La gestion du code source redéfinie : 10 alternatives à Bitbucket en 2024

Il n'y a absolument aucun mot pour décrire la panique qui s'ensuit à la suite d'erreurs de codage irréparables. En fait, pour de nombreux codeurs, la suppression accidentelle d'un bloc de code doit être l'un de leurs pires cauchemars. 🙀

Heureusement, les référentiels de code ont changé la donne en matière de protection de l'intégrité de votre travail, grâce à des options d'hébergement de code et de contrôle de version sécurisées.

Bitbucket est un service populaire d'hébergement de référentiels sur le web pour le contrôle des versions, qui s'adresse aux développeurs de code source et, en particulier, aux entreprises qui manipulent des codes privés et référentiels.

Bien qu'il soit doté d'un tableau de fonctionnalités, il se peut que vous souhaitiez un produit alternatif pour de nombreuses raisons. Par exemple, vous pourriez être à la recherche d'un tableau de bord plus sécurisé, ou peut-être avez-vous besoin d'une assistance native pour les déploiements canary et les Feature Flags.

Nous avons soigneusement dressé une liste des 10 meilleures alternatives Bitbucket actuellement disponibles sur le marché. Explorez nos mini-examens pour trouver votre outil idéal qui comble les lacunes de Bitbucket et s'aligne de manière transparente sur vos besoins en matière de codage et de développement de logiciels.

Bitbucket est une plateforme de référentiel de code évolutive basée sur le cloud qui simplifie le stockage, la gestion et le contrôle de version du code. Elle sert de hub centralisé pour superviser les référentiels Git, permettant aux équipes de développement de logiciels de contribuer, d'initier, de tester et de déployer du code efficacement. 👩‍💻

Les développeurs utilisent des référentiels comme Bitbucket pour suivre, examiner et approuver les modifications apportées par les collaborateurs et revenir à des versions antérieures si nécessaire. Ces outils travaillent en stockant non seulement le code mais aussi les actifs connexes, tels que la documentation, les tests et les scripts, facilitant ainsi la collaboration de l'équipe grâce à des flux de travail plus organisés.

En général, les référentiels peuvent être hébergés :

Localement sur un serveur Sur une pièce jointe au réseau (NAS) À distance dans le cloud (comme c'est le cas avec Bitbucket)

$$$a Quelles sont les fonctionnalités à rechercher dans une alternative à Bitbucket ?

Une alternative Bitbucket digne de ce nom devrait idéalement présenter les fonctionnalités clés suivantes :

Assistance Git et Mercurial: Elle doit être assistée à la fois par les systèmes de contrôle de version (VCS) Git et Mercurial, ce qui donne aux utilisateurs une certaine flexibilité dans leur choix Stratégies de ramification: Voir si l'alternative prend en charge les stratégies de ramification pour générer des lignes de travail indépendantes à partir d'une base de code principale Demandes de tirage: L'alternative doit offrir un système robuste de demandes de tirage qui permet l'examen du code, les discussions et la collaboration entre les membres de l'équipe Pipeline CI/CD : Rechercher un pipeline CI/CD (intégration continue et déploiement continu) intégré pour automatiser les processus de construction, de test et de livraison du code Contrôle d'accès : Il devrait inclure un contrôle d'accès qui vous permet d'autoriser et de restreindre l'accès à vos référentiels, assurant ainsi la sécurité des données 🤐 Intégrations: Intégrations souhaitables avec des outils et des services, tels que les systèmes de gestion des bugs et de la sécuritésystèmes de suivi des problèmes et les outils de gestion de projet, permettent de rationaliser les flux de travail liés au développement de logiciels

10 meilleures alternatives à Bitbucket pour vos besoins en code source en 2024

Voici notre sélection des 10 meilleures alternatives à Bitbucket qui fournissent un stockage de code prestataire et permettent une collaboration transparente avec votre équipe - jetons-y un coup d'œil ! 🧐

1. GitHub

GitHub revendique 100 millions de référentiels et 40 millions d'utilisateurs dans le monde, ce qui en fait le hub ultime pour l'hébergement de code source et le contrôle de version Git. 🎯

La plateforme propose des référentiels privés et publics pour les développeurs, faisant étalage d'options pour la gestion des référentiels, les revues de code,

suivi des bugs

les demandes de tirage, et la modification en cours avec l'assistance de Markdown. Avec l'authentification à deux facteurs activée, vous pouvez garder vos fichiers à l'abri des accès non autorisés.

Le logiciel se focalise principalement sur le code public et est écrit dans les modèles de langage Ruby et Erlang, offrant une polyvalence aux développeurs. Il offre également des clients de bureau pour Windows et Mac, une intégration transparente avec des applications populaires, ainsi qu'une assistance Git et SVN (partielle), ce qui le rend adapté aux projets de développement personnels et d'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de GitHub

Assistance à plus de 200 langages de programmation

Offre une assistance Git

Authentification à deux facteurs

Héberge de nombreux projets open-source

Options d'examen systématique du code

Limites de GitHub

Les fonctions de recherche et de comparaison de code pourraient être améliorées

L'intégration avec d'autres outils peut s'avérer difficile

Prix de GitHub

Gratuit : Équipe :::::::::::::::::::::: :

: :::::::::::::::::::::: : Teams : 3,67 $/mois par utilisateur

: 3,67 $/mois par utilisateur Enterprise : 19,25 $/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

: 4.7/5 (2 000+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (5 000+ commentaires)

2. GitLab

GitLab transforme la façon dont vous collaborez et construisez des logiciels. Construite autour de Git, cette interface web open-source utilise son propre système de contrôle de source et fonctionne via une application unique, aidant les équipes tout au long du processus de développement et..

réduisant considérablement la durée du cycle

.

La plateforme contribue à la réduction des coûts du processus de développement et renforce l'efficacité des développeurs. De plus, elle offre une gamme complète d'outils d'aide au développement

Service DevOps

avec des fonctionnalités de sécurité natives, telles que l'analyse des conteneurs et des dépendances, la vérification de la conformité des licences et la détection des secrets. 🤫

En outre, GitLab peut se targuer d'offrir des options de déploiement polyvalentes, notamment en autogestion, sur site et en mode SaaS basé sur le cloud. Le résultat ? Vous pouvez assurer la cohérence des fonctionnalités entre les modèles de déploiement, ce qui simplifie les transitions pour les clients tout en gardant les fonctionnalités intactes.

Les meilleures fonctionnalités de GitLab

Cadre CI/CD intégré

Tableaux Kanban pour l'organisation du travail

Outils DevSecOps pour la rapidité et la sécurité

Outil de code IA pour l'automatisation des flux de travail

Flexibilité de déploiement pour les projets open-source

GitLab Buddy, un outil pratique pour l'automatisation des processus Une extension Chrome très pratique

Limites de GitLab

Pourrait utiliser plus de fonctionnalités d'interface utilisateur pour CI/CD

La mise à niveau peut nécessiter une quantité considérable de personnalisation

Prix de GitLab

Free (gratuit)

(gratuit) Premium : 29 $/mois par utilisateur

: 29 $/mois par utilisateur Ultimate : 99 $/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

GitLab évaluations et critiques

G2 : 4.5/5 (700+ commentaires)

: 4.5/5 (700+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (1 000+ commentaires)

3. Sourcetree

Sourcetree d'Atlassian est un client de bureau Git qui rationalise les interactions avec votre code, en améliorant la gestion du référentiel grâce à des visualisations intuitives. Son interface conviviale s'adresse aux débutants tout en offrant des fonctionnalités d'amélioration de la productivité pour les utilisateurs chevronnés.

La plateforme vous permet de rester synchronisé sans effort avec les mises à jour de l'équipe grâce à ses riches diagrammes de branches. Vous pouvez faire du cherry-picking à travers les branches, revoir les changesets et planquer du code en toute simplicité. 🌳

Grâce à l'assistance Git pour les fichiers volumineux, les équipes peuvent surveiller les données importantes à partir d'un emplacement centralisé. Sourcetree simplifie également les tâches complexes de contrôle de version distribué, vous aidant ainsi à gérer efficacement des projets de plus grande envergure.

Les meilleures fonctionnalités de Sourcetree

Compatible avec Windows et Mac

Diagrammes de branches détaillés

Mon travail avec Git et Mercurial

Recherche locale à travers les points de validation

Assistance pour les fichiers volumineux

Limites de Sourcetree

Peut occasionnellement traîner en longueur

Courbe d'apprentissage importante pour les nouveaux développeurs

Prix de Sourcetree

**Free

G2 : 4.3/5 (300+ commentaires)

: 4.3/5 (300+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (10+ commentaires)

4. Phabricateur

Phabricator's versatile

couvre le développement de logiciels

,

gestion du sprint

l'hébergement de code et l'examen complet du code. Avec une assistance complète pour les référentiels Mercurial et SVN, il s'agit d'une solution évolutive et rapide. Phabricator est entièrement open-source, ce qui le différencie de l'approche axée sur l'entreprise de Bitbucket.

Au sein de Phabricator, vous pouvez effectuer des revues de code efficacement en utilisant Différentiel, héberger des référentiels localement et garder un onglet sur ceux qui sont hébergés à l'extérieur. Améliorez les processus d'intégration continue grâce à des canaux de discussion internes. 💬

La plateforme étend ses fonctions avec l'audit du code source grâce à Herald, ce qui vous permet d'initier des audits et de suivre les bugs. En outre, elle offre une flexibilité dans le traitement des bugs grâce à des formulaires de tâches adaptés et délégués

gestion des tâches

.

Les meilleures fonctionnalités de Phabricator

API pour écrire des scripts qui interagissent avec Phabricator

Héberge un wiki de documents pour la création de textes et la résolution de conflits

Assistance pour Git, Mercurial et SVN

Audits du code source

Canal de discussion pour faciliter la communication

Limites de Phabricator

Difficulté à répondre aux besoins spécifiques des entreprises

Navigation quelque peu déroutante pour les nouveaux utilisateurs

Prix de Phabricator

**Free

Phabricator évaluations et critiques

G2 : 4.3/5 (20+ commentaires)

: 4.3/5 (20+ commentaires) Capterra : 4.1/5 (10+ commentaires)

5. Serveur Azure DevOps

Rationalisez le partage du code, le suivi du travail et la livraison des logiciels grâce aux outils intégrés d'Azure DevOps Server. C'est un serveur Microsoft de niveau entreprise qui peut servir d'excellent environnement de développement intégré (IDE). 💻

Il permet aux développeurs de forfaiter le travail, de collaborer au développement du code et de créer ou de déployer des applications, englobant des outils tels que :

Azure Repos : Offre des référentiels Git privés hébergés dans le cloud pour le contrôle du code source Azure Pipelines : Met en œuvre CI/CD à travers divers langages, plates-formes et environnements cloud Azure Boards : Has outils agiles pour la planification et le suivi du travail, Scrum, Kanban et la gestion des défauts de code Azure Test Plans: Fournit des outils pour la planification et le suivi du travail les tests d'application y compris les tests continus et manuels/exploratoires Azure Artifacts: Permet le partage de paquets à partir de sources publiques ou privées, facilement intégré à votre pipeline

Hébergé sur site, Azure DevOps Server facilite le travail d'équipe interfonctionnel, quelle que soit la taille du projet. Votre équipe adorerait ses outils de collaboration comme les tableaux de bord personnalisables, les wikis intégrés et des notifications configurables.

Meilleures fonctionnalités d'Azure DevOps Server

S'intègre au serveur GitHub Enterprise

Mon travail favorise une culture de travail collaboratif

Travaille bien avec des extensions comme Excel, la recherche de code et les jetons de remplacement

Contrôle de version Team Foundation

Intégration continue

Limites du serveur Azure DevOps

Courbe d'apprentissage légèrement plus raide pour la gestion des éléments du carnet de commandes

Capacités limitées en matière de tableaux de bord

Prix du serveur Azure DevOps

Basic Plan : 6 $/mois par utilisateur

: 6 $/mois par utilisateur Plan de base + test : 52 $/mois par utilisateur

G2 : 4.2/5 (100+ commentaires)

: 4.2/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (100+ avis)

6. Gitea

Gitea est un joyau pratique dans le monde des services Git. Il est construit sur le langage de programmation Go, ce qui le rend léger et utilisateur, avec l'avantage d'être publié sous la licence MIT. 💎

L'objectif premier de cette plateforme open-source est de fournir aux utilisateurs un moyen rapide et simple d'établir un service Git auto-hébergé. Utilisez l'hébergement de code pour la création de référentiels, la gestion des fichiers de codage et la gestion des branches.Examinez le code sans effort grâce aux flux de travail Pull Request et AGit et..

gérer les projets à l'aide de tableaux Kanban

.

Gitea est compatible avec toutes les plateformes qui assistent Go. Il se targue également d'être facile à installer et d'imposer une configuration minimale, ce qui le différencie de nombreux concurrents.

Les meilleures fonctionnalités de Gitea

Compatible avec les principaux systèmes d'exploitation (Windows, macOS et Linux)

Mon travail est efficace sur des processeurs tels que PowerPC, ARM et i386

Interface légère et facile à naviguer

Assistance à plus de 20 types de gestionnaires de paquets comme Cargo, Chef et Conan

Intégration avec des bases de données comme SQLite, MySQL et PostgreSQL

Limites de Gitea

Les fonctions de sauvegarde et de restauration peuvent être améliorées

Démarrage souvent difficile par rapport à d'autres logiciels pour projets open-source

Prix de Gitea

Disponible sur contact

G2 : 4.7/5 (10+ commentaires)

: 4.7/5 (10+ commentaires) AlternativeTo : 4.4/5 (moins de 10 avis)

7. Assembla

Assembla se distingue par sa sécurité

collaboration au sein du projet

et de contrôle de version. Elle héberge en toute sécurité les référentiels Git, Apache Subversion et Perforce dans le cloud au sein d'une seule et même plateforme.

Le système de contrôle de version de la plateforme aide les équipes de développement à respecter les normes de conformité telles que HIPAA, PCI, SOC2 et GDPR. Naviguez facilement dans la conformité au sein d'un tableau de bord unifié qui gère votre code source et vos projets open-source.

Assembla se paramètre en étant la seule plateforme de notre liste à proposer NextGen SVN. De plus, elle améliore l'expérience utilisateur avec des fonctionnalités telles que la recherche de code, le verrouillage et les fonctions de demande de fusion, accessibles de manière transparente via les applications mobiles, desktop et web.

Le tout est délivré dans les limites sécurisées du cadre SOC2. 🔒

Assembla meilleures fonctionnalités

Assistance SVN NextGen

Intégration avec des outils tels que GitHub, Slack et Zapier

Protection avancée des branches et liste blanche d'IP

Performance rapide

Évolutivité globale

Limites d'Assembla

Le processus d'inscription présente parfois des difficultés pour certaines équipes de développement logiciel

Difficile à configurer pour un environnement avec de nombreux projets

Prix d'Assembla

Perforce Cloud : 52,25 $/mois par utilisateur

: 52,25 $/mois par utilisateur Perforce Enterprise : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée Subversion Cloud : 19 $/mois par utilisateur

: 19 $/mois par utilisateur Subversion Enterprise : Tarification personnalisée

\NTous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.2/5 (100+ commentaires)

: 4.2/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (90+ commentaires)

8. Gogs

Gogs est un serveur Git open-source basé sur Go et conçu pour l'auto-hébergement. Il accueille à la fois les référentiels publics et privés, offrant une interface web avec des options de configuration étendues. ⚙️

Ses fonctionnalités uniques incluent l'assistance pour les clés SSH et l'authentification HTTP et la possibilité de gérer plusieurs référentiels.

Le journal d'audit intégré permet de surveiller les modifications apportées aux jalons, aux permissions et aux problèmes, tandis que le wiki intégré permet de comparer les fichiers et de mettre en évidence la syntaxe.

Le contrôle d'accès au niveau du référentiel de la plateforme assure une autorité achevée sur les permissions d'afficher et de modifier les fichiers. En outre, son gestionnaire de problèmes fournit des outils complets pour le suivi des bugs et des jalons, rationalisant ainsi la gestion du projet.

Les meilleures fonctionnalités de Gogs

Compatible avec Windows, Mac, Linux et ARM

Journaux d'audit utiles

Permet la comparaison de fichiers

Contrôles d'affichage robustes

Limites de Gogs

La recherche de données dans les rapports peut s'avérer quelque peu difficile

Les systèmes de notifications sont parfois peu fiables

Prix de Gogs

Aucune information disponible

G2 : 4.3/5 (10+ commentaires)

: 4.3/5 (10+ commentaires) AlternativeTo : 4.6/5 (moins de 10 commentaires)

9. Helix Core

Entrez dans le monde d'Helix Core, un moteur de versionnement de niveau Enterprise axé sur la collaboration en matière de développement, quelle que soit la taille de votre équipe. 🤝

Cette plateforme simplifie les flux de travail complexes pour le développement de produits à grande échelle, garantissant une création de produits plus rapide. Helix Core assiste les référentiels mercuriels et suit et gère avec diligence les modifications apportées aux ressources numériques telles que le code, la vidéo, les fichiers binaires volumineux et les IP. Il s'adapte à l'infini tout en maintenant des performances de premier ordre.

La plateforme s'intègre à votre flux de travail et à votre chaîne d'outils actuels. Elle travaille bien avec Git et offre des API, de sorte que vous pouvez la connecter avec n'importe quel outil, même s'il n'y a pas de plugin disponible.

Helix Core meilleures fonctionnalités

S'intègre avec des outils populaires comme Visual Studio et Git

Assistance aux référentiels Mercurial

Collaboration transparente dans une installation agile

Traçabilité de bout en bout tout au long du cycle de développement

Limites d'Helix Core

La gestion d'environnements de travail multiples peut s'avérer difficile

L'interface n'est pas facile à maîtriser

Prix d'Helix Core

Free pour un maximum de 20 utilisateurs - tarifs disponibles sur demande pour les équipes plus importantes

G2 : 4.2/5 (90+ commentaires)

: 4.2/5 (90+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (20+ commentaires)

10. Haricot

Montez vers de nouveaux sommets en matière de code grâce aux pouvoirs magiques de Beanstalk. 🌱

La plateforme fournit un flux de travail complet, donnant aux développeurs les moyens de créer, réviser et déployer du code sans stresser. Ce service hébergé de contrôle de version offre une assistance pour les référentiels SVN et Git.

Il est idéal pour les startups et les indépendants qui recherchent des fonctionnalités de sécurité telles que des restrictions d'accès et d'IP, ainsi qu'une assistance prioritaire et des options de déploiement flexibles.

Le processus de révision de code de Beanstalk est conçu de manière experte pour lancer les premières discussions et s'intégrer de manière transparente à votre branche, encourageant davantage de contributions et de commentaires de la part de votre équipe. Vous pouvez également consulter les statistiques de révision du code afin d'adapter les configurations de déploiement pour chaque environnement en fonction de vos besoins.

Les meilleures fonctionnalités de Beanstalk

Hébergement SVN et Git

Revue de code transparente via les problèmes et les discussions

Cryptage au niveau de la banque

Assistance pour Heroku, DreamObjects, FTP et Shell

Limites de Beanstalk

Pourrait bénéficier d'améliorations de l'interface

Offre un ensemble limité de fonctionnalités par rapport à ses concurrents

Prix de Beanstalk

Bronze : 15 $/mois

: 15 $/mois Argent : 25$/mois

: 25$/mois Or : 50 $/mois

: 50 $/mois Platine : 100 $/mois

: 100 $/mois Diamant : 200 $/mois

G2 : 4.1/5 (20+ commentaires)

: 4.1/5 (20+ commentaires) Capterra : 4/5 (moins de 10 commentaires)

Autres outils

Bien que Bitbucket et ses alternatives servent de solides plateformes de référentiel de code source, vous avez toujours besoin d'un outil de collaboration et de gestion des tâches fiable pour réussir dans vos référentiels de développement. Selon les statistiques,

77 % des projets performants

sont gérés à l'aide d'une solution de gestion de projet.

C'est pourquoi nous présentons ClickUp, une plateforme de gestion de projet de premier plan, dotée d'une grande évolutivité. Avec des fonctionnalités de gestion des données via des documents personnalisables et l'IA, ainsi qu'une assistance à l'automatisation pour les tâches quotidiennes, elle peut alléger la charge des équipes logicielles surchargées. ✅

ClickUp

Gérez n'importe quel projet en toute simplicité, collaborez de manière transparente et accélérez votre flux de travail grâce à ClickUp

ClickUp permet à votre équipe de livrer des logiciels à la vitesse grand V ! 💨

Utiliser

Documents ClickUp

comme un référentiel pour vos feuilles de route de codage, vos plans de charge de travail et vos notes de version. Stockez, organisez et partagez les exigences du produit et les commentaires avec votre équipe, et rationalisez votre pipeline DevOps et CI/CD avec précision. Les documents assistent la modification en cours et la catégorisation intelligente pour faciliter la recherche.

Avec

Contrôles basés sur la hiérarchie

avec ClickUp, vous pouvez gérer les permissions pour que vos dossiers restent privés - utilisez un lien partageable pour accorder l'accès à des coéquipiers sélectionnés. ClickUp est disponible sur le cloud, de sorte que vous pouvez collaborer en toute transparence sur les plans de codage et de déploiement

que vous soyez au bureau ou à l'Accueil

. 🏠

Construisez une équipe logicielle stable et bien connectée avec ClickUp !

Le

ClickUp Software Teams Suite

est conçue pour consolider le travail de développement distribué de

coéquipiers interfonctionnels

. Utiliser

Cartes mentales

et

Tableaux blancs pour collaborer avec les équipes de produits

et faire du brainstorming facilement pour accélérer la productivité.

La plateforme propose des modèles pour accélérer votre travail - achevez n'importe quel projet de code à la vitesse grand V grâce à

la gestion des produits

et

modèles agiles

. Vous avez du mal à gérer les Sprint backlogs ?

Les

Modèle de suivi des problèmes et des bugs ClickUp

peut rationaliser votre flux de travail en créant un aperçu des défauts, en collectant les bugs rapportés et en rassemblant les limites du produit aux côtés des solutions potentielles. 🐞

Optimisez le suivi des bugs et des problèmes avec le modèle ClickUp de suivi des bugs et des problèmes

Vous pouvez également utiliser

des formulaires pour les équipes de logiciels

pour signaler les bugs, réviser le code et gérer les demandes de fonctionnalités. Suivez le travail de vos équipes de développement avec les tableaux de bord ClickUp, qui comprennent des outils de suivi du temps et de rapports.

Les fonctions natives de la plateforme

Création de contenu IA

peuvent transformer votre façon de travailler. Avec

ClickUp IA

avec ClickUp AI, vous pouvez accélérer vos stratégies de développement et vos processus de documentation grâce à des invites prêtes à l'emploi.

Générez des idées de produits, des échéanciers de déploiement,

documents techniques

et même des feuilles de route afin d'optimiser le processus d'examen du code et de test. L'outil IA peut également vous aider à réfléchir à des cas de test pour n'importe quel produit ou système - il suffit de lui fournir des informations sur votre base de données pour qu'il génère un schéma représentant votre modèle de données en quelques secondes.

Faites en sorte que votre parcours de développement se déroule en douceur avec

Intégrations ClickUp

. Connectez-vous avec GitLab, GitHub et Bitbucket, ou utilisez les intégrations Slack et Microsoft Teams pour faciliter le travail de l'équipe

une communication efficace au sein de l'équipe

.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Assistance centralisée à la documentation

Assistant IA hautement qualifié pour la rédaction et la génération d'idées

plus de 1 000 modèles avec des options dédiées aux équipes de logiciels

Automatisation des tâches pour gagner du temps

Suivi de la progression avec des diagrammes de type burndown et burnup

Suivi des bugs et des problèmes en toute transparence

Tableaux blancs ClickUp pour un brainstorming collaboratif

15+ personnalisablesAffichages ClickUpincluant Liste, Tableau Kanban, Diagramme de Gantt, etAffichage de discussion* S'intègre à plus de 1 000 outils

Tableaux de bord ClickUp avec des Widgets pour les Sprints et le suivi du temps

Limites de ClickUp

L'application mobile n'est pas encore dotée de toutes les fonctionnalités

L'abondance des fonctionnalités peut sembler insurmontable au début

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

*Tous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.7/5 (8,000+ reviews)

4.7/5 (8,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,000+ commentaires)

Choisissez votre alternative à Bitbucket et lancez votre projet avec ClickUp

Se mesurer à Bitbucket peut être un défi, mais nos top 10 Bitbucket alternatives sont bien équipées pour faire le travail. Une fois que vous aurez choisi l'outil idéal, essayez ClickUp !

Cette solution tout-en-un peut rationaliser vos tâches de gestion du code comme aucune autre, en veillant à ce que votre équipe soit concentrée et productive à tout moment ! ❤️‍🔥