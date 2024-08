Top 10 des applications qui écrivent des dissertations pour vous en 2024 (gratuites et payantes)

Vous devez rendre prochainement un important travail de recherche ou une dissertation et vous cherchez un moyen de gagner du temps et de l'énergie ou d'améliorer votre façon de rédiger. Vous en avez assez de fixer une page blanche en espérant qu'elle devienne, comme par magie, votre meilleur travail.

Ce qu'il vous faut, c'est une application qui rédige des dissertations à votre place.

Il existe de nombreux outils de rédaction de dissertations pour tous les usages possibles. Que vous ayez besoin d'un outil d'intelligence artificielle (IA) qui vous aide à rédiger les grandes lignes, générer du texte pour différentes sections, ou améliorer votre essai pour qu'il ait une meilleure sonorité générale, vous avez de la chance.

Dans ce guide, nous partageons avec vous les 10 meilleures applications de rédaction de dissertations disponibles aujourd'hui. Chacune d'entre elles offre aux écrivains, étudiants et autres rédacteurs de dissertations en tout genre une meilleure façon de commencer ou de terminer votre devoir.

Explorons les options des applications qui écrivent des dissertations pour vous, et commençons à écrire de meilleures dissertations ensemble. ✔️

Que faut-il rechercher dans les applications qui écrivent des dissertations pour vous ?

Comme tout type de service ou de produit de rédaction de dissertations, toutes ces applications ne sont pas construites de la même manière. Certains outils de contenu IA sont conçus pour la recherche et les grandes lignes, tandis que d'autres excellent dans la transformation de vos mots en morceaux de pensée, arguments ou déclarations convaincants.

Lorsque vous réfléchissez à l'application de rédaction de dissertations qui vous convient le mieux, pensez à ce qui suit.

**Cette application est-elle conçue pour la rédaction de dissertations ? Ou s'agit-il d'un outil d'IA plus générique ?

Caractéristiques: L'application fait-elle appel aux fonctionnalités de recherche, de rédaction ou de relecture dont vous avez besoin ? À fait-elle d'autres options ?

L'application fait-elle appel aux fonctionnalités de recherche, de rédaction ou de relecture dont vous avez besoin ? À fait-elle d'autres options ? Facilité d'utilisation: L'application est-elle facile à utiliser ? Quelle est l'expérience de l'utilisateur ?

L'application est-elle facile à utiliser ? Quelle est l'expérience de l'utilisateur ? Évaluations et critiques: Que font les utilisateurs de l'application dans le monde réel ?

Que font les utilisateurs de l'application dans le monde réel ? Langue: L'application ne fait-elle que travailler en anglais ? Puis-je écrire dans une autre langue ou traduire mon essai ?

L'application ne fait-elle que travailler en anglais ? Puis-je écrire dans une autre langue ou traduire mon essai ? Prix: Existe-t-il une version gratuite de l'application ? À fait-elle l'objet d'un abonnement mensuel abordable ou onéreux ?

Utilisez ClickUp IA pour générer un article de blog dans ClickUp Docs à partir d'une simple invite, pour ajouter des détails et d'autres aspects importants

ClickUp est peut-être connu comme un outil de productivité et de gestion de projet pour les entreprises, mais c'est aussi un endroit idéal pour les écrivains et les étudiants de tout niveau. ClickUp vous fournit un lieu de stockage et de travail pour vos idées, vos recherches et vos écrits, ainsi que des fonctionnalités pour classer votre travail par ordre de priorité tout au long du processus.

L'une des meilleures fonctionnalités pour la rédaction d'un essai est ClickUp AI . Notre nouvel assistant de rédaction IA convivial est adapté à votre rôle, avec une énorme variété de cas d'utilisation, de tâches et de fonctionnalités, en fonction de la façon dont vous souhaitez utiliser l'application. Utilisez ClickUp pour vous aider à trouver des idées de sujets de dissertation ou d'article de recherche, à résumer votre essai pour rédiger une conclusion percutante, ou à réécrire des paragraphes pour que vous ayez l'air plus professionnel.

Toutes les idées et tous les mots que vous générez avec notre assistant IA vivent à l'intérieur de l'application Documents ClickUp . Non seulement cette alternative à Microsoft Word et Google Docs est un endroit idéal pour stocker des notes et des idées, mais elle peut devenir votre personnel wiki ou un référentiel pour tous vos besoins en matière de rédaction d'essais - l'un de nos favoris de productivité .

Stockez vos idées, vos notes, vos citations, vos brouillons de dissertation et vos notes d'entretien en un seul endroit. Mettez en forme vos documents, ajoutez des images et des couleurs, et personnalisez l'expérience pour que la rédaction de votre essai soit plus amusante.

Si vous ne savez pas par où commencer, la rubrique Modèle de guide de rédaction par ClickUp est l'endroit idéal pour obtenir des précisions sur la façon de rédiger le meilleur contenu possible. Le modèle comprend des conseils sur la cohérence de la langue, du ton et de la mise en forme afin que vous puissiez produire un contenu sans erreur, cohérent et précis à chaque fois.

Grâce à ClickUp AI, ClickUp Docs et à notre outil complet d'aide à la rédaction de contenu, vous pouvez rédiger un contenu de qualité Bibliothèque de modèles clickUp dispose de tout ce dont vous avez besoin pour commencer à rédiger vos meilleures dissertations. 🤩

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Stockez toutes vos notes de dissertation ou de devoir, vos brouillons et vos fichiers en un seul endroit

Invitez des mentors à collaborer avec vous ou à partager des commentaires en temps réel dans vos documents

Utilisez ClickUp AI pour générer des idées de haute qualité, reformuler des phrases et créer du texte pour votre essai

Rationalisez votre processus et trouvez l'inspiration grâce à des modèles pertinents

Gagnez du temps ettravaillez plus rapidement en utilisant ClickUp pour aider à la recherche, à la rédaction et en tant qu'outil d'aide à la décisionapplication de mise au point pendant que vous travaillez

Limites de ClickUp

Avec autant de fonctionnalités et de cas d'utilisation, certains utilisateurs peuvent avoir besoin d'un certain temps pour explorer toutes les possibilités d'utilisation de ClickUp

ClickUp IA étant une nouvelle fonctionnalité, ses fonctions sont appelées à se développer au fil du temps

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Business Plus: 19$/mois par utilisateur

19$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs ClickUp AI est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par membre de l'environnement de travail et par mois

G2: 4.7/5 (8,700+ reviews)

4.7/5 (8,700+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,800+ reviews)

via WhitesonicWritesonic est un outil complet de rédaction et de paraphrase qui vous offre les fonctionnalités nécessaires pour rédiger, modifier en cours, optimiser et améliorer votre contenu, y compris les essais. La liste des fonctionnalités de Writesonic comprend un rédacteur IA, un outil de paraphrase, un expandeur de texte, un résumeur d'articles et un générateur d'idées. 💡

Les meilleures fonctionnalités de Writesonic

Obtenez un contenu factuel avec des données tirées des meilleurs résultats de recherche pour aider à trouver les meilleurs essais et documents académiques

Téléchargez des documents pour guider l'outil sur votre style unique pour un style d'écriture plus personnalisé

Paraphrasez votre texte ou obtenez un résumé de votre essai en un seul clic

Vérifiez votre essai avant de le soumettre grâce à un correcteur orthographique, un correcteur grammatical et un vérificateur de plagiat intégrés

Limites de Writesonic

Certains utilisateurs peuvent rencontrer des problèmes liés à la limite du nombre de mots, en particulier pour les dissertations et les travaux plus longs

Certains utilisateurs suggèrent de multiplier les invitations, les instructions pour obtenir des réponses plus longues

Prix de Writesonic

Unlimited: 20$/mois par utilisateur

20$/mois par utilisateur Business: A partir de 19$/mois par utilisateur

A partir de 19$/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.8/5 (1,800+ reviews)

4.8/5 (1,800+ reviews) Capterra: 4.8/5 (1,800+ reviews)

4. EssaiAiLab

via EssayAiLab EssayAiLab est une application gratuite de rédaction de dissertations par l'IA qui aide les utilisateurs à trouver des idées, à rédiger des dissertations et à les modifier pour la grammaire avant de les soumettre. Cette application dédiée qui écrit des essais pour vous a un intervalle de fonctionnalités de niche, y compris les citations de la Modern Language Association (MLA) et de l'American Psychological Association (APA) et un vérificateur de plagiat hypersensible. 🔍

EssayAiLab meilleures fonctionnalités

Recherchez parmi des millions de résultats crédibles pour faire remonter à la surface les informations les plus pertinentes lors de la rédaction de dissertations

Trouvez de nouvelles façons de composer des phrases grâce à des suggestions automatisées pour accélérer le processus de rédaction

Vérifier les problèmes avec le correcteur de grammaire et le vérificateur de plagiat intégrés

Générer automatiquement des citations MLA et APA en un seul clic pour l'ensemble de la rédaction

Limites d'EssayAiLab

Il n'y a pas beaucoup d'avis d'utilisateurs sur EssayAiLab, il est donc difficile de se faire une idée de ce que les autres utilisateurs pensent de cette application gratuite

Cette application de rédaction est conçue spécifiquement pour la rédaction de dissertations, vous pouvez donc explorer d'autres applications de rédaction pour d'autres types d'écrits académiques

Prix d'EssayAiLab

Free

Evaluations et critiques d'EssayAiLab

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Jasper

via JasperJasper est l'un des outils d'écriture de contenu IA les plus connus à l'heure actuelle. Cet outil populaire se spécialise dans la génération de textes courts et longs alignés sur votre marque - ce qui est un point positif pour les utilisateurs qui veulent composer plusieurs essais qui leur ressemblent.

Les fonctionnalités de Jasper comprennent un rédacteur IA, un chatbot et une bibliothèque de modèles. Faites facilement des suggestions sur le nombre de mots ou sur l'optimisation de la rédaction académique dans un style ou un ton spécifique.

Jasper meilleures fonctionnalités

Partagez des documents pour entraîner l'IA sur vos compétences et votre style personnels de rédaction d'articles

Accédez à des données de recherche récentes pour vérifier les faits et ajouter de la crédibilité

Modifiez et optimisez vos rédactions pour qu'elles soient lues de manière professionnelle

Vérifiez l'absence de problèmes grâce à un vérificateur de plagiat intégré

Limites de Jasper

Certains utilisateurs, en particulier les étudiants, peuvent trouver le modèle de tarification inabordable

Parfois, les résultats ne semblent pas toujours pertinents, suggèrent certains utilisateurs

Pas de version vraiment gratuite par rapport à d'autres applications de rédaction d'essais par l'IA

Prix de Jasper

Creator: 39$/mois par utilisateur

39$/mois par utilisateur Teams: $99/mois pour trois utilisateurs

$99/mois pour trois utilisateurs Business: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (1,200+ reviews)

4.7/5 (1,200+ reviews) Capterra: 4.8/5 (1,800+ reviews)

6. Sudowrite

via Sudowrite Sudowrite est un outil d'écriture IA qui se présente comme un compagnon d'écriture. Cet outil est conçu pour les écrivains créatifs et les auteurs qui travaillent sur des histoires et des scénarios, mais nombre de ses fonctionnalités, comme l'autocomplétion et la réécriture, se prêtent bien à l'écriture académique.

Ce logiciel de rédaction d'essais vous aide également à affiner votre style d'écriture pour plus de clarté et de lisibilité, afin que vous produisiez le meilleur essai possible.

Les meilleures fonctionnalités de Sudowrite

Achevé automatiquement les phrases et les paragraphes dans l'application de rédaction

Utilisez la réécriture pour ajouter de la variété au langage de votre essai et améliorer la lisibilité

Obtenez des suggestions de mots de remplacement pour améliorer l'impact de vos phrases

Obtenez des commentaires sur la façon d'améliorer votre essai dans l'application

Limites de Sudowrite

Sudowrite est conçu pour l'écriture créative, il n'est donc pas forcément la meilleure option pour les rédacteurs professionnels ou les utilisateurs en entreprise

Comme il s'agit d'un outil relativement nouveau, il n'y a pas encore beaucoup d'avis d'utilisateurs réels

L'application de rédaction n'a pas de version vraiment gratuite

Prix de Sudowrite

Hobby & Student: 10$/mois pour 30,000 mots

10$/mois pour 30,000 mots Professionnel: 25$/mois pour 90,000 mots

25$/mois pour 90,000 mots Max: 100$/mois pour 300,000 mots

100$/mois pour 300,000 mots Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

7. Rytr

via Rytr Rytr est un rédacteur de contenu et un assistant d'écriture alimenté par l'IA qui est idéal pour une variété d'utilisations, y compris les idées d'entreprise, les e-mails, les lettres de motivation et les essais. La plateforme vous demande de choisir un cas d'utilisation et d'ajouter un module complémentaire, et elle créera du contenu en fonction de vos objectifs et de vos invites. ✏️

Les meilleures fonctionnalités de Rytr

Choisissez parmi plus de 40 cas d'utilisation et modèles intégrés

Utilisez des formules de rédaction scientifiques pour rendre vos rédactions plus convaincantes

Développez, reformulez et peaufinez vos phrases pour les rendre plus lisibles

Soumettez vos rédactions sans crainte grâce au vérificateur de plagiat intégré

Les limites de Rytr

Certains utilisateurs signalent que les faits donnés peuvent sembler basiques ou répétitifs par rapport à d'autres applications qui rédigent des dissertations

Le rédacteur IA peut couper au milieu d'une phrase si vous manquez de crédits, ce qui peut arriver de manière inattendue

Prix de Rytr

Gratuit

Épargne: 9 $/mois par utilisateur

9 $/mois par utilisateur Unlimited: 29$/mois par utilisateur

G2: 4.7/5 (700+ avis)

4.7/5 (700+ avis) Capterra: 4.6/5 (10+ avis)

8. HyperWrite.IA

via HyperWrite HyperWrite.IA est un service de Outil d'IA pour la rédaction de textes qui combine la recherche, la rédaction et l'assistance personnelle de l'IA pour créer un outil utile pour les rédacteurs. Ses fonctionnalités incluent un outil de résumer, un générateur d'intro, un rédacteur de discours et un traducteur universel. 💬

HyperWrite.ai meilleures fonctionnalités

Utilisez l'IA pour vous aider à rédiger une dissertation sur n'importe quel sujet

Générer une liste d'idées de sujets de dissertation avant de commencer à écrire

Réécrire le contenu pour qu'il sonne plus puissant dans améliore votre capacité d'écriture

Résumer le texte pour créer automatiquement des résumés et des conclusions

Limites d'HyperWrite.ai

Il n'y a pas de vérificateur de plagiat intégré, vous devrez donc utiliser une autre application pour cela

Comme il s'agit d'un outil relativement nouveau, il y a peu de preuves sociales et peu d'avis sur HyperWrite

Prix de HyperWrite.IA

Free (gratuit)

(gratuit) Premium: $19.99/mois par utilisateur

$19.99/mois par utilisateur Ultra: $44.99/mois par utilisateur

G2: 5/5 (2 commentaires)

5/5 (2 commentaires) Capterra: N/A

9. IA-Writer

via IA-Writer IA-Writer est un nouvel outil d'écriture IA qui se présente comme "le seul générateur de texte IA conçu pour être fiable" Cette application se concentre fortement sur la citation et la transparence, ce qui est un bonus pour ceux qui rédigent des essais ou des applications. Les fonctionnalités d'IA-Writer comprennent la recherche, la rédaction par l'IA, les citations vérifiables et la reformulation du texte. 📚

Meilleures fonctionnalités d'IA-Writer

Générer automatiquement un projet d'article complet ou un projet d'essai entier en quelques minutes

Obtenir des citations pour chaque source dont IA-Writer tire des données ou des faits

Reformulez votre texte pour qu'il soit plus professionnel ou plus convaincant

Génère automatiquement une liste de références que vous pouvez inclure lorsque vous soumettez votre essai

Limites de l'IA-Writer

Comme beaucoup d'applications de rédaction d'articles par l'IA, celle-ci est conçue pour le référencement, de sorte que le flux de travail peut ne pas sembler pertinent pour les rédacteurs d'articles

Ceux qui ont des missions plus longues peuvent trouver que le nombre de mots par article est trop faible (en particulier pour ceux qui écrivent régulièrement des dissertations)

Prix de l'IA-Writer

Basic: $29/mois par utilisateur

$29/mois par utilisateur Standard: 49 $/mois pour trois utilisateurs

49 $/mois pour trois utilisateurs Power: $375/mois pour 10 utilisateurs

$$$A : N/A

Capterra: 5/5 (1 avis)

10. StoryLab.IA

via StoryLab.IA StoryLab.ai est une boîte à outils complète de marketing de contenu IA conçue pour les équipes marketing et les agences qui veulent stimuler l'engagement et le chiffre d'affaires en créant du contenu en volume pour leurs.. calendrier de contenu . Dans ce cadre, la plateforme dispose d'un intervalle de générateurs de copies qui peuvent vous aider à créer un titre de dissertation solide, une copie de dissertation, et plus encore. 📣

StoryLab.IA meilleures fonctionnalités

Générez des introductions, des titres, des idées de contenu, et plus encore

Obtenez des résultats uniques à chaque fois que vous exécutez le générateur

Expérimentez 13 styles d'écriture différents

Disponible en plus de 17 langues

Limites de StoryLab.IA

StoryLab.IA est conçu pour les équipes de marketing, de sorte que les rédacteurs d'essais et de devoirs peuvent trouver l'intervalle de fonctionnalités distrayant ou inutile

Le produit n'est pas expliqué de manière aussi détaillée que d'autres rédacteurs IA, mais il existe un forfait gratuit avec lequel vous pouvez expérimenter

Prix de StoryLab.IA

Free

Pro: $15/mois par utilisateur

$15/mois par utilisateur Unlimited: $19/mois par utilisateur

StoryLab.IA évaluations et critiques

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Réussissez votre prochain devoir avec les meilleures applications de rédaction d'essais

Il existe de nombreuses applications de rédaction de dissertations qui prétendent être les meilleures, mais nous pensons que celles qui figurent dans notre liste sont à la hauteur du titre. Découvrez ces applications qui écrivent des dissertations pour vous, testez-en quelques-unes et trouvez une nouvelle façon de faciliter votre processus de rédaction de dissertations.

Lorsque vous explorerez les applications ci-dessus, nous vous recommandons de donner la priorité à ClickUp. Notre application tout-en-un n'est pas seulement accompagnée d'un outil de rédaction IA - c'est une destination pour toutes vos notes, brouillons, tâches, entretiens et fichiers tout au long du processus de rédaction d'une dissertation.

Rassemblez vos pensées, rédigez votre essai, apportez des améliorations, et bien plus encore, le tout dans une seule application. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui pour comprendre pourquoi il est apprécié par tant d'écrivains et d'étudiants. ✨