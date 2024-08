10 Alternatives et concurrents étonnants de Plutio en 2024

Nous avons rassemblé quelques-unes des meilleures alternatives à Plutio pour vous aider à trouver la solution idéale. Préparez-vous donc à rendre votre vie professionnelle plus agréable.

Qu'est-ce qu'une alternative à Plutio ?

Plutio est une plateforme de gestion d'entreprise tout-en-un. Les différentes alternatives à Plutio présentées dans cette liste offrent des solutions de gestion d'entreprise, de clients et de projets tout-en-un similaires.

Voici quelques-unes des caractéristiques communes que nous avons recherchées pour votre prochain outil de gestion d'entreprise :

Outils de gestion de projet

Outils de collaboration d'équipe en temps réel

Création de propositions

Création de factures

Traitement des paiements

Gestion de la relation client (CRM)

Optimisation du flux de travail et automatisation

Votre prochain outil de gestion d'entreprise ou de projet devrait essentiellement offrir un espace flexible pour gérer les tâches administratives, vous laissant ainsi plus de temps pour vous concentrer sur les choses plus importantes.

Que devriez-vous rechercher dans les alternatives à Plutio ?

Il existe plusieurs caractéristiques clés à prendre en compte lors de la recherche de la meilleure alternative à Plutio pour votre équipe ou votre entreprise :

Des outils de suivi du temps précis pour stimuler la productivité

Des automatisations pour mettre les tâches quotidiennes en pilote automatique afin de vous faire gagner des heures chaque mois

Des outils intégrés pour les entreprises etlogiciel de gestion des opérations ou des fonctionnalités

Une bibliothèque complète de modèles pour divers cas d'utilisation

Logiciel de gestion de la relation client (CRM) riche en fonctionnalités pour une gestion efficace des prospects

Formulaires et enquêtes pour évaluer la satisfaction des clients

Intégrations avec d'autres outils populaires

Création et traitement des factures

Gestion des tâches, planification et suivi des progrès

Une interface utilisateur intuitive avec des vues personnalisables

Logiciel de planification de la main-d'œuvre et outils

Les 10 meilleures alternatives à Plutio à utiliser en 2024

Vous savez à quel point il est important de réunir vos besoins en matière de gestion d'entreprise et de projet au sein d'une seule et même plateforme. C'est pourquoi, sans plus attendre, nous allons vous présenter les 10 meilleures alternatives à Plutio pour transformer votre flux de travail et rationaliser votre activité.

Transformez votre gestion de projet avec ClickUp - c'est l'ultime plateforme de productivité tout-en-un pour les équipes et les entreprises

Si vous avez besoin d'une plateforme de productivité tout-en-un qui vous aidera à organiser efficacement les tâches et à les classer par ordre de priorité, vous voulez ClickUp . Cet outil de gestion de projet populaire est doté de toutes les fonctionnalités dont les entreprises et les petites entreprises ont besoin pour gérer les ressources, collaborer et rationaliser les flux de travail de toute nature.

Les fonctions entièrement personnalisables de ClickUp Tâches sont l'une de ses plus grandes caractéristiques et permettent aux chefs de projet de hiérarchiser les tâches les actions à entreprendre les membres de l'équipe sont tenus informés de l'avancement des tâches, des rappels, des résultats attendus et des progrès réalisés. Tableaux de bord ClickUp sont également hautement personnalisables et précieux pour créer le poste de commande parfait pour n'importe quel projet. Utilisez-les pour obtenir des vues d'ensemble de haut niveau, des informations plus approfondies, une meilleure gestion des ressources et une productivité accrue dans l'ensemble de votre entreprise.

Associez les tableaux de bord aux vues et vous disposerez de moyens illimités pour gérer vos projets. En voici un exemple :

La vue Tableau est idéale pour les flux de travail Agile, les tableaux Kanban et les diagrammes de Gantt

La vue Liste vous permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble des échéances et des tâches

La vue Calendrier permet aux équipes et aux chefs d'entreprise d'avoir une vue d'ensemble de leur flux de travail

Les vues personnalisées vous permettent de transformer n'importe quelle option existante en fonction des besoins de votre équipe

Enfin, il y a ClickUp AI clickUp AI est un assistant doté d'une intelligence artificielle unique en son genre, conçu pour la gestion de projets. Laissez ClickUp AI résumer les réunions dans Docs, générer des actions dans Tasks, décrire les étapes d'un projet, rédiger des e-mails de support client et terminer votre travail plus rapidement.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

La bibliothèque de modèles compte plus de 1 000 modèles contenant tout ce dont vous avez besoin pour la gestion de projet. Par exemple, le modèleModèle de tableau de bord de gestion de projet ClickUp vous permet de créer une vue d'ensemble de l'avancement de votre équipe afin d'assurer le bon déroulement des projets

Assistant IA adapté à tout ce qui concerne la gestion de projet - des rapports d'état aux résumés de projet, ClickUp AI s'occupe de tout

Plus de 100 automatisations prédéfinies pour mettre en pilote automatique les flux de travail, les tâches de routine, les transferts de projets et bien plus encore, et la possibilité de créer vos propres automatisations

Intégration avec plus de 1 000 autres outils, dont Monday.com, Microsoft Teams, Wrike, Asana, Trello et bien d'autres encore. Tout ce que nous n'avons pas, vous pouvez le créer avec Zapier (aucune API requise)

Compatible avec presque tous les appareils et systèmes d'exploitation, y compris les applications de bureau pour macOS, Windows et Linux, les applications mobiles pour Android et iOS, et l'accès web pour les navigateurs les plus courants

Limitations de ClickUp

Certains commentaires mentionnent que les membres de l'équipe rencontrent parfois une courbe d'apprentissage lorsqu'ils se familiarisent avec les fonctionnalités de ClickUp (résolu avec des tutoriels gratuits pour tout)

Certains clients signalent qu'ils doivent personnaliser leurs paramètres parce qu'ils reçoivent trop de notifications avec les paramètres par défaut

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

Illimité: $7/mois par utilisateur payé annuellement ; $10/mois par utilisateur payé mensuellement

$7/mois par utilisateur payé annuellement ; $10/mois par utilisateur payé mensuellement Entreprise: 12 $/mois par utilisateur

12 $/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp AI est disponible sur tous les plans payants pour 5$ par membre de l'espace de travail par mois

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,800+ reviews)

2. Livre de miel

via Livre de miel HoneyBook est un logiciel de gestion d'entreprise pour les entrepreneurs créatifs, les startups et les propriétaires de petites entreprises. Il offre objectif du projet les outils de gestion, de gestion des tâches, de facturation et de traitement des paiements, entre autres.

Les meilleures caractéristiques de HoneyBook

Logiciel de portail client comprend la messagerie, le traitement des paiements et l'examen des dossiers

La bibliothèque de modèles comprend des éléments tels quemodèles d'horaires de travail afin d'accélérer le traitement des dossiers et de réduire les allers-retours

Le tableau de bord d'automatisation vous permet d'appliquer des automatisations personnalisées à n'importe quelle partie du cycle de vie de votre projet

Intégrations avec des outils tels que Gmail, Calendly, QuickBooks et Zapier pour unifier votre flux de travail

Limitations de HoneyBook

Certains utilisateurs signalent une certaine confusion lors de l'envoi d'e-mails et des difficultés à déterminer s'ils ont envoyé un e-mail avec succès

Les avis de certains chefs de projet indiquent que les membres de l'équipe ont du mal à passer d'un autre logiciel de gestion de projet à HoneyBook

Prix de HoneyBook

Starter: $19/mois par utilisateur

$19/mois par utilisateur Essentiel: 39$/mois par utilisateur

39$/mois par utilisateur Premium: 79 $/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (100+ commentaires)

4.5/5 (100+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (500+ commentaires)

3. Dubsado

via Dubsado Dubsado est une plateforme de gestion de projets destinée aux indépendants et aux petites entreprises qui souhaitent rationaliser leurs activités. Elle propose des outils de gestion de projets simples et personnalisables portail client logiciel de gestion de projet pour une meilleure organisation, facturation, contrats, communication, etc.

Dubsado meilleures caractéristiques

Les fonctions de collaboration telles que les rôles multi-utilisateurs, les autorisations individuelles et les tableaux de bord personnalisés améliorent la communication et l'efficacité de l'équipe

Solutions personnalisées de proposition et de facturation avec la possibilité de créer des packages supplémentaires pour des services professionnels spécifiques afin que les clients puissent choisir les options qu'ils souhaitent

L'automatisation de l'envoi d'e-mails, de la planification des invitations et de la création de formulaires permet de rationaliser les journées de travail

Des intégrations avec des outils comme Zapier, Xero et QuickBooks pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde

Limitations de Dubsado

Certains commentaires d'utilisateurs mentionnent un manque de variété dans les types de factures

Les commentaires de certains chefs de projet font état de confusion et d'accablement lors de la mise en place des flux de travail

Prix de Dubsado

Starter: $20/mois par utilisateur

$20/mois par utilisateur Premium: 40$/mois par utilisateur

Dubsado ratings and reviews

G2: 4.3/5 (60+ reviews)

4.3/5 (60+ reviews) Capterra: 4.3/5 (40+ avis)

4. SuiteDash

via SuiteDash SuiteDash est un logiciel de gestion du travail pour les entreprises de toutes tailles et une alternative populaire à Plutio. Il offre des fonctionnalités telles que l'utilisation des ressources estimations, suivi du temps, facturation automatique, communication en temps réel et flux de travail personnalisables. 🙌

Les meilleures caractéristiques de SuiteDash

De puissantes fonctions de facturation comprennent la facturation avancée, les propositions numériques, les paiements en ligne, les options d'abonnement, et plus encore

Le logiciel de portail client permet de créer des tableaux de bord personnalisés pour le partage de fichiers, la collaboration et la communication

L'automatisation du flux de travail sans code gère l'attribution des tâches et les communications automatiques personnalisées

L'intégration avec Zapier, WordPress, Google Calendar et d'autres plateformes populaires permet d'unifier les tâches de gestion de projet sur un seul tableau de bord

Limitations de SuiteDash

Certains utilisateurs signalent des problèmes aveccommunication avec le client les courriels sont signalés comme étant du spam

Les commentaires de certaines entreprises font état d'une courbe d'apprentissage abrupte pour les membres de leur équipe et les chefs de projet

Prix de SuiteDash

Start: $19/mois par utilisateur

$19/mois par utilisateur Thrive: 49$/mois par utilisateur

49$/mois par utilisateur Pinnacle: 99 $/mois par utilisateur

G2: 4.8/5 (500+ avis)

4.8/5 (500+ avis) Capterra: 4.8/5 (500+ avis)

5. 17hats

via 17hats 17hats est une solution de gestion d'entreprise tout-en-un destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux entrepreneurs, et c'est une alternative populaire à Plutio. Utilisez-la pour tout, de la comptabilité à la communication avec les clients, en passant par la gestion détaillée des projets et le suivi de l'avancement des travaux.

Les meilleures fonctionnalités de 17hats

Tableaux de bord, pages de projet, cartes de contact et étiquettes permettent d'organiser les projets pour des flux de travail efficaces

La suite CRM complète comprend des modèles de capture de prospects, des réponses instantanées, des plans de paiement, des plannings en ligne, etc

Emails automatisés de communication avec les clients, listes de tâches et création de tâches avec de nombreuses options de personnalisation

Intégrations avec des outils populaires tels que Google Calendar, Fundy, QuickBooks et Zoom

17hats limitations

Les commentaires des sociétés de production font état d'un manque de fonctionnalités spécialisées dans la gestion de projets

Certains commentaires font état de difficultés à configurer le logiciel pour l'utiliser avec leurs équipes et leurs chefs de projet

Prix de 17hats

Essentiel: $15/mois par utilisateur

$15/mois par utilisateur Standard: 30 $/mois par utilisateur

30 $/mois par utilisateur Premium: 60$/mois par utilisateur

G2: 4.4/5 (70+ reviews)

4.4/5 (70+ reviews) Capterra: 4.4/5 (100+ avis)

6. Cloche à papier

via Cloche à papier Paperbell est un outil de gestion de projet destiné aux coachs et autres professionnels des services. Il est conçu pour rationaliser les processus de coaching afin que les chefs d'entreprise puissent se concentrer sur l'accompagnement de leurs clients.

Les meilleures caractéristiques de Paperbell

Les fonctions CRM comprennent la planification, la gestion des clients, la facturation, la signature de contrats et des outils de collaboration

Les modèles permettent de créer des packages de coaching en ligne qui encouragent les clients à planifier, à payer et à s'engager dans les services

Des courriels automatisés gèrent la communication avec les clients et la génération de prospects pour aider à développer l'entreprise

Intégrations avec Xero, Sage, Wave Accounting et d'autres outils de comptabilité populaires

Limitations de Paperbell

Certains utilisateurs signalent des clients qui préfèrent payer leurs plans de coaching en utilisant des plateformes qui ne sont pas prises en charge par les intégrations de Paperbell

Certains commentaires mentionnent la nécessité d'améliorer la conception visuelle des pages destinées aux clients

Prix de Paperbell

Abonnement à Paperbell: 57 $/mois par utilisateur

G2: 4.7/5 (60+ reviews)

4.7/5 (60+ reviews) Capterra: 4.6/5 (100+ commentaires)

7. Freedcamp

via Freedcamp Freedcamp est un outil de gestion de projet destiné aux indépendants, aux entrepreneurs et aux petites entreprises. Il propose une série d'outils qui permettent de réduire le temps et l'énergie nécessaires à la gestion d'une entreprise ou d'un projet.

Comme son nom l'indique, Freedcamp propose un plan gratuit. Cela en fait l'une des trois alternatives Plutio de cette liste à proposer un abonnement gratuit, ClickUp et Teamwork étant les deux autres. 🤑

Les meilleures caractéristiques de Freedcamp

Les calendriers personnalisables permettent de suivre plusieurs projets de différentes tailles en un seul endroit pratique

Les fonctionnalités de gestion de projet incluent des options pour la création de tâches, le suivi des étapes, la vue d'ensemble du projet, et plus encore

Les fonctions de collaboration telles que le marquage, les commentaires et les discussions permettent de rationaliser le flux de travail de chaque membre de l'équipe

Des intégrations avec Slack, Dropbox, Zapier et d'autres plateformes populaires pour tout réunir

Limitations de Freedcamp

Certains commentaires d'utilisateurs mentionnent le besoin d'une configuration plus simple et de tutoriels supplémentaires pour réduire la courbe d'apprentissage

Les commentaires de certains utilisateurs font état de fonctionnalités limitées sur l'application mobile

Prix de Freedcamp

**Gratuit

Pro: 2,49 $/mois par utilisateur

2,49 $/mois par utilisateur Business: $8.99/mois par utilisateur

$8.99/mois par utilisateur Entreprise: $19.99/mois par utilisateur

Freedcamp ratings and reviews

G2: 4.5/5 (100+ reviews)

4.5/5 (100+ reviews) Capterra: 4.6/5 (400+ avis)

8. Travail d'équipe

via Travail d'équipeTravail d'équipe est un logiciel de gestion de projet destiné aux entreprises et aux indépendants. Ses fonctionnalités sont axées sur les opérations avec les clients et la collaboration au sein de l'équipe, avec des outils pour l'accueil des clients, la gestion des tâches, le suivi du temps, et bien plus encore.

Meilleures fonctionnalités de Teamwork

Le suivi du budget vous permet de définir et de suivre les budgets pour chaque projet client

Les flux de travail personnalisables permettent aux utilisateurs de choisir les fonctionnalités qui répondent aux besoins spécifiques de chaque projet et de chaque membre de l'équipe

Les fonctions d'automatisation permettent d'effectuer des actions telles que la création de tâches, l'affectation de tâches et la création de notifications

Les intégrations avec des plateformes populaires comme Dropbox, Google Drive, Trello, Slack et Zapier aident à rationaliser les flux de travail

Limites du travail d'équipe

Certains utilisateurs signalent des difficultés à accéder aux tâches dépendantes et à les mener à bien

Les avis de certains chefs de projet font état d'une API incohérente avec des temps de réponse lents

Prix du travail en équipe

**Gratuit pour toujours

Starter: $8.99/mois par utilisateur

$8.99/mois par utilisateur Deliver: $13.99/mois par utilisateur

$13.99/mois par utilisateur Croissance: $25.99/mois par utilisateur

$25.99/mois par utilisateur Échelle: Contacter pour la tarification

G2: 4.4/5 (1,000+ reviews)

4.4/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (800+ commentaires)

9. Bonsaï

via Bonsaï Bonsai est une plateforme de gestion d'entreprise pour les freelances, les entrepreneurs et les professionnels indépendants. Elle permet de gérer les tâches administratives, de facturer les clients, de suivre le temps passé, de créer des contrats, d'envoyer des propositions, etc.

Les meilleures caractéristiques de Bonsai

La gestion des contrats permet aux utilisateurs de créer des contrats personnalisés, d'utiliser des modèles, d'accepter des signatures électroniques et de les conserver en toute sécurité grâce à un stockage basé sur le cloud

Les fonctions de facturation permettent aux utilisateurs de créer des factures, de programmer des rappels de paiement automatiques et d'accepter des paiements par l'intermédiaire des fournisseurs les plus courants

Les fonctions d'automatisation permettent de mettre en pilote automatique les rappels de paiement, la facturation, le suivi du temps de travail, le suivi des propositions et la gestion des contrats

Intégrations avec Calendly, QuickBooks, Zapier, Google Drive, Stripe et PayPal

Limitations de Bonsai

Certains utilisateurs signalent un besoin de facturation personnalisée, de contrats et d'autres fonctionnalités CRM avancées

Les commentaires de certains utilisateurs mentionnent des délais prolongés pour le traitement des paiements et un manque de transactions instantanées

Prix de Bonsai

Débutant: 25$/mois par utilisateur

25$/mois par utilisateur Professionnel: 39$/mois par utilisateur

39$/mois par utilisateur Entreprise: $79/mois par utilisateur

G2: 4.3/5 (60+ avis)

4.3/5 (60+ avis) Capterra: 4.6/5 (60+ avis)

10. Nombre de requêtes

via Nombreuses demandes ManyRequests est une plateforme de service à la clientèle destinée aux propriétaires d'entreprises et aux agences. Elle offre un portail client et des fonctionnalités telles que des formulaires de paiement, une assistance virtuelle, un chat en direct et une messagerie sur les médias sociaux.

Les meilleures caractéristiques de ManyRequests

Outils orientés client pour améliorer les flux de travail et les choses comme la génération de leads, la prise de rendez-vous et la saisie de données

Le support multicanal permet de traiter les demandes des clients à partir du chat en direct, des médias sociaux, du courrier électronique, etc

Application d'assistant virtuel peut fournir une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, en traitant les demandes de renseignements et d'assistance des clients

Les intégrations avec des outils tels que Slack, HubSpot, Stripe et Shopify facilitent la gestion des tâches d'assistance à la clientèle

Limitations de ManyRequests

Certains utilisateurs signalent des difficultés à utiliser les fonctionnalités en raison de la lenteur des temps de réponse

Manque d'avis d'utilisateurs sur les plateformes d'évaluation populaires

Prix de ManyRequests

Démarrage: 99$/mois pour deux utilisateurs

99$/mois pour deux utilisateurs Core: 149$/mois pour cinq utilisateurs

149$/mois pour cinq utilisateurs Pro: $399/mois pour 10 utilisateurs

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Prêt à transformer votre flux de travail ?

Dans le monde des affaires hautement compétitif d'aujourd'hui, vous devez trouver un avantage pour rester en tête de la concurrence.

Avec le les meilleurs outils de gestion de projet et un logiciel CRM au bout des doigts, vous serez prêt à gérer des projets complexes, à assigner des tâches, à collaborer avec votre équipe et à garder vos clients heureux. 🌻

Il est temps de voir ce que ces outils peuvent faire pour votre entreprise, votre flux de travail et vos résultats. Découvrez-le gratuitement s'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui !