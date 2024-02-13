10 modèles gratuits d'aperçu de projet pour l'alignement de l'équipe

La création d'un forfait clair et concis est souvent la première étape de la gestion de projet, que vous travailliez sur un projet d'une semaine ou d'un an.

Les gestionnaires de projet sont responsables de tâches essentielles telles que la définition de la portée du projet, des objectifs, des budgets, du calendrier, de l'affectation des ressources et de l'ensemble du projet la gestion des tâches .

L'élaboration d'un forfait de projet est au cœur de toutes ces tâches essentielles. Un bon forfait de projet contribue grandement à garantir que votre projet se déroule sans goulots d'étranglement ni perturbations inutiles.

Quel que soit votre degré d'organisation, il est toujours possible que vous oubliiez un élément sur votre liste d'épicerie. Il en va de même pour la création d'un forfait de projet.

Compte tenu du grand nombre d'éléments en mouvement, vous en oublierez quelques-uns en élaborant le forfait du projet à partir de zéro. C'est là que les modèles d'aperçu de projet s'avèrent utiles.

Qu'est-ce qu'un modèle d'aperçu de projet?

Un modèle d'aperçu de projet est un document préconçu et personnalisable contenant toutes les informations essentielles de votre projet. Cela comprend la portée et les objectifs, les rôles des parties prenantes, les échéanciers, les budgets, les risques, les produits livrables et les dépendances.

Bien entendu, les exigences de chaque projet sont uniques. Qu'il s'agisse de construire un pont ou de planifier la mise sur le marché de votre application, un forfait méticuleusement élaboré permet de toujours afficher ces facteurs uniques.

Ces modèles vous aident à combiner le plan de manière systématique et structurée

Le modèle le forfait du projet ou l'aperçu constituera à terme une référence pour toutes les personnes impliquées. Vous pouvez ainsi vous assurer que toutes les parties prenantes partagent la même compréhension du projet la portée du projet de l'exécution du projet et des jalons critiques

Si un projet dérape, un bon forfait permet de le remettre sur les rails

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'aperçu de projet?

Deux caractéristiques principales doivent être prises en compte lors du choix d'un modèle d'aperçu de projet : la capacité de personnalisation et l'exhaustivité du modèle. Le modèle doit contenir tous les aspects importants d'un forfait de projet. Il doit également être suffisamment personnalisable pour répondre à vos besoins spécifiques.

Il existe de nombreux modèles de modèles de plans de projet mais choisissez un modèle bien conçu et convivial. Vous voudrez que ces modèles soient dotés d'intégrations, de versions et de fonctionnalités de collaboration pour couvrir toutes vos bases.

La plupart des modèles disposent d'une version de ces composants en fonction de leur forme et de leur objectif :

Titre et objectifs du projet

Portée du projet et échéancier

Parties prenantes

Produits clés à livrer

Calendrier par phase

Liste des tâches

Coûts et budget détaillés

Affectation des ressources

Évaluation des risques

Documentation d'assistance

Paramètres de contrôle de la qualité

Forfait de communication

Suivi des progressions et statuts

10 modèles gratuits d'aperçu de projet

Nous avons dressé une liste qui peut servir à une grande variété de projets. Voici les modèles d'aperçu de projet gratuits les plus populaires pour vous aider à démarrer la planification de votre projet.

1. Modèle d'aperçu de projet ClickUp #2

Élaborez un forfait complet pour votre projet et veillez à ce que tout le monde soit sur la même page grâce au modèle de plan de projet ClickUp

Le modèle Modèle d'esquisse de projet ClickUp offre un moyen efficace de forfaiter et d'organiser des projets en une série d'étapes. Il vous aide à démarrer rapidement le forfait et à dresser la liste de tous les éléments nécessaires. Lorsqu'on entreprend un projet, la visibilité est une préoccupation clé ; ce modèle a été mis en forme pour y répondre.

Le modèle vous permet de créer des tâches, de les assigner aux parties prenantes respectives et de créer des statuts personnalisés pour ces tâches

Vous pouvez également créer des champs personnalisés pour catégoriser et ajouter des attributs afin de visualiser la progression du projet à chaque étape

Les parties prenantes peuvent ajouter des libellés de priorité, laisser des paramètres et fixer des échéances précises

L'équipe peut ainsi forfaiter ses tâches et naviguer efficacement dans le projet. En outre, ClickUp affiche de nombreuses vues, telles que des listes, des diagrammes de Gantt, des calendriers et des charges de travail.

Nous recommandons d'utiliser ce modèle pour les projets comportant plusieurs niveaux de tâches et de sous-tâches.

2. ClickUp Modèle de planificateur de projet

Le modèle de planificateur de projet de ClickUp vous permet de gérer les communications, les cours et les livraisons afin d'atteindre vos objectifs

Le modèle Modèle de planificateur de projet ClickUp vous permet de vous y retrouver dans la complexité de la planification de projet. Vous pouvez conserver le suivi de tous les forfaits du projet en un seul endroit, quelle que soit la taille du projet.

Par exemple, l'affichage Kanban du modèle permet à plusieurs utilisateurs de personnaliser les tâches et de mettre à jour leur progression. Ce planificateur peut remplacer vos réunions quotidiennes et faire gagner du temps à votre équipe en affichant clairement le statut des tâches et leur progression.

Grâce à un contrôle d'accès personnalisé, les intervenants clés peuvent garder le cap, être informés des changements et collaborer étroitement.

Ce qui est formidable avec ce planificateur, c'est qu'il décompose la complexité des projets à grande échelle en objectifs gérables et réalisables. Tout en déléguant les responsabilités, il apporte une structure à votre équipe et rend le projet moins écrasant.

3. ClickUp Modèle de plan de projet

Planifiez votre projet en toute confiance et assurez-vous que tout est organisé et sur le suivi à tout moment

Le Modèle de plan de projet ClickUp vous aide à élaborer un forfait de projet suffisamment détaillé pour les projets complexes. Ce modèle est parfait si vous gérez plusieurs projets interconnectés nécessitant une planification et une structuration détaillées. Ce modèle vous permet de créer des échéanciers de projet détaillés, ainsi que des jalons et des objectifs clairs.

Des dépendances non planifiées peuvent faire dérailler un projet. Ce modèle permet de planifier toutes les dépendances afin d'éviter les goulets d'étranglement. Vous pouvez également définir des priorités, suivre la progression quotidienne et afficher une vue d'ensemble de toutes vos tâches.

Chaque fois que vous avez une réunion de lancement de projet pour la réunion de lancement du projet, utilisez ce modèle pour définir le champ d'application, les exigences et les dépendances afin d'intégrer ces détails dans l'échéancier de votre projet.

4. ClickUp Modèle d'aperçu de l'entreprise

Permet aux équipes de disposer d'un hub unique pour toutes les initiatives, accessible à tout moment grâce au modèle d'aperçu de l'entreprise ClickUp

Le modèle Modèle d'aperçu de la société ClickUp est une excellente option pour créer un aperçu complet de votre organisation qui peut être utilisé pour les équipes internes ou externes. Votre entreprise a souvent plusieurs projets en cours qui finissent par converger vers un objectif à long terme.

Dans le cas d'une organisation en pleine croissance, il est facile pour les équipes de perdre la vue d'ensemble en raison des silos internes et du manque de visibilité sur les autres départements.

Le modèle d'aperçu de l'entreprise offre aux équipes une visibilité sur la manière dont leurs objets sont liés aux objectifs de l'organisation. En outre, il est plus facile pour les dirigeants d'obtenir une vue d'ensemble de toutes les feuilles de route des projets en un seul endroit afin de garantir un alignement étroit entre les équipes et d'éviter la duplication des efforts.

5. ClickUp Modèle de documentation de projet

Documentez les détails de votre projet en toute simplicité, du forfait à l'exécution et à la livraison, grâce au modèle de documentation de projet ClickUp

La documentation est essentielle tout au long du projet. Elle aide les équipes à garder une trace des informations les plus cruciales, qu'il s'agisse des objectifs, des décisions prises lors des réunions ou des changements apportés à la stratégie au cours d'un projet. Il est essentiel de tout documenter.

Dans l'idéal, la documentation du projet devrait porter sur les éléments suivants l'ensemble de l'échéancier du projet accessible en un seul emplacement.

Les Modèle de documentation du projet ClickUp offre justement cela.

Votre équipe peut accéder, explorer et voir tous les documents nécessaires au projet. Grâce à une structure effacée, ce modèle réduit le temps consacré à la documentation en fournissant une plateforme centralisée permettant aux parties prenantes et aux autres départements de mieux collaborer.

Ne perdez jamais un fichier ou une discussion importante grâce à ce modèle.

6. Modèle de résumé du programme ClickUp

Tenez votre équipe informée des détails importants sans avoir à lire un document plus long

Avec autant de parties mobiles dans un projet, vous avez besoin d'un moyen rapide de résumer la progression et de garder votre équipe synchronisée.

L'outil Modèle de résumé du programme ClickUp est un bon outil pour créer un aperçu de haut niveau de votre programme pour les parties prenantes. Il vous aide à visualiser la situation dans son ensemble à l'aide de diagrammes et de graphiques intuitifs. Et à respecter les délais grâce à des rappels et des alertes.

Ce modèle vous permet de rationaliser vos opérations grâce à des libellés, des étiquettes et des catégories à code couleur. Pour vos équipes qui gèrent plusieurs projets, ce modèle simplifie l'obtention d'une vue unique de toutes les activités en cours sur l'ensemble des projets.

En même temps, vous pouvez obtenir un aperçu rapide de chaque projet et de sa progression sur votre tableau de bord.

7. ClickUp Modèle de Tableau blanc sur l'étendue du projet

Construire visuellement un chemin clair vers la réussite du projet, du lancement à la livraison

Lorsque vous lancez un projet, l'idéation et le forfait sont généralement les deux premières étapes. Elles forment le socle du projet.

Une grande partie du forfait consiste à paramétrer le champ d'application du projet. Le champ d'application du projet fait avancer le récit de la planification du projet.

C'est pourquoi il est essentiel de disposer d'une qui paramètre clairement le champ d'application de l'article pour votre projet.

Le modèle Modèle de Tableau blanc de l'étendue du projet ClickUp offre un moyen visuel et collaboratif d'élaborer des idées et de fixer l'échéancier. Ce modèle vous permet de réfléchir librement tout en étant structuré. Vous pouvez facilement paramétrer la portée d'un projet en le divisant en cibles et objectifs plus petits.

Combinez ce modèle avec Tableaux blancs ClickUp pour piloter votre processus de forfait et d'idéation.

Définissez une portée exacte et partagez-la avec les parties prenantes et les membres de l'équipe afin qu'ils puissent s'y référer à tout moment pour rester sur la même page.

8. Modèle Excel d'échéancier de projet par Vertex42

via Vertex42

Bien qu'elles ne soient pas les plus conviviales ou les plus intuitives, les feuilles de calcul ont été utilisées de facto pour la planification des projets. Le logiciel Excel Modèle d'échéancier pour un projet par Vertex42 est un moyen simple de créer un échéancier de projet sur une feuille de calcul.

Le modèle comprend des sections pour les tâches, les dates de début, les dates de fin, les durées et les dépendances. Il utilise la technique du diagramme à barres empilées pour représenter les jalons et la progression. Comme le modèle se trouve sur une feuille de calcul, il est accessible à tous les membres de l'équipe et à toutes les parties prenantes, ce qui favorise une collaboration efficace.

Télécharger ce modèle

9. Modèle d'aperçu de l'échéancier d'un projet par OfficeTimeline

via OfficeTimeline

Le modèle d'aperçu de l'échéancier d'un projet fournit un aperçu visuel de l'échéancier et des objectifs de votre projet. Il comprend des fonctionnalités telles que le code couleur, le regroupement des tâches et les dépendances. Il vous aide à communiquer efficacement la valeur du projet aux dirigeants, aux parties prenantes et aux membres de l'équipe.

Vous pouvez utiliser ce modèle dans le cadre de votre projet de pitch d'ascenseur à la direction générale. Il met en évidence les piliers clés de votre projet, tels que les objectifs, les dépendances et les risques potentiels.

Au fil du temps, ce résumé du projet servira également de documentation pour l'analyse rétrospective.

Télécharger ce modèle

10. Modèle de présentation PowerPoint Aperçu du projet par SlideEgg

via SlideEgg

Une présentation est un moyen visuellement convaincant de présenter votre idée de projet. Le pitch deck est l'exemple parfait de l'efficacité des présentations. Les milliards de dollars d'investissements levés témoignent de sa réussite.

Le modèle de présentation PowerPoint d'aperçu de SlideEgg est un bon point de départ pour créer une présentation PowerPoint sur votre projet.

Ce modèle de plan de projet comprend des diapositives pour présenter votre projet et discuter de ses objectifs, de ses livrables et de son échéancier. Grâce à une solide présentation d'aperçu de votre projet, vous serez confiant dans une proposition de projet réunion pour présenter la valeur de votre projet.

Télécharger ce modèle

Avant de dire 'oui'

Les modèles de forfaits de projet sont essentiels à la gestion de projet. Un bon modèle est clair, concis, adaptable et régulièrement mis à jour pour refléter les changements.

C'est une bonne pratique que d'intégrer vos modèles d'aperçu de projet à votre logiciel de gestion de projet . Cela facilite la mise à jour et le partage des informations et permet d'aligner le modèle sur la progression de votre équipe.

Réfléchissez à vos besoins les plus importants avant d'en choisir un, et donnez à votre équipe les moyens d'entamer son parcours de projet en toute clarté. 🎉