10 beste Projektmanagement-Software mit Client-Portalen 2025

Heutzutage legen die Geschäfte den Schwerpunkt auf die direkte Einbindung der Clients durch Software, die Folgendes bietet client-Portale .

Diese Plattformen sorgen dafür, dass Unternehmen ihre Teams aufeinander abstimmen und das Vertrauen, zeitnahe Rückmeldungen und die Zusammenarbeit mit ihren Kunden fördern.

In diesem Artikel finden Sie eine Liste der 10 besten Softwareoptionen, mit denen sich Clients nahtlos in die Arbeitsabläufe von Projekten einbinden lassen. Lassen Sie uns gleich loslegen und Ihnen helfen, die beste software für das Projektmanagement mit Client-Portalen für Ihr Unternehmen!

Was ist Client Portal Software?

Eine Client-Portal-Software ist eine sichere Online-Plattform, die es Geschäften ermöglicht, Dokumente, Dateien, digitale Assets, Informationen und Nachrichten mit ihren Kunden freizugeben.

Die Einbindung eines Client-Portals in Ihr Projektmanagement hat viele Vorteile:

Bessere Zusammenarbeit und Kommunikation: Mit einem zentralen Speicherort für das Freigeben von Projektinformationen können Projektmanager die Anzahl der auszutauschenden E-Mails und Anrufe reduzieren. Viele Client-Portal-Software bietet Echtzeit-Chat- und Kommentarsysteme, um die Kommunikation weiter zu verbessern

Bietet eine reibungslose Kommunikations- und Kollaborationsmethode, die Ihre Clients dazu ermutigt, Input, Feedback und Anfragen freizugeben

Ermöglicht den Clients den Zugriff auf Projektinformationen in Echtzeit

Erhöhte Sicherheit: Schutz sensibler Informationen durch eine sichere Methode zum Freigeben von Dateien und Dokumenten

Wenn Sie auf der Suche nach einer Möglichkeit sind, die Kommunikation, Zusammenarbeit und Effizienz mit Ihren Clients zu verbessern, sollte eine gute Client-Portal-Software mit wichtigen Features wie Tools für die Zusammenarbeit auf Ihrer Liste stehen.

Vorteile eines Client-Portals in Projektmanagement-Software

Die Wahl einer Projektmanagement-Software mit einem Client-Portal bringt viele Vorteile mit sich, u. a. eine Verbesserung:

Integrationen

Sicherheit

Kosteneffizienz

Benutzerfreundlichkeit

Wenn Sie Folgendes suchen client management tools wenn Sie die Kommunikation, Zusammenarbeit und Effizienz mit Ihren Kunden verbessern möchten, ist die Integration eines Client-Portals in Ihre Projektmanagement-Software eine gute Option.

10 Beste Projektmanagement-Software mit Client-Portal

1. ClickUp

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen ClickUp's Projektmanagement Software ist eine leistungsstarke Plattform mit Client-Portal-Tools, mit der Sie einen universellen Arbeitsplatz für Teams mit nahtloser Kundenkommunikation schaffen können.

Sie bietet zahlreiche Features für das Projektmanagement, darunter Dashboards, Kommentare, Whiteboards und Tools für die Zusammenarbeit. Sie können Aufgaben erstellen, Fristen festlegen, Aufgaben an Mitglieder des Teams zuweisen und den Fortschritt des Projekts verfolgen.

Wenn Sie auf der Suche nach einer umfassenden Projektmanagement-Lösung und Software sind, die Ihr Team beim Aufbau starker Kundenbeziehungen unterstützt, ClickUp CRM ist eine großartige Option.

ClickUp bietet auch verschiedene tools zur Berichterstellung die Ihnen helfen, den Erfolg Ihrer Projekte zu messen.

ClickUp Software business tools sind in hohem Maße anpassbar und können auf die spezifischen Anforderungen Ihrer Geschäftsziele, Ihres Teams und Ihrer Kunden zugeschnitten werden. Sie können das Client-Portal auch nutzen, um neue Clients einzubinden, Verträge zu verwalten und Kundensupport zu leisten

ClickUp beste Features

Vollständig anpassbar für das Ressourcenmanagement

Desktop- und mobiler Zugriff, damit Sie von überall aus mit Kunden zusammenarbeiten können

mehr als 1.000 Vorlagen ermöglichen es Ihnen, Features, Funktionen und Tools hinzuzufügen, wenn Sie wachsen

Client Onboarding ist ein Kinderspiel mit dem anpassbarenKunden-Onboarding-Vorlage von ClickUp die Ihnen hilft, die onboarding von Clients und eine positive Kundenerfahrung zu bieten

Dashboards dienen der Nachverfolgung des Fortschritts von Projekten, der Visualisierung von Daten und dem Treffen fundierter Entscheidungen. Sie können benutzerdefiniert die Informationen anzeigen, die für Sie am wichtigsten sind, und Sie können mehrere Dashboards erstellen, um verschiedene Aspekte Ihrer Arbeit zu verfolgen

Mit Kommentaren können Sie mit Mitgliedern Ihres Teams zusammenarbeiten, Feedback geben und Fragen stellen. Sie können Kommentare bestimmten Aufgaben zuweisen oder Teammitglieder mit @mention erwähnen, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen

Whiteboards eignen sich hervorragend, um Ihre Arbeit zu visualisieren und alle auf dieselbe Seite zu bringen

ClickUp Limits

Die Vielzahl der Features kann für einige Benutzer eine Lernkurve verursachen

Nicht alle Ansichten sind in der mobilen App verfügbar - noch nicht

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise ClickUp AI: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für $5/Workspace Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.566+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.566+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,775+ Bewertungen)

2. Monday

über Monday Monday ist eine Projektmanagement-Software mit einem Client-Portal, das Teams hilft, zusammenzuarbeiten und Dinge zu erledigen.

Die intuitive und einfache Benutzeroberfläche und die Flexibilität zeichnen Monday aus. Im Gegensatz zu mehreren Monday-Alternativen kann es von Teams aller Größen und Branchen genutzt werden.

Monday ist ideal für Geschäfte, die mit entfernten Clients arbeiten oder sensible Informationen freigeben müssen.

Monday beste Features

Super intuitive und benutzerfreundliche Plattform

Jede Menge Add-Ons, Vorlagen und benutzerdefinierte Optionen

Schön skalierbar, wenn Sie expandieren

Monday Beschränkungen

Einige Benutzer beschweren sich über zu viele tägliche E-Mails, die von der Plattform kommen

Einige Rezensenten sagen, dass der Kundensupport verbessert werden muss

Monday Preise

free : kostenlos

kostenlos Basic : $8/Monat pro Platz

: $8/Monat pro Platz Standard : $10/Monat pro Platz

: $10/Monat pro Platz Pro : $16/Monat pro Benutzer

: $16/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

Monday Bewertungen und Rezensionen

Lesen Sie unseren vollständigen Vergleich auf Monday vs Airtable .

3. Zoho

über Zoho Zoho Projects ist eine Cloud-basierte Projektmanagement-Plattform mit einem Client Portal Feature. Es ist eine projektmanagement Client portal, das es Geschäften ermöglicht, Projektinformationen mit ihren Clients in einer sicheren und organisierten Umgebung freizugeben.

Anders als viele Zoho-Alternativen ist die Plattform sehr erschwinglich und einfach zu bedienen. Das macht sie zu einer großartigen Option für kleine Geschäfte und Teams, die nach einer kostengünstigen Möglichkeit suchen, ihre Projekte zu verwalten.

Zoho beste Features

Bietet viele Funktionen und Möglichkeiten

Anpassbare Dashboards und Funktionen zur Berichterstellung

Großartiger Kundensupport

Grenzen von Zoho

Einstellungen können schwierig zu navigieren sein

Einige Berichterstatter berichten über instabile Integrationen

Nicht alle Browser werden unterstützt

Preise von Zoho

free : Kostenlos

Kostenlos Premium : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Enterprise: $10/Monat pro Benutzer

Zoho-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (376+ Bewertungen)

: 4.3/5 (376+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (372+ Bewertungen)

4. Freshdesk

über Freshdesk Die Client-Portal-Software Freshdesk bietet eine mit Automatisierung und KI erweiterte Helpdesk-Plattform, die den Kundensupport unterstützt.

Diese benutzerfreundliche und skalierbare Lösung ist auf Geschäfte im B2B-, E-Commerce-, SaaS- oder Remote-Bereich zugeschnitten und zeichnet sich durch sichere Datenverarbeitung, Zusammenarbeit und einfache Integration in bestehende Tools aus.

Wenn Sie als modernes Unternehmen auf der Suche nach einem intuitiven Support-System sind, könnte Freshdesk eine gute Option sein.

Freshdesk beste Features

Möglichkeit, viele Funktionen auf einer Plattform zu vereinen, z. B. Marketing, Vertrieb usw.

Einfache Navigation mit E-Mails, Chats und Anrufen an einem zentralen Speicherort

Vereinfacht den Workload mit einer abschließenden Lösung

Grenzen von Freshdesk

Zu bestimmten Zeiten kann die Reaktion des Kunden langsam sein, selbst bei dringenden Problemen

Es ist schwierig, alle richtigen Tools zu koordinieren, um eine benutzerdefinierte Plattform zu erstellen

Die Flexibilität bei benutzerdefinierten Modulen ist gering

Freshdesk-Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Wachstum : $15/Monat

: $15/Monat Pro : $49/Monat

: $49/Monat Enterprise: $79/Monat

Freshdesk Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (2.961+ Bewertungen)

: 4.4/5 (2.961+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3.127+ Bewertungen)

Bonus: **10 beste Freshdesk-Alternativen und Konkurrenten im Jahr 2023*

5. Wrike

über Wrike Wrike ist ein All-in-One-Tool für das OKR-Management (Ziele und Schlüsselergebnisse) mit Kanban-Boards, Gantt-Diagrammen, Zeiterfassung und über 400 Integrationen.

Mit benutzerdefinierten Workflows, automatischer Zuweisung und automatischer Berichterstellung optimiert es die Lieferung und bietet eine klare Sichtbarkeit der Fortschritte des Teams.

Während einige Wrike Alternativen mag einfacher sein, aber die Plattform bietet eine solide All-in-One-Lösung mit Ansichten und Integrationen, die ihresgleichen suchen.

Wrike ist ideal für Teams, die die Erreichung ihrer Ziele optimieren wollen.

Wrike beste Features

Umfassende All-in-One-Lösung

Hilfreiche Features für das Abhängigkeitsmanagement

Verhindert, dass Aufgaben "durch die Maschen fallen"

Wrike Limits

Server laufen manchmal langsam

Weniger anpassbar als einige seiner Konkurrenten

Einige Benutzer empfinden das System als verwirrend

Wrike Preise

Free

Team : $9,80/Monat pro Benutzer

: $9,80/Monat pro Benutzer Business : $24,80/Monat pro Benutzer

: $24,80/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise Pinnacle: Kontakt für Preisgestaltung

Wrike Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (3.469+ Bewertungen)

: 4.2/5 (3.469+ Bewertungen) Capterra: 4../5 (2,454+ Bewertungen)

6. Accelo

über Accelo Möchten Sie Ihre Client-Projekte und Workloads verwalten, proaktiv Probleme lösen und den Status Ihrer Projekte übersichtlich darstellen? Dann könnte die Client-Arbeitsmanagement-Software Accelo eine gute Wahl für Sie sein!

Die Plattform bietet eine umfassende Ansicht der Projekte mit Echtzeitdaten zu Personal, Budget und Fortschritt. Und das Kundenportal ist sowohl für Geschäfte als auch für Kunden einfach zu bedienen. Kunden können ganz einfach Informationen finden, Tickets unterstützen, Dateien hochladen und Kommentare hinterlassen.

Accelo wird von Agenturen, Beratungsunternehmen, IT-Firmen, Marketingfirmen und anderen genutzt.

Accelo beste Features

Einfacher und schneller Zugriff auf wichtige Informationen

Verwaltet alles, von Aufgaben bis hin zu Tickets, Kampagnen und mehr

Hervorragende Benutzeroberfläche

Accelo Beschränkungen

Schwierigkeiten mit Retainer-Vereinbarungen, Accello weist manchmal automatisch übrig gebliebene Stunden zu

Einige Rezensenten berichten von gelegentlichen Fehlern und Problemen mit der Funktion

Limitierte benutzerdefinierte Anpassungen

Accelo-Preise

Plus : $24/Monat pro Benutzer

: $24/Monat pro Benutzer Premium : $39/Monat pro Benutzer

: $39/Monat pro Benutzer Bundle: $89/Monat pro Benutzer

Accelo Bewertungen und Rezensionen

G2 : 404/5 (490+ Bewertungen)

: 404/5 (490+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (159+ Bewertungen)

7. Asana

über Asana Asana ist ein projektmanagement tool das Teams hilft, zusammenzuarbeiten und Dinge zu erledigen.

Es bietet eine Vielzahl von Features, darunter aufgabenverwaltung , Tools zum Freigeben von Dateien und zur Kommunikation.

Asana verfügt auch über ein vollständiges Feature für das Projektmanagement im Client-Portal, mit dem Geschäfte Projektinformationen auf sichere und organisierte Weise mit ihren Kunden freigeben können.

Wenn Sie auf der Suche sind nach Asana Alternativen könnten Sie ClickUp oder Monday in Betracht ziehen.

Asana beste Features

Saubere, farbenfrohe und intuitive Oberfläche, die die Nachverfolgung erleichtert

Große Auswahl an Integrationsmöglichkeiten

Großzügiger kostenloser Plan

Asana Beschränkungen

Limitierte Funktionen für wiederholende Aufgaben

Erfordert eine starke Internetverbindung, um ordnungsgemäß zu funktionieren

Muss mindestens 2 Lizenzen erwerben, um von Free auf Paid zu aktualisieren

Asana Preise

Basis : Free

: Free Premium : $10.99/Monat pro Benutzer

: $10.99/Monat pro Benutzer Business: $24.99/Monat pro Benutzer

Asana Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (9.457+ Bewertungen)

: 4.3/5 (9.457+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (12.096+ Bewertungen)

8. Smartsheet

über Smartsheet Die Tabellenkalkulationssoftware Smartsheet ist eine Cloud-basierte Plattform für die Arbeitsausführung, die Teams beim Planen, Nachverfolgen, Automatisieren und Berichterstellen ihrer Arbeit unterstützt. Es bietet leistungsstarke Automatisierungstools, hohe Flexibilität und benutzerdefinierte Anpassung sowie kollaborative Features zur Verbesserung Ihrer Kommunikation.

Das Client-Portal von Smartsheet ist eine sichere und benutzerdefinierte Möglichkeit, Projektinformationen für Kunden und Auftraggeber freizugeben. Clients können Ansichten von Zeitleisten, Budgets und Meilensteinen des Projekts einsehen, Dateien hochladen und Kommentare hinterlassen.

Während Smartsheet-Alternativen bietet eine viel größere Auswahl an Features, Tools und Automatisierungen und ist eine ausgezeichnete Wahl für kleine Geschäfte, die es einfach halten wollen.

Smartsheet beste Features

Robuste Kommunikationsfeatures ermöglichen umfassende Kommunikationspläne

Hervorragende Features für Automatisierung, Zeiterfassung und Berichterstellung über den Fortschritt

Erledigt hervorragende Arbeit bei der Nachverfolgung und Priorisierung von Workloads

Smartsheet Einschränkungen

Einige Benutzer haben Probleme, den Weg zu den benutzerdefinierten Ansichten zu finden

Es ist mit einer steilen Lernkurve verbunden

Smartsheet Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Pro : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $25/Monat pro Benutzer

: $25/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

Smartsheet Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (14.193+ Bewertungen)

: 4.4/5 (14.193+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2,980+ Bewertungen)

9. Trello

über Trello Trello bietet einen sehr visuellen Ansatz für Projekte und client-Management . Das Kanban Board System hilft Teams bei der Organisation und Nachverfolgung ihrer Arbeit auf eine Art und Weise, bei der alles Spaß macht.

Schließlich können Sie die Power-Ups von Trello nutzen, um Ihren Boards Funktionen für Client-Portale hinzuzufügen. Es gibt eine Reihe von Power-Ups, die zu diesem Zweck verwendet werden können, z. B. das Client Portal Power-Up und das Collaborators Power-Up.

Es ist schwer zu finden Trello-Alternativen die es mit der visuellen Einfachheit von Trello aufnehmen können, aber Sie könnten auch Wrike oder ClickUp in Betracht ziehen, da beide auch Ansichten für Kanban Boards anbieten.

Trello beste Features

Großartiges, visuelles Design und benutzerfreundliche Plattform

Super-einfach zu bedienen, auch für Anfänger

Großes Angebot für den Preis

Trello Beschränkungen

Unter Umständen kann das Design limitiert sein (z. B. kein seitlicher Bildlauf)

Es kann schwierig sein, Aufgaben zu verwalten, wenn man mit mehreren Projekten und Clients jongliert

Informationen können leicht verloren gehen, wenn Sie einen Fehler machen

Trello Preise

free : Kostenlos

Kostenlos Standard : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Premium : $10/Monat pro Benutzer

: $10/Monat pro Benutzer Enterprise: $7,38+/Monat pro Benutzer

Trello Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (13.367+ Bewertungen)

: 4.4/5 (13.367+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (22,691+ Bewertungen)

10. OneDesk

über OneDesk Suchen Sie eine Kombination aus HelpDesk und Tools für Projektmanagement? Das OneDesk Project Management Client Portal unterstützt Teams bei der Zusammenarbeit, der Nachverfolgung des Fortschritts und der Lieferung von Ergebnissen.

OneDesk unterstützt Teams bei der Verwaltung von Projekten von Anfang bis Ende, bietet Kundensupport und Kommunikation und erstellt Berichte, die den Fortschritt nachverfolgen und Trends erkennen.

Die Cloud-basierte Projektmanagement-Software OneDesk ist eine gute Wahl für kleine bis mittlere Unternehmen, die von jedem Ort mit einer Internetverbindung auf ihre Daten zugreifen möchten.

OneDesk beste Features

Kombiniert mehrere Features in einer Plattform

Einfach zu bedienen und zu konfigurieren

Erledigt eine gute Aufgabe bei der Rationalisierung aller Projektdaten

OneDesk Einschränkungen

Begrenzte benutzerdefinierte Optionen

Nicht gut geeignet für Geschäfte auf Unternehmensebene

Keine kostenlose Version

OneDesk Preise

Standard : $11.99/Monat pro Benutzer

: $11.99/Monat pro Benutzer Premium : $13.99/Monat pro Benutzer

: $13.99/Monat pro Benutzer Enterprise: $15.99/Monat pro Benutzer

OneDesk Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (31+ Bewertungen)

: 4.3/5 (31+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (9+ Bewertungen)

Auswahl der richtigen Projektmanagement-Software für die Zusammenarbeit mit dem Client

Effiziente Zusammenarbeit im Projektmanagement Team und nahtlose kommunikation mit dem Client sind wichtiger als je zuvor.

Die 10 Tools für Projektmanagement-Software mit Client-Portalen, die wir in diesem Artikel vorgestellt haben, unterstreichen die Mischung aus Funktionen, Benutzerfreundlichkeit und Transparenz, die Unternehmen im Jahr 2023 verlangen.

ClickUp bietet eine umfassende Suite von Tools, die auf die individuellen Bedürfnisse jedes Teams zugeschnitten sind.

Egal, ob Sie mit mehreren Projekten jonglieren, mit Clients zusammenarbeiten oder Ihre Aufgaben besser organisieren möchten - ClickUp hat alles, was Sie brauchen. Tauchen Sie ein in die Hunderte von Features und sehen Sie aus erster Hand, wie es die Arbeit Ihrer Teams revolutionieren kann.

Testen Sie ClickUp jetzt und verändern Sie Ihr Projektmanagement!

