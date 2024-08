10 beste Bau-ERP-Software für Bauunternehmen im Jahr 2024

In der Bauindustrie des Jahres 2024 sind ein effektives Management und eine effektive Integration für den Erfolg von Projekten unerlässlich.

Es wird nicht einfacher mit zeitleisten für Projekte werden immer kürzer und die Budgets schrumpfen. Aus diesem Grund sind die Baubranche und die Fachleute für Bestandsmanagement ständig auf der Suche nach der besten Software für das Projekt- und Dokumentenmanagement, um die Abläufe zu rationalisieren und die Produktivität zu steigern.

Hier kommt die ERP-Software für das Bauwesen ins Spiel. ERP-Software ist eine innovative Lösung, die alle Aspekte eines Geschäfts im Baugewerbe - von der Projekt- bis zur Finanzverwaltung - in einem einzigen, nahtlosen System zusammenfasst.

In diesem Blog gehen wir auf die Bedeutung eines ERP-Systems für Bauunternehmen ein, erläutern die wichtigsten Vorteile und stellen Ihnen die unverzichtbare ERP-Software für die moderne Bauwirtschaft vor.

Hier ist unsere Liste der 10 besten ERP-Software für das Baugewerbe für optimierte Abläufe und zusammenarbeit in Echtzeit .

Worauf sollten Sie bei einer ERP-Software für das Bauwesen achten?

Für Manager von Bauunternehmen, die komplexe Projekte mit mehreren Auftragnehmern beaufsichtigen, ist Bau-ERP wie ein Hauptkontrollraum.

Es ist ein zentraler Ort, von dem aus alle Arbeitsabläufe verwaltet werden, wie Projektmanagement, Finanzmanagement, effizientes Lieferkettenmanagement, Materialien sowie Kommunikation und Zusammenarbeit.

Synchronisieren Sie die Ressourcen von Teams und Auftragnehmern, verfolgen Sie den Fortschritt und visualisieren Sie Bauprojekte mit ClickUp

Hier sind einige Schlüssel-Features, auf die Sie bei einer ERP-Software für das Bauwesen achten sollten:

Streamlined projektmanagement-Software : Effiziente Überwachung von Projekten von Anfang bis Ende

projektmanagement-Software : Effiziente Überwachung von Projekten von Anfang bis Ende Finanzielle Aufsicht : Überwachung aller finanziellen Aspekte und Sicherstellung der Einhaltung des Budgets

: Überwachung aller finanziellen Aspekte und Sicherstellung der Einhaltung des Budgets Koordination der Versorgungskette : Effektive Verwaltung von Materialbeschaffung und -lieferungen

: Effektive Verwaltung von Materialbeschaffung und -lieferungen Nachverfolgung der Ausrüstung : Bleiben Sie auf dem Laufenden über die Verfügbarkeit und Nutzung von Ausrüstung

: Bleiben Sie auf dem Laufenden über die Verfügbarkeit und Nutzung von Ausrüstung Mobile Features : Zugriff auf Daten sowohl vor Ort als auch aus der Ferne

: Zugriff auf Daten sowohl vor Ort als auch aus der Ferne Echtzeit-Kommunikation : Erleichtern Sie die schnelle Entscheidungsfindung und Koordination mit den Beteiligten

: Erleichtern Sie die schnelle Entscheidungsfindung und Koordination mit den Beteiligten Fehlervermeidung : Systeme zur Minimierung von Fehlern und Versäumnissen

: Systeme zur Minimierung von Fehlern und Versäumnissen Verbesserte Tools für die Zusammenarbeit: Förderung der Teamarbeit zwischen verschiedenen Teams und Auftragnehmern

Die 10 besten Bau-ERP-Software im Jahr 2024

Dieses Jahr hat bemerkenswerte ERP-Softwarelösungen hervorgebracht, die Bauleitern helfen, in einem so dynamischen Umfeld die Nase vorn zu haben. Hier stellen wir Ihnen die besten Lösungen vor: die 10 besten ERP-Lösungen für das Bauwesen im Jahr 2024.

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp's Software für Bauprojektmanagement hilft Ihnen, Ihr Geschäft zu erledigen! Dank unbegrenzter Benutzer, unbegrenzter Aufgaben und unbegrenzter Features für das Projektmanagement lässt sich die Software wunderbar skalieren, damit Ihr Unternehmen wachsen kann.

Nutzen Sie die Kartenansicht zur Nachverfolgung von Baustellen, stützen Sie sich auf ClickUp AI, um Dokumente zu überprüfen und zu korrigieren, und erstellen Sie schnell neue Dokumente mit Hilfe aller unserer vorlagen für das Projektmanagement .

Diese Vorlagen helfen Ihnen, Ihre Arbeitsabläufe zu beschleunigen, indem sie Dinge wie Kosten, Materialschätzungen und Inventar automatisch berechnen, während Sie Daten eingeben. Anschließend können Sie mit den flexiblen CRM-Features von ClickUp, die für die Verwaltung von Kundenbeziehungen entwickelt wurden, nahtlos den Hut der Buchhaltung gegen den Hut des Vertriebs tauschen.

Sind Sie ein Fan von Gantt Diagramm Software ? Sie werden es lieben ClickUp's Gantt-Diagramm-Ansicht macht die Zusammenarbeit, die Nachverfolgung von Abhängigkeiten und das Setzen von Prioritäten produktiver und effizienter. Vielleicht möchten Sie sich auch ClickUp's Vorlage für die Erklärung der Arbeit Gut enterprise collaboration tools und enterprise-Projektmanagement-Software machen den Unterschied aus. Die ClickUp Enterprise-Plan bietet einige der besten tools für die Zusammenarbeit in Unternehmen auf der ganzen Welt.

Wenn Sie auf der Suche nach der besten ERP-Software für das Bauwesen mit unbegrenzten Möglichkeiten sind, die Ihnen hilft, Bauprojekte erfolgreich zu verwalten, ist ClickUp unsere Top-Empfehlung.🥇

ClickUp beste Features

Alles in der ClickUp Software ist in hohem Maße anpassbar, vom Status der Projekte bis zu den Produktkategorien

Fügen Sie Vorlagen hinzu, um die Verwaltung von Client Beziehungen, architektonischen Entwürfen, Meeting-Protokollen und mehr zu integrieren

Arbeiten Sie mit Ihrem Team von überall aus zusammen oder verwalten Sie Ihre Projekte offline, wenn Sie nicht im mobilen Bereich sind

ClickUp Beschränkungen

Der mobilen App fehlt eine Ansicht in Tabellenform (kommt aber bald!)

Die Projektmanagement-Suite kann für einige in der Baubranche, die an ein einfacheres ERM-System gewöhnt sind, überwältigend sein

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise ClickUp AI: $5 zusätzlich zu jedem bezahlten Plan

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.566+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.566+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,775+ Bewertungen)

2. SAP Business One Professional

Über SAP SAP Business One Professional wurde entwickelt, um Bauleitern die Zusammenarbeit zu erleichtern, Risiken zu reduzieren und die Effizienz zu steigern.

SAP bietet einen breiten Bereich an Features, um Geschäfte und Bauunternehmen bei der Verwaltung ihrer Finanzen, Abläufe und Beziehungen zu Kunden zu unterstützen. Bauleiter schätzen die Fähigkeit von SAP, die Planung und Ausführung von Projekten zu verbessern, um Kosten zu senken und ihre Gewinnspannen zu erhöhen.

Durch die Zentralisierung aller Abläufe an einem Ort können Sie die Zusammenarbeit und Kommunikation in Ihrem Team verbessern, so dass alle stets auf derselben Seite stehen.

Für Unternehmen im Bereich der Unternehmensressourcenplanung und des Finanzmanagements im Baugewerbe könnte SAP die Lösung sein, um Effizienz, Produktivität und Rentabilität zu verbessern.

SAP Business One Professional beste Features

Einfache Verbindung zu Ihrem Einzelziel und Live-Antwort

Bietet eine stabile und zuverlässige Umgebung für die Arbeit von Bauunternehmen

Das ERP-System deckt den gesamten Baubedarf in einem Space ab

SAP Business One Professional Limits

Einige Benutzer würden sich eine schnellere Geschwindigkeit im ERP-System wünschen

Einige Benutzer würden sich eine intuitivere Oberfläche wünschen

Preise für SAP Business One Professional

Kontakt für Preise

Bewertungen und Rezensionen zu SAP Business One Professional

G2 : 4.6/5 (40+ Bewertungen)

: 4.6/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (274+ Bewertungen)

3. Procore

Über Procore Procore Construction Management Software bietet nahtlose Zugänglichkeit für Geschäfte auf der ganzen Welt. Bei Procore geht es nicht nur um die Verwaltung von Aufgaben, sondern darum, die Arbeitsweise von Bauunternehmen zu verändern.

Die dynamischen Projektmanagement tools von Procore heben es von anderer ERP-Software für das Bauwesen ab. Es bietet fortschrittliche Planungsfunktionen, die komplexe Projekte mit wechselnden Prioritäten und unvorhergesehenen Änderungen bewältigen können.

Dank der robusten Buchhaltungstools und der effizienten Funktionen für das Dokumentenmanagement können Sie Ihr Budget bei all diesen Änderungen leicht im Auge behalten.

Nutzen Sie Procore für die Zusammenarbeit mit Clients und Mitarbeitern über Chats und Videokonferenzen.

Mit Procore haben Manager in der gesamten Baubranche einen Verbündeten bei der Rationalisierung von Abläufen, der Förderung der Zusammenarbeit im Team und der Steigerung der Produktivität in nie dagewesene Höhen. 🏗️

Procore beste Features

Hervorragender Kundensupport

Hilfreiche Einarbeitung und Schulung (so dass Ihr IT-Unternehmen die Schulung nicht zu erledigen braucht)

Jederzeit aktuelle Übersicht und Status aller Projektelemente (d.h. Bestandsmanagement, Enterprise Resource Planning, Dokumentenmanagement und Finanzmanagement)

Procore Beschränkungen

Das Bidding tool ist im Vergleich zu anderen ERP-Systemlösungen in dieser Liste verbesserungswürdig

Projekte können nicht manuell in Echtzeit synchronisiert werden

Einige der Informationen auf Unternehmensebene sind in der mobilen Version nicht verfügbar

Procore Preise

Kontakt für benutzerdefinierte Preise

Procore Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (2.009+ Bewertungen)

: 4.6/5 (2.009+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2,644+ Bewertungen)

4. Acumatica

über Acumatica Acumatica ist eine ERP-Software für das Baugewerbe, die modernste Business Intelligence mit praxisnahen Funktionen verbindet.

Egal, ob Sie auf dem Feld oder am Schreibtisch arbeiten, Acumatica hilft Ihnen, Ihre Projekte reibungslos abzuwickeln.

Nutzen Sie rollenbasierte Dashboards in Echtzeit für den sofortigen Datenzugriff. Nutzen Sie dann die fortschrittlichen KI- und maschinellen Lernfunktionen von Acumatica, um all diese Daten zu verarbeiten und die Entscheidungsfindung auf der Grundlage Ihrer Erkenntnisse zu automatisieren.

Zum Beispiel gibt es Module für Ihre Finanzen, Gehaltsabrechnung, Inventar, Projektmanagement und vieles mehr. Jedes Modul bietet verschiedene automatisierte Workflows und KI-gestützte Tools.

Acumatica legt den Schwerpunkt auf die Verbindung in Echtzeit, um die Kluft zwischen Feldmitarbeitern, Büromitarbeitern und externen Teams zu überbrücken. Die Tools für das Dokumentenmanagement sorgen dafür, dass all diese beweglichen Teile mit voller Leistung arbeiten, ohne dass der Papierkram Kopfschmerzen bereitet.

Mit Acumatica genießen Unternehmen eine unvergleichliche Sichtbarkeit und Kontrolle. Benutzer haben jederzeit, überall und von jedem Gerät aus Zugriff auf wichtige Projektdetails in der Cloud.

Acumatica beste Features

Zugriff von jedem Gerät aus, so dass Sie von überall aus arbeiten können

Skalierbar, wenn Ihr Geschäft auf jede Größe anwächst

Hervorragendes Finanzmanagement

Acumatica-Einschränkungen

Erfordert umfangreiche Benutzereingaben zur Generierung von Schlüsseldaten

Fehlende grundlegende Features für die Berichterstellung, so dass der Zugriff auf Informationen manchmal schwierig ist

Einige Prüfer sind der Meinung, dass das Programm noch weiter entwickelt werden muss, um den täglichen Anforderungen gerecht zu werden

Acumatica Preise

Kontakt für Preise

Acumatica Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 819+ Bewertungen)

: 4.4/5 819+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (92+ Bewertungen)

5. Salbei

Über Salbei Sage bietet eine umfassende Lösung, die auf die Bauindustrie zugeschnitten ist.

Sage bietet Funktionen und Effizienz in den Kernbereichen des Baumanagements. Mit den Tools für das Projektmanagement können Sie Projektkosten überwachen, Zeitpläne verfolgen und Ressourcen zuweisen.

Rechnungen, Zahlungen und Budgetierung lassen sich mit dem ERP-System ebenso einfach abwickeln wie die Nachverfolgung von Lagerbeständen, Lieferkettenbewegungen und Materialbeschaffung.

Mit den Dokumentenmanagement- und Collaboration-Tools von Sage können Sie Ihre Verträge, Architekturzeichnungen und Projektspezifikationen an einem Ort speichern und einen sicheren, rollenbasierten Zugriff auf all diese Informationen ermöglichen. Mit den Features für Chats und Videoanrufe können Sie und Ihr Team in Echtzeit an all diesen Daten zusammenarbeiten.

Die Software verspricht eine verbesserte betriebliche Effizienz, Einblicke in die Entscheidungsfindung in Echtzeit, Kosteneinsparungen durch Automatisierung, optimierte Branchenkonformität und Anpassungsfähigkeit an verschiedene Geschäftsanforderungen.

Für Bauunternehmen, die Wert auf Effizienz und Klarheit legen, ist die Sage Construction-Software eine solide Wahl.

Sage beste Features

Sehr anpassungsfähig, wenn es um verschiedene Arten von Code geht

Die meisten Menschen benötigen eine beträchtliche Zeit, um die Software zu beherrschen

Beeindruckende Echtzeit-Finanzverwaltungsdaten im ERP-System

Sage Einschränkungen

Limitierte Features in der mobilen App

Kann für manche Bauunternehmen teuer sein

Kann unnötig komplex sein und mehr Zeitaufwand erfordern, als manche meinen

Sage Preise

Kontakt für Preise

Sage Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (2.581+ Bewertungen)

: 4.3/5 (2.581+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (385+ Bewertungen)

6. Microsoft Dynamics 365 Business Central

über Microsoft Dynamics 365 Business Central Mit Microsoft Dynamics 365 Business Central gehen Sie über die traditionelle Geschäftsverwaltung hinaus. Es bietet nicht nur maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen aller Branchen, sondern auch fortschrittliche KI-gestützte Erkenntnisse für Prognosen und Risikomanagement.

Das interaktive Dashboard ermöglicht reibungslose Übergänge von der Verwaltung von Leads bis zur Überwachung komplizierter Projektdetails.

Und das integrierte Feature zur Überprüfung der Compliance stellt sicher, dass die Industriestandards problemlos eingehalten werden und die Zinsen für Geschäfte in verschiedenen Regionen geschützt werden.

Microsoft Dynamics 365 Business Central beste Features

Einfach zu bedienende Einstiegssoftware für Bestandsmanagement und Geschäftsabläufe

MS Office Team steht bei Problemen immer zur Verfügung

Breiter Bereich an Tools und Funktionen im ERP-System

Microsoft Dynamics 365 Business Central Limits

Kann nicht mit einigen Unternehmenssystemen integriert werden

Berichterstattungen, dass die mobile App fehlerhaft und langsam sein kann

Für die meisten Baumanagementunternehmen ist die Lösung möglicherweise nicht sofort einsatzbereit

Microsoft Dynamics 365 Business Central Preise

Kontakt für Preise

Microsoft Dynamics 365 Business Central Bewertungen und Rezensionen

G2 : 3.8/5 (553+ Bewertungen)

: 3.8/5 (553+ Bewertungen) Kapitelra: N/A

7. Oracle Fusion Cloud

Über Oracle Bringen Sie Ihre Bauabläufe mit Oracle Fusion Cloud auf die nächste Stufe.

Das Herzstück ist die Smart Construction Platform, die die Effizienz steigert und die Rentabilität von Projekten erhöht. Mit ihrem benutzerzentrierten Design stellt sie sicher, dass selbst die komplexesten Aufgaben mit Leichtigkeit bewältigt werden können.

Die integrierte prädiktive Analytik bietet Einblicke in Echtzeit und stellt sicher, dass Sie potenziellen Herausforderungen immer einen Schritt voraus sind, was sie zu einem unverzichtbaren Partner für wachsende Bauunternehmen und Firmen macht.

Oracle Fusion Cloud beste Features

Einfach zu verwendende Features für Nachverfolgung und Speicherort

Tabellenkalkulationsfreundlich

Robustes ERP-System, das sich gut mit anderen Oracle Fusion-Produkten integrieren lässt

Oracle Fusion Cloud Limitierungen

Das Setup ist zeitaufwändig und für kleinere Geschäfte, die mit mehreren Projekten jonglieren, nicht unbedingt eine gute Investition

Einige Rezensenten berichten, dass es langsam und umständlich ist

Es sind keine Änderungen möglich, was einige Geschäftsprozesse behindern kann

Preise für Oracle Fusion Cloud

Kontakt für Preise

Oracle Fusion Cloud Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.1/5 (296+ Bewertungen)

: 4.1/5 (296+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (53+ Bewertungen)

8. PENTA

über PENTA Entdecken Sie mit PENTA einen umfassenden Ansatz für das Bauen. Diese integrierte Lösung bietet nicht nur eine Konsolidierung, sondern auch eine Neukonzeption der Bauprozesse.

Vom sorgfältigen Arbeitsmanagement bis hin zu aussagekräftigen Analysen - PENTA hat alles im Griff. Und für die Momente, in denen Sie unterwegs sind? Die mobile Software für das Feld sorgt dafür, dass Sie verbunden, informiert und entscheidungsfreudig sind, egal wo Sie sind.

PENTA beste Features

Manchmal nur langsam auf den neuesten Stand der Technik zu bringen

Ermöglicht Ihrer IT-Abteilung die einfache Erstellung von Berichten

Außergewöhnliche finanzielle Fähigkeiten und Funktionen

PENTA-Einschränkungen

Kann für Personen, die nicht an die Verwendung von ERP-Technologie gewöhnt sind, schwierig sein

Mehrere Prüfer erwähnen Schwierigkeiten bei der Integration der Software

Steile Lernkurve, die Schlüsselpersonen, wie z. B. Stakeholder, davon abhält, die Software zu nutzen

PENTA Preise

Kontakt für Preisgestaltung

PENTA Bewertungen und Rezensionen

G2 : 3.5/5 (10+ Bewertungen)

: 3.5/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (32+ Bewertungen)

9. Aussichtspunkt

über Ansichtspunkt In einer Zeit, in der die Zusammenarbeit in Echtzeit von größter Bedeutung ist, hebt sich Viewpoint als Leuchtturm für ein rationalisiertes Baumanagement ab. Sein Alleinstellungsmerkmal? Eine integrierte Kommunikationssuite, die nicht nur das Freigeben von Dokumenten ermöglicht, sondern auch die Interaktion in Echtzeit durch Chats und Videos fördert.

Keine verzögerten Entscheidungen oder missverstandenen Anweisungen mehr. Mit Viewpoint stellen Sie sicher, dass alle Beteiligten auf der gleichen Seite stehen - im wörtlichen wie im übertragenen Sinne.

Viewpoint beste Features

Speichern von Dokumenten, Zeichnungen und Bildern

Mehrstufiger Sicherheitszugang für Projektteilnehmer

Benutzerfreundliche Funktionen für die Buchhaltung mit ausgezeichneter Datenwiederherstellung

Viewpoint Beschränkungen

Einige fehlende Schlüssel-Features lassen viele Benutzer nach aktualisierten Funktionen fragen

Jeder Benutzer benötigt seine eigene Lizenz, was die Zusammenarbeit erschweren kann

Weniger benutzerdefinierte Möglichkeiten als andere Optionen

Viewpoint-Preise

Kontakt für Preise

Viewpoint Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (11+ Bewertungen)

: 4.4/5 (11+ Bewertungen) Capterra: 3.9/5 (400+ Bewertungen)

10. RedTeam

über RedTeam Für Bauunternehmer, die nach oben streben, ist RedTeam der Flügelmann, von dem Sie nicht wussten, dass Sie ihn brauchen. Über die primären Funktionen des Baumanagements hinaus ist RedTeam ERP ein Ökosystem, das Sie unterstützen soll.

Es bietet unvergleichliche Tools zur Entscheidungsfindung, die auf Echtzeitdaten und -einblicken basieren.

Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener Generalunternehmer oder ein aufstrebender Subunternehmer sind, RedTeam sorgt dafür, dass Sie gerüstet und effizient sind und sich ständig weiterentwickeln.

RedTeam beste Features

Der Kundenservice, einschließlich IT, ist durchweg hervorragend

Sorgt für einen reibungslosen und kristallklaren Abrechnungsprozess

Konsolidiert verschiedene Dokumente für alle Phasen des Bauablaufs

Grenzen von RedTeam

Funktioniert nicht optimal auf iPhones

Gelegentliche Programmfehler und Mängel, die aber schnell behoben werden

Preise für RedTeam

RedTeam Go: 450 $/Monat pro Benutzer

450 $/Monat pro Benutzer Bieten: $165/Monat pro Benutzer

RedTeam-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (82+ Bewertungen)

: 4.3/5 (82+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (109+ Bewertungen)

ClickUp ist die Konstruktionssoftware, die speziell für Ihre Bedürfnisse entwickelt wurde

Die Auswahl der richtigen ERP-Software für das Baugewerbe kann Ihre Gewinne steigern und Ihnen helfen, zufriedene Clients und Arbeiter zu pflegen.

Möchten Sie noch einen Schritt weiter gehen? Wenn Sie Ihr Baumanagement einen Schritt weiter bringen möchten, sollten Sie eine solide plan für unvorhergesehene Ereignisse , neu bewerten prozess-Effizienzen und machen Sie sich vertraut mit KI-Tools für die Konstruktion .

Ob Echtzeit-Kommunikation, Finanzüberwachung oder Lieferkettenmanagement - ClickUp revolutioniert die Arbeitsweise von Bauunternehmen.

Ziehen Sie einen Wechsel in Betracht oder fangen Sie gerade erst an? ClickUp bietet robuste Tools für das Baumanagement, die sich an Ihre Bedürfnisse anpassen. Steigen Sie noch heute in ClickUp ein und unterstützen Sie Ihr Geschäft mit erstklassigen Softwarelösungen.