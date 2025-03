Comment automatiser des tâches en 2025 (Guide ultime)

vous voulez apprendre à automatiser des tâches ?

Le besoin d'automatisation des tâches n'a cessé de croître ces dernières années. L'une des raisons en est que l'automatisation peut libérer 30 % du temps que vous consacrez à vos tâches quotidiennes !

Naturellement, de nombreuses entreprises voient dans l'automatisation une baguette magique capable de transformer leur entreprise pour le meilleur.

C'est pourquoi nous nous rendrons dans le monde magique de Poudlard d'Harry Potter pour comprendre les secrets de l'automatisation !

Dans cet article, nous allons voir ce qu'est l'automatisation des tâches, quelles tâches vous pouvez automatiser, et révéler la meilleure solution d'automatisation du lieu de travail pour 2021.

C'est parti pour la plateforme 9¾ !

Qu'est-ce que l'automatisation des tâches ?

L'automatisation des tâches est l'utilisation d'outils ou d'outils de d'outils ou de logiciels pour l'automatisation des tâches des tâches manuelles répétitives.

Pensez un instant à l'orthographe "Accio".

Il permet d'invoquer un objet sans que vous ayez à lever le petit doigt !

S'il était réel, nous l'utiliserions pour récupérer nos clés, nos dossiers, nos téléphones portables, ou vraiment n'importe quoi !

mais qu'est-ce que cela a à faire avec l'automatisation ?

Tout comme les sorts vous aident à accomplir des tâches sans travailler dur, l'automatisation des tâches vous aide à achever votre travail sans trop d'efforts.

Et dans l'automatisation des tâches, au lieu de la magie, la tâche est confiée à des outils, des applications et une intelligence artificielle.

quels sont les outils nécessaires à l'automatisation des tâches ?

Il existe des tas d'outils d'automatisation des tâches qui peuvent vous aider à automatiser littéralement n'importe quoi !

Si vous êtes impatient de découvrir les outils d'automatisation des tâches, cliquez sur le lien suivant (image) pour prendre un raccourci pour accéder à la section sur les logiciels d'automatisation du flux de travail !

Quels sont les avantages de l'automatisation des tâches ?

L'automatisation des tâches présente beaucoup plus d'avantages que la simple réduction des efforts manuels ! Elle réduit les coûts opérationnels, augmente la fiabilité et débloque le véritable potentiel de votre équipe.

Voici comment l'automatisation des tâches peut rationaliser votre flux de travail et vos activités d'entreprise :

1. Réduire les coûts opérationnels

l'automatisation des tâches peut rationaliser le flux de travail et les activités de l'entreprise

Dites bonjour à l'automatisation !

Vous pouvez automatiser des tâches administratives telles que l'entrée de données et l'assistance personnelle afin d'économiser sur l'embauche de "salariés" pour ces rôles.

En outre, vous pouvez identifier les processus redondants au sein de l'organisation et les achever.

2. Augmentation de la fiabilité

L'automatisation réduit les erreurs humaines en s'assurant que la tâche est exécutée sans faille du début à la fin.

comment ?

Chaque tâche comporte une série d'étapes à suivre pour l'achever. Alors que les muggles que nous sommes peuvent omettre une étape lorsqu'ils sont fatigués ou distraits, un système informatique travaille sans relâche pour achever la tâche sans erreur.

3. Débloque le véritable potentiel de votre équipe

Vous avez peut-être engagé les employés les plus compétents, mais ils ne pourront pas mettre ces compétences à profit s'ils ne travaillent qu'à des tâches simples et fastidieuses au quotidien.

C'est comme si vous engagiez Dumbledore comme gardien du jardin de Poudlard !

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/image11-3.gif dumbledore /$$$img/

c'est juste que ça n'a pas de sens !

L'automatisation du lieu de travail décharge vos employés de ces tâches banales et leur libère du temps pour qu'ils s'occupent de tâches plus avancées pour l'entreprise. En conséquence, ils mettront leurs compétences à profit et se développeront réellement au sein de votre entreprise.

Quelles tâches peuvent être automatisées ?

N'oubliez pas qu'il existe une formule magique pour tout - même pour transformer un escalier en toboggan ! De même, il existe une automatisation du lieu de travail pour presque toutes les tâches récurrentes.

Vous pouvez automatiser la gestion des prospects, le marketing, les finances et la comptabilité, les ressources humaines et les tâches administratives.

En fait, une Rapport McKinsey a révélé que près de la moitié (45 %) des tâches des entreprises peuvent être automatisées grâce aux technologies actuelles comme l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle.

Voyons comment une automatisation des processus d'entreprise pourrait être appliquée à tous les départements de votre entreprise :

1. Gestion des prospects

la gestion de l'information

Ce sont des objets qui contiennent une partie de l'âme d'un sorcier.

De même, avec un peu d'imagination littéraire et un bon vieil humour britannique, les leads sont des Horcruxes pour votre équipe commerciale, car ils sont le cœur et l'âme de ce qu'ils font !

Voici comment vous pouvez automatiser la partie la plus importante de l'équipe commerciale :

Gérer les leads entrants

vous cherchez un moyen rapide d'obtenir plus de prospects ?

Proposez aux visiteurs de votre site web un contenu gratuit de type "bottom-of-the-funnel", tel qu'un ebook, un PDF, une vidéo ou toute autre ressource précieuse. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de remplir un formulaire avec leur adresse e-mail et les informations que vous cherchez à recueillir, comme leur nom et leur âge.

Une fois qu'ils ont rempli le formulaire, ils obtiennent leur livre gratuit, mais vous obtenez quelque chose d'encore plus précieux - leurs données !

Vous pouvez ensuite utiliser les fonctionnalités d'automatisation de votre formulaire pour automatiquement les stocker et les organiser dans une base de données système d'automatisation du marketing et pousser directement les leads vers un système de CRM (Customer Relationship Manager). Cette automatisation simple peut vous éviter de saisir des données dans une feuille de calcul Excel.

2. Marketing

Le marketing étant essentiel à la croissance de l'entreprise, vous devez vous assurer que tous vos processus marketing sont optimisés.

mais comment faire ?

Avec l'aide de l'automatisation du marketing !

Voici comment vous pouvez améliorer votre efficacité dans ce domaine :

$$$a. Recherche sur l'industrie

vous voulez prendre une longueur d'avance sur vos concurrents ?

Vous devez suivre de près les tendances du secteur, les technologies et les concurrents.

Mais cela ne signifie pas que vous devez consacrer des heures à la recherche.

Tout comme Voldermort utilisait Wormtail pour faire son travail, des outils comme les alertes Google peuvent être votre assistant numérique !

Il peut surveiller les mentions en ligne de tendances spécifiques et les compiler automatiquement dans des e-mails pour vous !

B. Médias sociaux

êtes-vous toujours en train de télécharger manuellement des messages sur les médias sociaux en 2021 ?

Il est temps de sortir de l'âge des ténèbres et d'adopter l'automatisation du marketing !

Il existe des tonnes d'outils pour les médias sociaux, comme Hootsuite, qui vous permettent de programmer des posts sur les médias sociaux bien à l'avance. Ils vous permettent également de publier le même contenu sur tous les canaux simultanément, ce qui vous évite de passer des heures à télécharger des posts sur Twitter, Facebook et Instagram séparément. D'autres outils, comme Outils d'écriture IA peuvent vous aider à rédiger vos légendes pour gagner encore plus de temps.

3. Finance et compte

Vous devez être prudent avec les finances de votre entreprise.

La moindre erreur humaine peut entraîner des pertes considérables !

Voici comment l'automatisation des tâches et du flux de travail en logiciel de comptabilité rend ces processus plus sûrs :

$$$a. Gestion des factures

Vous n'avez pas besoin d'un souvenir qui vire au rouge pour vous dire que vous avez oublié quelque chose !

Les logiciels de facturation dans le cloud peuvent vous envoyer un rappel automatique chaque fois que vous en avez besoin envoyer des factures par e-mail.

Il peut également automatiser le processus de facturation en :

En programmant et en envoyant automatiquement des factures récurrentes

Le suivi du paiement des factures

B. Taxe de vente

Calculer la taxe commerciale, c'est comme jouer au Quidditch.

réfléchissez-y

Dans les deux cas, une seule erreur peut avoir des résultats désastreux !

Vous devez éviter toute erreur humaine en faisant vos impôts, sinon cela vous coûtera cher en pénalités.

à faire ?

Vous pouvez confier vos efforts fiscaux à un outil d'automatisation comme Avalara. Le système recherche les taux d'imposition en fonction de votre emplacement, du produit ou du service offert et génère le montant de l'impôt que vous devez payer.

4. Ressources humaines

De tous les départements, c'est l'équipe des ressources humaines qui doit gérer le plus grand nombre de tâches récurrentes.

pourquoi ?

Chaque processus d'entreprise qui implique un employé suit un ensemble de tâches répétitives comme l'entretien, l'onboarding, la formation, etc.

Imaginez maintenant que votre entreprise compte 50 employés.

Cela signifie que ces tâches d'entreprise doivent être répétées 50 fois !

Vos équipes RH ont besoin de l'Automatisation du lieu de travail pour mettre ces tâches simples en pilote automatique, pendant qu'elles se concentrent sur des paramètres plus complexes.

Voyons ce qu'elles peuvent automatiser :

$$$a. Présélection des candidats potentiels

Il se peut que vous receviez de nombreuses candidatures pour une offre d'emploi.

mais comment faites-vous pour savoir s'ils sont aptes à remplir le rôle ?

À l'instar du chapeau de tri qui détermine l'appartenance des élèves à une maison, vous pouvez disposer d'un outil d'automatisation qui vous aide à identifier les candidats les plus aptes à travailler dans votre "maison" ou votre entreprise.

Une fois que les candidats potentiels ont rempli leurs coordonnées sur votre site web, des outils tels que Paperform peut leur envoyer un formulaire contenant des questions préliminaires sur leurs points forts et leurs expériences.

Une fois qu'ils ont rempli le formulaire, vous pouvez rapidement examiner leur candidature et décider de leur sort : tout comme le fait le chapeau de tri !

B. Gestion des avantages

Après une certaine période, vos nouveaux employés deviennent éligibles à des avantages tels que les congés payés, l'allocation de logement, etc.

À moins que vous ne gériez une petite entreprise, il est difficile de suivre quand un employé a droit à ces avantages. Heureusement, vous pouvez automatiser des rappels qui avertissent votre équipe RH dès que leur période d'essai est terminée.

5. Tâches administratives

Les tâches administratives sont ces processus quotidiens qui sont simples et ne demandent pas beaucoup de réflexion, comme le classement de documents, la prise de rendez-vous.

En fait, elles sont si simples que même un elfe de maison comme Dobby peut les faire !

Comme Dobby, l'automatisation peut jouer le rôle d'un assistant virtuel personnel. Elle peut vous aider à accomplir ces tâches simples, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment :

$$$a. Fixer des rendez-vous

Même la simple tâche de fixer des rendez-vous peut prendre beaucoup de temps. Il se peut que vous et votre invité ayez du mal à trouver un moment propice pour organiser une réunion dans vos emplois du temps chargés.

pourquoi ne pas utiliser un assistant virtuel robotisé pour planifier toutes les réunions à votre place ?

Des outils comme x.IA vous aident à automatiser ce processus en proposant automatiquement à votre invité de choisir un créneau horaire pour ses réunions.

B. Trier les e-mails

Harry aurait été choqué d'apprendre qu'un muggle moyen passe environ 11 heures par semaine à consulter leurs e-mails !

La plupart du temps, on passe son temps à parcourir la boîte de réception à la recherche d'e-mails importants et à y répondre.

ne serait-ce pas mieux si votre boîte de réception était bien organisée ?

Vous pouvez laisser Gmail trier automatiquement les e-mails dans des dossiers en fonction des paramètres que vous avez définis, afin de retrouver instantanément les e-mails importants de vos clients.

Automatisation : Vous voulez surprendre votre client le jour de son anniversaire ? Utilisez des outils automatisés comme Automatisation pour envoyer un message personnalisé à votre client e-mail d'anniversaire . Cela peut paraître idiot, mais c'est un excellent moyen d'améliorer les relations avec vos clients !

Maintenant que vous savez quelles tâches peuvent être automatisées, cela ne veut pas dire que vous devez commencer à tout automatiser immédiatement !

Vous pouvez décider quoi automatiser en identifiant le problème que vous devez résoudre, en suivant les tâches que vous faites en une journée et en révisant vos tâches quotidiennes.

Vous devez prendre le temps de réfléchir à quelles tâches automatisées peuvent le mieux profiter à votre entreprise. Voici un guide étape par étape pour vous aider à déterminer quelles tâches spécifiques devraient être automatisées :

1. Identifier le problème à résoudre

Il est facile de penser que toute automatisation peut vous faire gagner du temps et de l'argent.

Mais vous devez être prudent lorsque vous choisissez un outil d'automatisation adapté à votre entreprise.

vous ne boiriez pas une potion sans savoir ce qu'elle fait, n'est-ce pas ?

De même, il ne faut pas choisir une automatisation sans en comprendre les effets ; sinon, elle risque de causer plus de problèmes qu'elle n'en résout !

Commencez par vous poser quelques questions comme :

Quels sont les problèmes que je veux résoudre dans le processus d'entreprise existant ?

Que fait actuellement mon équipe pour résoudre le problème ?

De quelles autres façons l'automatisation des tâches peut-elle aider mon équipe ?

Une fois que vous avez décidé pourquoi vous voulez automatiser, il est temps de découvrir quoi vous pouvez automatiser.

2. Suivez les tâches que vous faites en une journée

Commencez par noter toutes les tâches spécifiques que vous et votre équipe faites quotidiennement. Il est également utile de suivre le temps passé sur chaque tâche pour vous donner une idée du temps qui leur est consacré.

Toutefois, n'exagérez pas la vérité comme la journaliste douteuse Rita Skeeter !

Tip : Vous pouvez le faire facilement en utilisant le bon

il s'agit d'un outil de travail qui peut être utilisé par tous https://clickup.com/fr-FR/blog/14060/outils-de-gestion-du-temps/ des outils de suivi du temps /%href/

.

3. Passez en revue vos tâches quotidiennes

Une fois que vous avez documenté chaque processus d'entreprise, il est temps de voir s'ils se prêtent à l'automatisation.

à faire ?

Vous devez voir si la tâche répond à au moins deux de ces critères :

Exige que vous fassiez les mêmes processus encore et encore Elle peut être Terminée sans trop de réflexion Ne met pas vos compétences à l'épreuve Interrompt régulièrement votre concentration Ne nécessite pas beaucoup d'attention personnalisée

Bonus: Modèles de gestion des tâches Examinons un exemple de tâche courante dans la bibliothèque de Poudlard :

Hermione doit retourner et organiser les livres de la bibliothèque.

cette tâche peut-elle être automatisée ?

Découvrons-le.

Cette tâche peut être automatisée parce qu'elle est répétitive (#1), qu'elle est simple à mettre en œuvre (#2), qu'elle ne met pas ses compétences à l'épreuve (#3) et qu'elle ne nécessite pas d'attention personnalisée (#4).

En fait, cette tâche répétitive a déjà été automatisée à Poudlard.

Les livres s'organisent d'eux-mêmes maintenant :

mais comment cela peut-il être automatisé dans le monde réel ?

Au lieu de chercher la bonne étagère pour rendre le livre, un système d'automatisation pourra :

Identifier le dernier livre emprunté

Rechercher l'étagère correspondante dans la base de données

Afficher l'endroit exact où elle doit rendre le livre

4. Utilisez un outil d'automatisation du lieu de travail pour automatiser ces tâches

Après avoir dressé la liste des tâches simples qui peuvent être automatisées, vous devez déterminer deux choses :

L'intégralité de la tâche peut-elle être automatisée par une seule application ?

Seules quelques parties de la tâche doivent-elles être automatisées ?

Après avoir fait le point, vous devez trouver un bon outil d'automatisation qui vous aidera à être plus productif.

Voici quelques conseils pour vous aider à prendre une décision éclairée sur la sélection d'un outil d'automatisation des tâches :

Voici ce que vous devriez rechercher dans un outil d'automatisation du lieu de travail :

A. Il doit être facile à utiliser Lorsque vous introduisez un nouveau processus ou un nouveau système dans votre équipe - vous risquez d'être confronté à beaucoup de résistance. C'est pourquoi vous devez vous assurer que votre outil d'automatisation peut être utilisé par n'importe qui

Par exemple, si vous gérez une équipe non technique, l'outil ne devrait pas exiger des utilisateurs qu'ils connaissent le script de programmation favori de Voldermort - Python !

(Vous comprenez ?)

B. Il devrait être en mesure de prendre en charge la plupart de vos tâches Il n'est pas judicieux d'acheter un outil distinct pour chaque tâche de votre flux de travail. C'est comme si vous achetiez une baguette distincte pour chaque sort !

Recherchez des outils dont les fonctionnalités permettent de gérer plus qu'une seule tâche automatisée.

Par exemple, un outil d'automatisation des e-mails qui vous aide à automatiser le marketing est un bon choix.

C. Son coût doit justifier ses avantages Tout le monde n'est pas aussi riche que le père de Draco Malefoy, qui a acheté des Teams 2001 pour tous les membres de l'équipe de Quidditch de son fils !

Créez un budget pour tous vos outils d'automatisation des tâches et autres logiciels connexes comme la RPA (Robot Process Automatisation).

Ensuite, créez une liste restreinte des outils qui peuvent vous aider, et choisissez celui qui offre le plus de valeur pour le prix le plus bas.

Le meilleur outil pour automatiser les tâches en 2021

Maintenant que vous savez ce qui rend un outil d'automatisation génial, il est temps de faire une plongée en profondeur dans un outil qui satisfait aux traits ci-dessus : ClickUp ! ClickUp est le premier site mondial de la plus évaluée des logiciels de gestion de projet à distance. Que vous utilisiez Agile, Scrum ou toute autre méthode de gestion de projet, le logiciel de gestion de projet à distance est le plus performant du marché méthode de gestion de projet il contient tout ce dont vous avez besoin pour automatiser vos tâches administratives.

Examinons de plus près les Automatisations de ClickUp et la façon dont elles aident votre entreprise :

ClickUp Automatisations

Vous voulez être un magicien, comme Harry ? Vous avez de la chance !

Voici quelques échantillons de sorts magiques que vous pouvez lancer avec Automatisations du flux de travail de ClickUp :

Automatiquement* assign people t * o des tâches spécifiques - Assignio!

assign people t o des tâches spécifiques - Assignio! lorsque la date d'échéance approche, modifiez une tâche pour qu'elle devienne il s'agit d'une tâche qui ne peut être accomplie qu'à l'issue d'une période de temps déterminée _ https://docs.clickup.com/en/articles/1116076-priorities high priority (haute priorité) /%href/ pour encourager les membres de votre équipe à accélérer ! - Hurrius!_

Automatiquement poster un commentaire à chaque fois que l'on il n'y a pas d'autre solution que d'envoyer un commentaire https://docs.clickup.com/en/articles/831184-statuses de l'état d'avancement de la tâche /%href/ changes - Commentato!

À quoi servent les Automatisations ClickUp ?

Commençons par révéler les composants qui font fonctionner une automatisation :

1. Éléments d'automatisation

A. Déclencheurs Il s'agit d'évènements ou de choses qui doivent se produire afin de commander une automatisation.

Voici quelques déclencheurs que vous pouvez choisir dans ClickUp :

**Changement d'assigné : lorsque la personne assignée à une tâche change, une action sera exécutée automatiquement

Date d'échéance : lorsque la date d'échéance approche, une action est exécutée automatiquement

**Toutes les sous-tâches sont achevées : lorsque toutes les sous-tâches liées à une tâche sont achevées, une action est exécutée automatiquement

par exemple :-)

Dumbledore a créé une tâche appelée "Tournoi des trois sorciers" Ainsi, lorsque la date d'échéance du tournoi arrive, il crée une automatisation pour assigner la tâche aux participants.

B. Conditions Les conditions vous donnent plus de contrôle sur l'automatisation. Il s'agit de déclarations qui doivent être vraies pour que l'automatisation d'une tâche ou d'un flux de travail s'exécute.

Jetons un coup d'œil à quelques-unes d'entre elles :

Priorité: filtrer les tâches qui n'ont pas de priorité

filtrer les tâches qui n'ont pas de priorité Status: choisir les tâches qui ont un certain statut

choisir les tâches qui ont un certain statut Étiquette: la tâche doit avoir une certaine étiquette jointe

Note: Vous pouvez ajouter plusieurs conditions pour une même automatisation.

Si l'on s'en tient à l'exemple précédent, Dumbledore sait que le tournoi est dangereux, c'est pourquoi il empêche les élèves de moins de 17 ans d'y participer.

Il a donc ajouté une condition selon laquelle l'automatisation inclut toutes les étiquettes à l'exception de 'Mineur'.

C. Actions Les actions sont des choses qui se produiront lorsque l'automatisation aura été déclenchée et que les conditions auront été remplies.

Il y a pas mal d'actions automatisées qui peuvent être terminées comme :

Changer le statut : change le statut ('À faire', 'En cours', 'Terminé') d'une tâche $$

$$ Ajouter un commentaire : ajoute un commentaire sur la tâche

: ajoute un commentaire sur la tâche Modifier les assignés : permet d'ajouter, de supprimer et de réaffecter des membres de l'équipe

Note: Vous pouvez ajouter plusieurs actions pour une seule automatisation.

Ainsi, à l'approche du tournoi Triwizard, l'automatisation va assigner les finalistes - 'Harry', 'Cédric', 'Victor', et 'Fleur' à la tâche. En outre, une nouvelle sous-tâche est créée, qui indique aux quatre finalistes ce qu'ils doivent faire ensuite.

Mettons maintenant tous les éléments ensemble, et nous obtenons ce schéma :

'When this happens (trigger) , andthis is true (condition), then the system does this (action).'

En reprenant tous les exemples précédents, on obtient :

'Lorsque la date du tournoi approche (déclencheur), et qu'il n'y a pas d'étiquette 'mineur' (condition), alors ajoutez Harry, Cédric, Viktor et Fleur à la tâche (action 1 ), et créez une sous-tâche intitulée 'Récupérer l'œuf d'or des Dragons' (action 2).

Ainsi, les finalistes savent quoi faire ensuite, sans que Dumbledore ne se lève de sa chaise !

3. Création d'une automatisation dans ClickUp

Il y a deux façons d'utiliser les Automatisations dans ClickUp.

Vous pouvez soit choisir parmi une large bibliothèque de plus de 50 Automatisations pré-fabriquées, soit créer votre propre utomation personnalisée pour répondre à vos besoins.

Voici comment procéder :

Ouvrez Afficher la liste de vos tâches. Cliquez sur l'icône du robot mignon /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/image22.png /$$$img/ Cliquer + Ajouter une automatisation Créez votre propre déclencheur, vos conditions et votre action. À fait. Vous avez créé une Automatisation personnalisée !

c'est aussi simple que ça

Et vous n'avez pas à vous soucier d'apprendre le script Python ou d'autres scripts d'Automatisation compliqués pour cela !

4. Intégrer avec d'autres outils

ClickUp vous permet de de connecter vos Automatisations à l'outil de votre choix avec l'aide de Webhooks ! **Qu'est-ce que c'est ? webhook ? C'est un concept d'API (Application Programming Interface) qui permet de lier deux applications et d'envoyer des informations d'une application à l'autre.

Créez un déclencheur et copiez un lien Webhook en tant qu'action.

Ainsi, lorsque l'automatisation sera déclenchée, les données seront envoyées automatiquement à l'autre app.

L'automatisation n'est pas le seul atout de ClickUp !

ClickUp possède des tonnes de fonctionnalités qui peuvent être utilisées par toutes les équipes :

Diagrammes de Gantt : afficher et gérer l'échéancier de votre projet même lorsque télétravail Suivi du temps natif: : voyez ce que les membres de votre équipe travaillent en temps réel

Statuts personnalisés : créez vos propres statuts en fonction de votre flux de travail

[Multiples affichages:]( https://docs.clickup.com/en/articles/3517565-all-about-views)ajoutez l'application ClickUp à la liste de vos applications favorites, car elle vous aide à garder le contrôle de vos projets et de votre flux de travail avec une application iOS ou une application Android !

Conclusion

L'automatisation des tâches est vraiment magique.

Lorsqu'elle est utilisée correctement, elle permet à votre équipe de gagner beaucoup de temps.

Et avec tout ce temps supplémentaire, votre équipe peut aiguiser ses compétences et devenir des sorciers à part entière !

C'est pourquoi il est important de déterminer ce que vous devez automatiser dès maintenant.

mais vous ne pouvez pas automatiser les tâches récurrentes sans un logiciel d'automatisation des tâches, n'est-ce pas ?

Mais ne vous inquiétez pas.

ClickUp possède toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour automatiser les processus de travail et les tâches récurrentes afin que tout se déroule sans accroc. S'inscrire avec ClickUp dès aujourd'hui et luttez contre les sombres sorciers de l'improductivité !