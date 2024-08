10 beste Shift-Alternativen und Konkurrenten 2024

An einem normalen Arbeitstag verbringen die meisten von uns Stunden damit, zwischen Softwareplattformen zu wechseln, verschiedene E-Mail-Posteingänge und Messaging-Apps zu überprüfen und mit den verschiedenen digitalen Ökosystemen zu jonglieren, in denen wir alle leben. Und obwohl jede App und Plattform, die Sie verwenden, einen Zweck erfüllen mag, ist das An- und Abmelden bei zahlreichen Apps und Posteingängen eine Verschwendung von Zeit und Energie.

Die Shift-App soll dieses Problem lösen, indem sie Ihnen die Möglichkeit gibt, Ihre verschiedenen Apps, Tools und Konten in einer Ansicht zu organisieren und zu rationalisieren. Aber es ist nicht die einzige Produktivitäts-App für die Zusammenarbeit und die Rationalisierung all Ihrer Prozesse und Arbeitsabläufe.

Diese 10 besten Shift-Alternativen und Konkurrenten helfen Ihnen, sich zu konzentrieren, Ihre Produktivität zu steigern und das Chaos Ihres digitalen Arbeitsplatzes zu organisieren, während sie einige der häufigsten Beschwerden und Fallstricke angehen, die Shift nicht löst.

Was ist die Shift App?

Shift ist eine Anwendung zur Verwaltung von Arbeitsplätzen, die verschiedene Arbeitsabläufe rationalisiert und konsolidiert produktivitätswerkzeuge , Apps und Konten - einschließlich Slack, Microsoft- und Google-Konten, WordPress und mehr - auf einer einzigen Plattform. Shift zielt darauf ab, die Effizienz zu steigern und den Arbeitsbereich zu entrümpeln, indem es Ihnen einen einfachen Zugriff auf alle von Ihnen verwendeten Tools wie E-Mail-Clients, Cloud-basierte Apps und Projektmanagement-Dienstprogramme ermöglicht. Einige der bemerkenswerten Funktionen von Shift sind:

Ein einheitlicher Posteingang für mehrere E-Mail-Konten (Sie können jedoch nicht alle Ihre Konversationen in einem Posteingang anzeigen)

für mehrere E-Mail-Konten (Sie können jedoch nicht alle Ihre Konversationen in einem Posteingang anzeigen) Integration mit beliebten Apps wie WhatsApp, Slack, Zoom und Trello

wie WhatsApp, Slack, Zoom und Trello Optimierte Browser-Arbeitsbereiche für den Zugriff auf Webanwendungen

für den Zugriff auf Webanwendungen Plattformübergreifende Unterstützung für Windows, Mac und Linux

für Windows, Mac und Linux Eine erweiterte Suchfunktion zum Auffinden von E-Mails und Dateien über verschiedene Tools und Konten hinweg

Was macht eine gute Alternative zu Shift aus?

Bei der Suche nach einer Shift-Alternative sollten Sie die folgenden Faktoren abwägen:

Funktionen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind: Ein fortschrittlicheskontaktverwaltung app muss Ihre Nischenanforderungen erfüllen. Wenn Ihr Unternehmen z. B. hauptsächlich E-Mails nutzt, ist eine Alternative, die keinen Posteingang für das Team bietet, möglicherweise nicht die beste Lösung

Ein fortschrittlicheskontaktverwaltung app muss Ihre Nischenanforderungen erfüllen. Wenn Ihr Unternehmen z. B. hauptsächlich E-Mails nutzt, ist eine Alternative, die keinen Posteingang für das Team bietet, möglicherweise nicht die beste Lösung Einfache Integration: Die Anwendung sollte sich mühelos in die von Ihnen bereits verwendeten Tools oder Anwendungen integrieren lassen, um die Kompatibilität zu maximieren

Die Anwendung sollte sich mühelos in die von Ihnen bereits verwendeten Tools oder Anwendungen integrieren lassen, um die Kompatibilität zu maximieren Kosteneffizienz: Die Preisstruktur sollte zum Budget Ihres Unternehmens passen und einen guten Gegenwert für Ihr Geld bieten

Die Preisstruktur sollte zum Budget Ihres Unternehmens passen und einen guten Gegenwert für Ihr Geld bieten Benutzerfreundlichkeit: Eine benutzerfreundliche Oberfläche und leicht zu erlernende Funktionen sind der Schlüssel zu einer reibungslosen Akzeptanz in Ihrem Unternehmen, insbesondere wenn Sie die Anwendung mit mehreren Tools und Plattformen in verschiedenen Teams verbinden

Eine benutzerfreundliche Oberfläche und leicht zu erlernende Funktionen sind der Schlüssel zu einer reibungslosen Akzeptanz in Ihrem Unternehmen, insbesondere wenn Sie die Anwendung mit mehreren Tools und Plattformen in verschiedenen Teams verbinden Skalierbarkeit: Eine gute Alternative sollte mit Ihnen skalieren, um Ihren sich entwickelnden Anforderungen gerecht zu werdenworkflow-Automatisierung wenn Ihr Unternehmen wächst

Eine gute Alternative sollte mit Ihnen skalieren, um Ihren sich entwickelnden Anforderungen gerecht zu werdenworkflow-Automatisierung wenn Ihr Unternehmen wächst Sicherheit und Datenschutz: Da Sie Daten zwischen der Shift-Alternative und mehreren Konten austauschen, muss die von Ihnen gewählte Alternative die branchenüblichen Sicherheitsmaßnahmen und Datenschutzbestimmungen einhalten

Die 10 besten Shift-Alternativen 2024

Shift hat sich für die Verwaltung von Arbeitsplätzen auf der ganzen Welt als beliebt erwiesen, da es alle Ihre Produktivitätstools auf einer Plattform zusammenführt. So verlockend das auch klingen mag, die Angebote von Shift erfüllen nicht jedermanns Anforderungen. Diese 10 Top-Alternativen helfen Ihnen, mehrere Arbeitsabläufe und Projekte mit nur einem Klick zu verwalten, und jede bietet einzigartige Vorteile, die Ihnen helfen, organisiert zu bleiben und Ablenkungen zu vermeiden.

1.

ClickUp

Verfolgen Sie alle Ihre Nachrichten, Projekte, Mitwirkenden und Dateien auf einer einzigen Plattform

ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform, die Ihre Arbeit in einem einzigen Knotenpunkt zusammenfasst. Diese vielseitige projektmanagementsoftware verfügt über verschiedene Funktionen, darunter Planungs- und Organisationsabläufe sowie Tools für die Zusammenarbeit im Team, aufgabenverwaltung , Nachrichteneingänge und Ressourcenverwaltung.

ClickUp ermöglicht reibungslose und effiziente Abläufe in all Ihren Geschäftsaktivitäten. Im Gegensatz zu Shift, das nicht über viele integrierte Funktionen verfügt und auf Integrationen mit anderen Anwendungen angewiesen ist, können Sie mit ClickUp viele der von Ihnen verwendeten Softwarelösungen von Drittanbietern in den Ruhestand schicken und alle Ihre Arbeitsabläufe an einem Ort zusammenführen.

Als Alternative zu Shift lässt sich ClickUp natürlich auch in alle von Ihnen am häufigsten verwendeten Arbeitsanwendungen integrieren. Sie können wählen aus über 1.000 ClickUp-Integrationen mit verschiedenen Software-Plattformen, darunter Slack, GitHub, Dropbox, Google Drive und mehr!

Beste Eigenschaften von ClickUp

Erstellen Sieanpassbare Dashboards um alle Ihre Berichte, Daten und Erkenntnisse in Echtzeit zu sehen

Zahlreicheproduktivitätsvorlagen steigern Ihre Produktivität bei Projekten und Arbeitsabläufen, darunterkommunikationsvorlagen* Als Kollaborationstool können Sie Projekte und Dokumente mit anderen Teams teilen und bearbeiten, ohne eine App eines Drittanbieters zu benötigen

Chats und Kommentare machen die Verwendung mehrerer anderer Kommunikationstools überflüssig

Automatisierungen und ClickUp AI beschleunigen und optimieren Ihre Arbeitsabläufe

Verbindet sich mit ungefähr der gleichen Anzahl von Drittanbieter-Apps, mit denen sich Shift integriert

ClickUp Einschränkungen

Aufgrund der großen Anzahl an Funktionen und Integrationen kann es bei der erstmaligen Nutzung von ClickUp zu einer leichten Lernkurve kommen

Die mobile Navigation wird weiter verbessert, bedarf aber noch einiger Feinabstimmung

Preise für ClickUp

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontaktvertrieb für Preise

KlickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Rambox

Über Rambox Rambox ist ein digitaler Organizer für den Arbeitsbereich, der auf die Steigerung der Produktivität von Fachleuten zugeschnitten ist, die viel mit Webanwendungen arbeiten. Es bietet einen zentralen Knotenpunkt für die Optimierung von Tools wie Gmail und iCloud und vereinfacht die Verwaltung und den Zugriff auf Ihre am häufigsten verwendeten Anwendungen an einem einzigen, praktischen Ort.

Die Fähigkeiten von Rambox gehen über die reine Organisation und Integration hinaus. Es synchronisiert nahtlos App-Konfigurationen und ermöglicht es Ihnen, Benachrichtigungen auf allen Ihren Geräten über das Benutzer-Dashboard zu deaktivieren, um Ablenkungen zu vermeiden.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Themen und visuellen Anpassungen. So können Sie beispielsweise die Werbeblockierung aktivieren, einen dunklen Modus zum leichteren Lesen auswählen und sogar das Design und die Leistung jeder App von Drittanbietern mit Ihrem eigenen CSS-Styling und JS-Code feinabstimmen.

Beste Eigenschaften von Rambox

Organisieren und konfigurieren Sie Ihre Arbeitsbereiche nach Ihren Bedürfnissen und Vorlieben

Einfache Integration von mehr als 700 Add-ons von Drittanbietern, z. B. Grammatikprüfprogramme und Passwortmanager

Pausieren Sie Benachrichtigungen und Sounds in verschiedenen Anwendungen, um sich ohne Ablenkung auf Ihre Arbeit zu konzentrieren

Wechseln Sie mühelos zwischen Anwendungen und greifen Sie mit einer schnellen Suchfunktion auf Ihre gewünschten Inhalte zu

Rambox-Einschränkungen

Es bietet weniger Integrationen als Shift, und die Möglichkeit, eine benutzerdefinierte Integration zu verwenden, kann für einige Benutzer schwierig sein

Er basiert auf dem quelloffenen intelligenten Browser Chromium, der nach Ansicht einiger Nutzer viel Speicherplatz benötigt und Ihren Computer verlangsamen kann

Einige der am häufigsten nachgefragten Funktionen sind nur in teureren Tarifen verfügbar

Rambox-Preise

Kostenlos

Pro Plan: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Enterprise Plan: $14/Monat pro Benutzer

Rambox Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (10+ Bewertungen)

4.6/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (20+ Bewertungen)

3. Bahnhof

Über Station Dieses Kollaborationstool ist ein relativer Neuling in der Szene und ist ein Open-Source-Smart-Browser für vielbeschäftigte Berufstätige. Sie melden sich bei Ihren verschiedenen Konten an, z. B. bei Ihrem Slack-Konto und Ihrem Gmail-Konto, und Station speichert Ihre Logins und gruppiert alle aktiven Apps in einem Smart Dock, das sich übereinander stapelt.

Von dort aus werden alle Ihre Benachrichtigungen und Alarme an einem Ort zentralisiert. Sie können schnell zwischen Workflows und Software-Tools wechseln, um schneller zu arbeiten und konzentriert bleiben ohne kontextwechsel . Es ist wichtig anzumerken, dass es sich hierbei um ein Open-Source-Projekt handelt, das von seinen Entwicklern nicht mehr aktiv gepflegt wird, obwohl eine starke Gemeinschaft von Benutzern den Code weiterhin aktualisiert.

Beste Eigenschaften der Station

Navigieren Sie nahtlos zwischen zahlreichen Anwendungen und finden Sie schnell die Informationen, die Sie benötigen

Passen Sie die Organisation Ihrer Anwendungen mit einer modularen und praktischen Seitenleiste an

Einfacher Zugriff auf verschiedene Anwendungen und Dokumente mit der Schnellwechsel-Funktion

Fördern Sie eine ablenkungsfreie Arbeitsumgebung, indem Sie störende Benachrichtigungen zum Schweigen bringen

Erstellen Sie spezifische Gruppen von Anwendungen für verschiedene Arbeitsabläufe und Projekte

Stationsbeschränkungen

Einige Berichte über ressourcenintensive Stationen, die ihre Geräte verlangsamen können

Schwierigkeiten bei der Aufrechterhaltung der Sitzungspersistenz über verschiedene Anwendungen hinweg

Da es sich um ein Open-Source-Projekt handelt, berichten Benutzer über lange Zeiträume, in denen bestimmte Integrationen mit Anwendungen von Drittanbietern nicht funktionieren und nicht behoben werden, was die Station unbrauchbar macht, wenn eine Ihrer wichtigsten Anwendungen nicht unterstützt wird

Stationspreise

Kostenlos

Stationsbewertungen und -kritiken

G2: 4.7/5 (30+ Bewertungen)

4.7/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 5/5 (2 Kritiken)

4. Wavebox

Über Wavebox Wavebox ist ein weiterer intelligenter Browser, mit dem Sie Ihre Logins und Profile für verschiedene Websites und webbasierte SaaS-Anwendungen in einem einheitlichen Bereich verwalten können. So können Sie Aufgaben nahtlos über mehrere Anwendungen hinweg automatisieren und Ihren Arbeitsablauf optimieren.

Eine der herausragenden Funktionen von Wavebox ist die Optimierung der Browser- und CPU-Leistung bei der aktiven Nutzung mehrerer Software-Plattformen. Wenn Anwendungen nicht aktiv genutzt werden, schaltet Wavebox sie intuitiv in den Ruhezustand, um die Systemleistung zu erhalten. Mit den Anpassungsoptionen können Sie UI-Themen, Benachrichtigungen und Tastaturkürzel individuell anpassen.

Im Gegensatz zu vielen anderen Shift-Alternativen bietet Wavebox die Möglichkeit, private und öffentliche Arbeitsbereiche zu erstellen, und ist damit eine gute Option, wenn Sie einen kundenkommunikation drehscheibe für eine kunden-Helpdesk . Mit einem öffentlichen Arbeitsbereich können Sie Projekte organisieren und sie direkt über den Smart Browser mit einem Kunden teilen.

Wavebox beste Eigenschaften

Integration mit den meisten webbasierten Tools, einschließlich Discord, Salesforce und Slack

Eliminieren Sie den Bedarf an mehreren Browsern, Desktop-Apps und Browser-Apps in einem einzigen Browserfenster

Suchen Sie in all Ihren Tabs, Widgets, Seiten oder Fenstern und sogar in all Ihren Gmail- und Google Drive-Konten nach Schlüsselwörtern

Legen Sie alle Apps und Tabs so fest, dass sie nach 15 Minuten Inaktivität automatisch in den Ruhezustand übergehen, um die Leistung zu optimieren

Wavebox-Einschränkungen

Eine steile Lernkurve für das Navigieren und die effektive Nutzung der Funktionen des Tools

Hoher Speicherverbrauch auf bestimmten Geräten

Eine unübersichtliche Benutzeroberfläche, wie z. B. die Tatsache, dass Links nur in gruppenspezifischen Registerkarten geöffnet werden, kann neue Benutzer verwirren

Wavebox-Preise

Kostenloser Basisplan

Pro Plan: $8.33/Monat

$8.33/Monat Teams Plan: $12.50/Monat

Wavebox Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (9 Bewertungen)

4.4/5 (9 Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (50+ Bewertungen)

5. Vorderseite

Über Vorderseite Front ist eine der besten Shift-Alternativen für ein kommunikationsspezifisches Tool. Es handelt sich um eine kollaborative E-Mail-Plattform, die gemeinsame Posteingänge und andere Kommunikationskanäle in einer optimierten Oberfläche zusammenführt.

Das Ziel ist die Zentralisierung Ihrer eingehenden Nachrichten, egal ob es sich um Telefonanrufe, E-Mails, soziale Medien oder sogar Textnachrichten handelt. Anschließend können Sie mit Front bestimmte Teammitglieder markieren, an die diese Nachrichten weitergeleitet werden sollen, und Antworten und Themen verfolgen, um Ihren Kundenservice und Ihre Kundenkommunikation zu optimieren.

Die besten Funktionen von Front

Gemeinsam genutzte Posteingänge fördern die Zusammenarbeit mit anderen Teammitgliedern, indem E-Mails von gemeinsam genutzten Adressen wie contact@ oder support@ verwendet werden

Über 50Front-Integrationen verbindung mit beliebten Anwendungen, darunter Slack, HubSpot und Asana

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben und erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows, um Zeit zu sparen

Arbeiten Sie nahtlos mit jedem einzelnen Teammitglied zusammen, indem Sie Kommunikationskanäle zentralisieren und diezusammenarbeit in Echtzeit bei E-Mails, Nachrichten und Aufgaben

Verfolgen Sie wichtige Metriken, messen Sie die Leistung und gewinnen Sie wertvolle Einblicke in die Kundeninteraktionen mit Hilfe von Front's Insights

Front Einschränkungen

Aufgrund der API-Beschränkungen kann die App bei einer hohen Anzahl von Konversationen langsam laufen

Die mobile App kann gelegentlich Bugs und Störungen aufweisen

Dem Starter-Tarif fehlen viele Integrationen, die für die meisten Unternehmen wichtig sind, wie z. B. Verbindungen zu CRM- oder Projektmanagement-Plattformen

Frontpreise

Starter: $19/Sitz/Monat (jährliche Zahlungen, die 2 bis 10 Sitze abdecken)

$19/Sitz/Monat (jährliche Zahlungen, die 2 bis 10 Sitze abdecken) Growth: 59 $/Sitzplatz/Monat (jährliche Zahlungen mit einem Minimum von fünf Plätzen)

59 $/Sitzplatz/Monat (jährliche Zahlungen mit einem Minimum von fünf Plätzen) Scale: 99 $/Sitzplatz/Monat (jährliche Zahlungen mit mindestens 20 Plätzen)

99 $/Sitzplatz/Monat (jährliche Zahlungen mit mindestens 20 Plätzen) Premier: $229/Sitzplatz/Monat (jährliche Zahlungen mit mindestens 50 Plätzen)

$229/Sitzplatz/Monat (jährliche Zahlungen mit mindestens 50 Plätzen) Add-ons: Alle oben genannten Tarife können mit Add-ons angepasst werden, z. B. mit einem Dialpad-Kurznachrichtendienst für 100 US-Dollar pro Monat

Frontbewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,000+ Bewertungen)

4.7/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (200+ Bewertungen)

6. Sidekick

Über Sidekick Sidekick ist ein leistungsfähiger Browser, der Ihre tägliche Arbeit vereinfacht, indem er alle Ihre Anwendungen, Tools und Aufgaben an einem Ort vereint - und dabei die Sicherheit in den Vordergrund stellt. Alle Ihre Aktivitäten werden verschlüsselt, mit zusätzlichen Funktionen wie Kochsperre, privates Surfen, Popup-Blocker, Schutz vor Phishing und Malware und zusätzlichen Add-ons für mehr Sicherheit vor bösartigem Code und Sicherheitslücken.

Der Browser lässt sich mit beliebten Webanwendungen wie Gmail und Notion integrieren. Sie können im gesamten integrierten Sidekick-Ökosystem suchen und so Dateien, Chats oder E-Mails in jeder App oder Browser-Registerkarte finden.

Sidekick beste Eigenschaften

Effizientes Navigieren zwischen verschiedenen Anwendungen und Diensten über eine intuitive Benutzeroberfläche

Reduzieren Sie Unordnung und Speichernutzung, indem Sie nicht genutzte Tabs in den Ruhezustand versetzen

Erstellen und Anpassen verschiedener Arbeitsbereiche je nach Arbeitsablauf

Integrierter Task-Manager und Fokus-Blocker, damit Sie sich auf Ihre Projekte konzentrieren können

Sidekick-Einschränkungen

Gelegentliche Probleme mit der Kompatibilität und Leistung von Chrome-Erweiterungen

Problematische Speichernutzung, wenn viele Tabs geöffnet sind

Sidekick Preise

Gratis

Pro: $10/Monat

$10/Monat ProTeam: Kontakt für Preise

Sidekick Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Capterra: 4.2/5 (8 Bewertungen)

7. Mailbird

Über Mailbird Mailbird ist ein Windows-basierter Desktop-E-Mail-Client, der mehrere E-Mail-Konten vereinheitlicht und Anwendungen in eine zugängliche Plattform integriert. Es ist die beste Alternative für vielbeschäftigte Menschen, die ihre Posteingänge zähmen und die e-Mail-Produktivität obwohl seine Funktionen nicht weit über die E-Mail-Verwaltung hinausgehen.

Erstellen Sie einen Arbeitsbereich, indem Sie Mailbird mit Ihren verschiedenen E-Mail-Konten integrieren, und lesen und beantworten Sie dann alle Ihre Nachrichten von einer Plattform aus. Es gibt sogar eine integrierte KI-gestützte E-Mail-Erstellung, die ChatGPT verwendet, um Ihnen zu helfen, ausgehende Nachrichten schneller und genauer zu erstellen.

Beste Eigenschaften von Mailbird

Verwalten Sie mehrere E-Mail-Konten innerhalb einer nahtlosen Schnittstelle

Sehen Sie, wann Ihre Empfänger Ihre E-Mails öffnen, indem Sie die Tracking-Funktion von Mailbird nutzen

Passen Sie das Aussehen und die Organisation von Mailbird an Ihre persönlichen Vorlieben an

Verbinden Sie Ihre E-Mails mit beliebten Diensten wie Google Calendar und Dropbox

Einfaches Auffinden von E-Mails, Anhängen und Kontakten mit der effizienten Suchfunktion von Mailbird

Einschränkungen von Mailbird

Nur mit Windows kompatibel, obwohl eine Mac-Option in Arbeit ist

Sehr begrenzte App-Integrationen, obwohl sie beliebte Tools wie Slack einschließen

Es kann die CPU-Ressourcen ziemlich stark beanspruchen, was zum Absturz der Anwendung oder zur Verlangsamung Ihres Computers führen kann

Mailbird Preise

Basisversion: Kostenlos zu verwenden

Kostenlos zu verwenden Persönlicher Plan: 49,50 $ pro Benutzer (einmalige Zahlung)

49,50 $ pro Benutzer (einmalige Zahlung) Geschäftsplan: 99,75 $ pro Benutzer (einmalige Zahlung)

99,75 $ pro Benutzer (einmalige Zahlung) Persönlicher Plan: $3.25/Monat pro Benutzer (jährliche Zahlung)

$3.25/Monat pro Benutzer (jährliche Zahlung) Geschäftsplan: 5,75 $ (jährliche Zahlung)

Mailbird Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.0/5 (80+ Bewertungen)

4.0/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (300+ Bewertungen)

8. Franz

Über Franz Franz ist eine Messaging-App, die beliebte Messaging-Dienste wie Trello und Facebook Messenger in einer Plattform zusammenfasst. Der Dienst richtet sich an alle, einschließlich privater Nutzer und Teams, die an einem Projekt zusammenarbeiten.

Einer der Hauptvorteile ist, dass dieselbe Drittanbieter-App mehrfach in Franz integriert werden kann, so dass es einfach ist, verschiedene private und geschäftliche Konten im selben Dashboard zu sehen. Sobald Sie die App zu Ihrem Arbeitsbereich hinzugefügt haben, können Sie einzelne Nachrichten in Aufgaben umwandeln, Aufgaben verfolgen und Nachrichten und Folgekommunikation verschiedenen Teammitgliedern zuweisen.

Franz beste Eigenschaften

Mehrere Service-Integrationen unterstützen eine Reihe von beliebten Messaging- und Chat-Diensten in einer einheitlichen Messaging-Plattform

Erstellen Sie Arbeitsbereiche für organisierte, ablenkungsfreie Umgebungen

Konvertieren Sie ein Wort oder einen Satz in einer Nachricht oder E-Mail in ein Element einer Aufgabenliste, um Ihren Arbeitsablauf zu strukturieren

Mehrsprachige Unterstützung für die wichtigsten Sprachen wie Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch

Franz Einschränkungen

Die mobile Erfahrung von Subar kann bei der Nutzung des Dienstes unterwegs zu Problemen führen

Nutzer berichten von gelegentlichen Problemen mit Erinnerungen oder abstürzenden Apps bei der Nutzung von Drittanbieterdiensten

Franz Preise

Kostenlos

Persönlich: $2.99/Monat

$2.99/Monat Professionell: $5.99/Monat

Franz Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Capterra: Nicht verfügbar

9. Mailspring

Über Mailspring Mailspring ist ein schneller und effizienter Open-Source-E-Mail-Client, der mehrere E-Mail-Adressen verwaltet. Er unterstützt alle IMAP- und Office 365-Konten an einem einzigen Ort. Für eine maximale Zusammenarbeit in Teams können Sie auf Verknüpfungen, Link-Tracking, Lesebestätigungen und mehr zugreifen - selbst wenn das ursprüngliche Konto, wie Yahoo Mail, dies nicht nativ unterstützt.

Im Gegensatz zu anderen Shift-Alternativen konzentriert sich diese App ausschließlich auf die Vereinheitlichung Ihrer E-Mails. Aber mit diesem Fokus kommen Add-ons und Tools, um ihre E-Mail-Verwaltung zu verbessern und Produktivität, wie z. B. Schnellantwortvorlagen und die Erstellung von erweiterten Kontaktprofilen auf der Grundlage der Personen, mit denen Sie kommunizieren.

Beste Funktionen vonMailspring

Die sehr übersichtliche Benutzeroberfläche macht es Ihnen leicht, den Überblick über Ihre E-Mails zu behalten

Verwalten Sie mehrere E-Mail-Konten und die dazugehörigen Posteingänge an einem Ort

Durchsuchen Sie Ihre gesamte Korrespondenz mit den schnellen und leistungsstarken Suchfunktionen von Mailspring

Verbessern Sie die Qualität Ihrer Korrespondenz mit automatischer Rechtschreibprüfung, Lokalisierung für mehr als 60 Sprachen und automatischer Übersetzung

Einschränkungen von Mailspring

Häufige Probleme bei der Synchronisierung von Konten, z. B. eine Verzögerung beim Löschen einer E-Mail

Nutzer berichten von gelegentlichen Problemen bei der Verbindung mit bestimmten E-Mail-Anbietern

Die Integrationen von Drittanbietern gehen nicht weit über Anwendungen für E-Mails hinaus

Mailspring-Preise

Kostenlos

Pro: $8/Monat

Mailspring Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.8/5 (18 Bewertungen)

3.8/5 (18 Bewertungen) Capterra: 5/5 (3 Bewertungen)

10. Luftpost

Über Luftpost Airmail ist ein leistungsstarker Mac-E-Mail-Client mit minimalem Design und intuitiver Bedienung, der alle Ihre Konten auf einer Plattform vereint. Er unterstützt die beliebtesten E-Mail-Plattformen, darunter Office 365, Gmail und andere Google Workspace-Apps, Microsoft Outlook und andere Konten, die IMAP- oder POP3-Protokolle verwenden.

Es ist ideal, wenn Ihnen die umfangreichen Integrationen von Shift zu viel sind und Sie Ihre E-Mail-Korrespondenz besser verwalten möchten. Funktionen wie interaktive Benachrichtigungen, die es Ihnen ermöglichen, direkt in der Benachrichtigung eine Aktion für eine E-Mail auszuführen, geben Ihnen mehr Kontrolle über Ihre E-Mails und lassen Sie weniger Zeit mit dem Jonglieren Ihrer Posteingänge verbringen.

Die besten Funktionen von Airmail

Die Hauptstärke von Airmail sind E-Mails, aber es gibt auch begrenzte Integrationen mit Dropbox, Google Drive und einigen anderen Apps

Speziell für das Apple-Ökosystem entwickelt, nutzt es die Vorteile von Face ID, Touch ID und allen anderen Funktionen und Sicherheitsoptionen von macOS und iOS

Mit einem intelligenten Posteingang können Sie Spam-Nachrichten und Ablenkungen kontrollieren, während Massenaktionen und E-Mail-Vorlagen Ihre Produktivität und Konzentration steigern

Sie können E-Mails für andere Apps von Drittanbietern freigeben, z. B. für Ihren Kalender, OmniFocus und Todoist

Mit dem anpassbaren Layout können Sie das Aussehen von Airmail an Ihre Vorlieben anpassen

Einschränkungen von Airmail

Häufige Störungen und Probleme bei der Synchronisierung

Nur für Mac-, iPad- und iPhone-Benutzer verfügbar

Das Nachrichten-Threading und andere "intelligente" Funktionen sparen Zeit, können aber die Navigation in sehr langen Nachrichten-Threads problematisch machen

Airmail-Preise

Airmail Pro: 9,99 $ monatlich oder 29,99 $ jährlich

9,99 $ monatlich oder 29,99 $ jährlich Airmail für Unternehmen: 49,99 $ (einmaliger Kauf)

Airmail Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.6/5 (20+ Bewertungen)

3.6/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (6 Bewertungen)

Wählen Sie eine Alternative zu Shift That Shines

Jede Alternative zu Shift bietet beeindruckende Funktionen, aber nur wenige gehen detailliert auf Ihre Arbeitsabläufe, Projekte, Prozesse und Mehrfachkonten ein. Einige Alternativen sind zum Beispiel am besten bei e-Mail-Verwaltung während andere besser in der Organisation sind eingehender Tickets mit Kunden .

ClickUp ist die ultimative All-in-One-Alternative zu Shift: Mit seiner einheitlichen Oberfläche können Sie mehrere Aufgaben verwalten, mehrere Konten integrieren und viele Integrationen von Drittanbietern durch die sicheren, integrierten Tools von ClickUp wie Whiteboards, In-App-Chats und Docs ersetzen.

Und mit über 1.000 verfügbaren Integrationen bedeutet Workflow- und App-Management, dass Sie mehr Zeit auf Ihr Projekt verwenden können und weniger Zeit damit verbringen müssen, eine benutzerdefinierte Integration sofort zum Laufen zu bringen. Verbessern Sie Ihre Produktivität durch sich für ClickUp anmelden heute!