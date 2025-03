Basecamp Review 2025 (Features, Pro, Kontra, Preisgestaltung)

fragen Sie sich, ob Basecamp das richtige Werkzeug für Ihr Team ist?

Es ist eine der bekanntesten projektmanagement tools auf dem Markt. Aber sollten Sie es kaufen, nur weil es im Trend ist?

Sicher, wenn Sie an die Weisheit der Massen glauben! Aber ich vermute, dass Sie Zweifel haben 🙂

Wir helfen Ihnen bei der Beantwortung dieser Frage in diesem umfassenden Basecamp-Test.

In diesem Kaufratgeber werden die Features, Preise, Vor- und Nachteile erläutert, damit Sie herausfinden können, ob es das richtige Projektmanagement tool für Sie ist.

Lassen Sie uns beginnen.

Was ist Basecamp?

Basecamp ist eine Software für Projektmanagement und Kommunikation im Team, die Ihnen helfen wird:

nachverfolgung des Fortschritts von Projekten und Aufgaben

relevante Dokumente zu speichern und freizugeben

mit Ihrem Projekt Team zu kommunizieren

die Zusammenarbeit mit dem Projektteam zu erleichtern

Basecamp Classic ist die frühere Version des Tools, während die aktuelle Version Basecamp 3\ heißt. Es bietet Features wie Dateifreigabe, Speicher und Messaging.

Wenn Version 2 eine Zweizimmerwohnung war, ist 3 nicht gerade ein englischer Landsitz, aber darauf gehen wir später ein!

Wer kann es nutzen?

Basecamp ist ein grundlegendes Projektmanagement tool, das am besten für kleine Geschäfte geeignet ist, die Features wie:

einfache Aufgabenverwaltung

ein Message Board für team-Diskussionen speicher und Freigeben von Dateien



Was sind die wichtigsten Features von Basecamp?

Hier ein genauerer Blick auf die wichtigsten Features von Basecamp:

1. Zu erledigen-Listen zum Erstellen von Aufgaben und Zuweisen von Aufgaben

Wie andere projektmanagement Apps wie Asana und Trello können Sie mit Basecamp Listen für Ihre Arbeit erstellen.

Sie können Aufgaben oder Unteraufgaben erstellen, Fristen festlegen und sie dann Mitgliedern des Teams zuweisen. Sobald Sie eine Aufgabe abgeschlossen haben, klicken Sie auf das Kontrollkästchen daneben, um sie als fertiggestellt zu markieren.

Sie können Benachrichtigungen, wie z. B. Erinnerungen an Fälligkeitsdaten, einstellen, damit Sie diese Aufgaben weiterverfolgen können.

quelle: https://basecamp.com/features_

In Basecamp können Sie auch Notizen, Bilder oder andere Dateien hinzufügen, um Ihre Listen zu erledigen.

Außerdem können Sie ähnliche Listen gruppieren, um die Arbeit nach bestimmten Aufgaben oder Projektphasen zu erledigen. Wenn Sie zum Beispiel eine Aufgabe zur Qualitätssicherung haben, können Sie die Listen für verschiedene Phasen, wie z. B. Warte auf Korrektur und Fixiert, unter einer einzigen Kopfzeile zusammenfassen.

2. Chat-Plattform für Echtzeitkommunikation (Campfires und Pings)

Basecamp unterstützt Gruppenkommunikation und Privatnachrichten.

Der Echtzeit-Gruppen-Chat von Basecamp (Campfires) eignet sich perfekt für zwanglose Diskussionen, schnelle Abfragen und das Freigeben von Dateien. Jedes Projekt hat seinen eigenen Chat-Raum, in dem Sie Personen erwähnen, Dokumente anhängen und Videos freigeben können.

Quelle: https://basecamp.com/features

Möchten Sie eine private Unterhaltung führen?

(Ja, wir alle vermissen die Weitergabe von Notizen im Matheunterricht!)

Sie können in Basecamp auch private Unterhaltungen (Pings) führen. Sie können Pings an eine Person oder eine Gruppe von Personen senden, wobei die Unterhaltung nur für die von Ihnen ausgewählten Personen sichtbar ist.

3. Berichterstellung, um zu wissen, wer an was arbeitet und mehr

Basecamp, wie andere berichterstellung über das Projekt tools, gibt Ihnen Berichte für schnelle Einblicke über jede Aufgabe oder jedes Mitglied des Teams.

quelle: https://basecamp.com/features/reports_

Hier ist eine Übersicht über einige der Berichte:

Was ist überfällig

Behalten Sie den Überblick über Aufgaben oder Projekte, die überfällig sind und wie lange.

Was ist bald fällig

Überwachen Sie anstehende Aufgaben wie Fristen und Meilensteine.

Was hat jemand unternommen

Behalten Sie die Aktivitäten eines Benutzers in allen seinen Projekten in Basecamp im Auge.

**Was ist neu, was ist zu tun und was ist zu erledigen?

Überprüfen Sie alle neu hinzugefügten Arbeiten und alle kürzlich fertiggestellten Arbeiten.

4. Hill-Diagramme zur Nachverfolgung des Fortschritts des Projekts

Mit den Hill Charts von Basecamp können Sie den Fortschritt eines Projekts in Echtzeit verfolgen. Mit ihnen können Sie große Projekte nachverfolgen und tägliche Meetings überflüssig machen.

Quelle: https://basecamp.com/features/hill-charts

Mit Diagrammen können Sie:

den Fortschritt im Laufe der Zeit mit Schnappschüssen visualisieren

projektaktualisierungen mit Kommentaren zu versehen

aktualisierungen über einen Zeitraum hinweg überprüfen

Da Ihnen angezeigt wird, welche Aufgaben Fortschritte machen und welche nicht, können Sie schnell eingreifen, um Probleme im Projekt zu lösen.

Notizen: Ein Mitglied des Teams muss manuell den Fortschritt des Hill Diagramms aktualisieren - es wird nicht automatisch aktualisiert.

Die Vorteile von Basecamp

Hier ein genauerer Blick auf die Vorteile von Basecamp:

1. Großartig für sehr einfache Projekte

Sind Ihre Projekte supereinfach?

Basecamp ist eine gute Wahl für einfache Projekte ohne zu viele bewegliche Teile.

Ein Beispiel wäre die Gestaltung einer kleinen statischen Website oder die Verwaltung eines kleinen Blogs.

Es ist im Wesentlichen eine praktische Software für Zu erledigen-Listen mit ein paar zusätzlichen Features wie:

Chats für projektbezogene Teams

Ein Message Board

Ein Zeitplan für anstehende Aufgaben

Ein Repository zum Speichern Ihrer Dokumente

Wenn Sie also von MS Excel umsteigen und ein einfaches Projektmanagement tool ohne fortgeschrittene Features suchen, ist Basecamp eine gute Wahl für Sie.

2. Unterstützt eine praktische Universal Search

Die Suche nach den richtigen Informationen in Projekt tools macht in der Regel so viel Spaß wie der Verkehr am Montagmorgen!

Aber mit Basecamp müssen Sie diese Qualen nicht ertragen.

Mit der leistungsstarken Suche von Basecamp finden Sie, wonach Sie suchen, ohne sich durch Hunderte von Ergebnissen scrollen oder zwischen verschiedenen Apps wechseln zu müssen. Sie können Projekte, Chats und Dateien durchsuchen, um alles zu finden, was einem bestimmten Schlüsselwort oder Ausdruck entspricht.

Basecamp sorgt dafür, dass Ihre Daten sicher und privat aufbewahrt werden.

Da die Projektdateien stündlich automatisch gesichert werden, müssen Sie sich keine Sorgen um Datenverluste machen. Basecamp erfüllt außerdem die Datenschutzrichtlinien der EU und der USA sowie der Schweiz und der USA, was eine weitere Ebene der Sicherheit darstellt.

Sie können auch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichten, um Ihr Basecamp-Konto zu sichern. Sobald Sie Ihr Konto schließen, werden Ihre Projektdaten innerhalb von 30 Tagen gelöscht.

4. Hat einen separaten Posteingang für Benachrichtigungen

Basecamp verfügt über einen separaten Posteingang (Das Hey! Menü) für alle Benachrichtigungen von Basecamp, wie z. B. neue Nachrichten, Aufgabenzuweisungen und mehr.

Da diese Benachrichtigungen automatisch im Hey!-Menü organisiert werden, können Sie den Überblick behalten, ohne zwischen mehreren Fenstern oder Apps wechseln zu müssen. Für zusätzliche Flexibilität können Sie Benachrichtigungen auch vorübergehend deaktivieren oder benutzerdefinierte Zeiten für Benachrichtigungen festlegen.

Die 9 Nachteile von Basecamp

Basecamp ist zwar ein gutes Projektmanagement tool, aber es ist nicht perfekt.

Hier sind einige seiner Nachteile:

(Klicken Sie auf die Links, um zu einem bestimmten Nachteil zu springen)

Extrem limitierte Funktionen Die Schnittstelle kann verwirrend sein Aufgaben können nicht nach Priorität geordnet werden, um die wichtigsten Elemente hervorzuheben Der Status von Aufgaben kann nicht benutzerdefiniert an die Bedürfnisse des Projekts angepasst werden Limitierte Features für die Nachverfolgung von Projekten Kein Support für die Zeiterfassung Kommentare können nicht zugewiesen oder in Aufgaben umgewandelt werden Limitierte Funktionen in mobilen Apps Das tool kann teuer sein Hinweis: Dieser Basecamp-Bericht beleuchtet, wie ein leistungsstarkes Basecamp-Alternative clickUp kann alle Probleme lösen, die Sie mit Basecamp haben könnten

Was ist ClickUp? ClickUp ist die weltweit größte führendes Tool für Projektmanagement und Zusammenarbeit das von Teams in Unternehmen jeder Art und Größe weltweit genutzt wird. Mit einer Vielzahl von Features für Zusammenarbeit und Produktivität haben Sie alles, was Sie brauchen, um Ihre Projekte effizient zu verwalten.

und das Beste daran?

ClickUp ist ein benutzerfreundliches Projektmanagement tool, das keine Lernkurve hat - jeder kann sofort loslegen !

Vom Erstellen projekt Plänen bis hin zur Zuweisung von Aufgaben und Visualisierung des Fortschritts ist ClickUp das einzige Tool, das Sie für Ihre Projekte benötigen.

Hier erfahren Sie, wie es alle Nachteile von Basecamp beheben kann:

Basecamp Con #1: Extrem limitierte Funktionen

Basecamp ist im Wesentlichen eine Liste, in der Sie Ihre Aufgaben erledigen können, mit einigen anderen grundlegenden Features.

Basecamp ist so "einfach", dass Sie jedes andere Projektmanagement-Tool auf dem Markt wie ClickUp, Asana, Wrike usw. wählen könnten, und Sie würden nichts falsch machen.

**Es tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber..

**Die meisten Features, die als unverzichtbar gelten und in den kostenlosen Versionen der meisten Projektmanagement tools angeboten werden, fehlen in Basecamp komplett

Anstatt Basecamp zu verwenden, ist es tatsächlich sinnvoller, Ihre Projekte in Slack zu verwalten.

Warum verwenden dann so viele Menschen Basecamp?

Nehmen wir an, Sie befinden sich in einer Welt, in der das einzige verfügbare Tool ein Stein ist.

Eines Tages zeigt dir der hübsche Höhlenmensch von nebenan eine geniale Erfindung - einen Stein in Form eines Messers. Und er bietet Ihnen an, ihn zu verkaufen.

Stellen Sie sich Ihre Faszination vor!

Du würdest es dir sofort schnappen, oder?

Genau das ist mit Basecamp passiert.

Es war eines der ersten Tools für das Projektmanagement auf dem Markt.

Als es entwickelt wurde, benutzten die meisten Leute Excel für das Projektmanagement. Die Software war sicherlich benutzerfreundlicher als Excel (wenn auch nicht unbedingt besser). Es war also eine klare Sache.

Basecamp erwarb innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums einen großen Kundenstamm.

Die meisten Leute verwenden Basecamp immer noch, entweder weil sie es schon seit Jahren benutzen oder weil es eines der bekanntesten Tools ist.

aber sollte man mit dieser Begründung nicht stattdessen Excel für das Projekt _management verwenden? Schließlich ist es auf jeden Fall bekannter als Basecamp!

Ok, aber wie schaffen es so viele Leute, mit Basecamp zu erledigen?

Diese Frage habe ich mir auch immer gestellt.

Wenn Sie tiefer graben, werden Sie feststellen, dass viele Leute zusätzliche Projekt tools neben Basecamp verwenden!

Sie sehen, wenn man einmal angefangen hat, ein tool zu benutzen, ist es super schwer, es wieder fallen zu lassen.

Was tun Sie also zu erledigen?

Man fügt immer wieder andere Tools hinzu, die fehlende Features kompensieren.

Nicht Ihre erste Wahl, oder?

Die ClickUp-Lösung

ClickUp ist unglaublich Feature-reich!

Es hat all die fehlenden Basecamp Features, ohne die Sie nicht leben können.

Hier sind nur ein paar:

Unteraufgaben

Unterprojekte

Status der Aufgaben

Prioritäten

Board-Ansichten

Detaillierte Aufgabenbeschreibungen mit Rich-Text-Bearbeitung

Gantt Diagramme

Anpassbare Zugriffsrechte

Wir werden diese grundlegenden Features in einer Minute genauer besprechen.

Basecamp Contra #2: Verwirrende Ansichten

Basecamp ist zwar einfach zu bedienen, bietet aber nur begrenzte Ansichten für die Verwaltung von Aufgaben.

Da Sie immer in Portale und dann in Abschnitte innerhalb dieser Portale gehen, könnte es sich so anfühlen, als würden Sie in ein Kaninchenloch hinabsteigen, wenn Sie die Schnittstelle verwenden.

Außerdem bietet Basecamp keine Seitenleiste, mit der Sie zwischen verschiedenen Projekten wechseln können.

Das macht die Aufgabenverwaltung super-irritierend, wenn man mehrere Projekte hat. Das Verschieben zwischen ihnen ist eine echte Qual!

Die ClickUp Lösung: Mehrere Ansichten

ClickUp kann sich schnell an die Präferenzen Ihres Teams anpassen, denn es bietet mehrere ansichten des Projekts .

Ob Sie eine Agile-Schnittstelle bevorzugen, eine checkliste -basierte Ansicht oder eine andere Projektmanagement-Oberfläche, ClickUp hat sie - für die mobile App ebenso wie für den Desktop.

was ist mehr?

Sie können sogar innerhalb desselben Projekts zwischen diesen Ansichten wechseln!

Das ist ein Feature, das Sie bei einem Vergleich zwischen Basecamp und Asana oder einem anderen Projektmanagement tool nicht finden!

(Besuchen Sie unsere Wrike , {\AN8}JIRA_ , und Monday _reviews für weitere Informationen darüber, warum die Ansichten von ClickUp super-cool sind!)

Hier ein genauerer Blick auf die verschiedenen Ansichten, die ClickUp Ihnen bietet:

A. Erforderliche Ansichten für Aufgaben

ClickUp bietet zwei Ansichten für Aufgaben, die für zwei gängige Projektmanagement-Methoden erforderlich sind:

Board Ansicht

Die Board-Ansicht ist ideal für Fans der Kanban-Methode.

Agile Entwicklung wird zum Kinderspiel! Ziehen Sie Aufgaben einfach per Drag & Drop, um ihren Status zu aktualisieren.

Listenansicht

Sie bevorzugen eine einfache Liste mit Aufgaben ohne viel Schnickschnack?

Dann haben Sie es!

Die Listenansicht ist perfekt für diejenigen, die die GTD (Dinge zu erledigen) Stil.

B. Box-Ansicht

Seien Sie nicht der Projektleiter, der die Mitglieder des Teams ständig über ihre Arbeit ausfragt!

In der Box-Ansicht werden die Aufgaben nach Mitarbeitern sortiert. Manager können die Aufgaben und Aufgaben aller Teammitglieder schnell an einem einzigen Ort nachverfolgen.

C. Ansicht des Kalenders Die Ansicht des Kalenders von ClickUp hilft Ihnen beim Planen, Terminieren und Verwalten von Aufgaben in Sekundenschnelle. Das frustrierende Durchstreichen von Elementen auf Ihrer altmodischen Papieragenda gehört der Vergangenheit an. Mit ClickUp können Sie Aufgaben einfach per Drag-and-Drop auf Ihren Zeitplan übertragen.

Machen Sie weiter!

Benutzen Sie die benutzerdefinierte Ansicht des Kalenders, um zu überprüfen, was Sie brauchen. Sie haben Optionen wie:

Tage : Hier werden alle geplanten Aufgaben für ein bestimmtes Datum angezeigt

: Hier werden alle geplanten Aufgaben für ein bestimmtes Datum angezeigt 4-Tage : Ansicht Ihres Projektplans über einen rollierenden Zeitraum von vier Tagen

: Ansicht Ihres Projektplans über einen rollierenden Zeitraum von vier Tagen Woche : Ansicht des wöchentlichen Projektplans und Verschieben von Aufgaben bei Bedarf

: Ansicht des wöchentlichen Projektplans und Verschieben von Aufgaben bei Bedarf Monatlich: Bietet eine Ansicht der Aufgaben aus der Vogelperspektive auf Monatsbasis

D. Mein Modus Es ist leicht, sich von den Projekten oder Aufgaben anderer Mitglieder ablenken zu lassen, oder?

Es sei denn, Sie haben einen Laser-Fokus wie Bruce Lee!

Für den Rest von uns zeigt ClickUp's Me Mode nur Ihre Projekte und Leistungen an.

Auf diese Weise passt sich ClickUp an den von Ihrem Team gewählten Workflow an und nicht umgekehrt - was es zu einer ziemlich coolen Basecamp-Alternative macht!

Um die Navigation in diesen Ansichten zu erleichtern, folgt ClickUp der Hierarchie der Aufgabenverwaltung:

Arbeitsplatz : Unterteilen Sie Ihr Unternehmen in verschiedene Teams

: Unterteilen Sie Ihr Unternehmen in verschiedene Teams Spaces : Hauptbenutzergruppen, wie "Betrieb" oder "Marketing"

: Hauptbenutzergruppen, wie "Betrieb" oder "Marketing" Ordner : Hier können Sie projektbezogene Listen ablegen

: Hier können Sie projektbezogene Listen ablegen Listen : Wo jedes Projekt aufgelistet wird

: Wo jedes Projekt aufgelistet wird Aufgaben : Hier arbeiten Sie. Jede Aufgabe hat ihre Unteraufgaben, Details und mehr

: Hier arbeiten Sie. Jede Aufgabe hat ihre Unteraufgaben, Details und mehr Unteraufgaben : Jede ClickUp Aufgabe kann in mehrere Unteraufgaben aufgeteilt werden

: Jede ClickUp Aufgabe kann in mehrere Unteraufgaben aufgeteilt werden Checklisten: Sie können Checklisten für jede Aufgabe oder Unteraufgabe erstellen. Zum Beispiel können Sie Checklisten erstellen für qualitätsprüfung im Rahmen Ihrer Software-Entwicklungsaktivitäten

**Sie werden nie wieder in endlosen Portalen gefangen sein, wenn Sie versuchen, durch Ihre Aufgaben zu navigieren!

Basecamp Con #3: Keine Prioritäten für die Aufgaben

Sicher, Basecamp kann Ihnen mit seinen Listen helfen, Aufgaben zu erledigen.

Wenn Sie jedoch aufgaben nach Prioritäten ordnen dann haben Sie Pech gehabt!

warum ist das wichtig?_

Die Priorisierung von Aufgaben ist der schnellste Weg, um Ihrem Team mitzuteilen, welche Aufgaben dringend sind und sofort erledigt werden müssen.

So lösen Projektmanagement tools wie ClickUp dieses Problem:

Die ClickUp Lösung: Aufgabe Prioritäten Mit ClickUp können Sie all Ihren Aufgaben Prioritäten zuweisen, damit Ihr Team weiß, was wichtig ist und was nicht. Diese Prioritäten sind zur leichteren Identifizierung mit Farben gekennzeichnet:

Rot : Dringend

: Dringend Gelb : Hohe Priorität

: Hohe Priorität Blau : Normale Priorität

: Normale Priorität Grau: Niedrige Priorität

Da es sich hierbei um einen Standard-Farbcode überall in ClickUp handelt, können Sie Aufgaben mit Priorität identifizieren, auch wenn Sie nicht zu diesem spezifischen Projekt gehören. Außerdem können Sie Aufgaben nach Priorität sortieren und filtern, um die wichtigsten Aufgaben zuerst zu erledigen.

Basecamp Con #4: Keine benutzerdefinierten Status für Aufgaben

Jedes Projekt hat seine eigenen spezifischen Phasen. Sollte Ihr Projektmanagement tool nicht in der Lage sein, mit diesen Unterschieden umzugehen?

Warum um alles in der Welt sollte jemand denselben Status für Blogbeiträge und Softwareentwicklungsprojekte haben wollen?

Basecamp unterstützt jedoch keine benutzerdefinierten Status für jede Aufgabe. Das macht es unmöglich, die Software zu nutzen, um Aufgaben nach den spezifischen Bedürfnissen jedes Projekts oder Teams zu klassifizieren.

Auf diese Weise müssen Sie sich nicht mit einer Reihe von Status begnügen, die Ihre Aufgabe oder Ihr Projekt nicht genau widerspiegeln.

Zum Beispiel können Sie für Ihre Aufgaben in der Softwareentwicklung Status wie "Problem gefunden" und "Wiedervorlage" erstellen. In ähnlicher Weise können Ihre Blog-Aufgaben Status wie "Grammatikprüfung" oder "Bearbeitung" haben

Sie müssen sich nicht mehr über den Status einer Aufgabe ärgern!

Basecamp Con #5: Limitierte Features für die Nachverfolgung von Projekten

Basecamp verfügt nur über ein Feature zur Nachverfolgung von Projekten - Hill Charts.

Netter Name, aber es wird eine schwierige Aufgabe sein, sie zu verstehen.

Hill Charts bieten Ihnen zwar eine visuelle Darstellung des Fortschritts eines Projekts, sind aber sehr subjektiv. Da der Status eines Projekts manuell aktualisiert wird, kann er widerspiegeln, wie ein bestimmtes Mitglied des Teams den Fortschritt im Moment empfindet - was von Person zu Person unterschiedlich sein kann.

Die ClickUp Lösung: Leistungsstarke Nachverfolgung von Projekten

ClickUp verfügt über tausende von leistungsstarken Funktionen zur Nachverfolgung von Projekten, die Ihnen dabei helfen, den Überblick über Ihre Projekte zu behalten.

Mit ClickUp's eingebauten Gantt Diagramm tool wird die Nachverfolgung des Fortschritts eines Projekts zum Kinderspiel.

Werfen Sie einfach einen kurzen Blick auf Ihr Gantt Diagramm um zu wissen, wie Ihr Projekt voranschreitet.

Darüber hinaus können die Gantt-Diagramme von ClickUp eine Vielzahl von Prozessen in Echtzeit automatisieren!

Zu erledigen ist Folgendes:

Automatisch nachjustieren aufgaben-Abhängigkeiten wenn Sie den Zeitplan des Projekts ändern

Berechnen Sie den prozentualen Fortschritt Ihres Projekts anhand der fertiggestellten Aufgaben im Vergleich zu den Gesamtaufgaben

Vergleichen Sie den aktuellen Fortschritt Ihres Projekts mit dem erwarteten Fortschritt

Berechnen Sie Ihre kritischen Pfades um die Aufgaben im Projekt zu erledigen, die Sie zur Einhaltung der Fristen benötigen

Gantt Diagramme sind jedoch nicht die einzigen Features zur Berichterstellung, die Sie erhalten.

Zusätzlich zu diesen Gantt Diagrammen erhalten Sie leistungsstarke Dashboards, die Ihnen helfen, Ihre Projekt- und Sprint-Daten einfach zu visualisieren.

Dashboards verfügen über eine Vielzahl von Widget-Optionen, darunter:

Geschwindigkeitsdiagramme : hilft Ihnen, die Fertigstellungsrate Ihrer Aufgaben zu ermitteln

Burndown Diagramme : hilft Ihnen, die Leistung Ihres Teams anhand eines Einzelziels zu analysieren und die verbleibende Arbeit zu visualisieren

Burnup Diagramme : zeigt Ihnen, wie viel Sie im Vergleich zu Ihrem Umfang bereits abgeschlossen haben

Kumulative Flow Diagramme : hilft Ihnen, den Fortschritt Ihres Projekts im Laufe der Zeit nachzuverfolgen

Basecamp Con #6: Keine Unterstützung der Zeiterfassung

Wenn Sie die Zeiterfassung für Projekte benötigen, um Kunden Rechnungen zu stellen oder die Produktivität Ihres Teams zu überwachen, kann Basecamp Ihnen nicht helfen.

Sie müssen Basecamp-Apps (Integrationen von Drittanbietern) zur Nachverfolgung der Zeit oder zur Verwaltung von Timesheets verwenden, um Ihren Clients eine genaue Rechnung zu stellen. Das klingt nach mehr Arbeit als nötig!

Die ClickUp Lösung: Native Zeiterfassung Mit ClickUp können Sie die Zeiterfassung für Projekte über die Google Chrome-Erweiterung durchführen. Auf diese Weise haben Sie alle Unterlagen, die Sie für die Abrechnung mit Kunden oder die Überwachung der Produktivität Ihres Teams benötigen.

Die Erweiterung funktioniert wie eine native Zeiterfassung, die Ihnen die genaue Zeit anzeigt, die Ihr Team für jede Aufgabe aufwendet. Da jede Aufgabe separat nachverfolgt wird, können Sie sehen, wer an welcher Aufgabe gearbeitet hat und wie viel Zeit er dafür aufgewendet hat.

der beste Teil?

Es ist 100% Free.

Zusätzlich hat ClickUp integrationen mit beliebter Software zur Zeiterfassung wie Everhour , Time Doctor und mehr, um das anzupassen, was Ihr Team bereits verwendet.

keine andere Projekt _management app gibt Ihnen eine solche Flexibilität! - ein weiterer Grund, warum ClickUp die beste Basecamp-Alternative ist.

Basecamp Contra #7: Keine zugewiesenen Kommentare

bleiben Ihre Kommentare unbeantwortet?

Nichts Persönliches, wirklich!

Aber bei der Fülle von Dingen, die passieren, vergessen Ihre Mitglieder im Team vielleicht, auf Ihre Kommentare zu antworten.

**Und späte Antworten können zu unnötigen Verzögerungen bei der Arbeit führen

In Basecamp können Sie zwar Kommentare veröffentlichen, aber Sie können aus diesen Kommentaren keine Aktionen erstellen. Das kann dazu führen, dass Mitarbeiter sie übersehen und nicht sofort Maßnahmen ergreifen.

Die ClickUp Lösung: Zugewiesene Kommentare Mit ClickUp können Sie einen Kommentar jemandem zuweisen, der ihn sofort beantwortet. Sie können Kommentare sofort in Aufgaben umwandeln und sie jemandem (oder sich selbst) zuweisen.

Wenn Sie zum Beispiel möchten, dass jemand eine Aufgabe beginnt, können Sie einen Kommentar hinterlassen und ihn zuweisen.

Die Software benachrichtigt die betreffende Person dann darüber - die Aufgabe wird sogar in ihrer Ablage angezeigt. Sobald die Aufgabe erledigt ist, kann der Betreffende sie als erledigt markieren, um unnötige Nachfragen zu vermeiden!

Mit ClickUp müssen Sie sich keine Sorgen mehr darüber machen, dass unbeantwortete Kommentare die Zusammenarbeit in Ihrem Projekt limitieren!

Basecamp Con #8: Limitierte Funktionen in mobilen Apps

Dieser Punkt ist ein Kinderspiel.

Wenn Sie Ihre Projekte von unterwegs aus verwalten wollen, brauchen Sie eine leistungsstarke mobile App.

das ist eine schlechte Nachricht für Basecamp-Benutzer

Leider hat die mobile App von Basecamp das gleiche Layout wie die Desktop-Software.

Sie müssen sich mit einem Taschenlampenhelm durch endlose Tunnel - Portale und Abschnitte - schlängeln, um Informationen zu finden.

Nicht gerade deine Vorstellung von einer lustigen App, oder?

Die ClickUp Lösung: Leistungsstarke Mobile Apps Die leistungsstarken mobilen Apps von ClickUp für iOS- und Android-Geräte machen es unglaublich einfach, unterwegs Aufgaben hinzuzufügen und zu verwalten.

Sie ermöglichen Ihnen:

den Fortschritt des Projekts nachverfolgen

die Ansicht und Bearbeitung von Aufgaben

aufgaben kommentieren

ihren Kalender bearbeiten

Sie erhalten alle Funktionen der Desktop-Plattform bequem von Ihrem Handy aus!

Basecamp Nachteile #9: Teure Preise

Basecamp hat zwar eine kostenlose Version, aber diese hat nur begrenzte Features.

Sie können nur drei Projekte verwalten und 20 Benutzer hinzufügen.

Wenn Sie nützliche Features wie unbegrenzte Projekte oder einen vorrangigen Kundendienst wünschen, müssen Sie 99 $/Monat für den Business-Plan bezahlen.

Man muss nicht Homer Simpson sein, um zu sagen: "Autsch!"

Hier ist eine Aufschlüsselung des Basecamp-Kostenmodells:

Basecamp Kostenmodell

Das Basecamp-Kostenmodell bietet Ihnen zwei Möglichkeiten:

A. Basecamp Personal: kostenlos

Bietet Support für drei Projekte und 20 Benutzer mit einem Speicher von 1 GB.

B. Basecamp Business: 99 $/Monat

Beinhaltet alle Basecamp Features plus unbegrenzte Projekte und Benutzer. Außerdem erhalten Sie einen Speicherplatz von 500 GB und Kundensupport mit Priorität. Sie können diesen Plan mit der kostenlosen 30-tägigen Testversion von Basecamp ausprobieren.

Die ClickUp-Lösung

Mit 99 $ pro Monat kann Basecamp für viele kleine Geschäfte zu teuer sein.

warum sollte man so viel bezahlen, wenn man ein Tool wie ClickUp hat, das eine Vielzahl von Features zu weitaus günstigeren Preisen bietet?

Im Gegensatz zu Asana, Trello und Basecamp bietet ClickUp unbegrenzte Benutzer, Aufgaben und 24/7 Kundensupport in der kostenlosen Version - keine Kreditkarte erforderlich!

Durch ein Upgrade Ihres Plans erhalten Sie unbegrenzten Speicherplatz zu einem viel niedrigeren Preis, da ClickUp Ihnen weniger als die Hälfte pro Benutzer auf jeder Stufe berechnet

ClickUp bietet Ihnen drei Preisoptionen:

Free-Plan : Unlimited Aufgaben und unbegrenzte Benutzer mit 24/7 Kundensupport

: Unlimited Aufgaben und unbegrenzte Benutzer mit 24/7 Kundensupport Unlimited ( $5 pro Benutzer pro Monat ): bietet "Free"-Features + unbegrenzten Speicherplatz, Ansichten, Dashboards und Integrationen

( ): bietet "Free"-Features + unbegrenzten Speicherplatz, Ansichten, Dashboards und Integrationen Business ($9 pro Benutzer pro Monat): bietet "Unlimited" Features + 2-Faktor-Authentifizierung + Ordner für Ziele + zusätzliche Gäste + Private Ansichten und mehr

#

Fazit

Sicher, Basecamp ist ein gutes tool, wenn man von Excel umsteigt. Aber sollten wir nicht die 90er Jahre hinter uns lassen?

warum 2021 für ein einfaches Tool bezahlen, wenn Sie die weltbeste Projektmanagement-Plattform kostenlos bekommen?

ClickUp unterstützt zwar alle Features von Basecamp, bietet Ihnen aber auch eine Vielzahl von zusätzlichen Features zu einem günstigen Preis.

Sie erhalten viele dieser Features sogar kostenlos! Anmelden für ClickUp und probieren Sie es noch heute aus.