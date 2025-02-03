10 meilleurs logiciels d'entrepôt de données en 2025 (gratuits et payants)

Big data et business intelligence (BI) sont des mots à la mode ces derniers temps en raison de la façon dont ils vous aident à gérer une entreprise. Il ne s'agit plus de prendre des décisions sur la base d'une intuition et d'espérer qu'elles conduiront vos projets à la réussite, mais d'exploiter les données comme un carburant pour prendre des décisions judicieuses. ♟️

Soutenu par les données prise de décision nécessite l'extraction, la segmentation et l'analyse d'informations provenant de sources multiples, internes ou externes. Un logiciel d'entrepôt de données (DWH) joue un rôle essentiel dans la consolidation et l'organisation de ces informations de BI.

À la base, un DWH est un référentiel permettant de centraliser de grandes quantités de données propres à une organisation. Mais vous pouvez faire beaucoup plus avec le bon outil, comme prévoir le comportement des clients et identifier les tendances du marché.

Ce guide présente 10 logiciels d'entrepôt de données stables. Lisez la répartition de leurs fonctionnalités et choisissez celui qui assiste vos stratégies de croissance.

Que faut-il rechercher dans un logiciel d'entrepôt de données ?

Selon d'éminents professeurs du MIT, les entreprises axées sur les données affichent les caractéristiques suivantes une productivité supérieure de 4 % et un taux de profit supérieur de 6 % que la moyenne. Mais comment faire pour savoir quel logiciel de GEIDE peut vous apporter un réel avantage en termes d'entreprise ?

Voici ce à quoi vous devez prêter attention lorsque vous explorez les produits :

L'évolutivité : Une plateforme appropriée s'adapte aux besoins en données toujours croissants de votre équipe sans changement de performance Tri et filtrage : L'outil doit permettre le stockage des données dans une forme structurée, ce qui permet des capacités pratiques d'indexation, de catalogage et de recherche Modèles : Il doit fournir des modèles qui facilitent la construction et la maintenance d'un entrepôt de données pour différents cas d'utilisation Intégration : La plateforme doit s'intégrer aux applications et programmes populaires que vous utilisez comme sources de données. Le processus d'extraction et de chargement des données doit être transparent Robustes rapports et analyses : Voyez si l'outil dispose de fonctionnalités de rapports permettant d'optimiser les performances de l'entreprise grâce à des aperçus sur mesure. Les produits de premier plan utilisent des algorithmes d'apprentissage automatique et d'IA pour extraire et manipuler les données, générer des rapports et créer des visualisations telles que des graphiques, des diagrammes et des tableaux Sécurité : Il doit disposer de protocoles de chiffrement et de sécurité intégrés pour atténuer le risque de cyberattaques

Les 10 meilleurs outils d'entrepôt de données à utiliser en 2024

Nous avons analysé des dizaines de logiciels d'entrepôt de données et trié sur le volet les 10 meilleurs outils qui répondent à nos critères - fonction, évolutivité et facilité d'utilisation. Allons droit au but ! 🎢

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/image6.gif Vues ClickUp /$$$img/

Visualisez les tâches, les projets et les flux de travail de la manière qui vous convient le mieux grâce aux plus de 15 affichages personnalisables de ClickUp

ClickUp offre un environnement sûr et stable pour l'entreposage de données à l'échelle de l'entreprise et la gestion des données la structuration de la gestion de projet . Cet outil offre des options incroyables pour la gestion, la visualisation et la manipulation de votre pipeline de données à n'importe quelle échelle.

Créez une base de données numérique Environnement de travail ClickUp par importation de données à partir de sources multiples avec un gestionnaire d'importation pratique. Visualisez vos données et passez d'une perspective à l'autre grâce à Tableaux de bord avec plus de 50 widgets et 15+ affichés . Exploitez les outils de rapports intégrés pour organiser des flux de travail de prévoir des scénarios d'entreprise et de prospecter des solutions.

Cette plateforme offre une impressionnante collection de modèles pour l'entreposage de données et le suivi des projets , tels que :

Avec ClickUp, vous avez accès à une multitude de fonctionnalités pour structurer les tâches liées aux données. Utilisez les Champs personnalisés et les Statuts personnalisés pour organiser et suivre les informations dans des tableaux granulaires. Transformez vos données en documentation d'entreprise et en wiki grâce à Documents ClickUp .

Adoptez l'efficacité en utilisant l'outil d'amélioration de la productivité ClickUp IA pour résumer les données, générer des rapports de statut, et bien plus encore ! Automatisation des processus d'entreprise répétitifs en utilisant Automatisations ClickUp et réduire les coûts opérationnels. 💰

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Unifié référentiel de connaissances avec des importations et des exportations faciles

ClickUp Docs pour une gestion centralisée des documents

Tableaux de bord intuitifs pour une indexation et un tri sans faille

plus de 1 000 intégrations avec des outils de travail populaires (comme Salesforce et MS Teams )

DWH et modèles de base de données Hiérarchie des données avec contrôles d'accès 15+ affichages

Sécurité de bout en bout avec protocoles de conformité et de confidentialité intégrés

ClickUp IA pour l'automatisation des processus et le gain de temps

Les limites de ClickUp

Certains utilisateurs souhaitent davantage d'automatisations (ClickUp en compte actuellement plus de 100)

Utilisation limitée des fonctionnalités "premium" dans le forfait gratuit

Prix de ClickUp

Free Forever pour toujours

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : Contact pour les prix ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

: Contact pour les prix

\NTous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (8 500+ commentaires)

: 4.7/5 (8 500+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 700+ commentaires)

2. AWS Redshift

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/AWS-Redshift-1400x513.png AWS Redshift /$$$img/

Via : AWS Amazon AWS Redshift est l'assistant d'Amazon en matière d'analyse de big data basé sur le cloud ! 🧙

Cette plateforme utilise SQL (Structured Query Language) pour creuser en profondeur dans les données semi-structurées et structurées et exécuter des requêtes analytiques complexes.

AWS Redshift est largement plébiscité pour son outil Federated Query. Cette fonctionnalité vous permet d'effectuer des requêtes en temps réel sur des données en direct à travers plusieurs bases de données intégrées, entrepôts de données ou lacs de données.

Avec Amazon Redshift Data Sharing, vous pouvez donner à votre équipe un accès instantané aux clusters de données sans bouger du cluster producteur.

Améliorez vos initiatives de Business Intelligence et profitez des avantages de l'écosystème Amazon avec Redshift ML : utilisez des instructions SQL pour former des modèles Amazon SageMaker et réaliser des prévisions financières précises, des évaluations des risques et des rapports détaillés sur vos activités de production activités de l'entreprise .

Outre les intégrations natives, vous pouvez connecter AWS Redshift à des outils tels que Salesforce, Jira et Google Analytics, extraire des données de ces plateformes et les stocker dans votre entrepôt cloud. ☁️

Les meilleures fonctionnalités d'AWS Redshift

Entrepôt de données basé sur le cloud

Requête fédérée pour utiliser des données en direct provenant de systèmes distants

Partage intuitif des données

Intégrations natives AWS et tierces

Limites d'AWS Redshift

Peut ne pas correspondre au budget des petites entreprises

Les options de partitionnement limitées peuvent avoir un impact sur les performances

Prix d'AWS Redshift

Contact pour les prix

G2 : 4.3/5 (350+ avis)

: 4.3/5 (350+ avis) Capterra : 4.4/5 (10+ avis)

3. Oracle Autonomous Data Warehouse

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Oracle-Autonomous-Data-Warehouse.png Oracle Autonomous Data Warehouse /$$$img/

Via : Oracle Oracle Autonomous Data Warehouse est une solution basée sur le cloud qui s'optimise et se gère de manière autonome avec l'apprentissage automatique et l'automatisation des processus. C'est une bouée de sauvetage pour les administrateurs de bases de données très occupés qui recherchent un entrepôt de données auto-évolutif à faible coût d'exploitation.

Le DWH est équipé de Data Studio, qui offre des dizaines d'options sans code pour le chargement, l'analyse et le partage des informations. Tirez parti de 100+ intégrations pour extraire des données dans la plateforme et générer des modèles d'entreprise et des flux de travail avec l'interface drag-and-drop.

Surveillez votre Oracle Autonomous Data Warehouse dans le Performance Hub - utilisez l'option pour afficher les performances du système et les analyses de l'historique des sessions actives (ASH). Affinez la plate-forme en générant le rapport AWR (Automatic Charge de travail Repository) contenant des statistiques pour la détection des problèmes.

Oracle Autonomous Data Warehouse meilleures fonctionnalités

Autonome et basé sur le cloud

Surveillance constante des performances

Data Studio pour éliminer les silos de données les équipes interfonctionnelles plus de 100 intégrations



Limites d'Oracle Autonomous Data Warehouse

Transparence limitée dans la structure des prix

L'interface pourrait être plus conviviale

Prix d'Oracle Autonomous Data Warehouse

Contact pour la tarification

G2 : 4.3/5 (10+ avis)

: 4.3/5 (10+ avis) TrustRadius : 8.9/10 (200+ avis)

4. Google BigQuery

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Google-BigQuery.png Google BigQuery /$$$img/

Via : Google Vous cherchez une plateforme d'entrepôt de données sans serveur et multi-cloud ? Google BigQuery coche toutes ces cases ! Et le plus beau, c'est qu'elle peut analyser des données en pétaoctets, ce qui la rend parfaite pour les grandes entreprises. 🏢

Avec BigQuery Studio, vous disposez d'une interface unifiée pour planifier l'analyse de données à grande échelle. Il convient aux personnes ayant des compétences de codage diverses : utilisez SQL, Spark, Python ou le langage naturel pour.. personnaliser les flux de travail . L'IA Duet de la plateforme offre une assistance contextuelle au codage.

Construisez et exploitez des modèles ML basés sur des données structurées, semi-structurées ou non structurées et exportez-les vers Vertex IA (la plateforme ML de Google) ou un autre logiciel de votre choix.

Comme BigQuery fait partie de l'écosystème Google, extraire des données de plateformes sœurs comme Google Drive est un jeu d'enfant. Des intégrations tierces sont également disponibles pour importer des données à partir de solutions telles que AWS Redshift, Snowflake et Teradata.

Les meilleures fonctionnalités de Google BigQuery

Sans serveur et multi-cloud

Adapté aux entreprises

BigQuery Studio pour personnaliser les flux de travail

Apprentissage automatique intégré

Les limites de Google BigQuery

Fonctionnalités de regroupement limitées pour organiser les ensembles de données de manière logique

Les performances et les personnalisations peuvent être améliorées

Prix de Google BigQuery

Contact pour les prix

G2 : 4.5/5 (500+ commentaires)

: 4.5/5 (500+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (10+ avis)

5. Teradata

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Teradata.png Teradata /$$$img/

Via : Teradata Teradata, avec son produit VantageCloud, propose une suite étendue de solutions de gestion des données et d'analyse dans le cloud.

Créez votre référentiel de données unique sur Teradata et menez des actions innovantes grâce à sesmachine learning et intelligence artificielle des algorithmes. Vous pouvez minimiser les mouvements de données (en identifiant les tendances et en repérant les données cibles), exécuter plusieurs requêtes complexes simultanément et découvrir des percées à n'importe quelle échelle.

Surmontez les défis les plus difficiles en matière de résolution de problèmes grâce à ClearScape Analytics, un élément de Teradata VantageCloud. Ses capacités d'analyse IA/ML avancées vous aident à préparer les données et à réaliser des prédictions en entraînant des modèles à n'importe quelle échelle. Utilisez la notation en temps réel et par lots pour évaluer les modèles et les déployer à un coût et avec une friction réduits.

Teradata meilleures fonctionnalités

Évolutivité au niveau de l'entreprise avec apprentissage automatique intégré

Modèles de formation analytique évolutifs

Déploiement sur site et dans le cloud

Gestion améliorée des ressources et des coûts

Limites de Teradata

Coûts de licence et d'infrastructure importants associés à la plateforme

Capacités d'intégration limitées

Prix de Teradata

Contact pour les prix

Teradata évaluations et critiques

G2 : 4.2/5 (plus de 200 commentaires)

: 4.2/5 (plus de 200 commentaires) Capterra : 4.3/5 (20+ commentaires)

6. Integrate.io

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Integrate.io ClickUp_.png Integrate.io /$$$img/

Via : Integrate.io Rationalisez votre parcours de données e-commerce avec Integrate.io et sa solution DWH Insights sans code. Cette plateforme de pipeline de données permet de transférer les données de votre bases de données personnalisées ou des plateformes de commerce électronique vers un entrepôt de données.

La fonctionnalité de la plateforme consiste en une installation de pipeline sans code avec une flexibilité incroyable - utilisez l'interface glisser-déposer et les connecteurs préconstruits pour unifier les données de diverses sources en quelques secondes. Si vous ne trouvez pas le connecteur dont vous avez besoin, les experts de la plateforme peuvent les construire de manière personnalisée pour vous ! 🔗

Fusionnez plusieurs pipelines avec des dépendances faciles à créer et supervisez-les sur un tableau de bord centralisé. Utilisez le Cron expression builder d'Integrate.io pour répondre rapidement aux exigences de planification des pipelines.

DWH Insights vous aide à surveiller vos coûts d'entreposage de données. Capturez automatiquement les coûts des données et stockez les travaux, les tableaux et les métadonnées des utilisateurs dans l'ensemble des pipelines et des projets. Les outils intégrés d'analyse des données comportementales révèlent les tendances des utilisateurs et leur corrélation avec les modèles de données déployés.

Les meilleures fonctionnalités d'Integrate.io

Tableau de bord complet

Des centaines de connecteurs prédéfinis pour unifier les données

Analyses avancées avec DWH Insights

Destiné aux entreprises de commerce électronique

Limites d'Integrate.io

Problèmes potentiels de performance lors du travail avec de grands ensembles de données

Bugs occasionnels de l'interface utilisateur

Prix d'Integrate.io

Contact pour les prix

G2 : 4.3/5 (150+ commentaires)

: 4.3/5 (150+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (10+ avis)

7. Skyvia

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Skyvia.png Intégration des données dans Skyvia /$$img/

Via : Skyvia Skyvia peut être votre interlocuteur plateforme sans code pour diverses tâches liées aux données, de l'intégration et de la sauvegarde à l'automatisation des flux de travail. Skyiva déplace les données vers et depuis les entrepôts, faisant le lien entre des données multi-sources non organisées et une base de données bien structurée.

La plateforme offre quatre solutions :

Intégration de données Sauvegarde Connexion Requête

Appuyez-vous sur l'Intégration de données pour importer et synchroniser des ensembles de données volumineux à partir de sources distribuées en lot. Cloud Data Replication est la solution ELT (Extract, Load, Transform) intégrée pour copier les données.

Sauvegarde vous permet de conserver vos données en toute sécurité dans une interface unifiée - configurez les paramètres pour les sauvegardes automatiques quotidiennes et les options de récupération de cloud à cloud.

Avec Connect, vous pouvez créer des API web et obtenir des URL de point de terminaison prêtes à l'emploi sans les tracas liés à l'hébergement et à la maintenance.

Query offre des outils tels que l'agrégation one-click et les filtres typés pour accéder, afficher, gérer et exporter des données depuis votre navigateur.

Skyvia meilleures fonctionnalités

Solution robuste de synchronisation des données

Quatre solutions pour la manipulation des données

Assistance à la réplication des données du cloud

Limites de Skyvia

L'extraction de données pour une période personnalisée peut s'avérer difficile

L'assistance technique pourrait être améliorée

Prix de Skyvia

Différentes structures de prix pour Intégration de données, Sauvegarde, Connect, et Query-vérifiez le site web pour plus de détails

G2 : 4.8/5 (150+ avis)

: 4.8/5 (150+ avis) Capterra : 4.8/5 (60+ avis)

8. Oracle Database 12c

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Oracle-Database-12c.png Oracle Database 12c /$$$img/

Via : Oracle Oracle Database est une base de données cloud robuste conçue pour les entreprises. Elle bénéficie de fonctionnalités avancées pour la consolidation des jeux de données, l'optimisation des requêtes et le réglage des performances.

Les versions 12c et supérieures vous offrent une disponibilité et une stabilité de premier ordre pour votre base de données. Des fonctionnalités telles que le masquage des données et les colonnes invisibles empêchent l'accès non autorisé aux données sensibles.

La plateforme permet la hiérarchisation des données pour la gestion du stockage. Par instance, si un jeu de données particulier est rarement utilisé, compressez-le et déplacez-le vers un niveau approprié pour économiser de l'espace. En outre, vous pouvez utiliser Oracle Flex ASM pour réduire les coûts de stockage.

Il convient de noter qu'Oracle a mis fin à l'assistance pour la version 12c en juillet 2022. Des mises à jour restreintes sont disponibles jusqu'à la fin décembre 2024.

Les meilleures fonctionnalités d'Oracle 12c

Base de données orientée entreprise

Options d'analyse puissantes

Intégrations tierces utiles

Gestion intelligente du stockage

Assistance multilingue

Limites d'Oracle 12c

Le processus de licence peut être compliqué

L'installation peut prendre du temps

Prix d'Oracle 12c

Contact pour la tarification

Capterra : 4.6/5 (Moins de 10 commentaires)

9. Informatica

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Informatica.png Informatica /$$$img/

Via : Informatica Informatica est une solution de gestion de données basée sur le cloud et alimentée par l'IA.

Avec Informatica, vous pouvez extraire, transformer et charger (ETL) des données provenant de nombreuses sources dans votre entrepôt de données. Copilotez avec l'IA de la plateforme, CLIARE, pour simplifier le processus de livraison des données à travers les équipes.

Exploitez la puissance de l'IA grâce à Data Catalog et trouvez, organisez et stockez les ressources de données souhaitées en un clin d'œil. Informatica vous permet d'analyser les outils de BI, les magasins de données dans le cloud et les catalogues tiers pour conserver vos ressources de données.

Une autre solution qui pourrait vous intéresser est Data Integration. Elle vous permet d'utiliser des connecteurs pour intégrer des données par lots, répliquer des tableaux et vous connecter à des API pour une gestion des données sans effort.

Meilleures fonctionnalités d'Informatica

Déploiement de pipelines de données avec CL IA RE, un assistant IA

RE, un assistant IA Catalogue de données alimenté par l'IA pour manipuler les ressources de données

Intégration de données avec des milliers de connecteurs

Limites d'Informatica

Certains utilisateurs trouvent l'interface dépassée

Problèmes de performance occasionnels

Prix d'Informatica

Contact pour les tarifs

G2 : 4.4/5 (70+ commentaires)

: 4.4/5 (70+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (10+ commentaires)

10. Feu d'artifice

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Firebolt-1400x722.png Base de données Firebolt /$$$img/

Via : Feu d'artifice Firebolt est l'une des solutions d'entrepôt de données les plus en vogue pour les ingénieurs ! 🔥

La plateforme est tout sur la vitesse- le stockage en colonne optimisé, l'indexation clairsemée et un optimiseur de requêtes ultra-rapide donnent à la haute performance un nouveau sens et révolutionnent l'expérience utilisateur.

Si vous parlez SQL, vous adopterez rapidement le dialecte PostgreSQL conforme à la norme ANSI-SQL de Firebolt.

La plateforme s'appuie sur le traitement vectorisé et SIMD (single-instruction multiple-data) - elle applique les instructions de requête sur des lots de données au lieu de le faire ligne par ligne, ce qui est une autre raison pour laquelle les utilisateurs de Firebolt bénéficient d'une vitesse exceptionnelle.

Firebolt s'intègre aux outils de veille stratégique et de transformation des données les plus répandus, ce qui en fait une plate-forme idéale pour l'analyse !

Les meilleures fonctionnalités de Firebolt

Plate-forme à grande vitesse

S'appuie sur le traitement vectorisé et SIMD

Nombreuses intégrations

Limites de Firebolt

Il s'agit d'un outil relativement récent sur notre liste, l'assistance de la communauté est donc limitée

Peut nécessiter l'apprentissage de nouveaux langages de requête

Prix de Firebolt

Contact pour les prix

G2 : 4.5/5 (10+ commentaires)

Essayez les outils logiciels de DWH dans ClickUp

Il n'y a pas de place pour le doute dans votre processus de prise de décision avec le lot actuel de produits DWH sur le marché. Tous les outils de notre liste peuvent vous aider à construire et à gérer votre entrepôt de données idéal.

Si vous recherchez une solution tout-en-un qui vous permette de gérer les données tout en tout en gérant vos effectifs pour les tâches et les projets, il est recommandé de d'essayer ClickUp . ✅