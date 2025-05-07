les 10 meilleurs logiciels d'automatisation de bureau en 2025

Les tâches répétitives sont le lot de tous les travailleurs. Elles constituent une partie essentielle de la gestion des données et de la gestion de bureau, mais elles prennent du temps et sont souvent ennuyeuses. Pire encore, si vous n'y prêtez pas attention, elles peuvent entraîner des erreurs qui se répercutent sur d'autres processus de l'entreprise. 👀

Autrefois, il était impossible d'échapper à ces processus manuels, mais la technologie a évolué et nous avons maintenant plus d'options. Entrez dans le bureau les logiciels d'automatisation .

Explorons les outils d'automatisation du bureau et la façon dont ils peuvent rationaliser vos flux de travail. Découvrez ensuite quelques-uns des meilleurs logiciels d'automatisation disponibles aujourd'hui, afin de choisir celui qui permettra à votre entreprise de continuer à prospérer.

Qu'est-ce qu'un logiciel d'automatisation ?

Les logiciels d'automatisation prennent en charge les tâches administratives répétitives, sans nécessiter d'intervention humaine. Vous et votre équipe êtes donc libres de vous concentrer sur des tâches plus stratégiques ou nécessitant une intervention humaine.

Les logiciels d'automatisation sont conçus pour gérer des processus automatisés au moyen d'une série de déclencheurs. Ceux-ci déclenchent des actions spécifiques, par exemple pour générer une mise à jour de statut, modifier une date d'échéance ou envoyer un e-mail ou une notification de rappel. 📤

Les différents types d'outils d'automatisation bureautique ont des applications très variées. Par exemple :

Les tâches de Front-office comme le contrôle d'accès, la gestion de la relation client (CRM), et les fonctions d'assistance du service client

Automatisation du back-office, avec assistance à des processus tels que la gestion des installations, la gestion des stocks, la facturation et la paie

Les fonctions de ressources humaines, comme le suivi des candidats, l'intégration et la formation

Parmi les nombreux avantages de la technologie de l'automatisation du bureau, citons l'amélioration l'efficacité des processus et la productivité grâce à

Une plus grande précision due à une réduction de l'erreur humaine

Optimisation du flux de travail pour que tous vos processus fonctionnent comme une horloge

Moins de perte de temps - les machines ne prennent pas de pause déjeuner et ne se déconcentrent pas

Diminution des coûts d'exploitation, résultant en une augmentation des bénéfices

Amélioration de la satisfaction des employés et des clients

Et ce n'est qu'un début. 🤩

Que faut-il rechercher dans un logiciel d'automatisation ?

Lorsque vous mettrez en place un logiciel d'automatisation, vous aurez probablement à faire quelques.. réingénierie des processus d'entreprise . Pour minimiser cet inconvénient, choisissez le système d'automatisation bureautique qui correspond le mieux à vos besoins.

À titre d'exemple, de quel système avez-vous besoin ?

Logiciel de cartographie des processus pour forfait Business

Un système de gestion des données qui simplifie l'entrée des données et l'échange de données

Logiciel de gestion du flux de travail pour optimiser vos flux de travail au bureau et réduire les goulets d'étranglement

Logiciel de gestion des tâches pour que les membres de votre équipe restent sur la bonne voie et pour faciliter la gestion de projet

Des outils qui vous aident à déléguer du travail et de suivre de près la progression, sans faire de microgestion

Des canaux de communication qui aident votre équipe à collaborer et à partager l'information

Logiciel d'automatisation du marketing pour que les clients progressent dans l'entonnoir des ventes

Mise en œuvre à code bas, pour que vous n'ayez pas besoin d'une équipe informatique pour démarrer

Stockage sécurisé des données pour que toutes les informations relatives à vos clients et à votre entreprise soient protégées

Des rapports pertinents qui vous indiquent ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas

La meilleure solution logicielle d'automatisation bureautique vous offrira la bonne combinaison d'outils. Vous devrez toujours procéder à des contrôles réguliers l'analyse du flux de travail pour vérifier que toutes les opérations de votre bureau sont sur la bonne voie, mais si vous partez d'une base solide et automatisée, vous avez déjà une étape d'avance. 💪

Les 10 meilleurs logiciels d'automatisation bureautique à utiliser en 2024

Maintenant que vous savez ce qu'il est possible de faire avec un l'automatisation du flux de travail pour trouver la solution la plus adaptée à vos besoins, préparez-vous à découvrir quelques-unes des meilleures options disponibles aujourd'hui.

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image4.gif Logiciel d'Automatisation : personnaliser une automatisation dans ClickUp /$$img/

Utilisez des recettes d'automatisation préconstruites ou personnalisez-les en fonction de vos besoins, afin que votre équipe puisse se concentrer là où c'est le plus important

ClickUp est un logiciel de bureautique tout-en-un outil de gestion de projet qui vous aide à maîtriser tous les aspects de votre entreprise. Mettant l'accent sur l'amélioration de l'efficacité et de la productivité, ce logiciel d'automatisation bureautique est conçu pour rationaliser votre flux de travail d'autant de façons que possible. 🙌

Faites votre choix parmi plus de 100 Automatisations ClickUp -ou les personnaliser, pour gérer les tâches routinières de gestion de bureau. Par exemple, créez rapidement de nouvelles tâches, puis attribuez-les automatiquement aux membres de l'équipe concernés, en y joignant des pièces jointes.

Les tâches récurrentes se répètent automatiquement, sans que vous ayez à intervenir. Vous pouvez également mettre en place des déclencheurs ou des conditions pour déclencher des actions, comme la modification des statuts, des dates d'échéance ou des priorités, ou encore la réaffectation des tâches en fonction des besoins.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/image6.gif Logiciel d'automatisation de bureau : Les vues Tableau, Liste, Gantt et Tableau de ClickUp /$$img/

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

Profitez du large intervalle de modèles disponibles pour chaque besoin de l'entreprise, de la Modèle de gestion des espaces de bureau ClickUp au modèle de gestion de l'espace de bureau Modèle d'accueil des employés ClickUp ou le modèle Modèle de centre d'assistance ClickUp .

Gardez un œil sur absolument tout en utilisant Tableaux de bord ClickUp . Vous pouvez les personnaliser pour vous montrer les indicateurs en temps réel et les informations approfondies dont vous avez besoin pour prendre de bonnes décisions. 📊

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp :

Démarrez tout de suite avec cette solution d'automatisation bureautique sans code

Utiliser ClickUp Mindmaps ou un ClickUp Tableau blanc pour concevoir vos flux de travail avant de les automatiser

Automatisez les notifications de rappel pour que chacun sache ce qu'il doit faire et quand il doit le faire

Tirez parti des fonctions intégrées de Outils ClickUp IA intégrés pour simplifier les processus tels que la rédaction et le cours, résumer les notes de réunion et mettre en forme le contenu pour vous

Rassemblez tout dans un flux de travail partagé via des intégrations avec une multitude d'applications tierces, notamment Outlook, Trello, Slack, Zoom, Microsoft Teams, HubSpot, et bien d'autres encore

Utilisez les fonctions intégrées outils d'amélioration des processus intégrés comme documentation du processus des flux de travail visuels et des rapports détaillés pour affiner en permanence chaque élément de votre entreprise

Les limites de ClickUp :

Bien que ClickUp soit extrêmement convivial, il y a tellement d'options qu'il peut falloir un certain temps pour les saisir toutes

L'application mobile n'est pas tout à fait à la hauteur de la version bureau, mais elle s'y rapproche

Prix de ClickUp :

Free Forever

Unlimited: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp AI est disponible à l'achat sur tous les forfaits payants au prix de 5 $ par membre de l'environnement travail et invité interne par mois

G2: 4.7/5 (8,900+ reviews)

4.7/5 (8,900+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,800+ reviews)

2. BetterCloud

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/BetterCloud.jpg Logiciel d'automatisation : éditeur de flux de travail de BetterCloud /$$$img/

via BetterCloud BetterCloud est un logiciel d'automatisation bureautique sans code qui gère les environnements en ligne et les protège contre les failles de sécurité. Il est conçu pour améliorer la productivité et l'efficacité des équipes informatiques, en utilisant l'automatisation pour rationaliser les opérations quotidiennes.

Utilisez les flux de travail préconfigurés pour automatiser les tâches informatiques typiques telles que l'onboarding des utilisateurs et la gestion des licences. Cela permet à la fois de gagner du temps et d'améliorer la précision, car il y a moins d'interventions manuelles. ✅

L'évaluation et la les outils de rapports permettent de savoir comment la plateforme basée sur le cloud est utilisée et signalent les menaces potentielles pour la sécurité afin que des mesures soient prises.

Les meilleures fonctionnalités de BetterCloud :

Économiser de l'argent en consolidant automatiquement les redondances telles que les licences excessives

Automatisation des processus de cycle de vie des utilisateurs par l'onboarding et le offboarding au bon moment

Assurer la sécurité et la conformité des données de l'entreprise grâce à l'analyse automatique des fichiers, aux sauvegardes et aux fonctionnalités de récupération

Intégration avec plus de 70 applications SaaS, telles que Google Workspace, Salesforce, Asana et ClickUp

Les limites de BetterCloud :

Il y a une courbe d'apprentissage initiale pour se familiariser avec la plateforme BetterCloud

Certains utilisateurs estiment que les flux de travail pourraient être davantage personnalisés en fonction de leurs besoins spécifiques

Prix de BetterCloud :

Contactez-nous pour connaître les tarifs

Evaluations et critiques de BetterCloud :

G2: 4.4/5 (340+ commentaires)

4.4/5 (340+ commentaires) Capterra: 4/5 (27 commentaires)

3. Efficace

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Workable.png Logiciel d'automatisation : capture d'écran de personnes qualifiées dans Workable /$$$img/

via Réalisable Workable est un outil d'automatisation bureautique destiné aux recruteurs. Il automatise le processus de recherche de nouveaux membres du personnel, leur intégration, puis leur gestion, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les coûts.

Utilisez les outils de glisser-déposer de Workable pour créer rapidement une page de carrière afin d'attirer des candidats de qualité. Ensuite, utilisez les modèles de description de poste préétablis pour créer des descriptions de rôle. Les outils IA développent votre liste de candidats en recherchant en ligne des candidats passifs susceptibles d'être intéressés par de nouveaux rôles, ainsi que des candidats qui ont déjà postulé.

Automatisez la planification des entretiens, puis évaluez les candidats en recueillant les commentaires de l'équipe d'embauche via la plateforme, ce qui facilite le repérage de la bonne personne pour le poste. 🥇

Les meilleures fonctionnalités de Workable :

Publier rapidement et facilement des offres d'emploi sur plus de 200 sites, ainsi que sur vos canaux de médias sociaux

Rassemblez les profils et les coordonnées des candidats à partir de sites de médias sociaux tels que LinkedIn et Twitter

Remplir automatiquement les profils des candidats à l'aide de l'analyse des CV

Utiliser des tests d'évaluation automatisés pour vérifier que les candidats sont qualifiés pour le rôle

Faire signer les documents par les nouveaux embauchés, puis les stocker en toute sécurité sur le système

Limites d'utilisation :

Vous devez payer un supplément pour des fonctionnalités premium telles que les évaluations, l'envoi de textes par l'intermédiaire de la plateforme et les entretiens vidéo

Parfois, les données des candidats ne fusionnent pas de manière transparente à partir d'autres applications et doivent être saisies manuellement

Prix abordables :

Débutant: 149 $/mois pour un maximum de 50 employés

149 $/mois pour un maximum de 50 employés Standard: À partir de 299 $/mois pour 20 employés maximum

À partir de 299 $/mois pour 20 employés maximum Premium: À partir de 599 $/mois pour 20 employés

Evaluations et critiques de Workable :

G2: 4.6/5 (400+ reviews)

4.6/5 (400+ reviews) Capterra: 4.4/5 (430+ avis)

4. Brevo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Brevo-formerly-seninblue.png Logiciel d'automatisation : tableau de bord de Brevo /$$img/

via Brevo Ce logiciel d'automatisation de bureau est une plateforme CRM qui simplifie le cycle de vente et aide à faire progresser les clients dans votre pipeline. Choisissez entre la plateforme marketing, la plateforme commerciale, l'outil d'e-mail transactionnel et l'outil de discussion - ou réunissez tous ces outils dans BrevoPlus.

Paramétrez des messages automatisés qui sont envoyés au bon moment. Par exemple, un e-mail de bienvenue lors de l'inscription, un rappel lorsqu'un client a abandonné son panier, ou un check-in lorsque vous ne l'avez pas vu depuis un certain temps.

Automatisez la segmentation pour identifier les intérêts, le comportement et d'autres qualités des clients afin de personnaliser le contenu et d'établir de meilleures relations. Utilisez ensuite l'historique d'achat d'un client pour recommander des ventes croisées et des montées en gamme afin d'augmenter vos bénéfices. 💰

Brevo meilleures fonctionnalités :

Paramétrer des campagnes marketing par e-mail, SMS, WhatsApp ou discussion

Envoyez jusqu'à 300 e-mails par jour sur le forfait gratuit

Si vous ne souhaitez pas souscrire à un forfait mensuel, achetez des crédits prépayés pour envoyer des e-mails, des SMS et des messages WhatsApp via le forfait à la carte

Utilisez l'évaluation des prospects pour identifier vos meilleurs prospects afin de vous concentrer sur la fermeture de la vente

Intégration avec plus de 150 autres outils numériques tels que Salesforce, Zendesk, Zapier, Shopify et WooCommerce

Limites de Brevo :

Brevo est bon pour le marketing par e-mail et les messages, mais il ne propose pas de marketing via les médias sociaux

Les modèles intégrés sont quelque peu limités, et certains ne sont pas aussi attrayants qu'ils pourraient l'être

Prix de Brevo :

Free: Gratuit

Gratuit Débutant: A partir de 25$/mois par boîte de réception partagée

A partir de 25$/mois par boîte de réception partagée Business: A partir de 65$/mois par boîte de réception partagée

A partir de 65$/mois par boîte de réception partagée BrevoPlus:Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et critiques de Brevo :

G2: 4.5/5 (600+ commentaires)

4.5/5 (600+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (1,700+ commentaires)

5. Xero

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Xero.jpg Logiciel d'automatisation : exemple de rapport dans Xero /$$img/

via Xero Xero est un logiciel de comptabilité qui vous aide à tout gérer, de la création automatique de factures et de la réclamation de dépenses au paiement de factures, à la gestion de votre flux de trésorerie et à la génération de rapports. Il se synchronise avec votre banque, de sorte que toutes vos informations financières sont rapprochées et facilement accessibles en un coup d'œil.

Le logiciel de suivi de projet vous permet de savoir exactement où vous en êtes dans un projet, de l'établissement du devis au paiement. Vous pouvez également payer votre équipe, stocker les dossiers de paie et exécuter des rapports de paie. 💸

Cet outil d'automatisation bureautique est principalement conçu pour les particuliers et les petites entreprises, mais il fait une offre premium pour les grandes entreprises.

Les meilleures fonctionnalités de Xero :

Acceptez les paiements de vos clients par carte de débit ou de crédit, directement à partir de leur facture

Importez en toute sécurité les transactions quotidiennes de votre compte bancaire dans votre système Xero

Utilisez l'application Xero basée sur le cloud pour vérifier vos nombres, même lorsque vous êtes en déplacement

Invitez votre équipe financière (ou un ami serviable et avisé en matière d'argent) à collaborer avec vous en temps réel lorsque vous travaillez sur vos comptes

Les limites de Xero :

Les petites entreprises peuvent trouver que même le pack Xero Starter est un peu cher pour leur budget

Le logiciel étant basé sur le cloud, vous devez disposer d'une connexion internet fiable pour y accéder, ce qui peut poser problème aux entreprises situées dans des emplacements plus éloignés

Prix de Xero :

Débutant: 25 $/mois

25 $/mois Standard: 40 $/mois

40 $/mois Premium: 54 $/mois

Xero évaluations et critiques :

G2: 4.3/5 (580+ commentaires)

4.3/5 (580+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (2,700+ reviews)

6. e-Procure

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/e-Procure.jpg page d'analyse des ventes d'e-Procure /$$$img/

via e-Procure e-Procure est conçu pour rationaliser et automatiser l'achat et la vente pour les entreprises B2B. Construit sur un réseau blockchain sécurisé, ce logiciel d'automatisation bureautique connecte les acheteurs et les fournisseurs du monde entier et les aide à faire des entreprises.

Les vendeurs peuvent créer un catalogue intelligent de produits ou de services sur le système, ou générer et soumettre des devis, des offres ou des propositions. Les acheteurs peuvent trouver de nouveaux fournisseurs à l'échelle mondiale, puis gérer le processus d'achat processus d'approvisionnement via la plateforme. Lorsque l'affaire est scellée, le processus de paiement est sécurisé et strictement contrôlé. 💳

e-Procure meilleures fonctionnalités :

Communiquer via la plateforme, négocier et gérer des contrats, et payer ou se faire payer

Mener ou participer à des enchères électroniques en direct sur la plateforme e-Procure

Générer des rapports pour analyser et vous donner un aperçu de vos ventes B2B

Engager des experts de confiance sur différentes catégories d'entreprises et d'achats lorsque vous avez besoin de conseils

les limites d'e-Procure :

Le traitement de toutes les étapes d'une transaction et la navigation dans les différentes approbations requises peuvent prendre un certain temps

L'entreprise ne dispose pas encore de suffisamment d'évaluations pour juger de leur efficacité

Prix d'e-Procure :

Free

e-Procure évaluations et critiques :

G2: 4.8/5 (2 commentaires)

4.8/5 (2 commentaires) Capterra: 5/5 (1 avis)

7. Coupa

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/coupa-dashboard.jpg

/$$$img/

via Coupa Cet outil d'automatisation bureautique vous aide à gérer les dépenses de votre entreprise, à économiser de l'argent et à réduire les risques. Son objectif est de rendre les moyennes et grandes entreprises plus durables et plus rentables afin qu'elles soient bien positionnées pour se développer.

Coupa travaille avec divers partenaires vérifiés pour offrir à leurs clients des services qui optimisent les dépenses de l'entreprise - par exemple, des solutions technologiques, des systèmes de paiement ou des services de conseil en gestion. 🤝

Les meilleures fonctionnalités de Coupa :

Intégrez votre progiciel de gestion intégré à Coupa pour automatiser les processus manuels et améliorer votre contrôle financier

Amenez vos fournisseurs à utiliser des factures électroniques, puis payez-les automatiquement et facturez-les au compte de dépenses adéquat, réduisant ainsi le temps consacré au traitement des factures

Éliminez les paiements de factures en double ou frauduleux avec Spend Guard

Rationalisez vos achats et suivez-les en temps réel pour booster vos dépenses pré-approuvées

Limites de Coupa :

Les intégrations ne se déroulent pas toujours aussi facilement qu'elles le devraient, et tout problème peut prendre un certain temps à être aplani

Certains utilisateurs, en particulier les petites entreprises, trouvent que les tarifs de Coupa sont un peu élevés par rapport à leur budget

Prix de Coupa :

Contact pour les tarifs

Evaluations et critiques de Coupa :

G2: 4.2/5 (350+ commentaires)

4.2/5 (350+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (80+ avis)

8. UiPath

/$$$imgg/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/UiPath.jpg Page des modèles d'UiPath /$$$img/

via Chemin d'accès UiPath utilise l'automatisation des processus robotiques et l'intelligence artificielle pour automatiser les processus et vous donner un aperçu de tous les domaines de votre entreprise.

Construisez des applications low-code ou créez des automatisations en enregistrant simplement vos actions à l'écran, puis en les rejouant. Utilisez des robots pour extraire des données de documents de toutes sortes, puis les traiter, de sorte que vous n'ayez plus qu'à les valider ou à traiter les exceptions, ce qui vous permet de gagner du temps et de l'argent et de réduire les erreurs.

Affichez Tout en un seul endroit afin de pouvoir le surveiller et le gérer, puis améliorez les processus si nécessaire.

Les meilleures fonctionnalités d'UiPath :

Profitez de plus de 25 modèles d'apprentissage automatique préconstruits pour différents cas d'utilisation

Entraînez vos robots à vous avertir via le Centre d'action lorsqu'ils ont besoin d'une intervention humaine 🤖

Utilisez UiPath avec vos documents et feuilles de calcul Microsoft Office, Gmail et le gestionnaire de fichiers

Intégrez SAP et Citrix pour une plus grande productivité à l'échelle de votre entreprise

Limites d'UiPath :

Certains utilisateurs souhaiteraient que ce logiciel d'automatisation bureautique offre davantage d'options d'intégration avec des tiers

L'automatisation basée sur l'image pourrait faire avec quelques améliorations

Prix d'UiPath :

Free: Gratuit

Gratuit Pro: À partir de 420 $/mois

À partir de 420 $/mois Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.6/5 (18 commentaires)

4.6/5 (18 commentaires) Capterra: 4.6/5 (700+ avis)

9. Envoyé

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Envoy-Occupancy-Dashboard.png Tableau de bord de l'occupation d'Envoy /$$img/

via Envoyé Envoy est une solution de lieu de travail qui permet d'optimiser les environnements de travail hybrides et de gérer les visiteurs.

Cet outil d'automatisation du bureau permet aux employés hybrides de réserver le bureau qu'ils souhaitent pour le type de travail qu'ils prévoient de faire ce jour-là - selon que leur objectif principal est de se concentrer ou de collaborer. Ils peuvent également réserver des salles de réunion et recevoir un rappel avant le début d'une réunion.

Filtrez les visiteurs avant leur arrivée, puis demandez-leur de s'inscrire numériquement, en acceptant les accords de non-divulgation ou les dérogations dans le processus. Le système imprime un badge pour les visiteurs et les employés qui les accueillent en sont automatiquement informés afin qu'ils puissent accompagner leurs invités. 🙋‍♀️

Les meilleures fonctionnalités d'Envoy :

Gérer les réservations de bureaux et de salles pour votre personnel, en vous affichant clairement l'utilisation de l'espace

Définir des paramètres d'entrée pour assurer la sécurité de votre personnel et de votre capital intellectuel

Suivi du courrier et des livraisons grâce à des enregistrements clairs et à une distribution sécurisée

Découvrez qui se trouve dans le bâtiment à tout moment grâce à des analyses et des rapports détaillés

Envoy limitations :

Certains visiteurs peuvent ne pas être à l'aise avec le processus d'enregistrement numérique

Il faut idéalement investir dans un appareil comme un iPad pour le front desk - un smartphone est un peu trop petit

Prix de l'Envoy :

Standard: 3$/mois par utilisateur

3$/mois par utilisateur Premium: 5 $/mois par utilisateur

G2: 4.6/5 (490+ commentaires)

4.6/5 (490+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (400+ avis)

10. Zapier

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/1fb8965cde752f57f5679b405e91e826.webp Page de l'historique de Zapier /$$$img/

via Zapier Zapier est bien connu pour automatiser les connexions aux applications tierces et rationaliser les flux de travail.

Automatisez les tâches manuelles répétitives en liant deux ou plusieurs apps et en spécifiant les déclencheurs et les actions qui en découlent, par exemple, la mise à jour des coordonnées d'un client sur votre CRM lorsqu'il remplit un formulaire de changement de coordonnées ou l'envoi d'un e-mail de bienvenue lorsqu'il s'inscrit sur votre site. 📨

Effectuez des tâches administratives de routine sur les projets et envoyez des mises à jour sur les tâches et les projets. Collaborez entre les équipes - par exemple, entre les équipes commerciales et marketing, ou entre votre service d'assistance et le service informatique - grâce à des transferts de tâches automatisés. Et faites évoluer tout cela au fur et à mesure de la croissance de votre entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Zapier :

Utilisez l'outil de glisser-déposer pour construire votre flux de travail automatisé

Choisissez parmi des milliers de services web pour lier ceux dont vous avez besoin sur différentes plateformes

Stockez vos données dans des tableaux conçus pour l'automatisation et consolidez les mises à jour à partir de n'importe quelle application connectée

Encouragez la collaboration et contrôlez qui a accès à quoi grâce à diverses options de partage et d'autorisation

les limites de Zapier :

En cas de problème avec les applications tierces que vous connectez, le système peut tomber en panne temporairement

La version gratuite vous limite à seulement 100 tâches par mois avec des automatisations en une seule étape, ce qui peut ne pas être suffisant pour les plus grandes entreprises

Prix de Zapier :

Free: Gratuit

Gratuit Starter: 19,99 $/mois par utilisateur

19,99 $/mois par utilisateur Professionnel: 49 $/mois par utilisateur

49 $/mois par utilisateur Teams: 69$/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

69$/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs Entreprise: Contacter pour les prix

Zapier évaluations et critiques :

G2: 4.5/5 (1,100+ reviews)

4.5/5 (1,100+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,700+ reviews)

Gagnez du temps et de l'argent avec les meilleurs logiciels d'automatisation bureautique

Les outils d'automatisation bureautique gèrent pour vous les tâches répétitives chronophages, rationalisant vos flux de travail et vous libérant pour un travail plus important. Ils minimisent les erreurs humaines, améliorent l'efficacité et la productivité, et contribuent à rendre vos clients et votre personnel heureux, ce qui a pour effet d'augmenter vos résultats. 😊

Le meilleur logiciel d'automatisation bureautique pour votre entreprise vous offrira les outils dont vous avez besoin pour faire la connexion entre les processus spécifiques de votre entreprise. Il vous fournira également des perspectives pour vous aider à affiner les choses lorsque cela est nécessaire.

Bien qu'il existe de nombreuses solutions de bureautique, l'une des meilleures est ClickUp. ClickUp est un guichet unique qui vous aide à mieux gérer tous les aspects de votre entreprise, en simplifiant et en rationalisant tous vos processus de bureau. ✨ S'inscrire gratuitement à ClickUp aujourd'hui !