notes dans la marge, les enseignants peuvent introduire des questions ou des sondages, et les lecteurs peuvent cliquer sur les mots surlignés pour en savoir plus sur un sujet.

les meilleures fonctionnalités de #### Actively Learn :

Offre un intervalle de textes numériques, y compris des manuels, des romans et des articles d'actualité, que vous pouvez intégrer dans vos forfaits de cours

Permet d'intégrer des notes, des quiz, des vidéos et des liens vers des ressources externes afin de rendre le processus de lecture plus interactif et varié

S'intègre aux systèmes de gestion de l'apprentissage les plus répandus pour rationaliser le processus d'affectation et de notation

Limites de l'apprentissage actif :

Certaines des meilleures fonctionnalités de la plateforme se trouvent derrière un $$$a. Si vous voulez tirer le meilleur parti d'Actively Learn, vous devrez donc payer pour l'obtenir

Prix d'Actively Learn

Free

Premium : contactez-nous pour obtenir des informations sur les tarifs

Capterra : 4.87/5 (20+ reviews)

7. Loom

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/loom-dashboard-1400x695.png Tableau de bord Loom /$$img/

Via LoomLoom est un enregistreur d'écran pour Mac, Windows, iOS et Android. L'interface intuitive permet aux éducateurs d'enregistrer simultanément leur écran et leur webcam. C'est un moyen facile (et gratuit !) de créer et de partager des leçons en ligne que les élèves peuvent mettre en pause, regarder à nouveau et lire au besoin. C'est aussi l'un des outils en ligne gratuits, les éducateurs pouvant accéder aux fonctionnalités premium sans frais supplémentaires.

Loom meilleures fonctionnalités

Vous pouvez voir qui a regardé vos vidéos et combien de temps elles ont été affichées grâce à l'outil d'analyse intégré de Loom

Les élèves peuvent réagir aux vidéos en laissant des émojis ou des commentaires, ce qui est idéal pour promouvoir la discussion en classe et identifier les élèves qui ont besoin de plus d'explications

Vous pouvez ajouter des rappels personnalisés pour créer des liens vers des ressources liées, inviter les élèves à la discussion ou leur assigner des tâches

Les limites de Loom

Les options de modification en cours étant peu nombreuses, il vous faudra peut-être plusieurs prises pour obtenir une vidéo parfaite

Prix du Loom

Free pour les éducateurs

G2 : 4.7/5 (1,700+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (390+ commentaires)

8. Baamboozle

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/baamboozle.com-collections-1400x764.png Capture d'écran des collections de Baamboozle /$$$img/

Via Baamboozle Si vous avez besoin d'outils pédagogiques en ligne pour rendre vos cours plus amusants, Baamboozle est là pour vous aider. Cette plateforme d'apprentissage en ligne permet de susciter l'intérêt des élèves et de rendre les cours plus interactifs et attrayants. Choisissez parmi les modèles prédéfinis ou créez vos propres jeux et quiz sans passer des heures à concevoir vos propres outils pédagogiques.

Les meilleures fonctionnalités de Baamboozle

Il y a des tonnes d'outils de création de jeux, y compris des modèles pour les jeux-questionnaires, les mots croisés et les recherches de mots, avec de nombreuses possibilités de personnalisation

La plateforme s'intègre aux Tableaux blancs numériques, ce qui permet aux élèves d'interagir dans les classes en ligne

L'outil permet aux classes de jouer sur un seul écran, de sorte que vous n'avez pas à vous soucier de ce que chaque élève ait besoin de son propre appareil

Les limites de Baamboozle

Il existe un grand nombre de contenus prédéfinis, mais la recherche parmi les bons, les mauvais et les laids peut prendre beaucoup de temps, car il n'y a pas beaucoup de filtres pour vous aider à trouver ce dont vous avez besoin

Prix de Baamboozle

Free Forever : gratuit

Baamboozle+ mensuel : 7,99 $/mois

Baamboozle+ annuel : 4,99 $/mois facturé annuellement

N/A

9. ThingLink

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ThingLink-teachers-and-schools-1400x867.jpeg Tableau de bord ThingLink pour les enseignants et les écoles /$$$img/

Via Lien vers la chose ThingLink est une plateforme en ligne primée qui aide les éducateurs à créer du contenu multimédia interactif. Commencez par une image, une vidéo ou une visite en 3D, puis ajoutez des liens vers des vidéos, des notes vocales et des articles. Vous pouvez ajouter des couches d'informations pour améliorer votre contenu visuel et créer des présentations plus interactives.

Les meilleures fonctionnalités de ThingLink

La plateforme facilite la création de contenus interactifs et immersifs qui suscitent l'intérêt des élèves

Les analyses vous permettent de suivre l'engagement des élèves grâce à des liens individuels qui vous indiquent la durée pendant laquelle ils ont affiché votre contenu

Les élèves peuvent créer leurs propres outils d'apprentissage à l'aide de la voix, de la vidéo et de liens (il existe également des fonctionnalités de collaboration pour les projets de groupe !)

Limites de ThingLink

L'interface peut être compliquée, il faut donc s'attendre à une courbe d'apprentissage pour se familiariser avec l'outil

Prix de ThingLink

Essai gratuit pendant 60 jours

Licence enseignant : 60 $/an

Licence pour les écoles : 2 $ par place et par an

Licence académique : 9 $ par place et par an

G2 : 4.7/5 (2,000+ reviews)

Capterra : 4.7/5 (2,000+ reviews)

10. Padlet

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Padlet-screenshot-1400x793.png Capture d'écran de Padlet de l'emploi du temps hebdomadaire /$$$img/

Via Padlet Padlet est une plateforme d'enseignement en ligne qui vous permet de créer des tableaux numériques pour stocker, organiser et partager du contenu. C'est un excellent moyen de créer un Tableau de discussion ou un blog de classe, et les élèves le trouveront pratique pour publier leur travail en vue d'une évaluation par les pairs.

Les meilleures fonctionnalités de Padlet

La plateforme conviviale facilite la création de tableaux où les élèves et les enseignants peuvent partager et organiser du contenu

Les utilisateurs peuvent ajouter du texte, des images, des vidéos, des liens, etc. dans un espace personnalisé, ce qui est idéal pour l'enseignement en ligne

La capacité de collaboration en temps réel permet aux groupes d'ajouter du contenu ou de laisser des commentaires aux autres membres de Padlet, ce qui est idéal pour l'apprentissage à distance

Limites de Padlet

Il peut être difficile de contrôler ce que les élèves publient. Veillez donc à vérifier ce qui se passe sur les Padlets

Prix des Padlets

Salle de classe : 199 $/an

École : à partir de 1 000 $/an

G2 : 4.9/5 (100+ commentaires)

Capterra : 4.8/5 (140+ commentaires)

Optimisez vos leçons avec les meilleurs outils d'enseignement en ligne de ClickUp

Les éducateurs d'aujourd'hui doivent rivaliser avec les médias sociaux, les vidéos virales et les créateurs de contenu millionnaires pour attirer l'attention des étudiants. Cependant, avec les bons outils d'enseignement en ligne dans votre boîte à outils d'éducateur, vous pouvez créer des leçons innovantes, réduire votre temps d'administration et stimuler l'engagement des élèves. Un univers d'outils en ligne vous attend, prêt à vous aider à donner un coup de fouet à votre classe.

En matière d'outils d'enseignement en ligne, ClickUp est le chef de file. La plateforme de gestion de projet est une solution complète pour votre classe. Elle peut vous aider à organiser vos cours, à favoriser la collaboration et à rationaliser votre flux de travail administratif afin que vous ayez plus de temps pour vous concentrer sur les parties du travail que vous aimez ! Ouvrir un compte ClickUp gratuit et découvrez comment cet outil d'enseignement en ligne peut transformer votre classe.