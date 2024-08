10 Meilleures alternatives et concurrents de Freshdesk en 2024

Les clients sont au cœur de votre entreprise. Si vous voulez réussir, vous ferez de la satisfaction de la clientèle l'un de vos objectifs principaux. Cela signifie que vous devez vendre des produits ou des services de qualité, en mettant l'accent sur l'expérience et l'assistance du client, du début à la fin de son parcours.

Cependant, le service client peut prendre beaucoup de temps et les centres d'appels sont coûteux. C'est pourquoi de nombreuses entreprises s'appuient sur les services de logiciel de service d'assistance pour améliorer la productivité des agents d'assistance et la qualité de leur travail rationaliser les flux de travail . 🎧

Une solution logicielle d'assistance client bien connue est Freshdesk, qui fait partie de la suite de produits Freshworks. C'est une bonne option, mais elle n'est peut-être pas adaptée à votre entreprise. Ainsi, avant de choisir votre solution de helpdesk - et.. réorganisez vos processus d'entreprise il vaut la peine d'examiner d'autres solutions.

Commençons par comprendre quels types de fonctionnalités et de fonctions sont disponibles dans les systèmes d'assistance client. Ensuite, nous examinerons certaines des meilleures alternatives à Freshdesk que vous pouvez envisager. 🤔⚖️

Que devriez-vous rechercher dans une alternative à Freshdesk ?

Bien qu'il existe de nombreuses alternatives Freshdesk, il est important d'en trouver une qui corresponde aux besoins et au budget de votre entreprise.

Il est également utile de rappeler qu'une bonne plateforme de service client permet d'avoir des équipes d'assistance heureuses qui, à leur tour, créent un service client de qualité. 😊

Voici quelques éléments à prendre en compte :

Les 10 meilleures alternatives à Freshdesk à utiliser en 2024

Chaque solution SaaS d'assistance client a ses avantages et ses inconvénients et lorsque vous les connaîtrez, vous serez en mesure de faire un bon choix pour votre entreprise. Voyons ce que ces alternatives à Freshdesk ont à offrir.

Collecter des informations et rationaliser la création de tâches grâce à l'affichage des formulaires de ClickUp

ClickUp est une solution de travail et de gestion d'équipe tout-en-un qui peut se doubler d'une plateforme de service client flexible. L'accent est mis à la fois sur la gestion de projet et sur la fourniture d'un excellent service à la clientèle service personnalisé clickUp possède toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour gérer efficacement vos tickets d'assistance client, tout en fournissant une assistance client de qualité.

Utiliser Affichage du formulaire ClickUp et le Modèle de ticket du service d'assistance ClickUp pour permettre aux clients de signaler facilement des problèmes, de soumettre des requêtes et de faire part de leurs commentaires. Les formulaires achevés sont ensuite automatiquement convertis en tâches traçables, ce qui permet de les acheminer dans vos flux de travail. Les fonctionnalités de gestion de projet vous permettent d'affecter, de réaffecter et de hiérarchiser les tâches, d'envoyer des e-mails et des notifications automatisés, et de suivre le temps d'achèvement. ✅

Choisissez l'option le modèle de suivi des problèmes qui convient le mieux à votre entreprise pour gérer les tickets depuis la première interaction avec le client jusqu'à la résolution du problème.

Par exemple, le modèle ClickUp Helpdesk utilise des statuts personnalisés tels que Ouvert, En progression, En attente et Résolu pour vous donner une idée précise de l'état d'avancement de chaque problème dans votre système de billetterie en temps réel. De plus, les champs personnalisés incluent le type de client, le numéro de compte, l'e-mail, le numéro de téléphone et l'action entreprise. Cela permet de la communication avec les clients simple et précise lorsqu'il s'agit de les tenir au courant de la progression.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Utilisez la vue QA Score pour surveiller les performances de votre équipe de service client et identifier les domaines problématiques, afin d'affiner votre processus d'assistance

Créez un tableau de bord personnalisable pour obtenir un aperçu de haut niveau à l'aide de cartes (anciennement appelées widgets) dans différentes catégories - par exemple, les tâches par niveau de priorité ou par membre de l'équipe, ou le nombre de tâches en cours ou achevées

ActiverClickUp ClickApps comme les avertissements de dépendance, l'automatisation des tâches récurrentes, ou l'envoi et la réception d'e-mails directement depuis ClickUp, en fonction de votre forfait

Choisissez la solution qui vous convient le mieux, par exemple, le forfait gratuit est une excellente option pour les startups et les petites Business, tandis qu'un forfait payant pourrait convenir à une grande entreprise à la recherche de plus de fonctionnalités

Accédez à votre tableau de bord ClickApp basé sur le cloud depuis n'importe où pour garder un œil sur ce qui se passe

Les limites de ClickUp

Il y a tellement de fonctionnalités disponibles dans cette alternative à Freshdesk que la courbe d'apprentissage peut sembler abrupte

Toutes les fonctionnalités ne sont pas (encore) disponibles sur l'application mobile

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois/membre de l'environnement de travail

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (8,800+ reviews)

4.7/5 (8,800+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,800+ reviews)

2. Zoho Desk

via Bureau Zoho Cette alternative à Freshdesk est une solution omnicanale qui se concentre sur l'amélioration de la productivité des agents du service desk tout en créant du bonheur pour les clients.

Le logiciel de service client rassemble les tickets d'assistance provenant de formulaires Web, d'e-mails, de discussions en direct, de médias sociaux et d'appels téléphoniques à votre centre d'appels entrants, en les stockant dans un seul endroit central. Il suffit de définir des paramètres d'affectation pour acheminer ces tickets vers le bon service en vue de leur résolution. Ils peuvent également être triés à l'aide de filtres tels que le type de client, l'urgence ou le statut du ticket.

La fonction d'historique des tickets et l'intégration avec Zoho CRM vous permettent de faire remonter les données client jusqu'à l'écran du ticket pour donner à vos agents toutes les informations dont ils ont besoin, facilitant ainsi les discussions avec les clients et les rendant plus productives. Et si vous avez différents services qui assistent les clients, la fonction multi-services peut tout gérer. 💪

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Desk

Réduisez les coûts de votre centre d'appels en confiant à Zia, le chatbot de Zoho, le soin de traiter les questions et demandes courantes

Utilisez l'IA intégrée pour analyser le sentiment des clients afin de pouvoir traiter les problèmes récurrents dès le début

Créez des accords de niveau de service (SLA) pour différents types de clients, en précisant par exemple la priorité et le délai de résolution

Utiliser des API personnalisées pour s'intégrer à d'autres logiciels Zoho et à des logiciels tiers

Limites de Zoho Desk

L'intelligence artificielle n'est disponible que sur le forfait Enterprise

Bien que l'interface utilisateur soit assez conviviale, la prise en main de certaines fonctionnalités plus avancées peut prendre un certain temps

Prix de Zoho Desk

Essai gratuit: 15 jours

15 jours Standard: $14/mois par utilisateur

$14/mois par utilisateur Professionnel: 23$/mois par utilisateur

23$/mois par utilisateur Enterprise: $40/mois par utilisateur

G2: 4.4/5 (4,900+ reviews)

4.4/5 (4,900+ reviews) Capterra: 4.5/5 (2,000+ reviews)

3. Traînée

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Drag.jpg Freshdesk alternatives : capture d'écran de l'affichage du Tableau de Drag /$$$img/

via Traîner Drag utilise Gmail pour créer un environnement de travail centralisé pour l'équipe d'assistance, facilitant ainsi la collaboration. Assistez les clients, créez et gérez des tâches et prenez des notes sur la progression ou les interactions, le tout à partir d'une boîte de réception partagée, par exemple support@example.com. Vous pouvez répondre en tant que vous-même ou au nom de votre équipe. 📤

Cette plateforme organise les e-mails entrants pour vous et vous permet de créer des règles pour automatiser vos flux de travail puis de les visualiser et de les gérer à l'aide de tableaux partagés.

Drag meilleures fonctionnalités

Gagnez du temps en utilisant des modèles d'e-mails et en automatisant les e-mails de suivi

Identifiez rapidement les opportunités d'amélioration en utilisant les aperçus des rapports sur les performances de l'équipe

Utilisez l'intégration Zapier pour connecter votre logiciel d'assistance client à plus de 5 000 autres applications, comme Google, Slack et Asana

Obtenez toute l'assistance dont vous avez besoin de la part de l'équipe d'assistance primée Drag

Limites de Drag

Les fonctions et les options de personnalisation sont assez limitées, donc si votre processus d'assistance client est plus complexe, vous devrez chercher ailleurs

Le logiciel Drag fait ralentir votre boîte aux lettres, surtout si vous utilisez également d'autres intégrations

Prix de Drag

Free: Jusqu'à 3 utilisateurs

Jusqu'à 3 utilisateurs Démarrage: 8 $/mois par utilisateur

8 $/mois par utilisateur Plus: 12 $/mois par utilisateur

12 $/mois par utilisateur Pro: 16$/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (230+ commentaires)

4.5/5 (230+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (120+ commentaires)

4. SpiceWorks

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Spiceworks.jpg Freshdesk alternatives : capture d'écran des tickets de Spiceworks /$$$img/

via SpiceWorks SpiceWorks est une solution gratuite de helpdesk et de gestion des tickets basée sur le cloud. Il vous aide à suivre et à hiérarchiser les demandes des utilisateurs et les tâches connexes, simplifiant ainsi la gestion du service client.

SpiceWorks gère les tickets à l'aide d'un portail web personnalisable. Vous pouvez le configurer pour attribuer automatiquement des tâches avec des dates d'échéance en fonction des catégories ou des priorités. Libérez davantage votre équipe de service client grâce à des réponses automatisées aux questions fréquemment posées (FAQ). Vous pouvez également paramétrer une base de connaissances personnalisée pour votre équipe afin qu'elle soit parfaitement équipée pour fournir un service de qualité. 📚

Les meilleures fonctionnalités de SpiceWorks

Économisez de l'argent en utilisant cet outil d'assistance client entièrement gratuit

Gardez le contrôle de vos tâches grâce à des rapports détaillés disponibles sur une base quotidienne ou mensuelle

Demandez de l'aide aux experts du forum de la communauté SpiceWorks lorsque vous en avez besoin

Utilisez SpiceWorks n'importe où via l'application mobile native, disponible pour Android ou iOS

Limites de SpiceWorks

Bien qu'il offre beaucoup pour un outil gratuit, la fonction pourrait ne pas être adaptée aux applications des grandes entreprises, en particulier si vous avez des équipes d'assistance dispersées

Les rapports ne sont pas aussi personnalisables que certains utilisateurs le souhaiteraient

Prix de SpiceWorks

Free

G2: 4.3/5 (plus de 300 commentaires)

4.3/5 (plus de 300 commentaires) Capterra: 4.4/5 (500+ commentaires)

5. Aide Scout

via Aide Scout Help Scout est une alternative évolutive à Freshdesk qui donne la priorité à l'engagement des clients. Conçue pour les petites et moyennes entreprises, elle aide à gérer les discussions de vos clients par e-mail, l'assistance par chat en direct et la messagerie in-app, le tout acheminé dans une boîte de réception partagée. Les discussions peuvent ensuite être attribuées à des agents spécifiques avec des pièces jointes privées. 📫

La base de données permet à votre équipe d'assistance d'accéder aux informations sur les clients ainsi qu'à l'historique de leur site web et aux détails des interactions précédentes. Et si vous déplacez vos données clients depuis une autre plateforme, Help Scout facilite grandement les choses, sans aucune intervention du service informatique.

Les meilleures fonctionnalités de Help Scout

Apprenez rapidement à utiliser l'interface intuitive de la plateforme

Créez une base de connaissances en libre-service pour les clients afin de libérer votre équipe d'assistance pour qu'elle puisse aider d'autres personnes qui ont besoin d'une assistance plus personnalisée

Utilisez l'automatisation pour accélérer les tâches répétitives

Suivez les indicateurs de l'équipe et le bonheur des clients grâce aux rapports du portail client

Limites de Help Scout

Les canaux sociaux et l'historique illimité des rapports ne sont disponibles que sur les forfaits Plus et Pro

Certains utilisateurs estiment que la plateforme de connaissances n'est pas aussi facile à utiliser qu'elle pourrait l'être

Prix de Help Scout

Essai gratuit: 15 jours

15 jours Standard: 20 $/mois par utilisateur

20 $/mois par utilisateur Plus: 40$/mois par utilisateur

40$/mois par utilisateur Pro: 65$/mois par utilisateur

G2: 4.4/5 (390+ avis)

4.4/5 (390+ avis) Capterra: 4.6/5 (200+ avis)

6. HubSpot Service Hub

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/JTBD-1\_Unify-your-Teams-and-Channels-Option-1.webp Les discussions de HubSpot Service Hub /$$img/

via HubSpot Service Hub HubSpot Service Hub fait partie de la suite logicielle HubSpot. Il connecte vos informations clients et vos canaux de service sur une seule plateforme.

Acceptez les requêtes des clients via des appels entrants, des e-mails, des discussions en direct ou des canaux de médias sociaux comme Facebook Messenger. Un portail client conserve les discussions entre les clients et vos agents de service en un seul endroit, quel que soit leur point de départ. Votre équipe du Front office dispose ainsi de toutes les données et du contexte dont elle a besoin pour offrir un service rapide et personnalisé. 🙋

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot

Assistez vos clients là où ils se trouvent grâce au système de billetterie et aux outils de gestion omnicanale

Utilisez la base de connaissances pour créer une bibliothèque de réponses aux questions fréquemment posées afin que les clients puissent s'aider eux-mêmes

Rappelez vos clients à l'aide du logiciel VoIP intégré

Restez au courant de tout ce qui se passe à l'aide du tableau de bord des rapports

HubSpot offre un service client 24h/24 et 7j/7, vous pouvez donc les contacter à tout moment pour obtenir de l'aide sur le système

Les limites de HubSpot

Vous devez également utiliser le CRM de HubSpot si vous voulez un accès transparent à toutes vos données clients

Les fonctionnalités d'automatisation ne sont disponibles que sur les forfaits payants et le portail client n'est en ligne qu'à partir du forfait professionnel

Prix de HubSpot

Démarrage: 45$/mois pour 2 utilisateurs

45$/mois pour 2 utilisateurs Professionnel: $450/mois pour 5 utilisateurs

$450/mois pour 5 utilisateurs Enterprise: $1,200/mois pour 10 utilisateurs

G2: 4.4/5 (2,000+ reviews)

4.4/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.4/5 (140+ avis)

7. Salesforce Service Cloud

via Salesforce Salesforce Service Cloud est la solution de service à la clientèle pour le secteur de la Plate-forme CRM Salesforce . Avec son affichage à 360 degrés de votre base de clients, ce logiciel d'assistance rationalise l'assistance aux clients sur plusieurs canaux.

La plateforme est dotée d'un outil d'assistance à distance qui permet le partage du bureau. Cela permet à vos agents de service de voir exactement ce que le client voit sur son écran afin qu'ils puissent identifier le problème. L'IA reconnaît des parties d'images à partir de la vue à distance et recommande des étapes au membre de l'équipe d'assistance pour l'aider à résoudre rapidement les problèmes des clients.

S'ils ne parviennent pas à résoudre le problème, ils peuvent facilement passer à un niveau supérieur. L'outil IA renvoie également les agents à des articles dans le système de gestion des connaissances par l'IA pour aider à améliorer la productivité et les niveaux de service. ✨

Salesforce Service Cloud meilleures fonctionnalités

Proposez une assistance par téléphone, par le biais d'un chatbot sur un site de commerce électronique ou via des applications de médias sociaux comme Facebook, Twitter ou Instagram

Utiliser l'application Service Cloud for Slack pour aider les agents à collaborer avec des experts afin de résoudre les requêtes d'assistance

Surveillez les risques pour les relations avec les clients grâce à des outils de détection et de gestion des incidents, afin que vous puissiez traiter les problèmes à un stade précoce

Utiliser l'IA pour capturer et automatiser les flux de travail, afin de gagner du temps et de réduire les coûts

Limites de Salesforce Service Cloud

Vous devez utiliser le Service Cloud avec Salesforce CRM afin d'avoir accès aux données des clients

De nombreuses fonctionnalités du logiciel comme l'IA, le routage omnicanal et la plateforme de libre-service coûtent plus cher

Prix de Salesforce Service Cloud

Essai gratuit: 30 jours

30 jours Débutant: 25 $/mois par utilisateur

25 $/mois par utilisateur **Professionnel : 80 $/mois par utilisateur

**Enterprise : 165 $/mois par utilisateur

Unlimited: $330/mois par utilisateur

G2: 4.3/5 (3,500+ reviews)

4.3/5 (3,500+ reviews) Capterra: 4.4/5 (700+ avis)

8. LiveAgent

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/LiveAgent.jpg Capture d'écran des tickets de LiveAgent /$$$img/

via LiveAgent LiveAgent est une plateforme d'assistance client qui se vante d'avoir l'installation et la mise en œuvre les plus rapides et les plus faciles. Cette alternative à Freshdesk est connue pour son logiciel LiveChat efficace et convivial.

Elle propose également un service client par téléphone avec une solution de centre d'appels LiveAgent, ainsi qu'une assistance via WhatsApp, Messenger et Viber, et des canaux de médias sociaux comme Instagram, Twitter et Facebook. Le système de billetterie rassemble toutes vos communications clients en un seul endroit, ce qui vous permet de résoudre les problèmes rapidement et efficacement sans avoir à changer de plateforme. 🙌

LiveAgent meilleures fonctionnalités

Adaptez l'interface utilisateur à votre entreprise grâce à des champs personnalisés et des filtres

Paramétrez des réponses automatisées aux paramètres afin que les agents puissent se concentrer là où ils sont vraiment nécessaires

Motivez votre équipe d'assistance client avec des badges, des récompenses et des classements

Créez une base de connaissances pour proposer des solutions aux clients via le portail client

S'intégrer à plus de 200 autres outils et applications, comme Gmail, Facebook, WhatsApp, Shopify, Mailchimp et WordPress

Limites de LiveAgent

Il y a tellement de fonctionnalités qu'il peut falloir un certain temps pour les trouver et apprendre à les utiliser toutes

Certains utilisateurs trouvent que les fonctions d'analyse et de rapports sont un peu basiques par rapport à leurs besoins

Prix de LiveAgent

Essai gratuit: 30 jours

30 jours Petit: $9/mois par utilisateur

$9/mois par utilisateur Medium: $29/mois par utilisateur

$29/mois par utilisateur Large: $49/mois par utilisateur

$49/mois par utilisateur Enterprise: $69/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (1,400+ reviews)

4.5/5 (1,400+ reviews) Capterra: 4.7/5 (1,500+ reviews)

9. Bureau d'aide ProProfs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ProProfs-Help-Desk.jpg Capture d'écran des tickets du service d'assistance de ProProfs /$$$img/

via Bureau d'aide ProProfs ProProfs Help Desk vise à fournir un service client multicanal tout en améliorant la productivité des agents et des équipes. Les discussions internes et externes des clients sont organisées dans un système central de gestion de l'assistance. Avec les notes et les discussions internes, cela facilite la collaboration pour résoudre les problèmes des clients. 🎯

Toutes les demandes entrantes sur cette alternative Freshdesk sont suivies dans des boîtes de réception partagées avec des adresses utiles, comme support@, help@, ou contact@.

ProProfs Help Desk meilleures fonctionnalités

Gestionnaire d'accueil dédié pour vous aider à démarrer

Utilisez l'automatisation pour assigner les tickets de manière équitable en utilisant un système de round-robin ou des règles de tickets avancées

Évitez la confusion et les messages croisés grâce à la détection des collisions entre agents

Création d'une base de connaissances pour que les clients puissent obtenir rapidement les réponses aux questions les plus fréquentes

Mesurez l'expérience client à l'aide d'indicateurs tels que la résolution au premier appel (FCR) et les scores de satisfaction client (CSAT)

Les limites de ProProfs Help Desk

Les options d'intégration avec des tiers sont assez limitées et pourraient ne pas être suffisantes pour une grande entreprise

ProProfs n'offre pas d'assistance via les médias sociaux, ce qui peut être un frein pour certains utilisateurs

Prix du service d'assistance de ProProfs

Essai gratuit: 15 jours

15 jours Forfait annuel: 20$/mois par utilisateur

G2: 4.7/5 (18 commentaires)

4.7/5 (18 commentaires) Capterra: 4.8/5 (13 commentaires)

10. Zendesk

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/uc\_sample\_ticket\_ocr\_sc-1400x706.png Capture d'écran de la chatbox de Zendesk /$img/

via Zendesk Cette alternative bien connue à Freshdesk est personnalisée pour les plus grandes entreprises et se concentre sur la création d'excellentes expériences client grâce à des interactions personnalisées. Elle combine l'assistance humaine avec des fonctions IA pour vous offrir le meilleur des deux mondes.

En fonction de ce dont ils ont besoin, les clients sont dirigés vers le portail de libre-service pour les questions courantes ou vers l'agent de service le plus qualifié pour résoudre leur requête. IA outils d'automatisation du flux de travail veillez à ce que tous vos processus de service soient aussi rationalisés que possible. 🛠️

Bien qu'il y ait un intervalle de forfaits disponibles pour différentes tailles d'entreprises, au cas où vous n'auriez besoin que d'un système de billetterie, ils ont également un forfait de base à partir de 19 €.

Les meilleures fonctionnalités de Zendesk

Gérer les demandes qui arrivent par e-mail, téléphone, SMS ou médias sociaux

Utilisez Zendesk sur le web, ou sur les appareils mobiles Android ou iOS grâce à des intégrations

S'intégrer à plus de 1 000 autres applications, notamment Jira, Tymeshift, Teamviewer et Harvest

Utiliser les outils d'analyse et deoutils de rapports pour découvrir des informations sur votre processus de service à la clientèle

Les limites de Zendesk

Bien que vous puissiez créer des affichages personnalisés, vous ne pouvez pas les exporter, vous devez donc les créer manuellement pour chaque utilisateur

Vous devrez payer un supplément de 50 € par mois et par agent pour bénéficier de l'assistance IA avancée

Prix de Zendesk

Essai gratuit: 30 jours

30 jours Suite Teams: $55/mois par utilisateur

$55/mois par utilisateur Suite Growth: $89/mois par utilisateur

$89/mois par utilisateur Suite Professional: $115/mois par utilisateur

$115/mois par utilisateur Suite Enterprise: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs Suite Enterprise Plus: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs IA avancée (module complémentaire): 50 $/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Zendesk

G2: 4.3/5 (5,700+ reviews)

4.3/5 (5,700+ reviews) Capterra: 4.4/5 (3,700+ avis)

Rendez vos clients (et votre équipe) heureux

Bien servir ses clients est un élément fondamental pour bâtir une entreprise prospère, quel que soit le produit que l'on vend.

L'ensemble des fonctionnalités de ClickUp, sa grande variété de modèles et ses possibilités de personnalisation le placent en tête lorsque vous recherchez un système tout-en-un pour optimiser votre service client - et vos flux de travail. 🤩 S'inscrire gratuitement avec ClickUp dès aujourd'hui et voyez votre entreprise se développer.