Les meilleurs modèles d'AMDE pour détecter et résoudre les problèmes potentiels (PowerPoint, Excel et ClickUp)

Quel que soit votre produit ou service, vous avez besoin d'un mécanisme pour identifier les risques de défaillance et forfaiter les stratégies de prévention. L'analyse des modes de défaillance et de leurs effets (AMDE), développée par l'armée américaine à la fin des années 1940 est l'un des plus anciens outils de détection et de réduction des risques.

Les exercices d'AMDE peuvent être réalisés pour toute initiative, qu'il s'agisse d'un projet, d'un produit, d'un système ou d'une prestation de services. L'analyse permet de décomposer systématiquement les problèmes critiques, de concevoir des étapes pratiques pour les résoudre et de compiler des les enseignements tirés pour limiter les risques futurs.

L'AMDE étant une entreprise proactive et orientée vers l'avenir, la plupart des responsables s'appuient sur des modèles pour ajouter une structure à l'ensemble de l'opération. Ces modèles peuvent être dotés de dispositions préétablies, de tableaux Kanban et d'étapes de processus pour vous aider à tenir compte des gaspillages, des défauts ou des résultats néfastes de manière approfondie.

Dans cet article, nous allons vous présenter 10 modèles d'AMDE conviviaux pour identifier efficacement les défaillances et prévenir les pertes inutiles. ✨

Qu'est-ce que l'analyse des modes de défaillance et de leurs effets ?

L'analyse des modes de défaillance et de leurs effets est une méthode structurée.. technique structurée de gestion des risques employée pour identifier et évaluer les impacts potentiels d'erreurs ou de défauts au sein d'un processus. Cette méthode identifie les modes de défaillance potentiels, retrace leurs origines et leurs répercussions et aide à formuler des stratégies pour minimiser, atténuer ou réduire les risques corriger ces défaillances . ☑️

L'approche AMDE se concentre principalement sur trois facteurs clés :

L'occurrence : Les causes et la fréquence des défaillances dans le processus de conception, d'assemblage, de fabrication ou de livraison concerné Gravité : L'impact des conséquences qui en résultent Prévention : Les étapes pour prévenir ou atténuer le problème

Une fois ces évaluations effectuées, vous pouvez remédier aux défaillances évitables par des mesures proactives. Vous pouvez également des forfaits d'urgence pour gérer les risques imprévisibles.

Il existe principalement deux types d'AMDE :

AEMF de conception (AMDEC) : Utilisée aux étapes initiales ou finales de la conception du produit pour identifier les défaillances potentielles liées à la conception qui peuvent présenter des risques pour la sécurité, la santé ou l'environnement

: Utilisée aux étapes initiales ou finales de la conception du produit pour identifier les défaillances potentielles liées à la conception qui peuvent présenter des risques pour la sécurité, la santé ou l'environnement AMDE de processus (AMDEP) : Découvrir les risques liés aux changements de processus qui pourraient avoir des effets négatifs sur la dépendance du processus, la qualité du produit, la sécurité publique, le contenu de la clientèle et les finances

Quelles sont les étapes de l'exercice AMDE ?

Il existe de nombreuses façons de procéder à l'AMDE. Voici les étapes standard pour un emploi détaillé :

10 modèles gratuits d'AMDE pour les managers proactifs

Comme vous l'avez vu, la réalisation d'une AMDE est à la fois chronophage et intense, d'où l'intérêt de disposer de modèles spécialement conçus pour vous aider.

Nous avons dressé une liste des 10 meilleurs modèles PowerPoint, Excel et ClickUp modèles pour vous aider à repérer les pièges potentiels et à diagrammer votre parcours vers la réussite sans effort. Jetons un coup d'œil à leurs fonctionnalités pratiques ci-dessous. 👀

1. ClickUp Modèle d'AMDE de processus Lean Six Sigma

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Process-FMEA-Lean-Six-Sigma-Template.png Identifiez rapidement les risques potentiels et créez un forfait d'action avec le modèle ClickUp Process FMEA Lean Six Sigma https://app.clickup.com/signup?template=t-375114609 Télécharger ce modèle /$$cta/

Les experts en amélioration des processus adorent utiliser le cadre Lean Six Sigma pour améliorer les flux de travail organisationnels. Cet outil est encore plus efficace lorsqu'il est associé au processus AMDE !

Les ClickUp Modèle d'AMDE de processus Lean Six Sigma est votre arme secrète pour repérer avec précision les risques liés aux processus, mettre en lumière les axes d'amélioration et élaborer le parfait forfait d'actions correctives. 💡

Le modèle vous paramètre avec une structure visuellement emballée pour évaluer les processus. Ouvrez la vue Liste AMDE pour superviser les défaillances de processus enregistrées, chacune avec des détails contextuels (comme la fonction, la gravité, la probabilité d'occurrence et les causes potentielles) affichés dans les champs personnalisés.

Dans l'affichage Par Tableau d'occurrence, organisez les défaillances de processus sous forme de cartes Kanban en fonction de leur probabilité d'occurrence. Vous pouvez changer l'affichage pour se concentrer sur les risques de détection ou de gravité .

Enfin, dans la vue Tableau de calcul de l'IPR, vous trouverez un tableau répertoriant toutes les défaillances ainsi que les notes qui leur ont été attribuées pour la Gravité, la Probabilité d'occurrence, la Probabilité de détection et l'Nombre de priorité du risque (IPR) qui en résulte. Utilisez-le pour calculer l'IPR et identifier les processus devrait être priorisé dans le forfait.

Vous pouvez créer des tâches actionnables directement dans le modèle et utiliser des des rappels automatisés pour y donner suite.

2. Modèle ClickUp 5 Whys

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-5-Whys-Tableau blanc-Template.jpeg ClickUp 5 Whys Modèle de Tableau blanc https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6319650 Télécharger ce modèle /$$cta/

Résolvez les cas complexes de flux de processus comme un vrai détective en utilisant le modèle de tableau blanc ClickUp 5 Whysys Modèle ClickUp 5 Whys . 🕵️

Ceci Modèle de tableau blanc permet de découvrir la cause profonde des problèmes tout en maintenant une forme d'AMDE visuellement attrayante et créative. Tableaux blancs ClickUp sont des toiles qui vous permettent de visualiser les flux de travail en ajoutant des formes, cartes mentales , des images, des notes adhésives et des graphiques. Tirez parti de cet outil pour créer des plans de processus complexes, étape par étape.

Le modèle comporte un plan préconçu qui demande cinq fois pourquoi pour vous aider à remonter à la cause première d'un problème. Commencez par insérer le problème dans le champ prévu à cet effet et faites un brainstorming sur les Pourquoi. Le plan ressemble à un escalier : plus vous avancez, plus vous vous rapprochez des schémas récurrents ou des causes profondes.

Pour illustrer, les trois premiers pourquoi pourraient ressembler à ceci :

Problème : Lenteur des temps de réponse du service clientèle.

1ère raison : Pourquoi les temps de réponse sont-ils lents ?

Réponse : Les responsables de l'assistance sont submergés par un grand nombre de questions.

Deuxième raison : Pourquoi y a-t-il tant de questions ?

Réponse : Les campagnes de marketing ont accru l'intérêt des clients.

3e Pourquoi : À quoi les campagnes de marketing ont-elles servi à accroître l'intérêt des clients ?

Réponse : Elles ont ciblé un public plus large que d'habitude.

: Les responsables de l'assistance sont submergés par un grand nombre de questions.

Le modèle est codé par couleur, ce qui vous permet de distinguer visuellement les problèmes, les raisons et les pourquoi. De plus, il encourage les équipes à élaborer des solutions intelligentes grâce à la modification en cours et à la Révision.

Vous disposez également d'une légende codée par couleur pour simplifier la navigation dans le plan. Déplacez-la sur le Tableau blanc, modifiez les formes et les couleurs des éléments inclus ou remplacez le texte par le vôtre.

3. ClickUp Modèle de Tableau blanc Cause et effet

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Cause-Effect-Template.png Décomposez vos problèmes en causes principales et en causes profondes pour aller au fond des problèmes avec le modèle de tableau blanc ClickUp des causes et des effets https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6322570 Télécharger ce modèle /$cta/

Identifiez les origines des problèmes, les domaines à améliorer et les risques potentiels avec le modèle de tableau blanc ClickUp Modèle de tableau blanc des causes et effets ClickUp le tableau blanc des causes et des effets est un outil puissant de visualisation et de hiérarchisation des tâches.

Il est accompagné d'un diagramme de cause et d'effet préétabli sur un Tableau blanc. Il est entièrement adaptable à vos besoins - tout ce que vous avez à faire est de décomposer les problèmes complexes en micro-processus afin d'identifier les facteurs de risque. Voici comment utiliser le diagramme à travers un exemple pratique :

Problème principal: Identifier le problème principal, par exemple, Les équipes commerciales ont baissé de 20 % au cours des deux derniers mois

Identifier le problème principal, par exemple, Les équipes commerciales ont baissé de 20 % au cours des deux derniers mois Causes principales: Utilisez des connecteurs pour faire des branches et lier le problème principal aux causes, telles que la faiblesse de la demande ou la faiblesse de la publicité

Utilisez des connecteurs pour faire des branches et lier le problème principal aux causes, telles que la faiblesse de la demande ou la faiblesse de la publicité Causes profondes: Reliez les causes principales aux raisons profondes de votre problème. Dans le cas de notre échantillon, les causes peuvent être la publicité agressive des concurrents ou le design démodé des t-shirts

Créez autant de branches et de connecteurs que nécessaire pour aller au fond du problème. Tirez parti d'un code couleur pour différencier clairement les causes de chaque problème et mettre en évidence la connexion pour votre équipe. Si vous le souhaitez, vous pouvez créer une tâche pour analyser chaque relation de cause à effet et faire un brainstorming sur les solutions potentielles sur le même Tableau blanc. 🧠

4. Modèle d'analyse des voies critiques ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-Critical-Pathway-Analysis-Template.png Établissez facilement des priorités entre les tâches grâce à des affichages multiples en utilisant le modèle d'analyse des voies critiques ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-194507379 Télécharger ce modèle /$$cta/

Le modèle Modèle d'analyse du chemin critique ClickUp est idéal pour planifier les tâches qui ne sont pas négociables pour achever le projet dans les délais et celles qui peuvent souffler un peu si vous devez déplacer des ressources pour rester dans les temps. 📅

Utilisez la fonction Affichage du Calendrier pour vérifier les tâches à venir et modifier les dates d'échéance en faisant glisser la barre de fin de la tâche. Vérifiez les attributs de la tâche grâce à des champs personnalisés tels que Durée, Équipe de livraison et Progression.

Dans la fenêtre Vue Gantt diagramme , vous pouvez visualiser les dépendances du projet les options disponibles sont les suivantes : les dépendances du projet, les durées et les ruptures sont indiquées par un code couleur. Les options disponibles sont les suivantes :

Les tâches marquées d'un bloc comportant des lignes diagonales bleues indiquent que la tâche est achevée

des lignes grises avec des pointes de flèches reliant les tâches signifient qu'il existe des dépendances entre elles

Une forme ovale rouge symbolise une tâche dont la dépendance est bloquante

Lorsque vous activez la fonctionnalité Reprogrammer les dépendances, le décalage d'une tâche avec des dépendances ajustera automatiquement les plannings des tâches liées suivantes.

Surveillez des projets entiers dans la vue Tableau par département qui regroupe les tâches en fonction de leurs départements ou équipes de livraison respectifs. Vous pouvez également ouvrir la Vue Liste pour obtenir une liste directe des tâches organisées en fonction de leur statut.

5. Modèle de matrice de décision de la grille des hypothèses de ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-Assumption-Grid-Decision-Matrix-Template.png Prenez des décisions en visualisant les risques liés à chaque tâche à l'aide du modèle de matrice de décision de la grille des hypothèses ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-216245570 Télécharger ce modèle /$$cta/

Les décisions peuvent être un véritable casse-tête, mais avec le modèle de matrice de décision de ClickUp, il est possible de prendre des décisions en visualisant les risques liés à chaque tâche Modèle de matrice de décision de la grille des hypothèses de ClickUp vous deviendrez un pro de la résolution de problèmes ! Ce modèle vous permet d'explorer les différentes possibilités du problème à résoudre en rationalisant les hypothèses et en évaluant les incertitudes associées avec les équipes avant de faire des choix raisonnables.

Classez les idées en fonction des niveaux de risque sur un tableau blanc clair et visuellement attrayant. Reportez-vous au guide intégré pour naviguer sur l'axe des risques à l'aide de boîtes préconstruites (quadrants), chacune dotée d'un code couleur pour dépeindre plusieurs perspectives :

Jaune: Certain, Risque élevé 💛 Rouge: Incertain, risque élevé ❤️ Vert: Certain, risque faible 💚 Grey: Uncertain, Low Risk 🖤 (gris)

Utiliser le pool d'idées pour collaborer avec votre équipe et disposez les contributions sous forme de cartes. Une fois que vous avez évalué les risques et les certitudes, déplacez-les dans la case appropriée par une action de glisser-déposer.

Explorez la vue Liste pour voir vos tâches regroupées par statut (À faire, En cours ou Terminé). De nombreux gestionnaires de projet trouvent l'Affichage Tableau plus pratique pour la prise de décision car il affiche les éléments de votre discussion sous forme de cartes à faire glisser dans une fenêtre unique.

6. Modèle PowerPoint AMDE par SlideTeam

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/PowerPoint-FMEA-Template-by-SlideTeam.png Modèle PowerPoint AMDE par SlideTeam /$$$img/

Mener une AMDE pour prendre des mesures correctives et trouver des défaillances potentielles avec ce modèle PowerPoint par SlideTeam

Vous cherchez à communiquer un forfait d'analyse des modes de défaillance et de leurs effets à votre équipe ? Attirez leur attention avec le modèle PowerPoint AMDE de SlideTeam.

Utilisez cet outil illustratif pour passer en revue toutes les étapes de l'AMDE une par une, en terminant par un plan d'action convaincant. Nous vous recommandons de fournir une description et un exemple pour chaque étape en utilisant des tableaux pour une visualisation claire.

Ce modèle est fourni avec des diapositives préconçues pour l'AMDE et l'AMDEF, comportant des tableaux et des diagrammes circulaires, ainsi qu'un tableau de calcul des risques de l'AMDE, pour présenter les niveaux de risque de manière organisée et facile à comprendre.

Ce modèle est un coup d'éclat instantané avec des icônes et des graphiques riches. Ses cinquante-quatre diapositives sont personnalisables en termes de contenu, de modèle de couleur, de taille de texte et de caractère. Ajoutez des éléments tels que des formes, des diagrammes et des images, insérez des notes Post-it pour mettre en évidence les points importants, ou ajoutez des diagrammes à barres et des graphiques linéaires pour montrer la progression. 📊

7. Diagramme de matrice PowerPoint pour l'interprétation de l'AMDE par SlideTeam

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/PowerPoint-Matrix-Chart-for-FMEA-Interpretation-by-SlideTeam.png Diagramme matriciel PowerPoint pour l'interprétation des AMDE par SlideTeam /$$img/

Présenter les risques de l'AMDE à l'ensemble de l'équipe est un jeu d'enfant avec la Matrice PowePoint pour l'interprétation des AMDE de SlideTeam

Sensibilisez votre public à la prévention des défaillances potentielles en utilisant le diagramme matriciel PowerPoint pour l'interprétation des AMDE de SlideTeam. Ce modèle à une seule diapositive vous aide à évaluer la gravité et la probabilité des occurrences de défaillance et à classer les priorités en trois catégories : élevée, moyenne ou faible, afin de créer une matrice PowerPoint pour l'interprétation des AMDE plan d'action efficace . 📈

Utilisez le diagramme de la matrice pour présenter la gravité du risque sur une échelle allant de 1 (faible impact) à 10 (fort impact) et le niveau d'occurrence, allant de 1 (peu probable) à 10 (très probable). Votre équipe devra saura quels sont les processus à prioriser en suivant un guide situé à droite du modèle pour les défaillances potentielles.

Personnalisez la diapositive pour répondre aux exigences spécifiques de l'entreprise ou du public. Modifiez la couleur du diagramme de la matrice, ajoutez ou modifiez des éléments de texte, ou incluez des icônes et des formes pour illustrer les sections critiques de l'AMDE.

8. Modèle Excel AMDE par Visual-Paradigm

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Excel-FMEA-Template-by-Visual-Paradigm-1.png Modèle Excel d'AMDE par Visual-Paradigm 1 /$$$img/

Couvrez toutes les étapes du processus d'analyse des modes de défaillance avec le modèle Excel AMDE de Visual-Paradigm

Les amateurs de tableurs peuvent désormais documenter le processus AMDE sur une seule feuille en utilisant le modèle Excel AMDE de Visual-Paradigm. Il comporte des fonctionnalités complètes pour chaque étape de l'AMDE, ainsi que des questions qui serviront de lignes directrices tout au long du processus.

Le modèle comprend deux sections principales : l'en-tête et les colonnes. L'en-tête contient des détails administratifs, tels que le nom du processus, le nom du responsable et la date, pour l'analyse AMDE et le suivi des documents. Les colonnes dans le corps du modèle suivent une hiérarchie pour que les enregistrements soient cohérents dans tous les formulaires d'AMDE.

Utilisez le corps de la feuille pour examiner le processus étudié, les modes de défaillance potentiels, les effets et les causes. Classez la gravité, l'occurrence et la détection sur une échelle de 1 à 10 et calculez les IPR. 🧮

Ce modèle peut être complété par des sections supplémentaires si nécessaire. Par exemple, vous pouvez inclure davantage de lignes pour prendre en compte des étapes de processus ou des composants de produits supplémentaires. Vous pouvez également supprimer des lignes, modifier la disposition du tableau ou choisir une police de caractère différente.

9. Modèle Excel d'analyse des modes de défaillance et de leurs effets par GoLeanSixSigma

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Excel-Failure-Mode-Effect-Analysis-Template-by-GoLeanSixSigma.png Modèle Excel d'analyse des modes de défaillance et de leurs effets par GoLeanSixSigma /$$$img/

Utilisez le modèle Excel d'analyse des modes de défaillance et de leurs effets de GoLeanSixSigma pour mener une AMDE à l'aide d'un tableau entièrement personnalisable

Si vous êtes novice en matière d'AMDE, le modèle Excel d'analyse des modes de défaillance et de leurs effets de GoLeanSixSigma est un excellent point de départ. Il est accompagné de feuilles séparées qui contiennent des exemples pratiques de mise en œuvre de l'AMDE pour différents scénarios.

Ce modèle est entièrement modifiable et contient des questions préétablies pour vous aider à remplir le tableau plus efficacement. Que vous travailliez dans le domaine de la finance, des soins de santé ou de l'hôtellerie, il vous donne un aperçu de ce que vous devez noter à chaque étape de l'AMDE. Des feuilles séparées expliquent également la gravité, l'occurrence et l'échelle de détection.

Le modèle contient un en-tête décrivant les processus et un tableau principal reprenant les étapes de l'AMDE. Bien qu'il n'ait aucune collaboration en temps réel tools, vous pouvez toujours le partager avec vos collaborateurs par e-mail.

10. Modèle Excel d'analyse des modes de défaillance et de leurs effets par CIToolKit

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Excel-Failure-Mode-and-Effect-Analysis-Template-by-CIToolKit.png Modèle Excel d'analyse des modes de défaillance et de leurs effets par CIToolKit /$$$img/

Identifiez les défaillances potentielles sans effort et élaborez le forfait parfait avec le modèle Excel d'analyse des modes de défaillance et de leurs effets de CIToolKit

Identifiez les étapes du processus, examinez les causes des défaillances et créez des forfaits en utilisant le modèle Excel d'analyse des modes de défaillance et de leurs effets de CIToolKit. Ce modèle facile à utiliser est fourni avec un tableau AMDE préformaté, modifiable pour différents types d'analyse exigences du projet .

Le modèle assiste le processus d'AMDE en cinq étapes. Supposons que vous dirigiez une entreprise de livraison de repas. Dans ce cas, vous pouvez identifier les éléments suivants :

Étape du processus: Comment le processus se déroule-t-il ? (prise de commandes) Mode de défaillance potentielle: _Comment le processus peut-il se dérouler de manière erronée ? Effet de la défaillance potentielle: Quel serait l'impact en cas de défaillance ? (commande incorrecte) Causes potentielles: _Qu'est-ce qui peut entraîner une défaillance ? Contrôles actuels : _Comment éviter cela à l'avenir ? (utiliser une checklist de prise de commande)

Le modèle comporte des lignes pour la gravité, l'occurrence, la détection et les mesures correctives. Vous pouvez supprimer ou ajouter des lignes ou modifier la typographie du tableau pour qu'elle corresponde à votre image de marque. 🔠

Détecter, prévenir et gagner avec ces modèles

Ne partez plus de zéro et optez pour une analyse des risques et un forfait efficaces, grâce aux modèles de qualité supérieure axés sur l'AMDE que nous vous avons présentés

Pour plus de commodité, plongez dans les Bibliothèque de modèles ClickUp avec plus de 1 000 modèles pré-conçus et conviviaux, couvrant tout, de la la documentation du projet et de la gestion à la mise en œuvre des forfaits de mesures correctives . 🏇